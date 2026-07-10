Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

10/07/2026 08:35 1 commento
Raul Brancaccio nella foto
Raul Brancaccio nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  10 Luglio 2026

27°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato o soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
09:00
23°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
31°
16:00
31°
19:00
28°
22:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 14:00
Lukas Neumayer AUT vs Henri Squire GER

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Matej Dodig CRO (Non prima 16:45)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 14:00
Jarno Jans NED / Mark Whitehouse GBR vs Andrew Paulson CZE / Joran Vliegen BEL

Il match deve ancora iniziare

Admir Kalender CRO / Nino Serdarusic CRO vs Federico Agustin Gomez ARG / Mariano Kestelboim ARG

Il match deve ancora iniziare

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Hugo Dellien BOL (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Henry Bernet SUI vs Federico Bondioli ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  10 Luglio 2026

15°C
Sole e nuvole, rovesci tardi  ·  Picco 21°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi nuvole in aumento
PIOGGIA Rovesci indicati tra tardo pomeriggio e prima serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
21°
14:00
21°
15:00
21°
16:00
21°
17:00
🌧
20°
18:00
🌧
19°
21:00
17°
⚠  Possibili rovesci nel tardo pomeriggio: quarti di finale da monitorare
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 100 QF
⛅  Sole e nuvole
⚠  Rovesci tardi
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Maks Kasnikowski POL vs Jerome Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

Lautaro Midon ARG vs Zsombor Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Gustavo Heide BRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Erik Grevelius SWE / Adam Heinonen SWE

Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU vs Ivan Sabanov SRB / Matej Sabanov SRB (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  10 Luglio 2026

19°C
Nuvoloso ma asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti o cielo prevalentemente nuvoloso durante la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
21°
12:00
23°
13:00
25°
14:00
28°
15:00
28°
17:00
29°
20:00
26°
23:00
22°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo da gestire: quarti di finale sulla terra in condizioni asciutte
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 50 QF
⛅  Nuvole e caldo
⚠  Caldo
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 12:00
Mats Hermans NED / Ryan Nijboer NED vs Emilien Demanet BEL / Niels Ratiu BEL

Il match deve ancora iniziare

Jack Loge BEL vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs Felix Balshaw FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Nicolas Ifi BEL / Cedric Stanke GER vs Sergey Betov BLR / Jeffrey Chuan En Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare

Manas Dhamne IND vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  10 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Da parzialmente soleggiato a soleggiato nel corso della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
09:00
17°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
18:00
26°
21:00
22°
23:00
19°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sulla terra
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 125 QF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 12:00
Jan Choinski GBR vs Diego Dedura GER

Il match deve ancora iniziare

Facundo Diaz Acosta ARG vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Marvin Moeller GER

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 12:00
Laslo Djere SRB vs Daniel Rincon ESP

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Filip Pieczonka POL / Michael Vrbensky CZE (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  10 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 34°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Luglio
08:00
19°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
29°
13:00
32°
14:00
33°
16:00
34°
19:00
30°
22:00
24°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso: quarti di finale sull’erba con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
Quarti di Finale · Erba
CH 50 QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Yi Zhou CHN vs Alastair Gray GBR

Il match deve ancora iniziare

Max Basing GBR vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR / S Mert Ozdemir TUR vs Daniel De Jonge NED / Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Clement Chidekh FRA vs Ivan Ivanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

Guillaume Dalmasso FRA / Patrick Zahraj GER vs Tom Hands GBR / Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  10 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 10 Luglio
03:00
21°
04:00
21°
05:00
21°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
23°
09:00
24°
10:00
25°
12:00
28°
14:00
29°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per i quarti di finale sull’erba
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Erba
CH 125 QF
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti di Finale
🌿  Erba




🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  10 Luglio 2026

🌧
12°C
Nuvoloso con pioggia al mattino  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci e pioggia tra le prime ore e la mattina
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 10 Luglio
06:00
12°
07:00
🌧
12°
08:00
🌧
13°
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
19°
⚠  Pioggia al mattino: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 10 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
CH 75 QF
🌧  Pioggia al mattino
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti di Finale
🏀  Terra Battuta

17:00 L. Andrade da Silva BRA vs M. Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

17:00 F. Mena ARG vs L. Claverie ITA

Il match deve ancora iniziare

18:30 J. P. Varillas PER vs M. Pucinelli de Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

19:00 N. Mejia COL vs H. Casanova ARG

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

tinapica 10-07-2026 10:21

A Niuport non hanno ancora (10h15’am ora italiana) deciso il programma odierno?

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