Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Eala elimina Swiatek: la campionessa in carica crolla al terzo turno. Mertens sorprende Rybakina: la kazaka saluta il sogno numero 1. Oggi in campo anche altri 3 azzurri in singolare (LIVE)

Iga Swiatek POL, 31.05.2001 - Foto Getty Images
Wimbledon 2026 continua a regalare sorprese clamorose. Dopo una prima settimana già piena di risultati inattesi, arriva una delle eliminazioni più pesanti del torneo: Iga Swiatek, campionessa in carica del tabellone femminile, è stata battuta da Alexandra Eala con il punteggio di 7-6(9) 6-2.
La filippina conquista così il miglior risultato della sua carriera in uno Slam e vola agli ottavi di finale, dove affronterà
Jasmine Paolini. Per Swiatek, invece, sfuma la possibilità di difendere il titolo conquistato lo scorso anno e si apre una fase delicatissima della stagione.
Il primo set è stato il momento decisivo della partita. Eala ha giocato con grande coraggio, riuscendo a resistere alla pressione nei punti più importanti. Il tie-break è diventato una vera battaglia, con la filippina capace di annullare due set point prima di chiudere 11-9, mettendo un peso enorme sulle spalle della polacca.
Da lì la partita ha cambiato volto. Swiatek ha perso fiducia, mentre Eala ha continuato a spingere con ordine, lucidità e grande personalità. Il secondo set è stato molto più netto: la filippina ha preso il controllo degli scambi e ha chiuso 6-2, completando una vittoria destinata a fare rumore.
Eala si conferma una delle avversarie più scomode per Swiatek. La filippina si era già fatta conoscere al grande pubblico proprio contro la polacca, battendola nei quarti del Miami Open 2025. Swiatek aveva poi pareggiato il confronto diretto poche settimane dopo al Mutua Madrid Open, ma a Wimbledon è stata ancora Eala a trovare il colpo più importante.
La filippina di 21 anni è ormai molto più di una semplice prospettiva. Con questa vittoria, Eala dimostra di poter competere sui palcoscenici più importanti e di avere la maturità per gestire momenti ad altissima tensione. La sua corsa a Wimbledon la proietta provvisoriamente fino alla
27ª posizione del ranking WTA, il miglior piazzamento della carriera.
Per Swiatek, invece, il momento resta complicato. Dopo una stagione sulla terra battuta irregolare e senza titoli, Wimbledon rappresentava l’occasione per dare una svolta e ritrovare certezze. L’eliminazione al terzo turno, invece, aggrava la situazione e comporta anche una pesante perdita in classifica.
La polacca lascia per strada
1870 punti e scende provvisoriamente fino al sesto posto del ranking WTA. Una posizione insolita per una giocatrice abituata negli ultimi anni a vivere stabilmente nelle zone più alte della classifica.
Il dato storico rende il risultato ancora più significativo. Con l’eliminazione di Swiatek, continua la maledizione della campionessa uscente a Wimbledon: sono ormai dieci anni che la vincitrice del torneo femminile non riesce a difendere il titolo. L’ultima a riuscirci fu Serena Williams, campionessa nel 2015 e poi ancora nel 2016.
Per Swiatek ora l’obiettivo sarà ricostruire fiducia nella tournée sul cemento, con lo
US Open come grande appuntamento della seconda parte di stagione. Per Eala, invece, Wimbledon diventa il torneo della consacrazione: una vittoria contro la campionessa in carica, gli ottavi contro Paolini e la sensazione di essere pronta a entrare davvero tra le grandi del circuito.
Elise Mertens firma una delle grandi sorprese della prima settimana di Wimbledon 2026. La belga ha eliminato Elena Rybakina con il punteggio di 7-6(4) 6-1 in 1 ora e 35 minuti, conquistando l’accesso agli ottavi di finale e interrompendo la corsa della kazaka verso il possibile numero 1 del mondo.
Rybakina arrivava a Wimbledon con l’obiettivo di mettere pressione ad
Aryna Sabalenka nella classifica WTA, ma la sconfitta contro Mertens spegne le sue ambizioni immediate di sorpasso. Una battuta d’arresto pesante, non solo per il ranking, ma anche per il modo in cui è maturata.
Il primo set è stato una vera battaglia, con continui cambi di inerzia. Mertens è riuscita ad andare avanti di un break in due occasioni, ma Rybakina ha sempre trovato il modo di rientrare, restando aggrappata al parziale con la forza dei suoi colpi.
Nel tie-break, però, la belga ha giocato con maggiore lucidità. Mertens ha gestito meglio i punti importanti, ha contenuto la potenza dell’avversaria e ha chiuso
7-4, mettendo pressione a una Rybakina sempre più fragile sul piano della fiducia.
Da quel momento la partita ha cambiato volto. La numero 2 del ranking WTA ha perso certezze in tutti i fondamentali, non riuscendo più a trovare continuità né al servizio né da fondo campo. Mertens, al contrario, ha continuato a spingere con ordine e intelligenza, approfittando di ogni passaggio a vuoto della kazaka.
Il secondo set è diventato rapidamente un monologo della belga. Rybakina ha ceduto due volte il servizio e non è più riuscita a rientrare in partita, finendo per consegnare a Mertens una vittoria netta e meritata.
Per Rybakina si tratta di un’altra delusione sull’erba londinese. La kazaka aveva vinto Wimbledon nel 2022, ma da allora non è più riuscita a ritrovare lo stesso livello all’All England Club. Già lo scorso anno era uscita al terzo turno, e anche questa edizione si chiude troppo presto rispetto alle aspettative.
La sconfitta sorprende se si guarda alla stagione complessiva, segnata anche dal successo all’
Australian Open, ma i segnali arrivati nella preparazione sull’erba non erano incoraggianti. Rybakina aveva perso al secondo turno al WTA del Queen’s e all’esordio al WTA di Berlino, mostrando difficoltà che a Wimbledon sono riemerse in modo evidente.
Il dato positivo, almeno sul piano del ranking, è che Rybakina non perde punti rispetto allo scorso anno. Sabalenka, invece, dovrà difendere un risultato più pesante e potrebbe comunque vedere ridursi il margine se non dovesse raggiungere almeno la semifinale.
Per Mertens, invece, è una vittoria di enorme prestigio. La belga ha saputo leggere la partita, resistere nei momenti più complicati del primo set e poi colpire quando Rybakina è crollata mentalmente e tecnicamente.
Wimbledon perde così una delle favorite, ma ritrova una Mertens brillante e concreta. Rybakina dovrà ora voltare pagina e guardare alla tournée sul cemento, dove inizierà la seconda parte della stagione e dove proverà a riaprire la corsa al vertice della classifica mondiale.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 4 Luglio 2026
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16°
09:00
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18°
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20°
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☀
27°
14:00
☀
28°
16:00
☀
30°
18:00
☀
28°
21:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 4 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
WIM R3
☀ Prevalentemente soleggiato
✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 3° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala vs I. Swiatek
Slam Wimbledon
A. Eala [29]
7
6
I. Swiatek [3]
6
2
Vincitore: A. Eala
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Eala
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
A. Eala
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 4-0
A. Eala
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
7*-8
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
I. Swiatek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
A. Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-5 → 6-5
I. Swiatek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
A. Eala
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
5-3 → 5-4
I. Swiatek
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 5-3
I. Swiatek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Eala
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 3-2
I. Swiatek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
1-2 → 2-2
A. Eala
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Eala
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
A. Anisimova
vs M. Keys
Slam Wimbledon
A. Anisimova [6]
30
6
0
M. Keys [26]
•
30
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Keys
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Anisimova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Anisimova
None-None
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
0-0 → 1-0
G. Dimitrov
vs M. Berrettini
Il match deve ancora iniziare
No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens vs E. Rybakina
Slam Wimbledon
E. Mertens [25]
7
6
E. Rybakina [2]
6
1
Vincitore: E. Mertens
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Mertens
0-15
0-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-1 → 6-1
E. Rybakina
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Mertens
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6*-4
6-6 → 7-6
E. Rybakina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-5 → 6-5
E. Rybakina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
E. Mertens
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-3 → 4-4
E. Rybakina
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-3 → 4-3
E. Rybakina
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Mertens
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
E. Mertens
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Rybakina
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
M. Giron
vs A. Zverev
Slam Wimbledon
M. Giron
15
2
6
0
A. Zverev [2]
•
15
6
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2*-5
2*-6
3-6*
4-6*
6-6 → 6-7
M. Giron
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
M. Giron
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
2-1 → 2-2
A. Zverev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Giron
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-4 → 2-5
M. Giron
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Giron
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Tiafoe
vs A. Bublik
Il match deve ancora iniziare
No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro vs M. Kostyuk
Slam Wimbledon
E. Navarro [23]
2
6
1
M. Kostyuk [12]
6
4
6
Vincitore: M. Kostyuk
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kostyuk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-5 → 1-6
E. Navarro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 1-3
M. Kostyuk
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
E. Navarro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-1 → 0-2
M. Kostyuk
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Navarro
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Kostyuk
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
M. Kostyuk
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
E. Navarro
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Navarro
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Kostyuk
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
K. Khachanov
vs F. Cobolli
Slam Wimbledon
K. Khachanov [19]
15
6
6
7
2
1
F. Cobolli [9]
•
40
0
7
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 5
Servizio
Svolgimento
Set 4
F. Cobolli
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 2-6
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-4 → 2-5
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Cobolli
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-40
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
30-30
40-30
40-40
A-40
30-0
40-0
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-15
F. Cobolli
None-None
0-1
1-1
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
3-5
4-5
5-5
5-6
6-6 → 7-6
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
K. Khachanov
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
F. Cobolli
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
K. Khachanov
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
F. Cobolli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-30
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
K. Khachanov
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
F. Cobolli
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
K. Khachanov
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Khachanov
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
T. Fritz
vs L. Sonego
Il match deve ancora iniziare
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur
vs Z. Svajda
Slam Wimbledon
A. de Minaur [5]
6
5
6
6
Z. Svajda
2
7
2
4
Vincitore: A. de Minaur
Servizio
Svolgimento
Set 4
A. de Minaur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 3
Z. Svajda
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Z. Svajda
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
A. de Minaur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 3-4
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
2-3 → 3-3
A. de Minaur
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. de Minaur
0-15
30-15
40-30
40-40
40-A
A-40
4-1 → 5-1
A. de Minaur
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Z. Svajda
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Z. Svajda
None-None
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
J. Paolini
vs M. Sakkari
Slam Wimbledon
J. Paolini [13]
6
6
M. Sakkari
1
2
Vincitore: J. Paolini
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Sakkari
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
4-0 → 4-1
M. Sakkari
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
M. Sakkari
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sakkari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
5-0 → 5-1
J. Paolini
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Paolini
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
S. Cirstea
vs L. Noskova
Slam Wimbledon
S. Cirstea [17]
•
40
6
3
1
L. Noskova [9]
15
2
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Cirstea
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Cirstea
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Noskova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
S. Cirstea
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Cirstea
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
3-0 → 4-0
L. Noskova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-0 → 3-0
S. Cirstea
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
L. Noskova
None-None
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova vs M. Bouzkova
Slam Wimbledon
L. Samsonova
6
6
4
M. Bouzkova [21]
4
7
6
Vincitore: M. Bouzkova
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Bouzkova
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
M. Bouzkova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
3-4 → 4-4
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
L. Samsonova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Bouzkova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
L. Samsonova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
M. Bouzkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Samsonova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Bouzkova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
M. Bouzkova
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
L. Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
L. Samsonova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Bouzkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Bouzkova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Samsonova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Bouzkova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
M. Bouzkova
None-None
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
J. Lehecka
vs J. Munar
Slam Wimbledon
J. Lehecka [13]
•
0
6
6
4
J. Munar
15
4
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Lehecka
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Lehecka
0-15
0-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-3 → 5-3
J. Munar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
J. Munar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. Munar
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Lehecka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
K. Siniakova
/ T. Townsend vs M. Bouzkova / S. Sorribes Tormo
Il match deve ancora iniziare
Court 18 – Ore: 12:00am
J. Cash / D. Schuurs vs J. Salisbury / L. Fernandez
Slam Wimbledon
J. Cash / D. Schuurs [5]
None
6
4
0
J. Salisbury / L. Fernandez
•
None
7
6
0
Vincitore: J. Salisbury/L. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Salisbury / L. Fernandez
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Salisbury / L. Fernandez
4-5 → 4-6
J. Cash / D. Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
J. Salisbury / L. Fernandez
3-4 → 3-5
J. Cash / D. Schuurs
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Salisbury / L. Fernandez
3-2 → 3-3
J. Cash / D. Schuurs
2-2 → 3-2
J. Salisbury / L. Fernandez
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Cash / D. Schuurs
15-0
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 2-1
J. Salisbury / L. Fernandez
1-0 → 2-0
J. Cash / D. Schuurs
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7-8*
6-6 → 6-7
J. Cash / D. Schuurs
5-6 → 6-6
J. Salisbury / L. Fernandez
5-5 → 5-6
J. Cash / D. Schuurs
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
4-5 → 5-5
J. Salisbury / L. Fernandez
4-4 → 4-5
J. Cash / D. Schuurs
3-4 → 4-4
J. Salisbury / L. Fernandez
3-3 → 3-4
J. Cash / D. Schuurs
2-3 → 3-3
J. Salisbury / L. Fernandez
2-2 → 2-3
J. Cash / D. Schuurs
1-2 → 2-2
J. Salisbury / L. Fernandez
1-1 → 1-2
J. Cash / D. Schuurs
0-1 → 1-1
J. Salisbury / L. Fernandez
None-None
15-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
D. Snigur
vs A. Krueger
Slam Wimbledon
D. Snigur
3
2
A. Krueger
6
6
Vincitore: A. Krueger
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Krueger
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-5 → 3-6
D. Snigur
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Krueger
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Z. Bergs
vs A. Fery
Slam Wimbledon
Z. Bergs
40
6
5
6
3
A. Fery
•
30
2
7
2
1
Servizio
Svolgimento
Set 4
A. Fery
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Fery
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
A. Fery
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Z. Bergs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Fery
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
2-3 → 3-3
A. Fery
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Z. Bergs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Fery
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Z. Bergs
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fery
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
5-1 → 5-2
A. Fery
None-None
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 4 – Ore: 12:00am
L. Miguel vs V. Fletcher
Slam Wimbledon
L. Miguel [1]
None
6
6
0
V. Fletcher
•
None
3
2
0
Vincitore: L. Miguel
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Fletcher
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-2 → 5-2
L. Miguel
15-0
40-0
40-15
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 4-2
V. Fletcher
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-1 → 3-2
L. Miguel
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
V. Fletcher
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Fletcher
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
V. Fletcher
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
V. Fletcher
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
L. Miguel
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Bekker
vs F. Dorofeeva-Rybas
Slam Wimbledon
S. Bekker
4
2
F. Dorofeeva-Rybas [13]
6
6
Vincitore: F. Dorofeeva-Rybas
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bekker
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
F. Dorofeeva-Rybas
2-4 → 2-5
S. Bekker
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
F. Dorofeeva-Rybas
1-3 → 1-4
S. Bekker
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
0-3 → 1-3
F. Dorofeeva-Rybas
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
F. Dorofeeva-Rybas
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Dorofeeva-Rybas
3-5 → 4-5
F. Dorofeeva-Rybas
2-4 → 2-5
F. Dorofeeva-Rybas
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
F. Dorofeeva-Rybas
0-2 → 0-3
S. Bekker
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-1 → 0-2
F. Dorofeeva-Rybas
None-None
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
0-0 → 0-1
W. Moxon
vs D. Pagani
Slam Wimbledon
W. Moxon
3
2
D. Pagani [16]
6
6
Vincitore: D. Pagani
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Pagani
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
W. Moxon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
W. Moxon
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-4 → 2-4
W. Moxon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
W. Moxon
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
D. Pagani
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
R. Zhang
vs L. Zingg
Slam Wimbledon
R. Zhang
30
6
5
L. Zingg
•
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Zingg
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
3-0 → 4-0
R. Zhang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
L. Zingg
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
R. Zhang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
L. Zingg
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 0-1
Court 5 – Ore: 12:00am
T. Arribage / A. Olivetti vs R. Ho / H. Jebens
Slam Wimbledon
T. Arribage / A. Olivetti [10]
5
6
R. Ho / H. Jebens
7
7
Vincitore: R. Ho/H. Jebens
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-4*
2-4*
2*-5
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
R. Ho / H. Jebens
6-5 → 6-6
T. Arribage / A. Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Ho / H. Jebens
5-4 → 5-5
T. Arribage / A. Olivetti
4-4 → 5-4
R. Ho / H. Jebens
4-3 → 4-4
T. Arribage / A. Olivetti
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 4-3
R. Ho / H. Jebens
3-2 → 3-3
T. Arribage / A. Olivetti
2-2 → 3-2
R. Ho / H. Jebens
2-1 → 2-2
T. Arribage / A. Olivetti
1-1 → 2-1
R. Ho / H. Jebens
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
T. Arribage / A. Olivetti
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Ho / H. Jebens
5-6 → 5-7
T. Arribage / A. Olivetti
0-15
30-15
30-30
40-30
40-A
5-5 → 5-6
R. Ho / H. Jebens
0-30
15-30
30-30
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
T. Arribage / A. Olivetti
4-4 → 5-4
R. Ho / H. Jebens
4-3 → 4-4
T. Arribage / A. Olivetti
3-3 → 4-3
R. Ho / H. Jebens
3-2 → 3-3
T. Arribage / A. Olivetti
2-2 → 3-2
R. Ho / H. Jebens
2-1 → 2-2
T. Arribage / A. Olivetti
1-1 → 2-1
R. Ho / H. Jebens
1-0 → 1-1
T. Arribage / A. Olivetti
None-None
15-0
30-0
40-15
0-0 → 1-0
F. Romboli
/ J. Smith vs G. Andreozzi / M. Guinard
Slam Wimbledon
F. Romboli / J. Smith
4
6
G. Andreozzi / M. Guinard [8]
6
7
Vincitore: G. Andreozzi/M. Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
1*-6
2*-6
6-6 → 6-7
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
6-5 → 6-6
F. Romboli / J. Smith
5-5 → 6-5
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
F. Romboli / J. Smith
4-4 → 5-4
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
F. Romboli / J. Smith
2-4 → 3-4
G. Andreozzi / M. Guinard
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 2-4
F. Romboli / J. Smith
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / M. Guinard
2-1 → 2-2
F. Romboli / J. Smith
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / M. Guinard
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Romboli / J. Smith
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / M. Guinard
4-5 → 4-6
F. Romboli / J. Smith
3-5 → 4-5
G. Andreozzi / M. Guinard
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-4 → 3-5
F. Romboli / J. Smith
2-4 → 3-4
G. Andreozzi / M. Guinard
2-3 → 2-4
F. Romboli / J. Smith
1-3 → 2-3
G. Andreozzi / M. Guinard
1-2 → 1-3
F. Romboli / J. Smith
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / M. Guinard
1-0 → 1-1
F. Romboli / J. Smith
0-0 → 1-0
T. Bush
vs V. Barros
Slam Wimbledon
T. Bush
None
2
6
6
V. Barros [4]
•
None
6
3
7
Vincitore: V. Barros
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Bush
None-None
0-1
1-1
1-2
1-3
1-4
2-4
3-4
4-5
5-5
5-6
5-7
6-7
7-8
7-9
6-6 → 6-7
T. Bush
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
V. Barros
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
T. Bush
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
V. Barros
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-4 → 4-4
V. Barros
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 3-3
T. Bush
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Bush
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
V. Barros
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
V. Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Bush
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Bush
30-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-5 → 2-6
V. Barros
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
V. Barros
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
V. Barros
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Mirrington
vs T. Chavez
Slam Wimbledon
A. Mirrington
0
2
T. Chavez
•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Mirrington
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
S. Gille
/ S. Verbeek
vs M. Granollers
/ H. Zeballos
Slam Wimbledon
S. Gille / S. Verbeek
6
7
M. Granollers / H. Zeballos [2]
4
6
Vincitore: S. Gille/S. Verbeek
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6*
7*-6
7*-7
8-7*
8-8*
8*-9
9*-9
10-9*
6-6 → 7-6
S. Gille / S. Verbeek
5-6 → 6-6
M. Granollers / H. Zeballos
5-5 → 5-6
S. Gille / S. Verbeek
4-5 → 5-5
M. Granollers / H. Zeballos
4-4 → 4-5
S. Gille / S. Verbeek
3-4 → 4-4
M. Granollers / H. Zeballos
3-3 → 3-4
S. Gille / S. Verbeek
2-3 → 3-3
M. Granollers / H. Zeballos
2-2 → 2-3
S. Gille / S. Verbeek
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Granollers / H. Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Gille / S. Verbeek
0-1 → 1-1
M. Granollers / H. Zeballos
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gille / S. Verbeek
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
M. Granollers / H. Zeballos
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
S. Gille / S. Verbeek
4-3 → 5-3
M. Granollers / H. Zeballos
3-3 → 4-3
S. Gille / S. Verbeek
2-3 → 3-3
M. Granollers / H. Zeballos
2-2 → 2-3
S. Gille / S. Verbeek
2-1 → 2-2
M. Granollers / H. Zeballos
1-1 → 2-1
S. Gille / S. Verbeek
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Granollers / H. Zeballos
0-0 → 0-1
T. Hermanova
vs A. Wong
Slam Wimbledon
T. Hermanova
6
6
A. Wong
4
3
Vincitore: T. Hermanova
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
3-1 → 3-2
A. Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Wong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
T. Hermanova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-2 → 3-3
A. Wong
None-None
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
X. Sun
vs Y. Lin
Slam Wimbledon
X. Sun [1]
6
6
Y. Lin
1
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Lin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-1 → 6-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Lin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
X. Sun
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
3-1 → 4-1
X. Sun
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-0 → 2-1
X. Sun
None-None
0-15
15-15
40-15
0-0 → 1-0
O. Korpanec Davies
vs A. James
Slam Wimbledon
O. Korpanec Davies
0
4
A. James
6
6
Vincitore: A. James
Servizio
Svolgimento
Set 2
O. Korpanec Davies
3-5 → 4-5
A. James
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
O. Korpanec Davies
0-15
15-30
30-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. James
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 3-3
O. Korpanec Davies
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. James
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 1-3
O. Korpanec Davies
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
O. Korpanec Davies
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Korpanec Davies
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
0-4 → 0-5
A. James
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
O. Korpanec Davies
0-2 → 0-3
A. James
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
O. Korpanec Davies
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Court 7 – Ore: 12:00am
A. Goransson
/ E. Routliffe
vs C. Harrison
/ S. Zhang
Slam Wimbledon
A. Goransson / E. Routliffe
4
4
C. Harrison / S. Zhang [3]
6
6
Vincitore: C. Harrison/S. Zhang
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Harrison / S. Zhang
4-5 → 4-6
A. Goransson / E. Routliffe
4-4 → 4-5
C. Harrison / S. Zhang
30-0
40-0
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Goransson / E. Routliffe
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
C. Harrison / S. Zhang
3-2 → 3-3
A. Goransson / E. Routliffe
2-2 → 3-2
C. Harrison / S. Zhang
2-1 → 2-2
A. Goransson / E. Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
C. Harrison / S. Zhang
1-0 → 1-1
A. Goransson / E. Routliffe
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Harrison / S. Zhang
4-5 → 4-6
A. Goransson / E. Routliffe
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
C. Harrison / S. Zhang
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Goransson / E. Routliffe
4-2 → 4-3
C. Harrison / S. Zhang
4-1 → 4-2
A. Goransson / E. Routliffe
3-1 → 4-1
C. Harrison / S. Zhang
3-0 → 3-1
A. Goransson / E. Routliffe
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
C. Harrison / S. Zhang
1-0 → 2-0
A. Goransson / E. Routliffe
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
L. Kichenok
/ D. Krawczyk vs X. Jiang / Y. Xu
Slam Wimbledon
L. Kichenok / D. Krawczyk [11]
4
5
X. Jiang / Y. Xu
6
7
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Kichenok / D. Krawczyk
5-6 → 5-7
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Kichenok / D. Krawczyk
4-5 → 5-5
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Kichenok / D. Krawczyk
3-4 → 4-4
X. Jiang / Y. Xu
3-3 → 3-4
L. Kichenok / D. Krawczyk
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
X. Jiang / Y. Xu
2-2 → 2-3
L. Kichenok / D. Krawczyk
1-2 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
1-1 → 1-2
L. Kichenok / D. Krawczyk
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Kichenok / D. Krawczyk
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-5 → 4-6
X. Jiang / Y. Xu
4-4 → 4-5
L. Kichenok / D. Krawczyk
3-4 → 4-4
X. Jiang / Y. Xu
3-3 → 3-4
L. Kichenok / D. Krawczyk
2-3 → 3-3
X. Jiang / Y. Xu
2-2 → 2-3
L. Kichenok / D. Krawczyk
1-2 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
1-1 → 1-2
L. Kichenok / D. Krawczyk
0-1 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
None-None
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Cvetkovic
vs Y. Qu
Slam Wimbledon
A. Cvetkovic [6]
•
2
6
1
6
Y. Qu
7
3
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Cvetkovic
None-None
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
A. Cvetkovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
6-5 → 6-6
A. Cvetkovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Cvetkovic
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Qu
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
A. Cvetkovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Alvarez
vs T. Konduri
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 12:00am
A. Paparkar
vs J. Craze
Slam Wimbledon
A. Paparkar
6
6
J. Craze
2
2
Vincitore: A. Paparkar
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Craze
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
4-2 → 5-2
J. Craze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
J. Craze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
A. Paparkar
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Craze
0-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-0 → 4-1
J. Craze
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
J. Craze
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
0-0 → 1-0
H. Guo
/ K. Mladenovic vs E. Alexandrova / M. Joint
Slam Wimbledon
H. Guo / K. Mladenovic [10]
6
6
E. Alexandrova / M. Joint
2
3
Vincitore: H. Guo/K. Mladenovic
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Alexandrova / M. Joint
5-3 → 6-3
H. Guo / K. Mladenovic
4-3 → 5-3
E. Alexandrova / M. Joint
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
H. Guo / K. Mladenovic
3-2 → 3-3
E. Alexandrova / M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-1 → 3-2
H. Guo / K. Mladenovic
2-1 → 3-1
E. Alexandrova / M. Joint
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
H. Guo / K. Mladenovic
0-1 → 1-1
E. Alexandrova / M. Joint
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Guo / K. Mladenovic
5-2 → 6-2
E. Alexandrova / M. Joint
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
H. Guo / K. Mladenovic
3-2 → 4-2
E. Alexandrova / M. Joint
3-1 → 3-2
H. Guo / K. Mladenovic
3-0 → 3-1
E. Alexandrova / M. Joint
2-0 → 3-0
H. Guo / K. Mladenovic
1-0 → 2-0
E. Alexandrova / M. Joint
None-None
0-30
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
K. Hance
vs S. Massellani
Slam Wimbledon
K. Hance [3]
None
6
3
7
S. Massellani
•
None
4
6
6
Vincitore: K. Hance
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Hance
None-None
1-1
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
4-4
5-4
5-6
6-6
7-6
8-6
8-7
9-7
6-6 → 7-6
S. Massellani
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
S. Massellani
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
K. Hance
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
A-40
2-2 → 3-2
K. Hance
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Massellani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-3 → 3-4
S. Massellani
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-3 → 2-3
K. Hance
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 1-3
S. Massellani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-2 → 0-3
K. Hance
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Hance
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
S. Massellani
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-2 → 4-3
Court 9 – Ore: 12:00am
U. Jeong vs T. Frodin
Slam Wimbledon
U. Jeong
7
3
2
T. Frodin
6
6
6
Vincitore: T. Frodin
Servizio
Svolgimento
Set 3
U. Jeong
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
U. Jeong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Frodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
T. Frodin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 1-2
T. Frodin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
T. Frodin
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
T. Frodin
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
U. Jeong
0-15
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Frodin
0-15
0-30
30-30
40-40
40-A
2-3 → 3-3
U. Jeong
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
T. Frodin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
U. Jeong
None-None
0-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
A. Johnson
vs M. Todoran
Slam Wimbledon
A. Johnson [12]
6
6
M. Todoran
4
4
Vincitore: A. Johnson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Todoran
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
5-3 → 5-4
M. Todoran
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-2 → 4-3
M. Todoran
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
A. Johnson
15-0
30-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
K. Thompson
vs N. Baena
Slam Wimbledon
K. Thompson
6
3
N. Baena [13]
7
6
Vincitore: N. Baena
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Thompson
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
3-5 → 3-6
N. Baena
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 3-5
K. Thompson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
N. Baena
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
K. Thompson
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
1*-0
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
K. Thompson
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
N. Baena
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
5-3 → 5-4
K. Thompson
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
5-2 → 5-3
N. Baena
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
N. Baena
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
N. Baena
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
N. Baena
None-None
0-15
15-30
15-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
D. Jovanovski
vs I. Sallu
Slam Wimbledon
D. Jovanovski
None
0
I. Sallu
•
None
0
Court 10 – Ore: 12:00am
D. Brand vs R. Cozad
Slam Wimbledon
D. Brand
6
6
R. Cozad
3
2
Vincitore: D. Brand
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Cozad
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
D. Brand
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-1 → 5-1
R. Cozad
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Cozad
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
4-1 → 4-2
R. Cozad
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Eigelsbach
vs M. Rajeshwaran Revathi
Slam Wimbledon
E. Eigelsbach
7
6
M. Rajeshwaran Revathi [16]
5
2
Vincitore: E. Eigelsbach
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Rajeshwaran Revathi
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
M. Rajeshwaran Revathi
4-1 → 4-2
E. Eigelsbach
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
M. Rajeshwaran Revathi
3-0 → 3-1
M. Rajeshwaran Revathi
1-0 → 2-0
E. Eigelsbach
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rajeshwaran Revathi
6-5 → 7-5
M. Rajeshwaran Revathi
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
E. Eigelsbach
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
M. Rajeshwaran Revathi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
3-4 → 3-5
M. Rajeshwaran Revathi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
E. Eigelsbach
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
M. Rajeshwaran Revathi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
E. Eigelsbach
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
M. Rajeshwaran Revathi
0-1 → 0-2
E. Eigelsbach
None-None
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
M. Burcescu
vs A. Tu
Slam Wimbledon
M. Burcescu
4
7
6
A. Tu
6
6
2
Vincitore: M. Burcescu
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Burcescu
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Tu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
3*-1
3-2*
4-2*
4*-3
6-3*
6-6 → 7-6
A. Tu
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
A-40
6-5 → 6-6
M. Burcescu
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
A. Tu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 5-5
M. Burcescu
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 4-5
A. Tu
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
M. Burcescu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Tu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
A. Tu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
M. Burcescu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
M. Burcescu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-2 → 2-3
M. Burcescu
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
P. Chabalgoity
vs T. Boogaard
Slam Wimbledon
P. Chabalgoity
None
0
T. Boogaard [11]
•
None
0
Court 11 – Ore: 12:00am
H. Kawanishi vs D. Jade
Slam Wimbledon
H. Kawanishi
3
0
D. Jade
6
6
Vincitore: D. Jade
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Kawanishi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-4 → 0-5
D. Jade
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-3 → 0-4
H. Kawanishi
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Kawanishi
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-3 → 3-3
H. Kawanishi
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Jade
None-None
15-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
P. Skliar
vs E. Dotsenko
Slam Wimbledon
P. Skliar [15]
6
6
E. Dotsenko
4
3
Vincitore: P. Skliar
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Dotsenko
15-15
15-30
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Skliar
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
E. Dotsenko
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
E. Dotsenko
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
P. Skliar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
P. Skliar
15-15
30-15
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
E. Dotsenko
None-None
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
I. Wobker
vs M. Pop
Slam Wimbledon
I. Wobker
0
0
5
M. Pop
•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Wobker
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-A
A-40
40-40
40-A
5-4 → 5-5
I. Wobker
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-A
A-40
4-3 → 5-3
M. Pop
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
I. Wobker
15-0
30-15
40-15
40-30
A-40
3-2 → 4-2
M. Pop
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Pop
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
I. Wobker
0-15
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Pop
None-None
15-0
30-15
40-30
0-0 → 0-1
Court 14 – Ore: 12:00am
S. Bolelli
/ A. Vavassori
vs J. de Jong
/ V. Royer
Slam Wimbledon
S. Bolelli / A. Vavassori [4]
None
6
6
0
J. de Jong / V. Royer
•
None
1
4
0
Vincitore: S. Bolelli/A. Vavassori
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Bolelli / A. Vavassori
5-4 → 6-4
J. de Jong / V. Royer
4-4 → 5-4
S. Bolelli / A. Vavassori
3-4 → 4-4
J. de Jong / V. Royer
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
S. Bolelli / A. Vavassori
2-3 → 3-3
J. de Jong / V. Royer
2-2 → 2-3
S. Bolelli / A. Vavassori
1-2 → 2-2
J. de Jong / V. Royer
1-1 → 1-2
S. Bolelli / A. Vavassori
0-1 → 1-1
J. de Jong / V. Royer
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Bolelli / A. Vavassori
5-1 → 6-1
J. de Jong / V. Royer
4-1 → 5-1
S. Bolelli / A. Vavassori
3-1 → 4-1
J. de Jong / V. Royer
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
A-40
40-40
3-0 → 3-1
S. Bolelli / A. Vavassori
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. de Jong / V. Royer
1-0 → 2-0
S. Bolelli / A. Vavassori
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
S. Hunter
/ C. McNally vs M. Kempen / A. Panova
Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
6
5
6
M. Kempen / A. Panova
3
7
2
Vincitore: S. Hunter/C. McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Hunter / C. McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
M. Kempen / A. Panova
5-1 → 5-2
S. Hunter / C. McNally
4-1 → 5-1
M. Kempen / A. Panova
3-1 → 4-1
S. Hunter / C. McNally
2-1 → 3-1
M. Kempen / A. Panova
1-1 → 2-1
S. Hunter / C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Kempen / A. Panova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hunter / C. McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Kempen / A. Panova
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
S. Hunter / C. McNally
4-5 → 5-5
M. Kempen / A. Panova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
S. Hunter / C. McNally
3-4 → 4-4
M. Kempen / A. Panova
3-3 → 3-4
S. Hunter / C. McNally
2-3 → 3-3
M. Kempen / A. Panova
2-2 → 2-3
S. Hunter / C. McNally
1-2 → 2-2
M. Kempen / A. Panova
1-1 → 1-2
S. Hunter / C. McNally
0-1 → 1-1
M. Kempen / A. Panova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hunter / C. McNally
5-3 → 6-3
M. Kempen / A. Panova
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-2 → 5-3
S. Hunter / C. McNally
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 5-2
M. Kempen / A. Panova
4-1 → 4-2
S. Hunter / C. McNally
3-1 → 4-1
M. Kempen / A. Panova
3-0 → 3-1
S. Hunter / C. McNally
2-0 → 3-0
M. Kempen / A. Panova
1-0 → 2-0
S. Hunter / C. McNally
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
A. Vavassori
/ S. Errani vs D. Stevenson / J. Burrage
Slam Wimbledon
A. Vavassori / S. Errani [1]
6
6
D. Stevenson / J. Burrage
4
1
Vincitore: A. Vavassori/S. Errani
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Vavassori / S. Errani
5-1 → 6-1
D. Stevenson / J. Burrage
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-0 → 5-1
A. Vavassori / S. Errani
4-0 → 5-0
D. Stevenson / J. Burrage
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
A. Vavassori / S. Errani
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-0 → 3-0
D. Stevenson / J. Burrage
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
A. Vavassori / S. Errani
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Stevenson / J. Burrage
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-4 → 6-4
A. Vavassori / S. Errani
4-4 → 5-4
D. Stevenson / J. Burrage
4-3 → 4-4
A. Vavassori / S. Errani
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
D. Stevenson / J. Burrage
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
A. Vavassori / S. Errani
1-3 → 2-3
D. Stevenson / J. Burrage
1-2 → 1-3
A. Vavassori / S. Errani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
D. Stevenson / J. Burrage
1-0 → 1-1
A. Vavassori / S. Errani
0-0 → 1-0
M. Polmans
/ S. Hunter vs T. Arribage / N. Melichar-Martinez
Slam Wimbledon
M. Polmans / S. Hunter
40
5
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
M. Polmans / S. Hunter
4-2 → 5-2
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
4-1 → 4-2
M. Polmans / S. Hunter
3-1 → 4-1
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
M. Polmans / S. Hunter
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
T. Arribage / N. Melichar-Martinez
1-0 → 1-1
M. Polmans / S. Hunter
0-0 → 1-0
Court 15 – Ore: 12:00am
J. Rojer / T. Winegar vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
Slam Wimbledon
J. Rojer / T. Winegar
None
7
6
7
H. Nys / E. Roger-Vasselin [9]
•
None
5
7
6
Vincitore: J. Rojer/T. Winegar
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
J. Rojer / T. Winegar
None-None
1-0
1-1
2-1
2-2
3-2
3-3
4-3
6-3
6-4
6-5
7-5
8-5
8-6
9-6
6-6 → 7-6
H. Nys / E. Roger-Vasselin
6-5 → 6-6
J. Rojer / T. Winegar
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
H. Nys / E. Roger-Vasselin
5-4 → 5-5
J. Rojer / T. Winegar
4-4 → 5-4
H. Nys / E. Roger-Vasselin
4-3 → 4-4
J. Rojer / T. Winegar
3-3 → 4-3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
3-2 → 3-3
J. Rojer / T. Winegar
2-2 → 3-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Rojer / T. Winegar
1-1 → 1-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
1-0 → 1-1
J. Rojer / T. Winegar
15-0
15-30
15-40
30-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Rojer / T. Winegar
5-6 → 6-6
H. Nys / E. Roger-Vasselin
5-5 → 5-6
J. Rojer / T. Winegar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
J. Rojer / T. Winegar
3-4 → 4-4
H. Nys / E. Roger-Vasselin
3-3 → 3-4
J. Rojer / T. Winegar
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
2-2 → 2-3
J. Rojer / T. Winegar
2-1 → 2-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
1-1 → 2-1
J. Rojer / T. Winegar
0-1 → 1-1
H. Nys / E. Roger-Vasselin
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Rojer / T. Winegar
6-5 → 7-5
H. Nys / E. Roger-Vasselin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
J. Rojer / T. Winegar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
H. Nys / E. Roger-Vasselin
4-4 → 4-5
J. Rojer / T. Winegar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
H. Nys / E. Roger-Vasselin
3-3 → 3-4
J. Rojer / T. Winegar
2-3 → 3-3
H. Nys / E. Roger-Vasselin
2-2 → 2-3
J. Rojer / T. Winegar
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
H. Nys / E. Roger-Vasselin
1-1 → 1-2
J. Rojer / T. Winegar
0-1 → 1-1
H. Nys / E. Roger-Vasselin
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
B. Jones
/ M. Lumsden vs J. Paris / E. Silva
Slam Wimbledon
B. Jones / M. Lumsden
6
3
6
J. Paris / E. Silva
3
6
3
Vincitore: B. Jones/M. Lumsden
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
J. Paris / E. Silva
5-2 → 5-3
B. Jones / M. Lumsden
4-2 → 5-2
J. Paris / E. Silva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
B. Jones / M. Lumsden
2-2 → 3-2
J. Paris / E. Silva
2-1 → 2-2
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
J. Paris / E. Silva
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paris / E. Silva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
B. Jones / M. Lumsden
3-4 → 3-5
J. Paris / E. Silva
3-3 → 3-4
B. Jones / M. Lumsden
2-3 → 3-3
J. Paris / E. Silva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
B. Jones / M. Lumsden
0-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Paris / E. Silva
1-1 → 1-2
B. Jones / M. Lumsden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
J. Paris / E. Silva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Jones / M. Lumsden
5-3 → 6-3
J. Paris / E. Silva
5-2 → 5-3
B. Jones / M. Lumsden
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 5-2
J. Paris / E. Silva
4-1 → 5-1
B. Jones / M. Lumsden
3-1 → 4-1
J. Paris / E. Silva
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
B. Jones / M. Lumsden
1-1 → 2-1
J. Paris / E. Silva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
B. Jones / M. Lumsden
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
H. Nys
/ Q. Gleason vs M. Pavic / F. Stollar
Slam Wimbledon
H. Nys / Q. Gleason
0
6
0
M. Pavic / F. Stollar
•
15
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Nys / Q. Gleason
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Pavic / F. Stollar
4-3 → 5-3
H. Nys / Q. Gleason
3-3 → 4-3
M. Pavic / F. Stollar
3-2 → 3-3
H. Nys / Q. Gleason
2-2 → 3-2
M. Pavic / F. Stollar
0-15
15-15
30-15
30-40
A-40
2-1 → 2-2
H. Nys / Q. Gleason
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
M. Pavic / F. Stollar
1-0 → 1-1
H. Nys / Q. Gleason
None-None
0-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
A. Danilina
/ A. Krunic vs A. Kalinina / D. Yastremska
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 12:00am
E. Chong / A. Tikhonova vs L. Siegemund / V. Zvonareva
Slam Wimbledon
E. Chong / A. Tikhonova
2
2
L. Siegemund / V. Zvonareva [7]
6
6
Vincitore: L. Siegemund/V. Zvonareva
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Siegemund / V. Zvonareva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 2-6
E. Chong / A. Tikhonova
2-4 → 2-5
L. Siegemund / V. Zvonareva
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 2-4
E. Chong / A. Tikhonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
L. Siegemund / V. Zvonareva
1-2 → 1-3
E. Chong / A. Tikhonova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
L. Siegemund / V. Zvonareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
E. Chong / A. Tikhonova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Siegemund / V. Zvonareva
2-5 → 2-6
E. Chong / A. Tikhonova
2-4 → 2-5
L. Siegemund / V. Zvonareva
2-3 → 2-4
E. Chong / A. Tikhonova
1-3 → 2-3
L. Siegemund / V. Zvonareva
1-2 → 1-3
E. Chong / A. Tikhonova
1-1 → 1-2
L. Siegemund / V. Zvonareva
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
E. Chong / A. Tikhonova
0-0 → 1-0
C. Dolehide
/ A. Parks vs G. Dabrowski / L. Stefani
Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
4
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
2-5 → 2-6
C. Dolehide / A. Parks
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
G. Dabrowski / L. Stefani
2-3 → 2-4
C. Dolehide / A. Parks
2-2 → 2-3
G. Dabrowski / L. Stefani
2-1 → 2-2
C. Dolehide / A. Parks
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
1-1 → 2-1
G. Dabrowski / L. Stefani
1-0 → 1-1
C. Dolehide / A. Parks
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
4-5 → 4-6
C. Dolehide / A. Parks
3-5 → 4-5
G. Dabrowski / L. Stefani
3-4 → 3-5
C. Dolehide / A. Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
G. Dabrowski / L. Stefani
30-0
30-15
30-30
40-30
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
C. Dolehide / A. Parks
2-2 → 3-2
G. Dabrowski / L. Stefani
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
C. Dolehide / A. Parks
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Dabrowski / L. Stefani
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Dolehide / A. Parks
0-0 → 1-0
M. Kostyuk
/ E. Ruse vs A. Sutjiadi / J. Tjen
Slam Wimbledon
M. Kostyuk / E. Ruse
4*
6
6
A. Sutjiadi / J. Tjen
4
4
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-1*
1*-2
2-3*
3-3*
3*-4
4*-4
A. Sutjiadi / J. Tjen
5-6 → 6-6
M. Kostyuk / E. Ruse
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 5-6
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
M. Kostyuk / E. Ruse
4-4 → 5-4
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
A. Sutjiadi / J. Tjen
3-2 → 3-3
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
A. Sutjiadi / J. Tjen
3-0 → 3-1
M. Kostyuk / E. Ruse
2-0 → 3-0
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Sutjiadi / J. Tjen
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
M. Kostyuk / E. Ruse
5-3 → 5-4
A. Sutjiadi / J. Tjen
5-2 → 5-3
M. Kostyuk / E. Ruse
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 5-2
A. Sutjiadi / J. Tjen
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
M. Kostyuk / E. Ruse
2-2 → 3-2
A. Sutjiadi / J. Tjen
1-2 → 2-2
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-2 → 1-2
A. Sutjiadi / J. Tjen
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 0-2
M. Kostyuk / E. Ruse
0-0 → 0-1
B. Harris
/ F. Christie vs N. Skupski / D. Krawczyk
Il match deve ancora iniziare
Court 17 – Ore: 12:00am
R. Cash / J. Tracy vs T. Kokkinakis / A. Kovacevic
Slam Wimbledon
R. Cash / J. Tracy [12]
6
3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
7
6
Vincitore: T. Kokkinakis/A. Kovacevic
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-5 → 3-6
R. Cash / J. Tracy
2-5 → 3-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-4 → 2-5
R. Cash / J. Tracy
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
1-4 → 2-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-3 → 1-4
R. Cash / J. Tracy
0-3 → 1-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-2 → 0-3
R. Cash / J. Tracy
0-1 → 0-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
6-5 → 6-6
R. Cash / J. Tracy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
5-5 → 6-5
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
5-4 → 5-5
R. Cash / J. Tracy
4-4 → 5-4
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
4-3 → 4-4
R. Cash / J. Tracy
3-3 → 4-3
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
3-2 → 3-3
R. Cash / J. Tracy
2-2 → 3-2
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
2-1 → 2-2
R. Cash / J. Tracy
1-1 → 2-1
T. Kokkinakis / A. Kovacevic
1-0 → 1-1
R. Cash / J. Tracy
0-0 → 1-0
A. Detiuc
/ I. Khromacheva vs S. Kenin / J. Ostapenko
Slam Wimbledon
A. Detiuc / I. Khromacheva
3
7
6
S. Kenin / J. Ostapenko [8]
6
5
4
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
S. Kenin / J. Ostapenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-4 → 4-4
S. Kenin / J. Ostapenko
3-3 → 3-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-2 → 3-3
S. Kenin / J. Ostapenko
3-1 → 3-2
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-1 → 3-1
S. Kenin / J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
1-0 → 2-0
S. Kenin / J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Detiuc / I. Khromacheva
6-5 → 7-5
S. Kenin / J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
A. Detiuc / I. Khromacheva
4-5 → 5-5
S. Kenin / J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-4 → 3-5
S. Kenin / J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-3 → 3-3
S. Kenin / J. Ostapenko
2-2 → 2-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 2-2
S. Kenin / J. Ostapenko
1-1 → 1-2
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Kenin / J. Ostapenko
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-5 → 3-6
S. Kenin / J. Ostapenko
3-4 → 3-5
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-4 → 3-4
S. Kenin / J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-2 → 2-3
S. Kenin / J. Ostapenko
1-2 → 2-2
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
S. Kenin / J. Ostapenko
1-0 → 1-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
None-None
15-15
15-30
30-30
0-0 → 1-0
S. Doumbia
/ F. Reboul vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Slam Wimbledon
S. Doumbia / F. Reboul [13]
0
6
3
5
V. Kopriva / F. Pieczonka
•
0
2
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 3
V. Kopriva / F. Pieczonka
S. Doumbia / F. Reboul
4-2 → 5-2
V. Kopriva / F. Pieczonka
3-2 → 4-2
S. Doumbia / F. Reboul
2-2 → 3-2
V. Kopriva / F. Pieczonka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
S. Doumbia / F. Reboul
1-1 → 2-1
V. Kopriva / F. Pieczonka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
S. Doumbia / F. Reboul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Kopriva / F. Pieczonka
3-5 → 3-6
S. Doumbia / F. Reboul
2-5 → 3-5
V. Kopriva / F. Pieczonka
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-4 → 2-5
S. Doumbia / F. Reboul
1-4 → 2-4
V. Kopriva / F. Pieczonka
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
1-3 → 1-4
S. Doumbia / F. Reboul
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
V. Kopriva / F. Pieczonka
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
S. Doumbia / F. Reboul
0-1 → 1-1
V. Kopriva / F. Pieczonka
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Doumbia / F. Reboul
5-2 → 6-2
V. Kopriva / F. Pieczonka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-1 → 5-2
S. Doumbia / F. Reboul
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-1 → 5-1
V. Kopriva / F. Pieczonka
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-1 → 4-1
S. Doumbia / F. Reboul
2-1 → 3-1
V. Kopriva / F. Pieczonka
2-0 → 2-1
S. Doumbia / F. Reboul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
V. Kopriva / F. Pieczonka
None-None
15-0
30-0
30-15
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
A. Olivetti
/ V. Zvonareva vs M. Arevalo / J. Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
To be arranged 1 – Ore: 5:30pm
C. Osorio / S. Sierra vs S. Williams / V. Williams
Il match deve ancora iniziare
2/2 come era giusto che fosse. Quel terzo set perso in quel modo non mi era andato giù . Ora vinca il migliore ma quel recupero da 0/40 ripaga Cobolli dal quel clamoroso nastro.
@ Pheanes (#4647097)
Guarda che stai prendendo un abbaglio, ho solo riportato un dato reale. Nessuna provocazione. Non so dove l’hai letta. Ma non c’era proprio. Mi sembra che gli animi siano un po’ troppo accesi.
Riassumendo quanto accaduto sin ora:
Singolare maschile 9 vittorie 2 sconfitte
Singolare femminile 4 vittorie 2 sconfitte
Doppio maschile 2 vittorie 0 sconfitte
Doppio misto 1 vittoria 0 sconfitte
Doppio femminile non partecipiamo
Gran totale 16 vittorie 4 sconfitte ( 80% di vittorie). Quslche paese può vantare uno score migliore? Ma di che stiamo parlando…
@ tinapica (#4647161)
Merito suo che ghe ga pensà.
E 5° set sia.
ca…te e meraviglie, meraviglie e ca…te. Basta che chiuda sto’ set. L’ha chiuso!
L’ho anche visto quel match contro Amanda, come dimenticarlo il doppio bagel.
Ma certo è un commento scritto con l’incazzatura ero fermo ancora al nastro.
Embe’, Gelsomina, 6-1 6-2 alla Saccarina… non male!
Sono d’accordo scritto sul l’incazzatura.
Ieri rompeva le scatole con lo spagnolo, oggi con il russo. Vai a leggere il suo profilo e capirai che tipo sia. E’ sulla cinquantina ma dubito, dalla sua lista e da ciò che scrive, che abbia veramente raggiunto la maturità. Guarda come il russo sia oggi “nettamente superiore” a Flavio.
Meno male. Una sciocchezza pari in questo punto. Certe volte Flavio se le va a cercare. La cosa di lui che non capisco è perchè gli sia necessario servire la seconda palla sempre qualche secondo dopo aver sbagliato la prima. Non potrebbe prendersi più tempo? Mi pare che anche suo padre ogni tanto glielo suggerisca dalla tribuna.
Cerchiamo di mantenerlo questo break cobolli
ok, adesso portiamola al quinto
ok, adesso che siamo al quinto vediamo di brekkare questo pallettaro
alla prima occasione disponibile
Ma non ti hanno ancora bannato ?
E si, Iga vinse lo scorso anno, ricordo ancora il ballo con Jannik. Intanto nel silenzio generale anche la nostra coppia mista ha passato il turno!!!
Mi stanno dicendo che De Minaur, in caso di sfida contro Flavio Cobolli, è già li in allenamento, e si prepara per il 4rto ed il 5nto set. Salta i primi tre set in allenamento e gioca direttamente solo il 4rto ed il 5nto set ! Tanto è sicuro che ci arriva, se sfidasse Cobolli.
Un top ten non lo deve fare un errore del genere. Ma anche un top 20, ed un top 200, no ?
Questo qui non ha mai visto Lendl – Chang degli anni ’80, con Lendl che commette un doppio fallo con Chang a rispondere sulla riga del servizio. Indovina ? Era il match point !
Certo.
Swiatek vinse Wimbledon 25
Cobolli ha vinto 5 degli ultimi 6 tiebreak disputati.
Sono numeri importanti… purtroppo ci sta in match cosí tirati un attimo di distrazione, un dettaglio contrario etc.
Sul filo di lana sono cose che accadono.
Capitò anche ad Alcaraz contro Sinner a Montecarlo il df su set point.
1 game pari al quarto set dopo il rischio di uno 0-2 è tutto prendere.
Ma io sono curioso proprio, se Flavio Cobolli vincerà questo match partendo da 0-6 praticamente con un handicap di un set sotto, si tratta di un’altra partita – impresa epica.
Sono più convinto che non ce la faccia, deve vincere due set e fin’ora ne ha vinto uno solo al tie break. Dovrebbe alzare il livello di molto, o mantenerlo così, con un calo improvviso di Kachanov per due set.
Poi ovvio, spero che vinca, ma come si è messa è dura.
Vediamo se farà l’impresa.
❓ Campionessa in carica 😳
Nel femminile ce ne sono diverse più o meno allo stesso livello, tutto molto incerto e imprevedibile
Il servizio è sempre stato uno dei problemi di Flavio. L’ha migliorato ma è ancora un colpo non sempre affidabile. Le percentuali sono spesso sotto il sessanta per cento, anche oggi. E’ così pure con Arnaldi. Perchè Flavio è considerato un gladiatore? Proprio perchè deve combattere in ogni suo game dato che riceve dal servizio pochi punti diretti. Quanto al fatto che un top ten non dovrebbe farlo, pensa a Medevedev ieri: non è che Flavio sia un’eccezione. Succede anche ai più titolati.
A sentire voi, Cobolli già al primo turno doveva essere fuori… peccato, ma il match è ancora aperto
Ah però Eala, sbatte fuori in 2 set la campionessa in carica, complimenti!
Anche Ribakyna fuori, se non si suicida per Sabalenka non dovrebbero esserci ostacoli
una jettata più bella al russo non potevi farla
A parte la sfortuna sul 5/4 il set doveva essere finito da un pezzo con un 6/4 è imperdonabile recuperare il tie break da 2/5 arrivare 5/6 e due servizi ma fare doppio fallo. Un top ten non lo deve fare una errore del genere , va messa in campo e te la giochi per il 6/6 e servizio. Poi se lui è più bravo ok ma non un doppio fallo. La faccia di Kacianov piu che di gioia era di stupore.
Comunque match ancora aperto…
Ah ah ah ! Braccino Cobolli e Kachanov è talmente nettamente più forte che stravince un tiebreak contro Cobolli e l’altro lo perde per un filino di sfortuna, no ? Siete fantastici ! Esistete anche voi ! Evviva ! 😆
È forte, ma forse è preferibile a Swiatek, che ultimamente è un po’ confusa a livello emotivo e mentale, ma quando gioca il suo tennis è quasi impossibile da battere
Peccato davvero per quel nastro beffardo sul secondo set point. Cobolli sarebbe potuto essere avanti
Ma da li in poi ha meritato il Russo
@ Maxiclimb (#4647123)
Ero ironico.
Ok, questo set è andato sul filo di lana. Il df non ci voleva, ma non è di certo il servzio il colpo principe del tennis di Flavio. Io conto sul suo agonismo e sulla sua capacità di dare il massimo fino all’ultimo punto.
CVD! E comunque Khachanov è nettamente più forte. Meritato
A me piace molto, è un bel personaggio e gioca con molta intelligenza.
Certo ha grossi limiti di cilindrata, in particolare il servizio è un problema temo insormontabile per puntare al vertice, però la guardo volentieri.
E intanto Zverev, zitto zitto, fa un altro passo verso il Channel Slam ’26 (da me pronosticato in tempi non sospetti e ovviamente subissato di fischi)
@ NonSoloSinner (#4647113)
È si perché Eala non è niente di che.
Spiace Linda ma preferisco Sorana.