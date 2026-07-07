Wimbledon 2026 - Day 9 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Zverev soffre ma passa, Muchova ferma Osaka e Gauff rimonta Pegula

07/07/2026 20:33 378 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

Wimbledon 2026 continua a regalare verdetti pesanti, tra battaglie maschili sospese e riprese, grandi conferme e colpi importanti nel tabellone femminile. Alexander Zverev ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando Jiri Lehecka, mentre tra le donne Karolina Muchova e Coco Gauff hanno staccato il pass per le semifinali.

Zverev ha dovuto completare un vero esercizio di resistenza per piegare un Lehecka mai domo, battuto con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 7-6(6). Il match era stato sospeso per la normativa dell’All England Club, che non consente di giocare oltre le 23:00 locali, e si è chiuso soltanto alla ripresa, con il ceco ancora pienamente dentro la partita.

L’interruzione sembrava aver favorito Lehecka, rientrato in campo con maggiore aggressività e decisione. Il ceco ha aumentato la velocità dei colpi, ha trovato buone soluzioni con il servizio e ha saputo destabilizzare Zverev, riuscendo a conquistare il terzo set e a riaprire completamente l’incontro.

Nel quarto parziale Lehecka ha continuato a mettere pressione al tedesco, ma Zverev ha confermato una volta di più la sua solidità competitiva. Pur senza giocare il suo miglior tennis, Sascha ha saputo resistere nei momenti più delicati, evitando di trascinare il match a un quinto set che avrebbe potuto diventare molto pericoloso.

La partita si è decisa in un tie-break molto teso, nel quale Zverev ha mostrato maggiore freddezza nei punti chiave. Una vittoria non perfetta, ma di grande valore, che conferma l’ottimo momento di fiducia del tedesco e la sua capacità di vincere anche partite scomode.

Ora per Zverev ci sarà Taylor Fritz, in un quarto di finale molto interessante e carico di significato. L’americano ha avuto spesso la meglio negli ultimi confronti diretti importanti e il tedesco avrà l’occasione di interrompere questa dinamica, cercando una semifinale a Wimbledon che avrebbe un peso enorme nella sua carriera.

Nel tabellone femminile, invece, Karolina Muchova ha fermato la corsa di Naomi Osaka. La ceca si è imposta con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in 1 ora e 40 minuti, giocando una partita di grande qualità e confermando ancora una volta di essere una delle giocatrici più complete del circuito quando sta bene fisicamente.

Osaka arrivava ai quarti con grande fiducia, dopo la prestigiosa vittoria contro Aryna Sabalenka, ma Muchova è stata molto solida nei momenti decisivi. Il match è iniziato con quattro break consecutivi, poi entrambe hanno trovato maggiore stabilità al servizio fino al tie-break del primo set, dove la ceca è riuscita a fare la differenza.

Nel secondo set Osaka ha continuato a soffrire nei propri turni di battuta, mentre Muchova ha concesso appena tre punti al servizio. Alla ceca è bastato il break sul 4-4 per chiudere poi il parziale per 6-4 e conquistare la sua prima semifinale a Wimbledon.

Il risultato ha un valore storico per Muchova, che con questa vittoria è riuscita a raggiungere almeno la semifinale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Un traguardo che conferma il talento della ceca, spesso meno celebrata di altre campionesse, ma capace di esprimere un tennis ricchissimo di soluzioni.

Il 2026 sta diventando l’anno della definitiva consacrazione per Muchova: in questa stagione ha conquistato il suo primo titolo WTA 500, il suo primo WTA 1000 e ora ha raggiunto anche la semifinale a Wimbledon. Per un posto in finale affronterà Coco Gauff.

La statunitense ha conquistato la semifinale battendo in rimonta Jessica Pegula con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Dopo un avvio favorevole a Pegula, più incisiva da fondo e capace di imporre un ritmo scomodo, Gauff ha cambiato progressivamente l’inerzia della partita.

Nel secondo set Pegula ha lasciato scappare alcune occasioni importanti e Gauff ha trovato l’equilibrio necessario per rientrare. Da quel momento è emersa la miglior versione di Coco: il rovescio ha iniziato a fare la differenza, il diritto è diventato più aggressivo e la mobilità le ha permesso di arrivare su quasi tutte le palle, costringendo Pegula a giocare sempre un colpo in più.

Molto importante anche la varietà tattica mostrata da Gauff. La statunitense ha alternato cambi di ritmo, colpi profondi e discese a rete, confermando una crescita evidente sull’erba. Una combinazione che ha progressivamente tolto fiducia a Pegula, nonostante il tennis offensivo proposto per buona parte dell’incontro.

Con questa vittoria Gauff mantiene vive anche le speranze di tornare la prima statunitense del ranking WTA, anche se per riuscirci dovrà conquistare il titolo a Wimbledon. Al di là della classifica, però, le sensazioni sono molto positive: il suo tennis sta crescendo rapidamente sull’erba e la semifinale contro Muchova promette spettacolo.

Wimbledon entra così nella fase decisiva. Zverev resta in corsa nel tabellone maschile dopo una vittoria di nervi e resistenza, mentre tra le donne Muchova e Gauff avanzano con autorità, pronte a giocarsi un posto in finale all’All England Club.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  7 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato o parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
21°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
27°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
33°
20:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per quarti di finale e ottavi sull’erba
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
Wimbledon · Quarti di Finale / Ottavi
Quarti di Finale e 1 incontro di Ottavi · Erba
QF / R16
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  QF + 1 Ottavo
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Pegula USA vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
3
3
C. Gauff [7]
4
6
6
Vincitore: C. Gauff
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J. Lehecka CZE vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
4
5
6
6
A. Zverev [2]
6
7
3
7
Vincitore: A. Zverev
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F. Auger-Aliassime CAN vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
0
6
6
3
4
N. Djokovic [7]
0
7
3
6
4
Mostra dettagli



No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Sinner ITA vs J. Struff GER

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
7
7
6
J. Struff
5
6
3
Vincitore: J. Sinner
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N. Osaka JPN vs K. Muchova CZE

Slam Wimbledon
N. Osaka [14]
6
4
K. Muchova [10]
7
6
Vincitore: K. Muchova
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No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Cabal COL / R. Farah COL vs M. Baghdatis CYP / X. Malisse BEL

Slam Wimbledon
J. Cabal / R. Farah
7
6
M. Baghdatis / X. Malisse
6
4
Vincitore: J. Cabal/R. Farah
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K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
6
6
A. Muhammad / F. Stollar [16]
3
3
Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend
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H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
2
6
7
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
None
6
4
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Mostra dettagli

C. Harrison USA / S. Zhang CHN vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Slam Wimbledon
C. Harrison / S. Zhang [3]
3
7
4
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]
6
5
6
Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko
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No.3 Court – Ore: 12:00am
T. Oda JPN vs G. Reid GBR
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
G. Reid
3
1
Vincitore: T. Oda
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T. Egberink NED vs A. Hewett GBR

Slam Wimbledon
T. Egberink
1
3
A. Hewett [2]
6
6
Vincitore: A. Hewett
Mostra dettagli

L. Shuker GBR vs X. Li CHN

Slam Wimbledon
L. Shuker
1
3
X. Li [3]
6
6
Vincitore: X. Li
Mostra dettagli

Y. Kamiji JPN vs J. Griffioen NED

Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
6
7
J. Griffioen
2
5
Vincitore: Y. Kamiji
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
A. Radwanska POL / C. Wozniacki DEN vs M. Rybarikova SVK / L. Safarova CZE

Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki
5
2
M. Rybarikova / L. Safarova
7
6
Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova
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S. Hunter AUS / C. McNally USA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
1
4
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Mostra dettagli

A. Krajicek USA / N. Mektic CRO vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Slam Wimbledon
A. Krajicek / N. Mektic [14]
6
3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
Mostra dettagli

M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs M. Pavic CRO / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
7
6
M. Pavic / F. Stollar
6
3
Vincitore: M. Polmans/S. Hunter
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T. Haas GER / M. Hingis SUI vs F. Santoro FRA / R. Stubbs AUS

Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
F. Santoro / R. Stubbs
1
2
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
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Court 18 – Ore: 12:30am
R. Krajicek NED / A. Keothavong GBR vs S. Grosjean FRA / T. Golovin FRA

Slam Wimbledon
R. Krajicek / A. Keothavong
1
4
S. Grosjean / T. Golovin
6
6
Vincitore: S. Grosjean/T. Golovin
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L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK vs K. Piter POL / A. Siskova CZE

Slam Wimbledon
L. Noskova / R. Sramkova
5
4
K. Piter / A. Siskova
7
6
Vincitore: K. Piter/A. Siskova
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S. Lisicki GER / K.O’Brien GBR vs V. King USA / Y. Shvedova KAZ

Slam Wimbledon
S. Lisicki / K.O'Brien
7
6
V. King / Y. Shvedova
5
3
Vincitore: S. Lisicki/K.O'Brien
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G. Rusedski GBR / J. Konta GBR vs T. Johansson SWE / B. Schett AUT

Slam Wimbledon
G. Rusedski / J. Konta
None
6
3
0
T. Johansson / B. Schett
None
3
6
1
Vincitore: T. Johansson/B. Schett
Mostra dettagli

M. Philippoussis AUS / C. Black ZIM vs M. Bahrami IRI / I. Majoli CRO

Slam Wimbledon
M. Philippoussis / C. Black
6
7
M. Bahrami / I. Majoli
3
6
Vincitore: M. Philippoussis/C. Black
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Court 4 – Ore: 12:00am
M. Ceban GBR vs J. Mackenzie GER
Slam Wimbledon
M. Ceban
6
6
4
J. Mackenzie [2]
7
3
6
Vincitore: J. Mackenzie
Mostra dettagli

O.Page GBR vs Z. Sesko SLO

Slam Wimbledon
O.Page
6
6
Z. Sesko [4]
4
4
Vincitore: O.Page
Mostra dettagli

L.Channon GBR vs D. Kisimov BUL

Slam Wimbledon
L.Channon
6
4
D. Kisimov [9]
7
6
Vincitore: D. Kisimov
Mostra dettagli

C. Clarke USA / O. Traynor USA vs S. Bekker GBR / L. Zingg GBR

Slam Wimbledon
C. Clarke / O. Traynor
6
6
S. Bekker / L. Zingg
3
2
Vincitore: C. Clarke/O. Traynor
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Court 5 – Ore: 12:00am
R. Lawlor GBR vs F. Thomas SUI

Slam Wimbledon
R. Lawlor
7
6
F. Thomas
5
2
Vincitore: R. Lawlor
Mostra dettagli

A. Johnson USA vs V. Reisach GER

Slam Wimbledon
A. Johnson [12]
None
6
7
6
V. Reisach
None
7
6
7
Vincitore: V. Reisach
Mostra dettagli

S. Rybkin IOA vs D. Pagani ARG

Slam Wimbledon
S. Rybkin
3
6
4
D. Pagani [16]
6
3
6
Vincitore: D. Pagani
Mostra dettagli

J. Kovackova CZE / K. Zajickova CZE vs S. Bielinska UKR / N. Lagaev CAN

Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
7
7
S. Bielinska / N. Lagaev
5
6
Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova
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Court 6 – Ore: 12:00am
K. Hance USA vs A. Paparkar IND

Slam Wimbledon
K. Hance [3]
2
3
A. Paparkar
6
6
Vincitore: A. Paparkar
Mostra dettagli

L. Miguel BRA vs J. Secord USA

Slam Wimbledon
L. Miguel [1]
7
1
4
J. Secord
5
6
6
Vincitore: J. Secord
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A. James JAM / S. Larraya Guidi ARG vs C. Hoo USA / I. Marinkovic SWE

Il match deve ancora iniziare

X. Sun CHN / R. Zhang CHN vs J. Hazelitt USA / W. Newman USA

Slam Wimbledon
X. Sun / R. Zhang [4]
None
7
3
0
J. Hazelitt / W. Newman
None
6
6
1
Vincitore: J. Hazelitt/W. Newman
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Court 7 – Ore: 12:00am
K. Chen TPE vs D. Brand ISR
Slam Wimbledon
K. Chen [15]
None
7
3
7
D. Brand
None
5
6
6
Vincitore: K. Chen
Mostra dettagli

M. Domenc FRA vs C. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
M. Domenc [14]
6
2
C. Hewitt
7
6
Vincitore: C. Hewitt
Mostra dettagli

D. Jovanovski AUS vs Z. Nurlanuly KAZ

Slam Wimbledon
D. Jovanovski
1
1
Z. Nurlanuly [8]
6
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Mostra dettagli

I. Pistola ITA / G. Popa ROU vs Y. Lin TPE / Y. Qu CHN

Slam Wimbledon
I. Pistola / G. Popa
None
7
2
1
Y. Lin / Y. Qu
None
6
6
0
Vincitore: I. Pistola/G. Popa
Mostra dettagli



Court 8 – Ore: 12:00am
R. Lindstedt SWE / H. Tecau ROU vs J. Blake USA / K. Edmund GBR

Slam Wimbledon
R. Lindstedt / H. Tecau
None
7
6
0
J. Blake / K. Edmund
None
5
7
1
Vincitore: J. Blake/K. Edmund
Mostra dettagli

J. Murray GBR / B. Soares BRA vs J. Chardy FRA / J. Delgado GBR

Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
7
7
J. Chardy / J. Delgado
5
6
Vincitore: J. Murray/B. Soares
Mostra dettagli

B. Bryan USA / M. Bryan USA vs F. Fognini ITA / L. Hewitt AUS

Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
None
6
3
1
F. Fognini / L. Hewitt
None
3
6
0
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Mostra dettagli



Court 9 – Ore: 12:00am
T. Konduri USA vs S. Suljic SLO

Slam Wimbledon
T. Konduri
6
7
S. Suljic
2
6
Vincitore: T. Konduri
Mostra dettagli

D. Zhalgasbay KAZ vs C. Doig RSA

Slam Wimbledon
D. Zhalgasbay
None
6
6
6
C. Doig
None
4
7
7
Vincitore: C. Doig
Mostra dettagli

D. Britton GBR / E. Griffiths GBR vs T. Hermanova CZE / V. Sekerkova CZE

Slam Wimbledon
D. Britton / E. Griffiths
6
6
T. Hermanova / V. Sekerkova
3
4
Vincitore: D. Britton/E. Griffiths
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Court 10 – Ore: 12:00am
D. Jade FRA vs T. Boogaard NED

Slam Wimbledon
D. Jade
6
2
T. Boogaard [11]
7
6
Vincitore: T. Boogaard
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M. Lei CHN / Y. Lin CHN vs C. Esquiva Banuls ESP / P. Pinera Celorio ESP

Slam Wimbledon
M. Lei / Y. Lin
None
2
6
1
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio [2]
None
6
4
0
Vincitore: M. Lei/Y. Lin
Mostra dettagli

P. Berezina IOA / A. Cvetkovic SRB vs S. Hettlerova CZE / Y. Shao CHN

Slam Wimbledon
P. Berezina / A. Cvetkovic
6
6
S. Hettlerova / Y. Shao
2
4
Vincitore: P. Berezina/A. Cvetkovic
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N. Lee USA / J. Preston USA vs M. Pop ROU / A. Tu USA

Slam Wimbledon
N. Lee / J. Preston
None
6
2
0
M. Pop / A. Tu
None
2
6
1
Vincitore: M. Pop/A. Tu
Mostra dettagli



Court 11 – Ore: 12:00am
T. Chavez ESP vs J. Lee USA

Slam Wimbledon
T. Chavez
3
3
J. Lee
6
6
Vincitore: J. Lee
Mostra dettagli

R. Tabata JPN vs N. Baena PER

Slam Wimbledon
R. Tabata
6
6
N. Baena [13]
3
1
Vincitore: R. Tabata
Mostra dettagli

I. Wobker GER / D. Zoldakova CZE vs B. Kostecka POL / M. Makarova IOA

Slam Wimbledon
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
6
7
B. Kostecka / M. Makarova
0
6
Vincitore: I. Wobker/D. Zoldakova
Mostra dettagli

R. Alame AUS / A. Lacinova LAT vs F. Dorofeeva-Rybas IOA / A. Pushkareva IOA

Slam Wimbledon
R. Alame / A. Lacinova
2
2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3]
6
6
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas/A. Pushkareva
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 12:00am
B. Bartram GBR vs T. Miki JPN
Slam Wimbledon
B. Bartram
4
4
T. Miki
6
6
Vincitore: T. Miki
Mostra dettagli

D. Caverzaschi ESP vs G. Fernandez ARG

Slam Wimbledon
D. Caverzaschi
1
2
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Mostra dettagli

Z. Zhu CHN vs D. De Groot NED

Slam Wimbledon
Z. Zhu
3
3
D. De Groot [2]
6
6
Vincitore: D. De Groot
Mostra dettagli

Z. Wang CHN vs A. Bernal COL

Slam Wimbledon
Z. Wang [4]
6
6
A. Bernal
2
1
Vincitore: Z. Wang
Mostra dettagli




Court 15 – Ore: 12:00am
A. Penney GBR vs M. Ter Hofte NED
Slam Wimbledon
A. Penney
6
6
M. Ter Hofte
3
4
Vincitore: A. Penney
Mostra dettagli

S. Lysov ISR vs Z. Ji CHN

Slam Wimbledon
S. Lysov
1
1
Z. Ji
6
6
Vincitore: Z. Ji
Mostra dettagli

K. Chasteau FRA vs C. Oosthuizen GBR

Slam Wimbledon
K. Chasteau
6
6
C. Oosthuizen
0
0
Vincitore: K. Chasteau
Mostra dettagli

L. Guo CHN vs J. Bos NED

Slam Wimbledon
L. Guo
4
0
J. Bos
6
6
Vincitore: J. Bos
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente ESP vs R. Spaargaren NED
Slam Wimbledon
M. De la Puente [3]
6
6
R. Spaargaren
0
2
Vincitore: M. De la Puente
Mostra dettagli

S. Houdet FRA vs C. Ratzlaff USA

Slam Wimbledon
S. Houdet
6
5
C. Ratzlaff
7
7
Vincitore: C. Ratzlaff
Mostra dettagli

A. Van Koot NED vs K. Montjane RSA

Slam Wimbledon
A. Van Koot
6
6
K. Montjane
4
2
Vincitore: A. Van Koot
Mostra dettagli

M. Ohtani JPN vs L. De Greef NED

Slam Wimbledon
M. Ohtani
3
7
5
L. De Greef
6
5
7
Vincitore: L. De Greef
Mostra dettagli




To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
K. Flipkens BEL / D. Hantuchova SVK vs A. Kerber GER / A. Petkovic GER
Slam Wimbledon
K. Flipkens / D. Hantuchova
6
2
A. Kerber / A. Petkovic
7
6
Vincitore: A. Kerber/A. Petkovic
Mostra dettagli

D. Cibulkova SVK / B. Strycova CZE vs E. Bouchard CAN / A. Kontaveit EST

Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
None
2
6
1
E. Bouchard / A. Kontaveit
None
6
4
0
Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova
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robdes12 07-07-2026 22:12

Nole, adesso basta. Pare che solo tu possa prendere le righe e che l’altro sia o fortunato o aiutato da errori elettronici. Per me è una tattica per prendere più tempo fra un punto e l’altro.

 378
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 22:06

Scritto da robdes12
Dio mio sto ragazzo canadese è terribile. Mai fare la scelta più semplice. E alla fine paga il fio della sua sventatezza.

Continuo a non essere d’accordo… Paga proprio la sua mancanza di sventatezza… Tradotto, se la fa sotto, troppo spesso

 377
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 22:03

Scritto da zedarioz

Scritto da Just Is back

Scritto da zedarioz
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

Mmm dubito, giancane lo conosco, non è siciliano, ma di Guidonia, provincia di roma

Lo so che è romano, ero ironico perchè (ammesso che sia vero che è così anziano) è il classico vecchio che deve spiegarti come si vive e che lui ne ha viste tante… e ha sempre ragione…

Hai ragione Tenente Zed… -:) ti sto odiando, ho in loop giancane, e lui manco mi risponde al Cell…

 376
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robdes12 07-07-2026 22:01

Dio mio sto ragazzo canadese è terribile. Mai fare la scelta più semplice. E alla fine paga il fio della sua sventatezza.

 375
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+1: MarcoP
MarcoP 07-07-2026 22:01

Quarto game che sembra di una partita diversa:
– recupero capolavoro di FAA
– doppio fallo Nole
– diritto sparato fuori da Nole, come un rigore a porta vuota
– risposta vincente di FAA

Quinto game: FAA ricomincia a commettere errori su errori, 0-30.
Ma poi si risveglia.

 374
Replica | Quota | 0
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Shazamino (Guest) 07-07-2026 22:00

Buonasera a tutti, purtroppo per come ho visto Jannik fino ad ora nel torneo, (che sia fuori forma è palese..) e soprattutto oggi troppo deficitario sul lato del dritto, ahimè ho paura che in semifinale contro Novak non ce la faccia..

 373
Replica | Quota | -3
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-1: Leo67, Silvy__89, SGT76
Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:59

Scritto da robdes12
Al solito è sulla rete, palla alticcia e lenta e lui dove la tira: dov’è Nole. E’ stato fortunato che ci sia stato l’errore del serbo, o si trovava ad affrontare un’altra palla break. Davvero questi ragazzi non ragionano prima di colpire. E’ un difetto che anche Arnaldi e a tratti Cobolli hanno. Il primo per questo perde partite che potrebbe vincere, il secondo è obbligato poi a riparare il danno fatto con un impegno erculeo.

Ammiraglio, da rogeriano, il goat è solo Nole… Non sbaglia mai… Spero vinca, lo scrivo su 2 a 1 per lui, perché spero, e credo, che Jannik si prenderà una grande rivincita.. PS, non ci punto neanche un euro, la mia ludopatia è morta 30 anni fa… Grazie mamma, gli schiaffoni sono stati utilissimi… Ciao gaz

 372
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zedarioz 07-07-2026 21:53

Scritto da Just Is back

Scritto da zedarioz
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

Mmm dubito, giancane lo conosco, non è siciliano, ma di Guidonia, provincia di roma

Lo so che è romano, ero ironico perchè (ammesso che sia vero che è così anziano) è il classico vecchio che deve spiegarti come si vive e che lui ne ha viste tante… e ha sempre ragione…

 371
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robdes12 07-07-2026 21:53

Scritto da MarcoP

Scritto da robdes12
Al solito è sulla rete, palla alticcia e lenta e lui dove la tira: dov’è Nole. E’ stato fortunato che ci sia stato l’errore del serbo, o si trovava ad affrontare un’altra palla break. Davvero questi ragazzi non ragionano prima di colpire. E’ un difetto che anche Arnaldi e a tratti Cobolli hanno. Il primo per questo perde partite che potrebbe vincere, il secondo è obbligato poi a riparare il danno fatto con un impegno erculeo.

Questione di esperienza. Nole ne ha da vendere.
FAA ha vinto solo tornei su hard.
Su 6 partecipazioni a Wimbledon, è uscito 3 volte al primo turno, lo scorso anno al secondo turno.
Gli andò meglio all’esordio nel 2019 (terzo turno) e nel 2021 (QF).

Vero. Gli do atto che la sua carriera si sta svolgendo ben al di sopra di quella di Shapovalov, che pareva per talento naturale destinato ad essere lui il numero 1 canadese; è però vero che Felix, col passare degli anni, si affina tecnicamente ma tatticamente è spesso un apprendista qualsiasi. Non capita spesso che batta giocatori top ten, se non ricordo male e spesso perde contro giocatori con cui dovrebbe vincere.

 370
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roby.mortilla@gmail.com 07-07-2026 21:53

Ok non c’è più storia. Che Sinner-Djokovic sia

 369
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MarcoP 07-07-2026 21:51

FAA sembra pronto per la doccia.

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Pedra (Guest) 07-07-2026 21:51

Aliassime è cotto mentre il giovane Nole è fresco come una rosa!

 367
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+1: MarcoP
Silvy__89 07-07-2026 21:50

Scritto da roby.mortilla@gmail.com
La differenza tra un vincente nato e uno che non si sa

Esatto. Possiamo già salutarlo Felix

 366
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zedarioz 07-07-2026 21:50

Si profila un bel Sinner – Nole. Speriamo in un Sinner più cinico di quello sprecone visto in australia.

 365
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+1: MarcoP, Detuqueridapresencia, Inox
Amici degli amici (Guest) 07-07-2026 21:49

Scritto da Just Is back
Allora, in sintesi, abbiamo un tenente (zedarioz), un capitano (lui), un comandante (Detuquerida, torna, per favore),il generale, (walden)… Ammiraglio robdes? Che ne dite… Io resto soldato semplice… E di gaz? Gaz vam

Sembra l’inizio di una barzelletta: c’erano un tenente, un maresciallo e 2 brigadieri….

 364
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MarcoP 07-07-2026 21:48

Scritto da robdes12
Al solito è sulla rete, palla alticcia e lenta e lui dove la tira: dov’è Nole. E’ stato fortunato che ci sia stato l’errore del serbo, o si trovava ad affrontare un’altra palla break. Davvero questi ragazzi non ragionano prima di colpire. E’ un difetto che anche Arnaldi e a tratti Cobolli hanno. Il primo per questo perde partite che potrebbe vincere, il secondo è obbligato poi a riparare il danno fatto con un impegno erculeo.

Questione di esperienza. Nole ne ha da vendere.

FAA ha vinto solo tornei su hard.

Su 6 partecipazioni a Wimbledon, è uscito 3 volte al primo turno, lo scorso anno al secondo turno.
Gli andò meglio all’esordio nel 2019 (terzo turno) e nel 2021 (QF).

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robdes12 07-07-2026 21:41

Al solito è sulla rete, palla alticcia e lenta e lui dove la tira: dov’è Nole. E’ stato fortunato che ci sia stato l’errore del serbo, o si trovava ad affrontare un’altra palla break. Davvero questi ragazzi non ragionano prima di colpire. E’ un difetto che anche Arnaldi e a tratti Cobolli hanno. Il primo per questo perde partite che potrebbe vincere, il secondo è obbligato poi a riparare il danno fatto con un impegno erculeo.

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+1: MarcoP
Inox 07-07-2026 21:40

Ci avviamo verso un comodo 3-1

 361
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MAURO (Guest) 07-07-2026 21:39

Scritto da Silvy__89
Aliassime fa di quei disastri nei punti importanti, mamma mia

Numero 4 del mondo ricordiamolo.
Ed il 5 De Minaur.

360
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+1: Silvy__89
Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:37

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Shame on you

 359
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Silvy__89 07-07-2026 21:36

Aliassime fa di quei disastri nei punti importanti, mamma mia

 358
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+1: MarcoP
MarcoP 07-07-2026 21:35

Questione di personalità: non c’è confronto tra Nole e Felix.

 357
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+1: Silvy__89
Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:34

Parlando di tennis… Spero vinca Nole, in semi jannik sarà vendicativo… FAA grande tennista, prima o poi batterà Jannik, ma Nole Jannik me la sogno da AO… Daje Nole l, Jannik non perdona

 356
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+1: Peter Parker
Pheanes (Guest) 07-07-2026 21:31

Scritto da Pheanes
Otto palle break su otto salvate.

E alla nona salta il banco.

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robdes12 07-07-2026 21:31

Scritto da Just Is back

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti

Sai, il vero punto della questione per me è il motivo surrettizio per cui scrive in questo blog. Siccome ho il sospetto che sotto sotto sia una specie di imbonitore en travestì la cosa mi procura parecchia irritazione. Perchè sta sempre a proporre quote? Perchè spesso e volentieri se ne esce con ” un euro io ce lo metterei?”. E’ quello che un grande scrittore definirebbe un bruto commerciale. Posso anche sbagliare, lo ammetto, però è anche vero che lui da sempre non fa nulla per dare un’impressione differente.

Ops ammiraglio, la appellerò così, ormai… Sono due anni che scrivo lui che è un ludopatico… Però il suo commento mi lascia pensare… Magari è una testa di gaz meno testa di gaz di quel che penso… Sinceramente, se fosse, davvero come lei, ammiraglio, pensa, sarebbe un problema SERIO… resto nel dubbio che sia un “edonista di 3za fascia”, però, ammiraglio, resto aperto alla sua ipotesi… Mi scusi se scrivo in cotal guisa, ma attendo il testa di gaz

Scusa robdes, ho faticato a scriverti in italiano, tentando di non coinvolgere gaz… Mi sa che non ci sono riuscito

🙂

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Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:29

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti

Sai, il vero punto della questione per me è il motivo surrettizio per cui scrive in questo blog. Siccome ho il sospetto che sotto sotto sia una specie di imbonitore en travestì la cosa mi procura parecchia irritazione. Perchè sta sempre a proporre quote? Perchè spesso e volentieri se ne esce con ” un euro io ce lo metterei?”. E’ quello che un grande scrittore definirebbe un bruto commerciale. Posso anche sbagliare, lo ammetto, però è anche vero che lui da sempre non fa nulla per dare un’impressione differente.

Ops ammiraglio, la appellerò così, ormai… Sono due anni che scrivo lui che è un ludopatico… Però il suo commento mi lascia pensare… Magari è una testa di gaz meno testa di gaz di quel che penso… Sinceramente, se fosse, davvero come lei, ammiraglio, pensa, sarebbe un problema SERIO… resto nel dubbio che sia un “edonista di 3za fascia”, però, ammiraglio, resto aperto alla sua ipotesi… Mi scusi se scrivo in cotal guisa, ma attendo il testa di gaz

Scusa robdes, ho faticato a scriverti in italiano, tentando di non coinvolgere gaz… Mi sa che non ci sono riuscito

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Pheanes (Guest) 07-07-2026 21:27

Otto palle break su otto salvate.

 352
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PliskoNotBot (Guest) 07-07-2026 21:27

Scritto da PliskoNotBot
Oggi proprio non era giornata per Pavic. Stollar non è una campionessa, ha fatto quel che ha potuto, ma è mancato lui soprattutto al servizio, con quei tremendi doppi falli finali. Non mi resta che sperare in Arevalo/Ostapenko per il titolo, però non se la stanno passando benissimo, si stanno intortando da soli contro la coppia sino-americana.

E invece ce l’hanno fatta! Bella partita, sempre tesa e hanno fatto un gran recupero nel terzo set, Arevalo ottimo a rete e Ostapenko che surclassa tutti da fondo. E’ stato divertente vederla sfoggiare il suo talento di colpitrice con ottime diagonali contro il povero Harrison, che non riusciva a reggere il suo peso di palla.

 351
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:26

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti

Sai, il vero punto della questione per me è il motivo surrettizio per cui scrive in questo blog. Siccome ho il sospetto che sotto sotto sia una specie di imbonitore en travestì la cosa mi procura parecchia irritazione. Perchè sta sempre a proporre quote? Perchè spesso e volentieri se ne esce con ” un euro io ce lo metterei?”. E’ quello che un grande scrittore definirebbe un bruto commerciale. Posso anche sbagliare, lo ammetto, però è anche vero che lui da sempre non fa nulla per dare un’impressione differente.

Ops ammiraglio, la appellerò così, ormai… Sono due anni che scrivo lui che è un ludopatico… Però il suo commento mi lascia pensare… Magari è una testa di gaz meno testa di gaz di quel che penso… Sinceramente, se fosse, davvero come lei, ammiraglio, pensa, sarebbe un problema SERIO… resto nel dubbio che sia un “edonista di 3za fascia”, però, ammiraglio, resto aperto alla sua ipotesi… Mi scusi se scrivo in cotal guisa, ma attendo il testa di gaz

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robdes12 07-07-2026 21:25

Questa partita era iniziata molto bene ma pian piano si sta afflosciando. Vincenti ne fa di più Auger, ma anche più errori pur avendo un saldo positivo al contario di Nole. Sinceramente non riesco a trovare una direzione precisa a questo incontro. Nessuno dei due si sta imponendo sull’altro. Tatticamente direi che il serbo è superiore, forse anche più composto nel suo tennis; il canadese più brillante fisicamente, ma questo era nelle previsioni data la differenza anagrafica fra i due: anzi, Nole è fin troppo pimpante per avere quasi 40 anni. Se solo fosse più signorile nei suoi atteggiamenti quanto apprezzerei di più il suo tennis.

 349
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+1: MarcoP
Inox 07-07-2026 21:18

@ robdes12 (#4649543)

Il dubbio è legittimo tempo fa alcuni di noi avevano ipotizzato fosse un ludopatico, confermo e rilancio insieme alla tua ipotesi

 348
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piper 07-07-2026 21:16

Scritto da Silvy__89
Finora nessuno dei 2 mi sta facendo impazzire, niente che mi faccia dire oddio che ostacolo insormontabile al prossimo turno, zero proprio

Non ti mettere a gufare pure tu.

 347
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+1: MarcoP
andrewthefirst 07-07-2026 21:14

Scritto da Pheanes

Scritto da andrewthefirst

Scritto da Inox

Scritto da andrewthefirst
italia!!! italia!!!

.. qui ci leggo Mariangela di Fantozzi, sbaglio?

direi più un Al Bano…ma vedila come vuoi…

In realtà Mino Reitano

vero!!! perdo colpi….

 346
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+1: Detuqueridapresencia
Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:13

Scritto da Gaz
Come detto stamane,prende sempre più piede la pista cechia per questa edizione,con 2 carte forti,spero di sbagliarmi solo per Paolini.
Kostyuk? Gauff? Mmmmm…forse più Kostyuk,ma….
Intanto prendiamo atto di una Osaka che finisce CAVALLERESCAMENTE nel sacco.

Non ti ho letto, ma di certo hai scritto minkiate

 345
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+1: Detuqueridapresencia
Amici degli amici (Guest) 07-07-2026 21:12

Scritto da Just Is back
Allora, in sintesi, abbiamo un tenente (zedarioz), un capitano (lui), un comandante (Detuquerida, torna, per favore),il generale, (walden)… Ammiraglio robdes? Che ne dite… Io resto soldato semplice… E di gaz? Gaz vam

Siete TROPPO forti!

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MAURO (Guest) 07-07-2026 21:12

Scritto da MAURO

Scritto da walden

Scritto da Just Is back

Scritto da enzolab
Enzo come vedi l’età dei tennisti? mi chiede l’amico. Fino a 21 anni, c’è “Domani”. Dai 22 ai 26, “Oggi”. Dai 27 in su, “Ieri”. Con le dovute eccezioni

Davvero vuoi fare credere che presunti tuoi amici ti facciano domande sul tennis? Vabbè, ci sta, se non sono qui su livetennis…

Sono gli operai ai quali va a rompere le scatole nei cantieri…

Oggi il mio amico e’ in formissima.

Il mio amico GENERALE

 343
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+1: Detuqueridapresencia
MarcoP 07-07-2026 21:11

A vedere il secondo game del terzo set, sembra che FAA giochi solo a rimandare la palla e far durare gli scambi per stancare Nole.
Ma in questo modo non ha alcuna iniziativa e subisce.

Però vedendo come ha perso con un serve & volley, capisco che preferisca palleggiare.

 342
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robdes12 07-07-2026 21:11

Scritto da Just Is back

Scritto da robdes12
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti

Sai, il vero punto della questione per me è il motivo surrettizio per cui scrive in questo blog. Siccome ho il sospetto che sotto sotto sia una specie di imbonitore en travestì la cosa mi procura parecchia irritazione. Perchè sta sempre a proporre quote? Perchè spesso e volentieri se ne esce con ” un euro io ce lo metterei?”. E’ quello che un grande scrittore definirebbe un bruto commerciale. Posso anche sbagliare, lo ammetto, però è anche vero che lui da sempre non fa nulla per dare un’impressione differente.

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+1: Inox
MAURO (Guest) 07-07-2026 21:10

Scritto da Just Is back

Scritto da zedarioz
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

Però, permettimi… Da oggi walden deve diventare il “generale”… Così come Detuquerida è il comandante, e il capitano resta capitano… Io soldato semplice, caro tenente Zed… I gradi sono importanti, detto da un agnostico ed antimilitarista, però si scherza

D’ accordo col titolo di generale X il mio amico WALDEN.

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Silvy__89 07-07-2026 21:10

Finora nessuno dei 2 mi sta facendo impazzire, niente che mi faccia dire oddio che ostacolo insormontabile al prossimo turno, zero proprio

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+1: MarcoP
Ehol 07-07-2026 21:08

Scritto da Just Is back
Allora, in sintesi, abbiamo un tenente (zedarioz), un capitano (lui), un comandante (Detuquerida, torna, per favore),il generale, (walden)… Ammiraglio robdes? Che ne dite… Io resto soldato semplice… E di gaz?

Di Gaz ne facciamo volentieri a meno…

 338
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Pedra (Guest) 07-07-2026 21:08

Scritto da Silvio74

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Ahi ahi, qua con accento.
Qua me lo concedi lo strafalcione o è sempre inesattezza ?

Apostrofo, non accento, il che è ancora peggio.

 337
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Gaz (Guest) 07-07-2026 21:07

Ma chi aveva detto che volevano fare vincere Wimbledon alla Osaka?ma chi poi voleva questo?
In conferenza stampa la Muchova ha confermato che lei non ne sapeva nulla.
Io impazzisco.

 336
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 21:06

Allora, in sintesi, abbiamo un tenente (zedarioz), un capitano (lui), un comandante (Detuquerida, torna, per favore),il generale, (walden)… Ammiraglio robdes? Che ne dite… Io resto soldato semplice… E di gaz? Gaz vam

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Silvio74 (Guest) 07-07-2026 21:05

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Ahi ahi, qua con accento.
Qua me lo concedi lo strafalcione o è sempre inesattezza ?

 334
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MarcoP 07-07-2026 21:04

FAA non ce la può fare, non ha il cinismo di vincere i punti importanti.

 333
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Rovescio al tramonto 07-07-2026 21:03

Vai Novak, vinci questa partita.

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Gaz (Guest) 07-07-2026 20:59

Scritto da robdes12

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Spiegare che cosa si intenda per “educazione regolare senza fuorigiochi”. E’ qualche forma di slang o di colloquilismo a me sconosciuta? Forse sono io che non ho il database idiomatico per decodificare le tue espressioni, ma non mi pare che anche agli altri risultino perspicue.
ps. riguardo il pollice verso io stesso mi sono divertito a darmene uno su mio commento. A me sinceramente non fanno nè caldo nè freddo. In questo sono molto sinneriano, non mi do per scontato.

Devi spiegarmi tu cosa significa educazione regolare.
Ma chi pensi di essere? Pierluigi Collina?

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Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:58

Scritto da robdes12
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti

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Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:56

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Mi permetta, cara testa di gaz… Le gazzate le scrive lei, in primis

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Kb24 (Guest) 07-07-2026 20:56

Forza novak. Butta fuori il piagnone afrocanadese. Non riesco a perdonargli la caduta di stile vs fokina

 328
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-1: MarcoP, Detuqueridapresencia
Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:54

Scritto da zedarioz
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

Però, permettimi… Da oggi walden deve diventare il “generale”… Così come Detuquerida è il comandante, e il capitano resta capitano… Io soldato semplice, caro tenente Zed… I gradi sono importanti, detto da un agnostico ed antimilitarista, però si scherza

 327
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+1: Detuqueridapresencia
robdes12 07-07-2026 20:52

Scritto da Gaz

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

Spiegare che cosa si intenda per “educazione regolare senza fuorigiochi”. E’ qualche forma di slang o di colloquilismo a me sconosciuta? Forse sono io che non ho il database idiomatico per decodificare le tue espressioni, ma non mi pare che anche agli altri risultino perspicue.
ps. riguardo il pollice verso io stesso mi sono divertito a darmene uno su mio commento. A me sinceramente non fanno nè caldo nè freddo. In questo sono molto sinneriano, non mi do per scontato.

 326
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+1: Marco M., Ehol
marcauro 07-07-2026 20:50

Scritto da Inox

Scritto da zedarioz
Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.

Ahahahah

Esattamente

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+1: Giuseppespartano
Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:49

Scritto da zedarioz
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

Mmm dubito, giancane lo conosco, non è siciliano, ma di Guidonia, provincia di roma

 324
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robdes12 07-07-2026 20:47

E bravo lo staff, siete subito corsi ai ripari. La ceca ha un tennis molto brillante e a me Osaka non è molto simpatica, mi pare l’evoluzione di Serena in esibizionismo. Preferisco una tennista più defilata ma allo stesso tempo tecnicamente completa quale Muchova. La scuola ceca continua imperterrita a proporre giocatrici estrose e molto complete. Nei maschi invece s’è un po’ adagiata sulla pura potenza, anche se ha un trittico di giocatori giovani davvero notevoli.

 323
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zedarioz 07-07-2026 20:46

@ Just Is back (#4649507)

C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.

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Silvy__89 07-07-2026 20:45

Secondo set Felix, finalmente. Peggio di un parto, vediamo se adesso inizia a crederci

 321
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Andy.Fi (Guest) 07-07-2026 20:44

@ Silvy__89 (#4649486)

@ Silvy__89 (#4649486)

@ Silvy__89 (#4649486)

Fossero veramente 5 set tirati secondo me sarebbe dura, soprattutto per Djoko

 320
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+1: il capitano, MarcoP
robdes12 07-07-2026 20:42

Certo che il talento di Aliassime per tirare esattamente dove non dovrebbe è immenso. E’ dall’inzio della partita che gli succede. Ha perso il primo set per questa lacuna. Credo sia la tensione che in certe occasione gli impedisce di essere giudizioso e gioca d’istinto. Con Nole è molto pericoloso.

 319
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+1: Marco M.
Italo (Guest) 07-07-2026 20:42

Aliassime Djokovic sono 1 set pari…
Livello espresso onestamente non straordinario, soprattutto la velocità di palla rispetto alla partita di Sinner inferiore.

 318
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:41

Scritto da zedarioz

Scritto da walden

Scritto da Just Is back

Scritto da enzolab
Enzo come vedi l’età dei tennisti? mi chiede l’amico. Fino a 21 anni, c’è “Domani”. Dai 22 ai 26, “Oggi”. Dai 27 in su, “Ieri”. Con le dovute eccezioni

Davvero vuoi fare credere che presunti tuoi amici ti facciano domande sul tennis? Vabbè, ci sta, se non sono qui su livetennis…

Sono gli operai ai quali va a rompere le scatole nei cantieri…

C’è una canzone di Giancane scritta all’uopo…

Che dici, mi bannano se scrivo solo il titolo? Ci provo: vecchi di m..rd.

 317
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+1: zedarioz, Marco M.
Inox 07-07-2026 20:40

@ Silvy__89 (#4649486)

Non scherzare che Tutti stiamo aspettando la Rivincita

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Gaz (Guest) 07-07-2026 20:39

Redazione, però pubblicate anche i miei commenti,il 284 e 285 non sono spuntati con il pollice verso,o potrei offendermi per mancanza di considerazione, oppure non sono ancora visibili.
Anche perché se pubblicate ore dopo perdono quel succo spumeggiante di vitalità che è necessario a corroborare un messaggio forte.

 315
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Just Is back (Guest) 07-07-2026 20:39

Scritto da zedarioz

Scritto da walden

Scritto da Just Is back

Scritto da enzolab
Enzo come vedi l’età dei tennisti? mi chiede l’amico. Fino a 21 anni, c’è “Domani”. Dai 22 ai 26, “Oggi”. Dai 27 in su, “Ieri”. Con le dovute eccezioni

Davvero vuoi fare credere che presunti tuoi amici ti facciano domande sul tennis? Vabbè, ci sta, se non sono qui su livetennis…

Sono gli operai ai quali va a rompere le scatole nei cantieri…

C’è una canzone di Giancane scritta all’uopo…

Noooooo… Che mi ricordi… Grande

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Inox 07-07-2026 20:39

Scritto da zedarioz
Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.

Ahahahah

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+1: Giuseppespartano
robdes12 07-07-2026 20:37

Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?

 312
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+1: Marco M.
Gaz (Guest) 07-07-2026 20:35

Scritto da robdes12

Scritto da Just Is back

Scritto da Gaz
C’è poco da fare, Pegula e Gauff hanno due mentalità diverse,una si è costruita con il tempo e non riesce a raggiungere quella bandiera, l’altra è nata già con la mentalità vincente.
5-3 i precedenti per Pegula e sull’erba si presenta anche meglio,ma il quarto di finale a Wimbledon è mentalmente pesante,sembrara che il momento le scivolerà per l’ennesima volta dalle mani.
Gauff che è già sopravvissuta alla prima settimana, giocando su erba veramente male,ora però mette match sopra match e sai…..

Azz, che commentone… Preferivo i calci in culo,

Mi era sfuggita. Per colpa tua ho potuto leggere questa accozzaglia di strafalcioni morfosintattici e concettuali. Ma non potrebbe usare l’ai per scrivere? E’ terribile dover leggere certe castronerie. Mi viene il dubbio che non sia italiano e che non abbia avuto una scolarizzazione regolare.

Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.

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Ehol 07-07-2026 20:33

Attento Nole che FAA non te la lascia facile…

 310
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+1: il capitano
merlino 07-07-2026 20:31

Scritto da zedarioz
Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.

😆

 309
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+1: Giuseppespartano
robdes12 07-07-2026 20:31

Scritto da zedarioz
Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.

Hai visto il suo pubblico? Attempati con magliette da studentelli. Sono come lui, infantili negli atteggiamenti. Probabilmente Nole nella vita privata sarà un signore maturo e misurato, ma per lui stare in campo significa esibirsi a Broadway. A parte il fatto che recita malissimo, potrebbe anche fingere malanni immaginari con più realismo: almeno ogni tanto, finito il punto, comincia a fare qualche smorfia. Dopo il funereo MTO ha ricominciato a flettere caviglia piede e tutto il resto esattamente come prima. E’ questo che lo rende fastidioso pur nella sua grandezza. Felix, da parte sua, pare incapace di prendere un vantaggio quando potrebbe. Finisce sempre per fare sul più bello errori marchiani.

 308
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+1: Giuseppespartano
-1: TKT, robdes12, andrewthefirst
zedarioz 07-07-2026 20:26

Scritto da walden

Scritto da Just Is back

Scritto da enzolab
Enzo come vedi l’età dei tennisti? mi chiede l’amico. Fino a 21 anni, c’è “Domani”. Dai 22 ai 26, “Oggi”. Dai 27 in su, “Ieri”. Con le dovute eccezioni

Davvero vuoi fare credere che presunti tuoi amici ti facciano domande sul tennis? Vabbè, ci sta, se non sono qui su livetennis…

Sono gli operai ai quali va a rompere le scatole nei cantieri…

C’è una canzone di Giancane scritta all’uopo…

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zedarioz 07-07-2026 20:24

Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.

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+1: Ehol, robdes12, Inox, Silvy__89, Giuseppespartano, Peter Parker
-1: TKT
MAURO (Guest) 07-07-2026 20:15

Scritto da walden

Scritto da Just Is back

Scritto da enzolab
Enzo come vedi l’età dei tennisti? mi chiede l’amico. Fino a 21 anni, c’è “Domani”. Dai 22 ai 26, “Oggi”. Dai 27 in su, “Ieri”. Con le dovute eccezioni

Davvero vuoi fare credere che presunti tuoi amici ti facciano domande sul tennis? Vabbè, ci sta, se non sono qui su livetennis…

Sono gli operai ai quali va a rompere le scatole nei cantieri…

Oggi il mio amico e’ in formissima.

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Silvy__89 07-07-2026 20:15

Scritto da Andy.Fi
5 set così e può vincere chi gli pare

Si ma tanto ci sono 2 giorni di riposo. Chiunque vinca c’è tutto il tempo per recuperare

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robdes12 07-07-2026 20:12

Beh, nel tie-break Aliassime poteva evitare i tre gratuiti che alla fine lo hanno penalizzato, soprattutto l’ultimo con palla comodissima da finalizzare. Nole sta giocando bene; drammatizzando eccessivamente per uno della sua età (istrionismi da guitto più che evitabili), nel complesso, tie-break a parte, si fa preferire nel primo set a Felix.

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Luca (Guest) 07-07-2026 20:12

Se tra 50 anni qualcuno chiedesse,ma che giocatore è stato Augier Aliassime? Da dirgli,guardati il tie break del primo set di Wimbledon 2026 contro Djokovic, c’è tutto quello che serve per capire

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roby.mortilla@gmail.com 07-07-2026 20:06

La differenza tra un vincente nato e uno che non si sa

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