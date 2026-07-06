Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 06 Luglio 2026
Wimbledon – erba
R16 de Minaur – Cobolli Inizio 14:00
R16 Bolelli /Vavassori – Krajicek /Mektic 3° inc. ore 12:00
R16 Paolini vs Eala Inizio 14:30
R64 Ciurnelli /Sloboda vs Gonzalez /Suljic 4° inc. ore 12:00
R64 Azam /Reddy vs Gribaldo /Massellani 3° inc. ore 12:00
R64 Shao vs Pistola 2° inc. ore 12:00
CH 125 Braunschweig – terra
Q2 Pieri – Molleker Inizio 11:30
CH 100 Iasi – terra
R32 Kasnikowski – Cina Non prima 15:30
CH 75 Bogota – terra
Q2 Claverie – Papa Inizio 17:00
CH 75 Trieste – terra
Q2 Villanueva – Bocchi Inizio 10:00
Q2 Potenza – Fellin Non prima 11:30
R32 Roncadelli – Ribecai Non prima 14:00
Q2 Kravchenko – Crivellaro Inizio 10:00
Q2 Dalla Valle – Carou 2° inc. ore 10:00
R32 Brancaccio – Agamenone Non prima 20:00
Q2 Prihodko – Oradini Inizio 10:00
TAG: Italiani in campo
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