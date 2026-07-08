WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Lucrezia Stefanini ITA, 15.05.1998
WTA 125 Newport
Newport, USA · 8 Luglio 2026
|🌧
|
18°C
Pioggia leggera iniziale, poi migliora · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi schiarite e tempo prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Rovesci nelle prime ore, poi assente nella fascia centrale
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
03:00
🌧
18°
|
04:00
☁
18°
|
05:00
☁
18°
|
06:00
☁
18°
|
08:00
☁
19°
|
09:00
☁
20°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
☀
24°
|
14:00
☀
25°
⚠ Rovesci nelle prime ore: erba da verificare, ma situazione in miglioramento per il 1° turno
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
|
R1
🌧 Rovesci iniziali
⚠ Da verificare
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Momoko Kobori vs (7) Elizabeth Mandlik
Il match deve ancora iniziare
(6) Mananchaya Sawangkaew vs Caroline Dolehide
Il match deve ancora iniziare
(1) Darja Vidmanova vs Carolyn Ansari
Il match deve ancora iniziare
Center Court 2 – ore 17:00
Olivia Lincer
vs (2) Tatjana Maria
Il match deve ancora iniziare
(3) Katie Volynets vs Ariana Arseneault
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Kylie Collins vs Alana Smith
Il match deve ancora iniziare
Lea Ma vs Clervie Ngounoue
Il match deve ancora iniziare
Mei Yamaguchi vs Greet Minnen
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Sayaka Ishii vs (8) Kayla Cross
Il match deve ancora iniziare
Iryna Shymanovich vs Hayu Kinoshita
Il match deve ancora iniziare
Sahaja Yamalapalli vs Anna Rogers
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Katherine Sebov
vs Cadence Brace
Il match deve ancora iniziare
Katrina Scott vs (4) Mary Stoiana
Il match deve ancora iniziare
(5) Lucrezia Stefanini vs Carol Zhao
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 17:00
Madison Brengle vs Ana Sofia Sánchez
Il match deve ancora iniziare
Sachia Vickery vs Reese Brantmeier
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia · 8 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 32°C
|
|CIELO
|Parzialmente soleggiato al mattino, poi soleggiato o con nuvole intermittenti
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
09:00
⛅
15°
|
10:00
⛅
18°
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
32°
|
18:00
⛅
32°
|
21:00
☀
28°
⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo intenso: 2° turno sulla terra con temperature elevate
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
⚠ Caldo intenso
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Rebeka Masarova vs Francesca Curmi
WTA Contrexeville 125
Rebeka Masarova
0
4
4
0
Francesca Curmi•
0
6
6
0
Vincitore: Curmi
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Francesca Curmi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
Francesca Curmi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Francesca Curmi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Francesca Curmi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Rebeka Masarova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Francesca Curmi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Francesca Curmi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
Rebeka Masarova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Francesca Curmi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Rebeka Masarova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Alice Tubello vs Caroline Werner
WTA Contrexeville 125
Alice Tubello
0
0
Caroline Werner
0
0
(6) Anna Blinkova vs Maria Lourdes Carle
Il match deve ancora iniziare
Amandine Hesse vs (5) Mayar Sherif Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia · 8 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 20°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato o parzialmente soleggiato
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 8 Luglio
|
09:00
☀
16°
|
10:00
☀
17°
|
11:00
☀
18°
|
12:00
☀
18°
|
13:00
☀
19°
|
14:00
☀
20°
|
15:00
⛅
20°
|
16:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
19°
|
21:00
☀
17°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 2° turno sulla terra
🎾 Programma del giorno — 8 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
(5) Sinja Kraus vs Caijsa Hennemann
WTA Bastad 125
Sinja Kraus [5]
0
6
6
0
Caijsa Hennemann
0
2
4
0
Vincitore: Kraus
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
Caijsa Hennemann
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Sinja Kraus
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Caijsa Hennemann
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 1-2
Sinja Kraus
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
Caijsa Hennemann
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caijsa Hennemann
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-1 → 5-2
Caijsa Hennemann
3-1 → 4-1
Caijsa Hennemann
2-0 → 2-1
Sinja Kraus
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Caijsa Hennemann
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(6) Emiliana Arango vs Paula Badosa
WTA Bastad 125
Emiliana Arango [6]
0
0
Paula Badosa
0
0
Kajsa Rinaldo Persson vs (8) Kaitlin Quevedo
Il match deve ancora iniziare
(1) Emily Appleton / (1) Makoto Ninomiya vs Caijsa Hennemann / Lisa Zaar
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Lola Radivojevic vs (3) Yulia Putintseva
WTA Bastad 125
Lola Radivojevic•
15
4
4
Yulia Putintseva [3]
15
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yulia Putintseva
4-3 → 4-4
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Lola Radivojevic
2-2 → 3-2
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Yulia Putintseva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yulia Putintseva
4-5 → 4-6
Lola Radivojevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Yulia Putintseva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
Lola Radivojevic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
Yulia Putintseva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
Lola Radivojevic
2-2 → 3-2
Yulia Putintseva
2-1 → 2-2
Lola Radivojevic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Yulia Putintseva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Lola Radivojevic
0-0 → 0-1
Varvara Lepchenko vs (2) Tamara Korpatsch Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
Moyuka Uchijima vs Irene Burillo
Il match deve ancora iniziare
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin vs (4) Lara Salden / (4) Valeriya Strakhova
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Miriam Bulgaru
vs Leyre Romero Gormaz
WTA Bastad 125
Miriam Bulgaru
0
3
3
0
Leyre Romero Gormaz
0
6
6
0
Vincitore: Romero Gormaz
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miriam Bulgaru
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
Leyre Romero Gormaz
3-4 → 3-5
Miriam Bulgaru
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
Leyre Romero Gormaz
1-4 → 2-4
Leyre Romero Gormaz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-3 → 0-4
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Leyre Romero Gormaz
3-5 → 3-6
Leyre Romero Gormaz
3-3 → 3-4
Leyre Romero Gormaz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Leyre Romero Gormaz
1-1 → 1-2
Miriam Bulgaru
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Leyre Romero Gormaz
0-0 → 1-0
(4) Simona Waltert vs Aneta Laboutkova
WTA Bastad 125
Simona Waltert [4]•
30
0
Aneta Laboutkova
30
0
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs (2) Rutuja Bhosale / (2) Yu-Yun Li
Il match deve ancora iniziare
(3) Naima Karamoko / (3) Darja Semenistaja vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
Il match deve ancora iniziare
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