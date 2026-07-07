Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Zverev soffre ma passa, Muchova ferma Osaka e Gauff rimonta Pegula

Wimbledon 2026 continua a regalare verdetti pesanti, tra battaglie maschili sospese e riprese, grandi conferme e colpi importanti nel tabellone femminile. Alexander Zverev ha conquistato l’accesso ai quarti di finale superando Jiri Lehecka, mentre tra le donne Karolina Muchova e Coco Gauff hanno staccato il pass per le semifinali.

Zverev ha dovuto completare un vero esercizio di resistenza per piegare un Lehecka mai domo, battuto con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 7-6(6). Il match era stato sospeso per la normativa dell’All England Club, che non consente di giocare oltre le 23:00 locali, e si è chiuso soltanto alla ripresa, con il ceco ancora pienamente dentro la partita.

L’interruzione sembrava aver favorito Lehecka, rientrato in campo con maggiore aggressività e decisione. Il ceco ha aumentato la velocità dei colpi, ha trovato buone soluzioni con il servizio e ha saputo destabilizzare Zverev, riuscendo a conquistare il terzo set e a riaprire completamente l’incontro.

Nel quarto parziale Lehecka ha continuato a mettere pressione al tedesco, ma Zverev ha confermato una volta di più la sua solidità competitiva. Pur senza giocare il suo miglior tennis, Sascha ha saputo resistere nei momenti più delicati, evitando di trascinare il match a un quinto set che avrebbe potuto diventare molto pericoloso.

La partita si è decisa in un tie-break molto teso, nel quale Zverev ha mostrato maggiore freddezza nei punti chiave. Una vittoria non perfetta, ma di grande valore, che conferma l’ottimo momento di fiducia del tedesco e la sua capacità di vincere anche partite scomode.

Ora per Zverev ci sarà Taylor Fritz, in un quarto di finale molto interessante e carico di significato. L’americano ha avuto spesso la meglio negli ultimi confronti diretti importanti e il tedesco avrà l’occasione di interrompere questa dinamica, cercando una semifinale a Wimbledon che avrebbe un peso enorme nella sua carriera.

Nel tabellone femminile, invece, Karolina Muchova ha fermato la corsa di Naomi Osaka. La ceca si è imposta con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in 1 ora e 40 minuti, giocando una partita di grande qualità e confermando ancora una volta di essere una delle giocatrici più complete del circuito quando sta bene fisicamente.

Osaka arrivava ai quarti con grande fiducia, dopo la prestigiosa vittoria contro Aryna Sabalenka, ma Muchova è stata molto solida nei momenti decisivi. Il match è iniziato con quattro break consecutivi, poi entrambe hanno trovato maggiore stabilità al servizio fino al tie-break del primo set, dove la ceca è riuscita a fare la differenza.

Nel secondo set Osaka ha continuato a soffrire nei propri turni di battuta, mentre Muchova ha concesso appena tre punti al servizio. Alla ceca è bastato il break sul 4-4 per chiudere poi il parziale per 6-4 e conquistare la sua prima semifinale a Wimbledon.

Il risultato ha un valore storico per Muchova, che con questa vittoria è riuscita a raggiungere almeno la semifinale in tutti e quattro i tornei del Grande Slam. Un traguardo che conferma il talento della ceca, spesso meno celebrata di altre campionesse, ma capace di esprimere un tennis ricchissimo di soluzioni.

Il 2026 sta diventando l’anno della definitiva consacrazione per Muchova: in questa stagione ha conquistato il suo primo titolo WTA 500, il suo primo WTA 1000 e ora ha raggiunto anche la semifinale a Wimbledon. Per un posto in finale affronterà Coco Gauff.

La statunitense ha conquistato la semifinale battendo in rimonta Jessica Pegula con il punteggio di 4-6 6-3 6-3. Dopo un avvio favorevole a Pegula, più incisiva da fondo e capace di imporre un ritmo scomodo, Gauff ha cambiato progressivamente l’inerzia della partita.

Nel secondo set Pegula ha lasciato scappare alcune occasioni importanti e Gauff ha trovato l’equilibrio necessario per rientrare. Da quel momento è emersa la miglior versione di Coco: il rovescio ha iniziato a fare la differenza, il diritto è diventato più aggressivo e la mobilità le ha permesso di arrivare su quasi tutte le palle, costringendo Pegula a giocare sempre un colpo in più.

Molto importante anche la varietà tattica mostrata da Gauff. La statunitense ha alternato cambi di ritmo, colpi profondi e discese a rete, confermando una crescita evidente sull’erba. Una combinazione che ha progressivamente tolto fiducia a Pegula, nonostante il tennis offensivo proposto per buona parte dell’incontro.

Con questa vittoria Gauff mantiene vive anche le speranze di tornare la prima statunitense del ranking WTA, anche se per riuscirci dovrà conquistare il titolo a Wimbledon. Al di là della classifica, però, le sensazioni sono molto positive: il suo tennis sta crescendo rapidamente sull’erba e la semifinale contro Muchova promette spettacolo.

Wimbledon entra così nella fase decisiva. Zverev resta in corsa nel tabellone maschile dopo una vittoria di nervi e resistenza, mentre tra le donne Muchova e Gauff avanzano con autorità, pronte a giocarsi un posto in finale all’All England Club.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 7 Luglio 2026 ☀ 18°C Soleggiato e caldo · Picco 33°C CIELO Soleggiato o parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata PIOGGIA Assente nelle ore principali CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 7 Luglio 08:00 ⛅ 21° 09:00 ⛅ 24° 10:00 ⛅ 25° 11:00 ⛅ 27° 12:00 ⛅ 28° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 31° 15:00 ⛅ 32° 17:00 ⛅ 33° 20:00 ☀ 30° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per quarti di finale e ottavi sull’erba 🎾 Programma del giorno — 7 Luglio 🎾 Wimbledon · Quarti di Finale / Ottavi Quarti di Finale e 1 incontro di Ottavi · Erba QF / R16 ☀ Soleggiato

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Centre Court – Ore: 2:30pm

J. Pegula vs C. Gauff



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 6 3 3 C. Gauff [7] C. Gauff [7] 4 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Pegula 0-15 0-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Gauff 15-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 1-1 → 1-2 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 3-5 → 3-6 J. Pegula 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Pegula 15-0 15-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Gauff 15-0 30-0 2-2 → 2-3 J. Pegula 15-0 30-0 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Pegula 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Pegula 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. Gauff 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Pegula 0-15 0-30 3-2 → 3-3 C. Gauff 0-15 15-15 15-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 C. Gauff 15-15 30-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Pegula 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Gauff None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Lehecka vs A. Zverev



Slam Wimbledon J. Lehecka [13] J. Lehecka [13] 4 5 6 6 A. Zverev [2] A. Zverev [2] 6 7 3 7 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Zverev 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Lehecka 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 15-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Lehecka 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Lehecka None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

F. Auger-Aliassime vs N. Djokovic



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [3] • F. Auger-Aliassime [3] 0 6 6 3 4 N. Djokovic [7] N. Djokovic [7] 0 7 3 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 F. Auger-Aliassime 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 3-3 → 4-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 2-2 → 3-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Sinner vs J. Struff



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 7 7 6 J. Struff J. Struff 5 6 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Struff 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Struff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Struff 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Struff 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Struff None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

N. Osaka vs K. Muchova



Slam Wimbledon N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 4 K. Muchova [10] K. Muchova [10] 7 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Osaka 0-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Osaka 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Osaka 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 N. Osaka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 K. Muchova None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

No.2 Court – Ore: 12:00am

J. Cabal / R. Farah vs M. Baghdatis / X. Malisse



Slam Wimbledon J. Cabal / R. Farah J. Cabal / R. Farah 7 6 M. Baghdatis / X. Malisse M. Baghdatis / X. Malisse 6 4 Vincitore: J. Cabal/R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Cabal / R. Farah 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 3-2 → 4-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 J. Cabal / R. Farah 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 J. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-1* 1*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 6-4* 6-6 → 7-6 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Baghdatis / X. Malisse 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 15-30 3-3 → 4-3 M. Baghdatis / X. Malisse 15-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 J. Cabal / R. Farah 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Baghdatis / X. Malisse 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Baghdatis / X. Malisse 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Cabal / R. Farah None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

K. Siniakova / T. Townsend vs A. Muhammad / F. Stollar



Slam Wimbledon K. Siniakova / T. Townsend [1] K. Siniakova / T. Townsend [1] 6 6 A. Muhammad / F. Stollar [16] A. Muhammad / F. Stollar [16] 3 3 Vincitore: K. Siniakova/T. Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Muhammad / F. Stollar 0-15 0-30 15-40 5-3 → 6-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 3-1 → 3-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Muhammad / F. Stollar 0-15 15-15 15-30 40-30 5-2 → 5-3 K. Siniakova / T. Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 A. Muhammad / F. Stollar 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Siniakova / T. Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Muhammad / F. Stollar 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Siniakova / T. Townsend None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

H. Heliovaara / H. Patten vs G. Andreozzi / M. Guinard



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] None 2 6 7 G. Andreozzi / M. Guinard [8] • G. Andreozzi / M. Guinard [8] None 6 4 6 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Andreozzi / M. Guinard None-None 7-6 H. Heliovaara / H. Patten None-None 0-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 8-5 9-5 9-6 6-6 → 7-6 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / M. Guinard 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 1-5 → 2-5 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-15 0-4 → 1-4 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 30-15 30-30 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / H. Patten None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

C. Harrison / S. Zhang vs M. Arevalo / J. Ostapenko



Slam Wimbledon C. Harrison / S. Zhang [3] C. Harrison / S. Zhang [3] 3 7 4 M. Arevalo / J. Ostapenko [2] M. Arevalo / J. Ostapenko [2] 6 5 6 Vincitore: M. Arevalo/J. Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Arevalo / J. Ostapenko 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Harrison / S. Zhang 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 C. Harrison / S. Zhang 0-15 0-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Harrison / S. Zhang 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Harrison / S. Zhang 15-0 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Harrison / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 M. Arevalo / J. Ostapenko 30-0 40-0 4-1 → 4-2 C. Harrison / S. Zhang 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Harrison / S. Zhang 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 C. Harrison / S. Zhang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Arevalo / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Harrison / S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Arevalo / J. Ostapenko 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 C. Harrison / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Arevalo / J. Ostapenko None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon T. Oda [1] T. Oda [1] 6 6 G. Reid G. Reid 3 1 Vincitore: T. Oda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Reid 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 T. Oda 15-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 T. Oda 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Reid 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 T. Oda 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 G. Reid 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Oda 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Reid 15-15 30-15 40-30 5-2 → 5-3 T. Oda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Reid 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 T. Oda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 G. Reid 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 T. Oda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 2-0 → 2-1 G. Reid 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 T. Oda None-None 15-0 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

T. Odavs G. Reid

T. Egberink vs A. Hewett



Slam Wimbledon T. Egberink T. Egberink 1 3 A. Hewett [2] A. Hewett [2] 6 6 Vincitore: A. Hewett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Egberink 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 A. Hewett 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Egberink 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Hewett 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Egberink 30-0 1-1 → 2-1 A. Hewett 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Egberink 15-0 15-15 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Hewett 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 1-5 → 1-6 T. Egberink 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Hewett 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Egberink 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 A. Hewett 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Egberink 15-0 15-15 30-15 30-30 0-1 → 0-2 A. Hewett None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

L. Shuker vs X. Li



Slam Wimbledon L. Shuker L. Shuker 1 3 X. Li [3] X. Li [3] 6 6 Vincitore: X. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Shuker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 X. Li 0-30 15-30 30-40 2-5 → 3-5 L. Shuker 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 X. Li 15-0 30-0 1-4 → 1-5 L. Shuker 15-0 30-15 30-30 1-3 → 1-4 X. Li 15-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Shuker 0-15 0-30 1-1 → 1-2 X. Li 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Shuker 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 X. Li 0-15 30-15 1-5 → 1-6 L. Shuker 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 X. Li 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Shuker 15-0 15-15 30-15 40-30 0-3 → 1-3 X. Li 30-0 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A A-40 0-2 → 0-3 L. Shuker 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 X. Li None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Y. Kamiji vs J. Griffioen



Slam Wimbledon Y. Kamiji [1] Y. Kamiji [1] 6 7 J. Griffioen J. Griffioen 2 5 Vincitore: Y. Kamiji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Y. Kamiji 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Griffioen 15-0 30-0 30-15 30-40 5-5 → 6-5 Y. Kamiji 15-0 30-0 4-5 → 5-5 J. Griffioen 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-5 → 4-5 Y. Kamiji 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Griffioen 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Y. Kamiji 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Griffioen 15-0 30-0 1-3 → 1-4 Y. Kamiji 0-15 0-30 1-2 → 1-3 J. Griffioen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Y. Kamiji 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Griffioen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Griffioen 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Y. Kamiji 15-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Griffioen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Y. Kamiji 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 J. Griffioen None-None 15-0 15-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Radwanska / C. Wozniacki vs M. Rybarikova / L. Safarova



Slam Wimbledon A. Radwanska / C. Wozniacki A. Radwanska / C. Wozniacki 5 2 M. Rybarikova / L. Safarova M. Rybarikova / L. Safarova 7 6 Vincitore: M. Rybarikova/L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Radwanska / C. Wozniacki 30-0 30-15 30-40 2-5 → 2-6 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 A. Radwanska / C. Wozniacki 0-15 0-30 2-3 → 2-4 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Radwanska / C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 M. Rybarikova / L. Safarova 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. Radwanska / C. Wozniacki 15-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Radwanska / C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Rybarikova / L. Safarova 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Radwanska / C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Rybarikova / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Radwanska / C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Radwanska / C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 A. Radwanska / C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Rybarikova / L. Safarova 0-15 15-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Radwanska / C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Rybarikova / L. Safarova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Hunter / C. McNally vs G. Dabrowski / L. Stefani



Slam Wimbledon S. Hunter / C. McNally [14] S. Hunter / C. McNally [14] 1 4 G. Dabrowski / L. Stefani [2] G. Dabrowski / L. Stefani [2] 6 6 Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 S. Hunter / C. McNally 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 S. Hunter / C. McNally 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / L. Stefani None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Krajicek / N. Mektic vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic



Slam Wimbledon A. Krajicek / N. Mektic [14] A. Krajicek / N. Mektic [14] 6 3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic T. Kokkinakis / A. Kovacevic 7 6 Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 2-2 → 2-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Krajicek / N. Mektic None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Polmans / S. Hunter vs M. Pavic / F. Stollar



Slam Wimbledon M. Polmans / S. Hunter M. Polmans / S. Hunter 7 6 M. Pavic / F. Stollar M. Pavic / F. Stollar 6 3 Vincitore: M. Polmans/S. Hunter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Pavic / F. Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 M. Polmans / S. Hunter 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 4-3 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 3-1 → 3-2 M. Polmans / S. Hunter 15-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Polmans / S. Hunter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 M. Pavic / F. Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Polmans / S. Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 4-3 → 4-4 M. Polmans / S. Hunter 15-15 15-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-0 4-1 → 4-2 M. Polmans / S. Hunter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 2-0 → 3-0 M. Pavic / F. Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Polmans / S. Hunter None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Haas / M. Hingis vs F. Santoro / R. Stubbs



Slam Wimbledon T. Haas / M. Hingis T. Haas / M. Hingis 6 6 F. Santoro / R. Stubbs F. Santoro / R. Stubbs 1 2 Vincitore: T. Haas/M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 T. Haas / M. Hingis 15-0 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 F. Santoro / R. Stubbs 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 T. Haas / M. Hingis 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Haas / M. Hingis 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Santoro / R. Stubbs 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 → 2-1 T. Haas / M. Hingis 15-0 30-15 0-1 → 1-1 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 T. Haas / M. Hingis 0-15 30-15 30-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 T. Haas / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Santoro / R. Stubbs 0-15 0-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Haas / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Santoro / R. Stubbs 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Haas / M. Hingis None-None 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

Court 18 – Ore: 12:30am

R. Krajicek / A. Keothavong vs S. Grosjean / T. Golovin



Slam Wimbledon R. Krajicek / A. Keothavong R. Krajicek / A. Keothavong 1 4 S. Grosjean / T. Golovin S. Grosjean / T. Golovin 6 6 Vincitore: S. Grosjean/T. Golovin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Krajicek / A. Keothavong 15-0 30-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-0 3-4 → 3-5 R. Krajicek / A. Keothavong 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Krajicek / A. Keothavong 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Krajicek / A. Keothavong 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Krajicek / A. Keothavong 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Grosjean / T. Golovin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Krajicek / A. Keothavong 15-15 30-15 30-40 1-4 → 1-5 S. Grosjean / T. Golovin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Krajicek / A. Keothavong 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Grosjean / T. Golovin 30-0 1-1 → 1-2 R. Krajicek / A. Keothavong 15-0 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Grosjean / T. Golovin None-None 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

L. Noskova / R. Sramkova vs K. Piter / A. Siskova



Slam Wimbledon L. Noskova / R. Sramkova L. Noskova / R. Sramkova 5 4 K. Piter / A. Siskova K. Piter / A. Siskova 7 6 Vincitore: K. Piter/A. Siskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Piter / A. Siskova 0-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Noskova / R. Sramkova 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 K. Piter / A. Siskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Piter / A. Siskova 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Piter / A. Siskova 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-15 15-30 30-30 1-1 → 2-1 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Piter / A. Siskova 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-2 → 3-3 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 K. Piter / A. Siskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 30-15 1-1 → 2-1 K. Piter / A. Siskova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Noskova / R. Sramkova None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Lisicki / K.O’Brien vs V. King / Y. Shvedova



Slam Wimbledon S. Lisicki / K.O'Brien S. Lisicki / K.O'Brien 7 6 V. King / Y. Shvedova V. King / Y. Shvedova 5 3 Vincitore: S. Lisicki/K.O'Brien Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 S. Lisicki / K.O'Brien 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Lisicki / K.O'Brien 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 V. King / Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 S. Lisicki / K.O'Brien 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. King / Y. Shvedova 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 V. King / Y. Shvedova 0-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Lisicki / K.O'Brien 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Lisicki / K.O'Brien 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. King / Y. Shvedova 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Lisicki / K.O'Brien None-None 15-0 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

G. Rusedski / J. Konta vs T. Johansson / B. Schett



Slam Wimbledon G. Rusedski / J. Konta G. Rusedski / J. Konta None 6 3 0 T. Johansson / B. Schett • T. Johansson / B. Schett None 3 6 1 Vincitore: T. Johansson/B. Schett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Johansson / B. Schett None-None 0-1 G. Rusedski / J. Konta None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-6 3-7 3-8 4-8 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Rusedski / J. Konta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Johansson / B. Schett 0-15 15-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 G. Rusedski / J. Konta 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Rusedski / J. Konta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 T. Johansson / B. Schett 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Rusedski / J. Konta 15-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Rusedski / J. Konta 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. Johansson / B. Schett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 G. Rusedski / J. Konta 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Johansson / B. Schett 15-15 30-15 40-30 3-2 → 3-3 G. Rusedski / J. Konta 0-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Johansson / B. Schett 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Rusedski / J. Konta 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Johansson / B. Schett 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Rusedski / J. Konta None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Philippoussis / C. Black vs M. Bahrami / I. Majoli



Slam Wimbledon M. Philippoussis / C. Black M. Philippoussis / C. Black 6 7 M. Bahrami / I. Majoli M. Bahrami / I. Majoli 3 6 Vincitore: M. Philippoussis/C. Black Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Philippoussis / C. Black 15-0 15-15 15-30 30-40 6-5 → 6-6 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 M. Philippoussis / C. Black 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Bahrami / I. Majoli 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Bahrami / I. Majoli 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 30-30 40-30 A-40 0-1 → 1-1 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Bahrami / I. Majoli 0-15 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 M. Philippoussis / C. Black 0-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 M. Bahrami / I. Majoli 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Philippoussis / C. Black 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Philippoussis / C. Black 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 M. Bahrami / I. Majoli 15-0 15-15 30-15 30-40 1-0 → 2-0 M. Philippoussis / C. Black None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Ceban M. Ceban 6 6 4 J. Mackenzie [2] J. Mackenzie [2] 7 3 6 Vincitore: J. Mackenzie Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Mackenzie 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Ceban 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 J. Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Ceban 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 M. Ceban 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 J. Mackenzie 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Ceban 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Mackenzie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Ceban 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Mackenzie 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Ceban 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 J. Mackenzie 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Ceban 15-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Mackenzie 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Ceban 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Ceban 15-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mackenzie 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 J. Mackenzie 30-0 6-5 → 6-6 M. Ceban 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Mackenzie 15-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 M. Ceban 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Ceban 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Mackenzie 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 M. Ceban 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Mackenzie 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Ceban 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Mackenzie 15-0 30-0 1-0 → 1-1 M. Ceban None-None 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Cebanvs J. Mackenzie

O.Page vs Z. Sesko



Slam Wimbledon O.Page O.Page 6 6 Z. Sesko [4] Z. Sesko [4] 4 4 Vincitore: O.Page Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 O.Page 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Z. Sesko 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 O.Page 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 4-3 → 5-3 Z. Sesko 30-0 40-0 4-2 → 4-3 O.Page 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Z. Sesko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 O.Page 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 O.Page 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Sesko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 O.Page 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Z. Sesko 30-0 40-0 5-3 → 5-4 O.Page 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 Z. Sesko 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 O.Page 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 Z. Sesko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 O.Page 0-15 15-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Sesko 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 O.Page 0-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Sesko None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

L.Channon vs D. Kisimov



Slam Wimbledon L.Channon L.Channon 6 4 D. Kisimov [9] D. Kisimov [9] 7 6 Vincitore: D. Kisimov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Kisimov 15-0 40-0 4-5 → 4-6 L.Channon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 D. Kisimov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 L.Channon 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 D. Kisimov 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L.Channon 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Kisimov 0-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L.Channon 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 D. Kisimov 0-30 15-30 40-30 1-0 → 1-1 L.Channon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 2-1* 2*-3 2*-4 2-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L.Channon 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 D. Kisimov 15-0 30-0 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L.Channon 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Kisimov 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L.Channon 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Kisimov 30-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L.Channon 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Kisimov 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 L.Channon 15-0 30-0 1-2 → 2-2 D. Kisimov 15-0 40-0 1-1 → 1-2 L.Channon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Kisimov None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Clarke / O. Traynor vs S. Bekker / L. Zingg



Slam Wimbledon C. Clarke / O. Traynor C. Clarke / O. Traynor 6 6 S. Bekker / L. Zingg S. Bekker / L. Zingg 3 2 Vincitore: C. Clarke/O. Traynor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Clarke / O. Traynor 0-15 15-15 30-15 5-2 → 6-2 S. Bekker / L. Zingg 15-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Clarke / O. Traynor 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Bekker / L. Zingg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Clarke / O. Traynor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Bekker / L. Zingg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 C. Clarke / O. Traynor 15-0 15-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Bekker / L. Zingg 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Clarke / O. Traynor 15-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 S. Bekker / L. Zingg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 C. Clarke / O. Traynor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 S. Bekker / L. Zingg 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 C. Clarke / O. Traynor 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Bekker / L. Zingg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 C. Clarke / O. Traynor 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Bekker / L. Zingg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 C. Clarke / O. Traynor None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 5 – Ore: 12:00am

R. Lawlor vs F. Thomas



Slam Wimbledon R. Lawlor R. Lawlor 7 6 F. Thomas F. Thomas 5 2 Vincitore: R. Lawlor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Lawlor 30-0 40-0 5-2 → 6-2 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 R. Lawlor 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 F. Thomas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 R. Lawlor 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 F. Thomas 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Lawlor 30-0 1-0 → 2-0 F. Thomas 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Lawlor 30-0 40-0 6-5 → 7-5 F. Thomas 0-15 15-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 R. Lawlor 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 F. Thomas 15-0 30-0 5-3 → 5-4 R. Lawlor 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Thomas 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 R. Lawlor 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Thomas 15-0 15-15 15-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Lawlor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Thomas 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Lawlor 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 0-1 → 1-1 F. Thomas None-None 15-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

A. Johnson vs V. Reisach



Slam Wimbledon A. Johnson [12] A. Johnson [12] None 6 7 6 V. Reisach • V. Reisach None 7 6 7 Vincitore: V. Reisach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Reisach None-None 6-7 V. Reisach None-None 1-0 2-0 3-0 4-1 5-1 6-1 7-2 8-2 8-3 8-4 9-4 9-5 6-6 → 6-7 V. Reisach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Johnson 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 V. Reisach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 V. Reisach 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 A. Johnson 15-0 30-0 30-15 30-30 3-3 → 4-3 V. Reisach 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Johnson 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 V. Reisach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Johnson 15-0 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 V. Reisach 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Johnson 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 V. Reisach 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Johnson 0-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 V. Reisach 15-0 15-15 30-15 5-3 → 5-4 A. Johnson 15-0 15-15 30-15 4-3 → 5-3 V. Reisach 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 V. Reisach 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 V. Reisach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Johnson 0-15 0-30 15-40 1-0 → 1-1 V. Reisach 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 V. Reisach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Reisach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 5-4 V. Reisach 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 V. Reisach 15-0 30-0 3-2 → 3-3 A. Johnson 0-15 15-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 V. Reisach 0-15 15-15 15-40 2-1 → 3-1 A. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 V. Reisach 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Johnson None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

S. Rybkin vs D. Pagani



Slam Wimbledon S. Rybkin S. Rybkin 3 6 4 D. Pagani [16] D. Pagani [16] 6 3 6 Vincitore: D. Pagani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Rybkin 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 D. Pagani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Rybkin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Pagani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Rybkin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 D. Pagani 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Rybkin 15-0 30-0 1-2 → 2-2 D. Pagani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Rybkin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Pagani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 D. Pagani 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 S. Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 D. Pagani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Pagani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Rybkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 D. Pagani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Rybkin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Pagani 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Rybkin 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 D. Pagani 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Rybkin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Pagani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Rybkin 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Pagani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Rybkin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Pagani None-None 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

J. Kovackova / K. Zajickova vs S. Bielinska / N. Lagaev



Slam Wimbledon J. Kovackova / K. Zajickova [5] J. Kovackova / K. Zajickova [5] 7 7 S. Bielinska / N. Lagaev S. Bielinska / N. Lagaev 5 6 Vincitore: J. Kovackova/K. Zajickova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Bielinska / N. Lagaev 0-15 0-30 0-40 30-40 3-5 → 4-5 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 15-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Bielinska / N. Lagaev 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Bielinska / N. Lagaev 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Bielinska / N. Lagaev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Bielinska / N. Lagaev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 J. Kovackova / K. Zajickova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 S. Bielinska / N. Lagaev 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Kovackova / K. Zajickova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Bielinska / N. Lagaev None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 12:00am

K. Hance vs A. Paparkar



Slam Wimbledon K. Hance [3] K. Hance [3] 2 3 A. Paparkar A. Paparkar 6 6 Vincitore: A. Paparkar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Hance 0-30 0-40 3-5 → 3-6 A. Paparkar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Hance 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Paparkar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 K. Hance 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Paparkar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Hance 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 2-1 A. Paparkar 15-0 30-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Hance 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Paparkar 15-0 40-0 2-5 → 2-6 K. Hance 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Paparkar 0-15 15-15 30-30 2-3 → 2-4 K. Hance 15-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Paparkar 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Hance 15-0 15-15 30-15 0-2 → 1-2 A. Paparkar 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Hance None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

L. Miguel vs J. Secord



Slam Wimbledon L. Miguel [1] L. Miguel [1] 7 1 4 J. Secord J. Secord 5 6 6 Vincitore: J. Secord Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 J. Secord 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Secord 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Miguel 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 J. Secord 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Miguel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Secord 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 L. Miguel 0-15 0-30 1-5 → 1-6 J. Secord 15-0 30-0 1-4 → 1-5 L. Miguel 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 J. Secord 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Miguel 15-0 30-0 0-2 → 1-2 J. Secord 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 L. Miguel 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Secord 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 L. Miguel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Secord 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Secord 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 L. Miguel 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 J. Secord 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 L. Miguel 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Secord 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Miguel 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Secord 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Miguel None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 0-0 → 1-0

A. James / S. Larraya Guidi vs C. Hoo / I. Marinkovic



Il match deve ancora iniziare

X. Sun / R. Zhang vs J. Hazelitt / W. Newman



Slam Wimbledon X. Sun / R. Zhang [4] X. Sun / R. Zhang [4] None 7 3 0 J. Hazelitt / W. Newman • J. Hazelitt / W. Newman None 6 6 1 Vincitore: J. Hazelitt/W. Newman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Hazelitt / W. Newman None-None 0-1 X. Sun / R. Zhang None-None 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 11-11 11-12 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 X. Sun / R. Zhang 0-15 0-30 15-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 J. Hazelitt / W. Newman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 X. Sun / R. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 X. Sun / R. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 X. Sun / R. Zhang 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 X. Sun / R. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 X. Sun / R. Zhang 0-15 0-30 15-30 40-30 4-4 → 5-4 J. Hazelitt / W. Newman 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 X. Sun / R. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 X. Sun / R. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 J. Hazelitt / W. Newman 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 X. Sun / R. Zhang 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Hazelitt / W. Newman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. Sun / R. Zhang None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon K. Chen [15] K. Chen [15] None 7 3 7 D. Brand • D. Brand None 5 6 6 Vincitore: K. Chen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Brand None-None 7-6 K. Chen None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 8-5 8-6 8-7 9-7 6-6 → 7-6 D. Brand 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 K. Chen 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 D. Brand 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Chen 15-0 15-15 15-30 30-30 3-5 → 4-5 D. Brand 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 K. Chen 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 D. Brand 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 K. Chen 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Brand 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Chen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Brand 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 K. Chen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Brand 15-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Chen 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 D. Brand 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Chen 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Brand 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Chen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Brand 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 K. Chen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Brand 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Chen 15-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 D. Brand 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 K. Chen 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 D. Brand 30-0 40-0 5-3 → 5-4 K. Chen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Brand 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 K. Chen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 D. Brand 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 K. Chen 15-0 15-15 15-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Brand 0-15 0-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Chen 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. Brand None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

K. Chenvs D. Brand

M. Domenc vs C. Hewitt



Slam Wimbledon M. Domenc [14] M. Domenc [14] 6 2 C. Hewitt C. Hewitt 7 6 Vincitore: C. Hewitt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Domenc 15-0 15-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 C. Hewitt 15-0 30-0 2-4 → 2-5 M. Domenc 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 C. Hewitt 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Domenc 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Hewitt 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 M. Domenc 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Hewitt 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-6* 6-6 → 6-7 C. Hewitt 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 M. Domenc 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Hewitt 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Domenc 15-0 40-0 40-30 40-A 4-4 → 4-5 C. Hewitt 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Domenc 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Hewitt 15-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Domenc 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Hewitt 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Domenc 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 C. Hewitt 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Domenc None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

D. Jovanovski vs Z. Nurlanuly



Slam Wimbledon D. Jovanovski D. Jovanovski 1 1 Z. Nurlanuly [8] Z. Nurlanuly [8] 6 6 Vincitore: Z. Nurlanuly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Jovanovski 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 D. Jovanovski 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Jovanovski 0-15 30-15 0-2 → 1-2 Z. Nurlanuly 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 0-1 → 0-2 D. Jovanovski 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Nurlanuly 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 D. Jovanovski 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Z. Nurlanuly 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 D. Jovanovski 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Z. Nurlanuly 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Jovanovski 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 0-1 → 0-2 Z. Nurlanuly None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Pistola / G. Popa vs Y. Lin / Y. Qu



Slam Wimbledon I. Pistola / G. Popa I. Pistola / G. Popa None 7 2 1 Y. Lin / Y. Qu • Y. Lin / Y. Qu None 6 6 0 Vincitore: I. Pistola/G. Popa Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Y. Lin / Y. Qu None-None 1-0 I. Pistola / G. Popa None-None 0-1 1-1 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 5-7 6-7 8-7 9-7 9-8 9-9 9-10 10-10 11-10 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 I. Pistola / G. Popa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Y. Lin / Y. Qu 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 I. Pistola / G. Popa 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Y. Lin / Y. Qu 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 I. Pistola / G. Popa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Y. Lin / Y. Qu 30-0 1-1 → 1-2 I. Pistola / G. Popa 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Lin / Y. Qu 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Y. Lin / Y. Qu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Pistola / G. Popa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Y. Lin / Y. Qu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Pistola / G. Popa 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Y. Lin / Y. Qu 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 I. Pistola / G. Popa 15-0 15-15 30-15 3-3 → 4-3 Y. Lin / Y. Qu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Pistola / G. Popa 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Lin / Y. Qu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 I. Pistola / G. Popa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Y. Lin / Y. Qu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 I. Pistola / G. Popa None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 12:00am

R. Lindstedt / H. Tecau vs J. Blake / K. Edmund



Slam Wimbledon R. Lindstedt / H. Tecau R. Lindstedt / H. Tecau None 7 6 0 J. Blake / K. Edmund • J. Blake / K. Edmund None 5 7 1 Vincitore: J. Blake/K. Edmund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Blake / K. Edmund None-None 0-1 J. Blake / K. Edmund None-None 0-1 0-2 1-2 2-2 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 9-8 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2*-3 2*-4 2-6* 6-6 → 6-7 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Blake / K. Edmund 15-0 30-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-0 30-15 4-5 → 5-5 J. Blake / K. Edmund 0-15 15-15 30-15 4-4 → 4-5 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 J. Blake / K. Edmund 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-15 15-30 30-40 3-2 → 3-3 J. Blake / K. Edmund 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Blake / K. Edmund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Blake / K. Edmund 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Lindstedt / H. Tecau 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 J. Blake / K. Edmund 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 30-15 40-30 A-40 40-40 4-5 → 5-5 J. Blake / K. Edmund 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 J. Blake / K. Edmund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 30-15 2-3 → 3-3 J. Blake / K. Edmund 15-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Lindstedt / H. Tecau 15-0 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Blake / K. Edmund 0-15 15-30 30-30 1-1 → 1-2 R. Lindstedt / H. Tecau 0-15 15-15 15-40 30-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Blake / K. Edmund None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 0-1

J. Murray / B. Soares vs J. Chardy / J. Delgado



Slam Wimbledon J. Murray / B. Soares J. Murray / B. Soares 7 7 J. Chardy / J. Delgado J. Chardy / J. Delgado 5 6 Vincitore: J. Murray/B. Soares Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-6 → 7-6 J. Chardy / J. Delgado 0-15 15-30 30-30 6-5 → 6-6 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Chardy / J. Delgado 30-0 5-4 → 5-5 J. Murray / B. Soares 30-0 4-4 → 5-4 J. Chardy / J. Delgado 15-0 15-15 40-30 4-3 → 4-4 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Chardy / J. Delgado 0-15 0-30 15-30 30-30 3-2 → 3-3 J. Murray / B. Soares 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Chardy / J. Delgado 0-15 0-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Chardy / J. Delgado 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Chardy / J. Delgado 15-0 15-15 15-30 30-30 6-5 → 7-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 J. Chardy / J. Delgado 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Murray / B. Soares 15-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Chardy / J. Delgado 0-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Chardy / J. Delgado 15-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Murray / B. Soares 0-15 15-30 30-30 2-2 → 3-2 J. Chardy / J. Delgado 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Chardy / J. Delgado 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares None-None 15-0 15-15 40-15 0-0 → 1-0

B. Bryan / M. Bryan vs F. Fognini / L. Hewitt



Slam Wimbledon B. Bryan / M. Bryan B. Bryan / M. Bryan None 6 3 1 F. Fognini / L. Hewitt • F. Fognini / L. Hewitt None 3 6 0 Vincitore: B. Bryan/M. Bryan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Fognini / L. Hewitt None-None 1-0 F. Fognini / L. Hewitt None-None 0-1 0-2 1-2 3-2 4-2 4-3 5-3 6-3 6-4 7-4 7-5 7-6 8-6 9-6 9-8 9-9 10-9 10-10 10-11 11-11 12-11 12-12 12-13 13-13 14-13 14-14 14-15 15-15 16-15 16-16 16-17 17-17 18-17 18-18 18-19 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Fognini / L. Hewitt 15-0 15-15 30-15 30-30 3-5 → 3-6 B. Bryan / M. Bryan 0-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-5 → 3-5 F. Fognini / L. Hewitt 15-0 15-30 40-30 2-4 → 2-5 B. Bryan / M. Bryan 15-0 40-0 1-4 → 2-4 F. Fognini / L. Hewitt 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 B. Bryan / M. Bryan 0-15 30-15 30-30 1-2 → 1-3 F. Fognini / L. Hewitt 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Fognini / L. Hewitt 15-0 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Bryan / M. Bryan 30-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Fognini / L. Hewitt 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 30-15 3-3 → 4-3 F. Fognini / L. Hewitt 30-0 3-2 → 3-3 B. Bryan / M. Bryan 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 F. Fognini / L. Hewitt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A A-40 2-1 → 2-2 B. Bryan / M. Bryan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini / L. Hewitt 30-0 1-0 → 1-1 B. Bryan / M. Bryan None-None 0-15 15-15 15-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 12:00am

T. Konduri vs S. Suljic



Slam Wimbledon T. Konduri T. Konduri 6 7 S. Suljic S. Suljic 2 6 Vincitore: T. Konduri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 T. Konduri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 S. Suljic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Konduri 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Suljic 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 T. Konduri 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Suljic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Konduri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Suljic 30-0 30-15 30-30 2-2 → 2-3 T. Konduri 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Suljic 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 T. Konduri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Suljic 0-15 0-30 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Konduri 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Suljic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 T. Konduri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Suljic 15-0 15-15 30-15 30-30 3-1 → 3-2 T. Konduri 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Suljic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Konduri 15-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Suljic None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

D. Zhalgasbay vs C. Doig



Slam Wimbledon D. Zhalgasbay D. Zhalgasbay None 6 6 6 C. Doig • C. Doig None 4 7 7 Vincitore: C. Doig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Doig None-None 6-7 C. Doig None-None 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 8-7 9-7 9-8 6-6 → 6-7 C. Doig 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 C. Doig 40-0 5-4 → 5-5 D. Zhalgasbay 15-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Doig 15-0 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 3-3 → 4-3 C. Doig 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Doig 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Doig 15-0 30-0 1-0 → 1-1 D. Zhalgasbay 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 D. Zhalgasbay 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Doig 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Doig 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. Doig 15-0 15-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Zhalgasbay 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Doig 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Doig 15-0 40-0 40-30 1-1 → 1-2 D. Zhalgasbay 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Doig 0-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Zhalgasbay 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Doig 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 D. Zhalgasbay 15-0 40-0 4-3 → 5-3 C. Doig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 A-40 4-2 → 4-3 D. Zhalgasbay 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 C. Doig 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Zhalgasbay 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 C. Doig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 D. Zhalgasbay 15-0 15-15 40-15 1-0 → 2-0 C. Doig None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

D. Britton / E. Griffiths vs T. Hermanova / V. Sekerkova



Slam Wimbledon D. Britton / E. Griffiths D. Britton / E. Griffiths 6 6 T. Hermanova / V. Sekerkova T. Hermanova / V. Sekerkova 3 4 Vincitore: D. Britton/E. Griffiths Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Britton / E. Griffiths 15-0 30-15 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 D. Britton / E. Griffiths 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Britton / E. Griffiths 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 T. Hermanova / V. Sekerkova 0-15 15-15 40-15 2-2 → 2-3 D. Britton / E. Griffiths 15-0 30-0 1-2 → 2-2 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Britton / E. Griffiths 15-0 15-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Britton / E. Griffiths 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 15-15 15-40 4-3 → 5-3 D. Britton / E. Griffiths 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Britton / E. Griffiths 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 T. Hermanova / V. Sekerkova 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 D. Britton / E. Griffiths 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Hermanova / V. Sekerkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 D. Britton / E. Griffiths None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 12:00am

D. Jade vs T. Boogaard



Slam Wimbledon D. Jade D. Jade 6 2 T. Boogaard [11] T. Boogaard [11] 7 6 Vincitore: T. Boogaard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Boogaard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Jade 15-0 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Boogaard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Jade 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Boogaard 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Boogaard 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Jade 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 D. Jade 15-0 30-0 5-6 → 6-6 T. Boogaard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Jade 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Boogaard 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Jade 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Boogaard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 D. Jade 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Boogaard None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

M. Lei / Y. Lin vs C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio



Slam Wimbledon M. Lei / Y. Lin M. Lei / Y. Lin None 2 6 1 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio [2] • C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio [2] None 6 4 0 Vincitore: M. Lei/Y. Lin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio None-None 1-0 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio None-None 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 7-6 7-7 7-8 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 M. Lei / Y. Lin 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 M. Lei / Y. Lin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Lei / Y. Lin 15-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-15 2-1 → 2-2 M. Lei / Y. Lin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Lei / Y. Lin 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 M. Lei / Y. Lin 15-0 30-0 1-5 → 2-5 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 1-4 → 1-5 M. Lei / Y. Lin 0-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 M. Lei / Y. Lin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 C. Esquiva Banuls / P. Pinera Celorio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Lei / Y. Lin None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

P. Berezina / A. Cvetkovic vs S. Hettlerova / Y. Shao



Slam Wimbledon P. Berezina / A. Cvetkovic P. Berezina / A. Cvetkovic 6 6 S. Hettlerova / Y. Shao S. Hettlerova / Y. Shao 2 4 Vincitore: P. Berezina/A. Cvetkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Berezina / A. Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Hettlerova / Y. Shao 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Berezina / A. Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 S. Hettlerova / Y. Shao 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 P. Berezina / A. Cvetkovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 0-30 15-40 2-1 → 3-1 P. Berezina / A. Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 P. Berezina / A. Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 P. Berezina / A. Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 P. Berezina / A. Cvetkovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Berezina / A. Cvetkovic 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 2-1 S. Hettlerova / Y. Shao 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Berezina / A. Cvetkovic None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

N. Lee / J. Preston vs M. Pop / A. Tu



Slam Wimbledon N. Lee / J. Preston N. Lee / J. Preston None 6 2 0 M. Pop / A. Tu • M. Pop / A. Tu None 2 6 1 Vincitore: M. Pop/A. Tu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Pop / A. Tu None-None 0-1 N. Lee / J. Preston None-None 1-0 2-0 3-0 3-1 4-1 5-1 5-2 5-3 6-3 7-3 7-4 7-5 7-7 8-7 8-8 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Lee / J. Preston 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 M. Pop / A. Tu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 N. Lee / J. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Pop / A. Tu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Lee / J. Preston 15-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Pop / A. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Lee / J. Preston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 M. Pop / A. Tu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 N. Lee / J. Preston 15-0 15-15 30-15 30-30 5-2 → 6-2 M. Pop / A. Tu 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 N. Lee / J. Preston 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Pop / A. Tu 15-0 30-0 30-15 3-1 → 3-2 N. Lee / J. Preston 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 3-1 M. Pop / A. Tu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 3-0 N. Lee / J. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 2-0 M. Pop / A. Tu None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 12:00am

T. Chavez vs J. Lee



Slam Wimbledon T. Chavez T. Chavez 3 3 J. Lee J. Lee 6 6 Vincitore: J. Lee Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Chavez 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 → 3-6 J. Lee 15-0 30-0 3-4 → 3-5 T. Chavez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 J. Lee 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Chavez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 J. Lee 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Chavez 15-0 15-30 30-30 1-1 → 2-1 J. Lee 15-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Chavez 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lee 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Chavez 15-0 30-0 40-15 40-30 A-40 2-5 → 3-5 J. Lee 15-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 T. Chavez 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 J. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Chavez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Lee 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 T. Chavez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 J. Lee None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

R. Tabata vs N. Baena



Slam Wimbledon R. Tabata R. Tabata 6 6 N. Baena [13] N. Baena [13] 3 1 Vincitore: R. Tabata Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 R. Tabata 15-0 30-0 5-1 → 6-1 N. Baena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 R. Tabata 30-0 30-15 3-1 → 4-1 N. Baena 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Tabata 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Baena 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Tabata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 N. Baena 0-30 5-3 → 6-3 R. Tabata 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 N. Baena 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Tabata 30-0 40-0 40-30 3-2 → 4-2 N. Baena 15-0 30-0 3-1 → 3-2 R. Tabata 0-15 30-15 30-40 3-0 → 3-1 N. Baena 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 R. Tabata 15-0 30-0 1-0 → 2-0 N. Baena None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

I. Wobker / D. Zoldakova vs B. Kostecka / M. Makarova



Slam Wimbledon I. Wobker / D. Zoldakova [8] I. Wobker / D. Zoldakova [8] 6 7 B. Kostecka / M. Makarova B. Kostecka / M. Makarova 0 6 Vincitore: I. Wobker/D. Zoldakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 I. Wobker / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 B. Kostecka / M. Makarova 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 I. Wobker / D. Zoldakova 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 I. Wobker / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 I. Wobker / D. Zoldakova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 I. Wobker / D. Zoldakova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 0-40 0-2 → 1-2 I. Wobker / D. Zoldakova 0-15 15-15 30-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 B. Kostecka / M. Makarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 I. Wobker / D. Zoldakova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-0 → 6-0 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 0-40 4-0 → 5-0 I. Wobker / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-15 3-0 → 4-0 B. Kostecka / M. Makarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 I. Wobker / D. Zoldakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Kostecka / M. Makarova None-None 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R. Alame / A. Lacinova vs F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva



Slam Wimbledon R. Alame / A. Lacinova R. Alame / A. Lacinova 2 2 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3] F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva [3] 6 6 Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas/A. Pushkareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 R. Alame / A. Lacinova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 1-5 → 2-5 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 R. Alame / A. Lacinova 0-15 0-30 0-40 30-40 1-3 → 1-4 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 R. Alame / A. Lacinova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 R. Alame / A. Lacinova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 15-15 30-15 2-5 → 2-6 R. Alame / A. Lacinova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 R. Alame / A. Lacinova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Alame / A. Lacinova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Dorofeeva-Rybas / A. Pushkareva 15-0 30-0 30-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Alame / A. Lacinova None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon B. Bartram B. Bartram 4 4 T. Miki T. Miki 6 6 Vincitore: T. Miki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Miki 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Bartram 0-15 30-15 3-5 → 4-5 T. Miki 15-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Bartram 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 T. Miki 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Bartram 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Miki 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 B. Bartram 0-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Miki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Bartram 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Miki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 B. Bartram 15-0 15-15 15-30 30-30 3-5 → 4-5 T. Miki 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 3-5 B. Bartram 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Miki 30-0 40-0 2-3 → 2-4 B. Bartram 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Miki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 B. Bartram 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Miki 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 B. Bartram None-None 0-15 15-15 30-15 30-30 0-0 → 1-0

B. Bartramvs T. Miki

D. Caverzaschi vs G. Fernandez



Slam Wimbledon D. Caverzaschi D. Caverzaschi 1 2 G. Fernandez [4] G. Fernandez [4] 6 6 Vincitore: G. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Fernandez 0-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 D. Caverzaschi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 G. Fernandez 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 D. Caverzaschi 0-15 15-15 30-15 30-30 2-2 → 2-3 G. Fernandez 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Caverzaschi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Caverzaschi 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 G. Fernandez 15-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 D. Caverzaschi 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 G. Fernandez 0-15 0-30 0-4 → 1-4 D. Caverzaschi 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 G. Fernandez 15-0 30-0 0-2 → 0-3 D. Caverzaschi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Fernandez None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Z. Zhu vs D. De Groot



Slam Wimbledon Z. Zhu Z. Zhu 3 3 D. De Groot [2] D. De Groot [2] 6 6 Vincitore: D. De Groot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. De Groot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Z. Zhu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 D. De Groot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 D. De Groot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. De Groot 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Z. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. De Groot 0-15 15-30 30-40 1-4 → 2-4 Z. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. De Groot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Z. Zhu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. De Groot 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Z. Zhu None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Z. Wang vs A. Bernal



Slam Wimbledon Z. Wang [4] Z. Wang [4] 6 6 A. Bernal A. Bernal 2 1 Vincitore: Z. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Z. Wang 30-0 5-1 → 6-1 A. Bernal 15-0 15-15 15-30 30-40 4-1 → 5-1 Z. Wang 0-15 0-30 15-30 4-0 → 4-1 A. Bernal 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Z. Wang 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 2-0 → 3-0 A. Bernal 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Z. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bernal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Z. Wang 15-0 30-0 4-2 → 5-2 A. Bernal 0-15 0-40 3-2 → 4-2 Z. Wang 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bernal 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Z. Wang 0-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Bernal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Z. Wang None-None 0-15 0-30 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Penney A. Penney 6 6 M. Ter Hofte M. Ter Hofte 3 4 Vincitore: A. Penney Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Penney 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 M. Ter Hofte 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Penney 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Ter Hofte 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Penney 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 M. Ter Hofte 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 A. Penney 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Ter Hofte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Penney 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Ter Hofte 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Penney 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 M. Ter Hofte 15-0 30-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Penney 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-1 → 5-2 M. Ter Hofte 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 A. Penney 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Ter Hofte 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 A. Penney 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 1-1 → 2-1 M. Ter Hofte 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Penney None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

A. Penneyvs M. Ter Hofte

S. Lysov vs Z. Ji



Slam Wimbledon S. Lysov S. Lysov 1 1 Z. Ji Z. Ji 6 6 Vincitore: Z. Ji Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Lysov 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Z. Ji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Lysov 0-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Z. Ji 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Lysov 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Z. Ji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Lysov 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Z. Ji 15-0 15-15 40-15 1-5 → 1-6 S. Lysov 15-0 30-0 30-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Z. Ji 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Lysov 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Z. Ji 0-15 15-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 S. Lysov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Z. Ji None-None 15-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Chasteau vs C. Oosthuizen



Slam Wimbledon K. Chasteau K. Chasteau 6 6 C. Oosthuizen C. Oosthuizen 0 0 Vincitore: K. Chasteau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Oosthuizen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 K. Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Oosthuizen 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 K. Chasteau 30-15 40-30 40-40 2-0 → 3-0 C. Oosthuizen 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Chasteau 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 C. Oosthuizen 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 K. Chasteau 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 C. Oosthuizen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 K. Chasteau 15-0 40-0 2-0 → 3-0 C. Oosthuizen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Chasteau None-None 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

L. Guo vs J. Bos



Slam Wimbledon L. Guo L. Guo 4 0 J. Bos J. Bos 6 6 Vincitore: J. Bos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Bos 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 L. Guo 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 J. Bos 15-0 30-0 30-15 0-3 → 0-4 L. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 J. Bos 15-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Guo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Bos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 L. Guo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Bos 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 L. Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 J. Bos 15-0 30-0 1-4 → 1-5 L. Guo 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 J. Bos 15-0 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Guo 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Bos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Guo None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. De la Puente [3] M. De la Puente [3] 6 6 R. Spaargaren R. Spaargaren 0 2 Vincitore: M. De la Puente Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. De la Puente 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Spaargaren 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. De la Puente 30-0 30-15 2-2 → 3-2 R. Spaargaren 0-15 15-15 15-30 1-2 → 2-2 M. De la Puente 0-15 0-30 15-30 1-1 → 1-2 R. Spaargaren 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 M. De la Puente 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-0 → 6-0 M. De la Puente 30-0 40-0 4-0 → 5-0 R. Spaargaren 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 M. De la Puente 15-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Spaargaren 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 M. De la Puente None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. De la Puentevs R. Spaargaren

S. Houdet vs C. Ratzlaff



Slam Wimbledon S. Houdet S. Houdet 6 5 C. Ratzlaff C. Ratzlaff 7 7 Vincitore: C. Ratzlaff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Houdet 15-15 15-30 30-30 5-6 → 5-7 C. Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 S. Houdet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Ratzlaff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Houdet 0-15 15-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Houdet 0-15 0-40 15-40 3-2 → 3-3 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 S. Houdet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Ratzlaff 0-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 S. Houdet 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Ratzlaff 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8-9* 6-6 → 6-7 C. Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Houdet 15-0 15-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 C. Ratzlaff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 S. Houdet 15-0 15-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Houdet 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 C. Ratzlaff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 3-3 S. Houdet 15-0 15-15 15-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Ratzlaff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 C. Ratzlaff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Houdet None-None 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Van Koot vs K. Montjane



Slam Wimbledon A. Van Koot A. Van Koot 6 6 K. Montjane K. Montjane 4 2 Vincitore: A. Van Koot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Van Koot 0-30 15-30 30-30 A-40 5-2 → 6-2 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Van Koot 0-15 15-15 30-15 3-2 → 4-2 K. Montjane 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Van Koot 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 K. Montjane 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 K. Montjane 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Van Koot 15-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Montjane 0-15 0-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Van Koot 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 K. Montjane 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Van Koot 15-15 30-15 30-30 1-4 → 2-4 K. Montjane 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 A. Van Koot 30-0 40-0 0-3 → 1-3 K. Montjane 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Van Koot 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Montjane None-None 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

M. Ohtani vs L. De Greef



Slam Wimbledon M. Ohtani M. Ohtani 3 7 5 L. De Greef L. De Greef 6 5 7 Vincitore: L. De Greef Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 L. De Greef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Ohtani 0-30 15-30 30-40 5-5 → 5-6 L. De Greef 15-0 15-15 5-4 → 5-5 M. Ohtani 15-0 15-30 15-40 5-3 → 5-4 L. De Greef 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Ohtani 15-0 30-0 4-2 → 5-2 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Ohtani 0-15 0-30 15-40 4-0 → 4-1 L. De Greef 30-0 30-30 30-40 40-40 3-0 → 4-0 M. Ohtani 15-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 M. Ohtani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 M. Ohtani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 L. De Greef 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 L. De Greef 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Ohtani 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 L. De Greef 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 2-3 → 2-4 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 1-3 → 2-3 L. De Greef 0-15 15-30 30-30 1-2 → 1-3 M. Ohtani 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 L. De Greef 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Ohtani 0-30 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. De Greef 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Ohtani 15-0 40-0 2-5 → 3-5 L. De Greef 0-15 0-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 M. Ohtani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 L. De Greef 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Ohtani 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 L. De Greef 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Ohtani 30-0 30-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 L. De Greef None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon K. Flipkens / D. Hantuchova K. Flipkens / D. Hantuchova 6 2 A. Kerber / A. Petkovic A. Kerber / A. Petkovic 7 6 Vincitore: A. Kerber/A. Petkovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 30-0 40-15 2-2 → 2-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 30-0 1-0 → 2-0 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 15-15 15-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 6-6 → 6-7 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 K. Flipkens / D. Hantuchova 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Kerber / A. Petkovic 0-15 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 15-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Kerber / A. Petkovic 15-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Flipkens / D. Hantuchova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Kerber / A. Petkovic 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 K. Flipkens / D. Hantuchova None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Flipkens/ D. Hantuchovavs A. Kerber/ A. Petkovic

D. Cibulkova / B. Strycova vs E. Bouchard / A. Kontaveit

