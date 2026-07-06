Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 06 Luglio 2026

06/07/2026 07:53 Nessun commento
Federico Cinà nella foto - Foto Patrick Boren
Federico Cinà nella foto - Foto Patrick Boren

GBR Wimbledon – erba
R16 de Minaur AUS – Cobolli ITA Inizio 14:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Bolelli ITA/Vavassori ITA – Krajicek USA/Mektic CRO 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Paolini ITA vs Eala PHI Inizio 14:30

Il match deve ancora iniziare

R64 Ciurnelli ITA/Sloboda SVK vs Gonzalez ESP/Suljic SLO 4° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Azam USA/Reddy USA vs Gribaldo ITA/Massellani ITA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Shao CHN vs Pistola ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 125 Braunschweig – terra
Q2 Pieri ITA – Molleker GER Inizio 11:30

Il match deve ancora iniziare



ROU CH 100 Iasi – terra
R32 Kasnikowski POL – Cina ITA Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare



COL CH 75 Bogota – terra
Q2 Claverie ITA – Papa USA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
Q2 Villanueva ARG – Bocchi ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Potenza ITA – Fellin ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Roncadelli URU – Ribecai ITA Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Kravchenko UKR – Crivellaro ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Dalla Valle ITA – Carou URU 2° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Brancaccio ITA – Agamenone ITA Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Q2 Prihodko MKD – Oradini ITA Inizio 10:00

Il match deve ancora iniziare

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