WTA 125 Vic, Huzhou, Saint Malo e WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi delle Finali e del Turno di Qualificazione (LIVE)

Daria Kasatkina nella foto - Foto Getty Images
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🇨🇳
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WTA 125 Huzhou
Huzhou, Cina · 3 Maggio 2026
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☁
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22°C
Nuvoloso · Picco 22°C
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|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Battuta
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TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
19°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
21°
|
13:00
☁
22°
|
14:00
☁
22°
|
15:00
☁
22°
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16:00
☁
21°
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17:00
⛅
20°
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18:00
⛅
18°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Finali · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
🎾 Finali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 07:00
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva vs (3) Hiroko Kuwata / (3) Yu-Yun Li
WTA Huzhou 125
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
0
6
6
0
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li [3]•
0
4
1
0
Vincitore: Lansere / Zolotareva
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
5-1 → 6-1
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
4-1 → 5-1
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-1 → 4-1
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
2-1 → 3-1
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
5-4 → 6-4
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
4-4 → 5-4
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
3-4 → 4-4
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
3-2 → 3-3
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
3-1 → 3-2
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
2-1 → 3-1
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
2-0 → 2-1
Sofya Lansere / Anastasia Zolotareva
1-0 → 2-0
Hiroko Kuwata / Yu-Yun Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
(1) Veronika Erjavec vs (3) Katarzyna Kawa
WTA Huzhou 125
Veronika Erjavec [1]
0
0
4
0
Katarzyna Kawa [3]
0
6
6
0
Vincitore: Kawa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katarzyna Kawa
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Veronika Erjavec
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-4 → 4-5
Veronika Erjavec
3-3 → 4-3
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Veronika Erjavec
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Veronika Erjavec
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-4 → 0-5
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 0-4
Veronika Erjavec
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
0-2 → 0-3
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Veronika Erjavec
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
|
🇫🇷
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WTA 125 Saint-Malo
Saint-Malo, Francia · 3 Maggio 2026
|
|
🌧
|
12°C
Rovesci · Picco 17°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Rovesci
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
🌧
12°
|
10:00
🌧
13°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
🌧
15°
|
13:00
🌧
16°
|
14:00
⛈
17°
|
15:00
⛈
17°
|
16:00
🌧
16°
|
17:00
☁
15°
|
18:00
☁
14°
⚠ Allerta gialla temporali in Ille-et-Vilaine fino a mezzanotte
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
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🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
SF
🌧 Rovesci
⛈ Allerta temporali
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 13:30
Valentova 🇨🇿 (1) – Uchijima 🇯🇵 (7)
Il match deve ancora iniziare
|
🇪🇸
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WTA 125 Vic
Vic, Spagna · 3 Maggio 2026
|
|
☁
|
11°C
Nuvoloso · Picco 18°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
☁
11°
|
10:00
☁
12°
|
11:00
☁
14°
|
12:00
☁
16°
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13:00
☁
17°
|
14:00
⛅
18°
|
15:00
⛅
18°
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16:00
☁
17°
|
17:00
☁
15°
|
18:00
☁
13°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
|
🎾
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WTA 125 · Tabellone Principale
Finale · Terra Battuta
|
SF
☁ Nuvoloso
🎾 Finale
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Kasatkina 🇦🇺 (7) – Korpatsch 🇩🇪)
WTA La Bisbal D'Empordá 125
Daria Kasatkina [7]
0
0
Tamara Korpatsch
0
0
|
🇨🇳
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WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 3 Maggio 2026
|
|
☁
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23°C
Nuvoloso · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Bassa
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
☁
20°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
22°
|
12:00
☁
23°
|
13:00
☁
24°
|
14:00
☁
24°
|
15:00
☁
23°
|
16:00
⛅
22°
|
17:00
⛅
21°
|
18:00
☁
20°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
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🎾
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WTA 125 · Qualificazioni
Turno Quali · Cemento
|
Q
☁ Nuvoloso
🎾 Turno Quali
🏀 Cemento
Court 1 – ore 05:00
(3) Wushuang Zheng vs (6) Chenting Zhu
WTA Jiujiang 125
Wushuang Zheng [3]
0
6
6
0
Chenting Zhu [6]•
0
4
4
0
Vincitore: Zheng
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Chenting Zhu
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
5-4 → 6-4
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
2-0 → 2-1
Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Chenting Zhu
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Wushuang Zheng
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-3 → 3-4
Wushuang Zheng
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
Chenting Zhu
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-0 → 2-0
(4) Varvara Panshina vs Hong Yi Cody Wong
WTA Jiujiang 125
Varvara Panshina [4]
6
2
2
Hong Yi Cody Wong
4
6
6
Vincitore: Wong
Servizio
Svolgimento
Set 3
Varvara Panshina
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-5 → 2-6
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Varvara Panshina
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-4 → 2-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Varvara Panshina
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-2 → 1-2
Varvara Panshina
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Hong Yi Cody Wong
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Varvara Panshina
2-5 → 2-6
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-5 → 2-5
Varvara Panshina
1-4 → 1-5
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
Varvara Panshina
0-3 → 1-3
Hong Yi Cody Wong
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Varvara Panshina
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Hong Yi Cody Wong
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Varvara Panshina
5-4 → 6-4
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Varvara Panshina
4-3 → 5-3
Hong Yi Cody Wong
4-2 → 4-3
Varvara Panshina
3-2 → 4-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 3-2
Varvara Panshina
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Varvara Panshina
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Hong Yi Cody Wong
0-0 → 1-0
|
🇹🇷
|
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia · 3 Maggio 2026
|
|
🌧
|
10°C
Pioggia e pioggerella · Picco 12°C
|
|CIELO
|Coperto
|PIOGGIA
|Pioggia/pioggerella
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
09:00
🌧
10°
|
10:00
🌧
10°
|
11:00
🌧
11°
|
12:00
🌧
12°
|
13:00
🌧
12°
|
14:00
☁
12°
|
15:00
☁
11°
|
16:00
☁
11°
|
17:00
🌧
10°
|
18:00
☁
10°
⚠ Pioggia e pioggerella previste nel corso della giornata
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
Turno Quali · Terra Battuta
|
Q
🌧 Pioggia/pioggerella
🎾 Turno Quali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
(1) Katherine Sebov vs (5) Dalila Jakupovic
WTA Istanbul 125
Katherine Sebov [1]•
0
1
Dalila Jakupovic [5]
0
0
(2) Tereza Martincova vs (6) Isabella Shinikova
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 10:00
(3) Mia Ristic
vs (7) Lucia Cortez Llorca
Il match deve ancora iniziare
(4) Raluka Serban vs (8) Maria Sara Popa
Il match deve ancora iniziare
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