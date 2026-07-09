Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. La finale sarà tra Muchova vs Noskova

09/07/2026 19:15 75 commenti
Karolina Muchova nella foto - Foto Getty Images
Karolina Muchova nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  9 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 9 Luglio
08:00
21°
09:00
24°
10:00
26°
11:00
29°
12:00
32°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
36°
17:00
35°
20:00
33°
⚠  Caldo molto intenso nel pomeriggio: semifinali sull’erba con temperature elevate, ma senza pioggia indicata
🎾  Programma del giorno — 9 Luglio
🎾
Wimbledon · Semifinali
Semifinali · Erba
SF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
K. Muchova CZE vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
1
7
C. Gauff [7]
2
6
6
Vincitore: K. Muchova
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M. Kostyuk UKR vs L. Noskova CZE

Slam Wimbledon
M. Kostyuk [12]
4
4
L. Noskova [9]
6
6
Vincitore: L. Noskova
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M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
30
5
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]
40
3
Mostra dettagli



No.1 Court – Ore: 2:00pm
M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER

Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
7
6
K. Krawietz / T. Puetz [7]
6
2
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
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H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
7
7
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
6
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
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A. Hewett GBR / G. Reid GBR vs S. Houdet FRA / Z. Ji CHN

Slam Wimbledon
A. Hewett / G. Reid [1]
0
6
4
S. Houdet / Z. Ji
0
4
0
Mostra dettagli




No.2 Court – Ore: 12:00am
K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA
Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
6
5
H. Guo / K. Mladenovic [10]
7
7
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
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I. Neel EST / G. Olmos MEX vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Slam Wimbledon
I. Neel / G. Olmos
1
6
4
X. Jiang / Y. Xu
6
2
6
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
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J. Murray GBR / B. Soares BRA vs J. Cabal COL / R. Farah COL

Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
7
7
J. Cabal / R. Farah
5
5
Vincitore: J. Murray/B. Soares
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M. Bahrami IRI / I. Majoli CRO vs G. Rusedski GBR / J. Konta GBR

Slam Wimbledon
M. Bahrami / I. Majoli
6
6
G. Rusedski / N. Broady
4
4
Vincitore: M. Bahrami/I. Majoli
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No.3 Court – Ore: 12:00am
Z. Ji CHN vs A. Hewett GBR
Slam Wimbledon
Z. Ji
4
1
A. Hewett [2]
6
6
Vincitore: A. Hewett
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A. Van Koot NED vs D. De Groot NED

Il match deve ancora iniziare

F. Santoro FRA / R. Stubbs AUS vs R. Krajicek NED / A. Keothavong GBR

Slam Wimbledon
F. Santoro / R. Stubbs
None
6
4
1
R. Krajicek / A. Keothavong
None
1
6
0
Vincitore: F. Santoro/R. Stubbs
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B. Bryan USA / M. Bryan USA vs R. Lindstedt SWE / H. Tecau ROU

Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
6
6
R. Lindstedt / H. Tecau
3
3
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
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Court 12 – Ore: 12:00am
T. Boogaard NED vs O.Page GBR

Slam Wimbledon
T. Boogaard [11]
6
6
O.Page
3
1
Vincitore: T. Boogaard
Mostra dettagli

J. Secord USA vs V. Reisach GER

Slam Wimbledon
J. Secord
3
3
V. Reisach
6
6
Vincitore: V. Reisach
Mostra dettagli

D. Kisimov BUL vs C. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
D. Kisimov [9]
1
2
C. Hewitt
6
6
Vincitore: C. Hewitt
Mostra dettagli

M. Domenc FRA / D. Jade FRA vs R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK

Slam Wimbledon
M. Domenc / D. Jade [8]
0
6
3
0
R. Ciurnelli / L. Sloboda
0
4
6
1
Mostra dettagli




Court 18 – Ore: 12:00am
F. Fognini ITA / L. Hewitt AUS vs J. Blake USA / K. Edmund GBR
Slam Wimbledon
F. Fognini / L. Hewitt
6
6
J. Blake / K. Edmund
3
2
Vincitore: F. Fognini/L. Hewitt
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A. Paparkar IND vs J. Lee USA

Slam Wimbledon
A. Paparkar
2
5
J. Lee
6
7
Vincitore: J. Lee
Mostra dettagli

E. Eigelsbach GER vs J. Preston USA

Slam Wimbledon
E. Eigelsbach
3
1
J. Preston
6
6
Vincitore: J. Preston
Mostra dettagli

H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

Slam Wimbledon
H. Kawanishi / K. Watanabe
4
2
M. Antonius / A. Johnson [2]
6
6
Vincitore: M. Antonius/A. Johnson
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L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs R. Neimanis LAT / M. Todoran ROU

Slam Wimbledon
L. Miguel / Z. Sesko [1]
6
7
R. Neimanis / M. Todoran
3
6
Vincitore: L. Miguel/Z. Sesko
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Court 4 – Ore: 12:00am
I. Rebel GBR vs A. Iwasa JPN

Slam Wimbledon
I. Rebel
2
5
A. Iwasa
6
7
Vincitore: A. Iwasa
Mostra dettagli

A. Kapanadze USA vs N. Kesavan GBR

Slam Wimbledon
A. Kapanadze
6
4
N. Kesavan
7
6
Vincitore: N. Kesavan
Mostra dettagli

L. Hotelier JPN vs O. Laskowski GBR

Slam Wimbledon
L. Hotelier
7
6
O. Laskowski
5
2
Vincitore: L. Hotelier
Mostra dettagli

D. Monte BRA vs L. Sharkey GBR

Slam Wimbledon
D. Monte
4
6
L. Sharkey
6
7
Vincitore: L. Sharkey
Mostra dettagli

I. Manchala USA vs I. Rebel GBR

Slam Wimbledon
I. Manchala
15
3
I. Rebel
0
2
Mostra dettagli

N. Kesavan GBR vs S. Kiran IND

Slam Wimbledon
N. Kesavan
1
2
S. Kiran
6
6
Vincitore: S. Kiran
Mostra dettagli




Court 5 – Ore: 12:00am
I. Manchala USA vs K. Hsu TPE
Slam Wimbledon
I. Manchala
6
6
K. Hsu
1
2
Vincitore: I. Manchala
Mostra dettagli

L. Pronenko IOA vs S. Kiran IND

Slam Wimbledon
L. Pronenko
None
6
7
1
S. Kiran
None
7
5
0
Vincitore: L. Pronenko
Mostra dettagli

M. Gonzalez Osorio COL vs D. Bender USA

Slam Wimbledon
M. Gonzalez Osorio
2
2
D. Bender
6
6
Vincitore: D. Bender
Mostra dettagli

C. Griffith GBR vs J. Waelti SUI

Slam Wimbledon
C. Griffith
None
2
7
0
J. Waelti
None
6
5
1
Vincitore: J. Waelti
Mostra dettagli

K. Hsu TPE vs A. Iwasa JPN

Slam Wimbledon
K. Hsu
0
6
1
A. Iwasa
0
4
2
Mostra dettagli

A. Kapanadze USA vs L. Pronenko IOA

Slam Wimbledon
A. Kapanadze
0
3
L. Pronenko
0
5
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
E. Henningsen DEN vs G. Carvalho BRA
Slam Wimbledon
E. Henningsen
6
6
G. Carvalho
4
1
Vincitore: E. Henningsen
Mostra dettagli

J. Wang CHN vs E. Gomes BRA

Slam Wimbledon
J. Wang
None
6
6
0
E. Gomes
None
4
7
1
Vincitore: E. Gomes
Mostra dettagli

N. Honsberger SUI vs P. Manohar IND

Slam Wimbledon
N. Honsberger
6
6
P. Manohar
3
3
Vincitore: N. Honsberger
Mostra dettagli

N. Palombo AUS vs E. Frans INA

Slam Wimbledon
N. Palombo
7
6
E. Frans
5
1
Vincitore: N. Palombo
Mostra dettagli

E. Henningsen DEN vs C. Hirschi AUS

Slam Wimbledon
E. Henningsen
40
7
0
C. Hirschi
40
6
0
Mostra dettagli

J. Wang CHN vs B. Maresova CZE

Slam Wimbledon
J. Wang
None
6
4
1
B. Maresova
None
3
6
0
Vincitore: J. Wang
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 12:00am
M. Makarova IOA vs P. Skliar UKR
Slam Wimbledon
M. Makarova [7]
3
7
4
P. Skliar [15]
6
6
6
Vincitore: P. Skliar
Mostra dettagli

Y. Qu CHN vs A. Pushkareva IOA

Slam Wimbledon
Y. Qu
3
6
3
A. Pushkareva [14]
6
3
6
Vincitore: A. Pushkareva
Mostra dettagli

V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs T. Frodin USA / M. Rajeshwaran Revathi IND

Slam Wimbledon
V. Barros / N. Leme Da Silva [1]
None
3
6
1
T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi [7]
None
6
4
0
Vincitore: V. Barros/N. Leme Da Silva
Mostra dettagli

J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs F. Dorofeeva-Rybas IOA / A. Pushkareva IOA

Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
30
6
5
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3]
15
4
4
Mostra dettagli




Court 8 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs A. Pircher AUT
Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
A. Pircher
0
3
Vincitore: X. Sun
Mostra dettagli

O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT vs Y. Alexandrescou FRA / R. Tabata JPN

Slam Wimbledon
O. Ogunsakin / N. Raguin
6
7
Y. Alexandrescou / R. Tabata [6]
4
6
Vincitore: O. Ogunsakin/N. Raguin
Mostra dettagli

J. Hazelitt USA / W. Newman USA vs P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB

Slam Wimbledon
J. Hazelitt / W. Newman
2
2
P. Berezina / A. Cvetkovic
6
6
Vincitore: P. Berezina/A. Cvetkovic
Mostra dettagli

I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE vs A. Pircher AUT / R. Yoshida JPN

Slam Wimbledon
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
6
6
A. Pircher / R. Yoshida
1
1
Vincitore: I. Wobker/D. Zoldakova
Mostra dettagli




Court 9 – Ore: 12:00am
C. Hirschi AUS vs M. Kocherzhenko UKR
Slam Wimbledon
C. Hirschi
None
4
7
0
M. Kocherzhenko
None
6
6
1
Vincitore: M. Kocherzhenko
Mostra dettagli

B. Maresova CZE vs E. Bulai ROU

Slam Wimbledon
B. Maresova
2
5
E. Bulai
6
7
Vincitore: E. Bulai
Mostra dettagli

M. Adamca SVK vs A. Mosaikos CYP

Slam Wimbledon
M. Adamca
None
6
6
1
A. Mosaikos
None
7
1
0
Vincitore: M. Adamca
Mostra dettagli

Y. Li CHN vs S. Farkhodov UZB

Slam Wimbledon
Y. Li
None
4
6
0
S. Farkhodov
None
6
2
1
Vincitore: S. Farkhodov
Mostra dettagli

G. Carvalho BRA vs M. Kocherzhenko UKR

Slam Wimbledon
G. Carvalho
3
0
M. Kocherzhenko
6
6
Vincitore: M. Kocherzhenko
Mostra dettagli

E. Gomes BRA vs E. Bulai ROU

Slam Wimbledon
E. Gomes
None
1
6
1
E. Bulai
None
6
1
0
Vincitore: E. Gomes
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Court 14 – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs T. Miki JPN
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
T. Miki
2
2
Vincitore: T. Oda
Mostra dettagli

Y. Kamiji JPN vs J. Bos NED

Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
6
7
J. Bos
2
5
Vincitore: Y. Kamiji
Mostra dettagli

A. Lapthorne GBR / G. Slade GBR vs S. Schroder NED / J. Woodman AUS

Slam Wimbledon
A. Lapthorne / G. Slade
4
1
S. Schroder / J. Woodman [2]
6
6
Vincitore: S. Schroder/J. Woodman
Mostra dettagli

Y. Kamiji JPN / Z. Zhu CHN vs K. Montjane RSA / L. Shuker GBR

Slam Wimbledon
Y. Kamiji / Z. Zhu [1]
6
6
K. Montjane / L. Shuker
3
2
Vincitore: Y. Kamiji/Z. Zhu
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
C. Ratzlaff USA vs G. Fernandez ARG

Slam Wimbledon
C. Ratzlaff
0
1
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Mostra dettagli

Z. Wang CHN vs L. De Greef NED

Slam Wimbledon
Z. Wang [4]
6
6
L. De Greef
3
3
Vincitore: Z. Wang
Mostra dettagli

G. Fernandez ARG / T. Oda JPN vs M. De la Puente ESP / R. Spaargaren NED

Slam Wimbledon
G. Fernandez / T. Oda
6
6
M. De la Puente / R. Spaargaren [2]
1
3
Vincitore: G. Fernandez/T. Oda
Mostra dettagli



Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente ESP vs A. Penney GBR

Slam Wimbledon
M. De la Puente [3]
6
6
A. Penney
0
1
Vincitore: M. De la Puente
Mostra dettagli

K. Chasteau FRA vs X. Li CHN

Slam Wimbledon
K. Chasteau
3
1
X. Li [3]
6
6
Vincitore: X. Li
Mostra dettagli

G. Sasson ISR / N. Vink NED vs A. Kaplan TUR / G. Lazarte ARG

Slam Wimbledon
G. Sasson / N. Vink [1]
6
6
A. Kaplan / G. Lazarte
1
1
Vincitore: G. Sasson/N. Vink
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D. De Groot NED / A. Van Koot NED vs X. Li CHN / Z. Wang CHN

Slam Wimbledon
D. De Groot / A. Van Koot
4
7
2
X. Li / Z. Wang [2]
6
6
6
Vincitore: X. Li/Z. Wang
Mostra dettagli



To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR

Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
7
6
S. Lisicki / K.O'Brien
6
3
Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova
Mostra dettagli

A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs K. Flipkens BEL / D. Hantuchova SVK

Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki
30
1
K. Flipkens / D. Hantuchova
15
3
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75 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Marco M. 09-07-2026 20:12

Scritto da Vivibocca
Speriamo in una finale tutta ceca

Il tuo desiderio è stato esaudito 😎

 75
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demorpurgo (Guest) 09-07-2026 19:48

Scritto da omerjno
Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.

Fattene una ragione, hanno perfino il diritto al voto

 74
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-1: kicks
Just Is back (Guest) 09-07-2026 19:37

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48
Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28

Il primo parziale chiuso con un +2 che basta per un 6-2.
Mantieni questa quota zia
Non sto vedendo, allora mi affido alle statistiche.

E no! -5 Pressione? Ansia da risultato Karolina?

Ciao Ludopatico zig zag testa di gaz… una domanda, anche se non ho letto nessuno dei tuoi deliri e sproloqui… Hai vinto? Per la precisione e per correttezza ti dico che non leggerò nemmeno la tua risposta… Sai com’è? I ludopatici sono bugiardi

 73
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Mats 09-07-2026 19:36

Che bella finale.
Brave le ceche.

 72
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Just Is back (Guest) 09-07-2026 19:34

Scritto da butchwalts
@ Gaz (#4650901)
Era un supertiebreak a 10… Manco le basi…

È un ludopatico che segue solo Livescore e quote… Ma non è difficile capirlo… PS, non so cosa ha scritto, ma hai ragione tu

 71
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Just Is back (Guest) 09-07-2026 19:31

Scritto da Leprotto

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

Io non concordo del tutto… Per chi può, come si vede zig zag gaz, pollice rosso (io ho scelto opzione guest, così non posso… E poi quotare con commenti a caso, senza leggere, così si risponde a caso a commento a c…o 🙂

 70
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Norman (Guest) 09-07-2026 19:25

Brava Noskova con le sue palle piatte e potenti. Ha anche migliorato la mobilità. Sarà una finale interessante …

 69
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zedarioz 09-07-2026 19:20

Scritto da Gaz

Scritto da zedarioz

Scritto da Pier no guest
Vedo la Muchova e mi torna in mente la Novotna e come allora spero il tennis elegante e fragile prevalga su quello fatto di forcing e spinta atletica.
Nessuna antipatia per Coco ma Karolina vincitrice qui sarebbe bellissimo.

E sarebbe la conferma della scuola ceka. Dove si vince con la tecnica, ci sono loro. Novotna, Kvitova, Krejcicova, adesso finalmente Muchova in finale. Tutte le ancelle di sua maestà Martina…

Vondrous…

E adesso ci mettiamo anche Noskova dopo Voundrusova.
La scuola ceka dove prevale la tecnica è la n. 1 per distacco.
Le due finaliste sono quelle che giocano meglio di tutte a tennis.
Poi purtroppo la fisicità debordante favorisce alla lunga le Sabalenka, Gauff, Kostyuk e compagnia. Ma queste giocano proprio meglio delle altre.

 68
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+1: ambrobaj
Monica (Guest) 09-07-2026 19:19

Si dice ” speriamo che vinca” e’ corretto. Congiuntivo presente.. io sono Toscana e noi lo usiamo sempre il congiuntivo.
Ha vinto la Noskova. Sarà una bella finale, fra ragazze che sanno giocare a tennis

 67
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zedarioz 09-07-2026 19:18

Scritto da MarcoP

Scritto da zedarioz

Scritto da MarcoP
Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.
Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.

Secondo me si è fatta male agli addominali obliqui. Stesso punto dove si toccava Berrettini quando si faceva male lì. E l’allenatore che si sbracciava per dirle di giocare decontratta, altrimenti il dolore l’avrebbe bloccata.

Se ti fai male agli addominali obliqui, come fai a giocare?
A me sembrava tensione da stanchezza o nervosismo.

Può anche non essere uno strappo o uno stiramento ma una contrattura. E Nole addirittura postò la foto della risonanza con la lesione dopo aver vinto mi sembra in australia….

 66
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butchwalts (Guest) 09-07-2026 19:08

@ Gaz (#4650901)

Era un supertiebreak a 10… Manco le basi…

 65
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+1: Marco M.
piper 09-07-2026 18:52

Scritto da GianniRod

Scritto da Monica
Sono molto felice per Muchova e speriamo che vinca anche Noskova, così il tennis meraviglioso Ceco sale sul podio.

E i congiuntivi?

Speriamo “che vinca” è un congiuntivo presente, altri non ce ne sono nella frase di Monica perché non servono.

 64
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+1: Inox
MarcoP 09-07-2026 17:56

Scritto da zedarioz

Scritto da MarcoP
Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.
Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.

Secondo me si è fatta male agli addominali obliqui. Stesso punto dove si toccava Berrettini quando si faceva male lì. E l’allenatore che si sbracciava per dirle di giocare decontratta, altrimenti il dolore l’avrebbe bloccata.

Se ti fai male agli addominali obliqui, come fai a giocare?
A me sembrava tensione da stanchezza o nervosismo.

 63
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Betafasan 09-07-2026 17:47

Felice per Karol

 62
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MAURO (Guest) 09-07-2026 17:46

Scritto da omerjno
Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.

E ti sei perso le emozioni finali.
Peggio X te.

 61
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-1: tomasol
GianniRod (Guest) 09-07-2026 17:39

Scritto da Monica
Sono molto felice per Muchova e speriamo che vinca anche Noskova, così il tennis meraviglioso Ceco sale sul podio.

E i congiuntivi?

 60
Replica | Quota | 0
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Gaz (Guest) 09-07-2026 17:39

Scritto da omerjno
Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.

Scritto da omerjno
Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.

Infatti nello stesso momento che hai spento la TV molti hanno abbandonato le tribune.

 59
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Gaz (Guest) 09-07-2026 17:24

Scritto da zedarioz

Scritto da Pier no guest
Vedo la Muchova e mi torna in mente la Novotna e come allora spero il tennis elegante e fragile prevalga su quello fatto di forcing e spinta atletica.
Nessuna antipatia per Coco ma Karolina vincitrice qui sarebbe bellissimo.

E sarebbe la conferma della scuola ceka. Dove si vince con la tecnica, ci sono loro. Novotna, Kvitova, Krejcicova, adesso finalmente Muchova in finale. Tutte le ancelle di sua maestà Martina…

Vondrous…

 58
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Monica (Guest) 09-07-2026 17:22

Sono molto felice per Muchova e speriamo che vinca anche Noskova, così il tennis meraviglioso Ceco sale sul podio.

 57
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+1: Mando, ambrobaj, Mats
zedarioz 09-07-2026 17:20

Scritto da MarcoP
Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.
Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.

Secondo me si è fatta male agli addominali obliqui. Stesso punto dove si toccava Berrettini quando si faceva male lì. E l’allenatore che si sbracciava per dirle di giocare decontratta, altrimenti il dolore l’avrebbe bloccata.

 56
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Monica (Guest) 09-07-2026 17:19

La Muchova gioca un grandissimo tennis. bertolucci ha visto bene. Siete più esperti voi di Bertolucci?

 55
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+1: MarcoP, ambrobaj
zedarioz 09-07-2026 17:18

Scritto da Pier no guest
Vedo la Muchova e mi torna in mente la Novotna e come allora spero il tennis elegante e fragile prevalga su quello fatto di forcing e spinta atletica.
Nessuna antipatia per Coco ma Karolina vincitrice qui sarebbe bellissimo.

E sarebbe la conferma della scuola ceka. Dove si vince con la tecnica, ci sono loro. Novotna, Kvitova, Krejcicova, adesso finalmente Muchova in finale. Tutte le ancelle di sua maestà Martina…

 54
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+1: Pier no guest, MarcoP, MaxZero, ambrobaj
JOA20 (Guest) 09-07-2026 17:18

E brava Karolina! Nuovo BR a 6, se dovesse vincere sabato supererebbe Gauff al quarto posto

 53
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A Ziz & Dou Gaz (Guest) 09-07-2026 17:17

Evvai Karolina….. Quanto ho atteso questa sua finale.

 52
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+1: ambrobaj
Gaz (Guest) 09-07-2026 17:17

Una Gauff che finisce INDISPENSABILMENTE nel sacco.

 51
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MarcoP 09-07-2026 17:16

Scritto da Bruno Radolini
Cori ce l’ha fatta. Brava.

???

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zedarioz 09-07-2026 17:15

Ha vinto il tennis, brave tutte e due. E finalmente Muchova potrà giocarsi la chance della vita.
Ma Coco cosa ha combinato sul match point, adesso non ci dormirà la notte. Buttata nel WC la finale a Wimbledon.

 49
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+1: MarcoP
Victor 09-07-2026 17:15

Il match è stato combattuto ed emozionante. Ma nella mediocrità. Cosa ha visto Bertolucci affermando essere stato un match dalla qualità altissima???

 48
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-1: Mando, ambrobaj
MarcoP 09-07-2026 17:14

Tie break tra Gauff e Muchova di alta intensità, c’è di tutto, bei colpi, errori di nervosismo.

Finisce 12-10.
Che spettacolo!

 47
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+1: ambrobaj
Gaz (Guest) 09-07-2026 17:11

Scritto da Gaz
3 match points non trasformati.
Non ci credo,quella Gauff è una sculata di prima categoria.

6 match points,che pena,che strazio,non è possibile dai,chiudete tutto.

 46
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Bruno Radolini (Guest) 09-07-2026 17:10

Cori ce l’ha fatta. Brava.

 45
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Gaz (Guest) 09-07-2026 17:04

3 match points non trasformati.
Non ci credo,quella Gauff è una sculata di prima categoria.

 44
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Gaz (Guest) 09-07-2026 16:59

Scritto da MarcoP
Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.
Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.

Non è una partita lunga, sono gli scherzi della tensione.

 43
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Gaz (Guest) 09-07-2026 16:56

Vediamo ora se si rispetterà la tendenza che vede vincere il tie break la colei che ci si è rifugiata,dopo aver servito con pressione sul 4-5 e 5-6.

 42
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MarcoP 09-07-2026 16:55

Muchova stremata, continua a toccarsi lo stomaco. Cerca di accorciare gli scambi.

Gauff serve in sicurezza (anche sulla prima) e palleggia senza troppi rischi.

 41
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Gaz (Guest) 09-07-2026 16:41

Due palle break salvate da Muchova sul 4-4, sarebbe stato pesante,ora il decimo game sarà pesante per Gauff, può essere decisivo.

 40
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Victor 09-07-2026 16:40

Guardando il torneo e poi questa partita oggi, direi che la Kostyuk vincerà Wimbledon in carrozza.
Nettamente superiore a tutte

 39
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omerjno 09-07-2026 16:29

Ho spento il tv.
La fiera degli errori e delle decisioni sbagliate. E queste sono nelle prime 10 e pretendono pure di avere gli stessi compensi dei loro colleghi.

 38
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+1: Victor
-1: gbuttit
NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 16:20

Scritto da Taxi Driver
Sempre buona come una sfogliatella napoletana la Kostyuk

ma la sfoglia se frantuma tutta come la mozzichi

Scritto da Non tennista
Spero Kostyuk vinca il torneo
Ma bisogna dire che sono 4 bei pezzi di tenniste

non proprio 4 babà, magari 4 cannoli alla siciliana

 37
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Gaz (Guest) 09-07-2026 16:17

Scritto da Pier no guest
Mamma che tensione che hanno,sono iniziate le svendite con il 3 x 1 ovvero tre errori ed un colpo giusto.

Purtroppo è quello che guasta,falsa e rende imprevedibile il tennis femminile, l’emotività.

 36
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NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 16:16

Insomma una finale alla ceca, mi sa che cl vince Gauff se non i soi soliti 30 doppi falli

 35
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Pier no guest 09-07-2026 16:07

Mamma che tensione che hanno,sono iniziate le svendite con il 3 x 1 ovvero tre errori ed un colpo giusto.

 34
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Gaz (Guest) 09-07-2026 15:57

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48
Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28

Il primo parziale chiuso con un +2 che basta per un 6-2.
Mantieni questa quota zia
Non sto vedendo, allora mi affido alle statistiche.

E no! -5 Pressione? Ansia da risultato Karolina?

 33
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Molto Pollo 09-07-2026 15:54

Scritto da Gaz

Scritto da Gaz
L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48
Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28

Il primo parziale chiuso con un +2 che basta per un 6-2.
Mantieni questa quota zia
Non sto vedendo, allora mi affido alle statistiche.

Commenti incessabilmente con papiri lunghissimi da due santissime settimane, infestando il live del piu’ bel slam dell’anno e poi arrivati al giorno delle semifinali femminili neanche guardi ? Sei proprio un cialtrone.

 32
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+1: Detuqueridapresencia
NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 15:54

Scritto da Taxi Driver
Sempre buona come una sfogliatella napoletana la Kostyuk

ma la sfoglia se frantuma tutta come la mozzichi

 31
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PliskoNotBot (Guest) 09-07-2026 15:50

Ieri ho avuto una svista e credevo fossero già le semifinali di doppio, e invece erano i quarti. Mi sono complimentato con Arevalo/Pavic anzitempo, ma meno male che oggi è andato tutto bene.

Quest’anno non hanno brillato e i tedeschi sono sempre tosti per loro da affrontare, non credevo ce la facessero, ma dopo aver preso il tiebreak in quella maniera esaltante, ci hanno creduto e hanno giocato un grande secondo set, perfetto. Pavic stellare a rete e Arevalo vero MVP. Più tardi da gustare anche la finale con Ostapenko.

 30
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NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 15:43

Grande Fognini in coppia con Hewitt… epperò ditelo che sono solo match di esibizione, perché qualcuno potrebbe davvero pensare si stia giocando il doppio vero, che poi l’età è quella con gli Arevalo e i Pavic

 29
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walden 09-07-2026 15:33

Scritto da walden

Scritto da Irlandero

Scritto da Leprotto

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

Vorrei far notareche il sito si chiama “Il Portale Italiano del Tennis” NON “Il Portale del Tennis Italiano”. Noterete quindi che il nome definisce il sito come un luogo dove si parla di Tennis, tennis di tutto il Mondo! Poi, naturalmente, si scrive in maggioranza del “nostro” Tennis (e ci mancava!)

Siamo d’accordo, ma quando nacque questo sito, il tennis italiano non annoverava, almeno a livello maschile dei campioni, magari degli ottimi giocatori, ma non a

campioni. Logico che all’epoca si dovesse diventare tifosi internazionali. Nel periodo attuale, non è che non ci sia da fare tifo globale, ma ci sono sicuramente le premesse per essere, non dico patriottici, ma di seguire le proprie affinitá. Dubito che in USA, Spagna e Francia, paesi che negli ultimi 40 anni hanno avuto fior di giocatori, siano così globali, a loro volta.

 28
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+1: Detuqueridapresencia
Pier no guest 09-07-2026 15:33

Vedo la Muchova e mi torna in mente la Novotna e come allora spero il tennis elegante e fragile prevalga su quello fatto di forcing e spinta atletica.
Nessuna antipatia per Coco ma Karolina vincitrice qui sarebbe bellissimo.

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+1: JannikUberAlles, Inox, Boga88, MarcoP
walden 09-07-2026 15:26

Scritto da Irlandero

Scritto da Leprotto

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

Vorrei far notareche il sito si chiama “Il Portale Italiano del Tennis” NON “Il Portale del Tennis Italiano”. Noterete quindi che il nome definisce il sito come un luogo dove si parla di Tennis, tennis di tutto il Mondo! Poi, naturalmente, si scrive in maggioranza del “nostro” Tennis (e ci mancava!)

Siamo d’accordo, ma quando nacque questo sito, il tennis italiano non annoverava, almeno a livello maschile dei campioni, magari degli ottimi giocatori, ma non a

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Gaz (Guest) 09-07-2026 15:22

Scritto da Gaz
L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48
Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28

Il primo parziale chiuso con un +2 che basta per un 6-2.
Mantieni questa quota zia
Non sto vedendo, allora mi affido alle statistiche.

 25
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+1: Boga88
-1: Molto Pollo, tomasol
Inox 09-07-2026 15:08

Vai Karolinaàaàaaàaaaa

 24
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giallu 09-07-2026 14:28

@ Inox (#4650619)

😀

 23
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Gaz (Guest) 09-07-2026 14:09

Scritto da Irlandero

Scritto da Leprotto

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

Vorrei far notareche il sito si chiama “Il Portale Italiano del Tennis” NON “Il Portale del Tennis Italiano”. Noterete quindi che il nome definisce il sito come un luogo dove si parla di Tennis, tennis di tutto il Mondo! Poi, naturalmente, si scrive in maggioranza del “nostro” Tennis (e ci mancava!)

C’è ancora vita e coscienza nell’universo.
Dio ti benedica.
Ma dove siamo destinati a finire però?

 22
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+1: Boga88
-1: Molto Pollo, tomasol
Irlandero 09-07-2026 14:05

Scritto da Leprotto

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

Vorrei far notareche il sito si chiama “Il Portale Italiano del Tennis” NON “Il Portale del Tennis Italiano”. Noterete quindi che il nome definisce il sito come un luogo dove si parla di Tennis, tennis di tutto il Mondo! Poi, naturalmente, si scrive in maggioranza del “nostro” Tennis (e ci mancava!) :mrgreen:

 21
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+1: Boga88, Marco M.
Gaz (Guest) 09-07-2026 14:00

Scritto da Gaz

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Attenzione
Non ho detto che è sbagliato, anzi…se leggi come ho aperto il commento numero 9 sulla giornata di ieri….
Purtroppo si è già creata un’immagine sbagliata di Gaz grazie a gente poco cosciente,che trascina anche gli altri al pregiudizio,ma se leggessi attentamente i miei commenti,senza condizionamento, aiuterebbero molto a capire idee e concetti, nonché qualcosa in più sul tennis.
Precisando che prima gli italiani è accettabile essendo un sito italiano,ma è anche un sito che si occupa del tennis internazionale, quindi…. ricapitolando… è giusta la precedenza a italiani e maschile,ma a volte si sfocia nel grossolano,nel ridicolo,nel provinciale,nel campanilismo da bar,ci sono anche dei valori,delle gerarchie,dei meriti,non mi puoi rappresentare la giornata della finale femminile di un WTA con la foto di una che fa un’altra disciplina,e potrei citare altri casi irrispettoso dei valori.
Il mio era solo il modo di dire che: nella brutta giornata di non avere rappresentanti almeno c’era la consolante soddisfazione di vedere fare alla redazione di Livetennis quel qualcosa per la quale so benissimo che sono restii,recalcitranti,tocca farlo,dare spazio al tennis femminile anche senza italiane.

Ad esempio,come ti spieghi che della giornata di oggi non è uscito il programma ieri? ed era successa la stessa cosa al RG,come te li spieghi?
Invito tutti a trovarmi una risposta logica.

 20
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+1: Boga88
-1: Molto Pollo, tomasol
Gaz (Guest) 09-07-2026 13:20

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Attenzione
Non ho detto che è sbagliato, anzi…se leggi come ho aperto il commento numero 9 sulla giornata di ieri….
Purtroppo si è già creata un’immagine sbagliata di Gaz grazie a gente poco cosciente,che trascina anche gli altri al pregiudizio,ma se leggessi attentamente i miei commenti,senza condizionamento, aiuterebbero molto a capire idee e concetti, nonché qualcosa in più sul tennis.
Precisando che prima gli italiani è accettabile essendo un sito italiano,ma è anche un sito che si occupa del tennis internazionale, quindi…. ricapitolando… è giusta la precedenza a italiani e maschile,ma a volte si sfocia nel grossolano,nel ridicolo,nel provinciale,nel campanilismo da bar,ci sono anche dei valori,delle gerarchie,dei meriti,non mi puoi rappresentare la giornata della finale femminile di un WTA con la foto di una che fa un’altra disciplina,e potrei citare altri casi irrispettoso dei valori.
Il mio era solo il modo di dire che: nella brutta giornata di non avere rappresentanti almeno c’era la consolante soddisfazione di vedere fare alla redazione di Livetennis quel qualcosa per la quale so benissimo che sono restii,recalcitranti,tocca farlo,dare spazio al tennis femminile anche senza italiane.

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+1: Boga88
-1: Molto Pollo, tomasol
Non tennista (Guest) 09-07-2026 13:16

Inox 09-07-2026 12:41
@ MarcoP (#4650698)

Mi accontento della Muchova, sarebbe bello vincesse il torneo.
***********************************
In effetti in quanto a talento non è dietro alle altre.
Poi essendo la più anziana è quella che avrà meno occasioni per vincere degli slam nel resto della carriera

 18
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JOA20 (Guest) 09-07-2026 13:03

Domani Sinner-Djokovic in serale 😳

 17
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Leprotto (Guest) 09-07-2026 12:53

Scritto da arrivodopo

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

Ma lasciatelo stare povero Gaz. È come sparare sulla crocerossa, che è lì sotto da dove scrive. Quando leggete il suo nome, fate scorrere lo schermo

 16
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+1: Massi
Inox 09-07-2026 12:41

@ MarcoP (#4650698)

Mi accontento della Muchova, sarebbe bello vincesse il torneo.

 15
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+1: Taxi Driver, giallu, von Hayek
Taxi Driver 09-07-2026 12:40

Sempre buona come una sfogliatella napoletana la Kostyuk

 14
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-1: Marco M.
Non tennista (Guest) 09-07-2026 12:39

Spero Kostyuk vinca il torneo

Ma bisogna dire che sono 4 bei pezzi di tenniste

 13
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+1: Taxi Driver
-1: giallu, Marco M.
MarcoP 09-07-2026 12:30

Mi piacerebbe una finale Muchova-Noskova, ma penso che entrambe escano sconfitte oggi.

 12
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+1: Mats
-1: JannikUberAlles
Djidji (Guest) 09-07-2026 12:08

Oggi doppio predict: DICO CHE VINCE GAUFF SU MUCHOVA E NOSKOVA SU KOSTYUK.

 11
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+1: Taxi Driver
Peter Parker 09-07-2026 11:59

Scritto da Inox

Scritto da Vivibocca
Speriamo in una finale tutta ceca

.. diciamo che ci credi cecamente

Diciamo che non puoi crederci ciecamente

 10
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+1: Taxi Driver, etberit, giallu
arrivodopo 09-07-2026 11:46

Scritto da Gaz
Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

Cosa c’è di strano per un sito che si chiama il portale italiano del tennis?

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+1: Marco M., Massi, MarcoP, Inox, Cogi53, Etor, tomasol
Gaz (Guest) 09-07-2026 10:28

Una piccola soddisfazione personale,senza Italiani,Senza il torneo maschile,Senza doppi italiani,Misti,tripli e carpiati la redazione è stata controvoglia costretta a rappresentare la giornata tennistica con la foto di una protagonista straniera, Alleluia.
Lo avrebbero forse già fatto per Raducanu o Serena ma,così vanno le cose.

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-1: MarcoP, Molto Pollo, tomasol, Detuqueridapresencia
Gaz (Guest) 09-07-2026 10:23

Best ranking juniores
Gauff 1 Kostyuk 2 Noskova 4 Muchova 8
Siamo sempre lì, c’è poco da fare.

Sono rimaste 2 cinesi,2 russe,1 tedesca,austriaca, ucraina,e l’americana Preston che ha vinto a sorpresa Roehampton la scorsa settimana e quindi… evidentemente…non è stato un caso…o è in crescita esponenziale o ci sa fare sui prati innevati.

 7
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-1: Molto Pollo, tomasol
Gaz (Guest) 09-07-2026 10:15

Scritto da JOA20
H2H pietoso per Muchova contro Gauff, 6-1 per l’americana.
Kostyuk e Noskova si sono incrociate solo una volta a Madrid quest’anno, con vittoria dell’ucraina.
Diciamo che una finale tutta ceca è abbastanza difficile da pronosticare

Vero,ma l’ultimo lo ha vinto Muchova,forse ha rotto l’involucro?
Tra l’altro ricordo quell’ultimo punto a Madrid,dove si gira verso il suo angolo con un’espressione che era tutta un programma, come a dire: “era ora, finalmente siamo riusciti a superare anche questa cosa”.

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-1: Molto Pollo, tomasol
Gaz (Guest) 09-07-2026 10:08

A parte Pegula,presi gli altri 3 pronostici, questo come promemoria per chi vede con un occhio solo, quello della meschinità: “Le sbaglia tutte,come al solito non ci hai preso”.
Ma veniamo al tennis.

Innanzitutto partiamo con la borsa:
Muchova 3,20
Kostyuk 3,40
Gauff 3,50
Noskova 4,30

Dopo la vittoria di Noskova agli ottavi contro Keys ho detto che prendeva piede la sensazione che questo Wimbledon sarebbe stato una cosa cechia, Noskova e Muchova hanno vinto 2 dei 3 tornei più importanti su erba della stagione,a parte Wimbledon, Noskova mi aveva subito impressionato allora per la rendita del suo tennis sulla superficie,ma è già da parecchio che aveva alzato l’asticella,la Muchova è stata subito colei che ho individuato dopo l’uscita delle favorite.
Io credo che lei abbia questo slam nelle sue mani, dipende da lei,il problema non è dì tipo tecnico, avversarie,ma il problema è vedere quanto possa incidere negativamente il peso e la responsabilità di prendere coscienza che se fa il suo vince, ragazza che già in passato è crollata sul più bello, sarà maturata definitivamente? sarà il premio meritato per una gran tennista?

L’ho vista giocare alla grande contro Osaka, sprazzi di grandissimo tennis,che mi hanno ulteriormente confermato le mie sensazioni sull’esito finale,ma non conoscevo i dati statistici della Muchova nel torneo,gli ho controllati solo ieri sera,e fanno paura,ha fatto prestazioni notevoli,un torneo di altissimo livello.
Dunque: nei 5 turni la Muchova tra vincenti e errori gratuiti ha chiuso in attivo 4 volte:
+13 +19 -8 +21 +3 totale +48

Muchova +48
Kostyuk +3
Noskova -4
Gauff -28

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-1: Molto Pollo, tomasol
Inox 09-07-2026 09:52

Scritto da Vivibocca
Speriamo in una finale tutta ceca

.. diciamo che ci credi cecamente

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+1: MarcoP, j, etberit, giallu, Alb4647
JOA20 (Guest) 09-07-2026 09:20

H2H pietoso per Muchova contro Gauff, 6-1 per l’americana.
Kostyuk e Noskova si sono incrociate solo una volta a Madrid quest’anno, con vittoria dell’ucraina.
Diciamo che una finale tutta ceca è abbastanza difficile da pronosticare

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+1: MarcoP
JannikUberAlles 09-07-2026 09:15

Nel femminile, malgrado la caduta delle favorite, è rimasto un bel tabellone con partite ancora molto equilibrate (almeno sulla carta).

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+1: MarcoP
Vivibocca (Guest) 09-07-2026 09:14

Speriamo in una finale tutta ceca

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+1: Mats, Marco M.