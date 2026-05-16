Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 125 Parma e Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e Finali. WTA 500 Straburgo e WTA 250 Rabati – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE)

16/05/2026 09:00 Nessun commento
Dalila Spiteri nella foto
Dalila Spiteri nella foto

🇮🇹
WTA 125 Parma
Parma, Italia  ·  16 Maggio 2026

10°C
Rovesci al mattino, poi sole  ·  Picco 21°C
CIELO In miglioramento
PIOGGIA Rovesci al mattino
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
13°
11:00
🌧
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
19°
16:00
20°
17:00
21°
18:00
20°
19:00
19°
⚠  Allerta gialla temporali in Emilia-Romagna fino alle 19:59
🎾  Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
WTA F
🌧  Rovesci
☀  Schiarite
⚠  Allerta temporali
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(3) Dayana Yastremska UKR vs (2) Jessica Bouzas Maneiro ESP

WTA Parma 125
Dayana Yastremska [3]
40
6
Jessica Bouzas Maneiro [2]
A
5
Mostra dettagli

(3) I-Hsuan Cho TPE / (3) Yi-Tsen Cho TPE vs Marta Lombardini ITA / Federica Urgesi ITA Non prima 11:30

WTA Parma 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]
40
5
Marta Lombardini / Federica Urgesi
30
2
Mostra dettagli

(4) Barbora Krejcikova CZE vs it

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
WTA 125 Parigi
Parigi, Francia  ·  16 Maggio 2026

8°C
Sole e nubi, rovesci tardi  ·  Picco 16°C
CIELO Variabile
PIOGGIA Rovesci tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
10°
11:00
12°
12:00
14°
13:00
14°
14:00
14°
15:00
15°
16:00
🌧
15°
17:00
🌧
16°
18:00
15°
19:00
14°
⚠  Possibili rovesci nel tardo pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
WTA SF
⛅  Sole e nubi
🌧  Rovesci
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 11:30
(1) Lyudmyla Kichenok UKR / (1) Desirae Krawczyk USA vs Shuko Aoyama JPN / En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

(1) Madison Keys USA vs (7) Yuliia Starodubtseva UKR Non prima 13:00

WTA Paris 125
Madison Keys [1]
0
0
Yuliia Starodubtseva [7]
0
0
Mostra dettagli

Diane Parry FRA vs Alina Charaeva RUS

Il match deve ancora iniziare







🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia  ·  16 Maggio 2026

🌧
8°C
Pioggia al mattino, poi nubi  ·  Picco 15°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Pioggia al mattino
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Maggio
10:00
🌧
11:00
10°
12:00
11°
13:00
11°
14:00
12°
15:00
12°
16:00
13°
17:00
14°
18:00
15°
19:00
13°
⚠  Pioggia al mattino, miglioramento progressivo in serata
🎾  Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 500 Q1
🌧  Pioggia
☁  Nuvoloso
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Oksana Selekhmeteva RUS vs (8) Sofia Kenin USA

WTA Strasbourg
Oksana Selekhmeteva
0
1
Sofia Kenin [8]
0
4
Mostra dettagli

Ksenia Efremova FRA vs (6) Oleksandra Oliynykova UKR

Il match deve ancora iniziare

(4) Elsa Jacquemot FRA vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 14:00

WTA Strasbourg
Elsa Jacquemot [4]
0
1
Anastasia Zakharova
30
2
Mostra dettagli





Court 1 – ore 10:30
Beatriz Haddad Maia BRA vs (7) Shuai Zhang CHN
WTA Strasbourg
Beatriz Haddad Maia
0
1
Shuai Zhang [7]
0
3
Mostra dettagli

(3) Talia Gibson AUS vs Eva Lys GER

WTA Strasbourg
Talia Gibson [3]
6
3
6
Eva Lys
2
6
0
Vincitore: Gibson
Mostra dettagli

Valentina Steiner GER vs (5) Daria Kasatkina AUS

WTA Strasbourg
Valentina Steiner
0
0
Daria Kasatkina [5]
0
0
Mostra dettagli





Court 2 – ore 10:30
(1) McCartney Kessler USA vs Renata Zarazua MEX
WTA Strasbourg
McCartney Kessler [1]
40
0
Renata Zarazua
A
2
Mostra dettagli

(2) Antonia Ruzic CRO vs Yulia Putintseva KAZ

WTA Strasbourg
Antonia Ruzic [2]
15
4
3
Yulia Putintseva
15
6
3
Mostra dettagli







🇲🇦
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco  ·  16 Maggio 2026

14°C
Sole e nubi, mite  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente soleggiato
PIOGGIA Breve rovescio possibile
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 16 Maggio
09:00
14°
10:00
15°
11:00
17°
12:00
19°
13:00
🌧
20°
14:00
20°
15:00
20°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
⚠  Giornata mite, breve rovescio possibile nelle ore centrali
🎾  Programma del giorno — 16 Maggio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 250 Q1
☀  Soleggiato
🌧  Rovesci isolati
🎾  Qualificazioni


🏀  Terra Battuta

Court Central – ore 12:00
Diletta Cherubini ITA vs (7) Vera Zvonareva RUS Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Fiona Ferro FRA vs Ekaterina Kazionova RUS Non prima 12:30

WTA Rabat
Fiona Ferro [1]
30
6
1
Ekaterina Kazionova
0
1
0
Mostra dettagli

Amandine Hesse FRA vs (6) Elina Avanesyan ARM Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 12:00
(3) Dalila Spiteri ITA vs Georgina Garcia Perez ESP Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Carolina Alves BRA vs Lisa Zaar SWE Non prima 12:30

WTA Rabat
Carolina Alves [4]
0
0
Lisa Zaar
40
1
Mostra dettagli

(2) Anastasia Zolotareva RUS vs Zhibek Kulambayeva KAZ Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 13:00
Maria Teixido Garcia ESP vs (8) Caijsa Hennemann SWE Inizio 12:30
WTA Rabat
Maria Teixido Garcia
40
3
0
Caijsa Hennemann [8]
30
6
1
Mostra dettagli

Alana Smith USA vs (5) Victoria Bosio ARG Non prima 14:30

Il match deve ancora iniziare

TAG: