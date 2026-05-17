Challenger Cervia, Istanbul e Bangalore: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Massimo Giunta nella foto
Challenger 50 Cervia
Cervia, Italia · 17 Maggio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato, rovescio possibile · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Possibile rovescio pomeridiano
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
10:00
☀
16°
|
11:00
☀
18°
|
12:00
⛅
20°
|
13:00
⛅
21°
|
14:00
⛅
22°
|
15:00
⛅
21°
|
16:00
🌧
20°
|
17:00
⛅
20°
|
18:00
⛅
20°
|
19:00
⛅
19°
⚠ Possibile rovescio nel pomeriggio, poi nuove schiarite
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 50 Q1
☀ Soleggiato
🌧 Rovesci isolati
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Centrre Court – ore 10:00
Giorgio Tabacco vs Sergio Callejon Hernando
ATP Cervia
Giorgio Tabacco•
15
4
2
Sergio Callejon Hernando [8]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Callejon Hernando
15-0
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
G. Tabacco
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
S. Callejon Hernando
1-0 → 2-0
G. Tabacco
15-15
15-30
df
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Callejon Hernando
4-5 → 4-6
G. Tabacco
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
4-4 → 4-5
S. Callejon Hernando
4-3 → 4-4
S. Callejon Hernando
4-1 → 4-2
G. Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-1 → 4-1
S. Callejon Hernando
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-0 → 3-1
S. Callejon Hernando
1-0 → 2-0
G. Tabacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Tommaso Compagnucci vs Alessio Balestrieri
Il match deve ancora iniziare
Francesco Forti vs Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Carl Emil Overbeck vs Enrico Dalla Valle
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Federico Arnaboldi vs Gianmarco Ferrari
ATP Cervia
Federico Arnaboldi [2]•
30
7
3
Gianmarco Ferrari
15
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Ferrari
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-0 → 3-1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ferrari
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
F. Arnaboldi
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
3-3 → 3-4
F. Arnaboldi
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-1 → 3-2
G. Ferrari
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
F. Arnaboldi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Arnaboldi
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Daniel Bagnolini vs Sebastian Sorger
Il match deve ancora iniziare
Manuel Mazza vs Laurent Lokoli
Il match deve ancora iniziare
Olle Wallin vs Giovanni Oradini
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Federico Iannaccone vs Jelle Sels
ATP Cervia
Federico Iannaccone•
15
6
3
Jelle Sels [10]
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Sels
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
3-0 → 3-1
F. Iannaccone
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
J. Sels
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Sels
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
5-4 → 6-4
F. Iannaccone
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
4-4 → 5-4
J. Sels
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
J. Sels
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 1-3
F. Iannaccone
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 1-2
J. Sels
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Iannaccone
0-15
15-15
15-30
df
15-40
0-0 → 0-1
Petr Nesterov vs Pierluigi Basile
Il match deve ancora iniziare
Vito Antonio Darderi vs Luca Potenza
Il match deve ancora iniziare
Samuel Vincent Ruggeri vs Lorenzo Carboni
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Istanbul
Istanbul, Turchia · 17 Maggio 2026
|⛅
|
20°C
Variabile, rovesci a tratti · Picco 24°C
|
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Rovesci nelle ore centrali
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
🌧
22°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
23°
|
15:00
🌧
24°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
⛅
20°
|
19:00
⛅
19°
|
20:00
⛅
18°
⚠ Rovesci possibili tra tarda mattinata e metà pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
CH 75 Q1
⛅ Sole e nubi
🌧 Rovesci
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Tugra Duran vs Reda Bennani
ATP Istanbul
Tugra Duran
0
5
Reda Bennani [10]•
0
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Duran
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
df
5-5 → 5-6
R. Bennani
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-5 → 5-5
T. Duran
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
4-4 → 4-5
R. Bennani
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 4-4
T. Duran
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-3 → 4-3
T. Duran
0-15
df
30-15
40-15
40-30
2-2 → 3-2
R. Bennani
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Duran
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
Kaan Isik Kosaner vs Lukas Pokorny
Il match deve ancora iniziare
Daniel Dutra da Silva vs Denis Klok
Il match deve ancora iniziare
Lucas Poullain vs Michal Krajci
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 10:00
Anton Matusevich
vs Ergi Kirkin
ATP Istanbul
Anton Matusevich [6]
A
6
4
Ergi Kirkin•
40
3
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Kirkin
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
A. Matusevich
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Kirkin
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 3-4
A. Matusevich
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
A. Matusevich
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 2-2
A. Matusevich
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
30-30
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Matusevich
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 6-3
E. Kirkin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
E. Kirkin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
E. Kirkin
15-0
15-15
15-30
df
15-40
1-0 → 2-0
A. Matusevich
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-0 → 1-0
Alafia Ayeni vs Imanol Lopez Morillo
Il match deve ancora iniziare
Alejo Sanchez Quilez vs Michiel De Krom
Il match deve ancora iniziare
Aleksandr Braynin vs Karim Bennani
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:00
Melih Anavatan
vs Maxwell Mckennon
ATP Istanbul
Melih Anavatan
0
6
3
Maxwell Mckennon [9]•
0
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Anavatan
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 3-5
M. Mckennon
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 3-4
M. Mckennon
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
2-2 → 3-2
M. Mckennon
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 2-1
M. Mckennon
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Mckennon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
M. Anavatan
0-15
df
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
M. Mckennon
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
4-0 → 4-1
Paulo Andre Saraiva Dos Santos vs Toprak Avcibasi
Il match deve ancora iniziare
Cem Ilkel vs Vladyslav Orlov
Il match deve ancora iniziare
Yurii Dzhavakian vs Georgii Kravchenko
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Bangalore
Bangalore, India · 17 Maggio 2026
|⛅
|
31°C
Caldo, temporali serali · Picco 34°C
|
|CIELO
|Nuvole e sole
|PIOGGIA
|Temporali dal tardo pomeriggio
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 17 Maggio
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
34°
|
16:00
☁
33°
|
17:00
⛈
31°
|
18:00
☁
30°
|
19:00
⛈
28°
|
20:00
☁
28°
|
21:00
☁
27°
|
22:00
⛈
26°
|
23:00
☁
25°
🔥 Caldo nelle ore centrali, temporali possibili dal tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 17 Maggio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
CH 50 Q1
⛅ Nuvole e sole
⛈ Temporali
🔥 Caldo
🎾 Qualificazioni
🏀 Cemento
CENTRE COURT – ore 07:30
Volodymyr Iakubenko vs Naoya Honda
ATP Bengaluru
Volodymyr Iakubenko
6
5
Naoya Honda [10]
7
7
Vincitore: Honda
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Honda
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
ace
5-5 → 5-6
V. Iakubenko
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
40-30
4-5 → 5-5
N. Honda
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-5 → 4-5
N. Honda
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-4 → 2-5
V. Iakubenko
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
2*-2
2-3*
3-3*
3*-4
ace
4*-4
4-5*
4-6*
5*-6
6-6 → 6-7
V. Iakubenko
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
5-5 → 6-5
N. Honda
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
5-4 → 5-5
V. Iakubenko
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
V. Iakubenko
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
V. Iakubenko
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
0-0 → 1-0
Moerani Bouzige vs Aradhya Kshitij
ATP Bengaluru
Moerani Bouzige [1]
A
3
4
Aradhya Kshitij•
40
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Kshitij
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
M. Bouzige
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-3 → 4-3
A. Kshitij
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-2 → 3-3
M. Bouzige
0-15
df
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Kshitij
15-0
ace
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
3-5 → 3-6
A. Kshitij
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 1-4
M. Bouzige
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-2 → 1-3
M. Bouzige
0-15
df
15-15
30-15
40-15
0-1 → 1-1
A. Kshitij
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
ace
0-0 → 0-1
Abhinav Sanjeev Shanmugam vs Dev Javia
Il match deve ancora iniziare
Thanapet Chanta vs Rethin Pranav Senthil Kumar
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 07:30
Amit Vales vs Maan Kesharwani
ATP Bengaluru
Amit Vales [4]
6
6
Maan Kesharwani
2
4
Vincitore: Vales
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kesharwani
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
40-40
ace
5-3 → 5-4
A. Vales
0-15
0-30
15-30
30-30
40-40
A-40
4-3 → 5-3
A. Vales
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
M. Kesharwani
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
A. Vales
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
1-2 → 2-2
M. Kesharwani
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Kesharwani
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Vales
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
5-2 → 6-2
A. Vales
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-40
A-40
ace
3-2 → 4-2
M. Kesharwani
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
A-40
3-1 → 3-2
A. Vales
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Kesharwani
0-15
0-30
df
15-30
ace
15-40
30-40
ace
1-1 → 2-1
A. Vales
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
0-1 → 1-1
Tomohiro Masabayashi vs Nitin Kumar Sinha
ATP Bengaluru
Tomohiro Masabayashi•
A
4
6
4
Nitin Kumar Sinha [8]
40
6
2
5
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Masabayashi
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
T. Masabayashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-4 → 4-4
T. Masabayashi
30-0
30-15
30-30
df
40-30
2-3 → 3-3
N. Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
T. Masabayashi
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
T. Masabayashi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
N. Kumar Sinha
15-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 4-1
N. Kumar Sinha
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-0 → 2-1
T. Masabayashi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Kumar Sinha
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Masabayashi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
N. Kumar Sinha
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
T. Masabayashi
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
N. Kumar Sinha
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
N. Kumar Sinha
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 0-1
Taiyo Yamanaka vs Adil Kalyanpur
Il match deve ancora iniziare
Aryan Lakshmanan vs Ronit Karki
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 07:30
Christopher Papa
vs Daisuke Sumizawa
ATP Bengaluru
Christopher Papa
6
6
Daisuke Sumizawa [7]
1
2
Vincitore: Papa
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Sumizawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-0 → 4-1
C. Papa
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
df
1-0 → 2-0
D. Sumizawa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Sumizawa
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
40-A
3-0 → 4-0
Joshua Charlton vs Mahesh Kumar Vishal Vasudev
ATP Bengaluru
Joshua Charlton [3]
6
6
Mahesh Kumar Vishal Vasudev
4
4
Vincitore: Charlton
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Kumar Vishal Vasudev
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
J. Charlton
15-0
ace
30-0
40-15
ace
40-30
ace
4-3 → 5-3
M. Kumar Vishal Vasudev
4-2 → 4-3
J. Charlton
15-0
15-15
30-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 4-2
M. Kumar Vishal Vasudev
3-1 → 3-2
M. Kumar Vishal Vasudev
1-1 → 2-1
M. Kumar Vishal Vasudev
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Kumar Vishal Vasudev
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
40-30
df
40-40
A-40
5-3 → 5-4
J. Charlton
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-3 → 5-3
M. Kumar Vishal Vasudev
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
M. Kumar Vishal Vasudev
2-2 → 2-3
M. Kumar Vishal Vasudev
1-1 → 1-2
J. Charlton
0-15
15-15
ace
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
M. Kumar Vishal Vasudev
0-0 → 0-1
Yuta Kawahashi vs Ryotaro Taguchi
ATP Bengaluru
Yuta Kawahashi [2]
0
7
0
Ryotaro Taguchi•
15
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
R. Taguchi
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
6-5 → 6-6
Y. Kawahashi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 6-5
R. Taguchi
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
ace
2-3 → 3-3
Y. Kawahashi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
2-2 → 2-3
R. Taguchi
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
Y. Kawahashi
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Arjun Mehrotra vs Grigoriy Lomakin
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit