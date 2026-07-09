Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. La finale sarà tra Muchova vs Noskova

Karolina Muchova nella foto - Foto Getty Images
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 9 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore principali
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 9 Luglio
|
08:00
☀
21°
|
09:00
☀
24°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
32°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
⛅
35°
|
15:00
⛅
36°
|
17:00
⛅
35°
|
20:00
☁
33°
⚠ Caldo molto intenso nel pomeriggio: semifinali sull’erba con temperature elevate, ma senza pioggia indicata
🎾 Programma del giorno — 9 Luglio
|
|
🎾
|
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
|
SF
☀ Soleggiato
⚠ Caldo intenso
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Muchova vs C. Gauff
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
1
7
C. Gauff [7]
2
6
6
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
8-9*
9-9*
10*-9
10*-10
11-10*
6-6 → 7-6
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Gauff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Gauff
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
C. Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
K. Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-2 → 1-3
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Gauff
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
K. Muchova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
C. Gauff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
C. Gauff
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Kostyuk vs L. Noskova
Slam Wimbledon
M. Kostyuk [12]
4
4
L. Noskova [9]
6
6
Vincitore: L. Noskova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Noskova
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
L. Noskova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
M. Kostyuk
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
L. Noskova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
M. Kostyuk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
L. Noskova
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Polmans / S. Hunter vs M. Arevalo / J. Ostapenko
Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
30
5
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]•
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
M. Polmans / S. Hunter
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Polmans / S. Hunter
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
M. Arevalo / J. Ostapenko
3-1 → 3-2
M. Polmans / S. Hunter
30-0
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Polmans / S. Hunter
0-1 → 1-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
M. Arevalo / M. Pavic vs K. Krawietz / T. Puetz
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
7
6
K. Krawietz / T. Puetz [7]
6
2
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 6-2
M. Arevalo / M. Pavic
4-2 → 5-2
K. Krawietz / T. Puetz
3-2 → 4-2
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
K. Krawietz / T. Puetz
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
K. Krawietz / T. Puetz
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
4*-1
4*-2
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
M. Arevalo / M. Pavic
5-6 → 6-6
K. Krawietz / T. Puetz
5-5 → 5-6
M. Arevalo / M. Pavic
4-5 → 5-5
K. Krawietz / T. Puetz
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
M. Arevalo / M. Pavic
3-4 → 4-4
K. Krawietz / T. Puetz
3-3 → 3-4
M. Arevalo / M. Pavic
2-3 → 3-3
K. Krawietz / T. Puetz
2-2 → 2-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
K. Krawietz / T. Puetz
1-1 → 1-2
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Krawietz / T. Puetz
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
H. Heliovaara / H. Patten vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
7
7
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
6
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
9*-8
6-6 → 7-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-6 → 6-6
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-0 → 1-0
A. Hewett / G. Reid vs S. Houdet / Z. Ji
Slam Wimbledon
A. Hewett / G. Reid [1]•
0
6
4
S. Houdet / Z. Ji
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Houdet / Z. Ji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
A. Hewett / G. Reid
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Houdet / Z. Ji
1-0 → 2-0
A. Hewett / G. Reid
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Houdet / Z. Ji
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-4 → 6-4
A. Hewett / G. Reid
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Houdet / Z. Ji
3-4 → 4-4
A. Hewett / G. Reid
2-4 → 3-4
S. Houdet / Z. Ji
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 2-4
A. Hewett / G. Reid
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
S. Houdet / Z. Ji
1-2 → 2-2
A. Hewett / G. Reid
0-2 → 1-2
S. Houdet / Z. Ji
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
A. Hewett / G. Reid
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Siniakova
/ T. Townsend
vs H. Guo
/ K. Mladenovic
Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
6
5
H. Guo / K. Mladenovic [10]
7
7
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Guo / K. Mladenovic
5-6 → 5-7
K. Siniakova / T. Townsend
5-5 → 5-6
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
K. Siniakova / T. Townsend
4-4 → 5-4
H. Guo / K. Mladenovic
4-3 → 4-4
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
H. Guo / K. Mladenovic
2-1 → 2-2
K. Siniakova / T. Townsend
1-1 → 2-1
H. Guo / K. Mladenovic
1-0 → 1-1
K. Siniakova / T. Townsend
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
5*-1
5-2*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
6-6 → 6-7
K. Siniakova / T. Townsend
5-6 → 6-6
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
K. Siniakova / T. Townsend
4-5 → 5-5
H. Guo / K. Mladenovic
4-4 → 4-5
K. Siniakova / T. Townsend
3-4 → 4-4
H. Guo / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Siniakova / T. Townsend
3-2 → 3-3
H. Guo / K. Mladenovic
3-1 → 3-2
K. Siniakova / T. Townsend
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
H. Guo / K. Mladenovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
K. Siniakova / T. Townsend
0-1 → 1-1
H. Guo / K. Mladenovic
None-None
0-15
0-30
15-30
40-30
0-0 → 0-1
I. Neel / G. Olmos vs X. Jiang / Y. Xu
Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
1
6
4
X. Jiang / Y. Xu
6
2
6
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
X. Jiang / Y. Xu
4-5 → 4-6
I. Neel / G. Olmos
3-5 → 4-5
X. Jiang / Y. Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
I. Neel / G. Olmos
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
I. Neel / G. Olmos
0-2 → 1-2
X. Jiang / Y. Xu
0-1 → 0-2
I. Neel / G. Olmos
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
X. Jiang / Y. Xu
3-2 → 4-2
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-0 → 2-0
I. Neel / G. Olmos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Jiang / Y. Xu
1-5 → 1-6
I. Neel / G. Olmos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
X. Jiang / Y. Xu
1-3 → 1-4
I. Neel / G. Olmos
0-3 → 1-3
X. Jiang / Y. Xu
0-2 → 0-3
I. Neel / G. Olmos
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
X. Jiang / Y. Xu
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Murray / B. Soares vs J. Cabal / R. Farah
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
7
7
J. Cabal / R. Farah
5
5
Vincitore: J. Murray/B. Soares
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cabal / R. Farah
6-5 → 7-5
J. Murray / B. Soares
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
J. Cabal / R. Farah
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Murray / B. Soares
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
J. Cabal / R. Farah
4-3 → 4-4
J. Murray / B. Soares
3-3 → 4-3
J. Cabal / R. Farah
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
J. Murray / B. Soares
2-2 → 3-2
J. Cabal / R. Farah
2-1 → 2-2
J. Murray / B. Soares
1-1 → 2-1
J. Cabal / R. Farah
1-0 → 1-1
J. Murray / B. Soares
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cabal / R. Farah
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
6-5 → 7-5
J. Murray / B. Soares
5-5 → 6-5
J. Cabal / R. Farah
5-4 → 5-5
J. Murray / B. Soares
4-4 → 5-4
J. Cabal / R. Farah
4-3 → 4-4
J. Murray / B. Soares
3-3 → 4-3
J. Cabal / R. Farah
3-2 → 3-3
J. Murray / B. Soares
2-2 → 3-2
J. Cabal / R. Farah
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Murray / B. Soares
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Cabal / R. Farah
1-0 → 1-1
J. Murray / B. Soares
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
M. Bahrami / I. Majoli vs G. Rusedski / J. Konta
Slam Wimbledon
M. Bahrami / I. Majoli
6
6
G. Rusedski / N. Broady
4
4
Vincitore: M. Bahrami/I. Majoli
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
15-15
30-15
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
G. Rusedski / N. Broady
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Bahrami / I. Majoli
4-3 → 5-3
G. Rusedski / N. Broady
4-2 → 4-3
M. Bahrami / I. Majoli
3-2 → 4-2
G. Rusedski / N. Broady
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
M. Bahrami / I. Majoli
2-1 → 2-2
G. Rusedski / N. Broady
2-0 → 2-1
M. Bahrami / I. Majoli
1-0 → 2-0
G. Rusedski / N. Broady
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Bahrami / I. Majoli
5-4 → 6-4
G. Rusedski / N. Broady
5-3 → 5-4
M. Bahrami / I. Majoli
4-3 → 5-3
G. Rusedski / N. Broady
4-2 → 4-3
M. Bahrami / I. Majoli
3-2 → 4-2
G. Rusedski / N. Broady
2-2 → 3-2
M. Bahrami / I. Majoli
1-2 → 2-2
G. Rusedski / N. Broady
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Bahrami / I. Majoli
0-1 → 1-1
G. Rusedski / N. Broady
None-None
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
No.3 Court – Ore: 12:00am
Z. Ji
vs A. Hewett
Slam Wimbledon
Z. Ji
4
1
A. Hewett [2]
6
6
Vincitore: A. Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Hewett
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-5 → 1-6
Z. Ji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-5 → 1-5
Z. Ji
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
Z. Ji
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Ji
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
Z. Ji
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
2-5 → 3-5
Z. Ji
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-4 → 1-5
A. Hewett
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
A. Van Koot vs D. De Groot
Il match deve ancora iniziare
F. Santoro / R. Stubbs vs R. Krajicek / A. Keothavong
Slam Wimbledon
F. Santoro / R. Stubbs
None
6
4
1
R. Krajicek / A. Keothavong•
None
1
6
0
Vincitore: F. Santoro/R. Stubbs
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Krajicek / A. Keothavong
R. Krajicek / A. Keothavong
None-None
1-0
2-0
3-0
3-2
3-3
4-3
4-4
4-5
4-6
4-8
4-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Krajicek / A. Keothavong
4-5 → 4-6
F. Santoro / R. Stubbs
3-5 → 4-5
R. Krajicek / A. Keothavong
2-5 → 3-5
F. Santoro / R. Stubbs
1-5 → 2-5
R. Krajicek / A. Keothavong
1-4 → 1-5
F. Santoro / R. Stubbs
0-4 → 1-4
R. Krajicek / A. Keothavong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
F. Santoro / R. Stubbs
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
0-2 → 0-3
R. Krajicek / A. Keothavong
0-1 → 0-2
F. Santoro / R. Stubbs
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Krajicek / A. Keothavong
5-1 → 6-1
F. Santoro / R. Stubbs
4-1 → 5-1
R. Krajicek / A. Keothavong
3-1 → 4-1
F. Santoro / R. Stubbs
2-1 → 3-1
R. Krajicek / A. Keothavong
2-0 → 2-1
F. Santoro / R. Stubbs
1-0 → 2-0
R. Krajicek / A. Keothavong
None-None
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
B. Bryan / M. Bryan vs R. Lindstedt / H. Tecau
Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
6
6
R. Lindstedt / H. Tecau
3
3
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Lindstedt / H. Tecau
5-3 → 6-3
B. Bryan / M. Bryan
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
R. Lindstedt / H. Tecau
3-3 → 4-3
B. Bryan / M. Bryan
2-3 → 3-3
R. Lindstedt / H. Tecau
2-2 → 2-3
B. Bryan / M. Bryan
1-2 → 2-2
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
B. Bryan / M. Bryan
0-1 → 1-1
R. Lindstedt / H. Tecau
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bryan / M. Bryan
5-3 → 6-3
R. Lindstedt / H. Tecau
4-3 → 5-3
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 4-3
R. Lindstedt / H. Tecau
3-2 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 3-2
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
1-1 → 2-1
R. Lindstedt / H. Tecau
1-0 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
None-None
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
T. Boogaard vs O.Page
Slam Wimbledon
T. Boogaard [11]
6
6
O.Page
3
1
Vincitore: T. Boogaard
Servizio
Svolgimento
Set 2
O.Page
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
O.Page
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Boogaard
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 3-0
T. Boogaard
None-None
0-15
0-30
15-30
40-30
0-0 → 1-0
J. Secord vs V. Reisach
Slam Wimbledon
J. Secord
3
3
V. Reisach
6
6
Vincitore: V. Reisach
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Secord
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
J. Secord
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Secord
30-0
40-0
40-30
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
J. Secord
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
V. Reisach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
J. Secord
None-None
15-0
15-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
D. Kisimov vs C. Hewitt
Slam Wimbledon
D. Kisimov [9]
1
2
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kisimov
15-0
30-15
30-30
40-40
40-A
1-3 → 1-4
C. Hewitt
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kisimov
15-0
30-0
30-30
30-40
A-40
0-5 → 1-5
D. Kisimov
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Domenc / D. Jade vs R. Ciurnelli / L. Sloboda
Slam Wimbledon
M. Domenc / D. Jade [8]
0
6
3
0
R. Ciurnelli / L. Sloboda•
0
4
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Ciurnelli / L. Sloboda
R. Ciurnelli / L. Sloboda
None-None
1-0
2-0
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Ciurnelli / L. Sloboda
3-5 → 3-6
M. Domenc / D. Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Domenc / D. Jade
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-4 → 2-4
R. Ciurnelli / L. Sloboda
1-3 → 1-4
M. Domenc / D. Jade
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-3 → 1-3
R. Ciurnelli / L. Sloboda
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
M. Domenc / D. Jade
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Domenc / D. Jade
5-4 → 6-4
R. Ciurnelli / L. Sloboda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 5-4
M. Domenc / D. Jade
4-3 → 5-3
R. Ciurnelli / L. Sloboda
4-2 → 4-3
M. Domenc / D. Jade
3-2 → 4-2
R. Ciurnelli / L. Sloboda
3-1 → 3-2
M. Domenc / D. Jade
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
R. Ciurnelli / L. Sloboda
1-1 → 2-1
M. Domenc / D. Jade
0-1 → 1-1
R. Ciurnelli / L. Sloboda
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
F. Fognini
/ L. Hewitt
vs J. Blake
/ K. Edmund
Slam Wimbledon
F. Fognini / L. Hewitt
6
6
J. Blake / K. Edmund
3
2
Vincitore: F. Fognini/L. Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Fognini / L. Hewitt
5-2 → 6-2
J. Blake / K. Edmund
4-2 → 5-2
F. Fognini / L. Hewitt
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
J. Blake / K. Edmund
3-1 → 3-2
F. Fognini / L. Hewitt
2-1 → 3-1
J. Blake / K. Edmund
1-1 → 2-1
F. Fognini / L. Hewitt
0-1 → 1-1
J. Blake / K. Edmund
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Fognini / L. Hewitt
5-3 → 6-3
J. Blake / K. Edmund
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
F. Fognini / L. Hewitt
4-2 → 5-2
J. Blake / K. Edmund
4-1 → 4-2
F. Fognini / L. Hewitt
3-1 → 4-1
J. Blake / K. Edmund
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Fognini / L. Hewitt
1-1 → 2-1
J. Blake / K. Edmund
1-0 → 1-1
F. Fognini / L. Hewitt
0-0 → 1-0
A. Paparkar vs J. Lee
Slam Wimbledon
A. Paparkar
2
5
J. Lee
6
7
Vincitore: J. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Paparkar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
J. Lee
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
A. Paparkar
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
A. Paparkar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-2 → 3-3
J. Lee
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
A. Paparkar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
J. Lee
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lee
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
A. Paparkar
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Lee
None-None
15-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
E. Eigelsbach vs J. Preston
Slam Wimbledon
E. Eigelsbach
3
1
J. Preston
6
6
Vincitore: J. Preston
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Eigelsbach
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
E. Eigelsbach
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
0-3 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Eigelsbach
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
J. Preston
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 3-5
J. Preston
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
E. Eigelsbach
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
H. Kawanishi / K. Watanabe vs M. Antonius / A. Johnson
Slam Wimbledon
H. Kawanishi / K. Watanabe
4
2
M. Antonius / A. Johnson [2]
6
6
Vincitore: M. Antonius/A. Johnson
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-5 → 2-6
M. Antonius / A. Johnson
1-5 → 2-5
H. Kawanishi / K. Watanabe
1-4 → 1-5
M. Antonius / A. Johnson
1-3 → 1-4
H. Kawanishi / K. Watanabe
1-2 → 1-3
M. Antonius / A. Johnson
1-1 → 1-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-1 → 1-1
M. Antonius / A. Johnson
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Kawanishi / K. Watanabe
4-5 → 4-6
M. Antonius / A. Johnson
4-4 → 4-5
H. Kawanishi / K. Watanabe
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
M. Antonius / A. Johnson
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
H. Kawanishi / K. Watanabe
2-3 → 3-3
M. Antonius / A. Johnson
2-2 → 2-3
H. Kawanishi / K. Watanabe
1-2 → 2-2
M. Antonius / A. Johnson
1-1 → 1-2
H. Kawanishi / K. Watanabe
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
M. Antonius / A. Johnson
None-None
0-15
0-30
15-30
40-30
0-0 → 0-1
L. Miguel / Z. Sesko vs R. Neimanis / M. Todoran
Slam Wimbledon
L. Miguel / Z. Sesko [1]
6
7
R. Neimanis / M. Todoran
3
6
Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
L. Miguel / Z. Sesko
5-6 → 6-6
R. Neimanis / M. Todoran
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
L. Miguel / Z. Sesko
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
R. Neimanis / M. Todoran
4-4 → 4-5
L. Miguel / Z. Sesko
3-4 → 4-4
R. Neimanis / M. Todoran
3-3 → 3-4
L. Miguel / Z. Sesko
2-3 → 3-3
R. Neimanis / M. Todoran
2-2 → 2-3
L. Miguel / Z. Sesko
1-2 → 2-2
R. Neimanis / M. Todoran
1-1 → 1-2
L. Miguel / Z. Sesko
0-1 → 1-1
R. Neimanis / M. Todoran
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miguel / Z. Sesko
5-3 → 6-3
R. Neimanis / M. Todoran
5-2 → 5-3
L. Miguel / Z. Sesko
4-2 → 5-2
R. Neimanis / M. Todoran
3-2 → 4-2
L. Miguel / Z. Sesko
2-2 → 3-2
R. Neimanis / M. Todoran
2-1 → 2-2
L. Miguel / Z. Sesko
1-1 → 2-1
R. Neimanis / M. Todoran
1-0 → 1-1
L. Miguel / Z. Sesko
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
I. Rebel vs A. Iwasa
Slam Wimbledon
I. Rebel
2
5
A. Iwasa
6
7
Vincitore: A. Iwasa
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Rebel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Iwasa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
I. Rebel
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Iwasa
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Rebel
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
I. Rebel
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
A. Iwasa
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
A. Iwasa
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
A. Kapanadze vs N. Kesavan
Slam Wimbledon
A. Kapanadze
6
4
N. Kesavan
7
6
Vincitore: N. Kesavan
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kesavan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 4-5
A. Kapanadze
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
A. Kapanadze
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
N. Kesavan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
A. Kapanadze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
N. Kesavan
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
6-6 → 6-7
N. Kesavan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Kapanadze
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
N. Kesavan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 5-5
A. Kapanadze
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 5-4
A. Kapanadze
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
N. Kesavan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Kapanadze
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Kapanadze
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
L. Hotelier vs O. Laskowski
Slam Wimbledon
L. Hotelier
7
6
O. Laskowski
5
2
Vincitore: L. Hotelier
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Hotelier
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
L. Hotelier
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
O. Laskowski
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Hotelier
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
O. Laskowski
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
L. Hotelier
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
O. Laskowski
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
L. Hotelier
None-None
0-15
15-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
D. Monte vs L. Sharkey
Slam Wimbledon
D. Monte
4
6
L. Sharkey
6
7
Vincitore: L. Sharkey
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
8-9*
6-6 → 6-7
L. Sharkey
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
D. Monte
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
L. Sharkey
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
D. Monte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
L. Sharkey
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Monte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
L. Sharkey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Monte
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Monte
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-4 → 4-5
L. Sharkey
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
D. Monte
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
D. Monte
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
I. Manchala vs I. Rebel
Slam Wimbledon
I. Manchala•
15
3
I. Rebel
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Manchala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
N. Kesavan vs S. Kiran
Slam Wimbledon
N. Kesavan
1
2
S. Kiran
6
6
Vincitore: S. Kiran
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kiran
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
N. Kesavan
0-40
30-30
30-40
40-40
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
S. Kiran
15-0
30-0
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
N. Kesavan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
N. Kesavan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kesavan
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
N. Kesavan
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Kesavan
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Kiran
None-None
15-0
15-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
I. Manchala
vs K. Hsu
Slam Wimbledon
I. Manchala
6
6
K. Hsu
1
2
Vincitore: I. Manchala
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Hsu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
I. Manchala
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
4-2 → 5-2
I. Manchala
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
K. Hsu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
I. Manchala
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hsu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
I. Manchala
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 3-1
K. Hsu
None-None
0-15
0-30
15-30
30-40
0-0 → 1-0
L. Pronenko vs S. Kiran
Slam Wimbledon
L. Pronenko
None
6
7
1
S. Kiran•
None
7
5
0
Vincitore: L. Pronenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Pronenko
None-None
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
4-4
5-5
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-7
9-8
9-9
10-9
10-10
11-10
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Kiran
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
L. Pronenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
S. Kiran
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Kiran
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
L. Pronenko
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
5*-2
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
S. Kiran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
L. Pronenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
S. Kiran
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
L. Pronenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 4-3
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-0 → 4-0
L. Pronenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
S. Kiran
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
L. Pronenko
None-None
30-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
M. Gonzalez Osorio vs D. Bender
Slam Wimbledon
M. Gonzalez Osorio
2
2
D. Bender
6
6
Vincitore: D. Bender
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Gonzalez Osorio
2-5 → 2-6
D. Bender
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-4 → 2-5
M. Gonzalez Osorio
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Gonzalez Osorio
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
D. Bender
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
M. Gonzalez Osorio
0-1 → 1-1
D. Bender
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Gonzalez Osorio
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 2-6
D. Bender
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Gonzalez Osorio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
D. Bender
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 1-4
M. Gonzalez Osorio
0-3 → 0-4
M. Gonzalez Osorio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
C. Griffith vs J. Waelti
Slam Wimbledon
C. Griffith
None
2
7
0
J. Waelti•
None
6
5
1
Vincitore: J. Waelti
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Waelti
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
3-2
4-2
5-2
5-3
6-3
6-4
8-4
8-5
9-5
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Griffith
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
C. Griffith
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
C. Griffith
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
C. Griffith
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Waelti
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Waelti
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
C. Griffith
None-None
15-0
15-15
30-15
0-0 → 1-0
K. Hsu vs A. Iwasa
Slam Wimbledon
K. Hsu
0
6
1
A. Iwasa•
0
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Hsu
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Iwasa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Iwasa
15-0
30-0
30-15
40-30
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Hsu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
A. Iwasa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
A. Iwasa
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Hsu
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Kapanadze vs L. Pronenko
Slam Wimbledon
A. Kapanadze
0
3
L. Pronenko•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kapanadze
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Pronenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
L. Pronenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
A. Kapanadze
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
L. Pronenko
None-None
0-15
0-40
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 12:00am
E. Henningsen
vs G. Carvalho
Slam Wimbledon
E. Henningsen
6
6
G. Carvalho
4
1
Vincitore: E. Henningsen
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Henningsen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-1 → 6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Carvalho
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
E. Henningsen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 5-4
E. Henningsen
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
G. Carvalho
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
E. Henningsen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
J. Wang vs E. Gomes
Slam Wimbledon
J. Wang
None
6
6
0
E. Gomes•
None
4
7
1
Vincitore: E. Gomes
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Wang
None-None
1-0
2-1
3-1
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6-6 → 6-7
E. Gomes
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
J. Wang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
4-2 → 5-2
J. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Gomes
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Wang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
E. Gomes
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
J. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Gomes
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
E. Gomes
0-15
15-30
30-30
40-30
A-40
4-1 → 4-2
J. Wang
0-15
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 4-1
J. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Gomes
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
J. Wang
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 1-0
N. Honsberger vs P. Manohar
Slam Wimbledon
N. Honsberger
6
6
P. Manohar
3
3
Vincitore: N. Honsberger
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Honsberger
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
N. Honsberger
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Manohar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
N. Honsberger
15-0
40-0
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Manohar
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
0-0 → 0-1
N. Palombo vs E. Frans
Slam Wimbledon
N. Palombo
7
6
E. Frans
5
1
Vincitore: N. Palombo
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Frans
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
N. Palombo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Frans
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
N. Palombo
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
E. Frans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-5 → 5-5
E. Frans
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-0 → 3-1
N. Palombo
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Frans
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
N. Palombo
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
E. Henningsen vs C. Hirschi
Slam Wimbledon
E. Henningsen
40
7
0
C. Hirschi•
40
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Hirschi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6-6 → 7-6
C. Hirschi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-4 → 5-5
C. Hirschi
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Hirschi
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
C. Hirschi
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
E. Henningsen
None-None
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
J. Wang vs B. Maresova
Slam Wimbledon
J. Wang
None
6
4
1
B. Maresova•
None
3
6
0
Vincitore: J. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Wang
None-None
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5
7-5
8-5
8-6
8-7
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
11-12
13-12
13-13
14-13
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
J. Wang
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
J. Wang
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Maresova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-3 → 6-3
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Maresova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
B. Maresova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00am
M. Makarova
vs P. Skliar
Slam Wimbledon
M. Makarova [7]
3
7
4
P. Skliar [15]
6
6
6
Vincitore: P. Skliar
Servizio
Svolgimento
Set 3
P. Skliar
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Makarova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
M. Makarova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
P. Skliar
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
M. Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Skliar
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
M. Makarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Makarova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 6-6
P. Skliar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
P. Skliar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
M. Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
M. Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Makarova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
P. Skliar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
M. Makarova
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Y. Qu vs A. Pushkareva
Slam Wimbledon
Y. Qu
3
6
3
A. Pushkareva [14]
6
3
6
Vincitore: A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Pushkareva
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Y. Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
A. Pushkareva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
A. Pushkareva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Y. Qu
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
2-2 → 3-2
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Y. Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Pushkareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Y. Qu
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Pushkareva
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
V. Barros / N. Leme Da Silva vs T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
Slam Wimbledon
V. Barros / N. Leme Da Silva [1]
None
3
6
1
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi [7]•
None
6
4
0
Vincitore: V. Barros/N. Leme Da Silva
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
V. Barros / N. Leme Da Silva
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
5-3
5-4
6-4
6-5
6-6
7-6
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
V. Barros / N. Leme Da Silva
4-4 → 5-4
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
4-3 → 4-4
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-2 → 3-2
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
2-1 → 2-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
V. Barros / N. Leme Da Silva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
3-5 → 3-6
V. Barros / N. Leme Da Silva
3-4 → 3-5
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
3-3 → 3-4
V. Barros / N. Leme Da Silva
2-3 → 3-3
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
2-2 → 2-3
V. Barros / N. Leme Da Silva
0-15
0-30
0-40
30-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
1-1 → 1-2
V. Barros / N. Leme Da Silva
0-1 → 1-1
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Kovackova / K. Zajickova vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]•
30
6
5
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3]
15
4
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Kovackova / K. Zajickova
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
3-3 → 3-4
J. Kovackova / K. Zajickova
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
2-2 → 2-3
J. Kovackova / K. Zajickova
1-2 → 2-2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
1-1 → 1-2
J. Kovackova / K. Zajickova
0-1 → 1-1
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovackova / K. Zajickova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
J. Kovackova / K. Zajickova
4-3 → 4-4
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
3-3 → 4-3
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
2-2 → 3-2
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
1-1 → 1-2
J. Kovackova / K. Zajickova
0-1 → 1-1
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
None-None
0-15
15-30
40-30
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
X. Sun
vs A. Pircher
Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
A. Pircher
0
3
Vincitore: X. Sun
Servizio
Svolgimento
Set 2
X. Sun
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
X. Sun
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Sun
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Pircher
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
O. Ogunsakin / N. Raguin vs Y. Alexandrescou / R. Tabata
Slam Wimbledon
O. Ogunsakin / N. Raguin
6
7
Y. Alexandrescou / R. Tabata [6]
4
6
Vincitore: O. Ogunsakin/N. Raguin
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
6-1*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
O. Ogunsakin / N. Raguin
5-6 → 6-6
Y. Alexandrescou / R. Tabata
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
O. Ogunsakin / N. Raguin
4-5 → 5-5
Y. Alexandrescou / R. Tabata
4-4 → 4-5
O. Ogunsakin / N. Raguin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
Y. Alexandrescou / R. Tabata
3-3 → 3-4
O. Ogunsakin / N. Raguin
2-3 → 3-3
Y. Alexandrescou / R. Tabata
2-2 → 2-3
O. Ogunsakin / N. Raguin
1-2 → 2-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
0-1 → 1-1
Y. Alexandrescou / R. Tabata
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Ogunsakin / N. Raguin
5-4 → 6-4
Y. Alexandrescou / R. Tabata
5-3 → 5-4
O. Ogunsakin / N. Raguin
4-3 → 5-3
Y. Alexandrescou / R. Tabata
4-2 → 4-3
O. Ogunsakin / N. Raguin
3-2 → 4-2
Y. Alexandrescou / R. Tabata
3-1 → 3-2
O. Ogunsakin / N. Raguin
2-1 → 3-1
Y. Alexandrescou / R. Tabata
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
O. Ogunsakin / N. Raguin
1-0 → 2-0
Y. Alexandrescou / R. Tabata
None-None
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
J. Hazelitt / W. Newman vs P. Berezina / A. Cvetkovic
Slam Wimbledon
J. Hazelitt / W. Newman
2
2
P. Berezina / A. Cvetkovic
6
6
Vincitore: P. Berezina/A. Cvetkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
J. Hazelitt / W. Newman
2-4 → 2-5
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
2-3 → 2-4
J. Hazelitt / W. Newman
1-3 → 2-3
P. Berezina / A. Cvetkovic
1-2 → 1-3
J. Hazelitt / W. Newman
1-1 → 1-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Berezina / A. Cvetkovic
2-5 → 2-6
J. Hazelitt / W. Newman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-4 → 2-5
P. Berezina / A. Cvetkovic
2-3 → 2-4
J. Hazelitt / W. Newman
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Berezina / A. Cvetkovic
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Hazelitt / W. Newman
1-1 → 1-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
1-0 → 1-1
J. Hazelitt / W. Newman
None-None
15-0
30-0
30-15
40-30
0-0 → 1-0
I. Wobker / D. Zoldakova vs A. Pircher / R. Yoshida
Slam Wimbledon
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
6
6
A. Pircher / R. Yoshida
1
1
Vincitore: I. Wobker/D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pircher / R. Yoshida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
A. Pircher / R. Yoshida
4-0 → 4-1
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
40-0
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Pircher / R. Yoshida
2-0 → 3-0
I. Wobker / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
A. Pircher / R. Yoshida
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Wobker / D. Zoldakova
5-1 → 6-1
A. Pircher / R. Yoshida
5-0 → 5-1
I. Wobker / D. Zoldakova
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Pircher / R. Yoshida
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
3-0 → 4-0
I. Wobker / D. Zoldakova
2-0 → 3-0
A. Pircher / R. Yoshida
1-0 → 2-0
I. Wobker / D. Zoldakova
None-None
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 12:00am
C. Hirschi
vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
C. Hirschi
None
4
7
0
M. Kocherzhenko•
None
6
6
1
Vincitore: M. Kocherzhenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kocherzhenko
None-None
0-1
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
4-5
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
8-7
8-8
8-9
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
11-12
12-12
13-12
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
C. Hirschi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
C. Hirschi
15-0
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Kocherzhenko
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Kocherzhenko
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-3 → 3-4
C. Hirschi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Hirschi
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Kocherzhenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-5 → 2-5
M. Kocherzhenko
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
C. Hirschi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
M. Kocherzhenko
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
1-1 → 1-2
B. Maresova vs E. Bulai
Slam Wimbledon
B. Maresova
2
5
E. Bulai
6
7
Vincitore: E. Bulai
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Bulai
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
B. Maresova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
E. Bulai
15-0
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
B. Maresova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
E. Bulai
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Maresova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
E. Bulai
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
B. Maresova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
B. Maresova
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M. Adamca vs A. Mosaikos
Slam Wimbledon
M. Adamca
None
6
6
1
A. Mosaikos•
None
7
1
0
Vincitore: M. Adamca
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Mosaikos
None-None
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
4-2
4-3
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
7-8
7-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Mosaikos
0-15
15-15
30-30
40-30
A-40
5-0 → 5-1
M. Adamca
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-0 → 5-0
M. Adamca
0-15
15-15
15-40
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-3*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
5*-5
5-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8*-9
9*-9
9-10*
6-6 → 6-7
A. Mosaikos
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Adamca
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Adamca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-3 → 4-4
M. Adamca
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-2 → 1-3
A. Mosaikos
None-None
30-15
40-15
40-40
0-0 → 0-1
Y. Li vs S. Farkhodov
Slam Wimbledon
Y. Li
None
4
6
0
S. Farkhodov•
None
6
2
1
Vincitore: S. Farkhodov
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Farkhodov
None-None
1-0
2-0
2-1
2-2
3-2
4-2
5-2
5-3
5-4
5-5
6-5
6-6
6-7
6-8
7-8
8-8
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Farkhodov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-2 → 6-2
Y. Li
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Farkhodov
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Farkhodov
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
Y. Li
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Farkhodov
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Y. Li
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
S. Farkhodov
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Y. Li
None-None
0-15
0-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
G. Carvalho vs M. Kocherzhenko
Slam Wimbledon
G. Carvalho
3
0
M. Kocherzhenko
6
6
Vincitore: M. Kocherzhenko
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kocherzhenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
M. Kocherzhenko
0-15
15-15
30-15
40-30
A-40
3-3 → 3-4
G. Carvalho
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Kocherzhenko
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
1-3 → 2-3
G. Carvalho
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 1-3
E. Gomes vs E. Bulai
Slam Wimbledon
E. Gomes
None
1
6
1
E. Bulai•
None
6
1
0
Vincitore: E. Gomes
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Gomes
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
7-1
8-1
8-2
9-2
9-3
9-4
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Gomes
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-3 → 0-4
E. Bulai
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00am
T. Oda
vs T. Miki
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
T. Miki
2
2
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Miki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
T. Oda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
T. Oda
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
T. Miki
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
T. Oda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Oda
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
T. Oda
0-15
15-15
15-40
30-40
A-40
2-0 → 3-0
T. Miki
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
T. Oda
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Y. Kamiji vs J. Bos
Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
6
7
J. Bos
2
5
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bos
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
J. Bos
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bos
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
J. Bos
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
J. Bos
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
1-0 → 2-0
Y. Kamiji
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Lapthorne / G. Slade vs S. Schroder / J. Woodman
Slam Wimbledon
A. Lapthorne / G. Slade
4
1
S. Schroder / J. Woodman [2]
6
6
Vincitore: S. Schroder/J. Woodman
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Lapthorne / G. Slade
1-5 → 1-6
S. Schroder / J. Woodman
1-4 → 1-5
A. Lapthorne / G. Slade
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
S. Schroder / J. Woodman
1-2 → 1-3
A. Lapthorne / G. Slade
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
S. Schroder / J. Woodman
1-0 → 1-1
A. Lapthorne / G. Slade
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Schroder / J. Woodman
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Lapthorne / G. Slade
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
S. Schroder / J. Woodman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
A. Lapthorne / G. Slade
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
S. Schroder / J. Woodman
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-4 → 2-4
A. Lapthorne / G. Slade
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-3 → 1-4
S. Schroder / J. Woodman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
A-40
1-2 → 1-3
A. Lapthorne / G. Slade
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Schroder / J. Woodman
1-0 → 1-1
A. Lapthorne / G. Slade
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Y. Kamiji / Z. Zhu vs K. Montjane / L. Shuker
Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]
6
6
K. Montjane / L. Shuker
3
2
Vincitore: Y. Kamiji/Z. Zhu
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Kamiji / Z. Zhu
5-2 → 6-2
K. Montjane / L. Shuker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-1 → 4-2
K. Montjane / L. Shuker
3-1 → 4-1
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
K. Montjane / L. Shuker
2-0 → 2-1
Y. Kamiji / Z. Zhu
1-0 → 2-0
K. Montjane / L. Shuker
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
K. Montjane / L. Shuker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-3 → 4-3
K. Montjane / L. Shuker
3-2 → 3-3
Y. Kamiji / Z. Zhu
2-2 → 3-2
K. Montjane / L. Shuker
1-2 → 2-2
Y. Kamiji / Z. Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
K. Montjane / L. Shuker
1-0 → 1-1
Y. Kamiji / Z. Zhu
0-0 → 1-0
Court 15 – Ore: 12:00am
C. Ratzlaff vs G. Fernandez
Slam Wimbledon
C. Ratzlaff
0
1
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fernandez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
C. Ratzlaff
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
G. Fernandez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
C. Ratzlaff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
G. Fernandez
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Ratzlaff
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-5 → 0-6
C. Ratzlaff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-3 → 0-4
G. Fernandez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
G. Fernandez
None-None
40-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Z. Wang vs L. De Greef
Slam Wimbledon
Z. Wang [4]
6
6
L. De Greef
3
3
Vincitore: Z. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. De Greef
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Z. Wang
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
L. De Greef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. De Greef
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. De Greef
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Z. Wang
None-None
15-0
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
G. Fernandez / T. Oda vs M. De la Puente / R. Spaargaren
Slam Wimbledon
G. Fernandez / T. Oda
6
6
M. De la Puente / R. Spaargaren [2]
1
3
Vincitore: G. Fernandez/T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fernandez / T. Oda
5-3 → 6-3
M. De la Puente / R. Spaargaren
5-2 → 5-3
G. Fernandez / T. Oda
4-2 → 5-2
M. De la Puente / R. Spaargaren
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 4-2
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-0 → 4-1
M. De la Puente / R. Spaargaren
3-0 → 4-0
G. Fernandez / T. Oda
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
M. De la Puente / R. Spaargaren
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
G. Fernandez / T. Oda
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. De la Puente / R. Spaargaren
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
G. Fernandez / T. Oda
4-1 → 5-1
M. De la Puente / R. Spaargaren
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
G. Fernandez / T. Oda
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. De la Puente / R. Spaargaren
1-1 → 2-1
G. Fernandez / T. Oda
0-1 → 1-1
M. De la Puente / R. Spaargaren
0-0 → 0-1
Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente vs A. Penney
Slam Wimbledon
M. De la Puente [3]
6
6
A. Penney
0
1
Vincitore: M. De la Puente
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Penney
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-1 → 5-1
M. De la Puente
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
A. Penney
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 3-1
M. De la Puente
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Penney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
M. De la Puente
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Penney
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-0 → 6-0
K. Chasteau vs X. Li
Slam Wimbledon
K. Chasteau
3
1
X. Li [3]
6
6
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Chasteau
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
1-4 → 1-5
X. Li
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Li
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
K. Chasteau
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
X. Li
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
G. Sasson / N. Vink vs A. Kaplan / G. Lazarte
Slam Wimbledon
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
A. Kaplan / G. Lazarte
1
1
Vincitore: G. Sasson/N. Vink
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Sasson / N. Vink
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
A. Kaplan / G. Lazarte
5-0 → 5-1
G. Sasson / N. Vink
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-0 → 5-0
A. Kaplan / G. Lazarte
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
G. Sasson / N. Vink
2-0 → 3-0
A. Kaplan / G. Lazarte
1-0 → 2-0
G. Sasson / N. Vink
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kaplan / G. Lazarte
5-1 → 6-1
G. Sasson / N. Vink
4-1 → 5-1
A. Kaplan / G. Lazarte
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
G. Sasson / N. Vink
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-0 → 3-1
A. Kaplan / G. Lazarte
2-0 → 3-0
G. Sasson / N. Vink
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Kaplan / G. Lazarte
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
D. De Groot / A. Van Koot vs X. Li / Z. Wang
Slam Wimbledon
D. De Groot / A. Van Koot
4
7
2
X. Li / Z. Wang [2]
6
6
6
Vincitore: X. Li/Z. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. De Groot / A. Van Koot
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
D. De Groot / A. Van Koot
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-4 → 2-4
D. De Groot / A. Van Koot
1-2 → 1-3
X. Li / Z. Wang
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
X. Li / Z. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
D. De Groot / A. Van Koot
5-5 → 6-5
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
X. Li / Z. Wang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
2-4 → 3-4
X. Li / Z. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
2-3 → 2-4
D. De Groot / A. Van Koot
2-2 → 2-3
D. De Groot / A. Van Koot
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. De Groot / A. Van Koot
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Li / Z. Wang
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
D. De Groot / A. Van Koot
3-5 → 4-5
D. De Groot / A. Van Koot
2-4 → 3-4
D. De Groot / A. Van Koot
1-3 → 2-3
D. De Groot / A. Van Koot
1-1 → 1-2
D. De Groot / A. Van Koot
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
D. Cibulkova / B. Strycova vs S. Lisicki / K.O’Brien
Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
7
6
S. Lisicki / K.O'Brien
6
3
Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-3 → 6-3
D. Cibulkova / B. Strycova
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Lisicki / K.O'Brien
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
D. Cibulkova / B. Strycova
2-3 → 3-3
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Cibulkova / B. Strycova
1-2 → 2-2
S. Lisicki / K.O'Brien
1-1 → 1-2
D. Cibulkova / B. Strycova
0-1 → 1-1
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
S. Lisicki / K.O'Brien
6-5 → 6-6
D. Cibulkova / B. Strycova
5-5 → 6-5
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
D. Cibulkova / B. Strycova
4-4 → 4-5
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
D. Cibulkova / B. Strycova
4-2 → 4-3
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
40-0
40-30
40-40
A-40
40-40
4-1 → 4-2
D. Cibulkova / B. Strycova
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-1 → 4-1
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
D. Cibulkova / B. Strycova
2-0 → 3-0
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 2-0
D. Cibulkova / B. Strycova
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Radwanska / C. Wozniacki vs K. Flipkens / D. Hantuchova
Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki•
30
1
K. Flipkens / D. Hantuchova
15
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Radwanska / C. Wozniacki
K. Flipkens / D. Hantuchova
1-2 → 1-3
A. Radwanska / C. Wozniacki
1-1 → 1-2
K. Flipkens / D. Hantuchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
A. Radwanska / C. Wozniacki
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
Il tuo desiderio è stato esaudito 😎
Fattene una ragione, hanno perfino il diritto al voto
Ciao Ludopatico zig zag testa di gaz… una domanda, anche se non ho letto nessuno dei tuoi deliri e sproloqui… Hai vinto? Per la precisione e per correttezza ti dico che non leggerò nemmeno la tua risposta… Sai com’è? I ludopatici sono bugiardi
Che bella finale.
Brave le ceche.
È un ludopatico che segue solo Livescore e quote… Ma non è difficile capirlo… PS, non so cosa ha scritto, ma hai ragione tu
Io non concordo del tutto… Per chi può, come si vede zig zag gaz, pollice rosso (io ho scelto opzione guest, così non posso… E poi quotare con commenti a caso, senza leggere, così si risponde a caso a commento a c…o 🙂
Brava Noskova con le sue palle piatte e potenti. Ha anche migliorato la mobilità. Sarà una finale interessante …
E adesso ci mettiamo anche Noskova dopo Voundrusova.
La scuola ceka dove prevale la tecnica è la n. 1 per distacco.
Le due finaliste sono quelle che giocano meglio di tutte a tennis.
Poi purtroppo la fisicità debordante favorisce alla lunga le Sabalenka, Gauff, Kostyuk e compagnia. Ma queste giocano proprio meglio delle altre.
Si dice ” speriamo che vinca” e’ corretto. Congiuntivo presente.. io sono Toscana e noi lo usiamo sempre il congiuntivo.
Ha vinto la Noskova. Sarà una bella finale, fra ragazze che sanno giocare a tennis
Può anche non essere uno strappo o uno stiramento ma una contrattura. E Nole addirittura postò la foto della risonanza con la lesione dopo aver vinto mi sembra in australia….
@ Gaz (#4650901)
Era un supertiebreak a 10… Manco le basi…
Speriamo “che vinca” è un congiuntivo presente, altri non ce ne sono nella frase di Monica perché non servono.
Se ti fai male agli addominali obliqui, come fai a giocare?
A me sembrava tensione da stanchezza o nervosismo.
Felice per Karol
E ti sei perso le emozioni finali.
Peggio X te.
E i congiuntivi?
Infatti nello stesso momento che hai spento la TV molti hanno abbandonato le tribune.
Vondrous…
Sono molto felice per Muchova e speriamo che vinca anche Noskova, così il tennis meraviglioso Ceco sale sul podio.
Secondo me si è fatta male agli addominali obliqui. Stesso punto dove si toccava Berrettini quando si faceva male lì. E l’allenatore che si sbracciava per dirle di giocare decontratta, altrimenti il dolore l’avrebbe bloccata.
La Muchova gioca un grandissimo tennis. bertolucci ha visto bene. Siete più esperti voi di Bertolucci?
E sarebbe la conferma della scuola ceka. Dove si vince con la tecnica, ci sono loro. Novotna, Kvitova, Krejcicova, adesso finalmente Muchova in finale. Tutte le ancelle di sua maestà Martina…
E brava Karolina! Nuovo BR a 6, se dovesse vincere sabato supererebbe Gauff al quarto posto
Evvai Karolina….. Quanto ho atteso questa sua finale.
Una Gauff che finisce INDISPENSABILMENTE nel sacco.
???
Ha vinto il tennis, brave tutte e due. E finalmente Muchova potrà giocarsi la chance della vita.
Ma Coco cosa ha combinato sul match point, adesso non ci dormirà la notte. Buttata nel WC la finale a Wimbledon.
Il match è stato combattuto ed emozionante. Ma nella mediocrità. Cosa ha visto Bertolucci affermando essere stato un match dalla qualità altissima???
Tie break tra Gauff e Muchova di alta intensità, c’è di tutto, bei colpi, errori di nervosismo.
Finisce 12-10.
Che spettacolo!
6 match points,che pena,che strazio,non è possibile dai,chiudete tutto.
Cori ce l’ha fatta. Brava.
3 match points non trasformati.
Non ci credo,quella Gauff è una sculata di prima categoria.
Non è una partita lunga, sono gli scherzi della tensione.
Vediamo ora se si rispetterà la tendenza che vede vincere il tie break la colei che ci si è rifugiata,dopo aver servito con pressione sul 4-5 e 5-6.
Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.
Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.
Due palle break salvate da Muchova sul 4-4, sarebbe stato pesante,ora il decimo game sarà pesante per Gauff, può essere decisivo.
Guardando il torneo e poi questa partita oggi, direi che la Kostyuk vincerà Wimbledon in carrozza.
Nettamente superiore a tutte
Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.
ma la sfoglia se frantuma tutta come la mozzichi
non proprio 4 babà, magari 4 cannoli alla siciliana
Purtroppo è quello che guasta,falsa e rende imprevedibile il tennis femminile, l’emotività.
Insomma una finale alla ceca, mi sa che cl vince Gauff se non i soi soliti 30 doppi falli
Mamma che tensione che hanno,sono iniziate le svendite con il 3 x 1 ovvero tre errori ed un colpo giusto.
E no! -5 Pressione? Ansia da risultato Karolina?
Commenti incessabilmente con papiri lunghissimi da due santissime settimane, infestando il live del piu’ bel slam dell’anno e poi arrivati al giorno delle semifinali femminili neanche guardi ? Sei proprio un cialtrone.
ma la sfoglia se frantuma tutta come la mozzichi
Ieri ho avuto una svista e credevo fossero già le semifinali di doppio, e invece erano i quarti. Mi sono complimentato con Arevalo/Pavic anzitempo, ma meno male che oggi è andato tutto bene.
Quest’anno non hanno brillato e i tedeschi sono sempre tosti per loro da affrontare, non credevo ce la facessero, ma dopo aver preso il tiebreak in quella maniera esaltante, ci hanno creduto e hanno giocato un grande secondo set, perfetto. Pavic stellare a rete e Arevalo vero MVP. Più tardi da gustare anche la finale con Ostapenko.
Grande Fognini in coppia con Hewitt… epperò ditelo che sono solo match di esibizione, perché qualcuno potrebbe davvero pensare si stia giocando il doppio vero, che poi l’età è quella con gli Arevalo e i Pavic
campioni. Logico che all’epoca si dovesse diventare tifosi internazionali. Nel periodo attuale, non è che non ci sia da fare tifo globale, ma ci sono sicuramente le premesse per essere, non dico patriottici, ma di seguire le proprie affinitá. Dubito che in USA, Spagna e Francia, paesi che negli ultimi 40 anni hanno avuto fior di giocatori, siano così globali, a loro volta.
Vedo la Muchova e mi torna in mente la Novotna e come allora spero il tennis elegante e fragile prevalga su quello fatto di forcing e spinta atletica.
Nessuna antipatia per Coco ma Karolina vincitrice qui sarebbe bellissimo.
Siamo d’accordo, ma quando nacque questo sito, il tennis italiano non annoverava, almeno a livello maschile dei campioni, magari degli ottimi giocatori, ma non a
Il primo parziale chiuso con un +2 che basta per un 6-2.
Mantieni questa quota zia
Non sto vedendo, allora mi affido alle statistiche.
Vai Karolinaàaàaaàaaaa
@ Inox (#4650619)
😀
C’è ancora vita e coscienza nell’universo.
Dio ti benedica.
Ma dove siamo destinati a finire però?
Vorrei far notareche il sito si chiama “Il Portale Italiano del Tennis” NON “Il Portale del Tennis Italiano”. Noterete quindi che il nome definisce il sito come un luogo dove si parla di Tennis, tennis di tutto il Mondo! Poi, naturalmente, si scrive in maggioranza del “nostro” Tennis (e ci mancava!)
Ad esempio,come ti spieghi che della giornata di oggi non è uscito il programma ieri? ed era successa la stessa cosa al RG,come te li spieghi?
Invito tutti a trovarmi una risposta logica.
Attenzione
Non ho detto che è sbagliato, anzi…se leggi come ho aperto il commento numero 9 sulla giornata di ieri….
Purtroppo si è già creata un’immagine sbagliata di Gaz grazie a gente poco cosciente,che trascina anche gli altri al pregiudizio,ma se leggessi attentamente i miei commenti,senza condizionamento, aiuterebbero molto a capire idee e concetti, nonché qualcosa in più sul tennis.
Precisando che prima gli italiani è accettabile essendo un sito italiano,ma è anche un sito che si occupa del tennis internazionale, quindi…. ricapitolando… è giusta la precedenza a italiani e maschile,ma a volte si sfocia nel grossolano,nel ridicolo,nel provinciale,nel campanilismo da bar,ci sono anche dei valori,delle gerarchie,dei meriti,non mi puoi rappresentare la giornata della finale femminile di un WTA con la foto di una che fa un’altra disciplina,e potrei citare altri casi irrispettoso dei valori.
Il mio era solo il modo di dire che: nella brutta giornata di non avere rappresentanti almeno c’era la consolante soddisfazione di vedere fare alla redazione di Livetennis quel qualcosa per la quale so benissimo che sono restii,recalcitranti,tocca farlo,dare spazio al tennis femminile anche senza italiane.
Inox 09-07-2026 12:41
@ MarcoP (#4650698)
Mi accontento della Muchova, sarebbe bello vincesse il torneo.
***********************************
In effetti in quanto a talento non è dietro alle altre.
Poi essendo la più anziana è quella che avrà meno occasioni per vincere degli slam nel resto della carriera
Domani Sinner-Djokovic in serale 😳
Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo
@ MarcoP (#4650698)
Mi accontento della Muchova, sarebbe bello vincesse il torneo.
Sempre buona come una sfogliatella napoletana la Kostyuk
Spero Kostyuk vinca il torneo
Ma bisogna dire che sono 4 bei pezzi di tenniste
Mi piacerebbe una finale Muchova-Noskova, ma penso che entrambe escano sconfitte oggi.
Oggi doppio predict: DICO CHE VINCE GAUFF SU MUCHOVA E NOSKOVA SU KOSTYUK.
Diciamo che non puoi crederci ciecamente
Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.
Best ranking juniores
Gauff 1 Kostyuk 2 Noskova 4 Muchova 8
Siamo sempre lì, c’è poco da fare.
Sono rimaste 2 cinesi,2 russe,1 tedesca,austriaca, ucraina,e l’americana Preston che ha vinto a sorpresa Roehampton la scorsa settimana e quindi… evidentemente…non è stato un caso…o è in crescita esponenziale o ci sa fare sui prati innevati.
Vero,ma l’ultimo lo ha vinto Muchova,forse ha rotto l’involucro?
Tra l’altro ricordo quell’ultimo punto a Madrid,dove si gira verso il suo angolo con un’espressione che era tutta un programma, come a dire: “era ora, finalmente siamo riusciti a superare anche questa cosa”.
A parte Pegula,presi gli altri 3 pronostici, questo come promemoria per chi vede con un occhio solo, quello della meschinità: “Le sbaglia tutte,come al solito non ci hai preso”.
Ma veniamo al tennis.
Innanzitutto partiamo con la borsa:
Muchova 3,20
Kostyuk 3,40
Gauff 3,50
Noskova 4,30
Dopo la vittoria di Noskova agli ottavi contro Keys ho detto che prendeva piede la sensazione che questo Wimbledon sarebbe stato una cosa cechia, Noskova e Muchova hanno vinto 2 dei 3 tornei più importanti su erba della stagione,a parte Wimbledon, Noskova mi aveva subito impressionato allora per la rendita del suo tennis sulla superficie,ma è già da parecchio che aveva alzato l’asticella,la Muchova è stata subito colei che ho individuato dopo l’uscita delle favorite.
Io credo che lei abbia questo slam nelle sue mani, dipende da lei,il problema non è dì tipo tecnico, avversarie,ma il problema è vedere quanto possa incidere negativamente il peso e la responsabilità di prendere coscienza che se fa il suo vince, ragazza che già in passato è crollata sul più bello, sarà maturata definitivamente? sarà il premio meritato per una gran tennista?
L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48
Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28
.. diciamo che ci credi cecamente
H2H pietoso per Muchova contro Gauff, 6-1 per l’americana.
Kostyuk e Noskova si sono incrociate solo una volta a Madrid quest’anno, con vittoria dell’ucraina.
Diciamo che una finale tutta ceca è abbastanza difficile da pronosticare
Nel femminile, malgrado la caduta delle favorite, è rimasto un bel tabellone con partite ancora molto equilibrate (almeno sulla carta).
Speriamo in una finale tutta ceca