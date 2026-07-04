Wimbledon 2026 - Day 6 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Eala elimina Swiatek: la campionessa in carica crolla al terzo turno. Mertens sorprende Rybakina: la kazaka saluta il sogno numero 1. Oggi in campo anche altri 3 azzurri in singolare (LIVE)

04/07/2026 16:41 138 commenti
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images

Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese clamorose. Dopo una prima settimana già piena di risultati inattesi, arriva una delle eliminazioni più pesanti del torneo: Iga Swiatek, campionessa in carica del tabellone femminile, è stata battuta da Alexandra Eala con il punteggio di 7-6(9) 6-2.

La filippina conquista così il miglior risultato della sua carriera in uno Slam e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Jasmine Paolini. Per Swiatek, invece, sfuma la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si apre una fase delicatissima della stagione.
Il primo set è stato il momento decisivo della partita. Eala ha giocato con grande coraggio, riuscendo a resistere alla pressione nei punti più importanti. Il tie-break è diventato una vera battaglia, con la filippina capace di annullare due set point prima di chiudere 11-9, mettendo un peso enorme sulle spalle della polacca.
Da lì la partita ha cambiato volto. Swiatek ha perso fiducia, mentre Eala ha continuato a spingere con ordine, lucidità e grande personalità. Il secondo set è stato molto più netto: la filippina ha preso il controllo degli scambi e ha chiuso 6-2, completando una vittoria destinata a fare rumore.

Eala si conferma una delle avversarie più scomode per Swiatek. La filippina si era già fatta conoscere al grande pubblico proprio contro la polacca, battendola nei quarti del Miami Open 2025. Swiatek aveva poi pareggiato il confronto diretto poche settimane dopo al Mutua Madrid Open, ma a Wimbledon è stata ancora Eala a trovare il colpo più importante.

La filippina di 21 anni è ormai molto più di una semplice prospettiva. Con questa vittoria, Eala dimostra di poter competere sui palcoscenici più importanti e di avere la maturità per gestire momenti ad altissima tensione. La sua corsa a Wimbledon la proietta provvisoriamente fino alla 27ª posizione del ranking WTA, il miglior piazzamento della carriera.

Per Swiatek, invece, il momento resta complicato. Dopo una stagione sulla terra battuta irregolare e senza titoli, Wimbledon rappresentava l’occasione per dare una svolta e ritrovare certezze. L’eliminazione al terzo turno, invece, aggrava la situazione e comporta anche una pesante perdita in classifica.

La polacca lascia per strada 1870 punti e scende provvisoriamente fino al sesto posto del ranking WTA. Una posizione insolita per una giocatrice abituata negli ultimi anni a vivere stabilmente nelle zone più alte della classifica.

Il dato storico rende il risultato ancora più significativo. Con l’eliminazione di Swiatek, continua la maledizione della campionessa uscente a Wimbledon: sono ormai dieci anni che la vincitrice del torneo femminile non riesce a difendere il titolo. L’ultima a riuscirci fu Serena Williams, campionessa nel 2015 e poi ancora nel 2016.

Per Swiatek ora l’obiettivo sarà ricostruire fiducia nella tournée sul cemento, con lo US Open come grande appuntamento della seconda parte di stagione. Per Eala, invece, Wimbledon diventa il torneo della consacrazione: una vittoria contro la campionessa in carica, gli ottavi contro Paolini e la sensazione di essere pronta a entrare davvero tra le grandi del circuito.

Elise Mertens firma una delle grandi sorprese della prima settimana di Wimbledon 2026. La belga ha eliminato Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in 1 ora e 35 minuti, conquistando l’accesso agli ottavi di finale e interrompendo la corsa della kazaka verso il possibile numero 1 del mondo.

Rybakina arrivava a Wimbledon con l’obiettivo di mettere pressione ad Aryna Sabalenka nella classifica WTA, ma la sconfitta contro Mertens spegne le sue ambizioni immediate di sorpasso. Una battuta d’arresto pesante, non solo per il ranking, ma anche per il modo in cui è maturata.

Il primo set è stato una vera battaglia, con continui cambi di inerzia. Mertens è riuscita ad andare avanti di un break in due occasioni, ma Rybakina ha sempre trovato il modo di rientrare, restando aggrappata al parziale con la forza dei suoi colpi.

Nel tie-break, però, la belga ha giocato con maggiore lucidità. Mertens ha gestito meglio i punti importanti, ha contenuto la potenza dell’avversaria e ha chiuso 7-4, mettendo pressione a una Rybakina sempre più fragile sul piano della fiducia.

Da quel momento la partita ha cambiato volto. La numero 2 del ranking WTA ha perso certezze in tutti i fondamentali, non riuscendo più a trovare continuità né al servizio né da fondo campo. Mertens, al contrario, ha continuato a spingere con ordine e intelligenza, approfittando di ogni passaggio a vuoto della kazaka.

Il secondo set è diventato rapidamente un monologo della belga. Rybakina ha ceduto due volte il servizio e non è più riuscita a rientrare in partita, finendo per consegnare a Mertens una vittoria netta e meritata.

Per Rybakina si tratta di un’altra delusione sull’erba londinese. La kazaka aveva vinto Wimbledon nel 2022, ma da allora non è più riuscita a ritrovare lo stesso livello all’All England Club. Già lo scorso anno era uscita al terzo turno, e anche questa edizione si chiude troppo presto rispetto alle aspettative.

La sconfitta sorprende se si guarda alla stagione complessiva, segnata anche dal successo all’Australian Open, ma i segnali arrivati nella preparazione sull’erba non erano incoraggianti. Rybakina aveva perso al secondo turno al WTA del Queen’s e all’esordio al WTA di Berlino, mostrando difficoltà che a Wimbledon sono riemerse in modo evidente.

Il dato positivo, almeno sul piano del ranking, è che Rybakina non perde punti rispetto allo scorso anno. Sabalenka, invece, dovrà difendere un risultato più pesante e potrebbe comunque vedere ridursi il margine se non dovesse raggiungere almeno la semifinale.

Per Mertens, invece, è una vittoria di enorme prestigio. La belga ha saputo leggere la partita, resistere nei momenti più complicati del primo set e poi colpire quando Rybakina è crollata mentalmente e tecnicamente.

Wimbledon perde così una delle favorite, ma ritrova una Mertens brillante e concreta. Rybakina dovrà ora voltare pagina e guardare alla tournée sul cemento, dove inizierà la seconda parte della stagione e dove proverà a riaprire la corsa al vertice della classifica mondiale.

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  4 Luglio 2026

16°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 4 Luglio
08:00
16°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
22°
12:00
25°
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30°
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28°
21:00
25°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
WIM R3
☀  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  3° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala PHI vs I. Swiatek POL

Slam Wimbledon
A. Eala [29]
7
6
I. Swiatek [3]
6
2
Vincitore: A. Eala
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A. Anisimova USA vs M. Keys USA

Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
30
6
0
M. Keys [26]
30
3
0
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G. Dimitrov BUL vs M. Berrettini ITA

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens BEL vs E. Rybakina KAZ

Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
7
6
E. Rybakina [2]
6
1
Vincitore: E. Mertens
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M. Giron USA vs A. Zverev GER

Slam Wimbledon
M. Giron
15
2
6
0
A. Zverev [2]
15
6
7
0
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F. Tiafoe USA vs A. Bublik KAZ

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs M. Kostyuk UKR

Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
2
6
1
M. Kostyuk [12]
6
4
6
Vincitore: M. Kostyuk
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K. Khachanov IOA vs F. Cobolli ITA

Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
15
6
6
7
2
1
F. Cobolli [9]
40
0
7
6
6
0
Mostra dettagli

T. Fritz USA vs L. Sonego ITA

Il match deve ancora iniziare




No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs Z. Svajda USA
Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
6
5
6
6
Z. Svajda
2
7
2
4
Vincitore: A. de Minaur
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J. Paolini ITA vs M. Sakkari GRE

Slam Wimbledon
J. Paolini [13]
6
6
M. Sakkari
1
2
Vincitore: J. Paolini
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S. Cirstea ROU vs L. Noskova CZE

Slam Wimbledon
S. Cirstea [17]
40
6
3
1
L. Noskova [9]
15
2
6
3
Mostra dettagli



Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova IOA vs M. Bouzkova CZE

Slam Wimbledon
L. Samsonova
6
6
4
M. Bouzkova [21]
4
7
6
Vincitore: M. Bouzkova
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J. Lehecka CZE vs J. Munar ESP

Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
0
6
6
4
J. Munar
15
4
4
3
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K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs M. Bouzkova CZE / S. Sorribes Tormo ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
J. Cash GBR / D. Schuurs NED vs J. Salisbury GBR / L. Fernandez CAN

Slam Wimbledon
J. Cash / D. Schuurs [5]
None
6
4
0
J. Salisbury / L. Fernandez
None
7
6
0
Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez
Mostra dettagli

D. Snigur UKR vs A. Krueger USA

Slam Wimbledon
D. Snigur
3
2
A. Krueger
6
6
Vincitore: A. Krueger
Mostra dettagli

Z. Bergs BEL vs A. Fery GBR

Slam Wimbledon
Z. Bergs
40
6
5
6
3
A. Fery
30
2
7
2
1
Mostra dettagli



Court 4 – Ore: 12:00am
L. Miguel BRA vs V. Fletcher GBR

Slam Wimbledon
L. Miguel [1]
None
6
6
0
V. Fletcher
None
3
2
0
Vincitore: L. Miguel
Mostra dettagli

S. Bekker GBR vs F. Dorofeeva-Rybas IOA

Slam Wimbledon
S. Bekker
4
2
F. Dorofeeva-Rybas [13]
6
6
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas
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W. Moxon GBR vs D. Pagani ARG

Slam Wimbledon
W. Moxon
3
2
D. Pagani [16]
6
6
Vincitore: D. Pagani
Mostra dettagli

R. Zhang CHN vs L. Zingg GBR

Slam Wimbledon
R. Zhang
30
6
5
L. Zingg
0
3
0
Mostra dettagli



Court 5 – Ore: 12:00am
T. Arribage FRA / A. Olivetti FRA vs R. Ho TPE / H. Jebens GER

Slam Wimbledon
T. Arribage / A. Olivetti [10]
5
6
R. Ho / H. Jebens
7
7
Vincitore: R. Ho/H. Jebens
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F. Romboli BRA / J. Smith AUS vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Slam Wimbledon
F. Romboli / J. Smith
4
6
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
6
7
Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard
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T. Bush GBR vs V. Barros BRA

Slam Wimbledon
T. Bush
None
2
6
6
V. Barros [4]
None
6
3
7
Vincitore: V. Barros
Mostra dettagli

A. Mirrington GBR vs T. Chavez ESP

Slam Wimbledon
A. Mirrington
0
2
T. Chavez
0
5
Mostra dettagli




Court 6 – Ore: 12:00am
S. Gille BEL / S. Verbeek NED vs M. Granollers ESP / H. Zeballos ARG
Slam Wimbledon
S. Gille / S. Verbeek
6
7
M. Granollers / H. Zeballos [2]
4
6
Vincitore: S. Gille/S. Verbeek
Mostra dettagli

T. Hermanova CZE vs A. Wong GBR

Slam Wimbledon
T. Hermanova
6
6
A. Wong
4
3
Vincitore: T. Hermanova
Mostra dettagli

X. Sun CHN vs Y. Lin TPE

Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
Y. Lin
1
1
Mostra dettagli

O. Korpanec Davies GBR vs A. James JAM

Slam Wimbledon
O. Korpanec Davies
0
4
A. James
6
6
Vincitore: A. James
Mostra dettagli




Court 7 – Ore: 12:00am
A. Goransson SWE / E. Routliffe NZL vs C. Harrison USA / S. Zhang CHN
Slam Wimbledon
A. Goransson / E. Routliffe
4
4
C. Harrison / S. Zhang [3]
6
6
Vincitore: C. Harrison/S. Zhang
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L. Kichenok UKR / D. Krawczyk USA vs X. Jiang CHN / Y. Xu CHN

Slam Wimbledon
L. Kichenok / D. Krawczyk [11]
4
5
X. Jiang / Y. Xu
6
7
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
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A. Cvetkovic SRB vs Y. Qu CHN

Slam Wimbledon
A. Cvetkovic [6]
2
6
1
6
Y. Qu
7
3
6
6
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Y. Alvarez PUR vs T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare




Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar IND vs J. Craze GBR
Slam Wimbledon
A. Paparkar
6
6
J. Craze
2
2
Vincitore: A. Paparkar
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H. Guo CHN / K. Mladenovic FRA vs E. Alexandrova IOA / M. Joint AUS

Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
6
E. Alexandrova / M. Joint
2
3
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
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K. Hance USA vs S. Massellani ITA

Slam Wimbledon
K. Hance [3]
None
6
3
7
S. Massellani
None
4
6
6
Vincitore: K. Hance
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Court 9 – Ore: 12:00am
U. Jeong KOR vs T. Frodin USA

Slam Wimbledon
U. Jeong
7
3
2
T. Frodin
6
6
6
Vincitore: T. Frodin
Mostra dettagli

A. Johnson USA vs M. Todoran ROU

Slam Wimbledon
A. Johnson [12]
6
6
M. Todoran
4
4
Vincitore: A. Johnson
Mostra dettagli

K. Thompson HKG vs N. Baena PER

Slam Wimbledon
K. Thompson
6
3
N. Baena [13]
7
6
Vincitore: N. Baena
Mostra dettagli

D. Jovanovski AUS vs I. Sallu GBR

Slam Wimbledon
D. Jovanovski
None
0
I. Sallu
None
0
Mostra dettagli



Court 10 – Ore: 12:00am
D. Brand ISR vs R. Cozad USA

Slam Wimbledon
D. Brand
6
6
R. Cozad
3
2
Vincitore: D. Brand
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E. Eigelsbach GER vs M. Rajeshwaran Revathi IND

Slam Wimbledon
E. Eigelsbach
7
6
M. Rajeshwaran Revathi [16]
5
2
Vincitore: E. Eigelsbach
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M. Burcescu ROU vs A. Tu USA

Slam Wimbledon
M. Burcescu
4
7
6
A. Tu
6
6
2
Vincitore: M. Burcescu
Mostra dettagli

P. Chabalgoity BRA vs T. Boogaard NED

Slam Wimbledon
P. Chabalgoity
None
0
T. Boogaard [11]
None
0
Mostra dettagli



Court 11 – Ore: 12:00am
H. Kawanishi JPN vs D. Jade FRA

Slam Wimbledon
H. Kawanishi
3
0
D. Jade
6
6
Vincitore: D. Jade
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P. Skliar UKR vs E. Dotsenko IOA

Slam Wimbledon
P. Skliar [15]
6
6
E. Dotsenko
4
3
Vincitore: P. Skliar
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I. Wobker GER vs M. Pop ROU

Slam Wimbledon
I. Wobker
0
0
5
M. Pop
40
6
5
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 12:00am
S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA vs J. de Jong NED / V. Royer FRA
Slam Wimbledon
S. Bolelli / A. Vavassori [4]
None
6
6
0
J. de Jong / V. Royer
None
1
4
0
Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori
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S. Hunter AUS / C. McNally USA vs M. Kempen BEL / A. Panova IOA

Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
6
5
6
M. Kempen / A. Panova
3
7
2
Vincitore: S. Hunter/C. McNally
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A. Vavassori ITA / S. Errani ITA vs D. Stevenson GBR / J. Burrage GBR

Slam Wimbledon
A. Vavassori / S. Errani [1]
6
6
D. Stevenson / J. Burrage
4
1
Vincitore: A. Vavassori/S. Errani
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M. Polmans AUS / S. Hunter AUS vs T. Arribage FRA / N. Melichar-Martinez USA

Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
40
5
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
40
2
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
J. Rojer NED / T. Winegar USA vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Slam Wimbledon
J. Rojer / T. Winegar
None
7
6
7
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
None
5
7
6
Vincitore: J. Rojer/T. Winegar
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B. Jones GBR / M. Lumsden GBR vs J. Paris GBR / E. Silva GBR

Slam Wimbledon
B. Jones / M. Lumsden
6
3
6
J. Paris / E. Silva
3
6
3
Vincitore: B. Jones/M. Lumsden
Mostra dettagli

H. Nys MON / Q. Gleason USA vs M. Pavic CRO / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
H. Nys / Q. Gleason
0
6
0
M. Pavic / F. Stollar
15
3
0
Mostra dettagli

A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
E. Chong HKG / A. Tikhonova IOA vs L. Siegemund GER / V. Zvonareva IOA

Slam Wimbledon
E. Chong / A. Tikhonova
2
2
L. Siegemund / V. Zvonareva [7]
6
6
Vincitore: L. Siegemund/V. Zvonareva
Mostra dettagli

C. Dolehide USA / A. Parks USA vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA

Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
4
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Mostra dettagli

M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU vs A. Sutjiadi INA / J. Tjen INA

Slam Wimbledon
M. Kostyuk / E. Ruse
4*
6
6
A. Sutjiadi / J. Tjen
4
4
6
Mostra dettagli

B. Harris GBR / F. Christie GBR vs N. Skupski GBR / D. Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
R. Cash USA / J. Tracy USA vs T. Kokkinakis AUS / A. Kovacevic USA

Slam Wimbledon
R. Cash / J. Tracy [12]
6
3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
Mostra dettagli

A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA vs S. Kenin USA / J. Ostapenko LAT

Slam Wimbledon
A. Detiuc / I. Khromacheva
3
7
6
S. Kenin / J. Ostapenko [8]
6
5
4
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
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S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
0
6
3
5
V. Kopriva / F. Pieczonka
0
2
6
2
Mostra dettagli

A. Olivetti FRA / V. Zvonareva IOA vs M. Arevalo ESA / J. Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare



To be arranged 1 – Ore: 5:30pm
C. Osorio COL / S. Sierra ARG vs S. Williams USA / V. Williams USA

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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Giambitto (Guest) 04-07-2026 17:52

2/2 come era giusto che fosse. Quel terzo set perso in quel modo non mi era andato giù . Ora vinca il migliore ma quel recupero da 0/40 ripaga Cobolli dal quel clamoroso nastro.

 138
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Tennisforever2 (Guest) 04-07-2026 17:51

@ Pheanes (#4647097)

Guarda che stai prendendo un abbaglio, ho solo riportato un dato reale. Nessuna provocazione. Non so dove l’hai letta. Ma non c’era proprio. Mi sembra che gli animi siano un po’ troppo accesi.

 137
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OTTOLO (Guest) 04-07-2026 17:51

Riassumendo quanto accaduto sin ora:
Singolare maschile 9 vittorie 2 sconfitte
Singolare femminile 4 vittorie 2 sconfitte
Doppio maschile 2 vittorie 0 sconfitte
Doppio misto 1 vittoria 0 sconfitte
Doppio femminile non partecipiamo
Gran totale 16 vittorie 4 sconfitte ( 80% di vittorie). Quslche paese può vantare uno score migliore? Ma di che stiamo parlando…

 136
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piper 04-07-2026 17:47

@ tinapica (#4647161)

Merito suo che ghe ga pensà.

 135
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piper 04-07-2026 17:43

E 5° set sia.

 134
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+1: Don Budge fathers
robdes12 04-07-2026 17:43

ca…te e meraviglie, meraviglie e ca…te. Basta che chiuda sto’ set. L’ha chiuso!

 133
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piper 04-07-2026 17:40

Scritto da Ozzastru

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli

❓ Campionessa in carica

E si, Iga vinse lo scorso anno, ricordo ancora il ballo con Jannik. Intanto nel silenzio generale anche la nostra coppia mista ha passato il turno!!!

L’ho anche visto quel match contro Amanda, come dimenticarlo il doppio bagel.

 132
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Giambitto (Guest) 04-07-2026 17:39

Scritto da OspiteSgradito

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

Cobolli ha vinto 5 degli ultimi 6 tiebreak disputati.
Sono numeri importanti… purtroppo ci sta in match cosí tirati un attimo di distrazione, un dettaglio contrario etc.
Sul filo di lana sono cose che accadono.
Capitò anche ad Alcaraz contro Sinner a Montecarlo il df su set point.

Ma certo è un commento scritto con l’incazzatura ero fermo ancora al nastro.

 131
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tinapica 04-07-2026 17:38

Embe’, Gelsomina, 6-1 6-2 alla Saccarina… non male!

 130
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Giambitto (Guest) 04-07-2026 17:37

Scritto da robdes12

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

Il servizio è sempre stato uno dei problemi di Flavio. L’ha migliorato ma è ancora un colpo non sempre affidabile. Le percentuali sono spesso sotto il sessanta per cento, anche oggi. E’ così pure con Arnaldi. Perchè Flavio è considerato un gladiatore? Proprio perchè deve combattere in ogni suo game dato che riceve dal servizio pochi punti diretti. Quanto al fatto che un top ten non dovrebbe farlo, pensa a Medevedev ieri: non è che Flavio sia un’eccezione. Succede anche ai più titolati.

Sono d’accordo scritto sul l’incazzatura.

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robdes12 04-07-2026 17:35

Scritto da Alain

Scritto da tanimodi

Scritto da tanimodi
Cobolli braccino sui 2 set point consecutivi. Se perde sto set non la recupera più.

CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato

Ma non ti hanno ancora bannato ?

Ieri rompeva le scatole con lo spagnolo, oggi con il russo. Vai a leggere il suo profilo e capirai che tipo sia. E’ sulla cinquantina ma dubito, dalla sua lista e da ciò che scrive, che abbia veramente raggiunto la maturità. Guarda come il russo sia oggi “nettamente superiore” a Flavio.

 128
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+1: Detuqueridapresencia
robdes12 04-07-2026 17:31

Meno male. Una sciocchezza pari in questo punto. Certe volte Flavio se le va a cercare. La cosa di lui che non capisco è perchè gli sia necessario servire la seconda palla sempre qualche secondo dopo aver sbagliato la prima. Non potrebbe prendersi più tempo? Mi pare che anche suo padre ogni tanto glielo suggerisca dalla tribuna.

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Non tennista (Guest) 04-07-2026 17:27

Cerchiamo di mantenerlo questo break cobolli

ok, adesso portiamola al quinto

ok, adesso che siamo al quinto vediamo di brekkare questo pallettaro
alla prima occasione disponibile

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Alain 04-07-2026 17:25

Scritto da tanimodi

Scritto da tanimodi
Cobolli braccino sui 2 set point consecutivi. Se perde sto set non la recupera più.

CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato

Ma non ti hanno ancora bannato ?

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+1: Detuqueridapresencia
Ozzastru (Guest) 04-07-2026 17:25

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli

❓ Campionessa in carica

E si, Iga vinse lo scorso anno, ricordo ancora il ballo con Jannik. Intanto nel silenzio generale anche la nostra coppia mista ha passato il turno!!!

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GIALAPPA SBANDY REMIX 04-07-2026 17:25

Mi stanno dicendo che De Minaur, in caso di sfida contro Flavio Cobolli, è già li in allenamento, e si prepara per il 4rto ed il 5nto set. Salta i primi tre set in allenamento e gioca direttamente solo il 4rto ed il 5nto set ! Tanto è sicuro che ci arriva, se sfidasse Cobolli.

 123
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GIALAPPA SBANDY REMIX 04-07-2026 17:22

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

A sentire voi, Cobolli già al primo turno doveva essere fuori… peccato, ma il match è ancora aperto

Un top ten non lo deve fare un errore del genere. Ma anche un top 20, ed un top 200, no ?
Questo qui non ha mai visto Lendl – Chang degli anni ’80, con Lendl che commette un doppio fallo con Chang a rispondere sulla riga del servizio. Indovina ? Era il match point !

 122
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OspiteSgradito (Guest) 04-07-2026 17:19

Scritto da piper

Scritto da Silvy__89
Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli

❓ Campionessa in carica

Certo.
Swiatek vinse Wimbledon 25

 121
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OspiteSgradito (Guest) 04-07-2026 17:18

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

Cobolli ha vinto 5 degli ultimi 6 tiebreak disputati.
Sono numeri importanti… purtroppo ci sta in match cosí tirati un attimo di distrazione, un dettaglio contrario etc.
Sul filo di lana sono cose che accadono.
Capitò anche ad Alcaraz contro Sinner a Montecarlo il df su set point.

 120
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+1: Tennista dastrapazzo
GIALAPPA SBANDY REMIX 04-07-2026 17:16

1 game pari al quarto set dopo il rischio di uno 0-2 è tutto prendere.
Ma io sono curioso proprio, se Flavio Cobolli vincerà questo match partendo da 0-6 praticamente con un handicap di un set sotto, si tratta di un’altra partita – impresa epica.
Sono più convinto che non ce la faccia, deve vincere due set e fin’ora ne ha vinto uno solo al tie break. Dovrebbe alzare il livello di molto, o mantenerlo così, con un calo improvviso di Kachanov per due set.
Poi ovvio, spero che vinca, ma come si è messa è dura.
Vediamo se farà l’impresa.

 119
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piper 04-07-2026 17:15

Scritto da Silvy__89
Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli

❓ Campionessa in carica 😳

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Non tennista (Guest) 04-07-2026 17:12

Nel femminile ce ne sono diverse più o meno allo stesso livello, tutto molto incerto e imprevedibile

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robdes12 04-07-2026 17:11

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

Il servizio è sempre stato uno dei problemi di Flavio. L’ha migliorato ma è ancora un colpo non sempre affidabile. Le percentuali sono spesso sotto il sessanta per cento, anche oggi. E’ così pure con Arnaldi. Perchè Flavio è considerato un gladiatore? Proprio perchè deve combattere in ogni suo game dato che riceve dal servizio pochi punti diretti. Quanto al fatto che un top ten non dovrebbe farlo, pensa a Medevedev ieri: non è che Flavio sia un’eccezione. Succede anche ai più titolati.

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NonSoloSinner (Guest) 04-07-2026 17:09

Scritto da Giambitto
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

A sentire voi, Cobolli già al primo turno doveva essere fuori… peccato, ma il match è ancora aperto

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Silvy__89 04-07-2026 17:09

Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli

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NonSoloSinner (Guest) 04-07-2026 17:07

Scritto da tanimodi

Scritto da tanimodi
Cobolli braccino sui 2 set point consecutivi. Se perde sto set non la recupera più.

CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato

una jettata più bella al russo non potevi farla

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Giambitto (Guest) 04-07-2026 17:06

A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.

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NonSoloSinner (Guest) 04-07-2026 17:05

Scritto da Bagel
Peccato davvero per quel nastro beffardo sul secondo set point. Cobolli sarebbe potuto essere avanti
Ma da li in poi ha meritato il Russo

Comunque match ancora aperto…

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GIALAPPA SBANDY REMIX 04-07-2026 17:04

Scritto da tanimodi

Scritto da tanimodi
Cobolli braccino sui 2 set point consecutivi. Se perde sto set non la recupera più.

CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato

Ah ah ah ! Braccino Cobolli e Kachanov è talmente nettamente più forte che stravince un tiebreak contro Cobolli e l’altro lo perde per un filino di sfortuna, no ? Siete fantastici ! Esistete anche voi ! Evviva ! 😆

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NonSoloSinner (Guest) 04-07-2026 17:03

Scritto da piper
@ NonSoloSinner (#4647113)
È si perché Eala non è niente di che.

È forte, ma forse è preferibile a Swiatek, che ultimamente è un po’ confusa a livello emotivo e mentale, ma quando gioca il suo tennis è quasi impossibile da battere

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Bagel 04-07-2026 17:00

Peccato davvero per quel nastro beffardo sul secondo set point. Cobolli sarebbe potuto essere avanti
Ma da li in poi ha meritato il Russo

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+1: robdes12
piper 04-07-2026 17:00

@ Maxiclimb (#4647123)

Ero ironico.

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robdes12 04-07-2026 17:00

Ok, questo set è andato sul filo di lana. Il df non ci voleva, ma non è di certo il servzio il colpo principe del tennis di Flavio. Io conto sul suo agonismo e sulla sua capacità di dare il massimo fino all’ultimo punto.

 106
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tanimodi 04-07-2026 16:59

Scritto da tanimodi
Cobolli braccino sui 2 set point consecutivi. Se perde sto set non la recupera più.

CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato

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+1: tanimodi
-1: robdes12, Detuqueridapresencia, Billy74
Maxiclimb (Guest) 04-07-2026 16:59

Scritto da piper
@ NonSoloSinner (#4647113)
È si perché Eala non è niente di che.

A me piace molto, è un bel personaggio e gioca con molta intelligenza.
Certo ha grossi limiti di cilindrata, in particolare il servizio è un problema temo insormontabile per puntare al vertice, però la guardo volentieri.

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Frenk125 (Guest) 04-07-2026 16:53

E intanto Zverev, zitto zitto, fa un altro passo verso il Channel Slam ’26 (da me pronosticato in tempi non sospetti e ovviamente subissato di fischi)

 103
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piper 04-07-2026 16:50

@ NonSoloSinner (#4647113)

È si perché Eala non è niente di che.

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piper 04-07-2026 16:46

Spiace Linda ma preferisco Sorana.

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