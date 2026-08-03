Circuito Challenger Challenger, Copertina

Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

03/08/2026 07:47 Nessun commento
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

🇩🇪
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania  ·  3 Agosto 2026

19°C
Parzialmente soleggiato, poi caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi caldo e più nuvoloso nel tardo pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 20:00 e alle 21:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Agosto
08:00
22°
09:00
25°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
31°
14:00
34°
16:00
35°
18:00
34°
20:00
🌩
32°
21:00
🌩
30°
⚠  Allarme caldo dalle 11:00 alle 19:00: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo
🎾  Q + 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Platzmann Centre Court – ore 11:00
Rudolf Molleker GER vs Tim Handel GER

ATP Hagen
Rudolf Molleker
0
5
Tim Handel
0
5
Mostra dettagli

Juan Bautista Torres ARG vs Nikolai Barsukov GER

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Nicolas Kicker ARG

Il match deve ancora iniziare

Guy Den Ouden NED vs Alexandre Muller FRA (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare



Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Dominik Recek CZE vs Marko Topo GER

ATP Hagen
Dominik Recek
0
4
Marko Topo [8]
0
3
Mostra dettagli

Thiago Monteiro BRA vs Tommaso Compagnucci ITA

Il match deve ancora iniziare

Matej Dodig CRO vs Oleksii Krutykh UKR

Il match deve ancora iniziare

Alex Barrena ARG vs Timofey Skatov KAZ

Il match deve ancora iniziare





🇵🇱
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia  ·  3 Agosto 2026

20°C
Sole e caldo, temporale alle 14:00  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi sole e nubi intermittenti
PIOGGIA Temporale indicato alle 14:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
08:00
21°
09:00
22°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
🌩
28°
16:00
29°
17:00
30°
21:00
25°
⚠  Allarme arancio per caldo dalle 12:00 alle 20:00 e temporale alle 14:00
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
Q/1T
🌩  Temporale
⚠  Caldo
🎾  Q + 1° Turno MD
🏸  Cemento

Center Court – ore 11:00
Mirza Basic BIH vs Jiri Cizek CZE

ATP Grodzisk Mazowiecki
Mirza Basic [5]
0
4
0
Jiri Cizek
0
6
0
Mostra dettagli

Ilya Ivashka BLR vs Oscar Weightman GBR

Il match deve ancora iniziare

Fares Zakaria EGY vs Daniil Glinka EST (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Tomasz Berkieta POL vs Facundo Mena ARG (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – ore 11:00
Ergi Kirkin TUR vs Oskari Paldanius FIN

ATP Grodzisk Mazowiecki
Ergi Kirkin [4]
0
5
Oskari Paldanius
0
4
Mostra dettagli

Dimitris Sakellaridis GRE vs Aziz Dougaz TUN

Il match deve ancora iniziare

Michele Ribecai ITA vs Iliyan Radulov BUL (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – ore 11:00
S D Prajwal Dev IND vs Amit Vales ISR

ATP Grodzisk Mazowiecki
S D Prajwal Dev [6]
30
3
Amit Vales [9]
40
2
Mostra dettagli

Alexander Donski BUL vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare





🇧🇬
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria  ·  3 Agosto 2026

21°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 36°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 3 Agosto
09:00
23°
10:00
26°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
32°
14:00
34°
15:00
34°
17:00
36°
20:00
31°
23:00
25°
⚠  Allarme giallo per temperature massime estreme: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
Q/1T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  Q + 1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 14:00
George Lazarov BUL vs Dominik Kellovsky CZE

Il match deve ancora iniziare

Adrian Andreev BUL vs Carles Cordoba ESP

Il match deve ancora iniziare

Yanaki Milev BUL vs Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare

Emilien Demanet BEL vs Alexander Vasilev BUL (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 14:00
Luca Castagnola ITA vs Georgi Georgiev BUL

Il match deve ancora iniziare

Gerard Campana Lee KOR vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Sebastian Sorger AUT vs Sandro Kopp AUT (Non prima 19:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 14:00
Valentin Basel ARG vs Pietro Marino ITA

Il match deve ancora iniziare

Franco Ribero ARG vs Dragos Nicolae Cazacu ROU

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  3 Agosto 2026

25°C
Parzialmente soleggiato, rovescio a mezzogiorno  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Rovescio indicato alle 12:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
09:00
26°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
🌧
30°
13:00
31°
14:00
31°
15:00
32°
17:00
31°
20:00
28°
23:00
24°
⚠  Rovescio indicato a mezzogiorno: programma sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
Q/1T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q + 1° Turno MD
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
Saba Purtseladze GEO vs Toufik Sahtali ALG

Il match deve ancora iniziare

Koki Matsuda JPN vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Ilia Simakin RUS vs Adrian Boitan ROU (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Tuncay Duran TUR vs Antoine Ghibaudo FRA (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 12:00
Alexander Binda ITA vs Sidharth Rawat IND

Il match deve ancora iniziare

Kerem Yilmaz TUR vs Alec Deckers NED

Il match deve ancora iniziare

Lucio Ratti ARG vs Max Basing GBR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Fajing Sun CHN vs Semen Pankin RUS

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 12:00
Colin Sinclair NMI vs Digvijay Pratap Singh IND

Il match deve ancora iniziare

Hunter Heck USA vs Kenta Miyoshi JPN

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA  ·  3 Agosto 2026

21°C
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 25°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso e parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Rovesci indicati alle 04:00 e alle 05:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 3 Agosto
03:00
19°
04:00
🌧
19°
05:00
🌧
19°
06:00
18°
08:00
20°
09:00
20°
10:00
21°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
✅  Dopo i rovesci delle prime ore, programma sul cemento in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 3 Agosto
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
Q/1T
⛅  Nuvole e sole
✅  Migliora
🎾  Q + 1° Turno MD
🏸  Cemento
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