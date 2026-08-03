Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

Michele Ribecai nella foto
Challenger 100 Hagen
Hagen, Germania · 3 Agosto 2026
|⛅
|
19°C
Parzialmente soleggiato, poi caldo · Picco 35°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti al mattino, poi caldo e più nuvoloso nel tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 20:00 e alle 21:00
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
25°
|
10:00
⛅
28°
|
11:00
☀
29°
|
12:00
☀
31°
|
14:00
⛅
34°
|
16:00
⛅
35°
|
18:00
☁
34°
|
20:00
🌩
32°
|
21:00
🌩
30°
⚠ Allarme caldo dalle 11:00 alle 19:00: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
⛅ Sole e nuvole
⚠ Caldo
🎾 Q + 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Platzmann Centre Court – ore 11:00
Rudolf Molleker vs Tim Handel
ATP Hagen
Rudolf Molleker
0
5
Tim Handel•
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Molleker
15-0
30-0
ace
30-15
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
4-5 → 5-5
T. Handel
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
R. Molleker
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
T. Handel
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
T. Handel
15-0
15-15
df
30-15
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
T. Handel
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Juan Bautista Torres vs Nikolai Barsukov
Il match deve ancora iniziare
Maxim Mrva vs Nicolas Kicker
Il match deve ancora iniziare
Guy Den Ouden vs Alexandre Muller (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Sparkassen Premium Court – ore 11:00
Dominik Recek vs Marko Topo
ATP Hagen
Dominik Recek•
0
4
Marko Topo [8]
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Topo
15-0
ace
30-0
ace
30-15
df
40-15
ace
4-2 → 4-3
D. Recek
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
3-2 → 4-2
M. Topo
15-0
ace
15-15
15-30
df
15-40
30-40
2-2 → 3-2
D. Recek
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
M. Topo
0-15
df
15-15
30-15
ace
30-30
df
40-30
ace
1-1 → 1-2
M. Topo
15-0
15-15
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Thiago Monteiro vs Tommaso Compagnucci
Il match deve ancora iniziare
Matej Dodig vs Oleksii Krutykh
Il match deve ancora iniziare
Alex Barrena vs Timofey Skatov
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Grodzisk Mazowiecki
Grodzisk Mazowiecki, Polonia · 3 Agosto 2026
|☀
|
20°C
Sole e caldo, temporale alle 14:00 · Picco 30°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi sole e nubi intermittenti
|PIOGGIA
|Temporale indicato alle 14:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
08:00
☀
21°
|
09:00
⛅
22°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
☀
28°
|
14:00
🌩
28°
|
16:00
☀
29°
|
17:00
☀
30°
|
21:00
☀
25°
⚠ Allarme arancio per caldo dalle 12:00 alle 20:00 e temporale alle 14:00
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
Q/1T
🌩 Temporale
⚠ Caldo
🎾 Q + 1° Turno MD
🏸 Cemento
Center Court – ore 11:00
Mirza Basic vs Jiri Cizek
ATP Grodzisk Mazowiecki
Mirza Basic [5]•
0
4
0
Jiri Cizek
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cizek
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
M. Basic
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
3-5 → 4-5
J. Cizek
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
ace
2-3 → 2-4
M. Basic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
J. Cizek
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
2-1 → 2-2
J. Cizek
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Ilya Ivashka vs Oscar Weightman
Il match deve ancora iniziare
Fares Zakaria vs Daniil Glinka (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Tomasz Berkieta vs Facundo Mena (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – ore 11:00
Ergi Kirkin vs Oskari Paldanius
ATP Grodzisk Mazowiecki
Ergi Kirkin [4]
0
5
Oskari Paldanius•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Kirkin
0-15
0-30
0-40
df
15-40
30-40
ace
5-3 → 5-4
E. Kirkin
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
3-1 → 4-1
O. Paldanius
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
E. Kirkin
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Dimitris Sakellaridis vs Aziz Dougaz
Il match deve ancora iniziare
Michele Ribecai vs Iliyan Radulov (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – ore 11:00
S D Prajwal Dev vs Amit Vales
ATP Grodzisk Mazowiecki
S D Prajwal Dev [6]•
30
3
Amit Vales [9]
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. D Prajwal Dev
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
A. Vales
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
A-40
3-1 → 3-2
S. D Prajwal Dev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-0 → 3-1
A. Vales
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-0 → 3-0
S. D Prajwal Dev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
A. Vales
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Alexander Donski vs Nitin Kumar Sinha
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Plovdiv 2
Plovdiv, Bulgaria · 3 Agosto 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 36°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
09:00
☀
23°
|
10:00
☀
26°
|
11:00
☀
28°
|
12:00
☀
30°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
☀
34°
|
17:00
☀
36°
|
20:00
☀
31°
|
23:00
☀
25°
⚠ Allarme giallo per temperature massime estreme: qualificazioni e 1° turno MD sulla terra con caldo da gestire
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Terra Battuta
|
Q/1T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 Q + 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 14:00
George Lazarov vs Dominik Kellovsky
Il match deve ancora iniziare
Adrian Andreev vs Carles Cordoba
Il match deve ancora iniziare
Yanaki Milev vs Oriol Roca Batalla
Il match deve ancora iniziare
Emilien Demanet vs Alexander Vasilev (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 14:00
Luca Castagnola vs Georgi Georgiev
Il match deve ancora iniziare
Gerard Campana Lee vs Stefan Horia Haita
Il match deve ancora iniziare
Valerio Aboian vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Sebastian Sorger vs Sandro Kopp (Non prima 19:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 14:00
Valentin Basel vs Pietro Marino
Il match deve ancora iniziare
Franco Ribero vs Dragos Nicolae Cazacu
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Istanbul 2
Istanbul, Turchia · 3 Agosto 2026
|⛅
|
25°C
Parzialmente soleggiato, rovescio a mezzogiorno · Picco 32°C
|
|CIELO
|Prevalentemente soleggiato al mattino, poi parzialmente soleggiato e sereno in serata
|PIOGGIA
|Rovescio indicato alle 12:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
09:00
☀
26°
|
10:00
☀
28°
|
11:00
⛅
29°
|
12:00
🌧
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
☀
31°
|
15:00
☀
32°
|
17:00
☀
31°
|
20:00
☀
28°
|
23:00
☀
24°
⚠ Rovescio indicato a mezzogiorno: programma sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
Q/1T
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Q + 1° Turno MD
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
Saba Purtseladze vs Toufik Sahtali
Il match deve ancora iniziare
Koki Matsuda vs Daniil Ostapenkov
Il match deve ancora iniziare
Ilia Simakin vs Adrian Boitan (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Tuncay Duran vs Antoine Ghibaudo (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court A – ore 12:00
Alexander Binda vs Sidharth Rawat
Il match deve ancora iniziare
Kerem Yilmaz vs Alec Deckers
Il match deve ancora iniziare
Lucio Ratti vs Max Basing (Non prima 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Fajing Sun vs Semen Pankin
Il match deve ancora iniziare
Court B – ore 12:00
Colin Sinclair vs Digvijay Pratap Singh
Il match deve ancora iniziare
Hunter Heck vs Kenta Miyoshi
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Lexington
Lexington, USA · 3 Agosto 2026
|⛅
|
21°C
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato · Picco 25°C
|
|CIELO
|Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso e parzialmente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 04:00 e alle 05:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 3 Agosto
|
03:00
☁
19°
|
04:00
🌧
19°
|
05:00
🌧
19°
|
06:00
☁
18°
|
08:00
⛅
20°
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
22°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
✅ Dopo i rovesci delle prime ore, programma sul cemento in miglioramento
🎾 Programma del giorno — 3 Agosto
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione – 1° Turno MD · Cemento
|
Q/1T
⛅ Nuvole e sole
✅ Migliora
🎾 Q + 1° Turno MD
🏸 Cemento
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