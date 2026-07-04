Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Eala elimina Swiatek: la campionessa in carica crolla al terzo turno. Mertens sorprende Rybakina: la kazaka saluta il sogno numero 1. Oggi in campo anche altri 3 azzurri in singolare (LIVE)

Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese clamorose. Dopo una prima settimana già piena di risultati inattesi, arriva una delle eliminazioni più pesanti del torneo: Iga Swiatek, campionessa in carica del tabellone femminile, è stata battuta da Alexandra Eala con il punteggio di 7-6(9) 6-2.

La filippina conquista così il miglior risultato della sua carriera in uno Slam e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Jasmine Paolini. Per Swiatek, invece, sfuma la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si apre una fase delicatissima della stagione.

Il primo set è stato il momento decisivo della partita. Eala ha giocato con grande coraggio, riuscendo a resistere alla pressione nei punti più importanti. Il tie-break è diventato una vera battaglia, con la filippina capace di annullare due set point prima di chiudere 11-9, mettendo un peso enorme sulle spalle della polacca.

Da lì la partita ha cambiato volto. Swiatek ha perso fiducia, mentre Eala ha continuato a spingere con ordine, lucidità e grande personalità. Il secondo set è stato molto più netto: la filippina ha preso il controllo degli scambi e ha chiuso 6-2, completando una vittoria destinata a fare rumore.

Eala si conferma una delle avversarie più scomode per Swiatek. La filippina si era già fatta conoscere al grande pubblico proprio contro la polacca, battendola nei quarti del Miami Open 2025. Swiatek aveva poi pareggiato il confronto diretto poche settimane dopo al Mutua Madrid Open, ma a Wimbledon è stata ancora Eala a trovare il colpo più importante.

La filippina di 21 anni è ormai molto più di una semplice prospettiva. Con questa vittoria, Eala dimostra di poter competere sui palcoscenici più importanti e di avere la maturità per gestire momenti ad altissima tensione. La sua corsa a Wimbledon la proietta provvisoriamente fino alla 27ª posizione del ranking WTA, il miglior piazzamento della carriera.

Per Swiatek, invece, il momento resta complicato. Dopo una stagione sulla terra battuta irregolare e senza titoli, Wimbledon rappresentava l’occasione per dare una svolta e ritrovare certezze. L’eliminazione al terzo turno, invece, aggrava la situazione e comporta anche una pesante perdita in classifica.

La polacca lascia per strada 1870 punti e scende provvisoriamente fino al sesto posto del ranking WTA. Una posizione insolita per una giocatrice abituata negli ultimi anni a vivere stabilmente nelle zone più alte della classifica.

Il dato storico rende il risultato ancora più significativo. Con l’eliminazione di Swiatek, continua la maledizione della campionessa uscente a Wimbledon: sono ormai dieci anni che la vincitrice del torneo femminile non riesce a difendere il titolo. L’ultima a riuscirci fu Serena Williams, campionessa nel 2015 e poi ancora nel 2016.

Per Swiatek ora l’obiettivo sarà ricostruire fiducia nella tournée sul cemento, con lo US Open come grande appuntamento della seconda parte di stagione. Per Eala, invece, Wimbledon diventa il torneo della consacrazione: una vittoria contro la campionessa in carica, gli ottavi contro Paolini e la sensazione di essere pronta a entrare davvero tra le grandi del circuito.

Elise Mertens firma una delle grandi sorprese della prima settimana di Wimbledon 2026. La belga ha eliminato Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in 1 ora e 35 minuti, conquistando l’accesso agli ottavi di finale e interrompendo la corsa della kazaka verso il possibile numero 1 del mondo.

Rybakina arrivava a Wimbledon con l’obiettivo di mettere pressione ad Aryna Sabalenka nella classifica WTA, ma la sconfitta contro Mertens spegne le sue ambizioni immediate di sorpasso. Una battuta d’arresto pesante, non solo per il ranking, ma anche per il modo in cui è maturata.

Il primo set è stato una vera battaglia, con continui cambi di inerzia. Mertens è riuscita ad andare avanti di un break in due occasioni, ma Rybakina ha sempre trovato il modo di rientrare, restando aggrappata al parziale con la forza dei suoi colpi.

Nel tie-break, però, la belga ha giocato con maggiore lucidità. Mertens ha gestito meglio i punti importanti, ha contenuto la potenza dell’avversaria e ha chiuso 7-4, mettendo pressione a una Rybakina sempre più fragile sul piano della fiducia.

Da quel momento la partita ha cambiato volto. La numero 2 del ranking WTA ha perso certezze in tutti i fondamentali, non riuscendo più a trovare continuità né al servizio né da fondo campo. Mertens, al contrario, ha continuato a spingere con ordine e intelligenza, approfittando di ogni passaggio a vuoto della kazaka.

Il secondo set è diventato rapidamente un monologo della belga. Rybakina ha ceduto due volte il servizio e non è più riuscita a rientrare in partita, finendo per consegnare a Mertens una vittoria netta e meritata.

Per Rybakina si tratta di un’altra delusione sull’erba londinese. La kazaka aveva vinto Wimbledon nel 2022, ma da allora non è più riuscita a ritrovare lo stesso livello all’All England Club. Già lo scorso anno era uscita al terzo turno, e anche questa edizione si chiude troppo presto rispetto alle aspettative.

La sconfitta sorprende se si guarda alla stagione complessiva, segnata anche dal successo all’Australian Open, ma i segnali arrivati nella preparazione sull’erba non erano incoraggianti. Rybakina aveva perso al secondo turno al WTA del Queen’s e all’esordio al WTA di Berlino, mostrando difficoltà che a Wimbledon sono riemerse in modo evidente.

Il dato positivo, almeno sul piano del ranking, è che Rybakina non perde punti rispetto allo scorso anno. Sabalenka, invece, dovrà difendere un risultato più pesante e potrebbe comunque vedere ridursi il margine se non dovesse raggiungere almeno la semifinale.

Per Mertens, invece, è una vittoria di enorme prestigio. La belga ha saputo leggere la partita, resistere nei momenti più complicati del primo set e poi colpire quando Rybakina è crollata mentalmente e tecnicamente.

Wimbledon perde così una delle favorite, ma ritrova una Mertens brillante e concreta. Rybakina dovrà ora voltare pagina e guardare alla tournée sul cemento, dove inizierà la seconda parte della stagione e dove proverà a riaprire la corsa al vertice della classifica mondiale.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 4 Luglio 2026 ☀ 16°C Prevalentemente soleggiato · Picco 30°C CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 4 Luglio 08:00 ☀ 16° 09:00 ☀ 18° 10:00 ☀ 20° 11:00 ☀ 22° 12:00 ☀ 25° 13:00 ☀ 27° 14:00 ☀ 28° 16:00 ☀ 30° 18:00 ☀ 28° 21:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 4 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 3° Turno · Erba WIM R3 ☀ Prevalentemente soleggiato

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Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Eala vs I. Swiatek



Slam Wimbledon A. Eala [29] A. Eala [29] 7 6 I. Swiatek [3] I. Swiatek [3] 6 2 Vincitore: A. Eala Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Eala 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 A. Eala 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Eala 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 A. Eala 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-5 → 6-5 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Eala 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Eala 15-0 30-0 3-3 → 4-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Eala 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 1-2 → 2-2 A. Eala 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 A. Eala None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Anisimova vs M. Keys



Slam Wimbledon A. Anisimova [6] A. Anisimova [6] 30 6 0 M. Keys [26] • M. Keys [26] 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Anisimova 15-0 15-15 30-15 30-30 5-3 → 6-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Anisimova 15-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Keys 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Keys 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Anisimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Keys 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Anisimova None-None 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0

G. Dimitrov vs M. Berrettini



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

E. Mertens vs E. Rybakina



Slam Wimbledon E. Mertens [25] E. Mertens [25] 7 6 E. Rybakina [2] E. Rybakina [2] 6 1 Vincitore: E. Mertens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Mertens 0-15 0-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Rybakina 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Rybakina 15-0 30-0 1-0 → 1-1 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-40 6-5 → 6-6 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 E. Mertens 30-0 40-15 4-5 → 5-5 E. Rybakina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 E. Rybakina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 → 3-3 E. Rybakina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 E. Mertens 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Rybakina 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 E. Mertens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Rybakina None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Giron vs A. Zverev



Slam Wimbledon M. Giron M. Giron 15 2 6 0 A. Zverev [2] • A. Zverev [2] 15 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Zverev 15-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 6-5 → 6-6 M. Giron 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Giron 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Giron 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Giron 15-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 M. Giron 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Zverev 15-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Giron 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Giron 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Giron None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

F. Tiafoe vs A. Bublik



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

E. Navarro vs M. Kostyuk



Slam Wimbledon E. Navarro [23] E. Navarro [23] 2 6 1 M. Kostyuk [12] M. Kostyuk [12] 6 4 6 Vincitore: M. Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 M. Kostyuk 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 E. Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Kostyuk 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Navarro 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 E. Navarro 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Kostyuk 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Navarro 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 M. Kostyuk 2-4 → 2-5 E. Navarro 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Kostyuk 15-0 30-0 2-2 → 2-3 E. Navarro 0-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Kostyuk 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Navarro 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kostyuk None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

K. Khachanov vs F. Cobolli



Slam Wimbledon K. Khachanov [19] K. Khachanov [19] 15 6 6 7 2 1 F. Cobolli [9] • F. Cobolli [9] 40 0 7 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 F. Cobolli 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Khachanov 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-40 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 30-30 40-30 40-40 A-40 30-0 40-0 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-15 7-6 F. Cobolli None-None 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 3-5 4-5 5-5 5-6 6-6 → 7-6 K. Khachanov 30-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 K. Khachanov 0-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-30 5-4 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Khachanov 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 F. Cobolli 15-15 30-15 30-40 5-0 → 6-0 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 4-0 → 5-0 F. Cobolli 0-30 15-30 30-40 3-0 → 4-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

T. Fritz vs L. Sonego



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. de Minaur [5] A. de Minaur [5] 6 5 6 6 Z. Svajda Z. Svajda 2 7 2 4 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. de Minaur 15-0 15-15 40-15 5-4 → 6-4 Z. Svajda 15-0 30-0 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-0 1-2 → 2-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Svajda 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. de Minaur 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Z. Svajda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 4-1 → 4-2 Z. Svajda 15-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Z. Svajda 30-0 5-5 → 5-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Z. Svajda 15-0 30-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Z. Svajda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-3 → 3-3 Z. Svajda 15-15 40-15 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Svajda 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Z. Svajda 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. de Minaur 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Z. Svajda 5-1 → 5-2 A. de Minaur 0-15 30-15 40-30 40-40 40-A A-40 4-1 → 5-1 Z. Svajda 15-0 30-15 40-30 40-40 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Z. Svajda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 A. de Minaur 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Z. Svajda None-None 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

A. de Minaurvs Z. Svajda

J. Paolini vs M. Sakkari



Slam Wimbledon J. Paolini [13] J. Paolini [13] 6 6 M. Sakkari M. Sakkari 1 2 Vincitore: J. Paolini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Paolini 15-0 30-0 5-2 → 6-2 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 4-0 → 4-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 J. Paolini 0-15 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Paolini None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

S. Cirstea vs L. Noskova



Slam Wimbledon S. Cirstea [17] • S. Cirstea [17] 40 6 3 1 L. Noskova [9] L. Noskova [9] 15 2 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Cirstea 15-0 40-0 40-15 1-3 L. Noskova 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Noskova 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Cirstea 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Noskova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Noskova 0-15 0-30 15-30 30-30 0-2 → 1-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 L. Noskova 30-0 5-1 → 5-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 L. Noskova 15-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-0 → 4-0 L. Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Noskova None-None 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

L. Samsonova vs M. Bouzkova



Slam Wimbledon L. Samsonova L. Samsonova 6 6 4 M. Bouzkova [21] M. Bouzkova [21] 4 7 6 Vincitore: M. Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Bouzkova 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 3-4 → 4-4 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Samsonova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Bouzkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Samsonova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Samsonova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Samsonova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Samsonova 30-0 30-15 3-4 → 4-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Bouzkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Samsonova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Bouzkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Samsonova 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Bouzkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 L. Samsonova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Bouzkova 30-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Samsonova 15-15 30-15 1-2 → 2-2 M. Bouzkova 0-15 15-15 1-1 → 1-2 L. Samsonova 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Bouzkova None-None 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

J. Lehecka vs J. Munar



Slam Wimbledon J. Lehecka [13] • J. Lehecka [13] 0 6 6 4 J. Munar J. Munar 15 4 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Lehecka 0-15 4-3 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 J. Lehecka 30-0 30-15 40-30 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-40 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Lehecka 30-0 30-15 5-4 → 6-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Lehecka 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-3 → 5-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Lehecka 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Munar 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 0-1 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Lehecka 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 J. Munar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Munar 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Lehecka 15-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Munar 15-0 15-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Munar 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 J. Munar None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Siniakova / T. Townsend vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Cash / D. Schuurs vs J. Salisbury / L. Fernandez



Slam Wimbledon J. Cash / D. Schuurs [5] J. Cash / D. Schuurs [5] None 6 4 0 J. Salisbury / L. Fernandez • J. Salisbury / L. Fernandez None 7 6 0 Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Salisbury / L. Fernandez None-None 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 4-5 → 4-6 J. Cash / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 J. Salisbury / L. Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Cash / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Salisbury / L. Fernandez 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Cash / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Salisbury / L. Fernandez 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cash / D. Schuurs 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 J. Salisbury / L. Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 J. Cash / D. Schuurs 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7-8* 6-6 → 6-7 J. Cash / D. Schuurs 15-0 30-0 5-6 → 6-6 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cash / D. Schuurs 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-5 → 5-5 J. Salisbury / L. Fernandez 30-0 40-30 4-4 → 4-5 J. Cash / D. Schuurs 30-0 40-30 3-4 → 4-4 J. Salisbury / L. Fernandez 15-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Cash / D. Schuurs 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Cash / D. Schuurs 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. Salisbury / L. Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / D. Schuurs 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Salisbury / L. Fernandez None-None 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

D. Snigur vs A. Krueger



Slam Wimbledon D. Snigur D. Snigur 3 2 A. Krueger A. Krueger 6 6 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Krueger 15-0 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 D. Snigur 15-0 30-0 1-5 → 2-5 A. Krueger 15-15 30-15 1-4 → 1-5 D. Snigur 15-0 15-30 15-40 1-3 → 1-4 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Snigur 15-15 30-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 D. Snigur 0-15 0-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Krueger 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 30-40 3-4 → 3-5 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Snigur 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Snigur 15-0 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Krueger 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Snigur 15-0 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Krueger None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Z. Bergs vs A. Fery



Slam Wimbledon Z. Bergs Z. Bergs 40 6 5 6 3 A. Fery • A. Fery 30 2 7 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 A. Fery 0-15 15-15 30-30 30-40 3-1 Z. Bergs 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Z. Bergs 15-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Fery 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Z. Bergs 40-0 40-15 5-2 → 6-2 A. Fery 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 15-15 30-30 3-2 → 4-2 A. Fery 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Fery 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Fery 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Fery 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Z. Bergs 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Fery 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Fery 15-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Fery 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Fery 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Fery 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Z. Bergs 0-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 A. Fery 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 5-1 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 4-1 → 5-1 A. Fery 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Z. Bergs 0-15 0-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Fery 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 0-1 → 1-1 A. Fery None-None 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 12:00am

L. Miguel vs V. Fletcher



Slam Wimbledon L. Miguel [1] L. Miguel [1] None 6 6 0 V. Fletcher • V. Fletcher None 3 2 0 Vincitore: L. Miguel Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Fletcher None-None 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Miguel 15-15 15-30 30-30 5-2 → 6-2 V. Fletcher 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 L. Miguel 15-0 40-0 40-15 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Fletcher 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 L. Miguel 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Fletcher 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Miguel 0-15 0-30 15-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Fletcher 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miguel 15-0 30-0 5-3 → 6-3 V. Fletcher 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 L. Miguel 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 V. Fletcher 0-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Miguel 0-15 15-30 4-0 → 4-1 V. Fletcher 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Miguel 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 V. Fletcher 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 L. Miguel None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Bekker vs F. Dorofeeva-Rybas



Slam Wimbledon S. Bekker S. Bekker 4 2 F. Dorofeeva-Rybas [13] F. Dorofeeva-Rybas [13] 6 6 Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Bekker 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 F. Dorofeeva-Rybas 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Bekker 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Dorofeeva-Rybas 15-15 30-15 1-3 → 1-4 S. Bekker 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 0-3 → 1-3 F. Dorofeeva-Rybas 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 S. Bekker 0-30 0-40 0-1 → 0-2 F. Dorofeeva-Rybas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bekker 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Dorofeeva-Rybas 15-0 30-0 30-15 30-40 3-5 → 4-5 S. Bekker 15-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Dorofeeva-Rybas 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Bekker 15-0 30-15 30-30 1-4 → 2-4 F. Dorofeeva-Rybas 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Bekker 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 F. Dorofeeva-Rybas 40-0 0-2 → 0-3 S. Bekker 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Dorofeeva-Rybas None-None 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 → 0-1

W. Moxon vs D. Pagani



Slam Wimbledon W. Moxon W. Moxon 3 2 D. Pagani [16] D. Pagani [16] 6 6 Vincitore: D. Pagani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Pagani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 W. Moxon 0-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 D. Pagani 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 W. Moxon 30-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 D. Pagani 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 W. Moxon 15-0 15-15 15-30 40-30 0-2 → 1-2 D. Pagani 0-15 0-30 15-30 40-30 0-1 → 0-2 W. Moxon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Pagani 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 W. Moxon 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 D. Pagani 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 W. Moxon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-4 → 2-4 D. Pagani 15-0 40-0 40-30 1-3 → 1-4 W. Moxon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Pagani 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 W. Moxon 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Pagani None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

R. Zhang vs L. Zingg



Slam Wimbledon R. Zhang R. Zhang 30 6 5 L. Zingg • L. Zingg 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Zingg 0-15 0-30 5-0 R. Zhang 0-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 L. Zingg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 3-0 → 4-0 R. Zhang 15-0 30-0 2-0 → 3-0 L. Zingg 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 R. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Zingg 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 R. Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Zingg 0-15 0-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Zhang 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Zingg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 R. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 L. Zingg 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Zhang 30-0 0-1 → 1-1 L. Zingg None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 12:00am

T. Arribage / A. Olivetti vs R. Ho / H. Jebens



Slam Wimbledon T. Arribage / A. Olivetti [10] T. Arribage / A. Olivetti [10] 5 6 R. Ho / H. Jebens R. Ho / H. Jebens 7 7 Vincitore: R. Ho/H. Jebens Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 R. Ho / H. Jebens 15-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Ho / H. Jebens 30-0 40-0 5-4 → 5-5 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 4-3 → 4-4 T. Arribage / A. Olivetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ho / H. Jebens 15-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Ho / H. Jebens 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 T. Arribage / A. Olivetti 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Ho / H. Jebens 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Arribage / A. Olivetti 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Ho / H. Jebens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 T. Arribage / A. Olivetti 0-15 30-15 30-30 40-30 40-A 5-5 → 5-6 R. Ho / H. Jebens 0-30 15-30 30-30 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Arribage / A. Olivetti 30-0 40-15 4-4 → 5-4 R. Ho / H. Jebens 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 30-0 3-3 → 4-3 R. Ho / H. Jebens 15-0 30-0 3-2 → 3-3 T. Arribage / A. Olivetti 15-0 30-0 2-2 → 3-2 R. Ho / H. Jebens 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Arribage / A. Olivetti 30-0 40-0 1-1 → 2-1 R. Ho / H. Jebens 15-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Arribage / A. Olivetti None-None 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

F. Romboli / J. Smith vs G. Andreozzi / M. Guinard



Slam Wimbledon F. Romboli / J. Smith F. Romboli / J. Smith 4 6 G. Andreozzi / M. Guinard [8] G. Andreozzi / M. Guinard [8] 6 7 Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 F. Romboli / J. Smith 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Romboli / J. Smith 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 F. Romboli / J. Smith 0-15 40-15 40-40 A-40 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / M. Guinard 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 F. Romboli / J. Smith 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 15-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Romboli / J. Smith 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 F. Romboli / J. Smith 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Andreozzi / M. Guinard 0-15 15-15 40-15 2-3 → 2-4 F. Romboli / J. Smith 15-0 15-15 30-15 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Romboli / J. Smith 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / M. Guinard 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 F. Romboli / J. Smith None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Bush vs V. Barros



Slam Wimbledon T. Bush T. Bush None 2 6 6 V. Barros [4] • V. Barros [4] None 6 3 7 Vincitore: V. Barros Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Barros None-None 6-7 T. Bush None-None 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 4-5 5-5 5-6 5-7 6-7 7-8 7-9 6-6 → 6-7 V. Barros 0-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Bush 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 V. Barros 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 T. Bush 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 V. Barros 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 T. Bush 15-15 15-30 30-40 3-3 → 3-4 V. Barros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Bush 0-30 0-40 3-1 → 3-2 V. Barros 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 T. Bush 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Barros 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Bush 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Barros 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 T. Bush 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 V. Barros 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 T. Bush 15-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 V. Barros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Bush 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 V. Barros 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 T. Bush 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Barros 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Bush 30-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 V. Barros 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Bush 15-0 30-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 V. Barros 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Bush 0-30 0-40 1-2 → 1-3 V. Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Bush 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Barros None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Mirrington vs T. Chavez



Slam Wimbledon A. Mirrington A. Mirrington 0 2 T. Chavez • T. Chavez 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Chavez 2-5 A. Mirrington 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 T. Chavez 15-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Mirrington 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Chavez 30-0 40-0 40-30 40-40 2-1 → 2-2 A. Mirrington 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Chavez 0-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Mirrington None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon S. Gille / S. Verbeek S. Gille / S. Verbeek 6 7 M. Granollers / H. Zeballos [2] M. Granollers / H. Zeballos [2] 4 6 Vincitore: S. Gille/S. Verbeek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 6-6 → 7-6 S. Gille / S. Verbeek 15-0 40-0 5-6 → 6-6 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Gille / S. Verbeek 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Gille / S. Verbeek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Granollers / H. Zeballos 30-0 30-15 3-3 → 3-4 S. Gille / S. Verbeek 30-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / S. Verbeek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / S. Verbeek 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / S. Verbeek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Gille / S. Verbeek 15-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 0-40 3-3 → 4-3 S. Gille / S. Verbeek 15-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Granollers / H. Zeballos 15-0 2-2 → 2-3 S. Gille / S. Verbeek 0-15 0-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Granollers / H. Zeballos 0-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Gille / S. Verbeek 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Granollers / H. Zeballos None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

S. Gille/ S. Verbeekvs M. Granollers/ H. Zeballos

T. Hermanova vs A. Wong



Slam Wimbledon T. Hermanova T. Hermanova 6 6 A. Wong A. Wong 4 3 Vincitore: T. Hermanova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Wong 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 T. Hermanova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Wong 30-0 30-15 30-30 4-2 → 4-3 T. Hermanova 15-0 30-0 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Wong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 T. Hermanova 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Wong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 T. Hermanova 15-0 30-0 1-0 → 2-0 A. Wong 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Hermanova 15-0 30-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Wong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Hermanova 15-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Wong 15-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Hermanova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Wong 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Hermanova 15-0 30-0 2-1 → 3-1 A. Wong 0-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Hermanova 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Wong None-None 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

X. Sun vs Y. Lin



Slam Wimbledon X. Sun [1] X. Sun [1] 6 6 Y. Lin Y. Lin 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Y. Lin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 X. Sun 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. Lin 15-0 30-0 30-30 30-40 3-1 → 4-1 X. Sun 15-0 30-0 2-1 → 3-1 Y. Lin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 X. Sun 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Y. Lin 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 X. Sun 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Y. Lin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 X. Sun 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 3-1 → 4-1 Y. Lin 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 X. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Y. Lin 0-15 0-30 1-0 → 2-0 X. Sun None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Korpanec Davies vs A. James



Slam Wimbledon O. Korpanec Davies O. Korpanec Davies 0 4 A. James A. James 6 6 Vincitore: A. James Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. James 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Korpanec Davies 15-0 30-15 3-5 → 4-5 A. James 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 O. Korpanec Davies 0-15 15-30 30-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. James 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 O. Korpanec Davies 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. James 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 O. Korpanec Davies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. James 30-0 40-0 0-1 → 0-2 O. Korpanec Davies 0-15 15-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. James 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 O. Korpanec Davies 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 A. James 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 O. Korpanec Davies 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. James 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 O. Korpanec Davies None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon A. Goransson / E. Routliffe A. Goransson / E. Routliffe 4 4 C. Harrison / S. Zhang [3] C. Harrison / S. Zhang [3] 6 6 Vincitore: C. Harrison/S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Harrison / S. Zhang 0-15 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 C. Harrison / S. Zhang 30-0 40-0 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 C. Harrison / S. Zhang 15-0 15-15 15-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 C. Harrison / S. Zhang 15-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Harrison / S. Zhang 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 C. Harrison / S. Zhang 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Goransson / E. Routliffe 30-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Harrison / S. Zhang 0-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Goransson / E. Routliffe 15-0 3-1 → 4-1 C. Harrison / S. Zhang 15-0 3-0 → 3-1 A. Goransson / E. Routliffe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Harrison / S. Zhang 0-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Goransson / E. Routliffe None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Goransson/ E. Routliffevs C. Harrison/ S. Zhang

L. Kichenok / D. Krawczyk vs X. Jiang / Y. Xu



Slam Wimbledon L. Kichenok / D. Krawczyk [11] L. Kichenok / D. Krawczyk [11] 4 5 X. Jiang / Y. Xu X. Jiang / Y. Xu 6 7 Vincitore: X. Jiang/Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Kichenok / D. Krawczyk 0-15 0-40 5-6 → 5-7 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Kichenok / D. Krawczyk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 X. Jiang / Y. Xu 15-0 40-0 4-4 → 4-5 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 40-0 3-4 → 4-4 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 X. Jiang / Y. Xu 0-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 L. Kichenok / D. Krawczyk 30-0 40-0 1-2 → 2-2 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Kichenok / D. Krawczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu None-None 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Cvetkovic vs Y. Qu



Slam Wimbledon A. Cvetkovic [6] • A. Cvetkovic [6] 2 6 1 6 Y. Qu Y. Qu 7 3 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Cvetkovic None-None 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 6-6 A. Cvetkovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Qu 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 A. Cvetkovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Qu 0-15 15-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Y. Qu 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Cvetkovic 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Cvetkovic 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-2 → 2-2 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Qu 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Cvetkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Cvetkovic 15-15 15-30 1-3 → 1-4 Y. Qu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Qu 15-0 15-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Cvetkovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Qu 0-15 0-30 15-30 30-40 5-3 → 6-3 A. Cvetkovic 15-0 30-0 4-3 → 5-3 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Cvetkovic 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Y. Qu 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Cvetkovic 15-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Y. Qu 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Cvetkovic 0-15 15-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Qu None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Y. Alvarez vs T. Konduri



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon A. Paparkar A. Paparkar 6 6 J. Craze J. Craze 2 2 Vincitore: A. Paparkar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Paparkar 0-15 15-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 J. Craze 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. Paparkar 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Craze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Paparkar 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. Craze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Paparkar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Craze 0-15 15-15 15-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Paparkar 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Craze 40-0 5-1 → 5-2 A. Paparkar 30-0 30-15 4-1 → 5-1 J. Craze 0-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-0 → 4-1 A. Paparkar 15-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 J. Craze 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Paparkar 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Craze None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 0-0 → 1-0

A. Paparkarvs J. Craze

H. Guo / K. Mladenovic vs E. Alexandrova / M. Joint



Slam Wimbledon H. Guo / K. Mladenovic [10] H. Guo / K. Mladenovic [10] 6 6 E. Alexandrova / M. Joint E. Alexandrova / M. Joint 2 3 Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 E. Alexandrova / M. Joint 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 H. Guo / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 2-1 → 3-1 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Guo / K. Mladenovic 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Alexandrova / M. Joint 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 H. Guo / K. Mladenovic 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Alexandrova / M. Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 3-1 E. Alexandrova / M. Joint 0-15 15-15 15-40 2-0 → 3-0 H. Guo / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Alexandrova / M. Joint None-None 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

K. Hance vs S. Massellani



Slam Wimbledon K. Hance [3] K. Hance [3] None 6 3 7 S. Massellani • S. Massellani None 4 6 6 Vincitore: K. Hance Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Massellani None-None 7-6 K. Hance None-None 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 6-6 → 7-6 S. Massellani 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 K. Hance 0-15 0-30 15-30 30-30 5-5 → 6-5 S. Massellani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Hance 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 S. Massellani 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Hance 15-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Massellani 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 K. Hance 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 A-40 2-2 → 3-2 S. Massellani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Hance 15-0 40-0 1-1 → 2-1 S. Massellani 0-30 0-40 0-1 → 1-1 K. Hance 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Massellani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Hance 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Massellani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Hance 0-30 15-30 30-30 2-3 → 3-3 S. Massellani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 K. Hance 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 S. Massellani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 K. Hance 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Massellani 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 K. Hance 15-0 40-0 40-15 A-40 5-4 → 6-4 S. Massellani 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 K. Hance 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Massellani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 K. Hance 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Massellani 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 K. Hance 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 S. Massellani 0-15 0-30 15-30 2-0 → 3-0 K. Hance 15-0 15-15 30-15 1-0 → 2-0 S. Massellani None-None 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 12:00am

U. Jeong vs T. Frodin



Slam Wimbledon U. Jeong U. Jeong 7 3 2 T. Frodin T. Frodin 6 6 6 Vincitore: T. Frodin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Frodin 0-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 U. Jeong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 T. Frodin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 U. Jeong 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 U. Jeong 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 U. Jeong 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Frodin 15-0 30-0 30-15 3-5 → 3-6 U. Jeong 15-0 30-0 40-15 40-30 2-5 → 3-5 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 U. Jeong 0-15 0-30 15-30 40-30 1-4 → 2-4 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 U. Jeong 0-15 0-40 15-40 1-2 → 1-3 T. Frodin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 U. Jeong 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Frodin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 T. Frodin 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 U. Jeong 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Frodin 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 U. Jeong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 T. Frodin 30-0 40-0 4-3 → 4-4 U. Jeong 0-15 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Frodin 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 U. Jeong 15-0 40-0 1-3 → 2-3 T. Frodin 30-0 1-2 → 1-3 U. Jeong 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 T. Frodin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 U. Jeong None-None 0-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

A. Johnson vs M. Todoran



Slam Wimbledon A. Johnson [12] A. Johnson [12] 6 6 M. Todoran M. Todoran 4 4 Vincitore: A. Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Johnson 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Todoran 15-0 15-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Johnson 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Todoran 15-0 30-0 4-2 → 4-3 A. Johnson 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Todoran 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Johnson 15-0 15-15 30-15 2-1 → 3-1 M. Todoran 15-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Johnson 15-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Todoran 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Johnson 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Todoran 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Johnson 0-15 15-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Todoran 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Johnson 0-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Todoran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 A. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Todoran 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 A. Johnson 15-0 30-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Todoran None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

K. Thompson vs N. Baena



Slam Wimbledon K. Thompson K. Thompson 6 3 N. Baena [13] N. Baena [13] 7 6 Vincitore: N. Baena Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Thompson 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 N. Baena 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Baena 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Thompson 15-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Baena 15-0 30-0 30-15 1-0 → 1-1 K. Thompson 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 K. Thompson 30-0 40-15 5-6 → 6-6 N. Baena 15-0 30-0 5-5 → 5-6 K. Thompson 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 N. Baena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 5-3 → 5-4 K. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 5-3 N. Baena 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. Thompson 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 N. Baena 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 K. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Baena 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 K. Thompson 15-0 15-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Baena None-None 0-15 15-30 15-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

D. Jovanovski vs I. Sallu



Slam Wimbledon D. Jovanovski D. Jovanovski None 0 I. Sallu • I. Sallu None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Sallu None-None 0-0

Court 10 – Ore: 12:00am

D. Brand vs R. Cozad



Slam Wimbledon D. Brand D. Brand 6 6 R. Cozad R. Cozad 3 2 Vincitore: D. Brand Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Brand 15-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 D. Brand 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 R. Cozad 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 D. Brand 15-0 15-15 15-30 30-30 2-1 → 3-1 R. Cozad 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 D. Brand 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 R. Cozad 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Brand 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Cozad 40-0 5-2 → 5-3 D. Brand 15-0 30-15 4-2 → 5-2 R. Cozad 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 D. Brand 15-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 R. Cozad 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Brand 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 R. Cozad 0-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 D. Brand None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Eigelsbach vs M. Rajeshwaran Revathi



Slam Wimbledon E. Eigelsbach E. Eigelsbach 7 6 M. Rajeshwaran Revathi [16] M. Rajeshwaran Revathi [16] 5 2 Vincitore: E. Eigelsbach Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Rajeshwaran Revathi 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Eigelsbach 15-0 30-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 M. Rajeshwaran Revathi 15-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 E. Eigelsbach 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 M. Rajeshwaran Revathi 15-0 15-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Eigelsbach 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 M. Rajeshwaran Revathi 15-0 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 E. Eigelsbach 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Rajeshwaran Revathi 0-15 15-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 E. Eigelsbach 15-0 15-15 30-15 30-30 5-5 → 6-5 M. Rajeshwaran Revathi 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 E. Eigelsbach 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Rajeshwaran Revathi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 3-4 → 3-5 E. Eigelsbach 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Rajeshwaran Revathi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 E. Eigelsbach 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Rajeshwaran Revathi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 E. Eigelsbach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Rajeshwaran Revathi 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Eigelsbach None-None 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

M. Burcescu vs A. Tu



Slam Wimbledon M. Burcescu M. Burcescu 4 7 6 A. Tu A. Tu 6 6 2 Vincitore: M. Burcescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 M. Burcescu 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Tu 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Burcescu 15-0 30-0 4-1 → 5-1 A. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Burcescu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Burcescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Tu 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 4-2* 4*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Tu 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A A-40 6-5 → 6-6 M. Burcescu 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Tu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 M. Burcescu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Tu 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Burcescu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 A. Tu 15-0 30-0 4-1 → 4-2 M. Burcescu 0-15 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Tu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 M. Burcescu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Tu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 M. Burcescu 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Tu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Burcescu 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 A. Tu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Burcescu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Tu 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Burcescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Tu 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 M. Burcescu 15-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Tu 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Burcescu None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

P. Chabalgoity vs T. Boogaard



Slam Wimbledon P. Chabalgoity P. Chabalgoity None 0 T. Boogaard [11] • T. Boogaard [11] None 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Boogaard None-None 0-0

Court 11 – Ore: 12:00am

H. Kawanishi vs D. Jade



Slam Wimbledon H. Kawanishi H. Kawanishi 3 0 D. Jade D. Jade 6 6 Vincitore: D. Jade Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 D. Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 0-5 → 0-6 H. Kawanishi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 D. Jade 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 H. Kawanishi 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Jade 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Kawanishi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 H. Kawanishi 30-40 3-4 → 3-5 D. Jade 15-0 15-15 40-30 3-3 → 3-4 H. Kawanishi 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Jade 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Kawanishi 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Jade 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Kawanishi 15-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Jade None-None 15-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

P. Skliar vs E. Dotsenko



Slam Wimbledon P. Skliar [15] P. Skliar [15] 6 6 E. Dotsenko E. Dotsenko 4 3 Vincitore: P. Skliar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Dotsenko 0-15 15-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Skliar 40-0 4-3 → 5-3 E. Dotsenko 15-0 15-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 P. Skliar 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 E. Dotsenko 15-15 15-30 1-3 → 2-3 P. Skliar 15-15 30-30 1-2 → 1-3 E. Dotsenko 15-0 15-15 30-15 1-1 → 1-2 P. Skliar 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Dotsenko 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Skliar 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 E. Dotsenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 P. Skliar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Dotsenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Skliar 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 E. Dotsenko 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Skliar 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Dotsenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 P. Skliar 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Dotsenko None-None 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

I. Wobker vs M. Pop



Slam Wimbledon I. Wobker I. Wobker 0 0 5 M. Pop • M. Pop 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Pop 15-0 30-0 40-0 5-5 I. Wobker 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Pop 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 I. Wobker 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-A A-40 4-3 → 5-3 M. Pop 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Wobker 15-0 30-15 40-15 40-30 A-40 3-2 → 4-2 M. Pop 15-0 15-30 15-40 2-2 → 3-2 I. Wobker 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 M. Pop 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 I. Wobker 15-15 30-15 40-30 1-0 → 2-0 M. Pop 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 I. Wobker 0-15 0-30 30-40 0-5 → 0-6 M. Pop 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 I. Wobker 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Pop 15-0 15-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Wobker 0-15 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Pop None-None 15-0 30-15 40-30 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon S. Bolelli / A. Vavassori [4] S. Bolelli / A. Vavassori [4] None 6 6 0 J. de Jong / V. Royer • J. de Jong / V. Royer None 1 4 0 Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. de Jong / V. Royer None-None 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 5-4 → 6-4 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. de Jong / V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 1-2 → 2-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. de Jong / V. Royer 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Bolelli / A. Vavassori 30-0 5-1 → 6-1 J. de Jong / V. Royer 0-15 15-30 30-40 4-1 → 5-1 S. Bolelli / A. Vavassori 15-0 40-0 3-1 → 4-1 J. de Jong / V. Royer 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A A-40 40-40 3-0 → 3-1 S. Bolelli / A. Vavassori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Bolelli / A. Vavassori None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Bolelli/ A. Vavassorivs J. de Jong/ V. Royer

S. Hunter / C. McNally vs M. Kempen / A. Panova



Slam Wimbledon S. Hunter / C. McNally [14] S. Hunter / C. McNally [14] 6 5 6 M. Kempen / A. Panova M. Kempen / A. Panova 3 7 2 Vincitore: S. Hunter/C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 M. Kempen / A. Panova 15-0 40-0 40-15 5-1 → 5-2 S. Hunter / C. McNally 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Kempen / A. Panova 0-15 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 M. Kempen / A. Panova 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Kempen / A. Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Hunter / C. McNally 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Kempen / A. Panova 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 15-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Kempen / A. Panova 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kempen / A. Panova 0-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 M. Kempen / A. Panova 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 S. Hunter / C. McNally 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Kempen / A. Panova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Kempen / A. Panova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 S. Hunter / C. McNally None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

A. Vavassori / S. Errani vs D. Stevenson / J. Burrage



Slam Wimbledon A. Vavassori / S. Errani [1] A. Vavassori / S. Errani [1] 6 6 D. Stevenson / J. Burrage D. Stevenson / J. Burrage 4 1 Vincitore: A. Vavassori/S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Vavassori / S. Errani 40-0 5-1 → 6-1 D. Stevenson / J. Burrage 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-0 → 5-1 A. Vavassori / S. Errani 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Stevenson / J. Burrage 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 A. Vavassori / S. Errani 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Stevenson / J. Burrage 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Vavassori / S. Errani 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 D. Stevenson / J. Burrage 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Vavassori / S. Errani 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 D. Stevenson / J. Burrage 15-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Vavassori / S. Errani 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Stevenson / J. Burrage 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Vavassori / S. Errani 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Stevenson / J. Burrage 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 A. Vavassori / S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Stevenson / J. Burrage 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Vavassori / S. Errani None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Polmans / S. Hunter vs T. Arribage / N. Melichar-Martinez



Slam Wimbledon M. Polmans / S. Hunter M. Polmans / S. Hunter 40 5 T. Arribage / N. Melichar-Martinez • T. Arribage / N. Melichar-Martinez 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Arribage / N. Melichar-Martinez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 5-2 M. Polmans / S. Hunter 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 T. Arribage / N. Melichar-Martinez 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Polmans / S. Hunter 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 T. Arribage / N. Melichar-Martinez 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Polmans / S. Hunter 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 T. Arribage / N. Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Polmans / S. Hunter None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Rojer / T. Winegar vs H. Nys / E. Roger-Vasselin



Slam Wimbledon J. Rojer / T. Winegar J. Rojer / T. Winegar None 7 6 7 H. Nys / E. Roger-Vasselin [9] • H. Nys / E. Roger-Vasselin [9] None 5 7 6 Vincitore: J. Rojer/T. Winegar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Nys / E. Roger-Vasselin None-None 7-6 J. Rojer / T. Winegar None-None 1-0 1-1 2-1 2-2 3-2 3-3 4-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 6-6 → 7-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Rojer / T. Winegar 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Rojer / T. Winegar 0-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Rojer / T. Winegar 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Rojer / T. Winegar 15-0 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Rojer / T. Winegar 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Nys / E. Roger-Vasselin 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Rojer / T. Winegar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 J. Rojer / T. Winegar 0-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Rojer / T. Winegar 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 J. Rojer / T. Winegar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Rojer / T. Winegar 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 J. Rojer / T. Winegar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Rojer / T. Winegar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 J. Rojer / T. Winegar 0-15 15-15 15-30 40-40 2-3 → 3-3 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 2-2 → 2-3 J. Rojer / T. Winegar 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Nys / E. Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 1-1 → 1-2 J. Rojer / T. Winegar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 H. Nys / E. Roger-Vasselin None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

B. Jones / M. Lumsden vs J. Paris / E. Silva



Slam Wimbledon B. Jones / M. Lumsden B. Jones / M. Lumsden 6 3 6 J. Paris / E. Silva J. Paris / E. Silva 3 6 3 Vincitore: B. Jones/M. Lumsden Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 J. Paris / E. Silva 15-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Jones / M. Lumsden 15-0 30-0 30-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Paris / E. Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Paris / E. Silva 30-0 30-15 2-1 → 2-2 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Jones / M. Lumsden 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 B. Jones / M. Lumsden 30-0 2-3 → 3-3 J. Paris / E. Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Jones / M. Lumsden 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Paris / E. Silva 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Jones / M. Lumsden 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Paris / E. Silva 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Jones / M. Lumsden 0-30 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Jones / M. Lumsden 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 J. Paris / E. Silva 0-15 0-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 B. Jones / M. Lumsden 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Paris / E. Silva 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Jones / M. Lumsden 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Paris / E. Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Jones / M. Lumsden None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

H. Nys / Q. Gleason vs M. Pavic / F. Stollar



Slam Wimbledon H. Nys / Q. Gleason H. Nys / Q. Gleason 0 6 0 M. Pavic / F. Stollar • M. Pavic / F. Stollar 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Pavic / F. Stollar 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Nys / Q. Gleason 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-40 4-3 → 5-3 H. Nys / Q. Gleason 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Pavic / F. Stollar 15-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Nys / Q. Gleason 15-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Pavic / F. Stollar 0-15 15-15 30-15 30-40 A-40 2-1 → 2-2 H. Nys / Q. Gleason 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Pavic / F. Stollar 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 H. Nys / Q. Gleason None-None 0-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

A. Danilina / A. Krunic vs A. Kalinina / D. Yastremska



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 12:00am

E. Chong / A. Tikhonova vs L. Siegemund / V. Zvonareva



Slam Wimbledon E. Chong / A. Tikhonova E. Chong / A. Tikhonova 2 2 L. Siegemund / V. Zvonareva [7] L. Siegemund / V. Zvonareva [7] 6 6 Vincitore: L. Siegemund/V. Zvonareva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 15-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-15 40-30 2-5 → 2-6 E. Chong / A. Tikhonova 0-15 0-30 2-4 → 2-5 L. Siegemund / V. Zvonareva 0-15 15-15 40-15 2-3 → 2-4 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 30-0 40-15 1-3 → 2-3 L. Siegemund / V. Zvonareva 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 E. Chong / A. Tikhonova 15-0 15-15 15-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Siegemund / V. Zvonareva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 E. Chong / A. Tikhonova None-None 30-0 40-0 0-0 → 1-0

C. Dolehide / A. Parks vs G. Dabrowski / L. Stefani



Slam Wimbledon C. Dolehide / A. Parks C. Dolehide / A. Parks 4 2 G. Dabrowski / L. Stefani [2] G. Dabrowski / L. Stefani [2] 6 6 Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 C. Dolehide / A. Parks 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Dolehide / A. Parks 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Dolehide / A. Parks 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 3-5 → 4-5 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Dabrowski / L. Stefani 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / A. Parks None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

M. Kostyuk / E. Ruse vs A. Sutjiadi / J. Tjen



Slam Wimbledon M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 4* 6 6 A. Sutjiadi / J. Tjen A. Sutjiadi / J. Tjen 4 4 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tiebreak None*-None 1-1* 1*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 6-6 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 6-6 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-0 30-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Sutjiadi / J. Tjen 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 5-4 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 15-15 40-15 5-2 → 5-3 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Sutjiadi / J. Tjen 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 A. Sutjiadi / J. Tjen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Kostyuk / E. Ruse None-None 0-15 0-40 0-0 → 0-1

B. Harris / F. Christie vs N. Skupski / D. Krawczyk



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

R. Cash / J. Tracy vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic



Slam Wimbledon R. Cash / J. Tracy [12] R. Cash / J. Tracy [12] 6 3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic T. Kokkinakis / A. Kovacevic 7 6 Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 R. Cash / J. Tracy 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-0 30-30 30-40 0-1 → 0-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Cash / J. Tracy 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 R. Cash / J. Tracy 0-15 15-15 A-40 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 R. Cash / J. Tracy 15-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Cash / J. Tracy 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Cash / J. Tracy 15-0 15-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis / A. Kovacevic 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Cash / J. Tracy None-None 15-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Detiuc / I. Khromacheva vs S. Kenin / J. Ostapenko



Slam Wimbledon A. Detiuc / I. Khromacheva A. Detiuc / I. Khromacheva 3 7 6 S. Kenin / J. Ostapenko [8] S. Kenin / J. Ostapenko [8] 6 5 4 Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Kenin / J. Ostapenko 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 2-1 → 3-1 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-40 3-4 → 3-5 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 S. Kenin / J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kenin / J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Detiuc / I. Khromacheva None-None 15-15 15-30 30-30 0-0 → 1-0

S. Doumbia / F. Reboul vs V. Kopriva / F. Pieczonka



Slam Wimbledon S. Doumbia / F. Reboul [13] S. Doumbia / F. Reboul [13] 0 6 3 5 V. Kopriva / F. Pieczonka • V. Kopriva / F. Pieczonka 0 2 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 V. Kopriva / F. Pieczonka 5-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Doumbia / F. Reboul 2-2 → 3-2 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Kopriva / F. Pieczonka 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 30-0 2-5 → 3-5 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Kopriva / F. Pieczonka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 1-3 → 1-4 S. Doumbia / F. Reboul 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Kopriva / F. Pieczonka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Doumbia / F. Reboul 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 S. Doumbia / F. Reboul 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 V. Kopriva / F. Pieczonka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Doumbia / F. Reboul 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 V. Kopriva / F. Pieczonka None-None 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Olivetti / V. Zvonareva vs M. Arevalo / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 5:30pm

C. Osorio / S. Sierra vs S. Williams / V. Williams



Il match deve ancora iniziare