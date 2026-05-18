È successo contro Davidovich Fokina Copertina, Video

L’incredibile reazione di Moutet ad Amburgo (Video)

18/05/2026 17:46 9 commenti
Moutet che si cala i pantaloncini
Moutet che si cala i pantaloncini

Quando in campo c’è Corentin Moutet può accadere di tutto… Recentemente il talentoso ma assai bizzarro tennista francese si era reso protagonista di un lancio della racchetta oltre gli spalti al Challenger di Phoenix, per la frustrazione di un punto perso, gesto a dir poco deplorevole (oltre che pericoloso). Tuttavia nel corso del match di esordio all’ATP 500 di Amburgo andato in scena oggi, Corentin si è “superato” arrivando addirittura ad abbassare i suoi pantaloncini!

Opposto a Davidovich Fokina, Moutet ha perso uno scambio lottato sotto rete, con un lob dello spagnolo e quindi un doppio passante. Il francese non l’ha presa bene, calandosi i pants e mostrando il suo intimo in segno di frustrazione, ma gesto maleducato nei confronti dell’avversario e degli spettatori. Ovviamente è stato sanzionato con un warning. Questa la clip video che mostra il momento di follia di Moutet.

 

Moutet alla fine ha perso l’incontro con un duplice 6-4, ma il suo gesto ha fatto il giro del mondo sui social, nuova perla di una carriera vissuta “pericolosamente”…

Mario Cecchi

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9 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

giallu 18-05-2026 18:25

@ zedarioz (#4619137)

😀

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robi (Guest) 18-05-2026 18:25

diciamo che questo è il n.2/3 francese….ho detto tutto!

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zedarioz 18-05-2026 18:19

I francesi questo hanno…. :mrgreen:

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+1: giallu
tacchino freddo 18-05-2026 18:10

Scritto da Joe
TALENTOSO non si può leggere, abbiate pietà.

Perché?…grammaticalmente è corretto…talentuoso è più usato, ma è “figlio” di influenze francesi…tuttavia anche talentoso è correttissimo.

 6
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patric25 18-05-2026 18:04

è rimasto in mutande, che pagliaccio, ma se va bene a lui…

 5
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giallu 18-05-2026 17:57

Ahahahah, è riuscito ad andare oltre i più matti di sempre.
Ahahahah, per questo solo gli voglio bene.
Poi un TSO gli serve , zero dubbi.
Ma avrà per sempre la mia simpatia finché non mena nessuno!!!

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Joe (Guest) 18-05-2026 17:52

TALENTOSO non si può leggere, abbiate pietà.

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walden 18-05-2026 17:52

Quello è sulla strada per fare la fine di Kyrgios…un gesto del genere dovrebbe portare alla squalifica, altro che warning…

 2
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RED FURY (Guest) 18-05-2026 17:49

questo è proprio scemo….

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