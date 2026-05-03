WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Vic, Huzhou, Saint Malo e WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi delle Finali e del Turno di Qualificazione (LIVE)

03/05/2026 09:09 Nessun commento
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images
Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳
WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina  ·  3 Maggio 2026
22°C
Nuvoloso  ·  Picco 22°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
18°
10:00
19°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
22°
15:00
22°
16:00
21°
17:00
20°
18:00
18°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
🎾  Finali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 07:00
Sofya Lansere RUS / Anastasia Zolotareva RUS vs (3) Hiroko Kuwata JPN / (3) Yu-Yun Li TPE

WTA Huzhou 125
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
0
6
6
0
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li [3]
0
4
1
0
Vincitore: Lansere / Zolotareva
Mostra dettagli

(1) Veronika Erjavec SLO vs (3) Katarzyna Kawa POL

WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [1]
0
0
4
0
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
Mostra dettagli







🇫🇷
WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia  ·  3 Maggio 2026
🌧
12°C
Rovesci  ·  Picco 17°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Rovesci
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
🌧
12°
10:00
🌧
13°
11:00
14°
12:00
🌧
15°
13:00
🌧
16°
14:00
17°
15:00
17°
16:00
🌧
16°
17:00
15°
18:00
14°
⚠  Allerta gialla temporali in Ille-et-Vilaine fino a mezzanotte
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
SF
🌧  Rovesci
⛈  Allerta temporali
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 13:30
Valentova 🇨🇿 (1) – Uchijima 🇯🇵 (7)

Il match deve ancora iniziare








🇪🇸
WTA 125 Vic
Vic, Spagna  ·  3 Maggio 2026
11°C
Nuvoloso  ·  Picco 18°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
11°
10:00
12°
11:00
14°
12:00
16°
13:00
17°
14:00
18°
15:00
18°
16:00
17°
17:00
15°
18:00
13°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
SF
☁  Nuvoloso
🎾  Finale
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Kasatkina 🇦🇺 (7) – Korpatsch 🇩🇪)

WTA La Bisbal D'Empordá 125
Daria Kasatkina [7]
0
0
Tamara Korpatsch
0
0
Mostra dettagli







🇨🇳
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  3 Maggio 2026
23°C
Nuvoloso  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Bassa
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
23°
13:00
24°
14:00
24°
15:00
23°
16:00
22°
17:00
21°
18:00
20°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Quali · Cemento
Q
☁  Nuvoloso
🎾  Turno Quali
🏀  Cemento

Court 1 – ore 05:00
(3) Wushuang Zheng CHN vs (6) Chenting Zhu CHN

WTA Jiujiang 125
Wushuang Zheng [3]
0
6
6
0
Chenting Zhu [6]
0
4
4
0
Vincitore: Zheng
Mostra dettagli

(4) Varvara Panshina RUS vs Hong Yi Cody Wong HKG

WTA Jiujiang 125
Varvara Panshina [4]
6
2
2
Hong Yi Cody Wong
4
6
6
Vincitore: Wong
Mostra dettagli







🇹🇷
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia  ·  3 Maggio 2026
🌧
10°C
Pioggia e pioggerella  ·  Picco 12°C
CIELO Coperto
PIOGGIA Pioggia/pioggerella
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
09:00
🌧
10°
10:00
🌧
10°
11:00
🌧
11°
12:00
🌧
12°
13:00
🌧
12°
14:00
12°
15:00
11°
16:00
11°
17:00
🌧
10°
18:00
10°
⚠  Pioggia e pioggerella previste nel corso della giornata
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
Q
🌧  Pioggia/pioggerella
🎾  Turno Quali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
(1) Katherine Sebov CAN vs (5) Dalila Jakupovic SLO

WTA Istanbul 125
Katherine Sebov [1]
0
1
Dalila Jakupovic [5]
0
0
Mostra dettagli

(2) Tereza Martincova CZE vs (6) Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare





Grandstand – ore 10:00
(3) Mia Ristic SRB vs (7) Lucia Cortez Llorca ESP
Il match deve ancora iniziare

(4) Raluka Serban CYP vs (8) Maria Sara Popa ROU

Il match deve ancora iniziare

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