L’incredibile reazione di Moutet ad Amburgo (Video)

Quando in campo c’è Corentin Moutet può accadere di tutto… Recentemente il talentoso ma assai bizzarro tennista francese si era reso protagonista di un lancio della racchetta oltre gli spalti al Challenger di Phoenix, per la frustrazione di un punto perso, gesto a dir poco deplorevole (oltre che pericoloso). Tuttavia nel corso del match di esordio all’ATP 500 di Amburgo andato in scena oggi, Corentin si è “superato” arrivando addirittura ad abbassare i suoi pantaloncini!

Opposto a Davidovich Fokina, Moutet ha perso uno scambio lottato sotto rete, con un lob dello spagnolo e quindi un doppio passante. Il francese non l’ha presa bene, calandosi i pants e mostrando il suo intimo in segno di frustrazione, ma gesto maleducato nei confronti dell’avversario e degli spettatori. Ovviamente è stato sanzionato con un warning. Questa la clip video che mostra il momento di follia di Moutet.

Corentin Moutet received a warning for taking off his shorts after losing a point to Davidovich Fokina in Hamburg The whistle 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/QVzet8UpFg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2026

Moutet alla fine ha perso l’incontro con un duplice 6-4, ma il suo gesto ha fatto il giro del mondo sui social, nuova perla di una carriera vissuta “pericolosamente”…

Mario Cecchi