WTA 125 Parma e Parigi: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e Finali. WTA 500 Straburgo e WTA 250 Rabati – I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali (LIVE)

Dalila Spiteri nella foto
WTA 125 Parma
Parma, Italia · 16 Maggio 2026
|⛅
|
10°C
Rovesci al mattino, poi sole · Picco 21°C
|
|CIELO
|In miglioramento
|PIOGGIA
|Rovesci al mattino
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
|
10:00
☁
13°
|
11:00
🌧
14°
|
12:00
⛅
16°
|
13:00
⛅
17°
|
14:00
☀
18°
|
15:00
☀
19°
|
16:00
☀
20°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
20°
|
19:00
☀
19°
⚠ Allerta gialla temporali in Emilia-Romagna fino alle 19:59
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
WTA F
🌧 Rovesci
☀ Schiarite
⚠ Allerta temporali
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(3) Dayana Yastremska vs (2) Jessica Bouzas Maneiro
WTA Parma 125
Dayana Yastremska [3]•
40
6
Jessica Bouzas Maneiro [2]
A
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Dayana Yastremska
5-4 → 5-5
Jessica Bouzas Maneiro
5-3 → 5-4
Dayana Yastremska
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Dayana Yastremska
2-3 → 3-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Dayana Yastremska
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Dayana Yastremska
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 1-1
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
(3) I-Hsuan Cho / (3) Yi-Tsen Cho vs Marta Lombardini / Federica Urgesi Non prima 11:30
WTA Parma 125
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho [3]•
40
5
Marta Lombardini / Federica Urgesi
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
(4) Barbora Krejcikova vs
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Parigi
Parigi, Francia · 16 Maggio 2026
|⛅
|
8°C
Sole e nubi, rovesci tardi · Picco 16°C
|
|CIELO
|Variabile
|PIOGGIA
|Rovesci tardo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
|
10:00
☀
10°
|
11:00
☀
12°
|
12:00
⛅
14°
|
13:00
⛅
14°
|
14:00
☁
14°
|
15:00
⛅
15°
|
16:00
🌧
15°
|
17:00
🌧
16°
|
18:00
⛅
15°
|
19:00
⛅
14°
⚠ Possibili rovesci nel tardo pomeriggio
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Semifinali · Terra Battuta
|
WTA SF
⛅ Sole e nubi
🌧 Rovesci
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 11:30
(1) Lyudmyla Kichenok / (1) Desirae Krawczyk vs Shuko Aoyama / En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
(1) Madison Keys vs (7) Yuliia Starodubtseva Non prima 13:00
WTA Paris 125
Madison Keys [1]
0
0
Yuliia Starodubtseva [7]
0
0
Diane Parry vs Alina Charaeva
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Strasburgo
Strasburgo, Francia · 16 Maggio 2026
|🌧
|
8°C
Pioggia al mattino, poi nubi · Picco 15°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Pioggia al mattino
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
|
10:00
🌧
9°
|
11:00
☁
10°
|
12:00
☁
11°
|
13:00
☁
11°
|
14:00
☁
12°
|
15:00
☁
12°
|
16:00
☁
13°
|
17:00
☁
14°
|
18:00
☁
15°
|
19:00
☁
13°
⚠ Pioggia al mattino, miglioramento progressivo in serata
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
WTA 500 Q1
🌧 Pioggia
☁ Nuvoloso
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Patrice Dominguez – ore 10:30
Oksana Selekhmeteva vs (8) Sofia Kenin
WTA Strasbourg
Oksana Selekhmeteva
0
1
Sofia Kenin [8]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofia Kenin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Oksana Selekhmeteva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
Oksana Selekhmeteva
0-1 → 0-2
Sofia Kenin
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Ksenia Efremova vs (6) Oleksandra Oliynykova
Il match deve ancora iniziare
(4) Elsa Jacquemot vs Anastasia Zakharova Non prima 14:00
WTA Strasbourg
Elsa Jacquemot [4]
0
1
Anastasia Zakharova•
30
2
Court 1 – ore 10:30
Beatriz Haddad Maia
vs (7) Shuai Zhang
WTA Strasbourg
Beatriz Haddad Maia
0
1
Shuai Zhang [7]•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
Shuai Zhang
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 1-0
(3) Talia Gibson vs Eva Lys
WTA Strasbourg
Talia Gibson [3]
6
3
6
Eva Lys
2
6
0
Vincitore: Gibson
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Valentina Steiner vs (5) Daria Kasatkina
WTA Strasbourg
Valentina Steiner
0
0
Daria Kasatkina [5]
0
0
Court 2 – ore 10:30
(1) McCartney Kessler
vs Renata Zarazua
WTA Strasbourg
McCartney Kessler [1]
40
0
Renata Zarazua•
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Renata Zarazua
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
McCartney Kessler
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
(2) Antonia Ruzic vs Yulia Putintseva
WTA Strasbourg
Antonia Ruzic [2]•
15
4
3
Yulia Putintseva
15
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
WTA 250 Rabat
Rabat, Marocco · 16 Maggio 2026
|⛅
|
14°C
Sole e nubi, mite · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato
|PIOGGIA
|Breve rovescio possibile
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 16 Maggio
|
09:00
☀
14°
|
10:00
☀
15°
|
11:00
☀
17°
|
12:00
☀
19°
|
13:00
🌧
20°
|
14:00
⛅
20°
|
15:00
☀
20°
|
16:00
☀
22°
|
17:00
☀
21°
|
18:00
☀
20°
⚠ Giornata mite, breve rovescio possibile nelle ore centrali
🎾 Programma del giorno — 16 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
|
WTA 250 Q1
☀ Soleggiato
🌧 Rovesci isolati
🎾 Qualificazioni
🏀 Terra Battuta
Court Central – ore 12:00
Diletta Cherubini vs (7) Vera Zvonareva Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Fiona Ferro vs Ekaterina Kazionova Non prima 12:30
WTA Rabat
Fiona Ferro [1]•
30
6
1
Ekaterina Kazionova
0
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Amandine Hesse vs (6) Elina Avanesyan Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
(3) Dalila Spiteri
vs Georgina Garcia Perez Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Carolina Alves vs Lisa Zaar Non prima 12:30
WTA Rabat
Carolina Alves [4]•
0
0
Lisa Zaar
40
1
(2) Anastasia Zolotareva vs Zhibek Kulambayeva Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 13:00
Maria Teixido Garcia
vs (8) Caijsa Hennemann Inizio 12:30
WTA Rabat
Maria Teixido Garcia
40
3
0
Caijsa Hennemann [8]•
30
6
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alana Smith vs (5) Victoria Bosio Non prima 14:30
Il match deve ancora iniziare
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