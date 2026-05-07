Da Grant a Nishikori: Roma, record e saluti nel tennis mondiale. Djokovic emozionato dai tifosi. Gaffe di Querrey in tv: cita Kostyuk a Roma, ma si era già ritirata. Aqeel Khan da record a 46 anni,

Giornata ricca di spunti nel mondo del tennis, tra il WTA 1000 di Roma, annunci importanti, momenti curiosi e storie da record. Al Foro Italico è arrivato un successo molto significativo per Tyra Caterina Grant, mentre Kei Nishikori inizia a definire le tappe della sua ultima stagione da professionista. Spazio anche ai gesti speciali per Novak Djokovic, alla gaffe televisiva su Marta Kostyuk e all’incredibile primato del pakistano Aqeel Khan.

La notizia più bella per il tennis italiano arriva dalla BNP Paribas Arena, dove è andato in scena un derby dal sapore speciale tra Tyra Grant e Lisa Pigato. Due giocatrici che rappresentano il futuro del movimento femminile azzurro si sono affrontate in una partita piena di tensione e ribaltamenti, vinta da Grant con il punteggio di 1-6 6-2 6-4.

Un successo che vale molto più del semplice passaggio del turno. A 18 anni e 54 giorni, Grant è diventata la tennista italiana più giovane a rimontare una partita nel torneo di Roma dal 1985. Un dato che racconta la portata della sua prestazione e conferma la crescita di una ragazza che sta muovendo i primi passi nel circuito con personalità e ambizione. Ora per lei ci sarà un test di grande interesse contro Victoria Mboko, altra giovanissima di enorme prospettiva.

Intanto Kei Nishikori ha iniziato a programmare le tappe della sua stagione d’addio. Dopo aver annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno da professionista, il giapponese sta scegliendo i tornei in cui salutare il pubblico. Tra questi ci sarà anche l’ATP di Washington, che lo ha invitato ufficialmente. Nishikori tornerà così in un evento a lui molto caro: nella capitale statunitense ha vinto il titolo nel 2015 e ha raggiunto le semifinali nel 2017 e nel 2021. Sarà la sua nona partecipazione al torneo.

Roma, nel frattempo, si conferma non solo teatro di grande tennis, ma anche luogo ideale per rafforzare i rapporti tra giocatori. Il format misto del torneo permette a uomini e donne di condividere spazi, momenti e serate lontano dai campi. In questi giorni non sono mancate immagini di gruppi di tennisti francesi, spagnoli, italiani e statunitensi in giro per la città, tra Colosseo, Vaticano e ristoranti. Chris Eubanks ha immortalato una serata del gruppo americano, una di quelle fotografie spontanee che rendono più umano un circuito sempre più frenetico.

Momento emozionante anche per Novak Djokovic, tornato a Roma dopo un periodo lontano dalle competizioni. Alcuni tifosi hanno voluto omaggiarlo con un quadro contenente immagini di momenti indimenticabili della sua carriera. Il serbo, vincitore di 24 titoli del Grande Slam, ha accolto il gesto con grande disponibilità e ha posato per una foto ricordo con i suoi sostenitori. Un piccolo tributo per un campione che continua a lasciare il segno ovunque vada.

Non è mancato, però, anche un episodio curioso in televisione. Durante una discussione su Tennis Channel sulle favorite del WTA 1000 di Roma, Sam Querrey ha citato Marta Kostyuk tra le possibili candidate al titolo. Peccato che l’ucraina, fresca campionessa a Madrid, si fosse già ritirata dal torneo da circa 24 ore. La gaffe ha scatenato le risate dei colleghi in studio, ricordando quanto sia importante restare aggiornati in un circuito dove le notizie cambiano rapidamente.

Sam Querrey picks Kostyuk to make a deep run in Rome ️ Only there's one small issue…

She withdrew yesterday. pic.twitter.com/TYXQ4hEJvN — Tennis Channel (@TennisChannel) May 6, 2026

Infine, una storia davvero particolare arriva dal Pakistan. Aqeel Khan, a 46 anni e 4 mesi, è entrato nella storia diventando il giocatore più anziano al mondo con un ranking ATP. L’ex numero 349 del mondo, da anni punto di riferimento della Coppa Davis pakistana, ha conquistato un punto in un torneo ITF M15 disputato a Islamabad. Oggi continua a competere tra tornei nazionali, circuito internazionale e anche padel, dimostrando che la passione può allungare una carriera ben oltre i confini abituali del tennis professionistico.





Francesco Paolo Villarico