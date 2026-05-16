Svitolina regina di Roma: “Orgogliosa di come ho gestito i nervi”. Gauff delusa: “Ho avuto tante occasioni, ma sono stata troppo passiva” (Video partita)

Elina Svitolina torna a trionfare agli Internazionali BNL d’Italia. L’ucraina ha battuto Coco Gauff in finale con il punteggio di 6-4 6-7 6-2, conquistando il suo terzo titolo a Roma e il 20° titolo in carriera. Una vittoria di enorme valore, arrivata al termine di un percorso durissimo e di una finale combattuta, nella quale Svitolina ha saputo gestire meglio i momenti chiave.

Dopo la vittoria, Svitolina ha parlato con grande emozione del successo: “È stata sicuramente una battaglia estremamente dura. Sono molto felice del modo in cui sono riuscita a gestire i nervi, non solo oggi ma durante tutto il torneo. Sono state due settimane difficili, ma sono molto felice di come ho giocato e di come il mio corpo ha reagito in queste partite così dure. Sono molto orgogliosa dello sforzo”.

L’ucraina ha poi spiegato il valore di questo titolo, arrivato dopo anni complessi e dopo il rientro ai massimi livelli: “Ho vinto titoli diversi in periodi diversi della mia carriera, è difficile dire quale sia stato il più difficile. Ogni titolo ha la sua storia. Questo credo sia stato uno dei tabelloni più duri che abbia mai avuto in un torneo. Sono molto orgogliosa di come sono riuscita a gestirmi, a gestire i nervi e a essere costante”.

Svitolina guarda ora al Roland Garros con rinnovata fiducia, ma senza perdere realismo: “Ovviamente questo mi dà molta fiducia e una buona prospettiva verso Parigi. Ma voglio restare concentrata, lavorare e prepararmi dal primo turno. Ci sono giocatrici molto dure, non puoi sottovalutare nessuna. Tutte vogliono batterti, non hanno nulla da perdere”.

Un pensiero speciale è andato anche a Gael Monfils, che ha seguito da vicino il suo percorso: “Ho parlato con lui prima della cerimonia. Era molto felice, molto orgoglioso dello sforzo. Sa quanto significhi per me vincere qui e conquistare il mio ventesimo titolo. Volevo arrivare a questo numero prima della fine della carriera”.

Dall’altra parte, Coco Gauff ha lasciato Roma con amarezza ma anche con la consapevolezza di aver disputato un torneo importante. La statunitense ha riconosciuto di aver sprecato troppe occasioni, soprattutto nei game di risposta.

“Oggi è sicuramente una partita da cui devo imparare. Mi sono data tante opportunità e semplicemente non le ho sfruttate. In certi momenti ho giocato in modo troppo passivo. È un’esperienza da cui imparare per la prossima volta”, ha dichiarato Gauff.

Il dato più pesante riguarda i 17 break point avuti durante la partita, dei quali ne ha convertiti soltanto tre. Coco ha spiegato così la sua difficoltà: “Non credo mancasse qualcosa nel mio gioco. Era più una questione di nervi. Quando ti crei così tante opportunità, vuol dire che il tuo gioco funziona. Devi solo essere migliore in quei punti. Penso di essere stata troppo passiva”.

Gauff ha poi aggiunto: “In alcune occasioni sono stata anche sfortunata, soprattutto nel primo set, con qualche nastro. Lei ha alzato il livello. Ma in molti casi credo di non aver messo abbastanza peso sulla palla”.

Nonostante la delusione, la finalista americana ha provato a guardare il lato positivo del torneo: “Sono felice di essere arrivata in finale, considerando che i primi turni erano stati difficili. Però adesso la delusione è immediata, perché sentivo di giocare bene, ma ogni volta che avevo un’opportunità finivo per giocare male”.

In vista del Roland Garros, Gauff sa di avere molto materiale su cui lavorare: “Ci sono tanti aspetti positivi che posso portare via da questo torneo e tante cose da imparare. Questa settimana ho vissuto tutti gli alti e bassi che un torneo può darti prima di uno Slam: sono stata sotto, sono stata avanti, ho perso vantaggi, sono arrivata in finale, ho salvato match point. Credo di aver vissuto ogni scenario possibile per prepararmi a Parigi”.

Svitolina, invece, lascia Roma con un titolo pesantissimo e con la sensazione di aver ritrovato una delle migliori versioni di sé stessa. Dopo aver battuto giocatrici di altissimo livello e dopo aver dominato il terzo set della finale, l’ucraina arriva a Parigi con grande fiducia.

Roma incorona ancora una volta Elina Svitolina. Coco Gauff si ferma a un passo dal titolo, ma il suo percorso resta importante. La finale del Foro Italico ha raccontato due storie diverse: la rinascita vincente dell’ucraina e la crescita, ancora piena di margini, della giovane americana.





Dal Foro Italico il nostro inviato, Enrico Milani