Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Zverev soffre ma passa, Muchova ferma Osaka e Gauff rimonta Pegula

Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Wimbledon 2026 continua a regalare verdetti pesanti, tra battaglie maschili sospese e riprese, grandi conferme e colpi importanti nel tabellone femminile. Alexander Zverev ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando Jiri Lehecka, mentre tra le donne Karolina Muchova e Coco Gauff hanno staccato il pass per le semifinali.
Zverev ha dovuto completare un vero esercizio di resistenza per piegare un Lehecka mai domo, battuto con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 7-6(6). Il match era stato sospeso per la normativa dell’All England Club, che non consente di giocare oltre le 23:00 locali, e si è chiuso soltanto alla ripresa, con il ceco ancora pienamente dentro la partita.
L’interruzione sembrava aver favorito Lehecka, rientrato in campo con maggiore aggressività e decisione. Il ceco ha aumentato la velocità dei colpi, ha trovato buone soluzioni con il servizio e ha saputo destabilizzare Zverev, riuscendo a conquistare il terzo set e a riaprire completamente l’incontro.
Nel quarto parziale Lehecka ha continuato a mettere pressione al tedesco, ma Zverev ha confermato una volta di più la sua solidità competitiva. Pur senza giocare il suo miglior tennis, Sascha ha saputo resistere nei momenti più delicati, evitando di trascinare il match a un quinto set che avrebbe potuto diventare molto pericoloso.
La partita si è decisa in un tie-break molto teso, nel quale Zverev ha mostrato maggiore freddezza nei punti chiave. Una vittoria non perfetta, ma di grande valore, che conferma l’ottimo momento di fiducia del tedesco e la sua capacità di vincere anche partite scomode.
Ora per Zverev ci sarà Taylor Fritz, in un quarto di finale molto interessante e carico di significato. L’americano ha avuto spesso la meglio negli ultimi confronti diretti importanti e il tedesco avrà l’occasione di interrompere questa dinamica, cercando una semifinale a Wimbledon che avrebbe un peso enorme nella sua carriera.
Nel tabellone femminile, invece,
Karolina Muchova ha fermato la corsa di Naomi Osaka. La ceca si è imposta con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in 1 ora e 40 minuti, giocando una partita di grande qualità e confermando ancora una volta di essere una delle giocatrici più complete del circuito quando sta bene fisicamente.
Osaka arrivava ai quarti con grande fiducia, dopo la prestigiosa vittoria contro
Aryna Sabalenka, ma Muchova è stata molto solida nei momenti decisivi. Il match è iniziato con quattro break consecutivi, poi entrambe hanno trovato maggiore stabilità al servizio fino al tie-break del primo set, dove la ceca è riuscita a fare la differenza.
Nel secondo set Osaka ha continuato a soffrire nei propri turni di battuta, mentre Muchova ha concesso appena tre punti al servizio. Alla ceca è bastato il break sul 4-4 per chiudere poi il parziale per 6-4 e conquistare la sua prima semifinale a Wimbledon.
Il risultato ha un valore storico per Muchova, che con questa vittoria è riuscita a raggiungere almeno la semifinale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Un traguardo che conferma il talento della ceca, spesso meno celebrata di altre campionesse, ma capace di esprimere un tennis ricchissimo di soluzioni.
Il 2026 sta diventando l’anno della definitiva consacrazione per Muchova: in questa stagione ha conquistato il suo primo titolo WTA 500, il suo primo WTA 1000 e ora ha raggiunto anche la semifinale a Wimbledon. Per un posto in finale affronterà Coco Gauff.
La statunitense ha conquistato la semifinale battendo in rimonta
Jessica Pegula con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Dopo un avvio favorevole a Pegula, più incisiva da fondo e capace di imporre un ritmo scomodo, Gauff ha cambiato progressivamente l’inerzia della partita.
Nel secondo set Pegula ha lasciato scappare alcune occasioni importanti e Gauff ha trovato l’equilibrio necessario per rientrare. Da quel momento è emersa la miglior versione di Coco: il rovescio ha iniziato a fare la differenza, il diritto è diventato più aggressivo e la mobilità le ha permesso di arrivare su quasi tutte le palle, costringendo Pegula a giocare sempre un colpo in più.
Molto importante anche la varietà tattica mostrata da Gauff. La statunitense ha alternato cambi di ritmo, colpi profondi e discese a rete, confermando una crescita evidente sull’erba. Una combinazione che ha progressivamente tolto fiducia a Pegula, nonostante il tennis offensivo proposto per buona parte dell’incontro.
Con questa vittoria Gauff mantiene vive anche le speranze di tornare la prima statunitense del ranking WTA, anche se per riuscirci dovrà conquistare il titolo a Wimbledon. Al di là della classifica, però, le sensazioni sono molto positive: il suo tennis sta crescendo rapidamente sull’erba e la semifinale contro Muchova promette spettacolo.
Wimbledon entra così nella fase decisiva. Zverev resta in corsa nel tabellone maschile dopo una vittoria di nervi e resistenza, mentre tra le donne Muchova e Gauff avanzano con autorità, pronte a giocarsi un posto in finale all’All England Club.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 7 Luglio 2026
☀
18°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
CIELO
Soleggiato o parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA
Assente nelle ore principali
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
⛅
21°
09:00
⛅
24°
10:00
⛅
25°
11:00
⛅
27°
12:00
⛅
28°
13:00
⛅
30°
14:00
⛅
31°
15:00
⛅
32°
17:00
⛅
33°
20:00
☀
30°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per quarti di finale e ottavi sull’erba
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
Wimbledon · Quarti di Finale / Ottavi
Quarti di Finale e 1 incontro di Ottavi · Erba
QF / R16
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 QF + 1 Ottavo
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Pegula vs C. Gauff
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
3
3
C. Gauff [7]
4
6
6
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-5 → 3-6
C. Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
C. Gauff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
C. Gauff
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
C. Gauff
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Pegula
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
C. Gauff
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 5-3
C. Gauff
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
J. Lehecka
vs A. Zverev
Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
4
5
6
6
A. Zverev [2]
6
7
3
7
Vincitore: A. Zverev
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
3-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Zverev
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Lehecka
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Lehecka
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Zverev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Lehecka
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
F. Auger-Aliassime
vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
•
0
6
6
3
4
N. Djokovic [7]
0
7
3
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 4
N. Djokovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
F. Auger-Aliassime
3-3 → 4-3
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
0-2 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
F. Auger-Aliassime
2-3 → 2-4
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
0-1 → 1-1
N. Djokovic
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Auger-Aliassime
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
F. Auger-Aliassime
3-3 → 4-3
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
2-2 → 3-2
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
F. Auger-Aliassime
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
6*-7
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
10-10*
10*-11
6-6 → 6-7
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
F. Auger-Aliassime
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Auger-Aliassime
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
F. Auger-Aliassime
2-3 → 3-3
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
F. Auger-Aliassime
1-2 → 2-2
F. Auger-Aliassime
0-1 → 1-1
N. Djokovic
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Sinner vs J. Struff
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
7
7
6
J. Struff
5
6
3
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Struff
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
4*-2
5-2*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-6 → 6-6
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Struff
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 2-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-1 → 2-2
J. Struff
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Struff
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
J. Struff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Struff
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
N. Osaka
vs K. Muchova
Slam Wimbledon
N. Osaka [14]
6
4
K. Muchova [10]
7
6
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Osaka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
K. Muchova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
N. Osaka
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
2-6*
3*-6
4*-6
6-6 → 6-7
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-6 → 6-6
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
2-3 → 3-3
N. Osaka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
K. Muchova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
N. Osaka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
K. Muchova
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
No.2 Court – Ore: 12:00am
J. Cabal / R. Farah vs M. Baghdatis / X. Malisse
Slam Wimbledon
J. Cabal / R. Farah
7
6
M. Baghdatis / X. Malisse
6
4
Vincitore: J. Cabal/R. Farah
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cabal / R. Farah
5-4 → 6-4
M. Baghdatis / X. Malisse
5-3 → 5-4
J. Cabal / R. Farah
4-3 → 5-3
M. Baghdatis / X. Malisse
4-2 → 4-3
J. Cabal / R. Farah
3-2 → 4-2
M. Baghdatis / X. Malisse
2-2 → 3-2
J. Cabal / R. Farah
1-2 → 2-2
M. Baghdatis / X. Malisse
1-1 → 1-2
J. Cabal / R. Farah
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Baghdatis / X. Malisse
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-1*
1*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
6-4*
6-6 → 7-6
M. Baghdatis / X. Malisse
6-5 → 6-6
J. Cabal / R. Farah
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Baghdatis / X. Malisse
5-4 → 5-5
J. Cabal / R. Farah
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Baghdatis / X. Malisse
4-3 → 4-4
J. Cabal / R. Farah
3-3 → 4-3
M. Baghdatis / X. Malisse
3-2 → 3-3
J. Cabal / R. Farah
2-2 → 3-2
M. Baghdatis / X. Malisse
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
2-1 → 2-2
J. Cabal / R. Farah
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
M. Baghdatis / X. Malisse
1-0 → 1-1
J. Cabal / R. Farah
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
K. Siniakova
/ T. Townsend vs A. Muhammad / F. Stollar
Slam Wimbledon
K. Siniakova / T. Townsend [1]
6
6
A. Muhammad / F. Stollar [16]
3
3
Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Muhammad / F. Stollar
5-3 → 6-3
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
K. Siniakova / T. Townsend
3-2 → 4-2
A. Muhammad / F. Stollar
3-1 → 3-2
K. Siniakova / T. Townsend
2-1 → 3-1
A. Muhammad / F. Stollar
2-0 → 2-1
K. Siniakova / T. Townsend
1-0 → 2-0
A. Muhammad / F. Stollar
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Siniakova / T. Townsend
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Muhammad / F. Stollar
5-2 → 5-3
K. Siniakova / T. Townsend
4-2 → 5-2
A. Muhammad / F. Stollar
3-2 → 4-2
K. Siniakova / T. Townsend
2-2 → 3-2
A. Muhammad / F. Stollar
2-1 → 2-2
K. Siniakova / T. Townsend
1-1 → 2-1
A. Muhammad / F. Stollar
1-0 → 1-1
K. Siniakova / T. Townsend
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
H. Heliovaara
/ H. Patten vs G. Andreozzi / M. Guinard
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
2
6
7
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
•
None
6
4
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / M. Guinard
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
7-5
8-5
9-5
9-6
6-6 → 7-6
G. Andreozzi / M. Guinard
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
G. Andreozzi / M. Guinard
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / M. Guinard
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / M. Guinard
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / M. Guinard
5-4 → 6-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
G. Andreozzi / M. Guinard
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
G. Andreozzi / M. Guinard
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
H. Heliovaara / H. Patten
1-5 → 2-5
G. Andreozzi / M. Guinard
1-4 → 1-5
H. Heliovaara / H. Patten
0-4 → 1-4
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
H. Heliovaara / H. Patten
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-2 → 0-3
G. Andreozzi / M. Guinard
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
C. Harrison
/ S. Zhang vs M. Arevalo / J. Ostapenko
Slam Wimbledon
C. Harrison / S. Zhang [3]
3
7
4
M. Arevalo / J. Ostapenko [2]
6
5
6
Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / J. Ostapenko
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-5 → 4-6
C. Harrison / S. Zhang
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Harrison / S. Zhang
3-3 → 3-4
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Harrison / S. Zhang
2-2 → 3-2
M. Arevalo / J. Ostapenko
2-1 → 2-2
C. Harrison / S. Zhang
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Harrison / S. Zhang
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Arevalo / J. Ostapenko
6-5 → 7-5
C. Harrison / S. Zhang
5-5 → 6-5
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Harrison / S. Zhang
4-4 → 5-4
M. Arevalo / J. Ostapenko
4-3 → 4-4
C. Harrison / S. Zhang
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
M. Arevalo / J. Ostapenko
4-1 → 4-2
C. Harrison / S. Zhang
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-1 → 4-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
2-1 → 3-1
C. Harrison / S. Zhang
1-1 → 2-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Harrison / S. Zhang
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
C. Harrison / S. Zhang
3-4 → 3-5
M. Arevalo / J. Ostapenko
3-3 → 3-4
C. Harrison / S. Zhang
2-3 → 3-3
M. Arevalo / J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
C. Harrison / S. Zhang
1-2 → 2-2
M. Arevalo / J. Ostapenko
1-1 → 1-2
C. Harrison / S. Zhang
0-1 → 1-1
M. Arevalo / J. Ostapenko
0-0 → 0-1
No.3 Court – Ore: 12:00am
T. Oda
vs G. Reid
Slam Wimbledon
T. Oda [1]
6
6
G. Reid
3
1
Vincitore: T. Oda
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Reid
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
T. Oda
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
T. Oda
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Reid
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
T. Oda
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
2-0 → 2-1
T. Oda
None-None
15-0
15-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
T. Egberink
vs A. Hewett
Slam Wimbledon
T. Egberink
1
3
A. Hewett [2]
6
6
Vincitore: A. Hewett
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Egberink
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
A. Hewett
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Hewett
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Egberink
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Hewett
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
1-5 → 1-6
A. Hewett
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Egberink
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
A. Hewett
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
L. Shuker
vs X. Li
Slam Wimbledon
L. Shuker
1
3
X. Li [3]
6
6
Vincitore: X. Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Shuker
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
L. Shuker
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
X. Li
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
X. Li
30-0
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
A-40
0-2 → 0-3
X. Li
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
Y. Kamiji
vs J. Griffioen
Slam Wimbledon
Y. Kamiji [1]
6
7
J. Griffioen
2
5
Vincitore: Y. Kamiji
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Griffioen
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
Y. Kamiji
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Griffioen
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
Y. Kamiji
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-4 → 1-5
J. Griffioen
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
J. Griffioen
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Griffioen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Y. Kamiji
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
J. Griffioen
None-None
15-0
15-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
A. Radwanska / C. Wozniacki vs M. Rybarikova / L. Safarova
Slam Wimbledon
A. Radwanska / C. Wozniacki
5
2
M. Rybarikova / L. Safarova
7
6
Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Radwanska / C. Wozniacki
2-5 → 2-6
M. Rybarikova / L. Safarova
2-4 → 2-5
A. Radwanska / C. Wozniacki
2-3 → 2-4
M. Rybarikova / L. Safarova
2-2 → 2-3
A. Radwanska / C. Wozniacki
2-1 → 2-2
M. Rybarikova / L. Safarova
2-0 → 2-1
A. Radwanska / C. Wozniacki
1-0 → 2-0
M. Rybarikova / L. Safarova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Radwanska / C. Wozniacki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Rybarikova / L. Safarova
5-5 → 5-6
A. Radwanska / C. Wozniacki
4-5 → 5-5
M. Rybarikova / L. Safarova
4-4 → 4-5
A. Radwanska / C. Wozniacki
3-4 → 4-4
M. Rybarikova / L. Safarova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 3-4
A. Radwanska / C. Wozniacki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
M. Rybarikova / L. Safarova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
A. Radwanska / C. Wozniacki
0-3 → 1-3
M. Rybarikova / L. Safarova
0-2 → 0-3
A. Radwanska / C. Wozniacki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Rybarikova / L. Safarova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
S. Hunter
/ C. McNally vs G. Dabrowski / L. Stefani
Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
1
4
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
4-5 → 4-6
S. Hunter / C. McNally
3-5 → 4-5
G. Dabrowski / L. Stefani
3-4 → 3-5
S. Hunter / C. McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
G. Dabrowski / L. Stefani
15-0
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
S. Hunter / C. McNally
1-3 → 2-3
G. Dabrowski / L. Stefani
1-2 → 1-3
S. Hunter / C. McNally
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
G. Dabrowski / L. Stefani
0-1 → 0-2
S. Hunter / C. McNally
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
1-5 → 1-6
S. Hunter / C. McNally
1-4 → 1-5
G. Dabrowski / L. Stefani
1-3 → 1-4
S. Hunter / C. McNally
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
G. Dabrowski / L. Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
S. Hunter / C. McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
G. Dabrowski / L. Stefani
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
A. Krajicek
/ N. Mektic vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
Slam Wimbledon
A. Krajicek / N. Mektic [14]
6
3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-5 → 3-6
A. Krajicek / N. Mektic
2-5 → 3-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-4 → 2-5
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-2 → 2-3
A. Krajicek / N. Mektic
1-2 → 2-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-1 → 1-2
A. Krajicek / N. Mektic
0-1 → 1-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Krajicek / N. Mektic
4-4 → 5-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
A. Krajicek / N. Mektic
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-2 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 3-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-1 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-0 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-0 → 1-0
M. Polmans
/ S. Hunter vs M. Pavic / F. Stollar
Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
7
6
M. Pavic / F. Stollar
6
3
Vincitore: M. Polmans/S. Hunter
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Pavic / F. Stollar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
M. Polmans / S. Hunter
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
40-A
40-40
4-3 → 5-3
M. Pavic / F. Stollar
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
M. Polmans / S. Hunter
3-2 → 4-2
M. Pavic / F. Stollar
3-1 → 3-2
M. Polmans / S. Hunter
2-1 → 3-1
M. Pavic / F. Stollar
2-0 → 2-1
M. Polmans / S. Hunter
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
M. Pavic / F. Stollar
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
5-4*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Pavic / F. Stollar
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
M. Polmans / S. Hunter
5-5 → 6-5
M. Pavic / F. Stollar
5-4 → 5-5
M. Polmans / S. Hunter
4-4 → 5-4
M. Pavic / F. Stollar
4-3 → 4-4
M. Polmans / S. Hunter
4-2 → 4-3
M. Pavic / F. Stollar
4-1 → 4-2
M. Polmans / S. Hunter
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-0 → 4-1
M. Pavic / F. Stollar
3-0 → 4-0
M. Polmans / S. Hunter
2-0 → 3-0
M. Pavic / F. Stollar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Polmans / S. Hunter
0-0 → 1-0
T. Haas
/ M. Hingis vs F. Santoro / R. Stubbs
Slam Wimbledon
T. Haas / M. Hingis
6
6
F. Santoro / R. Stubbs
1
2
Vincitore: T. Haas/M. Hingis
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Haas / M. Hingis
5-2 → 6-2
F. Santoro / R. Stubbs
5-1 → 5-2
T. Haas / M. Hingis
4-1 → 5-1
F. Santoro / R. Stubbs
3-1 → 4-1
T. Haas / M. Hingis
2-1 → 3-1
F. Santoro / R. Stubbs
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
T. Haas / M. Hingis
0-1 → 1-1
F. Santoro / R. Stubbs
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Haas / M. Hingis
0-15
30-15
30-30
40-40
A-40
5-1 → 6-1
F. Santoro / R. Stubbs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-1 → 5-1
T. Haas / M. Hingis
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
F. Santoro / R. Stubbs
2-1 → 3-1
T. Haas / M. Hingis
1-1 → 2-1
F. Santoro / R. Stubbs
1-0 → 1-1
T. Haas / M. Hingis
None-None
15-15
30-15
30-30
0-0 → 1-0
Court 18 – Ore: 12:30am
R. Krajicek / A. Keothavong vs S. Grosjean / T. Golovin
Slam Wimbledon
R. Krajicek / A. Keothavong
1
4
S. Grosjean / T. Golovin
6
6
Vincitore: S. Grosjean/T. Golovin
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Grosjean / T. Golovin
4-5 → 4-6
R. Krajicek / A. Keothavong
3-5 → 4-5
S. Grosjean / T. Golovin
3-4 → 3-5
R. Krajicek / A. Keothavong
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
S. Grosjean / T. Golovin
3-2 → 3-3
R. Krajicek / A. Keothavong
2-2 → 3-2
S. Grosjean / T. Golovin
15-0
15-15
15-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
R. Krajicek / A. Keothavong
1-1 → 2-1
S. Grosjean / T. Golovin
1-0 → 1-1
R. Krajicek / A. Keothavong
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Grosjean / T. Golovin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
1-5 → 1-6
R. Krajicek / A. Keothavong
1-4 → 1-5
S. Grosjean / T. Golovin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Krajicek / A. Keothavong
1-2 → 1-3
S. Grosjean / T. Golovin
1-1 → 1-2
R. Krajicek / A. Keothavong
1-0 → 1-1
S. Grosjean / T. Golovin
None-None
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
L. Noskova
/ R. Sramkova vs K. Piter / A. Siskova
Slam Wimbledon
L. Noskova / R. Sramkova
5
4
K. Piter / A. Siskova
7
6
Vincitore: K. Piter/A. Siskova
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Piter / A. Siskova
4-5 → 4-6
L. Noskova / R. Sramkova
3-5 → 4-5
K. Piter / A. Siskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
L. Noskova / R. Sramkova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
K. Piter / A. Siskova
3-2 → 3-3
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
K. Piter / A. Siskova
2-1 → 2-2
L. Noskova / R. Sramkova
1-1 → 2-1
K. Piter / A. Siskova
1-0 → 1-1
L. Noskova / R. Sramkova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Piter / A. Siskova
5-6 → 5-7
L. Noskova / R. Sramkova
5-5 → 5-6
K. Piter / A. Siskova
5-4 → 5-5
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
K. Piter / A. Siskova
4-3 → 4-4
L. Noskova / R. Sramkova
3-3 → 4-3
K. Piter / A. Siskova
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
3-2 → 3-3
L. Noskova / R. Sramkova
2-2 → 3-2
K. Piter / A. Siskova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
L. Noskova / R. Sramkova
1-1 → 2-1
K. Piter / A. Siskova
1-0 → 1-1
L. Noskova / R. Sramkova
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
S. Lisicki
/ K.O’Brien vs V. King / Y. Shvedova
Slam Wimbledon
S. Lisicki / K.O'Brien
7
6
V. King / Y. Shvedova
5
3
Vincitore: S. Lisicki/K.O'Brien
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
30-0
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
V. King / Y. Shvedova
4-3 → 5-3
S. Lisicki / K.O'Brien
3-3 → 4-3
V. King / Y. Shvedova
3-2 → 3-3
S. Lisicki / K.O'Brien
2-2 → 3-2
V. King / Y. Shvedova
2-1 → 2-2
S. Lisicki / K.O'Brien
1-1 → 2-1
V. King / Y. Shvedova
1-0 → 1-1
S. Lisicki / K.O'Brien
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. King / Y. Shvedova
6-5 → 7-5
S. Lisicki / K.O'Brien
5-5 → 6-5
V. King / Y. Shvedova
5-4 → 5-5
S. Lisicki / K.O'Brien
4-4 → 5-4
V. King / Y. Shvedova
3-4 → 4-4
S. Lisicki / K.O'Brien
2-4 → 3-4
V. King / Y. Shvedova
2-3 → 2-4
S. Lisicki / K.O'Brien
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
V. King / Y. Shvedova
2-1 → 2-2
S. Lisicki / K.O'Brien
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. King / Y. Shvedova
1-0 → 1-1
S. Lisicki / K.O'Brien
None-None
15-0
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
G. Rusedski
/ J. Konta vs T. Johansson / B. Schett
Slam Wimbledon
G. Rusedski / J. Konta
None
6
3
0
T. Johansson / B. Schett
•
None
3
6
1
Vincitore: T. Johansson/B. Schett
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Rusedski / J. Konta
None-None
1-0
1-1
2-1
2-2
2-3
3-3
3-4
3-6
3-7
3-8
4-8
5-9
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Johansson / B. Schett
3-5 → 3-6
G. Rusedski / J. Konta
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
T. Johansson / B. Schett
3-3 → 3-4
G. Rusedski / J. Konta
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Johansson / B. Schett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
G. Rusedski / J. Konta
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
T. Johansson / B. Schett
1-1 → 1-2
G. Rusedski / J. Konta
0-1 → 1-1
T. Johansson / B. Schett
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Rusedski / J. Konta
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
T. Johansson / B. Schett
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
4-3 → 5-3
G. Rusedski / J. Konta
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Johansson / B. Schett
3-2 → 3-3
G. Rusedski / J. Konta
2-2 → 3-2
T. Johansson / B. Schett
2-1 → 2-2
G. Rusedski / J. Konta
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Johansson / B. Schett
1-0 → 1-1
G. Rusedski / J. Konta
0-0 → 1-0
M. Philippoussis
/ C. Black vs M. Bahrami / I. Majoli
Slam Wimbledon
M. Philippoussis / C. Black
6
7
M. Bahrami / I. Majoli
3
6
Vincitore: M. Philippoussis/C. Black
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-2*
6*-3
6-6 → 7-6
M. Philippoussis / C. Black
6-5 → 6-6
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
M. Philippoussis / C. Black
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 5-5
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Philippoussis / C. Black
3-4 → 4-4
M. Bahrami / I. Majoli
3-3 → 3-4
M. Philippoussis / C. Black
2-3 → 3-3
M. Bahrami / I. Majoli
2-2 → 2-3
M. Philippoussis / C. Black
1-2 → 2-2
M. Bahrami / I. Majoli
1-1 → 1-2
M. Philippoussis / C. Black
15-0
30-0
30-30
40-30
A-40
0-1 → 1-1
M. Bahrami / I. Majoli
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Philippoussis / C. Black
5-3 → 6-3
M. Bahrami / I. Majoli
0-15
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
4-3 → 5-3
M. Philippoussis / C. Black
4-2 → 4-3
M. Bahrami / I. Majoli
3-2 → 4-2
M. Philippoussis / C. Black
2-2 → 3-2
M. Bahrami / I. Majoli
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
M. Philippoussis / C. Black
2-0 → 2-1
M. Bahrami / I. Majoli
1-0 → 2-0
M. Philippoussis / C. Black
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Ceban
vs J. Mackenzie
Slam Wimbledon
M. Ceban
6
6
4
J. Mackenzie [2]
7
3
6
Vincitore: J. Mackenzie
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
M. Ceban
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Ceban
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
J. Mackenzie
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Mackenzie
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Mackenzie
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Mackenzie
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
M. Ceban
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
M. Ceban
None-None
15-0
15-15
40-15
0-0 → 1-0
O.Page
vs Z. Sesko
Slam Wimbledon
O.Page
6
6
Z. Sesko [4]
4
4
Vincitore: O.Page
Servizio
Svolgimento
Set 2
O.Page
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
4-3 → 5-3
Z. Sesko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Z. Sesko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Z. Sesko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Sesko
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
O.Page
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-2 → 4-2
Z. Sesko
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
L.Channon
vs D. Kisimov
Slam Wimbledon
L.Channon
6
4
D. Kisimov [9]
7
6
Vincitore: D. Kisimov
Servizio
Svolgimento
Set 2
L.Channon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
L.Channon
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
L.Channon
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L.Channon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
2-1*
2*-3
2*-4
2-5*
3*-6
6-6 → 6-7
L.Channon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
6-5 → 6-6
D. Kisimov
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L.Channon
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
D. Kisimov
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
2-2 → 2-3
C. Clarke
/ O. Traynor vs S. Bekker / L. Zingg
Slam Wimbledon
C. Clarke / O. Traynor
6
6
S. Bekker / L. Zingg
3
2
Vincitore: C. Clarke/O. Traynor
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Clarke / O. Traynor
5-2 → 6-2
S. Bekker / L. Zingg
4-2 → 5-2
C. Clarke / O. Traynor
3-2 → 4-2
S. Bekker / L. Zingg
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
C. Clarke / O. Traynor
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
S. Bekker / L. Zingg
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 1-2
C. Clarke / O. Traynor
0-1 → 0-2
S. Bekker / L. Zingg
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Clarke / O. Traynor
5-3 → 6-3
S. Bekker / L. Zingg
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
C. Clarke / O. Traynor
4-2 → 5-2
S. Bekker / L. Zingg
3-2 → 4-2
C. Clarke / O. Traynor
2-2 → 3-2
S. Bekker / L. Zingg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
C. Clarke / O. Traynor
1-1 → 1-2
S. Bekker / L. Zingg
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
A-40
1-0 → 1-1
C. Clarke / O. Traynor
0-0 → 1-0
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Lawlor vs F. Thomas
Slam Wimbledon
R. Lawlor
7
6
F. Thomas
5
2
Vincitore: R. Lawlor
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Thomas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
R. Lawlor
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
F. Thomas
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Lawlor
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
F. Thomas
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
R. Lawlor
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
0-1 → 1-1
F. Thomas
None-None
15-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
A. Johnson
vs V. Reisach
Slam Wimbledon
A. Johnson [12]
None
6
7
6
V. Reisach
•
None
7
6
7
Vincitore: V. Reisach
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Reisach
None-None
1-0
2-0
3-0
4-1
5-1
6-1
7-2
8-2
8-3
8-4
9-4
9-5
6-6 → 6-7
V. Reisach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
V. Reisach
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Johnson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
V. Reisach
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 2-2
A. Johnson
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
V. Reisach
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Johnson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
V. Reisach
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
A. Johnson
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
V. Reisach
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
1*-2
1*-3
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
V. Reisach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Johnson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
V. Reisach
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Johnson
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 5-4
V. Reisach
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Johnson
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
V. Reisach
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
S. Rybkin
vs D. Pagani
Slam Wimbledon
S. Rybkin
3
6
4
D. Pagani [16]
6
3
6
Vincitore: D. Pagani
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Rybkin
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
D. Pagani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
D. Pagani
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Pagani
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
D. Pagani
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. Pagani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Rybkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
S. Rybkin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
D. Pagani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Rybkin
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
D. Pagani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Rybkin
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
D. Pagani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rybkin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Pagani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Pagani
None-None
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
J. Kovackova
/ K. Zajickova vs S. Bielinska / N. Lagaev
Slam Wimbledon
J. Kovackova / K. Zajickova [5]
7
7
S. Bielinska / N. Lagaev
5
6
Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
4-0*
5*-0
5*-1
6-1*
6-6 → 7-6
J. Kovackova / K. Zajickova
5-6 → 6-6
S. Bielinska / N. Lagaev
5-5 → 5-6
J. Kovackova / K. Zajickova
4-5 → 5-5
S. Bielinska / N. Lagaev
3-5 → 4-5
J. Kovackova / K. Zajickova
3-4 → 3-5
S. Bielinska / N. Lagaev
3-3 → 3-4
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
S. Bielinska / N. Lagaev
2-2 → 2-3
J. Kovackova / K. Zajickova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
S. Bielinska / N. Lagaev
2-0 → 2-1
J. Kovackova / K. Zajickova
1-0 → 2-0
S. Bielinska / N. Lagaev
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Kovackova / K. Zajickova
6-5 → 7-5
S. Bielinska / N. Lagaev
5-5 → 6-5
J. Kovackova / K. Zajickova
4-5 → 5-5
S. Bielinska / N. Lagaev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-5 → 4-5
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
S. Bielinska / N. Lagaev
2-4 → 2-5
J. Kovackova / K. Zajickova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
S. Bielinska / N. Lagaev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
J. Kovackova / K. Zajickova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
S. Bielinska / N. Lagaev
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
J. Kovackova / K. Zajickova
0-1 → 1-1
S. Bielinska / N. Lagaev
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 6 – Ore: 12:00am
K. Hance vs A. Paparkar
Slam Wimbledon
K. Hance [3]
2
3
A. Paparkar
6
6
Vincitore: A. Paparkar
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Paparkar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hance
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
A. Paparkar
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Hance
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
L. Miguel
vs J. Secord
Slam Wimbledon
L. Miguel [1]
7
1
4
J. Secord
5
6
6
Vincitore: J. Secord
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Miguel
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 4-6
L. Miguel
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
J. Secord
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Miguel
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
J. Secord
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
L. Miguel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
L. Miguel
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Secord
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Secord
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
L. Miguel
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Secord
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
6-5 → 7-5
L. Miguel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Secord
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
L. Miguel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Secord
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
L. Miguel
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
L. Miguel
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
J. Secord
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
J. Secord
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
L. Miguel
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
0-0 → 1-0
A. James
/ S. Larraya Guidi vs C. Hoo / I. Marinkovic
Il match deve ancora iniziare
X. Sun
/ R. Zhang vs J. Hazelitt / W. Newman
Slam Wimbledon
X. Sun / R. Zhang [4]
None
7
3
0
J. Hazelitt / W. Newman
•
None
6
6
1
Vincitore: J. Hazelitt/W. Newman
Servizio
Svolgimento
Set 3
X. Sun / R. Zhang
None-None
1-0
1-1
2-1
3-1
4-1
5-1
5-2
5-3
6-3
6-4
6-5
7-5
7-6
7-7
8-7
8-8
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
11-11
11-12
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
X. Sun / R. Zhang
0-15
0-30
15-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
J. Hazelitt / W. Newman
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
X. Sun / R. Zhang
1-4 → 2-4
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
X. Sun / R. Zhang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-1 → 1-2
X. Sun / R. Zhang
0-1 → 1-1
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
8-9*
9-9*
9*-10
10*-10
11-10*
6-6 → 7-6
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
X. Sun / R. Zhang
5-5 → 6-5
J. Hazelitt / W. Newman
5-4 → 5-5
X. Sun / R. Zhang
4-4 → 5-4
J. Hazelitt / W. Newman
4-3 → 4-4
X. Sun / R. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
X. Sun / R. Zhang
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
J. Hazelitt / W. Newman
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
X. Sun / R. Zhang
1-1 → 2-1
J. Hazelitt / W. Newman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
X. Sun / R. Zhang
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 7 – Ore: 12:00am
K. Chen
vs D. Brand
Slam Wimbledon
K. Chen [15]
None
7
3
7
D. Brand
•
None
5
6
6
Vincitore: K. Chen
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Chen
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4
8-4
8-5
8-6
8-7
9-7
6-6 → 7-6
D. Brand
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-6 → 6-6
D. Brand
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
D. Brand
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
K. Chen
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Brand
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
K. Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Brand
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Chen
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Chen
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
K. Chen
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
K. Chen
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. Brand
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
M. Domenc
vs C. Hewitt
Slam Wimbledon
M. Domenc [14]
6
2
C. Hewitt
7
6
Vincitore: C. Hewitt
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Domenc
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
2-3 → 2-4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-6*
6-6 → 6-7
C. Hewitt
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
C. Hewitt
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
M. Domenc
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
D. Jovanovski
vs Z. Nurlanuly
Slam Wimbledon
D. Jovanovski
1
1
Z. Nurlanuly [8]
6
6
Vincitore: Z. Nurlanuly
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Jovanovski
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Z. Nurlanuly
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 1-3
Z. Nurlanuly
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Nurlanuly
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
D. Jovanovski
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
0-1 → 0-2
Z. Nurlanuly
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
I. Pistola
/ G. Popa vs Y. Lin / Y. Qu
Slam Wimbledon
I. Pistola / G. Popa
None
7
2
1
Y. Lin / Y. Qu
•
None
6
6
0
Vincitore: I. Pistola/G. Popa
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Pistola / G. Popa
None-None
0-1
1-1
2-1
3-1
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
5-6
5-7
6-7
8-7
9-7
9-8
9-9
9-10
10-10
11-10
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Pistola / G. Popa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
I. Pistola / G. Popa
1-4 → 2-4
Y. Lin / Y. Qu
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-3 → 1-4
I. Pistola / G. Popa
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. Pistola / G. Popa
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
5*-3
6-3*
6-4*
6*-5
6*-6
7-6*
6-6 → 7-6
Y. Lin / Y. Qu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
6-5 → 6-6
I. Pistola / G. Popa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Y. Lin / Y. Qu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
I. Pistola / G. Popa
4-4 → 5-4
I. Pistola / G. Popa
3-3 → 4-3
I. Pistola / G. Popa
0-15
15-15
15-30
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Y. Lin / Y. Qu
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
I. Pistola / G. Popa
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Y. Lin / Y. Qu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
I. Pistola / G. Popa
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
R. Lindstedt / H. Tecau vs J. Blake / K. Edmund
Slam Wimbledon
R. Lindstedt / H. Tecau
None
7
6
0
J. Blake / K. Edmund
•
None
5
7
1
Vincitore: J. Blake/K. Edmund
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Blake / K. Edmund
None-None
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
3-3
4-3
4-4
5-4
6-4
6-5
6-6
7-6
8-6
9-6
9-7
9-8
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2*-3
2*-4
2-6*
6-6 → 6-7
R. Lindstedt / H. Tecau
5-6 → 6-6
J. Blake / K. Edmund
5-5 → 5-6
R. Lindstedt / H. Tecau
4-5 → 5-5
J. Blake / K. Edmund
4-4 → 4-5
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-4 → 4-4
J. Blake / K. Edmund
3-3 → 3-4
R. Lindstedt / H. Tecau
3-2 → 3-3
J. Blake / K. Edmund
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
R. Lindstedt / H. Tecau
1-2 → 2-2
J. Blake / K. Edmund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
R. Lindstedt / H. Tecau
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Blake / K. Edmund
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Lindstedt / H. Tecau
6-5 → 7-5
J. Blake / K. Edmund
5-5 → 6-5
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
30-15
40-30
A-40
40-40
4-5 → 5-5
J. Blake / K. Edmund
4-4 → 4-5
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
J. Blake / K. Edmund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Lindstedt / H. Tecau
2-3 → 3-3
J. Blake / K. Edmund
2-2 → 2-3
R. Lindstedt / H. Tecau
1-2 → 2-2
J. Blake / K. Edmund
1-1 → 1-2
R. Lindstedt / H. Tecau
0-15
15-15
15-40
30-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Blake / K. Edmund
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 0-1
J. Murray
/ B. Soares vs J. Chardy / J. Delgado
Slam Wimbledon
J. Murray / B. Soares
7
7
J. Chardy / J. Delgado
5
6
Vincitore: J. Murray/B. Soares
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
5-4*
6-6 → 7-6
J. Chardy / J. Delgado
6-5 → 6-6
J. Murray / B. Soares
5-5 → 6-5
J. Chardy / J. Delgado
5-4 → 5-5
J. Murray / B. Soares
4-4 → 5-4
J. Chardy / J. Delgado
4-3 → 4-4
J. Murray / B. Soares
3-3 → 4-3
J. Chardy / J. Delgado
3-2 → 3-3
J. Murray / B. Soares
2-2 → 3-2
J. Chardy / J. Delgado
1-2 → 2-2
J. Murray / B. Soares
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Chardy / J. Delgado
1-0 → 1-1
J. Murray / B. Soares
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Chardy / J. Delgado
6-5 → 7-5
J. Murray / B. Soares
5-5 → 6-5
J. Chardy / J. Delgado
5-4 → 5-5
J. Murray / B. Soares
4-4 → 5-4
J. Chardy / J. Delgado
4-3 → 4-4
J. Murray / B. Soares
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Chardy / J. Delgado
3-2 → 3-3
J. Murray / B. Soares
2-2 → 3-2
J. Chardy / J. Delgado
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Murray / B. Soares
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Chardy / J. Delgado
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Murray / B. Soares
None-None
15-0
15-15
40-15
0-0 → 1-0
B. Bryan
/ M. Bryan vs F. Fognini / L. Hewitt
Slam Wimbledon
B. Bryan / M. Bryan
None
6
3
1
F. Fognini / L. Hewitt
•
None
3
6
0
Vincitore: B. Bryan/M. Bryan
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Fognini / L. Hewitt
None-None
0-1
0-2
1-2
3-2
4-2
4-3
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
7-6
8-6
9-6
9-8
9-9
10-9
10-10
10-11
11-11
12-11
12-12
12-13
13-13
14-13
14-14
14-15
15-15
16-15
16-16
16-17
17-17
18-17
18-18
18-19
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Fognini / L. Hewitt
3-5 → 3-6
B. Bryan / M. Bryan
0-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
2-5 → 3-5
F. Fognini / L. Hewitt
2-4 → 2-5
B. Bryan / M. Bryan
1-4 → 2-4
F. Fognini / L. Hewitt
1-3 → 1-4
B. Bryan / M. Bryan
1-2 → 1-3
F. Fognini / L. Hewitt
1-1 → 1-2
B. Bryan / M. Bryan
0-1 → 1-1
F. Fognini / L. Hewitt
15-0
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bryan / M. Bryan
5-3 → 6-3
F. Fognini / L. Hewitt
4-3 → 5-3
B. Bryan / M. Bryan
3-3 → 4-3
F. Fognini / L. Hewitt
3-2 → 3-3
B. Bryan / M. Bryan
2-2 → 3-2
F. Fognini / L. Hewitt
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
A-40
2-1 → 2-2
B. Bryan / M. Bryan
1-1 → 2-1
F. Fognini / L. Hewitt
1-0 → 1-1
B. Bryan / M. Bryan
None-None
0-15
15-15
15-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 9 – Ore: 12:00am
T. Konduri vs S. Suljic
Slam Wimbledon
T. Konduri
6
7
S. Suljic
2
6
Vincitore: T. Konduri
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
T. Konduri
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
S. Suljic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
T. Konduri
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
T. Konduri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
T. Konduri
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Suljic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 5-2
T. Konduri
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
S. Suljic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
S. Suljic
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 1-0
D. Zhalgasbay
vs C. Doig
Slam Wimbledon
D. Zhalgasbay
None
6
6
6
C. Doig
•
None
4
7
7
Vincitore: C. Doig
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Doig
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
2-3
3-3
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
8-7
9-7
9-8
6-6 → 6-7
C. Doig
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
D. Zhalgasbay
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 6-6
D. Zhalgasbay
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Zhalgasbay
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
C. Doig
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
C. Doig
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
A-40
4-2 → 4-3
C. Doig
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
D. Zhalgasbay
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
C. Doig
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
C. Doig
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
D. Britton
/ E. Griffiths vs T. Hermanova / V. Sekerkova
Slam Wimbledon
D. Britton / E. Griffiths
6
6
T. Hermanova / V. Sekerkova
3
4
Vincitore: D. Britton/E. Griffiths
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Britton / E. Griffiths
15-0
30-15
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
T. Hermanova / V. Sekerkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
D. Britton / E. Griffiths
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Hermanova / V. Sekerkova
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
D. Britton / E. Griffiths
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
T. Hermanova / V. Sekerkova
2-2 → 2-3
D. Britton / E. Griffiths
1-2 → 2-2
T. Hermanova / V. Sekerkova
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
D. Britton / E. Griffiths
0-1 → 1-1
T. Hermanova / V. Sekerkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Britton / E. Griffiths
5-3 → 6-3
T. Hermanova / V. Sekerkova
4-3 → 5-3
D. Britton / E. Griffiths
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-2 → 4-3
T. Hermanova / V. Sekerkova
3-2 → 4-2
D. Britton / E. Griffiths
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
T. Hermanova / V. Sekerkova
2-1 → 2-2
D. Britton / E. Griffiths
1-1 → 2-1
T. Hermanova / V. Sekerkova
1-0 → 1-1
D. Britton / E. Griffiths
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 1-0
Court 10 – Ore: 12:00am
D. Jade vs T. Boogaard
Slam Wimbledon
D. Jade
6
2
T. Boogaard [11]
7
6
Vincitore: T. Boogaard
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Boogaard
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 2-6
D. Jade
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
D. Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
T. Boogaard
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
D. Jade
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
1-6*
6-6 → 6-7
T. Boogaard
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
D. Jade
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
D. Jade
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
T. Boogaard
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
M. Lei
/ Y. Lin vs C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
Slam Wimbledon
M. Lei / Y. Lin
None
2
6
1
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio [2]
•
None
6
4
0
Vincitore: M. Lei/Y. Lin
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
None-None
0-1
1-1
1-2
2-2
2-3
2-4
3-4
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6
7-6
7-7
7-8
7-9
8-9
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
M. Lei / Y. Lin
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
M. Lei / Y. Lin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-3 → 4-3
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
3-2 → 3-3
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
2-1 → 2-2
M. Lei / Y. Lin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
2-5 → 2-6
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
1-4 → 1-5
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
0-3 → 1-3
M. Lei / Y. Lin
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-2 → 0-3
C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio
0-1 → 0-2
M. Lei / Y. Lin
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
P. Berezina
/ A. Cvetkovic vs S. Hettlerova / Y. Shao
Slam Wimbledon
P. Berezina / A. Cvetkovic
6
6
S. Hettlerova / Y. Shao
2
4
Vincitore: P. Berezina/A. Cvetkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hettlerova / Y. Shao
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
P. Berezina / A. Cvetkovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
S. Hettlerova / Y. Shao
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
P. Berezina / A. Cvetkovic
4-2 → 4-3
S. Hettlerova / Y. Shao
4-1 → 4-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
3-1 → 4-1
S. Hettlerova / Y. Shao
2-1 → 3-1
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
S. Hettlerova / Y. Shao
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
1-0 → 1-1
P. Berezina / A. Cvetkovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hettlerova / Y. Shao
5-2 → 6-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
S. Hettlerova / Y. Shao
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
P. Berezina / A. Cvetkovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-1 → 4-1
S. Hettlerova / Y. Shao
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
P. Berezina / A. Cvetkovic
1-1 → 2-1
S. Hettlerova / Y. Shao
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
P. Berezina / A. Cvetkovic
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
N. Lee
/ J. Preston vs M. Pop / A. Tu
Slam Wimbledon
N. Lee / J. Preston
None
6
2
0
M. Pop / A. Tu
•
None
2
6
1
Vincitore: M. Pop/A. Tu
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Lee / J. Preston
None-None
1-0
2-0
3-0
3-1
4-1
5-1
5-2
5-3
6-3
7-3
7-4
7-5
7-7
8-7
8-8
8-9
9-9
10-9
10-10
10-11
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Lee / J. Preston
2-5 → 2-6
M. Pop / A. Tu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
N. Lee / J. Preston
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 2-4
M. Pop / A. Tu
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
N. Lee / J. Preston
1-2 → 2-2
M. Pop / A. Tu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Lee / J. Preston
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 1-1
M. Pop / A. Tu
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Lee / J. Preston
5-2 → 6-2
N. Lee / J. Preston
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
N. Lee / J. Preston
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 3-1
M. Pop / A. Tu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
N. Lee / J. Preston
1-0 → 2-0
M. Pop / A. Tu
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
0-0 → 1-0
Court 11 – Ore: 12:00am
T. Chavez vs J. Lee
Slam Wimbledon
T. Chavez
3
3
J. Lee
6
6
Vincitore: J. Lee
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Chavez
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
3-5 → 3-6
T. Chavez
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
J. Lee
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
T. Chavez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Chavez
15-0
30-0
40-15
40-30
A-40
2-5 → 3-5
T. Chavez
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
2-3 → 2-4
J. Lee
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
J. Lee
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
R. Tabata
vs N. Baena
Slam Wimbledon
R. Tabata
6
6
N. Baena [13]
3
1
Vincitore: R. Tabata
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Baena
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
N. Baena
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 3-1
R. Tabata
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Baena
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
N. Baena
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
0-0 → 1-0
I. Wobker
/ D. Zoldakova vs B. Kostecka / M. Makarova
Slam Wimbledon
I. Wobker / D. Zoldakova [8]
6
7
B. Kostecka / M. Makarova
0
6
Vincitore: I. Wobker/D. Zoldakova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
2-1*
2-2*
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
I. Wobker / D. Zoldakova
5-6 → 6-6
B. Kostecka / M. Makarova
5-5 → 5-6
I. Wobker / D. Zoldakova
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
B. Kostecka / M. Makarova
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
I. Wobker / D. Zoldakova
3-4 → 4-4
B. Kostecka / M. Makarova
2-4 → 3-4
I. Wobker / D. Zoldakova
2-3 → 2-4
B. Kostecka / M. Makarova
1-3 → 2-3
I. Wobker / D. Zoldakova
1-2 → 1-3
B. Kostecka / M. Makarova
0-2 → 1-2
I. Wobker / D. Zoldakova
0-15
15-15
30-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
B. Kostecka / M. Makarova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Wobker / D. Zoldakova
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-0 → 6-0
B. Kostecka / M. Makarova
4-0 → 5-0
I. Wobker / D. Zoldakova
3-0 → 4-0
B. Kostecka / M. Makarova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
I. Wobker / D. Zoldakova
1-0 → 2-0
B. Kostecka / M. Makarova
None-None
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
R. Alame
/ A. Lacinova vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
Slam Wimbledon
R. Alame / A. Lacinova
2
2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3]
6
6
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas/A. Pushkareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
0-15
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
2-5 → 2-6
R. Alame / A. Lacinova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
1-5 → 2-5
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 1-5
R. Alame / A. Lacinova
1-3 → 1-4
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
1-2 → 1-3
R. Alame / A. Lacinova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-1 → 0-2
R. Alame / A. Lacinova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
2-5 → 2-6
R. Alame / A. Lacinova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
R. Alame / A. Lacinova
1-3 → 2-3
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Alame / A. Lacinova
1-1 → 1-2
F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva
1-0 → 1-1
R. Alame / A. Lacinova
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
B. Bartram
vs T. Miki
Slam Wimbledon
B. Bartram
4
4
T. Miki
6
6
Vincitore: T. Miki
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bartram
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
T. Miki
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Bartram
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Miki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
T. Miki
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
B. Bartram
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 2-3
T. Miki
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
B. Bartram
None-None
0-15
15-15
30-15
30-30
0-0 → 1-0
D. Caverzaschi
vs G. Fernandez
Slam Wimbledon
D. Caverzaschi
1
2
G. Fernandez [4]
6
6
Vincitore: G. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Fernandez
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
D. Caverzaschi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Caverzaschi
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
D. Caverzaschi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
G. Fernandez
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Z. Zhu
vs D. De Groot
Slam Wimbledon
Z. Zhu
3
3
D. De Groot [2]
6
6
Vincitore: D. De Groot
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. De Groot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. De Groot
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 3-4
D. De Groot
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Zhu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
D. De Groot
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Zhu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-4 → 2-5
Z. Zhu
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Z. Zhu
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Z. Wang
vs A. Bernal
Slam Wimbledon
Z. Wang [4]
6
6
A. Bernal
2
1
Vincitore: Z. Wang
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Bernal
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Z. Wang
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 3-0
Z. Wang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Bernal
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
Z. Wang
15-0
15-30
15-40
30-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Bernal
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Bernal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
Z. Wang
None-None
0-15
0-30
15-40
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
A. Penney
vs M. Ter Hofte
Slam Wimbledon
A. Penney
6
6
M. Ter Hofte
3
4
Vincitore: A. Penney
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ter Hofte
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Ter Hofte
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
A. Penney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Ter Hofte
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 4-1
M. Ter Hofte
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
A. Penney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Ter Hofte
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Penney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
A. Penney
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-1 → 5-2
A. Penney
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
1-1 → 2-1
A. Penney
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
S. Lysov
vs Z. Ji
Slam Wimbledon
S. Lysov
1
1
Z. Ji
6
6
Vincitore: Z. Ji
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Ji
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
S. Lysov
0-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
Z. Ji
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
S. Lysov
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Z. Ji
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Lysov
15-0
30-0
30-30
40-40
40-A
1-4 → 1-5
Z. Ji
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
S. Lysov
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
S. Lysov
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-1 → 0-2
K. Chasteau
vs C. Oosthuizen
Slam Wimbledon
K. Chasteau
6
6
C. Oosthuizen
0
0
Vincitore: K. Chasteau
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Oosthuizen
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-0 → 6-0
K. Chasteau
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-0 → 5-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Oosthuizen
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
C. Oosthuizen
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
K. Chasteau
None-None
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
L. Guo
vs J. Bos
Slam Wimbledon
L. Guo
4
0
J. Bos
6
6
Vincitore: J. Bos
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-2 → 0-3
L. Guo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Guo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
L. Guo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-5 → 2-5
L. Guo
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
J. Bos
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Guo
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
M. De la Puente
vs R. Spaargaren
Slam Wimbledon
M. De la Puente [3]
6
6
R. Spaargaren
0
2
Vincitore: M. De la Puente
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Spaargaren
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
R. Spaargaren
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Spaargaren
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-0 → 6-0
R. Spaargaren
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
1-0 → 2-0
M. De la Puente
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
S. Houdet
vs C. Ratzlaff
Slam Wimbledon
S. Houdet
6
5
C. Ratzlaff
7
7
Vincitore: C. Ratzlaff
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Ratzlaff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 5-6
C. Ratzlaff
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
C. Ratzlaff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Ratzlaff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
S. Houdet
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8-9*
6-6 → 6-7
C. Ratzlaff
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
C. Ratzlaff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
C. Ratzlaff
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 3-3
C. Ratzlaff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
C. Ratzlaff
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
S. Houdet
None-None
0-15
15-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
A. Van Koot
vs K. Montjane
Slam Wimbledon
A. Van Koot
6
6
K. Montjane
4
2
Vincitore: A. Van Koot
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Van Koot
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
K. Montjane
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 3-4
K. Montjane
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-3 → 1-4
K. Montjane
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
K. Montjane
None-None
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Ohtani
vs L. De Greef
Slam Wimbledon
M. Ohtani
3
7
5
L. De Greef
6
5
7
Vincitore: L. De Greef
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. De Greef
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
5-6 → 5-7
L. De Greef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 4-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. De Greef
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
6-5 → 7-5
M. Ohtani
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
L. De Greef
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
4-5 → 5-5
L. De Greef
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
L. De Greef
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
2-3 → 2-4
M. Ohtani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
1-3 → 2-3
L. De Greef
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. De Greef
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
3-5 → 3-6
M. Ohtani
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-4 → 1-5
M. Ohtani
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
L. De Greef
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
To be arranged 1 – Ore: 6:00pm
K. Flipkens
/ D. Hantuchova
vs A. Kerber
/ A. Petkovic
Slam Wimbledon
K. Flipkens / D. Hantuchova
6
2
A. Kerber / A. Petkovic
7
6
Vincitore: A. Kerber/A. Petkovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Flipkens / D. Hantuchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Kerber / A. Petkovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
K. Flipkens / D. Hantuchova
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
2-3 → 2-4
A. Kerber / A. Petkovic
2-2 → 2-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-1 → 2-2
A. Kerber / A. Petkovic
2-0 → 2-1
K. Flipkens / D. Hantuchova
1-0 → 2-0
A. Kerber / A. Petkovic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
4*-4
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
6-7*
7-7*
6-6 → 6-7
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
K. Flipkens / D. Hantuchova
5-5 → 6-5
A. Kerber / A. Petkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-5 → 5-5
K. Flipkens / D. Hantuchova
3-5 → 4-5
A. Kerber / A. Petkovic
3-4 → 3-5
K. Flipkens / D. Hantuchova
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Kerber / A. Petkovic
3-2 → 3-3
K. Flipkens / D. Hantuchova
15-0
15-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Kerber / A. Petkovic
2-1 → 3-1
K. Flipkens / D. Hantuchova
1-1 → 2-1
A. Kerber / A. Petkovic
1-0 → 1-1
K. Flipkens / D. Hantuchova
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
D. Cibulkova
/ B. Strycova vs E. Bouchard / A. Kontaveit
Slam Wimbledon
D. Cibulkova / B. Strycova
None
2
6
1
E. Bouchard / A. Kontaveit
•
None
6
4
0
Vincitore: D. Cibulkova/B. Strycova
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Bouchard / A. Kontaveit
D. Cibulkova / B. Strycova
None-None
1-0
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
5-3
6-3
6-4
7-4
7-5
7-6
8-6
9-6
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Bouchard / A. Kontaveit
5-4 → 6-4
D. Cibulkova / B. Strycova
5-3 → 5-4
E. Bouchard / A. Kontaveit
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-A
4-3 → 5-3
D. Cibulkova / B. Strycova
4-2 → 4-3
E. Bouchard / A. Kontaveit
4-1 → 4-2
D. Cibulkova / B. Strycova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-0 → 4-1
E. Bouchard / A. Kontaveit
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
D. Cibulkova / B. Strycova
2-0 → 3-0
E. Bouchard / A. Kontaveit
1-0 → 2-0
D. Cibulkova / B. Strycova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Bouchard / A. Kontaveit
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
D. Cibulkova / B. Strycova
2-4 → 2-5
E. Bouchard / A. Kontaveit
2-3 → 2-4
D. Cibulkova / B. Strycova
1-3 → 2-3
E. Bouchard / A. Kontaveit
1-2 → 1-3
D. Cibulkova / B. Strycova
0-2 → 1-2
E. Bouchard / A. Kontaveit
0-1 → 0-2
D. Cibulkova / B. Strycova
None-None
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Nole, adesso basta. Pare che solo tu possa prendere le righe e che l’altro sia o fortunato o aiutato da errori elettronici. Per me è una tattica per prendere più tempo fra un punto e l’altro.
Continuo a non essere d’accordo… Paga proprio la sua mancanza di sventatezza… Tradotto, se la fa sotto, troppo spesso
Hai ragione Tenente Zed… -:) ti sto odiando, ho in loop giancane, e lui manco mi risponde al Cell…
Dio mio sto ragazzo canadese è terribile. Mai fare la scelta più semplice. E alla fine paga il fio della sua sventatezza.
Quarto game che sembra di una partita diversa:
– recupero capolavoro di FAA
– doppio fallo Nole
– diritto sparato fuori da Nole, come un rigore a porta vuota
– risposta vincente di FAA
Quinto game: FAA ricomincia a commettere errori su errori, 0-30.
Ma poi si risveglia.
Buonasera a tutti, purtroppo per come ho visto Jannik fino ad ora nel torneo, (che sia fuori forma è palese..) e soprattutto oggi troppo deficitario sul lato del dritto, ahimè ho paura che in semifinale contro Novak non ce la faccia..
Ammiraglio, da rogeriano, il goat è solo Nole… Non sbaglia mai… Spero vinca, lo scrivo su 2 a 1 per lui, perché spero, e credo, che Jannik si prenderà una grande rivincita.. PS, non ci punto neanche un euro, la mia ludopatia è morta 30 anni fa… Grazie mamma, gli schiaffoni sono stati utilissimi… Ciao gaz
Lo so che è romano, ero ironico perchè (ammesso che sia vero che è così anziano) è il classico vecchio che deve spiegarti come si vive e che lui ne ha viste tante… e ha sempre ragione…
Vero. Gli do atto che la sua carriera si sta svolgendo ben al di sopra di quella di Shapovalov, che pareva per talento naturale destinato ad essere lui il numero 1 canadese; è però vero che Felix, col passare degli anni, si affina tecnicamente ma tatticamente è spesso un apprendista qualsiasi. Non capita spesso che batta giocatori top ten, se non ricordo male e spesso perde contro giocatori con cui dovrebbe vincere.
Ok non c’è più storia. Che Sinner-Djokovic sia
FAA sembra pronto per la doccia.
Aliassime è cotto mentre il giovane Nole è fresco come una rosa!
Esatto. Possiamo già salutarlo Felix
Si profila un bel Sinner – Nole. Speriamo in un Sinner più cinico di quello sprecone visto in australia.
Sembra l’inizio di una barzelletta: c’erano un tenente, un maresciallo e 2 brigadieri….
Questione di esperienza. Nole ne ha da vendere.
FAA ha vinto solo tornei su hard.
Su 6 partecipazioni a Wimbledon, è uscito 3 volte al primo turno, lo scorso anno al secondo turno.
Gli andò meglio all’esordio nel 2019 (terzo turno) e nel 2021 (QF).
Al solito è sulla rete, palla alticcia e lenta e lui dove la tira: dov’è Nole. E’ stato fortunato che ci sia stato l’errore del serbo, o si trovava ad affrontare un’altra palla break. Davvero questi ragazzi non ragionano prima di colpire. E’ un difetto che anche Arnaldi e a tratti Cobolli hanno. Il primo per questo perde partite che potrebbe vincere, il secondo è obbligato poi a riparare il danno fatto con un impegno erculeo.
Ci avviamo verso un comodo 3-1
Numero 4 del mondo ricordiamolo.
Ed il 5 De Minaur.
Shame on you
Aliassime fa di quei disastri nei punti importanti, mamma mia
Questione di personalità: non c’è confronto tra Nole e Felix.
Parlando di tennis… Spero vinca Nole, in semi jannik sarà vendicativo… FAA grande tennista, prima o poi batterà Jannik, ma Nole Jannik me la sogno da AO… Daje Nole l, Jannik non perdona
E alla nona salta il banco.
🙂
Scusa robdes, ho faticato a scriverti in italiano, tentando di non coinvolgere gaz… Mi sa che non ci sono riuscito
Otto palle break su otto salvate.
E invece ce l’hanno fatta! Bella partita, sempre tesa e hanno fatto un gran recupero nel terzo set, Arevalo ottimo a rete e Ostapenko che surclassa tutti da fondo. E’ stato divertente vederla sfoggiare il suo talento di colpitrice con ottime diagonali contro il povero Harrison, che non riusciva a reggere il suo peso di palla.
Ops ammiraglio, la appellerò così, ormai… Sono due anni che scrivo lui che è un ludopatico… Però il suo commento mi lascia pensare… Magari è una testa di gaz meno testa di gaz di quel che penso… Sinceramente, se fosse, davvero come lei, ammiraglio, pensa, sarebbe un problema SERIO… resto nel dubbio che sia un “edonista di 3za fascia”, però, ammiraglio, resto aperto alla sua ipotesi… Mi scusi se scrivo in cotal guisa, ma attendo il testa di gaz
Questa partita era iniziata molto bene ma pian piano si sta afflosciando. Vincenti ne fa di più Auger, ma anche più errori pur avendo un saldo positivo al contario di Nole. Sinceramente non riesco a trovare una direzione precisa a questo incontro. Nessuno dei due si sta imponendo sull’altro. Tatticamente direi che il serbo è superiore, forse anche più composto nel suo tennis; il canadese più brillante fisicamente, ma questo era nelle previsioni data la differenza anagrafica fra i due: anzi, Nole è fin troppo pimpante per avere quasi 40 anni. Se solo fosse più signorile nei suoi atteggiamenti quanto apprezzerei di più il suo tennis.
@ robdes12 (#4649543)
Il dubbio è legittimo tempo fa alcuni di noi avevano ipotizzato fosse un ludopatico, confermo e rilancio insieme alla tua ipotesi
Non ti mettere a gufare pure tu.
vero!!! perdo colpi….
Non ti ho letto, ma di certo hai scritto minkiate
Siete TROPPO forti!
Il mio amico GENERALE
A vedere il secondo game del terzo set, sembra che FAA giochi solo a rimandare la palla e far durare gli scambi per stancare Nole.
Ma in questo modo non ha alcuna iniziativa e subisce.
Però vedendo come ha perso con un serve & volley, capisco che preferisca palleggiare.
Sai, il vero punto della questione per me è il motivo surrettizio per cui scrive in questo blog. Siccome ho il sospetto che sotto sotto sia una specie di imbonitore en travestì la cosa mi procura parecchia irritazione. Perchè sta sempre a proporre quote? Perchè spesso e volentieri se ne esce con ” un euro io ce lo metterei?”. E’ quello che un grande scrittore definirebbe un bruto commerciale. Posso anche sbagliare, lo ammetto, però è anche vero che lui da sempre non fa nulla per dare un’impressione differente.
D’ accordo col titolo di generale X il mio amico WALDEN.
Finora nessuno dei 2 mi sta facendo impazzire, niente che mi faccia dire oddio che ostacolo insormontabile al prossimo turno, zero proprio
Di Gaz ne facciamo volentieri a meno…
Apostrofo, non accento, il che è ancora peggio.
Ma chi aveva detto che volevano fare vincere Wimbledon alla Osaka?ma chi poi voleva questo?
In conferenza stampa la Muchova ha confermato che lei non ne sapeva nulla.
Io impazzisco.
Allora, in sintesi, abbiamo un tenente (zedarioz), un capitano (lui), un comandante (Detuquerida, torna, per favore),il generale, (walden)… Ammiraglio robdes? Che ne dite… Io resto soldato semplice… E di gaz? Gaz vam
Ahi ahi, qua con accento.
Qua me lo concedi lo strafalcione o è sempre inesattezza ?
FAA non ce la può fare, non ha il cinismo di vincere i punti importanti.
Vai Novak, vinci questa partita.
Devi spiegarmi tu cosa significa educazione regolare.
Ma chi pensi di essere? Pierluigi Collina?
Fermo, cancella, che se parte la testa di gaz siamo finiti
Mi permetta, cara testa di gaz… Le gazzate le scrive lei, in primis
Forza novak. Butta fuori il piagnone afrocanadese. Non riesco a perdonargli la caduta di stile vs fokina
Però, permettimi… Da oggi walden deve diventare il “generale”… Così come Detuquerida è il comandante, e il capitano resta capitano… Io soldato semplice, caro tenente Zed… I gradi sono importanti, detto da un agnostico ed antimilitarista, però si scherza
Spiegare che cosa si intenda per “educazione regolare senza fuorigiochi”. E’ qualche forma di slang o di colloquilismo a me sconosciuta? Forse sono io che non ho il database idiomatico per decodificare le tue espressioni, ma non mi pare che anche agli altri risultino perspicue.
ps. riguardo il pollice verso io stesso mi sono divertito a darmene uno su mio commento. A me sinceramente non fanno nè caldo nè freddo. In questo sono molto sinneriano, non mi do per scontato.
Esattamente
Mmm dubito, giancane lo conosco, non è siciliano, ma di Guidonia, provincia di roma
E bravo lo staff, siete subito corsi ai ripari. La ceca ha un tennis molto brillante e a me Osaka non è molto simpatica, mi pare l’evoluzione di Serena in esibizionismo. Preferisco una tennista più defilata ma allo stesso tempo tecnicamente completa quale Muchova. La scuola ceca continua imperterrita a proporre giocatrici estrose e molto complete. Nei maschi invece s’è un po’ adagiata sulla pura potenza, anche se ha un trittico di giocatori giovani davvero notevoli.
@ Just Is back (#4649507)
C’è proprio la strofa sul cantiere e Walden me l’ha fatta ricordare
“E io gli chiedo cosa prova a vedermi lavorare come un mulo… Lui mi guarda con disprezzo e mi dice: vattene aff…o”
Chissà se Giancane conoscesse Enzo… Lo ispirerebbe.
Secondo set Felix, finalmente. Peggio di un parto, vediamo se adesso inizia a crederci
@ Silvy__89 (#4649486)
@ Silvy__89 (#4649486)
@ Silvy__89 (#4649486)
Fossero veramente 5 set tirati secondo me sarebbe dura, soprattutto per Djoko
Certo che il talento di Aliassime per tirare esattamente dove non dovrebbe è immenso. E’ dall’inzio della partita che gli succede. Ha perso il primo set per questa lacuna. Credo sia la tensione che in certe occasione gli impedisce di essere giudizioso e gioca d’istinto. Con Nole è molto pericoloso.
Aliassime Djokovic sono 1 set pari…
Livello espresso onestamente non straordinario, soprattutto la velocità di palla rispetto alla partita di Sinner inferiore.
Che dici, mi bannano se scrivo solo il titolo? Ci provo: vecchi di m..rd.
@ Silvy__89 (#4649486)
Non scherzare che Tutti stiamo aspettando la Rivincita
Redazione, però pubblicate anche i miei commenti,il 284 e 285 non sono spuntati con il pollice verso,o potrei offendermi per mancanza di considerazione, oppure non sono ancora visibili.
Anche perché se pubblicate ore dopo perdono quel succo spumeggiante di vitalità che è necessario a corroborare un messaggio forte.
Noooooo… Che mi ricordi… Grande
Ahahahah
Ma sulla povera Muchova nessuno scrive nulla? Nè lo staff dedica mezza riga, nè arriva chi sapete a scrivere che già nel lontano 30 giugno lui aveva indicato come dalle sue quote personali per cui se avesse dovuto scommettere euro tot. e bla bla bla?
Di irregolare c’è solo la tua capoccia, visto che hai avuto un’educazione regolare,senza fuorigiochi,ma però sei qua’ a scrivere cazzate sul tennis come me.
Attento Nole che FAA non te la lascia facile…
😆
Hai visto il suo pubblico? Attempati con magliette da studentelli. Sono come lui, infantili negli atteggiamenti. Probabilmente Nole nella vita privata sarà un signore maturo e misurato, ma per lui stare in campo significa esibirsi a Broadway. A parte il fatto che recita malissimo, potrebbe anche fingere malanni immaginari con più realismo: almeno ogni tanto, finito il punto, comincia a fare qualche smorfia. Dopo il funereo MTO ha ricominciato a flettere caviglia piede e tutto il resto esattamente come prima. E’ questo che lo rende fastidioso pur nella sua grandezza. Felix, da parte sua, pare incapace di prendere un vantaggio quando potrebbe. Finisce sempre per fare sul più bello errori marchiani.
C’è una canzone di Giancane scritta all’uopo…
Nole simpatico come Fognini. Ogni riga che prende Auger si mette a ridere. E sempre più teatrale. Campione immenso ma in campo viene voglia di lanciargli un bidet in testa.
Oggi il mio amico e’ in formissima.
Si ma tanto ci sono 2 giorni di riposo. Chiunque vinca c’è tutto il tempo per recuperare
Beh, nel tie-break Aliassime poteva evitare i tre gratuiti che alla fine lo hanno penalizzato, soprattutto l’ultimo con palla comodissima da finalizzare. Nole sta giocando bene; drammatizzando eccessivamente per uno della sua età (istrionismi da guitto più che evitabili), nel complesso, tie-break a parte, si fa preferire nel primo set a Felix.
Se tra 50 anni qualcuno chiedesse,ma che giocatore è stato Augier Aliassime? Da dirgli,guardati il tie break del primo set di Wimbledon 2026 contro Djokovic, c’è tutto quello che serve per capire
La differenza tra un vincente nato e uno che non si sa