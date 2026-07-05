WTA 125 Bastad: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana. La Grant si cancella
WTA 125 Bastad – Tabellone Principale – terra
(1) Oleksandra Oliynykova vs Moyuka Uchijima
Noma Noha Akugue vs Irene Burillo
Dalma Galfi vs Kajsa Rinaldo Persson
(WC) Tiana Tian Deng vs (8) Kaitlin Quevedo
(4) Simona Waltert vs Katarzyna Kawa
Aneta Laboutkova vs (WC) Grace Bernstein
Miriam Bulgaru vs Valeriya Strakhova
Leyre Romero Gormaz vs (7) Darja Semenistaja
(5) Sinja Kraus vs Claire Liu
(WC) June Bjork vs Caijsa Hennemann
Mona Barthel vs Lola Radivojevic
Martha Matoula vs (3) Yulia Putintseva
(6) Emiliana Arango vs Lea Nilsson
Marina Bassols Ribera vs Paula Badosa
Lisa Zaar vs Varvara Lepchenko
(WC) Linea Bajraliu vs (2) Tamara Korpatsch
TAG: WTA 125 Bastad
3 commenti
Badosa
Oliynykova
Kawa
Putintseva
Rinaldo
Romero
Kraus
Lepchenko
quevedo
arango
waltert
putintseva
oliynykova
romero
kraus
zaar
Oliynykova
Badosa
Romero
Putintseva
Rinaldo
Kawa
Kraus
Korpatsch