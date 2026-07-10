Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
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27°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 31°C
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09:00
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19:00
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28°
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24°
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 14:00
Lukas Neumayer vs Henri Squire
Raul Brancaccio vs Matej Dodig (Non prima 16:45)
Court 4 – ore 14:00
Jarno Jans / Mark Whitehouse vs Andrew Paulson / Joran Vliegen
Admir Kalender / Nino Serdarusic vs Federico Agustin Gomez / Mariano Kestelboim
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Hugo Dellien (Non prima 17:00)
Henry Bernet vs Federico Bondioli (Non prima 20:00)
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15°C
Sole e nuvole, rovesci tardi · Picco 21°C
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⚠ Rovesci tardi
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Maks Kasnikowski vs Jerome Kym
Lautaro Midon vs Zsombor Piros
Titouan Droguet vs Gustavo Heide (Non prima 17:00)
Valentin Royer vs Taro Daniel
Court 5 – ore 12:30
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Erik Grevelius / Adam Heinonen
Alexandru Jecan / Bogdan Pavel vs Ivan Sabanov / Matej Sabanov (Non prima 15:00)
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19°C
Nuvoloso ma asciutto · Picco 29°C
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⚠ Caldo
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 12:00
Mats Hermans / Ryan Nijboer vs Emilien Demanet / Niels Ratiu
Jack Loge vs Lorenzo Giustino
Kimmer Coppejans vs Guy Den Ouden
Florian Broska vs Felix Balshaw (Non prima 18:00)
Court 2 – ore 12:00
Nicolas Ifi / Cedric Stanke vs Sergey Betov / Jeffrey Chuan En Hsu
Manas Dhamne vs Miguel Damas
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16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 26°C
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09:00
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 12:00
Jan Choinski vs Diego Dedura
Facundo Diaz Acosta vs Niels McDonald
Hugo Gaston vs Marvin Moeller
Clamex Court – ore 12:00
Laslo Djere vs Daniel Rincon
Orlando Luz / Rafael Matos vs Filip Pieczonka / Michael Vrbensky (Non prima 13:30)
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20°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 34°C
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24°
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⚠ Caldo intenso
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Yi Zhou vs Alastair Gray
Max Basing vs Felix Gill
Arda Azkara / S Mert Ozdemir vs Daniel De Jonge / Niels Visker
Court 4 – ore 12:00
Clement Chidekh vs Ivan Ivanov
Johannus Monday vs Henry Searle
Guillaume Dalmasso / Patrick Zahraj vs Tom Hands / Matthew Summers
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22°C
Parzialmente soleggiato · Picco 29°C
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03:00
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✅ Asciutto
🎾 Quarti di Finale
🌿 Erba
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12°C
Nuvoloso con pioggia al mattino · Picco 19°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Quarti di Finale
🏀 Terra Battuta
17:00 L. Andrade da Silva vs M. Soto
17:00 F. Mena vs L. Claverie
18:30 J. P. Varillas vs M. Pucinelli de Almeida
19:00 N. Mejia vs H. Casanova
TAG: Circuito Challenger
1 commento
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