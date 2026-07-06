Wimbledon 2026 - Day 8 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Paolini e Cobolli alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

06/07/2026 08:17 4 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  6 Luglio 2026

19°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 34°C
CIELO Parzialmente soleggiato per gran parte della giornata, poi nuvole intermittenti in serata
PIOGGIA Assente nelle ore principali
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Luglio
08:00
22°
09:00
24°
10:00
26°
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28°
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32°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 4° turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
Wimbledon · 4° Turno
Main Draw · Erba
R16
☀  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  4° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Paolini ITA vs A. Eala PHI

Il match deve ancora iniziare

G. Dimitrov BUL vs A. Fery GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs A. Zverev GER

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. de Minaur AUS vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

M. Keys USA vs L. Noskova CZE

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T. Fritz USA vs A. Bublik KAZ

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No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Krueger USA vs M. Kostyuk UKR

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M. Bouzkova CZE vs E. Mertens BEL

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M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

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J. Salisbury GBR / L. Fernandez CAN vs C. Harrison USA / S. Zhang CHN

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No.3 Court – Ore: 12:00am
H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA
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T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR

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P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

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M. Pavic CRO / F. Stollar HUN vs N. Skupski GBR / D. Krawczyk USA

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Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs S. Hsieh TPE / X. Wang CHN

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X. Jiang CHN / Y. Xu CHN vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

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S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

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E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

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Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic GBR vs A. Pircher AUT
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A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs I. Neel EST / G. Olmos MEX

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M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA

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M. Domenc FRA / D. Jade FRA vs J. Craze GBR / O.Page GBR

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Court 4 – Ore: 12:00am
X. Sun CHN vs D. Zoldakova CZE
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M. Pop ROU vs D. Britton GBR

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R. Lawlor GBR / J. Lee USA vs A. Gabet FRA / S. Rybkin IOA

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J. Dembo AUS / D. Jovanovski AUS vs V. Gonzalez-Galino ESP / T. Konduri USA

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Court 5 – Ore: 12:00am
A. Lacinova LAT vs E. Eigelsbach GER
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N. Lagaev CAN vs M. Thamm GER

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V. Fletcher GBR / A. Mirrington GBR vs Y. Alexandrescou FRA / R. Tabata JPN

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R. Ciurnelli ITA / L. Sloboda SVK vs E. Gonzalez ESP / S. Suljic SLO

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F. De Bresser NED / U. Jeong KOR vs E. Dotsenko IOA / M. Thamm GER

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Court 6 – Ore: 12:00am
T. Frodin USA vs F. Dorofeeva-Rybas IOA
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J. Preston USA vs O. Traynor USA

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M. Makarova IOA vs J. Hazelitt USA

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J. Secord USA / D. Zhalgasbay KAZ vs Y. Alvarez PUR / L. Storck Franca BRA

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V. Barros BRA / N. Leme Da Silva BRA vs T. Bush GBR / T. Prisadnikova GBR

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Court 7 – Ore: 12:00am
J. Kovackova CZE vs R. Zhang CHN

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A. Pushkareva IOA vs R. Alame AUS

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S. Azam USA / V. Reddy USA vs M. Gribaldo ITA / S. Massellani ITA

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N. Baena PER / T. Chavez ESP vs J. Bolivar Idarraga COL / D. Pagani ARG

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Court 8 – Ore: 12:00am
M. Burcescu ROU vs V. Barros BRA
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Y. Shao CHN vs I. Pistola ITA

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C. Clarke USA vs K. Efremova FRA

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H. Kawanishi JPN / K. Watanabe JPN vs C. Doig RSA / D. Kisimov BUL

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L. Chang USA / M. Sohns USA vs E. Eigelsbach GER / H. Smart GBR

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Court 14 – Ore: 12:00am
C. Esquiva Banuls ESP vs C. Hoo USA

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M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs J. Rojer NED / T. Winegar USA

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D. Brand ISR / P. Chabalgoity BRA vs N. Belozertsev UZB / M. Ceban GBR

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L. Miguel BRA / Z. Sesko SLO vs J. Kusy CZE / K. Thompson HKG

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M. Knight GBR / A. Wong GBR vs A. Pircher AUT / R. Yoshida JPN

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Court 15 – Ore: 12:00am
Y. Qu CHN vs T. Hermanova CZE
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R. Neimanis LAT / M. Todoran ROU vs E. Camacho ECU / K. Chen TPE

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T. Behrmann AUT / F. Thomas SUI vs O. Ogunsakin NGR / N. Raguin BOT

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R. Cozad USA / G. Goode USA vs J. Mackenzie GER / V. Reisach GER

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Court 17 – Ore: 12:00am
P. Skliar UKR vs A. James JAM

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A. Gray GBR / H. Mcelnea GBR vs M. Antonius USA / A. Johnson USA

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L.Channon GBR / W. Moxon GBR vs K. Pantaratorn THA / A. Paparkar IND

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M. Burcescu ROU / P. Skliar UKR vs T. Frodin USA / M. Rajeshwaran Revathi IND

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4 commenti

Calvin (Guest) 06-07-2026 09:35

Per superficie più che per avversari i nostri oggi sono sfavoriti, Cobolli molto Paolini non moltissimo.

Comunque entrambi hanno chance ed entrambi entrano in campo con la tranquillità che il loro nel torneo l’hanno fatto.

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OspiteSgradito (Guest) 06-07-2026 09:06

Match importante e difficile per Flavio.
L’ Italiano non ha il gioco per sfondare De Minaur in pochi colpi ed è quindi una partita che richiederà un botto di energie mentali e soprattutto fisiche per venirne a capo.
Non so quante gliene siano rimaste dopo le battaglie della prima settimana per riuscire a dover giocare uno, due e forse anche tre colpi in piú quasi in ogni scambio (senza sbagliare)
Indipendentemente da come andrà, ottimo Wimbledon. Non era scontato dopo Parigi ed ha vinto belle battaglie infiammando e conquistando il pubblico.
Forza!

Paolini trova un’ avversaria che su erba ci sa giocare e pure bene ed è la giusta favorita. Dalla sua, peró, Jasmine ha la maggiore esperienza in partite di questo calibro e non è cosa da poco. Vedremo.

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Leprotto (Guest) 06-07-2026 09:03

Oggi farò un po di ping pong tra Paolini e Cobolli. Se Jasmine è quella dell’ultima volta, per la bella filippina no trip for cats. Il motivo è la pesantezza di palla. La bella Eala è leggerina, come direbbe il simpaticissimo utente. Cobolli per me ora come ora, è una incognita.Non so se fidarmi. Di fronte troverà il muro australe che tutto rimanda. Giocare a specchio non credo gli convenga. Flavio ha delle alternative, l’altro no. Perciò dipenderà da lui. Con che testa e fisico entrerà in campo

 2
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Gaz (Guest) 06-07-2026 09:01

Ci sono in campo le 3 sorprese di questa edizione,ma è indubbiamente Alex Eala il personaggio del momento a Wimbledon.
Non aveva neanche fatto ancora un terzo turno in uno slam,sono arrivati gli ottavi,e battendo la campionessa in carica. E certamente lei al momento la grossa candidata per essere eletta ‘l’insospettabile” di questo slam.
Chissà se qualche utente l’ha previsto che sarebbe potuta essere lei,ed è stata lei a vincere il primo torneo in erba della stagione,il W125 di Birmingham.
Paolini data sfavorita ma forse e meglio così,dopo aver superato Swiatek ci può essere anche un calo di tensione che spesso tradisce,la famosa prova del 9 dopo un’impresa da 10 sulla scala dei valori.
In più è una Paolini che si ripresenta con match consecutivamente vinti che finalmente ricominciano a darle più certezze e sicurezza,e sono certe che ha esultato anche lei quando ha visto che doveva affrontare Eala e non Swiatek.

Tocca a Noskova e Mertens tentare di stoppare questi due pendolini di Keys e Bouzkova,arrivate da un torneo vinto e quindi a 8 vittorie consecutive.

La Krueger è certamente quella che mi ha sorpreso di più, proprio perché a differenza di Bouzkova e Eala è arrivata dal nulla di questa stagione su erba,la Kostyuk sarà dunque la tennista che i bookmakers vedono la più favorita nel match più sbilanciato di giornata,dove Keys ed Eala sono leggermente date favorite e Bouzkova-Mertens alla pari.

Butteremo un occhio alla Pistola per vedere se sarà letale anche oggi. Dovrebbe scendere in campo verso le 14,dopo la Barros, che ho visto essere un’ottima palleggiatrice di football.

Sul mio personalissimo cartellino:
Paolini
Bouzkova
Kostyuk
Keys

Comunque,a differenza di Eala, Krueger e Mertens non mi stupirebbe e non sarei sorpreso di una Noskova anche finalista dalla parte bassa.

 1
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