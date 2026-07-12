ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set. In campo altri tre azzurri (LIVE)
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set Federico Cinà conquista un posto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad. Il giovane azzurro ha superato le qualificazioni dell’EFG Swiss Open Gstaad, torneo dotato di un montepremi di 596.035 euro in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena.
Nel turno decisivo il 19enne palermitano, numero 174 del ranking ATP e terza testa di serie delle qualificazioni, ha sconfitto il francese Calvin Hemery, numero 291 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-3.
Una prestazione molto solida da parte di Cinà, che non ha mai perso il servizio durante l’incontro ed è riuscito a gestire con grande sicurezza i momenti più importanti della partita.
Grazie a questo successo, il giovane siciliano accede al main draw del torneo svizzero e si assicura un’altra importante occasione per confrontarsi con i protagonisti del circuito maggiore sulla terra battuta.
🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia · 12 Luglio 2026
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26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
CIELO
Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Luglio
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25°
✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
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ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀ Soleggiato ✅ Asciutto 🎾 Qualificazioni 🏀 Terra Battuta
Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato vs Genaro Alberto Olivieri
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Andrea Guerrieri vs Federico Agustin Gomez
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Juan Carlos Prado Angelo vs Nikolas Sanchez Izquierdo
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Lukas Neumayer vs Marko Topo
Il match deve ancora iniziare
🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera · 12 Luglio 2026
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19°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
CIELO
Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
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14°
10:00
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17°
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24°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: qualificazioni sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 12 Luglio
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ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀ Soleggiato ⚠ Caldo 🎾 Qualificazioni 🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 11:00
Clement Tabur vs Marc-Andrea Huesler
2 commenti
Sarà un incontro davvero complicato. Ma spero che guerrieri possa togliersi la soddisfazione,vincendo, di accedere al suo primo tabellone ATP
incontri non proibitivi per gli Italiani