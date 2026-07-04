Wimbledon, Sonego esce a testa alta: Fritz vince in quattro set dopo una battaglia sul Campo 2

Si ferma al terzo turno il cammino di Lorenzo Sonego a Wimbledon 2026. Il torinese ha lottato con grande qualità e coraggio contro Taylor Fritz, ma si è arreso al numero 7 del seeding con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 7-6(5) dopo 2 ore e 33 minuti di gioco.

Una sconfitta amara, soprattutto per come è maturata nel finale, ma anche una prestazione che lascia tanti segnali positivi. Sonego ha giocato un ottimo match, ha messo spesso in difficoltà l’americano e ha confermato di aver ritrovato fiducia, intensità e buone sensazioni dopo mesi complicati.

Il primo set è stato il migliore dell’azzurro. Sonego è entrato in campo con grande aggressività, trovando subito risposte profonde e soluzioni brillanti nei pressi della rete. Il break è arrivato sul 2-2, grazie a un’ottima risposta e a un errore di Fritz in uscita dal servizio. Da lì Lorenzo ha difeso il vantaggio con personalità, chiudendo il parziale 6-4 con il consueto schema servizio-diritto.

Nel secondo set Fritz ha alzato il livello al servizio e ha iniziato a incidere di più in risposta. L’americano ha trovato il break nel sesto game, aiutato anche da un nastro favorevole su una risposta che ha portato alla palla break. Sonego ha provato a restare agganciato, ma Fritz ha servito con grande continuità e ha chiuso 6-3.

Il terzo parziale si è deciso in apertura. Fritz ha strappato il servizio all’azzurro nel terzo game, approfittando di una discesa a rete non abbastanza incisiva e chiudendo poi con la volée. Sonego ha avuto due palle per il controbreak sul 3-4, ma l’americano si è salvato con servizio, ace e grande freddezza nei punti importanti. Poco dopo ha chiuso il set 6-4.

Nel quarto set Sonego ha continuato a crederci. Il torinese ha servito bene, ha cercato spesso la rete, ha alternato smorzate, volée e accelerazioni di diritto, restando sempre davanti nei propri turni di battuta. Sul 6-5 ha avuto anche un set point in risposta, ma Fritz lo ha cancellato con una prima vincente, trascinando il parziale al tie-break.

Proprio il tie-break ha lasciato il rimpianto più grande. Sonego è partito benissimo e si è portato avanti 5-3, grazie anche a uno smash vincente e a un tennis coraggioso. Nel momento in cui sembrava poter allungare la sfida al quinto set, però, è arrivato l’errore che ha cambiato l’inerzia: un diritto steccato in uscita dal servizio ha restituito il minibreak a Fritz.

Da lì l’americano ha trovato i colpi decisivi. Prima ha rimesso il tie-break in parità, poi ha firmato una magia con un passante di diritto in controtempo per procurarsi il match point. Il punto finale è arrivato con un passante di rovescio diagonale vincente, che ha chiuso la partita e la corsa di Sonego a Wimbledon.

Lorenzo esce comunque tra gli applausi. Sul Campo 2 ha mostrato un tennis brillante, tante soluzioni offensive e una presenza a rete spesso di altissimo livello. Il rammarico resta per quel 5-3 nel tie-break del quarto set e per le occasioni non sfruttate nel terzo, ma la prestazione conferma che il suo Wimbledon è stato molto positivo.

Dopo le battaglie vinte nei turni precedenti, Sonego ha dimostrato di poter competere ad alto livello anche contro un avversario del calibro di Fritz, uno dei giocatori più pericolosi del circuito sull’erba. La sconfitta pesa, ma il torneo londinese restituisce all’azzurro fiducia, segnali tecnici importanti e la sensazione di aver ritrovato una strada chiara per il prossimo futuro.

Slam Wimbledon T. Fritz [6] T. Fritz [6] 4 6 6 7 L. Sonego L. Sonego 6 3 4 6 Vincitore: T. Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 5-6 → 6-6 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Fritz 15-0 30-0 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Fritz 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Fritz 15-15 30-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Fritz 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 40-30 5-2 → 5-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Fritz 30-0 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 1-0 → 1-1 T. Fritz None-None 0-15 15-15 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico