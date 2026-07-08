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WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

08/07/2026 08:49 Nessun commento
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  8 Luglio 2026

🌧
18°C
Pioggia leggera iniziale, poi migliora  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi schiarite e tempo prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Rovesci nelle prime ore, poi assente nella fascia centrale
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 8 Luglio
03:00
🌧
18°
04:00
18°
05:00
18°
06:00
18°
08:00
19°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
14:00
25°
⚠  Rovesci nelle prime ore: erba da verificare, ma situazione in miglioramento per il 1° turno
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
R1
🌧  Rovesci iniziali
⚠  Da verificare
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Momoko Kobori JPN vs (7) Elizabeth Mandlik USA

Il match deve ancora iniziare

(6) Mananchaya Sawangkaew THA vs Caroline Dolehide USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Darja Vidmanova CZE vs Carolyn Ansari USA

Il match deve ancora iniziare




Center Court 2 – ore 17:00
Olivia Lincer USA vs (2) Tatjana Maria GER
Il match deve ancora iniziare

(3) Katie Volynets USA vs Ariana Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Kylie Collins USA vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Lea Ma USA vs Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

Mei Yamaguchi JPN vs Greet Minnen BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Sayaka Ishii JPN vs (8) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR vs Hayu Kinoshita JPN

Il match deve ancora iniziare

Sahaja Yamalapalli IND vs Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 17:00
Katherine Sebov CAN vs Cadence Brace CAN
Il match deve ancora iniziare

Katrina Scott USA vs (4) Mary Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare

(5) Lucrezia Stefanini ITA vs Carol Zhao CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 17:00
Madison Brengle USA vs Ana Sofia Sánchez MEX

Il match deve ancora iniziare

Sachia Vickery USA vs Reese Brantmeier USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  8 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 32°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato o con nuvole intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
09:00
15°
10:00
18°
11:00
21°
12:00
26°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
18:00
32°
21:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso: 2° turno sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
⚠  Caldo intenso
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Rebeka Masarova SUI vs Francesca Curmi MLT

WTA Contrexeville 125
Rebeka Masarova
0
4
4
0
Francesca Curmi
0
6
6
0
Vincitore: Curmi
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Alice Tubello FRA vs Caroline Werner GER

WTA Contrexeville 125
Alice Tubello
0
0
Caroline Werner
0
0
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(6) Anna Blinkova RUS vs Maria Lourdes Carle ARG

Il match deve ancora iniziare

Amandine Hesse FRA vs (5) Mayar Sherif EGY Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  8 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 20°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato o parzialmente soleggiato
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 8 Luglio
09:00
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
18°
13:00
19°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
20°
18:00
19°
21:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 8 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
(5) Sinja Kraus AUT vs Caijsa Hennemann SWE

WTA Bastad 125
Sinja Kraus [5]
0
6
6
0
Caijsa Hennemann
0
2
4
0
Vincitore: Kraus
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(6) Emiliana Arango COL vs Paula Badosa ESP

WTA Bastad 125
Emiliana Arango [6]
0
0
Paula Badosa
0
0
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Kajsa Rinaldo Persson SWE vs (8) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Caijsa Hennemann SWE / Lisa Zaar SWE

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Lola Radivojevic SRB vs (3) Yulia Putintseva KAZ

WTA Bastad 125
Lola Radivojevic
15
4
4
Yulia Putintseva [3]
15
6
4
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Varvara Lepchenko USA vs (2) Tamara Korpatsch GER Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Irene Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs (4) Lara Salden BEL / (4) Valeriya Strakhova UKR

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Miriam Bulgaru ROU vs Leyre Romero Gormaz ESP
WTA Bastad 125
Miriam Bulgaru
0
3
3
0
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Vincitore: Romero Gormaz
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(4) Simona Waltert SUI vs Aneta Laboutkova CZE

WTA Bastad 125
Simona Waltert [4]
30
0
Aneta Laboutkova
30
0
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Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Rutuja Bhosale IND / (2) Yu-Yun Li TPE

Il match deve ancora iniziare

(3) Naima Karamoko SUI / (3) Darja Semenistaja LAT vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

Il match deve ancora iniziare

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