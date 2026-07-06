Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Paolini e Cobolli alla caccia dei quarti di finale (LIVE)
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✅ Asciutto
🎾 4° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Paolini vs A. Eala
G. Dimitrov vs A. Fery
J. Lehecka vs A. Zverev
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. de Minaur vs F. Cobolli
M. Keys vs L. Noskova
T. Fritz vs A. Bublik
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Krueger vs M. Kostyuk
M. Bouzkova vs E. Mertens
M. Kostyuk / E. Ruse vs E. Perez / D. Schuurs
J. Salisbury / L. Fernandez vs C. Harrison / S. Zhang
No.3 Court – Ore: 12:00am
H. Guo / K. Mladenovic vs A. Detiuc / I. Khromacheva
T. Kokkinakis / A. Kovacevic vs C. Harrison / N. Skupski
P. Nouza / N. Oberleitner vs J. Cash / L. Glasspool
M. Pavic / F. Stollar vs N. Skupski / D. Krawczyk
Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama / E. Liang vs S. Hsieh / X. Wang
X. Jiang / Y. Xu vs L. Siegemund / V. Zvonareva
S. Bolelli / A. Vavassori vs A. Krajicek / N. Mektic
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund vs M. Arevalo / J. Ostapenko
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic vs A. Pircher
A. Danilina / A. Krunic vs I. Neel / G. Olmos
M. Polmans / S. Hunter vs G. Andreozzi / A. Sutjiadi
M. Domenc / D. Jade vs J. Craze / O.Page
Court 4 – Ore: 12:00am
X. Sun vs D. Zoldakova
M. Pop vs D. Britton
R. Lawlor / J. Lee vs A. Gabet / S. Rybkin
J. Dembo / D. Jovanovski vs V. Gonzalez-Galino / T. Konduri
Court 5 – Ore: 12:00am
A. Lacinova vs E. Eigelsbach
N. Lagaev vs M. Thamm
V. Fletcher / A. Mirrington vs Y. Alexandrescou / R. Tabata
R. Ciurnelli / L. Sloboda vs E. Gonzalez / S. Suljic
F. De Bresser / U. Jeong vs E. Dotsenko / M. Thamm
Court 6 – Ore: 12:00am
T. Frodin vs F. Dorofeeva-Rybas
J. Preston vs O. Traynor
M. Makarova vs J. Hazelitt
J. Secord / D. Zhalgasbay vs Y. Alvarez / L. Storck Franca
V. Barros / N. Leme Da Silva vs T. Bush / T. Prisadnikova
Court 7 – Ore: 12:00am
J. Kovackova vs R. Zhang
A. Pushkareva vs R. Alame
S. Azam / V. Reddy vs M. Gribaldo / S. Massellani
N. Baena / T. Chavez vs J. Bolivar Idarraga / D. Pagani
Court 8 – Ore: 12:00am
M. Burcescu vs V. Barros
Y. Shao vs I. Pistola
C. Clarke vs K. Efremova
H. Kawanishi / K. Watanabe vs C. Doig / D. Kisimov
L. Chang / M. Sohns vs E. Eigelsbach / H. Smart
Court 14 – Ore: 12:00am
C. Esquiva Banuls vs C. Hoo
M. Arevalo / M. Pavic vs J. Rojer / T. Winegar
D. Brand / P. Chabalgoity vs N. Belozertsev / M. Ceban
L. Miguel / Z. Sesko vs J. Kusy / K. Thompson
M. Knight / A. Wong vs A. Pircher / R. Yoshida
Court 15 – Ore: 12:00am
Y. Qu vs T. Hermanova
R. Neimanis / M. Todoran vs E. Camacho / K. Chen
T. Behrmann / F. Thomas vs O. Ogunsakin / N. Raguin
R. Cozad / G. Goode vs J. Mackenzie / V. Reisach
Court 17 – Ore: 12:00am
P. Skliar vs A. James
A. Gray / H. Mcelnea vs M. Antonius / A. Johnson
L.Channon / W. Moxon vs K. Pantaratorn / A. Paparkar
M. Burcescu / P. Skliar vs T. Frodin / M. Rajeshwaran Revathi
TAG: Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Wimbledon, Wimbledon 2026
4 commenti
Per superficie più che per avversari i nostri oggi sono sfavoriti, Cobolli molto Paolini non moltissimo.
Comunque entrambi hanno chance ed entrambi entrano in campo con la tranquillità che il loro nel torneo l’hanno fatto.
Match importante e difficile per Flavio.
L’ Italiano non ha il gioco per sfondare De Minaur in pochi colpi ed è quindi una partita che richiederà un botto di energie mentali e soprattutto fisiche per venirne a capo.
Non so quante gliene siano rimaste dopo le battaglie della prima settimana per riuscire a dover giocare uno, due e forse anche tre colpi in piú quasi in ogni scambio (senza sbagliare)
Indipendentemente da come andrà, ottimo Wimbledon. Non era scontato dopo Parigi ed ha vinto belle battaglie infiammando e conquistando il pubblico.
Forza!
Paolini trova un’ avversaria che su erba ci sa giocare e pure bene ed è la giusta favorita. Dalla sua, peró, Jasmine ha la maggiore esperienza in partite di questo calibro e non è cosa da poco. Vedremo.
Oggi farò un po di ping pong tra Paolini e Cobolli. Se Jasmine è quella dell’ultima volta, per la bella filippina no trip for cats. Il motivo è la pesantezza di palla. La bella Eala è leggerina, come direbbe il simpaticissimo utente. Cobolli per me ora come ora, è una incognita.Non so se fidarmi. Di fronte troverà il muro australe che tutto rimanda. Giocare a specchio non credo gli convenga. Flavio ha delle alternative, l’altro no. Perciò dipenderà da lui. Con che testa e fisico entrerà in campo
Ci sono in campo le 3 sorprese di questa edizione,ma è indubbiamente Alex Eala il personaggio del momento a Wimbledon.
Non aveva neanche fatto ancora un terzo turno in uno slam,sono arrivati gli ottavi,e battendo la campionessa in carica. E certamente lei al momento la grossa candidata per essere eletta ‘l’insospettabile” di questo slam.
Chissà se qualche utente l’ha previsto che sarebbe potuta essere lei,ed è stata lei a vincere il primo torneo in erba della stagione,il W125 di Birmingham.
Paolini data sfavorita ma forse e meglio così,dopo aver superato Swiatek ci può essere anche un calo di tensione che spesso tradisce,la famosa prova del 9 dopo un’impresa da 10 sulla scala dei valori.
In più è una Paolini che si ripresenta con match consecutivamente vinti che finalmente ricominciano a darle più certezze e sicurezza,e sono certe che ha esultato anche lei quando ha visto che doveva affrontare Eala e non Swiatek.
Tocca a Noskova e Mertens tentare di stoppare questi due pendolini di Keys e Bouzkova,arrivate da un torneo vinto e quindi a 8 vittorie consecutive.
La Krueger è certamente quella che mi ha sorpreso di più, proprio perché a differenza di Bouzkova e Eala è arrivata dal nulla di questa stagione su erba,la Kostyuk sarà dunque la tennista che i bookmakers vedono la più favorita nel match più sbilanciato di giornata,dove Keys ed Eala sono leggermente date favorite e Bouzkova-Mertens alla pari.
Butteremo un occhio alla Pistola per vedere se sarà letale anche oggi. Dovrebbe scendere in campo verso le 14,dopo la Barros, che ho visto essere un’ottima palleggiatrice di football.
Sul mio personalissimo cartellino:
Paolini
Bouzkova
Kostyuk
Keys
Comunque,a differenza di Eala, Krueger e Mertens non mi stupirebbe e non sarei sorpreso di una Noskova anche finalista dalla parte bassa.