Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma di Lunedì 06 Luglio 2026. Paolini e Cobolli praticamente in contemporanea

05/07/2026 15:26 Nessun commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Paolini ITA vs A. Eala PHI
G. Dimitrov BUL vs A. Fery GBR
J. Lehecka CZE vs A. Zverev GER

No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. de Minaur AUS vs F. Cobolli ITA
M. Keys USA vs L. Noskova CZE
T. Fritz USA vs A. Bublik KAZ

No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Krueger USA vs M. Kostyuk UKR
M. Bouzkova CZE vs E. Mertens BEL

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