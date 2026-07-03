Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. Djokovic soffre ma avanza a Wimbledon: battuto Rinderknech, eguagliato il record di Federer. Safiullin travolge Fonseca: il russo torna agli ottavi e ritrova il suo torneo

Novak Djokovic non ha vissuto il pomeriggio più brillante del suo Wimbledon, ma ha trovato ancora una volta il modo di vincere. Il sette volte campione dei Championships ha superato Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5 6-4 1-6 7-6(4), conquistando l’accesso agli ottavi di finale dopo 3 ore e 1 minuto di battaglia sul Centre Court.

Una vittoria pesante anche dal punto di vista storico. Con questo successo, Djokovic sale a 105 vittorie in singolare a Wimbledon, eguagliando il record maschile detenuto da Roger Federer. Davanti a loro, nella classifica assoluta del torneo londinese, resta soltanto Martina Navratilova, capace di arrivare a quota 120.

Il serbo arrivava da una prestazione molto convincente contro Stefanos Tsitsipas, battuto in tre set con un tennis autoritario e pulito. Contro Rinderknech, però, la storia è stata diversa. Il francese ha servito con grande potenza, ha spinto appena possibile e ha costretto Djokovic a una partita molto più fisica e nervosa del previsto.

Rinderknech ha chiuso i primi due set con 35 vincenti complessivi, pur perdendoli entrambi. Un dato che racconta bene il paradosso del match: il francese ha prodotto tanto, ha cercato costantemente l’iniziativa, ma Djokovic è stato più lucido nei momenti chiave.

Dopo aver perso i primi due parziali, Rinderknech ha trovato la reazione nel terzo. Djokovic è apparso più incerto, meno aggressivo e meno continuo, mentre il francese ha approfittato del momento per dominare il set e chiuderlo con un netto 6-1, riaprendo improvvisamente la partita.

Nel quarto set il livello si è alzato ancora. Rinderknech ha continuato a usare con efficacia servizio e volée, cercando di togliere ritmo al serbo e di trascinare il pubblico dentro il match. Sul 4-4 ha salvato un turno complicato con uno scambio spettacolare, costringendo Djokovic a rincorrere fino alla linea di fondo e facendo alzare in piedi il Centre Court.

Il francese ha mostrato segnali importanti, confermando di trovarsi a suo agio sull’erba londinese. Dodici mesi fa, proprio sullo stesso campo, aveva firmato la vittoria più importante della carriera battendo il numero 3 del mondo Alexander Zverev.

Ma contro Djokovic, anche quando il match sembra aprirsi, serve sempre qualcosa in più. Il 24 volte campione Slam ha resistito, ha letto meglio i punti decisivi e ha portato il quarto set al tie-break, dove ha imposto esperienza, controllo e freddezza.

Il finale è stato anche curioso e spettacolare. Dopo un match point molto movimentato, entrambi i giocatori sono finiti sull’erba: l’immagine perfetta di una partita combattuta fino all’ultimo respiro.

Djokovic ha così chiuso una vittoria meno brillante rispetto a quella con Tsitsipas, ma forse ancora più utile per il suo cammino: una partita di resistenza, gestione e sopravvivenza, in cui ha saputo trovare soluzioni anche senza il suo tennis migliore.

Agli ottavi lo attende Roman Safiullin, qualificato dalle qualificazioni e autore di una prestazione quasi perfetta contro Joao Fonseca, battuto 6-3 6-3 6-3. Il russo, già quartofinalista a Wimbledon in passato, non aveva ancora vinto un match ATP in questa stagione prima del torneo londinese, anche a causa dei problemi fisici che lo avevano condizionato nella parte finale del 2025.

Djokovic conduce 3-0 nei precedenti contro Safiullin, senza aver mai perso un set. L’ultimo confronto risale a Shanghai 2024, ma sarà la prima sfida tra i due sull’erba.

Wimbledon entra nella seconda settimana e Djokovic è ancora lì. Non sempre dominante, non sempre scintillante, ma ancora capace di vincere le partite difficili, di gestire i momenti più tesi e di aggiungere un altro record alla sua storia. Il passo non è sempre leggero, ma il peso del campione resta enorme.

Roman Safiullin e Wimbledon continuano a vivere un rapporto speciale. Il russo ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del torneo londinese per la seconda volta in carriera, superando nettamente João Fonseca con il punteggio di 6-3 6-3 6-3 in 2 ore e 8 minuti.

Una vittoria senza discussioni, costruita con autorità dall’inizio alla fine. Safiullin ha giocato una partita molto solida, ritrovando il livello dei suoi momenti migliori: servizio incisivo, colpi da fondo profondi e continui attacchi verso la rete, che hanno tolto tempo e certezze al giovane brasiliano.

Fonseca non è mai riuscito a sentirsi davvero a proprio agio. Il brasiliano, grande protagonista poche settimane fa al Roland Garros, dove aveva raggiunto i quarti di finale, non ha trovato le giuste contromisure sull’erba. La superficie resta ancora una delle sue sfide più complicate, soprattutto contro un avversario capace di accorciare gli scambi e di mettere costante pressione fin dal primo colpo.

Safiullin, invece, ha confermato ancora una volta quanto Wimbledon sia il torneo in cui riesce a esprimersi meglio. Nel 2023 era arrivato fino ai quarti di finale, fermato poi da Jannik Sinner. In nessun altro Slam è mai riuscito ad andare oltre il secondo turno, mentre all’All England Club ha già raggiunto la seconda settimana in due occasioni.

La sua corsa in questa edizione è ancora più significativa, perché il russo è partito dalle qualificazioni e già al primo turno aveva eliminato un nome importante come Andrey Rublev. Un percorso che racconta bene la sua trasformazione sull’erba londinese, dove riesce a trovare ritmo, fiducia e aggressività con una naturalezza che altrove spesso gli è mancata.

Per Fonseca, invece, arriva uno stop netto ma anche un passaggio utile nel percorso di crescita. Il talento brasiliano ha dimostrato nelle ultime settimane di poter competere ad altissimo livello, ma Wimbledon gli ha ricordato quanto l’adattamento all’erba richieda tempo, esperienza e soluzioni diverse rispetto alla terra battuta o al cemento.

Ora Safiullin attende il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Arthur Rinderknech. Qualunque sarà l’avversario, il russo arriverà al prossimo turno con grande fiducia e con la consapevolezza di aver già rimesso in piedi la propria stagione.

La qualificazione agli ottavi gli garantirà infatti anche il ritorno in top 100, una notizia importante dopo mesi difficili e risultati non all’altezza delle aspettative. Wimbledon, ancora una volta, si conferma il luogo in cui Safiullin riesce a ritrovare se stesso.

Per il russo non è solo una vittoria: è la conferma di una vera affinità con l’erba londinese. In un torneo in cui molti faticano ad adattarsi, Safiullin sembra invece trovare proprio qui il contesto ideale per liberare il proprio tennis.

🇬🇧 Wimbledon Londra, Regno Unito · 3 Luglio 2026 ⛅ 12°C Nuvole intermittenti, poi sole · Picco 28°C CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi parzialmente/prevalentemente soleggiato PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 3 Luglio 08:00 ⛅ 13° 09:00 ⛅ 15° 10:00 ⛅ 17° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 25° 14:00 ☀ 26° 15:00 ☀ 27° 17:00 ☀ 28° 21:00 ☀ 25° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il terzo turno sull’erba 🎾 Programma del giorno — 3 Luglio 🎾 Wimbledon · Tabellone Principale 3° Turno · Erba WIM R3 ⛅ Variabile/soleggiato

✅ Asciutto

🎾 3° Turno

🌿 Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Rinderknech vs N. Djokovic



Slam Wimbledon A. Rinderknech [25] A. Rinderknech [25] 5 4 6 6 N. Djokovic [7] N. Djokovic [7] 7 6 1 7 Vincitore: N. Djokovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 5-1 → 6-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 A. Rinderknech 30-0 40-0 4-0 → 5-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Rinderknech 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 40-0 1-3 → 2-3 N. Djokovic 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 40-15 3-3 → 4-3 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Djokovic 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Rinderknech None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Sabalenka vs J. Ostapenko



Slam Wimbledon A. Sabalenka [1] A. Sabalenka [1] 6 6 J. Ostapenko J. Ostapenko 4 4 Vincitore: A. Sabalenka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 0-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 0-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 J. Ostapenko 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 3-2 → 4-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Sabalenka 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Ostapenko None-None 0-15 30-15 30-30 40-30 A-40 0-0 → 0-1

F. Auger-Aliassime vs M. Zheng



Slam Wimbledon F. Auger-Aliassime [3] • F. Auger-Aliassime [3] 0 7 0 M. Zheng M. Zheng 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 0-1 M. Zheng 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Zheng 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Zheng 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Zheng 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Zheng 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Zheng 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Auger-Aliassime None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

No.1 Court – Ore: 2:00pm

D. Kasatkina vs N. Osaka



Slam Wimbledon D. Kasatkina D. Kasatkina 1 3 N. Osaka [14] N. Osaka [14] 6 6 Vincitore: N. Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-40 3-5 → 3-6 N. Osaka 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 N. Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 N. Osaka 0-15 15-15 30-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 N. Osaka 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 N. Osaka 15-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 0-5 → 1-5 N. Osaka 30-0 30-15 40-30 0-4 → 0-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 0-3 → 0-4 N. Osaka 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 N. Osaka None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

J. Sinner vs J. Brooksby



Slam Wimbledon J. Sinner [1] J. Sinner [1] 6 6 6 J. Brooksby J. Brooksby 4 3 4 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Brooksby 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Sinner 15-0 15-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Sinner 30-0 3-3 → 4-3 J. Brooksby 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Brooksby 15-0 15-15 15-40 0-1 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 0-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Brooksby 0-15 15-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Brooksby 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 0-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 2-3 → 3-3 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Brooksby 40-0 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Brooksby None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

C. Liu vs C. Gauff



Slam Wimbledon C. Liu C. Liu 3 7 2 C. Gauff [7] C. Gauff [7] 6 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Gauff 0-15 15-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Liu 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 C. Gauff 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 C. Liu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Liu 15-0 15-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Liu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 C. Liu 0-15 15-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Liu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Gauff 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 C. Liu 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 C. Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Liu 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Gauff 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Liu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Liu 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 C. Gauff 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Liu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Gauff 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Liu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Gauff 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 C. Liu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Liu 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Gauff 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Liu None-None 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon R. Safiullin R. Safiullin 6 6 6 J. Fonseca [24] J. Fonseca [24] 3 3 3 Vincitore: R. Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 R. Safiullin 30-0 40-0 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Fonseca 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Fonseca 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 R. Safiullin 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 J. Fonseca 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Safiullin 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 J. Fonseca 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 30-0 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Safiullin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 15-40 30-40 40-40 5-2 → 5-3 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 40-A 3-2 → 4-2 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Safiullin 0-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 30-30 1-0 → 1-1 R. Safiullin None-None 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

R. Safiullinvs J. Fonseca

J. Pegula vs J. Bouzas Maneiro



Slam Wimbledon J. Pegula [4] J. Pegula [4] 6 6 J. Bouzas Maneiro J. Bouzas Maneiro 1 3 Vincitore: J. Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 5-3 → 6-3 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 J. Pegula 15-0 30-0 2-2 → 3-2 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Pegula 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Bouzas Maneiro 0-15 0-40 5-1 → 6-1 J. Pegula 15-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 J. Pegula 15-0 30-0 30-15 40-30 3-0 → 4-0 J. Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-40 2-0 → 3-0 J. Pegula 15-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Bouzas Maneiro None-None 15-0 30-0 30-15 30-30 0-0 → 1-0

H. Hurkacz vs T. Paul



Slam Wimbledon H. Hurkacz H. Hurkacz 4 7 7 6 T. Paul [21] T. Paul [21] 6 6 5 2 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 H. Hurkacz 15-15 15-30 15-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 T. Paul 15-0 40-0 3-1 → 3-2 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Paul 15-0 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 6-5 → 7-5 T. Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 T. Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 2-3 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 T. Paul 30-0 40-15 40-30 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-15 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 4-3 → 4-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 H. Hurkacz 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Paul 15-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 T. Paul 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz None-None 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

No.3 Court – Ore: 12:00am

B. Bencic vs A. Kalinskaya



Slam Wimbledon B. Bencic [11] B. Bencic [11] 6 4 7 A. Kalinskaya [19] A. Kalinskaya [19] 4 6 6 Vincitore: B. Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 7-4* 7-5* 8*-5 9*-5 9-6* 6-6 → 7-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 40-0 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Kalinskaya 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bencic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bencic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Bencic 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 2-2 → 2-3 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 1-2 → 2-2 A. Kalinskaya 30-0 40-0 1-1 → 1-2 B. Bencic 15-0 30-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Bencic 15-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Kalinskaya 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 B. Bencic 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Kalinskaya None-None 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

J. Struff vs D. Medvedev



Slam Wimbledon J. Struff J. Struff 7 7 7 D. Medvedev [8] D. Medvedev [8] 6 6 5 Vincitore: J. Struff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 D. Medvedev 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 6-5 → 7-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 15-0 15-30 15-40 4-5 → 5-5 J. Struff 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 J. Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Struff 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 1-2 → 1-3 J. Struff 30-0 30-15 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Struff 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Medvedev 0-15 0-40 15-40 30-40 40-A 3-5 → 4-5 J. Struff 0-15 15-15 30-15 2-5 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 J. Struff 0-15 15-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-30 6-5 → 6-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Medvedev 30-0 40-0 5-4 → 5-5 J. Struff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Medvedev 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 0-30 30-30 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Struff None-None 15-15 40-15 0-0 → 1-0

K. Muchova vs M. Sawangkaew



Slam Wimbledon K. Muchova [10] K. Muchova [10] 6 7 M. Sawangkaew M. Sawangkaew 2 6 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Sawangkaew 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 K. Muchova 15-0 30-0 3-5 → 4-5 M. Sawangkaew 0-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 2-4 → 3-4 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 M. Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 2-1 → 2-2 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Sawangkaew 15-15 30-15 1-0 → 1-1 K. Muchova 15-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 M. Sawangkaew 0-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Sawangkaew 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Muchova None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 12:00am

C. Moutet / A. Reymond vs J. Cash / L. Glasspool



Slam Wimbledon C. Moutet / A. Reymond C. Moutet / A. Reymond 6 4 4 J. Cash / L. Glasspool [3] J. Cash / L. Glasspool [3] 4 6 6 Vincitore: J. Cash/L. Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 J. Cash / L. Glasspool 30-0 4-5 → 4-6 C. Moutet / A. Reymond 15-15 40-15 3-5 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Cash / L. Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 C. Moutet / A. Reymond 15-0 40-0 3-5 → 4-5 J. Cash / L. Glasspool 30-0 40-0 3-4 → 3-5 C. Moutet / A. Reymond 15-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Cash / L. Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 1-2 → 1-3 C. Moutet / A. Reymond 15-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 0-1 → 0-2 C. Moutet / A. Reymond 15-0 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Cash / L. Glasspool 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Cash / L. Glasspool 30-0 30-15 30-30 4-3 → 4-4 C. Moutet / A. Reymond 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 J. Cash / L. Glasspool 15-15 40-15 3-2 → 3-3 C. Moutet / A. Reymond 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Moutet / A. Reymond 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Cash / L. Glasspool 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Moutet / A. Reymond None-None 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

E. Alexandrova vs I. Jovic



Slam Wimbledon E. Alexandrova [18] E. Alexandrova [18] 3 6 4 I. Jovic [16] I. Jovic [16] 6 3 6 Vincitore: I. Jovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 I. Jovic 15-0 15-15 30-30 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 I. Jovic 15-0 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 E. Alexandrova 30-0 30-15 0-3 → 1-3 I. Jovic 30-0 40-0 0-2 → 0-3 E. Alexandrova 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Jovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Jovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 E. Alexandrova 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 E. Alexandrova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 I. Jovic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Alexandrova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 I. Jovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 I. Jovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 I. Jovic 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 I. Jovic 15-0 30-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Alexandrova 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 0-1 → 1-1 I. Jovic None-None 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

A. Davidovich Fokina vs M. Fucsovics



Slam Wimbledon A. Davidovich Fokina [22] A. Davidovich Fokina [22] 7 6 6 M. Fucsovics M. Fucsovics 6 2 3 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 5-3 → 6-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-40 4-3 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 3-2 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 2-2 → 3-2 M. Fucsovics 15-15 2-1 → 2-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 40-30 2-0 → 3-0 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Davidovich Fokina 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 M. Fucsovics None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 18 – Ore: 12:00am

H. Heliovaara / H. Patten vs M. Kiger / P. Trhac



Slam Wimbledon H. Heliovaara / H. Patten [1] H. Heliovaara / H. Patten [1] None 7 6 7 M. Kiger / P. Trhac • M. Kiger / P. Trhac None 6 7 6 Vincitore: H. Heliovaara/H. Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Kiger / P. Trhac None-None 7-6 H. Heliovaara / H. Patten None-None 1-0 1-2 2-2 2-3 2-4 2-5 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 6-6 → 7-6 M. Kiger / P. Trhac 15-0 15-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Kiger / P. Trhac 30-0 40-15 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 2-2 → 3-2 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3-4* 3*-6 6-6 → 6-7 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Kiger / P. Trhac 30-0 30-15 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / H. Patten 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6*-5 6-6 → 7-6 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 5-5 → 6-5 M. Kiger / P. Trhac 15-0 40-0 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 40-0 4-4 → 5-4 M. Kiger / P. Trhac 15-15 30-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / H. Patten 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / H. Patten 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kiger / P. Trhac 0-15 15-30 15-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Heliovaara / H. Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Kiger / P. Trhac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Heliovaara / H. Patten None-None 0-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R. Jodar vs S. Mochizuki



Slam Wimbledon R. Jodar [23] R. Jodar [23] 6 6 4 4 S. Mochizuki S. Mochizuki 1 7 6 6 Vincitore: S. Mochizuki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 S. Mochizuki 15-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 S. Mochizuki 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 R. Jodar 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 0-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 R. Jodar 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 R. Jodar 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Jodar 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Jodar 0-15 0-30 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Jodar 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5-6* 6-6 → 6-7 R. Jodar 0-15 15-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 R. Jodar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 30-0 40-0 3-3 → 3-4 R. Jodar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Jodar 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Jodar 0-15 15-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 S. Mochizuki 0-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Jodar 0-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 R. Jodar 15-0 40-15 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 R. Jodar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Jodar None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

N. Bartunkova vs B. Krejcikova



Slam Wimbledon N. Bartunkova N. Bartunkova 3 5 B. Krejcikova B. Krejcikova 6 7 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 B. Krejcikova 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 N. Bartunkova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 B. Krejcikova 0-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 N. Bartunkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 B. Krejcikova 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 2-4 → 2-5 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 N. Bartunkova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Bartunkova 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Krejcikova 15-0 30-0 1-0 → 1-1 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 N. Bartunkova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Bartunkova 0-15 0-40 2-3 → 2-4 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 N. Bartunkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 N. Bartunkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 B. Krejcikova None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Court 4 – Ore: 12:00am

N. Kichenok / M. Ninomiya vs A. Muhammad / F. Stollar



Slam Wimbledon N. Kichenok / M. Ninomiya N. Kichenok / M. Ninomiya 5 2 A. Muhammad / F. Stollar [16] A. Muhammad / F. Stollar [16] 7 6 Vincitore: A. Muhammad/F. Stollar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-15 2-4 → 2-5 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 40-0 1-3 → 1-4 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-40 40-A 3-5 → 4-5 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-30 3-3 → 3-4 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 2-2 → 2-3 N. Kichenok / M. Ninomiya 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Muhammad / F. Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 N. Kichenok / M. Ninomiya 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Muhammad / F. Stollar None-None 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. de Jong / V. Royer vs A. Golubev / A. Nedovyesov



Slam Wimbledon J. de Jong / V. Royer J. de Jong / V. Royer 6 6 A. Golubev / A. Nedovyesov A. Golubev / A. Nedovyesov 3 4 Vincitore: J. de Jong/V. Royer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 4-3 → 5-3 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. de Jong / V. Royer 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 0-30 2-2 → 3-2 J. de Jong / V. Royer 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 0-1 → 1-1 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Golubev / A. Nedovyesov 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 J. de Jong / V. Royer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Golubev / A. Nedovyesov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. de Jong / V. Royer None-None 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

S. Cirstea / A. Kalinskaya vs A. Kalinina / D. Yastremska



Slam Wimbledon L. Pigossi / S. Waltert L. Pigossi / S. Waltert 6 1 1 A. Kalinina / D. Yastremska A. Kalinina / D. Yastremska 4 6 6 Vincitore: A. Kalinina/D. Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Pigossi / S. Waltert 15-0 15-15 15-30 30-40 1-5 → 1-6 A. Kalinina / D. Yastremska 0-30 30-30 1-4 → 1-5 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Kalinina / D. Yastremska 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Kalinina / D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Pigossi / S. Waltert 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Kalinina / D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Kalinina / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Pigossi / S. Waltert 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Kalinina / D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Pigossi / S. Waltert 15-0 15-15 30-15 0-1 → 1-1 A. Kalinina / D. Yastremska 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Kalinina / D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Pigossi / S. Waltert 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Kalinina / D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Pigossi / S. Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 A. Kalinina / D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 1-3 → 1-4 L. Pigossi / S. Waltert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Kalinina / D. Yastremska 30-15 40-30 1-1 → 1-2

Court 5 – Ore: 12:00am

I. Liutarevich / M. Reyes-Varela vs A. Krajicek / N. Mektic



Slam Wimbledon I. Liutarevich / M. Reyes-Varela I. Liutarevich / M. Reyes-Varela None 7 6 6 A. Krajicek / N. Mektic [14] • A. Krajicek / N. Mektic [14] None 6 7 7 Vincitore: A. Krajicek/N. Mektic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Krajicek / N. Mektic None-None 6-7 A. Krajicek / N. Mektic None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 3-6 3-7 3-8 4-8 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 9-10 10-10 6-6 → 6-7 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 0-15 0-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 3-3 → 3-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 15-30 40-30 40-A 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-15 30-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-15 1-1 → 1-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Krajicek / N. Mektic 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 6-6 → 6-7 A. Krajicek / N. Mektic 30-0 40-0 6-5 → 6-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 4-4 → 5-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 40-0 3-3 → 4-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 2-2 → 3-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-15 1-0 → 1-1 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 4-4 → 4-5 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Krajicek / N. Mektic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Liutarevich / M. Reyes-Varela 15-0 30-0 0-1 → 1-1 A. Krajicek / N. Mektic None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

I. Begu / J. Cristian vs E. Mertens / S. Zhang



Slam Wimbledon I. Begu / J. Cristian I. Begu / J. Cristian None 1 1 E. Mertens / S. Zhang [4] • E. Mertens / S. Zhang [4] None 6 5 Vincitore: Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 40-0 None-None 1-5 I. Begu / J. Cristian 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 E. Mertens / S. Zhang 15-0 15-15 40-15 0-4 → 0-5 I. Begu / J. Cristian 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 I. Begu / J. Cristian 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 E. Mertens / S. Zhang 15-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 I. Begu / J. Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 E. Mertens / S. Zhang 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 I. Begu / J. Cristian 15-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 E. Mertens / S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 I. Begu / J. Cristian 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 E. Mertens / S. Zhang 0-15 15-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Begu / J. Cristian None-None 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Hunter / C. McNally vs A. Bondar / M. Frech



Slam Wimbledon S. Hunter / C. McNally [14] S. Hunter / C. McNally [14] 6 6 6 A. Bondar / M. Frech A. Bondar / M. Frech 7 3 3 Vincitore: S. Hunter/C. McNally Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Hunter / C. McNally 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Bondar / M. Frech 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 2-0 → 2-1 S. Hunter / C. McNally 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Bondar / M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 5-2 → 5-3 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Bondar / M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 S. Hunter / C. McNally 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 5-5 → 5-6 S. Hunter / C. McNally 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 40-15 5-3 → 5-4 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 A. Bondar / M. Frech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Bondar / M. Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bondar / M. Frech 15-0 15-15 15-40 1-1 → 2-1 S. Hunter / C. McNally 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Bondar / M. Frech None-None 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Christie / E. Silva vs K. Birrell / T. Gibson



Slam Wimbledon F. Christie / E. Silva F. Christie / E. Silva 6 3 K. Birrell / T. Gibson K. Birrell / T. Gibson 7 6 Vincitore: K. Birrell/T. Gibson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Christie / E. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 F. Christie / E. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 2-3 → 2-4 F. Christie / E. Silva 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 F. Christie / E. Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 F. Christie / E. Silva 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Christie / E. Silva 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-6 → 6-6 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Christie / E. Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 K. Birrell / T. Gibson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Christie / E. Silva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 K. Birrell / T. Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Christie / E. Silva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Christie / E. Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Birrell / T. Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 F. Christie / E. Silva 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 2-0 K. Birrell / T. Gibson None-None 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 6 – Ore: 12:00am

M. Kessler / D. Shnaider vs A. Detiuc / I. Khromacheva



Slam Wimbledon M. Kessler / D. Shnaider M. Kessler / D. Shnaider 6 6 2 A. Detiuc / I. Khromacheva A. Detiuc / I. Khromacheva 7 4 6 Vincitore: A. Detiuc/I. Khromacheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Detiuc / I. Khromacheva 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 0-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Kessler / D. Shnaider 0-15 15-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Kessler / D. Shnaider 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 4-4 → 5-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 30-15 30-30 2-4 → 3-4 A. Detiuc / I. Khromacheva 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Kessler / D. Shnaider 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Kessler / D. Shnaider 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Detiuc / I. Khromacheva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Kessler / D. Shnaider None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

T. Griekspoor / B. van de Zandschulp vs P. Nouza / N. Oberleitner



Slam Wimbledon T. Griekspoor / B. van de Zandschulp T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 1 2 P. Nouza / N. Oberleitner P. Nouza / N. Oberleitner 6 6 Vincitore: P. Nouza/N. Oberleitner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-15 30-15 2-3 → 2-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 P. Nouza / N. Oberleitner 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 P. Nouza / N. Oberleitner 0-15 15-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 15-15 30-30 30-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 15-0 40-0 40-15 40-40 40-A 1-4 → 1-5 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-15 40-30 1-3 → 1-4 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 30-0 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Nouza / N. Oberleitner 15-0 30-0 1-1 → 1-2 T. Griekspoor / B. van de Zandschulp 0-15 15-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Nouza / N. Oberleitner None-None 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

E. Jacquemot / D. Parry vs L. Noskova / R. Sramkova



Slam Wimbledon E. Jacquemot / D. Parry E. Jacquemot / D. Parry 3 5 L. Noskova / R. Sramkova L. Noskova / R. Sramkova 6 7 Vincitore: L. Noskova/R. Sramkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-40 3-5 → 4-5 E. Jacquemot / D. Parry 15-15 30-15 2-5 → 3-5 L. Noskova / R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 E. Jacquemot / D. Parry 30-0 40-0 1-4 → 2-4 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 30-0 1-1 → 1-2 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 0-1 → 1-1 L. Noskova / R. Sramkova 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 L. Noskova / R. Sramkova 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 E. Jacquemot / D. Parry 15-0 30-15 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 L. Noskova / R. Sramkova 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Jacquemot / D. Parry 0-15 15-15 40-15 0-2 → 1-2 L. Noskova / R. Sramkova 15-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 E. Jacquemot / D. Parry None-None 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon K. Krawietz / T. Puetz [7] K. Krawietz / T. Puetz [7] 5 7 6 R. Burruchaga / T. Tirante R. Burruchaga / T. Tirante 7 6 3 Vincitore: K. Krawietz/T. Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 0-30 30-30 5-2 → 5-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 15-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 4-1 → 4-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-30 3-1 → 4-1 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 30-40 2-1 → 3-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 2-1* 3-1* 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 15-30 40-30 5-5 → 5-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 30-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 2-2 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 K. Krawietz / T. Puetz 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 R. Burruchaga / T. Tirante 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 40-0 4-5 → 5-5 R. Burruchaga / T. Tirante 15-0 30-15 4-4 → 4-5 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 15-30 30-40 A-40 3-3 → 3-4 K. Krawietz / T. Puetz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Burruchaga / T. Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 K. Krawietz / T. Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Burruchaga / T. Tirante None-None 15-0 30-0 0-0 → 0-1

K. Krawietz/ T. Puetzvs R. Burruchaga/ T. Tirante

M. Kato / K. Rakhimova vs E. Perez / D. Schuurs



Slam Wimbledon M. Kato / K. Rakhimova M. Kato / K. Rakhimova 5 5 E. Perez / D. Schuurs [9] E. Perez / D. Schuurs [9] 7 7 Vincitore: E. Perez/D. Schuurs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Kato / K. Rakhimova 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Perez / D. Schuurs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 M. Kato / K. Rakhimova 0-30 0-40 3-4 → 3-5 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 15-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Kato / K. Rakhimova 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Perez / D. Schuurs 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 E. Perez / D. Schuurs 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Kato / K. Rakhimova 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 E. Perez / D. Schuurs 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kato / K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 E. Perez / D. Schuurs 15-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Kato / K. Rakhimova 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Perez / D. Schuurs 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Kato / K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Perez / D. Schuurs None-None 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

X. Jiang / Y. Xu vs V. Golubic / T. Valentova



Slam Wimbledon X. Jiang / Y. Xu X. Jiang / Y. Xu 2 6 7 V. Golubic / T. Valentova V. Golubic / T. Valentova 6 4 6 Vincitore: X. Jiang/Y. Xu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 9*-7 6-6 → 7-6 V. Golubic / T. Valentova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 V. Golubic / T. Valentova 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 X. Jiang / Y. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 V. Golubic / T. Valentova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 X. Jiang / Y. Xu 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 X. Jiang / Y. Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 V. Golubic / T. Valentova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 X. Jiang / Y. Xu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Golubic / T. Valentova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-40 5-3 → 5-4 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 X. Jiang / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 X. Jiang / Y. Xu 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 V. Golubic / T. Valentova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 X. Jiang / Y. Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 A-40 1-1 → 2-1 V. Golubic / T. Valentova 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 30-15 2-5 → 2-6 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 V. Golubic / T. Valentova 0-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 V. Golubic / T. Valentova 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 X. Jiang / Y. Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Golubic / T. Valentova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 X. Jiang / Y. Xu None-None 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

Y. Hanfmann / J. Struff vs V. Kopriva / F. Pieczonka



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 13:30pm

N. Melichar-Martinez / E. Routliffe vs M. Kostyuk / E. Ruse



Slam Wimbledon N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5] N. Melichar-Martinez / E. Routliffe [5] 3 4 M. Kostyuk / E. Ruse M. Kostyuk / E. Ruse 6 6 Vincitore: M. Kostyuk/E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 40-0 3-2 → 3-3 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kostyuk / E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Kostyuk / E. Ruse 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Kostyuk / E. Ruse 15-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 N. Melichar-Martinez / E. Routliffe 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Kostyuk / E. Ruse None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

G. Andreozzi / A. Sutjiadi vs M. Guinard / K. Mladenovic



Slam Wimbledon G. Andreozzi / A. Sutjiadi G. Andreozzi / A. Sutjiadi 4 6 6 M. Guinard / K. Mladenovic M. Guinard / K. Mladenovic 6 4 4 Vincitore: G. Andreozzi/A. Sutjiadi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-15 15-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 4-2 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 15-15 40-15 5-3 → 5-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 M. Guinard / K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 2-2 → 2-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Guinard / K. Mladenovic 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 3-3 → 3-4 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-0 40-0 40-15 40-30 A-40 0-3 → 1-3 M. Guinard / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 G. Andreozzi / A. Sutjiadi 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Guinard / K. Mladenovic None-None 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Miedler / H. Guo vs A. Molteni / D. Jurak Schreiber



Slam Wimbledon L. Miedler / H. Guo L. Miedler / H. Guo 6 6 4 A. Molteni / D. Jurak Schreiber A. Molteni / D. Jurak Schreiber 3 7 6 Vincitore: A. Molteni/D. Jurak Schreiber Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Miedler / H. Guo 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 L. Miedler / H. Guo 15-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 L. Miedler / H. Guo 15-0 30-0 40-15 40-30 0-4 → 1-4 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 L. Miedler / H. Guo 0-15 0-40 15-40 0-2 → 0-3 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Miedler / H. Guo 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 L. Miedler / H. Guo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 L. Miedler / H. Guo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 5-5 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Miedler / H. Guo 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Miedler / H. Guo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 15-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 L. Miedler / H. Guo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Miedler / H. Guo 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Miedler / H. Guo 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 L. Miedler / H. Guo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 15-15 30-15 4-1 → 4-2 L. Miedler / H. Guo 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Miedler / H. Guo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 A. Molteni / D. Jurak Schreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Miedler / H. Guo None-None 0-15 15-15 30-15 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon J. Paul / R. Seggerman J. Paul / R. Seggerman 6 6 C. Harrison / N. Skupski [5] C. Harrison / N. Skupski [5] 7 7 Vincitore: C. Harrison/N. Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Paul / R. Seggerman 0-15 15-15 30-15 4-5 → 5-5 C. Harrison / N. Skupski 15-15 40-15 4-4 → 4-5 J. Paul / R. Seggerman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 C. Harrison / N. Skupski 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Harrison / N. Skupski 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Paul / R. Seggerman 15-0 30-0 1-2 → 2-2 C. Harrison / N. Skupski 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Paul / R. Seggerman 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 C. Harrison / N. Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 5-5 → 6-5 C. Harrison / N. Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 5-5 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 4-4 → 5-4 C. Harrison / N. Skupski 0-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Paul / R. Seggerman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Harrison / N. Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Paul / R. Seggerman 30-0 40-0 2-2 → 3-2 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-0 2-1 → 2-2 J. Paul / R. Seggerman 15-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Harrison / N. Skupski 15-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Paul / R. Seggerman None-None 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Paul/ R. Seggermanvs C. Harrison/ N. Skupski

J. Peers / K. Swan vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund



Slam Wimbledon J. Peers / K. Swan J. Peers / K. Swan None 7 4 6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund • E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None 6 6 7 Vincitore: E. Roger-Vasselin/L. Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None-None 6-7 J. Peers / K. Swan None-None 0-1 0-2 0-3 1-3 1-4 1-5 1-6 2-6 4-6 4-7 4-8 5-8 6-8 6-9 6-6 → 6-7 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Peers / K. Swan 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Peers / K. Swan 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Peers / K. Swan 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Peers / K. Swan 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 30-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / K. Swan 15-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Peers / K. Swan 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A A-40 3-5 → 4-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Peers / K. Swan 0-15 15-15 15-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Peers / K. Swan 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Peers / K. Swan 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 J. Peers / K. Swan 15-15 30-15 40-30 5-6 → 6-6 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 4-5 → 5-5 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 J. Peers / K. Swan 0-15 15-15 30-15 3-4 → 4-4 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 3-3 → 3-4 J. Peers / K. Swan 30-0 40-0 2-3 → 3-3 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Peers / K. Swan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Peers / K. Swan 0-15 30-15 40-30 0-1 → 1-1 E. Roger-Vasselin / L. Siegemund None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Glasspool / T. Mihalikova vs K. Krawietz / V. Williams



Slam Wimbledon L. Glasspool / T. Mihalikova [7] L. Glasspool / T. Mihalikova [7] 6 6 K. Krawietz / V. Williams K. Krawietz / V. Williams 4 4 Vincitore: L. Glasspool/T. Mihalikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 K. Krawietz / V. Williams 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Krawietz / V. Williams 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Krawietz / V. Williams 0-15 0-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Krawietz / V. Williams 15-0 15-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Krawietz / V. Williams 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 K. Krawietz / V. Williams 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-15 30-15 4-3 → 5-3 K. Krawietz / V. Williams 15-0 40-0 4-2 → 4-3 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Krawietz / V. Williams 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Krawietz / V. Williams 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Glasspool / T. Mihalikova 15-0 30-0 0-1 → 1-1 K. Krawietz / V. Williams None-None 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Cabral / E. Perez vs D. Pel / L. Kichenok



Slam Wimbledon F. Cabral / E. Perez F. Cabral / E. Perez 5 7 6 D. Pel / L. Kichenok D. Pel / L. Kichenok 7 5 2 Vincitore: F. Cabral/E. Perez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Cabral / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 5-2 → 6-2 D. Pel / L. Kichenok 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 D. Pel / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 3-1 → 3-2 F. Cabral / E. Perez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 D. Pel / L. Kichenok 15-0 15-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 F. Cabral / E. Perez 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Pel / L. Kichenok 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Cabral / E. Perez 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 D. Pel / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-15 4-5 → 5-5 D. Pel / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 D. Pel / L. Kichenok 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Pel / L. Kichenok 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Pel / L. Kichenok 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cabral / E. Perez 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Pel / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Pel / L. Kichenok 15-0 40-0 5-5 → 5-6 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 D. Pel / L. Kichenok 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Cabral / E. Perez 15-0 15-15 40-15 3-4 → 4-4 D. Pel / L. Kichenok 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Pel / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cabral / E. Perez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 D. Pel / L. Kichenok 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Cabral / E. Perez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Pel / L. Kichenok None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 12:00am

I. Buse / M. Trungelliti vs F. Cabral / L. Miedler



Slam Wimbledon I. Buse / M. Trungelliti I. Buse / M. Trungelliti 6 4 1 F. Cabral / L. Miedler [11] F. Cabral / L. Miedler [11] 4 6 6 Vincitore: F. Cabral/L. Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-15 0-5 → 1-5 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 I. Buse / M. Trungelliti 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 0-4 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Cabral / L. Miedler 0-15 15-30 30-30 30-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 I. Buse / M. Trungelliti 15-15 15-40 30-40 4-5 → 4-6 F. Cabral / L. Miedler 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 3-4 → 4-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 1-1 → 1-2 I. Buse / M. Trungelliti 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Buse / M. Trungelliti 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 40-30 3-3 → 3-4 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Cabral / L. Miedler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 I. Buse / M. Trungelliti 30-0 40-0 40-30 A-40 1-2 → 2-2 F. Cabral / L. Miedler 15-0 30-15 30-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Buse / M. Trungelliti 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Cabral / L. Miedler None-None 15-0 40-0 0-0 → 0-1

L. Johnson / E. Appleton vs J. Tracy / A. Danilina



Slam Wimbledon L. Johnson / E. Appleton L. Johnson / E. Appleton 5 4 J. Tracy / A. Danilina [8] J. Tracy / A. Danilina [8] 7 6 Vincitore: J. Tracy/A. Danilina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Johnson / E. Appleton 15-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 L. Johnson / E. Appleton 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Tracy / A. Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Johnson / E. Appleton 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 5-6 → 5-7 L. Johnson / E. Appleton 15-0 15-15 30-30 40-30 40-A 5-5 → 5-6 J. Tracy / A. Danilina 15-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Tracy / A. Danilina 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Johnson / E. Appleton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 3-3 → 4-3 J. Tracy / A. Danilina 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Johnson / E. Appleton 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Tracy / A. Danilina 15-0 30-0 1-0 → 1-1 L. Johnson / E. Appleton None-None 30-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

S. Errani / J. Paolini vs M. Kozyreva / I. Shymanovich



Slam Wimbledon N. Fossa Huergo / T. Korpatsch N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 6 4 6 M. Kozyreva / I. Shymanovich M. Kozyreva / I. Shymanovich 3 6 3 Vincitore: N. Fossa Huergo/T. Korpatsch Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Kozyreva / I. Shymanovich 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Kozyreva / I. Shymanovich 15-0 15-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 4-2 M. Kozyreva / I. Shymanovich 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Kozyreva / I. Shymanovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 N. Fossa Huergo / T. Korpatsch 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Kozyreva / I. Shymanovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3

Slam Wimbledon M. Arevalo / M. Pavic [6] M. Arevalo / M. Pavic [6] 6 6 6 D. Stevenson / M. Willis D. Stevenson / M. Willis 1 7 4 Vincitore: M. Arevalo/M. Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 D. Stevenson / M. Willis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak None*-None 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 D. Stevenson / M. Willis 40-0 40-15 4-3 → 4-4 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 30-15 1-0 → 1-1 M. Arevalo / M. Pavic 15-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Stevenson / M. Willis 15-0 15-15 15-40 5-1 → 6-1 M. Arevalo / M. Pavic 30-0 30-15 40-30 4-1 → 5-1 D. Stevenson / M. Willis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Arevalo / M. Pavic 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Stevenson / M. Willis 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Arevalo / M. Pavic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Stevenson / M. Willis None-None 0-15 0-30 0-40 30-40 0-0 → 1-0

M. Arevalo/ M. Pavicvs D. Stevenson/ M. Willis

C. Dolehide / A. Parks vs E. Pridankina / Q. Tang



Slam Wimbledon C. Dolehide / A. Parks C. Dolehide / A. Parks 5 6 6 E. Pridankina / Q. Tang E. Pridankina / Q. Tang 7 2 2 Vincitore: C. Dolehide/A. Parks Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 40-0 4-2 → 5-2 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Dolehide / A. Parks 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 4-2 → 5-2 E. Pridankina / Q. Tang 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 E. Pridankina / Q. Tang 30-0 40-0 3-0 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 15-30 30-30 2-0 → 3-0 E. Pridankina / Q. Tang 0-30 15-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Dolehide / A. Parks 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Pridankina / Q. Tang 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Pridankina / Q. Tang 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 C. Dolehide / A. Parks 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 C. Dolehide / A. Parks 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 C. Dolehide / A. Parks 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 E. Pridankina / Q. Tang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Dolehide / A. Parks None-None 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Zielinski / S. Hsieh vs M. Willis / H. Watson



Slam Wimbledon J. Zielinski / S. Hsieh J. Zielinski / S. Hsieh 6 3 4 M. Willis / H. Watson M. Willis / H. Watson 3 6 6 Vincitore: M. Willis/H. Watson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Willis / H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Zielinski / S. Hsieh 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Zielinski / S. Hsieh 0-30 0-40 3-3 → 3-4 M. Willis / H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 1-0 → 1-1 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 J. Zielinski / S. Hsieh 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Zielinski / S. Hsieh 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 M. Willis / H. Watson 15-0 15-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Willis / H. Watson 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Willis / H. Watson 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Willis / H. Watson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 J. Zielinski / S. Hsieh 15-0 30-0 3-3 → 4-3 M. Willis / H. Watson 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Willis / H. Watson 15-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Zielinski / S. Hsieh 0-15 15-15 15-30 30-30 40-A 2-0 → 2-1 M. Willis / H. Watson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Zielinski / S. Hsieh None-None 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon A. Guarachi / A. Rosolska A. Guarachi / A. Rosolska 2 2 G. Dabrowski / L. Stefani [2] G. Dabrowski / L. Stefani [2] 6 6 Vincitore: G. Dabrowski/L. Stefani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 2-4 → 2-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Guarachi / A. Rosolska 0-15 30-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-A 1-1 → 1-2 G. Dabrowski / L. Stefani 0-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 40-0 1-5 → 2-5 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 A. Guarachi / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 G. Dabrowski / L. Stefani 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Guarachi / A. Rosolska 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 G. Dabrowski / L. Stefani 30-0 40-0 40-15 40-40 0-1 → 0-2 A. Guarachi / A. Rosolska None-None 0-15 15-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

A. Guarachi/ A. Rosolskavs G. Dabrowski/ L. Stefani

A. Pavlasek / P. Rikl vs R. Hijikata / M. Polmans



Slam Wimbledon A. Pavlasek / P. Rikl A. Pavlasek / P. Rikl 6 6 R. Hijikata / M. Polmans R. Hijikata / M. Polmans 3 4 Vincitore: A. Pavlasek/P. Rikl Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 40-0 4-3 → 5-3 R. Hijikata / M. Polmans 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Hijikata / M. Polmans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Pavlasek / P. Rikl 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 30-15 0-1 → 1-1 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Hijikata / M. Polmans 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-15 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 A. Pavlasek / P. Rikl 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Hijikata / M. Polmans 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pavlasek / P. Rikl 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Hijikata / M. Polmans 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Pavlasek / P. Rikl None-None 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

H. Patten / O. Nicholls vs E. King / G. Dabrowski

