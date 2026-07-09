Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 09 Luglio 2026

09/07/2026 07:19 Nessun commento
Andrea Guerrieri nella foto
Andrea Guerrieri nella foto

GBR Wimbledon – erba
QF Domenc FRA/Jade FRA vs Ciurnelli ITA/Sloboda SVK 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
R16 Mrva CZE – Bondioli ITA Inizio 16:45

Il match deve ancora iniziare

R16 Guerrieri ITA – Dellien BOL Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare




COL CH 75 Bogota – terra
R16 Claverie ITA – Hardt DOM Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare



USA WTA Newport 125 – erba
2T Stefanini ITAit 4 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Contrexeville 125 – terra
2T Pigato ITA – Zantedeschi ITA 3 incontro dalle 11:00

Il match deve ancora iniziare

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