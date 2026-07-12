ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni. ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set. In campo altri tre azzurri (LIVE)

ATP Gstaad, Federico Cinà supera le qualificazioni: battuto Hemery in due set

Federico Cinà conquista un posto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Gstaad. Il giovane azzurro ha superato le qualificazioni dell’EFG Swiss Open Gstaad, torneo dotato di un montepremi di 596.035 euro in corso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena.

Nel turno decisivo il 19enne palermitano, numero 174 del ranking ATP e terza testa di serie delle qualificazioni, ha sconfitto il francese Calvin Hemery, numero 291 del mondo e ottava testa di serie, con il punteggio di 6-4 6-3.

Una prestazione molto solida da parte di Cinà, che non ha mai perso il servizio durante l’incontro ed è riuscito a gestire con grande sicurezza i momenti più importanti della partita.

Grazie a questo successo, il giovane siciliano accede al main draw del torneo svizzero e si assicura un’altra importante occasione per confrontarsi con i protagonisti del circuito maggiore sulla terra battuta.

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 12 Luglio 2026 ☀ 26°C Soleggiato e asciutto · Picco 31°C CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 12 Luglio 09:00 ☀ 26° 10:00 ☀ 27° 11:00 ☀ 28° 12:00 ☀ 29° 13:00 ☀ 30° 14:00 ⛅ 30° 15:00 ⛅ 31° 16:00 ⛅ 30° 19:00 ⛅ 30° 22:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: qualificazioni sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 12 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta Q ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Studenac Arena – ore 17:00

Marco Cecchinato vs Genaro Alberto Olivieri



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 17:00

Andrea Guerrieri vs Federico Agustin Gomez



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 17:00

Juan Carlos Prado Angelo vs Nikolas Sanchez Izquierdo



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Lukas Neumayer vs Marko Topo



Il match deve ancora iniziare

🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 12 Luglio 2026 ☀ 19°C Soleggiato e caldo · Picco 31°C CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 12 Luglio 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 22° 13:00 ☀ 25° 14:00 ☀ 28° 15:00 ☀ 31° 16:00 ☀ 30° 19:00 ☀ 29° 22:00 ☀ 24° ⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: qualificazioni sulla terra con temperature elevate 🎾 Programma del giorno — 12 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni Turno Qualificazione · Terra Battuta Q ☀ Soleggiato

⚠ Caldo

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 11:00

Clement Tabur vs Marc-Andrea Huesler



ATP Gstaad Clement Tabur [4] Clement Tabur [4] 6 7 Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 4 6 Vincitore: Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Tabur 15-0 30-0 5-6 → 6-6 M. Huesler 15-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Tabur 15-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Huesler 15-0 40-0 40-30 4-4 → 4-5 C. Tabur 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 M. Huesler 0-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Tabur 15-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Tabur 0-15 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 2-2 M. Huesler 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Tabur 0-15 15-15 30-30 40-30 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Huesler 0-15 0-30 15-40 30-40 A-40 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Tabur 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Huesler 0-15 0-30 df 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 C. Tabur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 40-A A-40 ace 3-4 → 4-4 M. Huesler 15-0 15-30 30-30 40-40 df A-40 40-40 3-3 → 3-4 C. Tabur 15-0 30-0 2-3 → 3-3 M. Huesler 0-15 30-15 ace 30-30 2-2 → 2-3 C. Tabur 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 M. Huesler 15-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Tabur 0-15 df 15-15 30-30 40-30 A-40 0-1 → 1-1 M. Huesler 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Dylan Dietrich vs Thiago Monteiro



ATP Gstaad Dylan Dietrich Dylan Dietrich 30 3 1 Thiago Monteiro • Thiago Monteiro 30 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Monteiro 0-15 15-30 30-30 1-0 D. Dietrich 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 T. Monteiro 15-0 30-0 3-5 → 3-6 D. Dietrich 15-0 30-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 2-4 → 2-5 D. Dietrich 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 T. Monteiro 15-0 30-0 2-2 → 2-3 D. Dietrich 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Monteiro 15-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Dietrich 15-15 df 15-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Gstaad Federico Cina [3] Federico Cina [3] 6 6 Calvin Hemery [8] Calvin Hemery [8] 4 3 Vincitore: Cina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Hemery 15-0 15-15 15-30 df 30-30 5-3 → 6-3 F. Cina 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Hemery 0-15 15-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Cina 15-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Hemery 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 F. Cina 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 C. Hemery 15-0 15-15 30-30 40-40 1-1 → 1-2 F. Cina 15-0 30-15 30-30 30-40 df 40-A df 40-40 40-A A-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 C. Hemery 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cina 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 C. Hemery 15-0 40-0 ace 40-15 5-3 → 5-4 F. Cina 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Hemery 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 F. Cina 15-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Hemery 15-15 30-15 2-2 → 2-3 F. Cina 15-0 30-15 1-2 → 2-2 C. Hemery 15-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 F. Cina 30-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Hemery 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Federico Cinavs Calvin Hemery

Timofey Skatov vs Vitaliy Sachko (Non prima 12:30)



ATP Gstaad Timofey Skatov [2] • Timofey Skatov [2] 40 6 1 Vitaliy Sachko [5] Vitaliy Sachko [5] 15 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Skatov 15-0 30-0 40-15 1-2 V. Sachko 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 V. Sachko 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 V. Sachko 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 ace 4-2 → 5-2 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Sachko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 T. Skatov 0-15 0-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Sachko 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Skatov 15-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Sachko 15-0 30-0 0-0 → 0-1

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 12 Luglio 2026 🌩 21°C Sole velato, poi temporali · Picco 27°C CIELO Sole velato al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo più coperto PIOGGIA Temporali indicati nel primo pomeriggio e in serata CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 12 Luglio 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 20° 11:00 ⛅ 23° 12:00 ⛅ 26° 13:00 ⛅ 27° 14:00 🌩 27° 15:00 🌩 26° 16:00 ⛅ 26° 22:00 🌩 22° 23:00 🌩 20° ⚠ Temporali nel pomeriggio e in serata: 1° turno di qualificazione sulla terra da monitorare 🎾 Programma del giorno — 12 Luglio 🎾 ATP 250 · Qualificazioni 1° Turno Qualificazione · Terra Battuta Q-R1 🌩 Temporali

⚠ Da monitorare

🎾 Qualificazioni

🏀 Terra Battuta

Court 2 – ore 10:30

Gonzalo Bueno vs Igor Marcondes



ATP Bastad Gonzalo Bueno [3] Gonzalo Bueno [3] 4 6 Igor Marcondes Igor Marcondes 6 7 Vincitore: Marcondes Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5-6* 6-6 → 6-7 G. Bueno 15-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 I. Marcondes 15-0 30-0 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Bueno 15-0 15-15 30-15 40-30 4-5 → 5-5 I. Marcondes 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 G. Bueno 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 I. Marcondes 0-15 15-15 15-40 3-3 → 4-3 G. Bueno 15-0 15-15 15-30 30-40 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 I. Marcondes 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 G. Bueno 0-15 15-15 40-15 1-2 → 2-2 I. Marcondes 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-1 → 1-2 G. Bueno 15-0 15-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 I. Marcondes 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Bueno 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 I. Marcondes 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 G. Bueno 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 I. Marcondes 0-15 15-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 G. Bueno 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Marcondes 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 G. Bueno 15-0 30-0 1-2 → 2-2 I. Marcondes 15-15 30-15 1-1 → 1-2 G. Bueno 15-0 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 I. Marcondes 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

William Rejchtman Vinciguerra vs Lautaro Midon (Non prima 12:00)



ATP Bastad William Rejchtman Vinciguerra • William Rejchtman Vinciguerra 40 6 0 Lautaro Midon [6] Lautaro Midon [6] 30 7 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 W. Rejchtman Vinciguerra 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 L. Midon 0-15 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 6-6 → 6-7 L. Midon 15-0 40-0 6-5 → 6-6 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. Midon 15-0 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 W. Rejchtman Vinciguerra 30-0 40-15 4-4 → 5-4 L. Midon 30-0 40-0 4-3 → 4-4 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 L. Midon 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 W. Rejchtman Vinciguerra 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 L. Midon 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 L. Midon 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 W. Rejchtman Vinciguerra 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Elmer Moller vs Thomas Faurel



Il match deve ancora iniziare

Nikola Slavic vs Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 10:30

Martin Krumich vs Frederico Ferreira Silva



ATP Bastad Martin Krumich Martin Krumich 6 6 Frederico Ferreira Silva [7] Frederico Ferreira Silva [7] 4 2 Vincitore: Krumich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Krumich 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Krumich 15-0 ace 15-15 30-15 4-1 → 5-1 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Krumich 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Ferreira Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 M. Krumich 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Krumich 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 F. Ferreira Silva 15-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Krumich 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Ferreira Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Krumich 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Ferreira Silva 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Krumich 15-0 ace 30-0 40-15 2-1 → 3-1 F. Ferreira Silva 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Krumich 30-0 ace 0-1 → 1-1 F. Ferreira Silva 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Francesco Passaro vs Maks Kasnikowski (Non prima 12:00)



ATP Bastad Francesco Passaro [4] Francesco Passaro [4] 0 6 3 4 Maks Kasnikowski • Maks Kasnikowski 0 1 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kasnikowski 4-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 M. Kasnikowski 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kasnikowski 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kasnikowski 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 F. Passaro 0-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Passaro 15-0 30-0 40-15 40-40 A-40 40-40 1-4 → 2-4 M. Kasnikowski 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Passaro 15-0 30-0 0-3 → 1-3 M. Kasnikowski 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 0-2 → 0-3 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Kasnikowski 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 5-1 → 6-1 M. Kasnikowski 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-1 → 5-1 F. Passaro 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Kasnikowski 15-0 15-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Passaro 15-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 M. Kasnikowski 15-0 15-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Passaro 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Federico Coria vs Taro Daniel



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Roberto Carballes Baena vs Carlos Sanchez Jover



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