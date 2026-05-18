L’incredibile reazione di Moutet ad Amburgo (Video)
Quando in campo c’è Corentin Moutet può accadere di tutto… Recentemente il talentoso ma assai bizzarro tennista francese si era reso protagonista di un lancio della racchetta oltre gli spalti al Challenger di Phoenix, per la frustrazione di un punto perso, gesto a dir poco deplorevole (oltre che pericoloso). Tuttavia nel corso del match di esordio all’ATP 500 di Amburgo andato in scena oggi, Corentin si è “superato” arrivando addirittura ad abbassare i suoi pantaloncini!
Opposto a Davidovich Fokina, Moutet ha perso uno scambio lottato sotto rete, con un lob dello spagnolo e quindi un doppio passante. Il francese non l’ha presa bene, calandosi i pants e mostrando il suo intimo in segno di frustrazione, ma gesto maleducato nei confronti dell’avversario e degli spettatori. Ovviamente è stato sanzionato con un warning. Questa la clip video che mostra il momento di follia di Moutet.
Corentin Moutet received a warning for taking off his shorts after losing a point to Davidovich Fokina in Hamburg
The whistle
😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/QVzet8UpFg
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 18, 2026
Moutet alla fine ha perso l’incontro con un duplice 6-4, ma il suo gesto ha fatto il giro del mondo sui social, nuova perla di una carriera vissuta “pericolosamente”…
Mario Cecchi
TAG: Corentin Moutet, Video
@ zedarioz (#4619137)
😀
diciamo che questo è il n.2/3 francese….ho detto tutto!
I francesi questo hanno….
Perché?…grammaticalmente è corretto…talentuoso è più usato, ma è “figlio” di influenze francesi…tuttavia anche talentoso è correttissimo.
è rimasto in mutande, che pagliaccio, ma se va bene a lui…
Ahahahah, è riuscito ad andare oltre i più matti di sempre.
Ahahahah, per questo solo gli voglio bene.
Poi un TSO gli serve , zero dubbi.
Ma avrà per sempre la mia simpatia finché non mena nessuno!!!
TALENTOSO non si può leggere, abbiate pietà.
Quello è sulla strada per fare la fine di Kyrgios…un gesto del genere dovrebbe portare alla squalifica, altro che warning…
questo è proprio scemo….