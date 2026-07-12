Qualificazioni ATP 250 ATP, Copertina

ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set. In campo altri tre azzurri (LIVE)

12/07/2026 13:18 2 commenti
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren
Federico Cina ITA, 30.03.2007 - Foto Patrick Boren

ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set
Federico Cinà conquista un posto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad. Il giovane azzurro ha superato le qualificazioni dell’EFG Swiss Open Gstaad, torneo dotato di un montepremi di 596.035 euro in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena.
Nel turno decisivo il 19enne palermitano, numero 174 del ranking ATP e terza testa di serie delle qualificazioni, ha sconfitto il francese Calvin Hemery, numero 291 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-3.
Una prestazione molto solida da parte di Cinà, che non ha mai perso il servizio durante l’incontro ed è riuscito a gestire con grande sicurezza i momenti più importanti della partita.
Grazie a questo successo, il giovane siciliano accede al main draw del torneo svizzero e si assicura un’altra importante occasione per confrontarsi con i protagonisti del circuito maggiore sulla terra battuta.

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  12 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
26°
10:00
27°
11:00
28°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
19:00
30°
22:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Studenac Arena – ore 17:00
Marco Cecchinato ITA vs Genaro Alberto Olivieri ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Andrea Guerrieri ITA vs Federico Agustin Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Nikolas Sanchez Izquierdo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Lukas Neumayer AUT vs Marko Topo GER

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  12 Luglio 2026

19°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
25°
14:00
28°
15:00
31°
16:00
30°
19:00
29°
22:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: qualificazioni sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:00
Clement Tabur FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI

ATP Gstaad
Clement Tabur [4]
6
7
Marc-Andrea Huesler
4
6
Vincitore: Tabur
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Dylan Dietrich SUI vs Thiago Monteiro BRA

ATP Gstaad
Dylan Dietrich
30
3
1
Thiago Monteiro
30
6
0
Mostra dettagli




Court 1 – ore 11:00
Federico Cina ITA vs Calvin Hemery FRA
ATP Gstaad
Federico Cina [3]
6
6
Calvin Hemery [8]
4
3
Vincitore: Cina
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Timofey Skatov KAZ vs Vitaliy Sachko UKR (Non prima 12:30)

ATP Gstaad
Timofey Skatov [2]
40
6
1
Vitaliy Sachko [5]
15
2
2
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🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  12 Luglio 2026

🌩
21°C
Sole velato, poi temporali  ·  Picco 27°C
CIELO Sole velato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto
PIOGGIA Temporali indicati nel primo pomeriggio e in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 12 Luglio
09:00
16°
10:00
20°
11:00
23°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
🌩
27°
15:00
🌩
26°
16:00
26°
22:00
🌩
22°
23:00
🌩
20°
⚠  Temporali nel pomeriggio e in serata: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 12 Luglio
🎾
ATP 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
Q-R1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court 2 – ore 10:30
Gonzalo Bueno PER vs Igor Marcondes BRA

ATP Bastad
Gonzalo Bueno [3]
4
6
Igor Marcondes
6
7
Vincitore: Marcondes
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William Rejchtman Vinciguerra SWE vs Lautaro Midon ARG (Non prima 12:00)

ATP Bastad
William Rejchtman Vinciguerra
40
6
0
Lautaro Midon [6]
30
7
1
Mostra dettagli

Elmer Moller DEN vs Thomas Faurel FRA

Il match deve ancora iniziare

Nikola Slavic SWE vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:30
Martin Krumich CZE vs Frederico Ferreira Silva POR

ATP Bastad
Martin Krumich
6
6
Frederico Ferreira Silva [7]
4
2
Vincitore: Krumich
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Francesco Passaro ITA vs Maks Kasnikowski POL (Non prima 12:00)

ATP Bastad
Francesco Passaro [4]
0
6
3
4
Maks Kasnikowski
0
1
6
1
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Federico Coria ARG vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Roberto Carballes Baena ESP vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

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2 commenti

Anni80 (Guest) 12-07-2026 10:19

Sarà un incontro davvero complicato. Ma spero che guerrieri possa togliersi la soddisfazione,vincendo, di accedere al suo primo tabellone ATP

 2
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ospite1 (Guest) 12-07-2026 09:02

incontri non proibitivi per gli Italiani

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