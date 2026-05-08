Roland Garros: La situazione aggiornata Md e Quali singolare maschile e femminile. Al momento 25 azzurri tra Md e Quali

MAIN DRAW

Sinner 🇮🇹 (1) • Alcaraz 🇪🇸 (2) • Zverev 🇩🇪 (3) • Djokovic 🇷🇸 (4) • Auger-Aliassime 🇨🇦 (5) • Shelton 🇺🇸 (6) • de Minaur 🇦🇺 (7) • Fritz 🇺🇸 (8) • Musetti 🇮🇹 (9) • Medvedev 🏳️ (10) • Bublik 🇰🇿 (11) • Ruud 🇳🇴 (12) • Lehecka 🇨🇿 (13) • Khachanov 🏳️ (14) • Rublev 🏳️ (15) • Cobolli 🇮🇹 (16) • Vacherot 🇲🇨 (17) • Paul 🇺🇸 (18) • F. Cerundolo 🇦🇷 (19) • Tiafoe 🇺🇸 (20) • Darderi 🇮🇹 (21) • Tien 🇺🇸 (22) • Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) • Norrie 🇬🇧 (24) • Mensik 🇨🇿 (25) • Rinderknech 🇫🇷 (26) • Rune 🇩🇰 (27) • Draper 🇬🇧 (28) • Etcheverry 🇦🇷 (29) • Fils 🇫🇷 (30) • Moutet 🇫🇷 (31) • Griekspoor 🇳🇱 (32) • Nakashima 🇺🇸 (33) • Humbert 🇫🇷 (34) • Fonseca 🇧🇷 (35) • Michelsen 🇺🇸 (36) • Diallo 🇨🇦 (37) • Munar 🇪🇸 (38) • Shapovalov 🇨🇦 (39) • Bergs 🇧🇪 (40) • Atmane 🇫🇷 (41) • Marozsan 🇭🇺 (42) • Korda 🇺🇸 (43) • Navone 🇦🇷 (44) • Tabilo 🇨🇱 (45) • Mannarino 🇫🇷 (46) • Machac 🇨🇿 (47) • Cilic 🇭🇷 (48) • van de Zandschulp 🇳🇱 (49) • Quinn 🇺🇸 (50) • Hanfmann 🇩🇪 (51) • Borges 🇵🇹 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Jodar 🇪🇸 (55) • Altmaier 🇩🇪 (56) • Baez 🇦🇷 (57) • Kecmanovic 🇷🇸 (58) • Popyrin 🇦🇺 (59) • Buse 🇵🇪 (60) • Zhang 🇨🇳 (60) PR • Burruchaga 🇦🇷 (61) • Brooksby 🇺🇸 (62) • Hurkacz 🇵🇱 (63) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (64) • Collignon 🇧🇪 (65) • Sonego 🇮🇹 (66) • Tsitsipas 🇬🇷 (67) • Opelka 🇺🇸 (68) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (69) • Duckworth 🇦🇺 (70) • Cazaux 🇫🇷 (71) • Blockx 🇧🇪 (72) • Majchrzak 🇵🇱 (73) • Tirante 🇦🇷 (74) • Shevchenko 🇰🇿 (75) • Giron 🇺🇸 (76) • Royer 🇫🇷 (77) • Kopriva 🇨🇿 (78) • Bellucci 🇮🇹 (79) • Trungelliti 🇦🇷 (80) • Struff 🇩🇪 (81) • Dzumhur 🇧🇦 (82) • Garin 🇨🇱 (83) • Svajda 🇺🇸 (84) • Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR • Spizzirri 🇺🇸 (85) • Ofner 🇦🇹 (86) • Prizmic 🇭🇷 (87) • Medjedovic 🇷🇸 (88) • Vukic 🇦🇺 (89) • Halys 🇫🇷 (90) • Berrettini 🇮🇹 (91) • Comesana 🇦🇷 (92) • Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Muller 🇫🇷 (95) • Kypson 🇺🇸 (96) • Vallejo 🇵🇾 (97) • Fearnley 🇬🇧 (98) • Kovacevic 🇺🇸 (99) • Van Assche 🇫🇷 (100) • Landaluce 🇪🇸 (101) • Wu 🇨🇳 (102) • Hijikata 🇦🇺 (103) IN • Merida 🇪🇸 (104) IN • Arnaldi 🇮🇹 (105) IN

ALTERNATES MAIN DRAW

1. Hijikata 🇦🇺 (103) IN • 2. Merida 🇪🇸 (104) IN • 3. Arnaldi 🇮🇹 (105) IN • 4. Bonzi 🇫🇷 (106) • 5. Wawrinka 🇨🇭 (107) • 6. de Jong 🇳🇱 (108) • 7. Walton 🇦🇺 (109) • 8. Shimabukuro 🇯🇵 (110) • 9. Misolic 🇦🇹 (111) • 10. Nava 🇺🇸 (112) • 11. Maestrelli 🇮🇹 (113) • 12. Droguet 🇫🇷 (114) • 13. Schoolkate 🇦🇺 (115) • 14. Gaston 🇫🇷 (116) • 15. Choinski 🇬🇧 (117)

QUALIFICAZIONI

Merida 🇪🇸 (102) • Arnaldi 🇮🇹 (103) • Bonzi 🇫🇷 (104) • Molcan 🇸🇰 (107) • Shimabukuro 🇯🇵 (108) • de Jong 🇳🇱 (109) • Misolic 🇦🇹 (111) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Droguet 🇫🇷 (113) • Schoolkate 🇦🇺 (114) • Gaston 🇫🇷 (115) • Nava 🇺🇸 (116) • Walton 🇦🇺 (117) • Rocha 🇵🇹 (118) • Choinski 🇬🇧 (119) • Basilashvili 🇬🇪 (120) • Virtanen 🇫🇮 (121) • Wong 🇭🇰 (122) • Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Gaubas 🇱🇹 (124) • McDonald 🇺🇸 (125) • Damm 🇺🇸 (126) • Svrcina 🇨🇿 (127) • Mochizuki 🇯🇵 (128) • Riedi 🇨🇭 (129) • Pellegrino 🇮🇹 (130) • Taberner 🇪🇸 (131) • Dellien 🇧🇴 (132) • Martinez 🇪🇸 (133) • Sweeny 🇦🇺 (134) • Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Faria 🇵🇹 (136) • Dimitrov 🇧🇬 (137) • Lajovic 🇷🇸 (138) • Gea 🇫🇷 (139) • Budkov Kjaer 🇳🇴 (140) • Travaglia 🇮🇹 (141) • Nardi 🇮🇹 (142) • O’Connell 🇦🇺 (143) • Echargui 🇹🇳 (144) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Bolt 🇦🇺 (147) • Piros 🇭🇺 (148) • Passaro 🇮🇹 (149) • Gojo 🇭🇷 (150) • Jacquet 🇫🇷 (151) • Mejia 🇨🇴 (152) • Harris 🇬🇧 (153) • Zheng 🇺🇸 (154) • Lloyd Harris 🇿🇦 (155) • Jarry 🇨🇱 (156) • Bu 🇨🇳 (157) • Draxl 🇨🇦 (158) • Sakamoto 🇯🇵 (159) • Fery 🇬🇧 (161) • Rodionov 🇦🇹 (162) • Meligeni Alves 🇧🇷 (162) PR • Samuel 🇬🇧 (163) • Lajal 🇪🇪 (164) • Zeppieri 🇮🇹 (165) • Blanchet 🇫🇷 (166) • Tabur 🇫🇷 (167) • Tseng 🇹🇼 (168) • Moller 🇩🇰 (169) • Barrena 🇦🇷 (170) • Rodesch 🇱🇺 (171) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Coria 🇦🇷 (172) PR • Kym 🇨🇭 (173) • Nishioka 🇯🇵 (174) • Ymer 🇸🇪 (175) • Safiullin 🏳️ (176) • Basavareddy 🇺🇸 (177) • Glinka 🇪🇪 (178) • Chidekh 🇫🇷 (179) • Prado Angelo 🇧🇴 (180) • Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • Kolar 🇨🇿 (182) • Mayot 🇫🇷 (183) • Bueno 🇵🇪 (184) • Holmgren 🇩🇰 (185) • Moreno De Alboran 🇺🇸 (185) PR • Gomez 🇦🇷 (187) • Cecchinato 🇮🇹 (188) • Mikrut 🇭🇷 (189) • Smith 🇺🇸 (190) • Sachko 🇺🇦 (191) • Tomic 🇦🇺 (192) • Den Ouden 🇳🇱 (193) • Gigante 🇮🇹 (194) • Neumayer 🇦🇹 (195) • Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Clarke 🇬🇧 (197) • Skatov 🇰🇿 (198) • Olivieri 🇦🇷 (199) • Galarneau 🇨🇦 (201) • Evans 🇬🇧 (202) • Noguchi 🇯🇵 (203) • Carballes Baena 🇪🇸 (204) • Cina 🇮🇹 (205) • Dodig 🇭🇷 (206) • Ficovich 🇦🇷 (207) • Bailly 🇧🇪 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Grenier 🇫🇷 (210) • Heide 🇧🇷 (211) • Bertola 🇨🇭 (212) • Sun 🇨🇳 (213) • Sakellaridis 🇬🇷 (214) • Midon 🇦🇷 (215) • Added 🇫🇷 (216) • Andrade 🇪🇨 (217) • Hsu 🇹🇼 (218) • Zhou 🇨🇳 (219) • Pavlovic 🇫🇷 (220) • Broady 🇬🇧 (221) • Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • Crawford 🇬🇧 (223) • Wendelken 🇬🇧 (224) • Herbert 🇫🇷 (225) IN • Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1. Herbert 🇫🇷 (225) IN • 2. Guillen Meza 🇪🇨 (226) IN • 3. Simakin 🏳️ (227) • 4. Dougaz 🇹🇳 (227) PR • 5. Gentzsch 🇩🇪 (228) • 6. Coppejans 🇧🇪 (229) • 7. McCabe 🇦🇺 (230) • 8. Gill 🇬🇧 (231) • 9. Cadenasso 🇮🇹 (232) • 10. Houkes 🇳🇱 (233) • 11. Ferreira Silva 🇵🇹 (234) • 12. Broom 🇬🇧 (235) • 13. Seyboth Wild 🇧🇷 (238) • 14. Fatic 🇧🇦 (239) • 15. Moro Canas 🇪🇸 (240) • 16. Uchida 🇯🇵 (241) • 17. Watanuki 🇯🇵 (242) • 18. Napolitano 🇮🇹 (243) • 19. Blanch 🇺🇸 (244) • 20. Onclin 🇧🇪 (246)