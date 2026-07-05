WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana. La Grant si cancella

05/07/2026 17:12 3 commenti
Paula Badosa nella foto - Foto Getty Images
Paula Badosa nella foto - Foto Getty Images

WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Moyuka Uchijima JPN
Noma Noha Akugue GER vs Irene Burillo ESP
Dalma Galfi HUN vs Kajsa Rinaldo Persson SWE
(WC) Tiana Tian Deng SWE vs (8) Kaitlin Quevedo ESP

(4) Simona Waltert SUI vs Katarzyna Kawa POL
Aneta Laboutkova CZE vs (WC) Grace Bernstein SWE
Miriam Bulgaru ROU vs Valeriya Strakhova UKR
Leyre Romero Gormaz ESP vs (7) Darja Semenistaja LAT

(5) Sinja Kraus AUT vs Claire Liu USA
(WC) June Bjork SWE vs Caijsa Hennemann SWE
Mona Barthel GER vs Lola Radivojevic SRB
Martha Matoula GRE vs (3) Yulia Putintseva KAZ

(6) Emiliana Arango COL vs Lea Nilsson SWE
Marina Bassols Ribera ESP vs Paula Badosa ESP
Lisa Zaar SWE vs Varvara Lepchenko USA
(WC) Linea Bajraliu SWE vs (2) Tamara Korpatsch GER

TAG:

3 commenti

espertodipallacorda 05-07-2026 19:23

Badosa

Oliynykova

Kawa
Putintseva

Rinaldo
Romero
Kraus
Lepchenko

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
brizz 05-07-2026 18:10

quevedo

arango

waltert
putintseva

oliynykova
romero
kraus
zaar

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
miky85 05-07-2026 17:48

Oliynykova

Badosa

Romero
Putintseva

Rinaldo
Kawa
Kraus
Korpatsch

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!