Roland Garros: La situazione aggiornata Md e Quali singolare maschile e femminile. Al momento 25 azzurri tra Md e Quali
🎾 ROLAND GARROS 2026
🇮🇹 GLI ITALIANI IN ENTRY LIST
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY
📊 RIEPILOGO PRESENZE ITALIANE
Main Draw uomini: 8 giocatori
Qualificazioni uomini: 10 giocatori
Main Draw donne: 2 giocatrici
Qualificazioni donne: 5 giocatrici
Totale italiani/e tra Main Draw e qualificazioni: 25
Con gli alternates italiani delle qualificazioni maschili il totale dei nomi in lista sale a 27.
UOMINI – MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 • Musetti 🇮🇹 • Cobolli 🇮🇹 • Darderi 🇮🇹 • Sonego 🇮🇹 • Bellucci 🇮🇹 • Berrettini 🇮🇹 • Arnaldi 🇮🇹 IN
UOMINI – QUALIFICAZIONI
Maestrelli 🇮🇹 • Pellegrino 🇮🇹 • Travaglia 🇮🇹 • Nardi 🇮🇹 • Passaro 🇮🇹 • Zeppieri 🇮🇹 • Cecchinato 🇮🇹 • Gigante 🇮🇹 • Cinà 🇮🇹 • Giustino 🇮🇹
DONNE – MAIN DRAW
Paolini 🇮🇹 • Cocciaretto 🇮🇹
DONNE – QUALIFICAZIONI
Trevisan 🇮🇹 SR • Stefanini 🇮🇹 • Pigato 🇮🇹 • Brancaccio 🇮🇹 • Bronzetti 🇮🇹
ALTERNATES ITALIANI QUALIFICAZIONI UOMINI
Cadenasso 🇮🇹 • Napolitano 🇮🇹
🇮🇹 Italiani/e evidenziati in verde
IN = entrato in lista • SR = special ranking
Roland Garros 2026 • Italia • Main Draw & Qualificazioni
🎾 ROLAND GARROS
🇫🇷 ENTRY LIST UOMINI
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY
MAIN DRAW
Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • de Minaur 🇦🇺 (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • Musetti 🇮🇹 (9) • Medvedev 🏳️ (10) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (12) • Lehecka 🇨🇿 (13) • Khachanov 🏳️ (14) • Rublev 🏳️ (15) • Cobolli 🇮🇹 (16) • Vacherot 🇲🇨 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • F. Cerundolo 🇦🇷 (19) • Tiafoe 🇺🇸 (20) • Darderi 🇮🇹 (21) • Tien 🇺🇸 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Norrie 🇬🇧 (24) • Mensik 🇨🇿 (25) • Rinderknech 🇫🇷 (26) • Rune 🇩🇰 (27) • Draper 🇬🇧 (28) • Etcheverry 🇦🇷 (29) • Fils 🇫🇷 (30) • Moutet 🇫🇷 (31) • Griekspoor 🇳🇱 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Fonseca 🇧🇷 (35) • Michelsen 🇺🇸 (36) • Diallo 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Shapovalov 🇨🇦 (39) • Bergs 🇧🇪 (40) • Atmane 🇫🇷 (41) • Marozsan 🇭🇺 (42) • Korda 🇺🇸 (43) • Navone 🇦🇷 (44) • Tabilo 🇨🇱 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Machac 🇨🇿 (47) • Cilic 🇭🇷 (48) • van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Quinn 🇺🇸 (50) • Hanfmann 🇩🇪 (51) • Borges 🇵🇹 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Jodar 🇪🇸 (55) • Altmaier 🇩🇪 (56) • Baez 🇦🇷 (57) • Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Popyrin 🇦🇺 (59) • Buse 🇵🇪 (60) • Zhang 🇨🇳 (60) PR • Burruchaga 🇦🇷 (61) • Brooksby 🇺🇸 (62) • Hurkacz 🇵🇱 (63) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Collignon 🇧🇪 (65) • Sonego 🇮🇹 (66) • Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Opelka 🇺🇸 (68) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (69) • Duckworth 🇦🇺 (70) • Cazaux 🇫🇷 (71) • Blockx 🇧🇪 (72) • Majchrzak 🇵🇱 (73) • Tirante 🇦🇷 (74) • Shevchenko 🇰🇿 (75) • Giron 🇺🇸 (76) • Royer 🇫🇷 (77) • Kopriva 🇨🇿 (78) • Bellucci 🇮🇹 (79) • Trungelliti 🇦🇷 (80) • Struff 🇩🇪 (81) • Dzumhur 🇧🇦 (82) • Garin 🇨🇱 (83) • Svajda 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR • Spizzirri 🇺🇸 (85) • Ofner 🇦🇹 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Medjedovic 🇷🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Halys 🇫🇷 (90) • Berrettini 🇮🇹 (91) • Comesana 🇦🇷 (92) • Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95) • Kypson 🇺🇸 (96) • Vallejo 🇵🇾 (97) • Fearnley 🇬🇧 (98) • Kovacevic 🇺🇸 (99) • Van Assche 🇫🇷 (100) • Landaluce 🇪🇸 (101) • Wu 🇨🇳 (102) • Hijikata 🇦🇺 (103) IN • Merida 🇪🇸 (104) IN • Arnaldi 🇮🇹 (105) IN
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Bonzi 🇫🇷 (106) • 5. Wawrinka 🇨🇭 (107) • 6. de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Walton 🇦🇺 (109) • 8. Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Nava 🇺🇸 (112) • 11. Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Choinski 🇬🇧 (117)
QUALIFICAZIONI
Merida 🇪🇸 (102) • Arnaldi 🇮🇹 (103) • Bonzi 🇫🇷 (104) • Molcan 🇸🇰 (107) • Shimabukuro 🇯🇵 (108) • de Jong 🇳🇱 (109) • Misolic 🇦🇹 (111) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Droguet 🇫🇷 (113) • Schoolkate 🇦🇺 (114) • Gaston 🇫🇷 (115) • Nava 🇺🇸 (116) • Walton 🇦🇺 (117) • Rocha 🇵🇹 (118) • Choinski 🇬🇧 (119) • Basilashvili 🇬🇪 (120) • Virtanen 🇫🇮 (121) • Wong 🇭🇰 (122) • Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Gaubas 🇱🇹 (124) • McDonald 🇺🇸 (125) • Damm 🇺🇸 (126) • Svrcina 🇨🇿 (127) • Mochizuki 🇯🇵 (128) • Riedi 🇨🇭 (129) • Pellegrino 🇮🇹 (130) • Taberner 🇪🇸 (131) • Dellien 🇧🇴 (132) • Martinez 🇪🇸 (133) • Sweeny 🇦🇺 (134) • Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Faria 🇵🇹 (136) • Dimitrov 🇧🇬 (137) • Lajovic 🇷🇸 (138) • Gea 🇫🇷 (139) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Nardi 🇮🇹 (142) • O’Connell 🇦🇺 (143) • Echargui 🇹🇳 (144) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Bolt 🇦🇺 (147) • Piros 🇭🇺 (148) • Passaro 🇮🇹 (149) • Gojo 🇭🇷 (150) • Jacquet 🇫🇷 (151) • Mejia 🇨🇴 (152) • Harris 🇬🇧 (153) • Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Jarry 🇨🇱 (156) • Bu 🇨🇳 (157) • Draxl 🇨🇦 (158) • Sakamoto 🇯🇵 (159) • Fery 🇬🇧 (161) • Rodionov 🇦🇹 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Samuel 🇬🇧 (163) • Lajal 🇪🇪 (164) • Zeppieri 🇮🇹 (165) • Blanchet 🇫🇷 (166) • Tabur 🇫🇷 (167) • Tseng 🇹🇼 (168) • Moller 🇩🇰 (169) • Barrena 🇦🇷 (170) • Rodesch 🇱🇺 (171) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Coria 🇦🇷 (172) PR • Kym 🇨🇭 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Ymer 🇸🇪 (175) • Safiullin 🏳️ (176) • Basavareddy 🇺🇸 (177) • Glinka 🇪🇪 (178) • Chidekh 🇫🇷 (179) • Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Kolar 🇨🇿 (182) • Mayot 🇫🇷 (183) • Bueno 🇵🇪 (184) • Holmgren 🇩🇰 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Gomez 🇦🇷 (187) • Cecchinato 🇮🇹 (188) • Mikrut 🇭🇷 (189) • Smith 🇺🇸 (190) • Sachko 🇺🇦 (191) • Tomic 🇦🇺 (192) • Den Ouden 🇳🇱 (193) • Gigante 🇮🇹 (194) • Neumayer 🇦🇹 (195) • Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Clarke 🇬🇧 (197) • Skatov 🇰🇿 (198) • Olivieri 🇦🇷 (199) • Galarneau 🇨🇦 (201) • Evans 🇬🇧 (202) • Noguchi 🇯🇵 (203) • Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Cina 🇮🇹 (205) • Dodig 🇭🇷 (206) • Ficovich 🇦🇷 (207) • Bailly 🇧🇪 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Grenier 🇫🇷 (210) • Heide 🇧🇷 (211) • Bertola 🇨🇭 (212) • Sun 🇨🇳 (213) • Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Midon 🇦🇷 (215) • Added 🇫🇷 (216) • Andrade 🇪🇨 (217) • Hsu 🇹🇼 (218) • Zhou 🇨🇳 (219) • Pavlovic 🇫🇷 (220) • Broady 🇬🇧 (221) • Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Crawford 🇬🇧 (223) • Wendelken 🇬🇧 (224) • Herbert 🇫🇷 (225) IN • Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Simakin 🏳️ (227) • 4. Dougaz 🇹🇳 (227) PR • 5. Gentzsch 🇩🇪 (228) • 6. Coppejans 🇧🇪 (229) • 7. McCabe 🇦🇺 (230) • 8. Gill 🇬🇧 (231) • 9. Cadenasso 🇮🇹 (232) • 10. Houkes 🇳🇱 (233) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (234) • 12. Broom 🇬🇧 (235) • 13. Seyboth Wild 🇧🇷 (238) • 14. Fatic 🇧🇦 (239) • 15. Moro Canas 🇪🇸 (240) • 16. Uchida 🇯🇵 (241) • 17. Watanuki 🇯🇵 (242) • 18. Napolitano 🇮🇹 (243) • 19. Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Onclin 🇧🇪 (246)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
Sbarra rossa = giocatore cancellato dalla entry list
IN = entrato in lista • PR = protected ranking
Roland Garros 2026 • Uomini • Main Draw & Qualificazioni • Clay
🎾 ROLAND GARROS
🇫🇷 ENTRY LIST DONNE
MAIN DRAW & QUALIFICAZIONI • CLAY
MAIN DRAW
Sabalenka 🏳️ (1) • Rybakina 🇰🇿 (2) • Gauff 🇺🇸 (3) • Swiatek 🇵🇱 (4) • Pegula 🇺🇸 (5) • Anisimova 🇺🇸 (6) • Svitolina 🇺🇦 (7) • Paolini 🇮🇹 (8) • Andreeva 🏳️ (9) • Mboko 🇨🇦 (10) • Bencic 🇨🇭 (11) • Muchova 🇨🇿 (12) • Alexandrova 🏳️ (13) • Noskova 🇨🇿 (14) • Osaka 🇯🇵 (15) • Jovic 🇺🇸 (16) • Keys 🇺🇸 (17) • Tauson 🇩🇰 (18) • Shnaider 🏳️ (19) • Mertens 🇧🇪 (20) • Samsonova 🏳️ (21) • Ostapenko 🇱🇻 (22) • Kalinskaya 🏳️ (23) • Bouzkova 🇨🇿 (24) • Fernandez 🇨🇦 (25) • Cirstea 🇷🇴 (26) • Navarro 🇺🇸 (27) • Kostyuk 🇺🇦 (28) • Raducanu 🇬🇧 (29) • Joint 🇦🇺 (30) • Bucsa 🇪🇸 (31) • Xinyu Wang 🇨🇳 (32) • Cristian 🇷🇴 (33) • Bejlek 🇨🇿 (34) • Baptiste 🇺🇸 (35) • A. Li 🇺🇸 (36) • Qinwen Zheng 🇨🇳 (37) • Sakkari 🇬🇷 (38) • Frech 🇵🇱 (39) • Tjen 🇮🇩 (40) • Cocciaretto 🇮🇹 (41) • Siniakova 🇨🇿 (42) • Stearns 🇺🇸 (43) • Boisson 🇫🇷 (44) • Eala 🇵🇭 (45) • Vondrousova 🇨🇿 (46) • Bouzas Maneiro 🇪🇸 (47) • Kessler 🇺🇸 (48) • Yastremska 🇺🇦 (49) • Valentova 🇨🇿 (50) • Siegemund 🇩🇪 (51) • Krejcikova 🇨🇿 (52) • Starodubtseva 🇺🇦 (53) • Potapova 🇦🇹 (54) • Kartal 🇬🇧 (55) • Linette 🇵🇱 (56) • Gibson 🇦🇺 (57) • Ruzic 🇭🇷 (58) • Jacquemot 🇫🇷 (60) • Ruse 🇷🇴 (61) • Kudermetova 🏳️ (62) • Maria 🇩🇪 (63) • Boulter 🇬🇧 (64) • Bondar 🇭🇺 (65) • Shuai Zhang 🇨🇳 (66) • Vekic 🇭🇷 (67) • Kenin 🇺🇸 (68) • Haddad Maia 🇧🇷 (69) • Oliynykova 🇺🇦 (70) • McNally 🇺🇸 (71) • Kasatkina 🇦🇺 (72) • Udvardy 🇭🇺 (73) • Rakhimova 🇺🇿 (74) • Selekhmeteva 🏳️ (75) • Zakharova 🏳️ (76) • Putintseva 🇰🇿 (77) • Lys 🇩🇪 (78) • Sonmez 🇹🇷 (79) • Marcinko 🇭🇷 (80) • Golubic 🇨🇭 (81) • Birrell 🇦🇺 (82) • Osorio 🇨🇴 (83) • Zarazua 🇲🇽 (84) • Tomljanovic 🇦🇺 (85) • Sorribes Tormo 🇪🇸 (85) SR • Uchijima 🇯🇵 (86) • Seidel 🇩🇪 (87) • Arango 🇨🇴 (88) • Volynets 🇺🇸 (89) • Teichmann 🇨🇭 (89) SR • Sierra 🇦🇷 (90) • Blinkova 🏳️ (91) • Waltert 🇨🇭 (92) • Galfi 🇭🇺 (93) • Townsend 🇺🇸 (94) • Parks 🇺🇸 (95) • Kovinic 🇲🇪 (95) SR • Bartunkova 🇨🇿 (96) • Kalinina 🇺🇦 (96) SR • Tagger 🇦🇹 (97) • Vandewinkel 🇧🇪 (98) • Grabher 🇦🇹 (99) • Parry 🇫🇷 (100) • Snigur 🇺🇦 (101)
ALTERNATES MAIN DRAW
1. Korpatsch 🇩🇪 (102) • 2. F. Jones 🇬🇧 (103) • 3. Erjavec 🇸🇮 (104) • 4. Sherif 🇪🇬 (105) • 5. Badosa 🇪🇸 (106)
QUALIFICAZIONI
Erjavec 🇸🇮 (96) • F. Jones 🇬🇧 (102) • Badosa 🇪🇸 (103) • Kraus 🇦🇹 (104) • Juvan 🇸🇮 (105) • Lulu Sun 🇳🇿 (106) • A. Krueger 🇺🇸 (108) • Sasnovich 🏳️ (109) • Yuan 🇨🇳 (111) • Dodin 🇫🇷 (111) SR • Semenistaja 🇱🇻 (112) • Tararudee 🇹🇭 (113) • Vidmanova 🇨🇿 (114) • Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (115) • Pavlyuchenkova 🏳️ (116) • Chwalinska 🇵🇱 (118) • Sherif 🇪🇬 (119) • Salkova 🇨🇿 (120) • Korneeva 🏳️ (121) • Sramkova 🇸🇰 (122) • Lamens 🇳🇱 (123) • Masarova 🇨🇭 (124) • Stakusic 🇨🇦 (125) • Jeanjean 🇫🇷 (126) • Andreescu 🇨🇦 (127) • Trevisan 🇮🇹 (127) SR • Zidansek 🇸🇮 (128) • Charaeva 🏳️ (129) • Stephens 🇺🇸 (129) SR • Sakatsume 🇯🇵 (132) • Emerson Jones 🇦🇺 (133) • Kalieva 🇺🇸 (134) • Lin Zhu 🇨🇳 (135) • Hon 🇦🇺 (136) • Montgomery 🇺🇸 (136) SR • P. Kudermetova 🇺🇿 (137) • Inglis 🇦🇺 (138) • Dolehide 🇺🇸 (139) • Quevedo 🇪🇸 (140) • Garland 🇹🇼 (141) • Radivojevic 🇷🇸 (142) • Stefanini 🇮🇹 (143) • Minnen 🇧🇪 (144) • Rus 🇳🇱 (145) • Lazaro Garcia 🇪🇸 (146) • Podrez 🇺🇦 (147) • Preston 🇦🇺 (148) • Pigato 🇮🇹 (149) • Fruhvirtova 🇨🇿 (150) • Costoulas 🇧🇪 (151) • Day 🇺🇸 (152) • Brancaccio 🇮🇹 (153) • Timofeeva 🇺🇿 (154) • Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 (155) • Tomova 🇧🇬 (156) • Lepchenko 🇺🇸 (157) • Prozorova 🏳️ (158) • Koevermans 🇳🇱 (159) • Klimovicova 🇵🇱 (160) • Stoiana 🇺🇸 (161) • Papamichail 🇬🇷 (162) • Kawa 🇵🇱 (163) • Kostovic 🇷🇸 (164) • Iatcenko 🏳️ (165) • Bronzetti 🇮🇹 (166) • Romero Gormaz 🇪🇸 (167) • Carol Young Suh Lee 🇺🇸 (168) • Ortenzi 🇦🇷 (169) • Xiyu Wang 🇨🇳 (170) • Samson 🇨🇿 (171) • Dart 🇬🇧 (172) • Hanyu Guo 🇨🇳 (173) • Shymanovich 🏳️ (174) • Ye-Xin Ma 🇨🇳 (175) • Mandlik 🇺🇸 (176) • Barthel 🇩🇪 (177) • Monnet 🇫🇷 (178) • Gorgodze 🇬🇪 (179) • Osuigwe 🇺🇸 (180) • Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 (181) • Begu 🇷🇴 (182) • Bassols Ribera 🇪🇸 (183) • Hibino 🇯🇵 (184) • Gasanova 🏳️ (185) • Giovannini 🇦🇷 (187) • Francisca Jorge 🇵🇹 (188) • Vandromme 🇧🇪 (189) • Gjorcheska 🇲🇰 (190) • Brace 🇨🇦 (192) • Noha Akugue 🇩🇪 (193) • Xiaodi You 🇨🇳 (194) • Ponchet 🇫🇷 (196) • Pliskova 🇨🇿 (197) • Carle 🇦🇷 (198) • Mladenovic 🇫🇷 (198) SR • Crawley 🇺🇸 (199) • Rame 🇫🇷 (200) • Hunter 🇦🇺 (201) • Cross 🇨🇦 (202) • Tan 🇫🇷 (203) • Gadecki 🇦🇺 (204) • Ku 🇰🇷 (205) • Riera 🇦🇷 (206) • Friedsam 🇩🇪 (207) • Naef 🇨🇭 (209) • Ito 🇯🇵 (210) • Bulgaru 🇷🇴 (211) • Knutson 🇨🇿 (212) • Bandecchi 🇨🇭 (213) • Claire Liu 🇺🇸 (214) • Hontama 🇯🇵 (215) • Chirico 🇺🇸 (216) • Zhao 🇨🇦 (216) SR • Pigossi 🇧🇷 (217) • Hruncakova 🇸🇰 (218) • Ana Sofia Sanchez 🇲🇽 (219) • Havlickova 🇨🇿 (220) • Burillo 🇪🇸 (221) • Tubello 🇫🇷 (221) SR
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
1. Von Deichmann 🇱🇮 (222) IN • 2. Brady 🇺🇸 (222) SR • 3. Falei 🏳️ (223) • 4. Sebov 🇨🇦 (224) • 5. Siskova 🇨🇿 (225) • 6. Guerrero Alvarez 🇪🇸 (228) • 7. Pridankina 🏳️ (229) • 8. Xinyu Gao 🇨🇳 (230) • 9. Belgraver 🇫🇷 (231) • 10. Avdeeva 🏳️ (232) • 11. Yaneva 🇧🇬 (233) • 12. Akli 🇺🇸 (234) • 13. Matilde Jorge 🇵🇹 (235) • 14. Zavatska 🇺🇦 (237) • 15. Inoue 🇺🇸 (238) • 16. Thandi 🇮🇳 (238) SR • 17. Urhobo 🇺🇸 (239) • 18. Mrdeza 🇭🇷 (239) SR • 19. Shubladze 🏳️ (240) • 20. Mintegi Del Olmo 🇪🇸 (241)
🇮🇹 Giocatrici italiane evidenziate in verde
Sbarra rossa = giocatrice cancellata dalla entry list
SR = special ranking • IN = entrata in lista
Roland Garros 2026 • Donne • Main Draw & Qualificazioni • Clay
TAG: Roland Garros, Roland Garros 2026
5 commenti
Togliendo le WC, Cadenasso entrerà sicuramente nelle qualificazioni.
C’è ancora tempo per comunicare il loro eventuale “forfait” da parte dei top-10/20…
…anche se ci potrebbero essere altri modi per manifestare contro gli organizzatori (dai cappellini con frasi di protesta alle mancate presenze nelle interviste e nelle varie attività “collaterali” che sono molto importanti per gli sponsor).
In ogni caso ci potrebbe essere una comunicazione di “forfait” dei top-10/20 con 1 settimana di anticipo e poi vediamo se non organizzano un incontro nelle successive 48 ore…
…probabilmente ne basterebbero anche meno di 24 😉
262esima nel ranking usato per le quali Slam, impossibile che entri.
Maestrelli fuori di 8 dal MD maschile, ma penso sia meglio per lui fare le quali
La Grant è fuori o mi è sfuggita?
Speriamo che Cadenasso riesca ad entrare. Potrebbe fare ottime quali…..