Wimbledon 2026 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Djokovic soffre ma avanza a Wimbledon: battuto Rinderknech, eguagliato il record di Federer. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo

03/07/2026 17:55 225 commenti
Novak Djokovic classe 1987 - Foto Getty Images
Novak Djokovic classe 1987 - Foto Getty Images

Novak Djokovic non ha vissuto il pomeriggio più brillante del suo Wimbledon, ma ha trovato ancora una volta il modo di vincere. Il sette volte campione dei Championships ha superato Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5 6-4 1-6 7-6(4), conquistando l’accesso agli ottavi di finale dopo 3 ore e 1 minuto di battaglia sul Centre Court.

Una vittoria pesante anche dal punto di vista storico. Con questo successo, Djokovic sale a 105 vittorie in singolare a Wimbledon, eguagliando il record maschile detenuto da Roger Federer. Davanti a loro, nella classifica assoluta del torneo londinese, resta soltanto Martina Navratilova, capace di arrivare a quota 120.

Il serbo arrivava da una prestazione molto convincente contro Stefanos Tsitsipas, battuto in tre set con un tennis autoritario e pulito. Contro Rinderknech, però, la storia è stata diversa. Il francese ha servito con grande potenza, ha spinto appena possibile e ha costretto Djokovic a una partita molto più fisica e nervosa del previsto.

Rinderknech ha chiuso i primi due set con 35 vincenti complessivi, pur perdendoli entrambi. Un dato che racconta bene il paradosso del match: il francese ha prodotto tanto, ha cercato costantemente l’iniziativa, ma Djokovic è stato più lucido nei momenti chiave.

Dopo aver perso i primi due parziali, Rinderknech ha trovato la reazione nel terzo. Djokovic è apparso più incerto, meno aggressivo e meno continuo, mentre il francese ha approfittato del momento per dominare il set e chiuderlo con un netto 6-1, riaprendo improvvisamente la partita.

Nel quarto set il livello si è alzato ancora. Rinderknech ha continuato a usare con efficacia servizio e volée, cercando di togliere ritmo al serbo e di trascinare il pubblico dentro il match. Sul 4-4 ha salvato un turno complicato con uno scambio spettacolare, costringendo Djokovic a rincorrere fino alla linea di fondo e facendo alzare in piedi il Centre Court.

Il francese ha mostrato segnali importanti, confermando di trovarsi a suo agio sull’erba londinese. Dodici mesi fa, proprio sullo stesso campo, aveva firmato la vittoria più importante della carriera battendo il numero 3 del mondo Alexander Zverev.

Ma contro Djokovic, anche quando il match sembra aprirsi, serve sempre qualcosa in più. Il 24 volte campione Slam ha resistito, ha letto meglio i punti decisivi e ha portato il quarto set al tie-break, dove ha imposto esperienza, controllo e freddezza.

Il finale è stato anche curioso e spettacolare. Dopo un match point molto movimentato, entrambi i giocatori sono finiti sull’erba: l’immagine perfetta di una partita combattuta fino all’ultimo respiro.

Djokovic ha così chiuso una vittoria meno brillante rispetto a quella con Tsitsipas, ma forse ancora più utile per il suo cammino: una partita di resistenza, gestione e sopravvivenza, in cui ha saputo trovare soluzioni anche senza il suo tennis migliore.

Agli ottavi lo attende Roman Safiullin, qualificato dalle qualificazioni e autore di una prestazione quasi perfetta contro Joao Fonseca, battuto 6-3 6-3 6-3. Il russo, già quartofinalista a Wimbledon in passato, non aveva ancora vinto un match ATP in questa stagione prima del torneo londinese, anche a causa dei problemi fisici che lo avevano condizionato nella parte finale del 2025.

Djokovic conduce 3-0 nei precedenti contro Safiullin, senza aver mai perso un set. L’ultimo confronto risale a Shanghai 2024, ma sarà la prima sfida tra i due sull’erba.

Wimbledon entra nella seconda settimana e Djokovic è ancora lì. Non sempre dominante, non sempre scintillante, ma ancora capace di vincere le partite difficili, di gestire i momenti più tesi e di aggiungere un altro record alla sua storia. Il passo non è sempre leggero, ma il peso del campione resta enorme.

Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.

Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.

Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.

Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel 2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.

La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.

Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.

Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.

La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.

Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.

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Wimbledon
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🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech FRA vs N. Djokovic SRB

Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
5
4
6
6
N. Djokovic [7]
7
6
1
7
Vincitore: N. Djokovic
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A. Sabalenka IOA vs J. Ostapenko LAT

Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
6
J. Ostapenko
4
4
Vincitore: A. Sabalenka
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F. Auger-Aliassime CAN vs M. Zheng USA

Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
0
7
0
M. Zheng
0
6
1
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No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina AUS vs N. Osaka JPN

Slam Wimbledon
D. Kasatkina
1
3
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
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J. Sinner ITA vs J. Brooksby USA

Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
6
6
J. Brooksby
4
3
4
Vincitore: J. Sinner
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C. Liu USA vs C. Gauff USA

Slam Wimbledon
C. Liu
3
7
2
C. Gauff [7]
6
6
6
Vincitore: C. Gauff
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No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin IOA vs J. Fonseca BRA
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
6
6
J. Fonseca [24]
3
3
3
Vincitore: R. Safiullin
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J. Pegula USA vs J. Bouzas Maneiro ESP

Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
6
J. Bouzas Maneiro
1
3
Vincitore: J. Pegula
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H. Hurkacz POL vs T. Paul USA

Slam Wimbledon
H. Hurkacz
4
7
7
6
T. Paul [21]
6
6
5
2
Vincitore: H. Hurkacz
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No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic SUI vs A. Kalinskaya IOA

Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
4
7
A. Kalinskaya [19]
4
6
6
Vincitore: B. Bencic
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J. Struff GER vs D. Medvedev IOA

Slam Wimbledon
J. Struff
7
7
7
D. Medvedev [8]
6
6
5
Vincitore: J. Struff
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K. Muchova CZE vs M. Sawangkaew THA

Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
7
M. Sawangkaew
2
6
Vincitore: K. Muchova
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Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet FRA / A. Reymond FRA vs J. Cash GBR / L. Glasspool GBR

Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
4
4
J. Cash / L. Glasspool [3]
4
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
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E. Alexandrova IOA vs I. Jovic USA

Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
3
6
4
I. Jovic [16]
6
3
6
Vincitore: I. Jovic
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A. Davidovich Fokina ESP vs M. Fucsovics HUN

Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
7
6
6
M. Fucsovics
6
2
3
Vincitore: A. Davidovich Fokina
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Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs M. Kiger USA / P. Trhac USA

Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
7
6
7
M. Kiger / P. Trhac
None
6
7
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
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R. Jodar ESP vs S. Mochizuki JPN

Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
6
6
4
4
S. Mochizuki
1
7
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
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N. Bartunkova CZE vs B. Krejcikova CZE

Slam Wimbledon
N. Bartunkova
3
5
B. Krejcikova
6
7
Vincitore: B. Krejcikova
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Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok UKR / M. Ninomiya JPN vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
2
A. Muhammad / F. Stollar [16]
7
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
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J. de Jong NED / V. Royer FRA vs A. Golubev KAZ / A. Nedovyesov KAZ

Slam Wimbledon
J. de Jong / V. Royer
6
6
A. Golubev / A. Nedovyesov
3
4
Vincitore: J. de Jong/V. Royer
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S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya IOA vs A. Kalinina UKR / D. Yastremska UKR

Slam Wimbledon
L. Pigossi / S. Waltert
6
1
1
A. Kalinina / D. Yastremska
4
6
6
Vincitore: A. Kalinina/D. Yastremska
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Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich IOA / M. Reyes-Varela MEX vs A. Krajicek USA / N. Mektic CRO

Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
None
7
6
6
A. Krajicek / N. Mektic [14]
None
6
7
7
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
Mostra dettagli

I. Begu ROU / J. Cristian ROU vs E. Mertens BEL / S. Zhang CHN

Slam Wimbledon
I. Begu / J. Cristian
None
1
1
E. Mertens / S. Zhang [4]
None
6
5
Vincitore:
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S. Hunter AUS / C. McNally USA vs A. Bondar HUN / M. Frech POL

Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
6
6
6
A. Bondar / M. Frech
7
3
3
Vincitore: S. Hunter/C. McNally
Mostra dettagli

F. Christie GBR / E. Silva GBR vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS

Slam Wimbledon
F. Christie / E. Silva
6
3
K. Birrell / T. Gibson
7
6
Vincitore: K. Birrell/T. Gibson
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Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler USA / D. Shnaider IOA vs A. Detiuc CZE / I. Khromacheva IOA

Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider
6
6
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
7
4
6
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
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T. Griekspoor NED / B. van de Zandschulp NED vs P. Nouza CZE / N. Oberleitner AUT

Slam Wimbledon
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1
2
P. Nouza / N. Oberleitner
6
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
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E. Jacquemot FRA / D. Parry FRA vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Slam Wimbledon
E. Jacquemot / D. Parry
3
5
L. Noskova / R. Sramkova
6
7
Vincitore: L. Noskova/R. Sramkova
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Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs R. Burruchaga ARG / T. Tirante ARG
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
5
7
6
R. Burruchaga / T. Tirante
7
6
3
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Mostra dettagli

M. Kato JPN / K. Rakhimova UZB vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

Slam Wimbledon
M. Kato / K. Rakhimova
5
5
E. Perez / D. Schuurs [9]
7
7
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
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X. Jiang CHN / Y. Xu CHN vs V. Golubic SUI / T. Valentova CZE

Slam Wimbledon
X. Jiang / Y. Xu
2
6
7
V. Golubic / T. Valentova
6
4
6
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
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Y. Hanfmann GER / J. Struff GER vs V. Kopriva CZE / F. Pieczonka POL

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez USA / E. Routliffe NZL vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Slam Wimbledon
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5]
3
4
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse
Mostra dettagli

G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA vs M. Guinard FRA / K. Mladenovic FRA

Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4
6
6
M. Guinard / K. Mladenovic
6
4
4
Vincitore: G. Andreozzi/A. Sutjiadi
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L. Miedler AUT / H. Guo CHN vs A. Molteni ARG / D. Jurak Schreiber CRO

Slam Wimbledon
L. Miedler / H. Guo
6
6
4
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
3
7
6
Vincitore: A. Molteni/D. Jurak Schreiber
Mostra dettagli




Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul SUI / R. Seggerman USA vs C. Harrison USA / N. Skupski GBR
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
C. Harrison / N. Skupski [5]
7
7
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
Mostra dettagli

J. Peers AUS / K. Swan GBR vs E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER

Slam Wimbledon
J. Peers / K. Swan
None
7
4
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
None
6
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
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L. Glasspool GBR / T. Mihalikova SVK vs K. Krawietz GER / V. Williams USA

Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
6
6
K. Krawietz / V. Williams
4
4
Vincitore: L. Glasspool/T. Mihalikova
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F. Cabral POR / E. Perez AUS vs D. Pel NED / L. Kichenok UKR

Slam Wimbledon
F. Cabral / E. Perez
5
7
6
D. Pel / L. Kichenok
7
5
2
Vincitore: F. Cabral/E. Perez
Mostra dettagli



Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse PER / M. Trungelliti ARG vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
6
4
1
F. Cabral / L. Miedler [11]
4
6
6
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
Mostra dettagli

L. Johnson GBR / E. Appleton GBR vs J. Tracy USA / A. Danilina KAZ

Slam Wimbledon
L. Johnson / E. Appleton
5
4
J. Tracy / A. Danilina [8]
7
6
Vincitore: J. Tracy/A. Danilina
Mostra dettagli

S. Errani ITA / J. Paolini ITA vs M. Kozyreva IOA / I. Shymanovich IOA

Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
6
4
6
M. Kozyreva / I. Shymanovich
3
6
3
Vincitore: N. Fossa Huergo/T. Korpatsch
Mostra dettagli




Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo ESA / M. Pavic CRO vs D. Stevenson GBR / M. Willis GBR
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
6
D. Stevenson / M. Willis
1
7
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Mostra dettagli

C. Dolehide USA / A. Parks USA vs E. Pridankina IOA / Q. Tang CHN

Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
5
6
6
E. Pridankina / Q. Tang
7
2
2
Vincitore: C. Dolehide/A. Parks
Mostra dettagli

J. Zielinski POL / S. Hsieh TPE vs M. Willis GBR / H. Watson GBR

Slam Wimbledon
J. Zielinski / S. Hsieh
6
3
4
M. Willis / H. Watson
3
6
6
Vincitore: M. Willis/H. Watson
Mostra dettagli




Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi CHI / A. Rosolska POL vs G. Dabrowski CAN / L. Stefani BRA
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
2
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
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A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE vs R. Hijikata AUS / M. Polmans AUS

Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
R. Hijikata / M. Polmans
3
4
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
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H. Patten GBR / O. Nicholls GBR vs E. King USA / G. Dabrowski CAN

Slam Wimbledon
H. Patten / O. Nicholls [4]
6
3
E. King / G. Dabrowski
7
6
Vincitore: E. King/G. Dabrowski
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« Commenti più vecchi (100 precedenti)
Nicox (Guest) 03-07-2026 20:35

Scritto da piper

Scritto da Tennis83
@ Valentino (#4646627)
Vorrei avere la tua sicurezza quando al supermercato cerco di capire che verdure prendere per la cena.

Insalata tutta (lattuga, cicoria ed invidia, brassicacee), finocchi, bietole, carciofi, cavolfiori, carote crude, fagiolini.

L’invidia che insalata è? Quella del vicino?

 225
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MarcoP 03-07-2026 20:15

Anche Gauff chiude il set con la sua specialità: il doppio fallo.

 224
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robdes12 03-07-2026 20:04

Scritto da Tennisforever2
@ robdes12 (#4646666)
Ma scusa…ma Sinner a 19 anni com’era? Che risultati ha fatto a wimbledon alla stessa eta’ di Jodar? Visto che viene ridicolizzato alla sua prima partecipazione!..questo qui ne fa di strada. Altroche’…ovviamente salvo infortuni.

Jòdar ne farà 20 a settembre, un mese dopo il compleanno di Sinner. Quindi devo riferirmi al 21, l’anno in cui il circuito era ancora alle prese con le limitazioni Covid e si godeva del ranking garantito a metà. Beh, Jannik come classifica era ancora piuttosto avanti, quasi top ten (a novembre poi primi 10). E Sinner non ha mai avuto un padre maestro di tennis e non è stato sin da piccolo instradato all’attività di tennista. MI pare che stiate dimenticando troppo spesso che cosa è successo fra il 20-21. La situazione non era poi così facile per chi tentasse di emergere nel tennis.

223
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+1: Detuqueridapresencia
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 19:39

Scritto da Paolo73
@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)
Su djokovic ricordi male..

Hai ragione, agli AO ha fatto primo turno alle prime due partecipazioni. A Wimbledon ha superato alcuni turni. Faccio ammenda!

 222
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+1: MarcoP
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 19:39

Scritto da Paolo73
@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)
Su djokovic ricordi male..

Hai ragione, agli AO ha fatto primo turno alle prime due partecipazioni. A Wimbledon ha superato alcuni turni. Faccio ammenda!

 221
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+1: MarcoP
Tennisforever2 (Guest) 03-07-2026 19:30

@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)

Forse mi ricordo male io, ma gia nel 2005, Novak, diciottenne, arrivo’ gia’ al terzo turno di wimbledon.
P.s sei uno dei pochi con cui si puo’ interloquire tranquillamente. Leggo sempre volentieri i tuoi commenti.

 220
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+1: MarcoP
Paolo73 (Guest) 03-07-2026 19:28

@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)
Su djokovic ricordi male..

 219
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Nike (Guest) 03-07-2026 19:25

Scritto da Valentino
Quarti di finale,il massimo che può fare questo Sinner

Invece tu quale quarto hai fatto ,quello di vino o quello gazzosa ,oppure hai mischiato i 2 quarti ?

 218
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+1: Detuqueridapresencia
Silvy__89 03-07-2026 19:23

E anche Paul saluta, e bravo Hurkacz!

 217
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 19:20

@ Tennisforever2 (#4646700)

Concordo, tutto sommato, con entrambi. Ricordo che Djokovic, che è Djokovic, alle prime due partecipazioni a Wimbledon si è fermato al primo turno. Ma anche dare per scontato che Jodar sarà un crack è prematuro. Per me le potenzialità ci sono. Poi può succedere di tutto.

 216
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+1: MarcoP
SlamdogMillionaire (Guest) 03-07-2026 19:18

Scritto da Krik Kroc
Nole ha ormai in tabellone ridicolo.
Possiamo già metterlo in semifinale. Poi chi vince, conquista anche Wimbledon

Invece Sinner…

 215
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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 19:11

Lo ribadisco e poi non lo ripeto più. Attenti a Hurkacz. Non vorrei fosse l’Ivanisevic della situazione. Il cavallo di ritorno. Io spero che lo sia Berrettini, veramente…

 214
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piper 03-07-2026 18:53

Scritto da Tennis83
@ Valentino (#4646627)
Vorrei avere la tua sicurezza quando al supermercato cerco di capire che verdure prendere per la cena.

Insalata tutta (lattuga, cicoria ed invidia, brassicacee), finocchi, bietole, carciofi, cavolfiori, carote crude, fagiolini.

 213
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+1: il capitano
MarcoP 03-07-2026 18:48

Hurcakz lo vedo ben in forma da qualche settimana.

 212
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+1: il capitano
Krik Kroc 03-07-2026 18:47

Nole ha ormai in tabellone ridicolo.
Possiamo già metterlo in semifinale. Poi chi vince, conquista anche Wimbledon

 211
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fondo (Guest) 03-07-2026 18:45

Scritto da MarcoP
Sabalenka-Ostapenko, un match ad alto livello di decibel.
Preferisco la voce dell’arbitro.

si, ma anche ad alto livello di talento tennistico. Altissimo.

 210
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Fogazzaroj 03-07-2026 18:40

@ Tennisforever2 (#4646700)

Di certo la progressione è impressionante ma aspettiamo a giudicare dal punto di vista della classifica normale che salga tanto essendo al primo anno se guardi i risultati e chi ha battuto nei vari tornei, per ora ha ( giustamente) sempre perso o quasi con i top 25/30. È come con Fonseca al momento non è progredito rispetto all’anno scorso direi che per Jodar converrà tirare le somme a luglio prossimo per capire qualcosa in più.

 209
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MarcoP 03-07-2026 18:37

Sabalenka-Ostapenko, un match ad alto livello di decibel.

Preferisco la voce dell’arbitro.

 208
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+1: Arnarderi
Tennisforever2 (Guest) 03-07-2026 18:31

@ robdes12 (#4646666)

Ma scusa…ma Sinner a 19 anni com’era? Che risultati ha fatto a wimbledon alla stessa eta’ di Jodar? Visto che viene ridicolizzato alla sua prima partecipazione!..questo qui ne fa di strada. Altroche’…ovviamente salvo infortuni.

 207
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+1: MarcoP
Rovescio al tramonto 03-07-2026 18:27

Ribadisco: se serve cosi, chi lo batte?
Il resto del gioco l’ha sempre avuto e lo migliora costantemente.

 206
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Pepusch 03-07-2026 18:26

Scritto da Valentino
Quarti di finale,il massimo che può fare questo Sinner

Also sprach Valenthustra!

 205
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+1: Detuqueridapresencia, robdes12
Tennisforever2 (Guest) 03-07-2026 18:24

@ Aquila. (#4646660)

Anche io. L’anno scorso era al college, fino a gennaio di quest’anno non lo conosceva nessuno. In 6 mesi ha fatto una progressione incredibile. Non ci si rende conto…

 204
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Fogazzaroj 03-07-2026 18:22

@ Emme (#4646652)

Concordo…sono di sicuro ottimi giocatori i vari Jodar Mensik Fonseca, ma devono dimostrare continuità, adattabilità alle superfici, capacità di vincere con giocatori inferiori, aggiungere al loro gioco variazioni ( se iniziano a conoscerti trovano le contromisure) , poi li battezzeremo come fenomeni vincitori di slam ecc ecc fino ad allora equivale più o meno a provare ad indovinare un bel terno secco…puntualmente quando si estraggono i numeri dicono…cacchio ho giocato 24 39 e 61 sono usciti il il 25 il 60 ed il 37!!!! PS la faccia di Sinner quando gli hanno detto con chi avrebbe giocato al prossimo turno era fantastica

 203
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Annie3 03-07-2026 18:19

Beh, dopo Safiullin spunta subito il secondo personaggio rivelazione del torneo, il giapponese Mochizuki, partito in sordina illudendo Jodar ma cresciuto esponenzialmente col passare dei games, incoraggiato dalla partecipe Osaka…e se Novak becca Safiullin, questo ragazzo terribile se lo becca Jannik, per entrambi un quarto turno inedito e sicuramente appassionante…intanto anche Medvedev saluta Wimbledon, per mano di uno Struff che forse in carriera non ha avuto quello che meritava ma che oggi ha finalmente vissuto una grande soddisfazione: contentissima per lui e non certo dispiaciuta per il borioso Danijl

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+1: Passatore Cortese, renzopii
robdes12 03-07-2026 18:19

Scritto da Tennisforever2
@ Daniel (#4646559)
Basta scrivere corbellerie su Jodar, il ragazzo ha 19 anni ed e’ entrato nel circuito ATP, in gennaio di quest’anno, 2006, il che significa che in 6 mesi e’ gia diventato top 30. Trattasi comunque di un fenomeno.

E’ ancora presto per definirlo tale. Non è certo il primo nè il secondo che esplode all’improvviso e poi si ferma su un altopiano. Non è tanto negare che sia un giocatore validissimo quanto smetterla col vederlo imbattibile in pochi mesi anche dai più forti giocatori del circuito. Lo stesso dicasi per Mensik, Fonseca o Fils. Mi pare il gioco delle tre carte continuo con questi giovanetti: oggi il terzo incomodo è questo, oggi quello, in attesa di Kouamè etc. etc. Faccio notare che il duo di testa è ancora decisamente giovane e non ancora nell’acmè delle proprie capacità atletico-tecnico-tattiche. Parlare di continuo di Jòdar o Fonseca o Mensik o Fils considerandoli automanticamente superiori a Jannik mi pare francamente stolido. Jòdar ha più continuità degli altri, ma per il momento ogni volta che si è trovato di fronte un ostacolo duro, ha perso senza appello. Di Fonseca sono emersi i limiti di mobilità, di Fils di integrità fisica e tattica, di Mensik l’incostanze e l’eccessiva dipendenza dal servizio, di Jòdar ancora non sappiamo. Mi pare però che le partite dure tenda a perderle. E poi è troppo simile allo Jannik intermedio, non vedo caratteristiche veramente sue, originali. E’ un bravissimo allievo che ha assimilato le istruzioni dalla radice ma di suo che cosa ha?

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+1: Marco M., Il cubo di Bublik
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