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Wimbledon: Il programma di Lunedì 06 Luglio 2026. Paolini e Cobolli praticamente in contemporanea
05/07/2026 15:26 Nessun commento
Centre Court – Ore: 2:30pm
J. Paolini vs A. Eala
G. Dimitrov vs A. Fery
J. Lehecka vs A. Zverev
No.1 Court – Ore: 2:00pm
A. de Minaur vs F. Cobolli
M. Keys vs L. Noskova
T. Fritz vs A. Bublik
No.2 Court – Ore: 12:00am
A. Krueger vs M. Kostyuk
M. Bouzkova vs E. Mertens
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
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