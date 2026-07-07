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Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 08 Luglio 2026. Sul Centrale prima Paolini e poi Cobolli

07/07/2026 14:19 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
M. Kostyuk UKR vs J. Paolini ITA
F. Cobolli ITA vs A. Fery GBR

No.1 Court – Ore: 2:00pm
L. Noskova CZE vs E. Mertens BEL
T. Fritz USA vs A. Zverev DEU o J. Lehecka CZE

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3 commenti

Carlo (Guest) 07-07-2026 15:19

@ Just Is back (#4649074)

Hanno sistemato, non sono ancora così fulminato…

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Just Is back (Guest) 07-07-2026 14:35

Scritto da Carlo
Fritz-Lehecka? Prevedete il futuro?

Leggere, ormai sport desueto…

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Carlo (Guest) 07-07-2026 14:26

Fritz-Lehecka? Prevedete il futuro? 😀

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