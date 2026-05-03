Challenger Francavilla al Mare, Wuxi, Brazzaville e Santos: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

Daniele Rapagnetta nella foto - Foto FITP
🇮🇹
Challenger 75 Francavilla al Mare
Francavilla al Mare, Italia · 3 Maggio 2026
☀
16°C
Soleggiato · Picco 23°C
|CIELO
|Per lo più sereno
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento atteso della giornata — 3 Maggio
MATTINA
☀
Sole
MEZZOGIORNO
☀
Mite
POMERIGGIO
☀
Max 23°
SERA
⛅
Asciutto
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Terra Battuta
Q1
☀ Soleggiato
🎾 1° Turno Quali
🏀 Terra Battuta
Campo Centrale – ore 11:00
Benjamin Kittay vs Andrea Guerrieri
Il match deve ancora iniziare
Tristan Boyer vs Angelo De Cesaris
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Bilardo vs Martin Krumich
Il match deve ancora iniziare
Raffaele Ciurnelli vs Fabrizio Andaloro
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 11:00
Franco Agamenone vs James Watt
Il match deve ancora iniziare
Daniele Rapagnetta vs Mika Brunold
Il match deve ancora iniziare
Lilian Marmousez vs Andrea Paolini
Il match deve ancora iniziare
Campo 1 – ore 11:00
Michalis Sakellaridis vs Garrett Johns
ATP Francavilla al Mare
Michalis Sakellaridis
0
0
Garrett Johns [11]
0
0
Ryan Seggerman vs Matteo Martineau
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
🇨🇳
Challenger 100 Wuxi
Wuxi, Cina · 3 Maggio 2026
☁
22°C
Coperto · Picco 22°C
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Cemento
CEMENTO
Andamento atteso della giornata — 3 Maggio
MATTINA
☁
Grigio
MEZZOGIORNO
☁
Coperto
POMERIGGIO
🌬
Ventilato
SERA
☁
Asciutto
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Cemento
Q1
☁ Coperto
🎾 1° Turno Quali
🏀 Cemento
🌬 Brezza
Center Court – ore 06:00
Petr Bar Biryukov vs Tsung-Hao Huang
ATP Wuxi
Petr Bar Biryukov [2]
6
6
Tsung-Hao Huang
4
2
Vincitore: Bar Biryukov
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Huang
15-0
30-0
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
T. Huang
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
T. Huang
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Huang
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
P. Bar Biryukov
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
df
2-1 → 2-2
T. Huang
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
P. Bar Biryukov
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
0-1 → 1-1
Andre Ilagan vs Linang Xiao
ATP Wuxi
Andre Ilagan [1]
6
6
6
Linang Xiao
3
7
3
Vincitore: Ilagan
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Ilagan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-3 → 6-3
L. Xiao
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-2 → 5-3
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
A. Ilagan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
A. Ilagan
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
df
0-3*
df
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
3-5*
3*-6
4*-6
5-6*
6-6 → 6-7
A. Ilagan
0-15
0-30
0-40
df
15-40
df
6-5 → 6-6
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
5-5 → 6-5
A. Ilagan
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 4-2
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
L. Xiao
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
0-2 → 1-2
L. Xiao
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Ilagan
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
ace
5-3 → 6-3
L. Xiao
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
A. Ilagan
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
3-3 → 4-3
L. Xiao
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
A. Ilagan
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-2 → 3-2
L. Xiao
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-1 → 2-2
A. Ilagan
15-0
15-15
df
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Yaojie Zeng vs Ognjen Milic
ATP Wuxi
Yaojie Zeng•
0
4
3
Ognjen Milic [9]
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Zeng
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
O. Milic
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
2-0 → 2-1
O. Milic
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
O. Milic
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
40-40
40-A
3-5 → 4-5
Y. Zeng
15-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-4 → 2-4
O. Milic
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
1-3 → 1-4
Y. Zeng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
1-2 → 1-3
O. Milic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Hayato Matsuoka vs Qian Sun
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 06:00
Daniel Masur vs Leo Vithoontien
ATP Wuxi
Leo Vithoontien
4
2
Daniel Masur [7]
6
6
Vincitore: Masur
Servizio
Svolgimento
Set 2
D. Masur
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Masur
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
4-5 → 4-6
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
D. Masur
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-4 → 3-5
L. Vithoontien
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
D. Masur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
L. Vithoontien
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
1-1 → 2-1
L. Vithoontien
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Alafia Ayeni vs Jake Delaney
ATP Wuxi
Jake Delaney
6
2
Alafia Ayeni [12]
7
6
Vincitore: Ayeni
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Ayeni
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
2-5 → 2-6
A. Ayeni
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
A. Ayeni
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-2 → 1-3
J. Delaney
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 1-2
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
2-2*
2*-3
ace
2*-4
3-4*
4-4*
df
4*-5
4*-6
df
5-6*
6-6 → 6-7
J. Delaney
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
40-40
A-40
40-40
A-40
5-6 → 6-6
A. Ayeni
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
4-4 → 4-5
A. Ayeni
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
3-3 → 3-4
J. Delaney
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
A. Ayeni
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Luca Castelnuovo vs Aoran Wang
ATP Wuxi
Luca Castelnuovo [3]•
30
6
3
Aoran Wang
0
4
0
Vincitore: Castelnuovo
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Wang
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
L. Castelnuovo
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 2-0
A. Wang
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Castelnuovo
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
5-4 → 6-4
L. Castelnuovo
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-3 → 5-3
A. Wang
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 4-3
A. Wang
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
A. Wang
0-15
15-15
30-15
40-15
df
1-1 → 1-2
Marat Sharipov vs Shinji Hazawa
ATP Wuxi
Marat Sharipov [5]•
15
2
Shinji Hazawa
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Hazawa
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
1-0 → 2-0
Court 4 – ore 06:00
Hiroki Moriya vs Pietro Fellin
ATP Wuxi
Pietro Fellin
7
3
0
Hiroki Moriya [10]
6
6
6
Vincitore: Moriya
Servizio
Svolgimento
Set 3
H. Moriya
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
40-30
0-5 → 0-6
P. Fellin
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
0-4 → 0-5
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 0-2
P. Fellin
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-5 → 2-5
H. Moriya
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 1-4
P. Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
H. Moriya
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
H. Moriya
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
4-3 → 4-4
P. Fellin
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
3-3 → 4-3
P. Fellin
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
3-1 → 3-2
H. Moriya
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-0 → 3-1
P. Fellin
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
H. Moriya
15-0
15-15
15-30
15-40
df
1-0 → 2-0
P. Fellin
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Philip Sekulic vs Yuki Mochizuki
ATP Wuxi
Philip Sekulic [4]
6
6
Yuki Mochizuki
3
3
Vincitore: Sekulic
Servizio
Svolgimento
Set 2
P. Sekulic
0-15
df
15-15
30-15
40-15
5-3 → 6-3
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 4-2
Y. Mochizuki
0-15
df
15-15
15-30
15-40
2-1 → 3-1
P. Sekulic
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Y. Mochizuki
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Sekulic
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
Y. Mochizuki
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Y. Mochizuki
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Evan Zhu vs Yuta Shimizu
ATP Wuxi
Evan Zhu
0
3
Yuta Shimizu [8]•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
E. Zhu
0-15
df
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Yusuke Takahashi vs Omar Jasika
Il match deve ancora iniziare
🇨🇬
Challenger 50 Brazzaville
Brazzaville, Congo · 3 Maggio 2026
⛅
26°C
Variabile · Picco 35°C
|CIELO
|Sole e nubi
|PIOGGIA
|Temporali isolati
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento atteso della giornata — 3 Maggio
MATTINA
☀
Caldo
MEZZOGIORNO
☀
Fino a 35°
POMERIGGIO
⛈
Rischio temporali
SERA
☁
Umido
⚠ Possibili temporali isolati nel pomeriggio · attenzione a caldo e disidratazione
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Terra Battuta
Q1
⛈ Temporali isolati
🌡 Caldo intenso
🎾 1° Turno Quali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 17:30
Bienvenue Bolangi vs Cheik Pandzou Ekoume
Il match deve ancora iniziare
Gauderic Vilmaure vs Guelord Kayombo
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:30
Adrian Arcon vs Medhir Goyal
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:30
Luis Britto vs Zachary Mintz
Il match deve ancora iniziare
🇧🇷
Challenger 50 Santos
Santos, Brasile · 3 Maggio 2026
🌧
24°C
Rovesci · Picco 24°C
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Alta
|CAMPO
|Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento atteso della giornata — 3 Maggio
MATTINA
🌧
Rovesci forti
MEZZOGIORNO
☁
Nuvoloso
POMERIGGIO
🌧
Piovaschi sparsi
SERA
☁
Umido
⚠ Allerta gialla per temporali e piogge forti fino a domani mattina
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni
1° Turno Quali · Terra Battuta
Q1
🌧 Rovesci
⛈ Allerta meteo
🎾 1° Turno Quali
🏀 Terra Battuta
QUADRA CENTRAL – ore 15:30
Rai Vicente de Araujo vs Fermin Tenti
Il match deve ancora iniziare
Raphael Pucinelli de Almeida vs Joao Victor Couto Loureiro
Il match deve ancora iniziare
Bruno Fernandez vs Henrique Ortenblad Nogueira
Il match deve ancora iniziare
Thiago Cigarran vs Luis Felipe Miguel
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 1 – ore 15:30
Wilson Leite vs Valentin Basel
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Zanellato vs Lucca Pinto
Il match deve ancora iniziare
Rafael Tosetto vs Pavlos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Ryan Augusto Dos Santos
Il match deve ancora iniziare
QUADRA 3 – ore 15:30
Nicolas Villalon
vs Victor Braga
Il match deve ancora iniziare
Breno Braga vs Lautaro Agustin Falabella
Il match deve ancora iniziare
Victor Hugo Remondy Pagotto vs Noah Schachter
Il match deve ancora iniziare
Gabriel Schenekenberg vs Joao Vitor Scramin Do Lago
Il match deve ancora iniziare
