Raducanu si ferma ancora: niente Roma per il virus che la tormenta da febbraio

Emma Raducanu non prenderà parte al WTA 1000 di Roma 2026. La britannica ha deciso di ritirarsi dagli Internazionali d’Italia a causa dei problemi legati a una persistente condizione post-virale, che continua a limitarla ormai da diversi mesi.

Una nuova battuta d’arresto per la campionessa dello US Open 2021, ancora intrappolata in una spirale negativa dalla quale fatica a uscire. Raducanu non disputa un match ufficiale dal torneo di Indian Wells e, nonostante negli ultimi giorni si fosse allenata sulla terra battuta del Foro Italico, ha scelto insieme al suo team di non scendere in campo.

Allenamenti a Roma, poi la decisione del forfait

La presenza di Raducanu a Roma aveva lasciato pensare a un possibile rientro. La britannica aveva svolto alcune sessioni di allenamento sulla terra italiana e aveva anche completato gli impegni con i media, segnale che la sua partecipazione sembrava ancora possibile.

Poi, però, è arrivata la scelta più prudente: ritiro dal torneo e nuovo stop. Il problema fisico non è legato a un infortunio muscolare o articolare, ma a una malattia virale che continua a lasciarle addosso debolezza e difficoltà nel recupero.

Una stagione ancora bloccata

Il 2026 di Raducanu si sta trasformando in un percorso a ostacoli. Da febbraio la britannica convive con questo virus, che le impedisce di allenarsi e competere con continuità. Il fatto che l’ultima partita risalga a Indian Wells racconta bene la complessità della situazione.

Per una giocatrice che ha già vissuto anni complicati tra infortuni, cambi di guida tecnica e difficoltà nel trovare stabilità, questo ulteriore stop pesa molto. Roma avrebbe potuto rappresentare un’occasione importante per riprendere ritmo prima del Roland Garros, ma il corpo non ha dato le risposte sperate.

Il grande interrogativo: quando tornerà al 100%?

La domanda ora è inevitabile: quando potrà tornare Emma Raducanu al massimo della condizione? Al momento non ci sono certezze. La scelta di non forzare a Roma indica che il team preferisce procedere con prudenza, evitando il rischio di un rientro affrettato che potrebbe prolungare ulteriormente i tempi di recupero.

Raducanu resta una delle giocatrici più seguite del circuito, ma anche una delle più difficili da decifrare per continuità e condizione fisica. Il talento non è mai stato in discussione. Il problema, ancora una volta, è riuscire a metterlo in campo con regolarità.





Francesco Paolo Villarico