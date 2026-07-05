Wimbledon: Il programma di Lunedì 06 Luglio 2026. Paolini e Cobolli praticamente in contemporanea

Centre Court – Ore: 2:30pm

J. Paolini vs A. Eala

G. Dimitrov vs A. Fery

J. Lehecka vs A. Zverev

No.1 Court – Ore: 2:00pm

A. de Minaur vs F. Cobolli

M. Keys vs L. Noskova

T. Fritz vs A. Bublik

No.2 Court – Ore: 12:00am

A. Krueger vs M. Kostyuk

M. Bouzkova vs E. Mertens