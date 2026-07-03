Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Djokovic soffre ma avanza a Wimbledon: battuto Rinderknech, eguagliato il record di Federer. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo

Novak Djokovic classe 1987 - Foto Getty Images
Novak Djokovic non ha vissuto il pomeriggio più brillante del suo Wimbledon, ma ha trovato ancora una volta il modo di vincere. Il sette volte campione dei Championships ha superato Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5 6-4 1-6 7-6(4), conquistando l’accesso agli ottavi di finale dopo 3 ore e 1 minuto di battaglia sul Centre Court.
Una vittoria pesante anche dal punto di vista storico. Con questo successo, Djokovic sale a
105 vittorie in singolare a Wimbledon, eguagliando il record maschile detenuto da Roger Federer. Davanti a loro, nella classifica assoluta del torneo londinese, resta soltanto Martina Navratilova, capace di arrivare a quota 120.
Il serbo arrivava da una prestazione molto convincente contro Stefanos Tsitsipas, battuto in tre set con un tennis autoritario e pulito. Contro Rinderknech, però, la storia è stata diversa. Il francese ha servito con grande potenza, ha spinto appena possibile e ha costretto Djokovic a una partita molto più fisica e nervosa del previsto.
Rinderknech ha chiuso i primi due set con
35 vincenti complessivi, pur perdendoli entrambi. Un dato che racconta bene il paradosso del match: il francese ha prodotto tanto, ha cercato costantemente l’iniziativa, ma Djokovic è stato più lucido nei momenti chiave.
Dopo aver perso i primi due parziali, Rinderknech ha trovato la reazione nel terzo. Djokovic è apparso più incerto, meno aggressivo e meno continuo, mentre il francese ha approfittato del momento per dominare il set e chiuderlo con un netto 6-1, riaprendo improvvisamente la partita.
Nel quarto set il livello si è alzato ancora. Rinderknech ha continuato a usare con efficacia servizio e volée, cercando di togliere ritmo al serbo e di trascinare il pubblico dentro il match. Sul
4-4 ha salvato un turno complicato con uno scambio spettacolare, costringendo Djokovic a rincorrere fino alla linea di fondo e facendo alzare in piedi il Centre Court.
Il francese ha mostrato segnali importanti, confermando di trovarsi a suo agio sull’erba londinese. Dodici mesi fa, proprio sullo stesso campo, aveva firmato la vittoria più importante della carriera battendo il numero 3 del mondo Alexander Zverev.
Ma contro Djokovic, anche quando il match sembra aprirsi, serve sempre qualcosa in più. Il 24 volte campione Slam ha resistito, ha letto meglio i punti decisivi e ha portato il quarto set al tie-break, dove ha imposto esperienza, controllo e freddezza.
Il finale è stato anche curioso e spettacolare. Dopo un match point molto movimentato, entrambi i giocatori sono finiti sull’erba: l’immagine perfetta di una partita combattuta fino all’ultimo respiro.
Djokovic ha così chiuso una vittoria meno brillante rispetto a quella con Tsitsipas, ma forse ancora più utile per il suo cammino: una partita di resistenza, gestione e sopravvivenza, in cui ha saputo trovare soluzioni anche senza il suo tennis migliore.
Agli ottavi lo attende Roman Safiullin, qualificato dalle qualificazioni e autore di una prestazione quasi perfetta contro Joao Fonseca, battuto 6-3 6-3 6-3. Il russo, già quartofinalista a Wimbledon in passato, non aveva ancora vinto un match ATP in questa stagione prima del torneo londinese, anche a causa dei problemi fisici che lo avevano condizionato nella parte finale del 2025.
Djokovic conduce
3-0 nei precedenti contro Safiullin, senza aver mai perso un set. L’ultimo confronto risale a Shanghai 2024, ma sarà la prima sfida tra i due sull’erba.
Wimbledon entra nella seconda settimana e Djokovic è ancora lì. Non sempre dominante, non sempre scintillante, ma ancora capace di vincere le partite difficili, di gestire i momenti più tesi e di aggiungere un altro record alla sua storia. Il passo non è sempre leggero, ma il peso del campione resta enorme.
Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.
Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.
Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.
Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel
2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.
La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.
Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.
Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.
La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in
top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.
Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.
Wimbledon
Londra, Regno Unito · 3 Luglio 2026
⛅
12°C
Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C
CIELO
Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente/prevalentemente soleggiato
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Erba
Andamento della giornata — 3 Luglio
08:00
⛅
13°
09:00
⛅
15°
10:00
⛅
17°
11:00
⛅
20°
12:00
⛅
23°
13:00
⛅
25°
14:00
☀
26°
15:00
☀
27°
17:00
☀
28°
21:00
☀
25°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba
🎾 Programma del giorno — 3 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
3° Turno · Erba
WIM R3
⛅ Variabile/soleggiato
✅ Asciutto
🎾 3° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Rinderknech vs N. Djokovic
Slam Wimbledon
A. Rinderknech [25]
5
4
6
6
N. Djokovic [7]
7
6
1
7
Vincitore: N. Djokovic
Servizio
Svolgimento
Set 4
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
4-4*
4*-5
4*-6
6-6 → 6-7
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Rinderknech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-0 → 5-1
N. Djokovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 4-0
N. Djokovic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Rinderknech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
N. Djokovic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Rinderknech
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
N. Djokovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
A. Sabalenka
vs J. Ostapenko
Slam Wimbledon
A. Sabalenka [1]
6
6
J. Ostapenko
4
4
Vincitore: A. Sabalenka
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Sabalenka
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
J. Ostapenko
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
J. Ostapenko
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Ostapenko
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Sabalenka
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
3-2 → 4-2
J. Ostapenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 3-2
A. Sabalenka
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
J. Ostapenko
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
A-40
0-0 → 0-1
F. Auger-Aliassime
vs M. Zheng
Slam Wimbledon
F. Auger-Aliassime [3]
•
0
7
0
M. Zheng
0
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
3*-0
4*-0
5-0*
6-0*
6*-1
6-6 → 7-6
F. Auger-Aliassime
5-5 → 6-5
F. Auger-Aliassime
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 5-4
F. Auger-Aliassime
3-3 → 4-3
M. Zheng
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
F. Auger-Aliassime
2-2 → 3-2
F. Auger-Aliassime
1-1 → 2-1
F. Auger-Aliassime
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
No.1 Court – Ore: 2:00pm
D. Kasatkina vs N. Osaka
Slam Wimbledon
D. Kasatkina
1
3
N. Osaka [14]
6
6
Vincitore: N. Osaka
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Kasatkina
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
N. Osaka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
2-3 → 3-3
D. Kasatkina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
D. Kasatkina
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Kasatkina
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
0-3 → 0-4
D. Kasatkina
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
J. Sinner
vs J. Brooksby
Slam Wimbledon
J. Sinner [1]
6
6
6
J. Brooksby
4
3
4
Vincitore: J. Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Brooksby
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-4 → 6-4
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
4-3 → 5-3
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Brooksby
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-3 → 3-3
J. Sinner
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Brooksby
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Brooksby
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Brooksby
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-2 → 2-3
C. Liu
vs C. Gauff
Slam Wimbledon
C. Liu
3
7
2
C. Gauff [7]
6
6
6
Vincitore: C. Gauff
Servizio
Svolgimento
Set 3
C. Liu
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
C. Liu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
2-2*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-5*
6-6 → 7-6
C. Gauff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
C. Liu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 5-5
C. Liu
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
C. Gauff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Gauff
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
C. Liu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-2 → 2-2
C. Gauff
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Liu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
3-5 → 3-6
C. Gauff
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 2-4
C. Liu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
C. Liu
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
C. Liu
None-None
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
No.2 Court – Ore: 12:00am
R. Safiullin
vs J. Fonseca
Slam Wimbledon
R. Safiullin
6
6
6
J. Fonseca [24]
3
3
3
Vincitore: R. Safiullin
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Fonseca
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-2 → 5-3
R. Safiullin
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Fonseca
0-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-2 → 4-2
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
R. Safiullin
0-15
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Fonseca
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Fonseca
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
R. Safiullin
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
J. Fonseca
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Safiullin
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Fonseca
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
R. Safiullin
None-None
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Pegula
vs J. Bouzas Maneiro
Slam Wimbledon
J. Pegula [4]
6
6
J. Bouzas Maneiro
1
3
Vincitore: J. Pegula
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Bouzas Maneiro
5-2 → 5-3
J. Pegula
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
J. Bouzas Maneiro
3-2 → 4-2
J. Bouzas Maneiro
1-2 → 2-2
J. Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
J. Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bouzas Maneiro
5-1 → 6-1
J. Bouzas Maneiro
4-0 → 4-1
J. Bouzas Maneiro
2-0 → 3-0
J. Bouzas Maneiro
None-None
15-0
30-0
30-15
30-30
0-0 → 1-0
H. Hurkacz
vs T. Paul
Slam Wimbledon
H. Hurkacz
4
7
7
6
T. Paul [21]
6
6
5
2
Vincitore: H. Hurkacz
Servizio
Svolgimento
Set 4
H. Hurkacz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
T. Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
T. Paul
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 3-4
T. Paul
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
6*-5
6-6 → 7-6
H. Hurkacz
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 6-5
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
3-2 → 3-3
H. Hurkacz
0-30
15-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
T. Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Paul
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
T. Paul
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-2 → 1-3
H. Hurkacz
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
H. Hurkacz
None-None
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
No.3 Court – Ore: 12:00am
B. Bencic vs A. Kalinskaya
Slam Wimbledon
B. Bencic [11]
6
4
7
A. Kalinskaya [19]
4
6
6
Vincitore: B. Bencic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None-None*
1*-1
2-1*
3-1*
4*-1
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
7-4*
7-5*
8*-5
9*-5
9-6*
6-6 → 7-6
A. Kalinskaya
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
B. Bencic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
A. Kalinskaya
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
B. Bencic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
B. Bencic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
B. Bencic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
4-5 → 4-6
A. Kalinskaya
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
B. Bencic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Bencic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-3 → 4-4
A. Kalinskaya
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-2 → 4-3
B. Bencic
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-1 → 4-2
A. Kalinskaya
0-15
0-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
B. Bencic
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Kalinskaya
None-None
15-0
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
J. Struff
vs D. Medvedev
Slam Wimbledon
J. Struff
7
7
7
D. Medvedev [8]
6
6
5
Vincitore: J. Struff
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Medvedev
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
6-5 → 7-5
J. Struff
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
D. Medvedev
15-0
30-0
30-15
40-30
40-40
40-A
2-5 → 3-5
J. Struff
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-4 → 2-5
D. Medvedev
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
1-2 → 1-3
J. Struff
30-0
30-15
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
D. Medvedev
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-0
2*-0
3-0*
3-1*
3*-2
3*-3
3-4*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
D. Medvedev
0-15
0-40
15-40
30-40
40-A
3-5 → 4-5
D. Medvedev
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Medvedev
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
3-2*
3-3*
4*-3
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Struff
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
J. Struff
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Struff
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
K. Muchova
vs M. Sawangkaew
Slam Wimbledon
K. Muchova [10]
6
7
M. Sawangkaew
2
6
Vincitore: K. Muchova
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-5 → 6-5
M. Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
M. Sawangkaew
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
K. Muchova
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
K. Muchova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
40-40
40-A
5-2 → 6-2
K. Muchova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
K. Muchova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
M. Sawangkaew
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
K. Muchova
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Court 12 – Ore: 12:00am
C. Moutet / A. Reymond vs J. Cash / L. Glasspool
Slam Wimbledon
C. Moutet / A. Reymond
6
4
4
J. Cash / L. Glasspool [3]
4
6
6
Vincitore: J. Cash/L. Glasspool
Servizio
Svolgimento
Set 3
J. Cash / L. Glasspool
4-5 → 4-6
C. Moutet / A. Reymond
3-5 → 4-5
J. Cash / L. Glasspool
3-4 → 3-5
C. Moutet / A. Reymond
3-3 → 3-4
J. Cash / L. Glasspool
3-2 → 3-3
C. Moutet / A. Reymond
2-2 → 3-2
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
C. Moutet / A. Reymond
15-0
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
C. Moutet / A. Reymond
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cash / L. Glasspool
4-5 → 4-6
C. Moutet / A. Reymond
3-5 → 4-5
J. Cash / L. Glasspool
3-4 → 3-5
C. Moutet / A. Reymond
2-4 → 3-4
J. Cash / L. Glasspool
2-3 → 2-4
C. Moutet / A. Reymond
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
J. Cash / L. Glasspool
1-2 → 1-3
C. Moutet / A. Reymond
0-2 → 1-2
J. Cash / L. Glasspool
0-1 → 0-2
C. Moutet / A. Reymond
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cash / L. Glasspool
5-4 → 6-4
C. Moutet / A. Reymond
4-4 → 5-4
J. Cash / L. Glasspool
4-3 → 4-4
C. Moutet / A. Reymond
3-3 → 4-3
J. Cash / L. Glasspool
3-2 → 3-3
C. Moutet / A. Reymond
2-2 → 3-2
J. Cash / L. Glasspool
2-1 → 2-2
C. Moutet / A. Reymond
1-1 → 2-1
J. Cash / L. Glasspool
1-0 → 1-1
C. Moutet / A. Reymond
None-None
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Alexandrova
vs I. Jovic
Slam Wimbledon
E. Alexandrova [18]
3
6
4
I. Jovic [16]
6
3
6
Vincitore: I. Jovic
Servizio
Svolgimento
Set 3
I. Jovic
15-0
15-15
30-30
30-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
E. Alexandrova
0-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Jovic
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Alexandrova
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
E. Alexandrova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-0 → 3-0
E. Alexandrova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Jovic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
E. Alexandrova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-5 → 3-5
I. Jovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
E. Alexandrova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
I. Jovic
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Alexandrova
30-0
30-15
30-30
30-40
A-40
0-1 → 1-1
I. Jovic
None-None
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
A. Davidovich Fokina
vs M. Fucsovics
Slam Wimbledon
A. Davidovich Fokina [22]
7
6
6
M. Fucsovics
6
2
3
Vincitore: A. Davidovich Fokina
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Davidovich Fokina
5-3 → 6-3
A. Davidovich Fokina
3-3 → 4-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
3-2 → 3-3
A. Davidovich Fokina
2-2 → 3-2
A. Davidovich Fokina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
A. Davidovich Fokina
0-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Fucsovics
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
A. Davidovich Fokina
4-2 → 5-2
M. Fucsovics
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
4-1 → 4-2
A. Davidovich Fokina
3-1 → 4-1
A. Davidovich Fokina
2-0 → 3-0
A. Davidovich Fokina
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
A. Davidovich Fokina
5-6 → 6-6
A. Davidovich Fokina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-5 → 5-5
M. Fucsovics
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-4 → 4-5
A. Davidovich Fokina
3-4 → 4-4
A. Davidovich Fokina
2-3 → 3-3
M. Fucsovics
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Davidovich Fokina
1-2 → 2-2
A. Davidovich Fokina
0-1 → 1-1
M. Fucsovics
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Court 18 – Ore: 12:00am
H. Heliovaara / H. Patten vs M. Kiger / P. Trhac
Slam Wimbledon
H. Heliovaara / H. Patten [1]
None
7
6
7
M. Kiger / P. Trhac
•
None
6
7
6
Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
1-0
1-2
2-2
2-3
2-4
2-5
4-5
4-6
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
6-6 → 7-6
M. Kiger / P. Trhac
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
M. Kiger / P. Trhac
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
M. Kiger / P. Trhac
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
3-4*
3*-6
6-6 → 6-7
H. Heliovaara / H. Patten
5-6 → 6-6
M. Kiger / P. Trhac
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
H. Heliovaara / H. Patten
4-5 → 5-5
M. Kiger / P. Trhac
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / H. Patten
3-4 → 4-4
M. Kiger / P. Trhac
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / H. Patten
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Kiger / P. Trhac
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / H. Patten
1-2 → 2-2
M. Kiger / P. Trhac
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / H. Patten
0-1 → 1-1
M. Kiger / P. Trhac
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
4-2*
4*-3
5*-3
6-3*
6*-5
6-6 → 7-6
M. Kiger / P. Trhac
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / H. Patten
5-5 → 6-5
M. Kiger / P. Trhac
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / H. Patten
4-4 → 5-4
M. Kiger / P. Trhac
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / H. Patten
3-3 → 4-3
M. Kiger / P. Trhac
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / H. Patten
2-2 → 3-2
M. Kiger / P. Trhac
2-1 → 2-2
H. Heliovaara / H. Patten
1-1 → 2-1
M. Kiger / P. Trhac
1-0 → 1-1
H. Heliovaara / H. Patten
None-None
0-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
R. Jodar
vs S. Mochizuki
Slam Wimbledon
R. Jodar [23]
6
6
4
4
S. Mochizuki
1
7
6
6
Vincitore: S. Mochizuki
Servizio
Svolgimento
Set 4
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Mochizuki
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
S. Mochizuki
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 3-3
R. Jodar
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 2-3
S. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Jodar
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
5-6*
6-6 → 6-7
S. Mochizuki
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-5 → 5-6
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
R. Jodar
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
S. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Jodar
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Jodar
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
N. Bartunkova
vs B. Krejcikova
Slam Wimbledon
N. Bartunkova
3
5
B. Krejcikova
6
7
Vincitore: B. Krejcikova
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Bartunkova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
N. Bartunkova
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-5 → 4-5
B. Krejcikova
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
2-5 → 3-5
N. Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
2-4 → 2-5
B. Krejcikova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
N. Bartunkova
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
N. Bartunkova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
B. Krejcikova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 3-6
B. Krejcikova
0-15
15-15
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
B. Krejcikova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
N. Bartunkova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
B. Krejcikova
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Court 4 – Ore: 12:00am
N. Kichenok / M. Ninomiya vs A. Muhammad / F. Stollar
Slam Wimbledon
N. Kichenok / M. Ninomiya
5
2
A. Muhammad / F. Stollar [16]
7
6
Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-5 → 2-6
A. Muhammad / F. Stollar
2-4 → 2-5
N. Kichenok / M. Ninomiya
1-4 → 2-4
A. Muhammad / F. Stollar
1-3 → 1-4
N. Kichenok / M. Ninomiya
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
A. Muhammad / F. Stollar
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kichenok / M. Ninomiya
5-6 → 5-7
A. Muhammad / F. Stollar
5-5 → 5-6
N. Kichenok / M. Ninomiya
4-5 → 5-5
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-40
40-A
3-5 → 4-5
N. Kichenok / M. Ninomiya
3-4 → 3-5
A. Muhammad / F. Stollar
3-3 → 3-4
N. Kichenok / M. Ninomiya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Muhammad / F. Stollar
2-2 → 2-3
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
A. Muhammad / F. Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
N. Kichenok / M. Ninomiya
0-1 → 1-1
A. Muhammad / F. Stollar
None-None
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
J. de Jong
/ V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov
Slam Wimbledon
J. de Jong / V. Royer
6
6
A. Golubev / A. Nedovyesov
3
4
Vincitore: J. de Jong/V. Royer
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. de Jong / V. Royer
5-4 → 6-4
A. Golubev / A. Nedovyesov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 5-4
J. de Jong / V. Royer
4-3 → 5-3
A. Golubev / A. Nedovyesov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-2 → 4-3
J. de Jong / V. Royer
3-2 → 4-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
2-2 → 3-2
J. de Jong / V. Royer
1-2 → 2-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
1-1 → 1-2
J. de Jong / V. Royer
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-A
0-1 → 1-1
A. Golubev / A. Nedovyesov
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. de Jong / V. Royer
5-3 → 6-3
A. Golubev / A. Nedovyesov
5-2 → 5-3
J. de Jong / V. Royer
4-2 → 5-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
3-2 → 4-2
J. de Jong / V. Royer
2-2 → 3-2
A. Golubev / A. Nedovyesov
2-1 → 2-2
J. de Jong / V. Royer
1-1 → 2-1
A. Golubev / A. Nedovyesov
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. de Jong / V. Royer
None-None
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
S. Cirstea
/ A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska
Slam Wimbledon
L. Pigossi / S. Waltert
6
1
1
A. Kalinina / D. Yastremska
4
6
6
Vincitore: A. Kalinina/D. Yastremska
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Pigossi / S. Waltert
1-5 → 1-6
A. Kalinina / D. Yastremska
1-4 → 1-5
L. Pigossi / S. Waltert
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
1-3 → 1-4
A. Kalinina / D. Yastremska
1-2 → 1-3
L. Pigossi / S. Waltert
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
A. Kalinina / D. Yastremska
1-0 → 1-1
L. Pigossi / S. Waltert
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kalinina / D. Yastremska
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
A-40
1-5 → 1-6
L. Pigossi / S. Waltert
1-4 → 1-5
A. Kalinina / D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
L. Pigossi / S. Waltert
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
A. Kalinina / D. Yastremska
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
L. Pigossi / S. Waltert
0-1 → 1-1
A. Kalinina / D. Yastremska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Pigossi / S. Waltert
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Kalinina / D. Yastremska
4-4 → 5-4
L. Pigossi / S. Waltert
3-4 → 4-4
A. Kalinina / D. Yastremska
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
2-4 → 3-4
L. Pigossi / S. Waltert
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
A. Kalinina / D. Yastremska
1-3 → 1-4
L. Pigossi / S. Waltert
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
A. Kalinina / D. Yastremska
1-1 → 1-2
Court 5 – Ore: 12:00am
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs A. Krajicek / N. Mektic
Slam Wimbledon
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
None
7
6
6
A. Krajicek / N. Mektic [14]
•
None
6
7
7
Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Krajicek / N. Mektic
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
1-5
1-6
2-6
3-6
3-7
3-8
4-8
4-9
5-9
6-9
7-9
8-9
9-9
9-10
10-10
6-6 → 6-7
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
5-6 → 6-6
A. Krajicek / N. Mektic
5-5 → 5-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-5 → 5-5
A. Krajicek / N. Mektic
4-4 → 4-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
3-4 → 4-4
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
3-3 → 3-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
15-15
15-30
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-2 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-1 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
1*-2
2*-2
2-3*
2-4*
3*-4
4*-4
4-5*
6-6 → 6-7
A. Krajicek / N. Mektic
6-5 → 6-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
A. Krajicek / N. Mektic
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 5-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-4 → 5-4
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
3-3 → 4-3
A. Krajicek / N. Mektic
3-2 → 3-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
2-2 → 3-2
A. Krajicek / N. Mektic
2-1 → 2-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-1 → 2-1
A. Krajicek / N. Mektic
1-0 → 1-1
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
2-2*
2*-3
3*-3
3-4*
4-4*
4*-5
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
5-6 → 6-6
A. Krajicek / N. Mektic
5-5 → 5-6
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
4-5 → 5-5
A. Krajicek / N. Mektic
4-4 → 4-5
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-4 → 4-4
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
A. Krajicek / N. Mektic
2-2 → 2-3
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
1-2 → 2-2
A. Krajicek / N. Mektic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Liutarevich / M. Reyes-Varela
0-1 → 1-1
A. Krajicek / N. Mektic
0-0 → 0-1
I. Begu
/ J. Cristian vs E. Mertens / S. Zhang
Slam Wimbledon
I. Begu / J. Cristian
None
1
1
E. Mertens / S. Zhang [4]
•
None
6
5
Vincitore:
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Begu / J. Cristian
0-15
15-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-5 → 1-5
E. Mertens / S. Zhang
0-4 → 0-5
I. Begu / J. Cristian
0-3 → 0-4
E. Mertens / S. Zhang
0-2 → 0-3
I. Begu / J. Cristian
0-1 → 0-2
E. Mertens / S. Zhang
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Begu / J. Cristian
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-5 → 1-6
E. Mertens / S. Zhang
1-4 → 1-5
I. Begu / J. Cristian
0-4 → 1-4
E. Mertens / S. Zhang
0-3 → 0-4
I. Begu / J. Cristian
0-2 → 0-3
E. Mertens / S. Zhang
0-1 → 0-2
I. Begu / J. Cristian
None-None
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
S. Hunter
/ C. McNally vs A. Bondar / M. Frech
Slam Wimbledon
S. Hunter / C. McNally [14]
6
6
6
A. Bondar / M. Frech
7
3
3
Vincitore: S. Hunter/C. McNally
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Bondar / M. Frech
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
S. Hunter / C. McNally
4-3 → 5-3
A. Bondar / M. Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-2 → 4-3
S. Hunter / C. McNally
3-2 → 4-2
A. Bondar / M. Frech
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
S. Hunter / C. McNally
2-1 → 3-1
A. Bondar / M. Frech
2-0 → 2-1
S. Hunter / C. McNally
1-0 → 2-0
A. Bondar / M. Frech
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Hunter / C. McNally
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
A. Bondar / M. Frech
5-2 → 5-3
S. Hunter / C. McNally
4-2 → 5-2
A. Bondar / M. Frech
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-2 → 4-2
S. Hunter / C. McNally
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 3-2
A. Bondar / M. Frech
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
S. Hunter / C. McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Bondar / M. Frech
0-1 → 1-1
S. Hunter / C. McNally
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
3-4*
4-4*
4*-5
6-5*
6-6*
6*-7
6-6 → 6-7
S. Hunter / C. McNally
5-6 → 6-6
A. Bondar / M. Frech
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
5-5 → 5-6
S. Hunter / C. McNally
5-4 → 5-5
A. Bondar / M. Frech
5-3 → 5-4
S. Hunter / C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
5-2 → 5-3
A. Bondar / M. Frech
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-1 → 5-2
S. Hunter / C. McNally
4-1 → 5-1
A. Bondar / M. Frech
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
S. Hunter / C. McNally
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
A. Bondar / M. Frech
1-1 → 2-1
S. Hunter / C. McNally
0-1 → 1-1
A. Bondar / M. Frech
None-None
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
F. Christie
/ E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson
Slam Wimbledon
F. Christie / E. Silva
6
3
K. Birrell / T. Gibson
7
6
Vincitore: K. Birrell/T. Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Christie / E. Silva
3-5 → 3-6
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-5 → 3-5
F. Christie / E. Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-4 → 2-5
K. Birrell / T. Gibson
2-3 → 2-4
F. Christie / E. Silva
1-3 → 2-3
K. Birrell / T. Gibson
1-2 → 1-3
F. Christie / E. Silva
0-2 → 1-2
K. Birrell / T. Gibson
0-1 → 0-2
F. Christie / E. Silva
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
F. Christie / E. Silva
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-6 → 6-6
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Christie / E. Silva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
K. Birrell / T. Gibson
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
F. Christie / E. Silva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
K. Birrell / T. Gibson
3-3 → 3-4
F. Christie / E. Silva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
K. Birrell / T. Gibson
3-1 → 3-2
F. Christie / E. Silva
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
K. Birrell / T. Gibson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-0 → 2-1
F. Christie / E. Silva
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
1-0 → 2-0
K. Birrell / T. Gibson
None-None
0-15
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
Court 6 – Ore: 12:00am
M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva
Slam Wimbledon
M. Kessler / D. Shnaider
6
6
2
A. Detiuc / I. Khromacheva
7
4
6
Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-4 → 2-5
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Kessler / D. Shnaider
1-2 → 1-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kessler / D. Shnaider
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 5-4
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
4-2 → 4-3
M. Kessler / D. Shnaider
3-2 → 4-2
A. Detiuc / I. Khromacheva
3-1 → 3-2
M. Kessler / D. Shnaider
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-0 → 2-1
M. Kessler / D. Shnaider
1-0 → 2-0
A. Detiuc / I. Khromacheva
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
1-5*
1*-6
6-6 → 6-7
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Kessler / D. Shnaider
5-5 → 6-5
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-4 → 5-5
M. Kessler / D. Shnaider
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
4-4 → 5-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
M. Kessler / D. Shnaider
2-4 → 3-4
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-3 → 2-4
M. Kessler / D. Shnaider
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Detiuc / I. Khromacheva
2-1 → 2-2
M. Kessler / D. Shnaider
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
A. Detiuc / I. Khromacheva
1-0 → 1-1
M. Kessler / D. Shnaider
0-0 → 1-0
T. Griekspoor
/ B. van de Zandschulp vs P. Nouza / N. Oberleitner
Slam Wimbledon
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
1
2
P. Nouza / N. Oberleitner
6
6
Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Nouza / N. Oberleitner
2-5 → 2-6
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
2-4 → 2-5
P. Nouza / N. Oberleitner
2-3 → 2-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 2-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-2 → 1-3
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
0-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-A
1-1 → 1-2
P. Nouza / N. Oberleitner
1-0 → 1-1
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Nouza / N. Oberleitner
15-0
15-15
30-30
30-40
A-40
1-5 → 1-6
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
15-0
40-0
40-15
40-40
40-A
1-4 → 1-5
P. Nouza / N. Oberleitner
1-3 → 1-4
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
30-0
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
P. Nouza / N. Oberleitner
1-1 → 1-2
T. Griekspoor / B. van de Zandschulp
0-15
15-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
P. Nouza / N. Oberleitner
None-None
0-15
15-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
E. Jacquemot
/ D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova
Slam Wimbledon
E. Jacquemot / D. Parry
3
5
L. Noskova / R. Sramkova
6
7
Vincitore: L. Noskova/R. Sramkova
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Jacquemot / D. Parry
5-6 → 5-7
L. Noskova / R. Sramkova
5-5 → 5-6
E. Jacquemot / D. Parry
4-5 → 5-5
L. Noskova / R. Sramkova
3-5 → 4-5
E. Jacquemot / D. Parry
2-5 → 3-5
L. Noskova / R. Sramkova
0-15
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Jacquemot / D. Parry
1-4 → 2-4
L. Noskova / R. Sramkova
1-3 → 1-4
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
L. Noskova / R. Sramkova
1-1 → 1-2
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
0-1 → 1-1
L. Noskova / R. Sramkova
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Jacquemot / D. Parry
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
L. Noskova / R. Sramkova
3-4 → 3-5
E. Jacquemot / D. Parry
15-0
30-15
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
L. Noskova / R. Sramkova
3-2 → 3-3
E. Jacquemot / D. Parry
0-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
L. Noskova / R. Sramkova
1-2 → 2-2
E. Jacquemot / D. Parry
0-2 → 1-2
L. Noskova / R. Sramkova
0-1 → 0-2
E. Jacquemot / D. Parry
None-None
0-15
0-30
0-40
15-40
0-0 → 0-1
Court 8 – Ore: 12:00am
K. Krawietz
/ T. Puetz
vs R. Burruchaga
/ T. Tirante
Slam Wimbledon
K. Krawietz / T. Puetz [7]
5
7
6
R. Burruchaga / T. Tirante
7
6
3
Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz
Servizio
Svolgimento
Set 3
K. Krawietz / T. Puetz
5-3 → 6-3
R. Burruchaga / T. Tirante
5-2 → 5-3
K. Krawietz / T. Puetz
4-2 → 5-2
R. Burruchaga / T. Tirante
15-0
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
A-40
4-1 → 4-2
K. Krawietz / T. Puetz
3-1 → 4-1
R. Burruchaga / T. Tirante
2-1 → 3-1
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
R. Burruchaga / T. Tirante
1-0 → 1-1
K. Krawietz / T. Puetz
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
2-1*
3-1*
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
5*-5
6-5*
6-6 → 7-6
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
5-6 → 6-6
R. Burruchaga / T. Tirante
5-5 → 5-6
K. Krawietz / T. Puetz
4-5 → 5-5
R. Burruchaga / T. Tirante
4-4 → 4-5
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Burruchaga / T. Tirante
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
R. Burruchaga / T. Tirante
2-2 → 2-3
K. Krawietz / T. Puetz
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
R. Burruchaga / T. Tirante
1-1 → 2-1
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
R. Burruchaga / T. Tirante
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Krawietz / T. Puetz
5-6 → 5-7
R. Burruchaga / T. Tirante
5-5 → 5-6
K. Krawietz / T. Puetz
4-5 → 5-5
R. Burruchaga / T. Tirante
4-4 → 4-5
K. Krawietz / T. Puetz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-4 → 4-4
R. Burruchaga / T. Tirante
0-15
15-15
15-30
30-40
A-40
3-3 → 3-4
K. Krawietz / T. Puetz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
R. Burruchaga / T. Tirante
2-2 → 2-3
K. Krawietz / T. Puetz
1-2 → 2-2
R. Burruchaga / T. Tirante
1-1 → 1-2
K. Krawietz / T. Puetz
0-1 → 1-1
R. Burruchaga / T. Tirante
0-0 → 0-1
M. Kato
/ K. Rakhimova vs E. Perez / D. Schuurs
Slam Wimbledon
M. Kato / K. Rakhimova
5
5
E. Perez / D. Schuurs [9]
7
7
Vincitore: E. Perez/D. Schuurs
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kato / K. Rakhimova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
E. Perez / D. Schuurs
5-5 → 5-6
M. Kato / K. Rakhimova
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
4-5 → 5-5
E. Perez / D. Schuurs
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-5 → 4-5
M. Kato / K. Rakhimova
3-4 → 3-5
E. Perez / D. Schuurs
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 3-4
M. Kato / K. Rakhimova
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-4 → 2-4
E. Perez / D. Schuurs
1-3 → 1-4
M. Kato / K. Rakhimova
15-0
15-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. Perez / D. Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Kato / K. Rakhimova
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
E. Perez / D. Schuurs
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kato / K. Rakhimova
5-6 → 5-7
E. Perez / D. Schuurs
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
M. Kato / K. Rakhimova
4-5 → 5-5
E. Perez / D. Schuurs
4-4 → 4-5
M. Kato / K. Rakhimova
3-4 → 4-4
E. Perez / D. Schuurs
15-0
15-15
15-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Kato / K. Rakhimova
3-2 → 3-3
E. Perez / D. Schuurs
3-1 → 3-2
M. Kato / K. Rakhimova
2-1 → 3-1
E. Perez / D. Schuurs
2-0 → 2-1
M. Kato / K. Rakhimova
1-0 → 2-0
E. Perez / D. Schuurs
None-None
15-0
15-15
15-30
15-40
0-0 → 1-0
X. Jiang
/ Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova
Slam Wimbledon
X. Jiang / Y. Xu
2
6
7
V. Golubic / T. Valentova
6
4
6
Vincitore: X. Jiang/Y. Xu
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
9*-7
6-6 → 7-6
V. Golubic / T. Valentova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
6-5 → 6-6
X. Jiang / Y. Xu
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
V. Golubic / T. Valentova
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
V. Golubic / T. Valentova
4-3 → 4-4
X. Jiang / Y. Xu
4-2 → 4-3
V. Golubic / T. Valentova
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-1 → 4-2
X. Jiang / Y. Xu
3-1 → 4-1
V. Golubic / T. Valentova
2-1 → 3-1
X. Jiang / Y. Xu
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Golubic / T. Valentova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Golubic / T. Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
X. Jiang / Y. Xu
5-3 → 5-4
V. Golubic / T. Valentova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-3 → 5-3
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
V. Golubic / T. Valentova
3-2 → 3-3
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 3-2
V. Golubic / T. Valentova
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
15-0
15-15
30-15
30-30
A-40
1-1 → 2-1
V. Golubic / T. Valentova
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
V. Golubic / T. Valentova
2-5 → 2-6
X. Jiang / Y. Xu
2-4 → 2-5
V. Golubic / T. Valentova
2-3 → 2-4
X. Jiang / Y. Xu
2-2 → 2-3
V. Golubic / T. Valentova
2-1 → 2-2
X. Jiang / Y. Xu
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
V. Golubic / T. Valentova
1-0 → 1-1
X. Jiang / Y. Xu
None-None
15-15
30-15
40-30
0-0 → 1-0
Y. Hanfmann
/ J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 13:30pm
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse
Slam Wimbledon
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5]
3
4
M. Kostyuk / E. Ruse
6
6
Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kostyuk / E. Ruse
4-5 → 4-6
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
4-4 → 4-5
M. Kostyuk / E. Ruse
4-3 → 4-4
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
3-3 → 4-3
M. Kostyuk / E. Ruse
3-2 → 3-3
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
2-2 → 3-2
M. Kostyuk / E. Ruse
2-1 → 2-2
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
M. Kostyuk / E. Ruse
0-15
15-15
30-15
40-30
40-40
1-0 → 1-1
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kostyuk / E. Ruse
3-5 → 3-6
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Kostyuk / E. Ruse
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 2-5
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Kostyuk / E. Ruse
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-15
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
M. Kostyuk / E. Ruse
1-1 → 1-2
N. Melichar-Martinez / E. Routliffe
0-1 → 1-1
M. Kostyuk / E. Ruse
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
G. Andreozzi
/ A. Sutjiadi vs M. Guinard / K. Mladenovic
Slam Wimbledon
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4
6
6
M. Guinard / K. Mladenovic
6
4
4
Vincitore: G. Andreozzi/A. Sutjiadi
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
5-4 → 6-4
M. Guinard / K. Mladenovic
0-15
0-30
15-30
15-40
40-40
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-3 → 5-3
M. Guinard / K. Mladenovic
4-2 → 4-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
3-2 → 4-2
M. Guinard / K. Mladenovic
3-1 → 3-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-1 → 1-1
M. Guinard / K. Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Guinard / K. Mladenovic
5-3 → 5-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
4-3 → 5-3
M. Guinard / K. Mladenovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
2-3 → 3-3
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
1-2 → 2-2
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Guinard / K. Mladenovic
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
4-5 → 4-6
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
3-4 → 4-4
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
3-3 → 3-4
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Guinard / K. Mladenovic
1-3 → 2-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
15-0
40-0
40-15
40-30
A-40
0-3 → 1-3
M. Guinard / K. Mladenovic
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 0-3
G. Andreozzi / A. Sutjiadi
0-1 → 0-2
M. Guinard / K. Mladenovic
None-None
15-0
30-0
40-15
40-30
0-0 → 0-1
L. Miedler
/ H. Guo vs A. Molteni / D. Jurak Schreiber
Slam Wimbledon
L. Miedler / H. Guo
6
6
4
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
3
7
6
Vincitore: A. Molteni/D. Jurak Schreiber
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Miedler / H. Guo
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
2-5 → 3-5
L. Miedler / H. Guo
1-5 → 2-5
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
1-4 → 1-5
L. Miedler / H. Guo
0-4 → 1-4
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
15-0
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
0-3 → 0-4
L. Miedler / H. Guo
0-2 → 0-3
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-1 → 0-2
L. Miedler / H. Guo
0-30
0-40
15-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
0-3*
0-4*
0*-5
2-5*
3-5*
3*-6
6-6 → 6-7
L. Miedler / H. Guo
5-6 → 6-6
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
0-30
15-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
L. Miedler / H. Guo
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-4 → 5-5
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
5-3 → 5-4
L. Miedler / H. Guo
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
4-2 → 4-3
L. Miedler / H. Guo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-2 → 4-2
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
3-1 → 3-2
L. Miedler / H. Guo
2-1 → 3-1
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
L. Miedler / H. Guo
0-1 → 1-1
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Miedler / H. Guo
5-3 → 6-3
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-2 → 5-3
L. Miedler / H. Guo
4-2 → 5-2
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
4-1 → 4-2
L. Miedler / H. Guo
3-1 → 4-1
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
L. Miedler / H. Guo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Molteni / D. Jurak Schreiber
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
L. Miedler / H. Guo
None-None
0-15
15-15
30-15
0-0 → 1-0
Court 14 – Ore: 12:00am
J. Paul
/ R. Seggerman
vs C. Harrison
/ N. Skupski
Slam Wimbledon
J. Paul / R. Seggerman
6
6
C. Harrison / N. Skupski [5]
7
7
Vincitore: C. Harrison/N. Skupski
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None-None*
0*-1
0*-2
1-2*
1-3*
1*-4
1*-5
2-5*
4*-5
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
J. Paul / R. Seggerman
5-6 → 6-6
C. Harrison / N. Skupski
5-5 → 5-6
J. Paul / R. Seggerman
4-5 → 5-5
C. Harrison / N. Skupski
4-4 → 4-5
J. Paul / R. Seggerman
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
C. Harrison / N. Skupski
3-3 → 3-4
J. Paul / R. Seggerman
2-3 → 3-3
C. Harrison / N. Skupski
2-2 → 2-3
J. Paul / R. Seggerman
1-2 → 2-2
C. Harrison / N. Skupski
1-1 → 1-2
J. Paul / R. Seggerman
0-1 → 1-1
C. Harrison / N. Skupski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
1-0*
1-1*
1*-2
1*-3
2-3*
2-4*
2*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
C. Harrison / N. Skupski
6-5 → 6-6
J. Paul / R. Seggerman
5-5 → 6-5
C. Harrison / N. Skupski
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
5-4 → 5-5
J. Paul / R. Seggerman
4-4 → 5-4
C. Harrison / N. Skupski
4-3 → 4-4
J. Paul / R. Seggerman
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
C. Harrison / N. Skupski
3-2 → 3-3
J. Paul / R. Seggerman
2-2 → 3-2
C. Harrison / N. Skupski
2-1 → 2-2
J. Paul / R. Seggerman
1-1 → 2-1
C. Harrison / N. Skupski
1-0 → 1-1
J. Paul / R. Seggerman
None-None
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
J. Peers
/ K. Swan vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
Slam Wimbledon
J. Peers / K. Swan
None
7
4
6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
•
None
6
6
7
Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
J. Peers / K. Swan
None-None
0-1
0-2
0-3
1-3
1-4
1-5
1-6
2-6
4-6
4-7
4-8
5-8
6-8
6-9
6-6 → 6-7
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
6-5 → 6-6
J. Peers / K. Swan
5-5 → 6-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
5-4 → 5-5
J. Peers / K. Swan
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
4-3 → 4-4
J. Peers / K. Swan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-3 → 4-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-2 → 3-3
J. Peers / K. Swan
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Peers / K. Swan
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-0 → 1-1
J. Peers / K. Swan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
4-5 → 4-6
J. Peers / K. Swan
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
A-40
3-5 → 4-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-4 → 3-5
J. Peers / K. Swan
2-4 → 3-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-3 → 2-4
J. Peers / K. Swan
2-2 → 2-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-1 → 2-2
J. Peers / K. Swan
1-1 → 2-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-0 → 1-1
J. Peers / K. Swan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None-None*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
4-3*
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
J. Peers / K. Swan
5-6 → 6-6
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
J. Peers / K. Swan
4-5 → 5-5
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
4-4 → 4-5
J. Peers / K. Swan
3-4 → 4-4
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
3-3 → 3-4
J. Peers / K. Swan
2-3 → 3-3
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
2-2 → 2-3
J. Peers / K. Swan
1-2 → 2-2
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
1-1 → 1-2
J. Peers / K. Swan
0-1 → 1-1
E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
0-0 → 0-1
L. Glasspool
/ T. Mihalikova vs K. Krawietz / V. Williams
Slam Wimbledon
L. Glasspool / T. Mihalikova [7]
6
6
K. Krawietz / V. Williams
4
4
Vincitore: L. Glasspool/T. Mihalikova
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Glasspool / T. Mihalikova
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
K. Krawietz / V. Williams
5-3 → 5-4
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
4-3 → 5-3
K. Krawietz / V. Williams
4-2 → 4-3
L. Glasspool / T. Mihalikova
3-2 → 4-2
K. Krawietz / V. Williams
2-2 → 3-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
K. Krawietz / V. Williams
1-1 → 1-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-1 → 1-1
K. Krawietz / V. Williams
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Glasspool / T. Mihalikova
5-4 → 6-4
K. Krawietz / V. Williams
5-3 → 5-4
L. Glasspool / T. Mihalikova
4-3 → 5-3
K. Krawietz / V. Williams
4-2 → 4-3
L. Glasspool / T. Mihalikova
3-2 → 4-2
K. Krawietz / V. Williams
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
1-2 → 2-2
K. Krawietz / V. Williams
1-1 → 1-2
L. Glasspool / T. Mihalikova
0-1 → 1-1
K. Krawietz / V. Williams
0-0 → 0-1
F. Cabral
/ E. Perez vs D. Pel / L. Kichenok
Slam Wimbledon
F. Cabral / E. Perez
5
7
6
D. Pel / L. Kichenok
7
5
2
Vincitore: F. Cabral/E. Perez
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cabral / E. Perez
5-2 → 6-2
D. Pel / L. Kichenok
4-2 → 5-2
F. Cabral / E. Perez
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 4-2
D. Pel / L. Kichenok
3-1 → 3-2
F. Cabral / E. Perez
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 3-1
D. Pel / L. Kichenok
2-0 → 2-1
F. Cabral / E. Perez
1-0 → 2-0
D. Pel / L. Kichenok
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cabral / E. Perez
6-5 → 7-5
D. Pel / L. Kichenok
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 6-5
F. Cabral / E. Perez
4-5 → 5-5
D. Pel / L. Kichenok
4-4 → 4-5
F. Cabral / E. Perez
4-3 → 4-4
D. Pel / L. Kichenok
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
F. Cabral / E. Perez
2-3 → 3-3
D. Pel / L. Kichenok
2-2 → 2-3
F. Cabral / E. Perez
1-2 → 2-2
D. Pel / L. Kichenok
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Cabral / E. Perez
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
D. Pel / L. Kichenok
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cabral / E. Perez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-6 → 5-7
D. Pel / L. Kichenok
5-5 → 5-6
F. Cabral / E. Perez
4-5 → 5-5
D. Pel / L. Kichenok
4-4 → 4-5
F. Cabral / E. Perez
3-4 → 4-4
D. Pel / L. Kichenok
3-3 → 3-4
F. Cabral / E. Perez
2-3 → 3-3
D. Pel / L. Kichenok
2-2 → 2-3
F. Cabral / E. Perez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
1-2 → 2-2
D. Pel / L. Kichenok
1-1 → 1-2
F. Cabral / E. Perez
0-1 → 1-1
D. Pel / L. Kichenok
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 0-1
Court 15 – Ore: 12:00am
I. Buse / M. Trungelliti vs F. Cabral / L. Miedler
Slam Wimbledon
I. Buse / M. Trungelliti
6
4
1
F. Cabral / L. Miedler [11]
4
6
6
Vincitore: F. Cabral/L. Miedler
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Cabral / L. Miedler
1-5 → 1-6
I. Buse / M. Trungelliti
0-5 → 1-5
F. Cabral / L. Miedler
0-4 → 0-5
I. Buse / M. Trungelliti
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-3 → 0-4
F. Cabral / L. Miedler
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-2 → 0-3
I. Buse / M. Trungelliti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-1 → 0-2
F. Cabral / L. Miedler
0-15
15-30
30-30
30-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
I. Buse / M. Trungelliti
4-5 → 4-6
F. Cabral / L. Miedler
4-4 → 4-5
I. Buse / M. Trungelliti
3-4 → 4-4
F. Cabral / L. Miedler
3-3 → 3-4
I. Buse / M. Trungelliti
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
2-2 → 2-3
I. Buse / M. Trungelliti
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
1-1 → 1-2
I. Buse / M. Trungelliti
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Buse / M. Trungelliti
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-4 → 6-4
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 5-4
I. Buse / M. Trungelliti
3-4 → 4-4
F. Cabral / L. Miedler
3-3 → 3-4
I. Buse / M. Trungelliti
2-3 → 3-3
F. Cabral / L. Miedler
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
I. Buse / M. Trungelliti
1-2 → 2-2
F. Cabral / L. Miedler
15-0
30-15
30-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
I. Buse / M. Trungelliti
0-1 → 1-1
F. Cabral / L. Miedler
0-0 → 0-1
L. Johnson
/ E. Appleton vs J. Tracy / A. Danilina
Slam Wimbledon
L. Johnson / E. Appleton
5
4
J. Tracy / A. Danilina [8]
7
6
Vincitore: J. Tracy/A. Danilina
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Tracy / A. Danilina
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Johnson / E. Appleton
3-5 → 4-5
J. Tracy / A. Danilina
3-4 → 3-5
L. Johnson / E. Appleton
15-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
3-3 → 3-4
J. Tracy / A. Danilina
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-2 → 3-3
L. Johnson / E. Appleton
15-0
30-15
40-30
40-40
40-A
40-40
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
L. Johnson / E. Appleton
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
L. Johnson / E. Appleton
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Tracy / A. Danilina
5-6 → 5-7
L. Johnson / E. Appleton
15-0
15-15
30-30
40-30
40-A
5-5 → 5-6
J. Tracy / A. Danilina
5-4 → 5-5
L. Johnson / E. Appleton
4-4 → 5-4
J. Tracy / A. Danilina
4-3 → 4-4
L. Johnson / E. Appleton
15-0
15-15
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
3-3 → 4-3
J. Tracy / A. Danilina
3-2 → 3-3
L. Johnson / E. Appleton
2-2 → 3-2
J. Tracy / A. Danilina
2-1 → 2-2
L. Johnson / E. Appleton
1-1 → 2-1
J. Tracy / A. Danilina
1-0 → 1-1
L. Johnson / E. Appleton
None-None
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
S. Errani
/ J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich
Slam Wimbledon
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
6
4
6
M. Kozyreva / I. Shymanovich
3
6
3
Vincitore: N. Fossa Huergo/T. Korpatsch
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Kozyreva / I. Shymanovich
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
5-3 → 6-3
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Kozyreva / I. Shymanovich
4-2 → 4-3
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
4-1 → 4-2
M. Kozyreva / I. Shymanovich
3-1 → 4-1
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
M. Kozyreva / I. Shymanovich
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 2-1
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Kozyreva / I. Shymanovich
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Court 16 – Ore: 12:00am
M. Arevalo
/ M. Pavic
vs D. Stevenson
/ M. Willis
Slam Wimbledon
M. Arevalo / M. Pavic [6]
6
6
6
D. Stevenson / M. Willis
1
7
4
Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-4 → 6-4
D. Stevenson / M. Willis
5-3 → 5-4
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 5-3
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Arevalo / M. Pavic
2-3 → 3-3
D. Stevenson / M. Willis
2-2 → 2-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
D. Stevenson / M. Willis
1-1 → 1-2
M. Arevalo / M. Pavic
0-1 → 1-1
D. Stevenson / M. Willis
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
None*-None
1-0*
2-0*
2*-1
2*-2
3-2*
3-3*
3*-4
3*-5
4-5*
4-6*
6-6 → 6-7
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
6-5 → 6-6
M. Arevalo / M. Pavic
5-5 → 6-5
D. Stevenson / M. Willis
5-4 → 5-5
M. Arevalo / M. Pavic
4-4 → 5-4
D. Stevenson / M. Willis
4-3 → 4-4
M. Arevalo / M. Pavic
3-3 → 4-3
D. Stevenson / M. Willis
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Arevalo / M. Pavic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
D. Stevenson / M. Willis
2-1 → 2-2
M. Arevalo / M. Pavic
1-1 → 2-1
D. Stevenson / M. Willis
1-0 → 1-1
M. Arevalo / M. Pavic
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Stevenson / M. Willis
5-1 → 6-1
M. Arevalo / M. Pavic
4-1 → 5-1
D. Stevenson / M. Willis
4-0 → 4-1
M. Arevalo / M. Pavic
3-0 → 4-0
D. Stevenson / M. Willis
2-0 → 3-0
M. Arevalo / M. Pavic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
D. Stevenson / M. Willis
None-None
0-15
0-30
0-40
30-40
0-0 → 1-0
C. Dolehide
/ A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang
Slam Wimbledon
C. Dolehide / A. Parks
5
6
6
E. Pridankina / Q. Tang
7
2
2
Vincitore: C. Dolehide/A. Parks
Servizio
Svolgimento
Set 3
E. Pridankina / Q. Tang
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-2 → 6-2
C. Dolehide / A. Parks
4-2 → 5-2
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
C. Dolehide / A. Parks
3-1 → 4-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-1 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
1-1 → 2-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 1-1
C. Dolehide / A. Parks
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Pridankina / Q. Tang
5-2 → 6-2
C. Dolehide / A. Parks
4-2 → 5-2
E. Pridankina / Q. Tang
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-1 → 4-2
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
E. Pridankina / Q. Tang
3-0 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
2-0 → 3-0
E. Pridankina / Q. Tang
1-0 → 2-0
C. Dolehide / A. Parks
15-15
15-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Pridankina / Q. Tang
5-6 → 5-7
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
5-5 → 5-6
E. Pridankina / Q. Tang
15-0
30-15
30-30
30-40
A-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
C. Dolehide / A. Parks
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
C. Dolehide / A. Parks
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
3-1 → 3-2
E. Pridankina / Q. Tang
2-1 → 3-1
C. Dolehide / A. Parks
2-0 → 2-1
E. Pridankina / Q. Tang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
C. Dolehide / A. Parks
None-None
15-0
30-0
40-0
40-15
0-0 → 1-0
J. Zielinski
/ S. Hsieh vs M. Willis / H. Watson
Slam Wimbledon
J. Zielinski / S. Hsieh
6
3
4
M. Willis / H. Watson
3
6
6
Vincitore: M. Willis/H. Watson
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Willis / H. Watson
4-5 → 4-6
J. Zielinski / S. Hsieh
30-0
30-15
40-30
40-40
A-40
3-5 → 4-5
M. Willis / H. Watson
3-4 → 3-5
J. Zielinski / S. Hsieh
3-3 → 3-4
M. Willis / H. Watson
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Zielinski / S. Hsieh
2-2 → 3-2
M. Willis / H. Watson
2-1 → 2-2
J. Zielinski / S. Hsieh
1-1 → 2-1
M. Willis / H. Watson
1-0 → 1-1
J. Zielinski / S. Hsieh
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Willis / H. Watson
3-5 → 3-6
J. Zielinski / S. Hsieh
2-5 → 3-5
M. Willis / H. Watson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-5 → 2-5
J. Zielinski / S. Hsieh
1-4 → 1-5
M. Willis / H. Watson
1-3 → 1-4
J. Zielinski / S. Hsieh
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Willis / H. Watson
1-1 → 1-2
J. Zielinski / S. Hsieh
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
M. Willis / H. Watson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Zielinski / S. Hsieh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
M. Willis / H. Watson
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
J. Zielinski / S. Hsieh
3-3 → 4-3
M. Willis / H. Watson
3-2 → 3-3
J. Zielinski / S. Hsieh
2-2 → 3-2
M. Willis / H. Watson
2-1 → 2-2
J. Zielinski / S. Hsieh
0-15
15-15
15-30
30-30
40-A
2-0 → 2-1
M. Willis / H. Watson
1-0 → 2-0
J. Zielinski / S. Hsieh
None-None
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Court 17 – Ore: 12:00am
A. Guarachi
/ A. Rosolska
vs G. Dabrowski
/ L. Stefani
Slam Wimbledon
A. Guarachi / A. Rosolska
2
2
G. Dabrowski / L. Stefani [2]
6
6
Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Dabrowski / L. Stefani
2-5 → 2-6
A. Guarachi / A. Rosolska
2-4 → 2-5
G. Dabrowski / L. Stefani
2-3 → 2-4
A. Guarachi / A. Rosolska
1-3 → 2-3
G. Dabrowski / L. Stefani
1-2 → 1-3
A. Guarachi / A. Rosolska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
1-1 → 1-2
G. Dabrowski / L. Stefani
1-0 → 1-1
A. Guarachi / A. Rosolska
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Dabrowski / L. Stefani
2-5 → 2-6
A. Guarachi / A. Rosolska
1-5 → 2-5
G. Dabrowski / L. Stefani
1-4 → 1-5
A. Guarachi / A. Rosolska
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
G. Dabrowski / L. Stefani
0-3 → 0-4
A. Guarachi / A. Rosolska
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
0-2 → 0-3
G. Dabrowski / L. Stefani
0-1 → 0-2
A. Guarachi / A. Rosolska
None-None
0-15
15-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
A. Pavlasek
/ P. Rikl vs R. Hijikata / M. Polmans
Slam Wimbledon
A. Pavlasek / P. Rikl
6
6
R. Hijikata / M. Polmans
3
4
Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Pavlasek / P. Rikl
5-4 → 6-4
R. Hijikata / M. Polmans
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
A. Pavlasek / P. Rikl
4-3 → 5-3
R. Hijikata / M. Polmans
0-30
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Pavlasek / P. Rikl
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
R. Hijikata / M. Polmans
0-15
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
A. Pavlasek / P. Rikl
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
R. Hijikata / M. Polmans
1-1 → 1-2
A. Pavlasek / P. Rikl
0-1 → 1-1
R. Hijikata / M. Polmans
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Pavlasek / P. Rikl
5-3 → 6-3
R. Hijikata / M. Polmans
5-2 → 5-3
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-2 → 5-2
R. Hijikata / M. Polmans
15-15
30-15
30-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 4-2
A. Pavlasek / P. Rikl
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
R. Hijikata / M. Polmans
2-1 → 2-2
A. Pavlasek / P. Rikl
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 2-1
R. Hijikata / M. Polmans
1-0 → 1-1
A. Pavlasek / P. Rikl
0-0 → 1-0
H. Patten
/ O. Nicholls vs E. King / G. Dabrowski
Slam Wimbledon
H. Patten / O. Nicholls [4]
6
3
E. King / G. Dabrowski
7
6
Vincitore: E. King/G. Dabrowski
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. King / G. Dabrowski
3-5 → 3-6
H. Patten / O. Nicholls
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
E. King / G. Dabrowski
2-4 → 2-5
H. Patten / O. Nicholls
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-4 → 2-4
E. King / G. Dabrowski
1-3 → 1-4
H. Patten / O. Nicholls
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
E. King / G. Dabrowski
1-1 → 1-2
H. Patten / O. Nicholls
0-1 → 1-1
E. King / G. Dabrowski
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
None*-None
0-1*
0*-3
0*-4
1-4*
1-5*
2*-5
2*-6
3-6*
6-6 → 6-7
E. King / G. Dabrowski
6-5 → 6-6
H. Patten / O. Nicholls
5-5 → 6-5
E. King / G. Dabrowski
4-5 → 5-5
H. Patten / O. Nicholls
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 4-5
E. King / G. Dabrowski
3-4 → 3-5
H. Patten / O. Nicholls
2-4 → 3-4
E. King / G. Dabrowski
2-3 → 2-4
H. Patten / O. Nicholls
1-3 → 2-3
E. King / G. Dabrowski
1-2 → 1-3
H. Patten / O. Nicholls
1-1 → 1-2
E. King / G. Dabrowski
1-0 → 1-1
H. Patten / O. Nicholls
None-None
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
L’invidia che insalata è? Quella del vicino?
Anche Gauff chiude il set con la sua specialità: il doppio fallo.
Jòdar ne farà 20 a settembre, un mese dopo il compleanno di Sinner. Quindi devo riferirmi al 21, l’anno in cui il circuito era ancora alle prese con le limitazioni Covid e si godeva del ranking garantito a metà. Beh, Jannik come classifica era ancora piuttosto avanti, quasi top ten (a novembre poi primi 10). E Sinner non ha mai avuto un padre maestro di tennis e non è stato sin da piccolo instradato all’attività di tennista. MI pare che stiate dimenticando troppo spesso che cosa è successo fra il 20-21. La situazione non era poi così facile per chi tentasse di emergere nel tennis.
Hai ragione, agli AO ha fatto primo turno alle prime due partecipazioni. A Wimbledon ha superato alcuni turni. Faccio ammenda!
Hai ragione, agli AO ha fatto primo turno alle prime due partecipazioni. A Wimbledon ha superato alcuni turni. Faccio ammenda!
@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)
Forse mi ricordo male io, ma gia nel 2005, Novak, diciottenne, arrivo’ gia’ al terzo turno di wimbledon.
P.s sei uno dei pochi con cui si puo’ interloquire tranquillamente. Leggo sempre volentieri i tuoi commenti.
@ Il mio personalissimo cartellino (#4646741)
Su djokovic ricordi male..
Invece tu quale quarto hai fatto ,quello di vino o quello gazzosa ,oppure hai mischiato i 2 quarti ?
E anche Paul saluta, e bravo Hurkacz!
@ Tennisforever2 (#4646700)
Concordo, tutto sommato, con entrambi. Ricordo che Djokovic, che è Djokovic, alle prime due partecipazioni a Wimbledon si è fermato al primo turno. Ma anche dare per scontato che Jodar sarà un crack è prematuro. Per me le potenzialità ci sono. Poi può succedere di tutto.
Invece Sinner…
Lo ribadisco e poi non lo ripeto più. Attenti a Hurkacz. Non vorrei fosse l’Ivanisevic della situazione. Il cavallo di ritorno. Io spero che lo sia Berrettini, veramente…
Insalata tutta (lattuga, cicoria ed invidia, brassicacee), finocchi, bietole, carciofi, cavolfiori, carote crude, fagiolini.
Hurcakz lo vedo ben in forma da qualche settimana.
Nole ha ormai in tabellone ridicolo.
Possiamo già metterlo in semifinale. Poi chi vince, conquista anche Wimbledon
si, ma anche ad alto livello di talento tennistico. Altissimo.
@ Tennisforever2 (#4646700)
Di certo la progressione è impressionante ma aspettiamo a giudicare dal punto di vista della classifica normale che salga tanto essendo al primo anno se guardi i risultati e chi ha battuto nei vari tornei, per ora ha ( giustamente) sempre perso o quasi con i top 25/30. È come con Fonseca al momento non è progredito rispetto all’anno scorso direi che per Jodar converrà tirare le somme a luglio prossimo per capire qualcosa in più.
Sabalenka-Ostapenko, un match ad alto livello di decibel.
Preferisco la voce dell’arbitro.
@ robdes12 (#4646666)
Ma scusa…ma Sinner a 19 anni com’era? Che risultati ha fatto a wimbledon alla stessa eta’ di Jodar? Visto che viene ridicolizzato alla sua prima partecipazione!..questo qui ne fa di strada. Altroche’…ovviamente salvo infortuni.
Ribadisco: se serve cosi, chi lo batte?
Il resto del gioco l’ha sempre avuto e lo migliora costantemente.
Also sprach Valenthustra!
@ Aquila. (#4646660)
Anche io. L’anno scorso era al college, fino a gennaio di quest’anno non lo conosceva nessuno. In 6 mesi ha fatto una progressione incredibile. Non ci si rende conto…
@ Emme (#4646652)
Concordo…sono di sicuro ottimi giocatori i vari Jodar Mensik Fonseca, ma devono dimostrare continuità, adattabilità alle superfici, capacità di vincere con giocatori inferiori, aggiungere al loro gioco variazioni ( se iniziano a conoscerti trovano le contromisure) , poi li battezzeremo come fenomeni vincitori di slam ecc ecc fino ad allora equivale più o meno a provare ad indovinare un bel terno secco…puntualmente quando si estraggono i numeri dicono…cacchio ho giocato 24 39 e 61 sono usciti il il 25 il 60 ed il 37!!!! PS la faccia di Sinner quando gli hanno detto con chi avrebbe giocato al prossimo turno era fantastica
Beh, dopo Safiullin spunta subito il secondo personaggio rivelazione del torneo, il giapponese Mochizuki, partito in sordina illudendo Jodar ma cresciuto esponenzialmente col passare dei games, incoraggiato dalla partecipe Osaka…e se Novak becca Safiullin, questo ragazzo terribile se lo becca Jannik, per entrambi un quarto turno inedito e sicuramente appassionante…intanto anche Medvedev saluta Wimbledon, per mano di uno Struff che forse in carriera non ha avuto quello che meritava ma che oggi ha finalmente vissuto una grande soddisfazione: contentissima per lui e non certo dispiaciuta per il borioso Danijl
E’ ancora presto per definirlo tale. Non è certo il primo nè il secondo che esplode all’improvviso e poi si ferma su un altopiano. Non è tanto negare che sia un giocatore validissimo quanto smetterla col vederlo imbattibile in pochi mesi anche dai più forti giocatori del circuito. Lo stesso dicasi per Mensik, Fonseca o Fils. Mi pare il gioco delle tre carte continuo con questi giovanetti: oggi il terzo incomodo è questo, oggi quello, in attesa di Kouamè etc. etc. Faccio notare che il duo di testa è ancora decisamente giovane e non ancora nell’acmè delle proprie capacità atletico-tecnico-tattiche. Parlare di continuo di Jòdar o Fonseca o Mensik o Fils considerandoli automanticamente superiori a Jannik mi pare francamente stolido. Jòdar ha più continuità degli altri, ma per il momento ogni volta che si è trovato di fronte un ostacolo duro, ha perso senza appello. Di Fonseca sono emersi i limiti di mobilità, di Fils di integrità fisica e tattica, di Mensik l’incostanze e l’eccessiva dipendenza dal servizio, di Jòdar ancora non sappiamo. Mi pare però che le partite dure tenda a perderle. E poi è troppo simile allo Jannik intermedio, non vedo caratteristiche veramente sue, originali. E’ un bravissimo allievo che ha assimilato le istruzioni dalla radice ma di suo che cosa ha?