Medvedev cambia prospettiva: «Non appartengo più alla nuova generazione, ora vedo tutto diversamente»

Daniil Medvedev si prepara ad affrontare quella che potrebbe rappresentare una delle ultime grandi occasioni per raddrizzare una stagione progressivamente scivolata verso le difficoltà vissute nel 2025. Dopo un avvio incoraggiante, il russo ha perso continuità, fiducia e capacità di trovare soluzioni nei momenti più delicati, collezionando diverse eliminazioni premature.

Il ritorno sul cemento nordamericano, però, può cambiare completamente lo scenario. Medvedev ritrova la superficie sulla quale ha costruito i risultati più importanti della propria carriera e inizierà il suo percorso dal Masters 1000 del Canada, torneo che ha già conquistato in passato.

Il cemento per ritrovare il vero Medvedev

Negli ultimi mesi il moscovita ha perso parte di quell’aura che, fino a qualche stagione fa, rendeva complicato affrontarlo per qualsiasi avversario. La sua solidità da fondo, la capacità di trasformare ogni incontro in una battaglia e la straordinaria efficacia al servizio non hanno più prodotto gli stessi risultati.

Questo non significa, tuttavia, che Medvedev abbia già pronunciato la sua ultima parola. La tournée nordamericana propone condizioni particolarmente favorevoli alle caratteristiche del suo tennis e offre tre appuntamenti nei quali provare a rilanciare la stagione: Montreal, Cincinnati e soprattutto gli US Open.

«Mi piace giocare sul cemento. Generalmente apprezzo queste condizioni, con campi abbastanza veloci. Sono superfici sulle quali mi diverto», ha spiegato durante la presentazione del torneo canadese.

Il russo è consapevole di non essere sempre riuscito a esprimersi al meglio in questo periodo dell’anno, ma conserva ricordi molto positivi: «Non ho giocato bene in tutte le stagioni, ma ce ne sono state molte nelle quali ho ottenuto risultati importanti. Quest’anno inizierò direttamente da Montreal, senza aver disputato altri tornei prima. Poi continuerò con Cincinnati e gli US Open. È quello che cercherò di fare».

Il rapporto complicato con il pubblico canadese

Medvedev ha parlato anche del particolare legame costruito con gli spettatori canadesi. Come gli è spesso accaduto in giro per il mondo, il rapporto può oscillare rapidamente tra entusiasmo e tensione, anche in base a ciò che accade durante gli incontri.

«Dipende dal tipo di partita che ho appena giocato. A volte il rapporto può essere positivo, altre volte negativo. Spero di disputare dei buoni incontri quest’anno perché, alla fine, ciò che fai in campo è quello che conta», ha spiegato.

Per il trentenne, il modo migliore per conquistare gli spettatori rimane il tennis: «Se giochi una grande partita, vinci, lotti e offri un bello spettacolo, credo che quello sia il modo più semplice per portare il pubblico dalla tua parte».

«Non appartengo più alla nuova generazione»

Nel corso della presentazione, Medvedev ha affrontato anche un tema più personale. Ha ormai compiuto trent’anni e si trova in una fase della carriera molto diversa rispetto a quella in cui si era affacciato ai vertici del circuito. Un cambiamento che ha modificato non soltanto il suo rapporto con il tennis, ma anche il suo modo di interpretare la vita.

«È evidente che non appartengo più alla nuova generazione. Trovo questa situazione interessante perché inizi a conoscerti e a capirti meglio. Non sto parlando soltanto di tennis, ma di tutto», ha osservato.

«Prima era semplicemente divertente essere qui. Ora rifletto un po’ di più, sono maggiormente consapevole delle cose e anche questo può rappresentare un piacere. È più o meno il modo in cui cerco di affrontare questa fase. Sono curioso di vedere cosa riuscirò a fare durante la nuova tournée nordamericana».

La ricerca di un equilibrio con due figlie

La maturità di Medvedev passa inevitabilmente anche attraverso la famiglia. Essere diventato padre di due bambine gli ha imposto di rivedere priorità e abitudini, rendendo più complicata la gestione di una professione che richiede lunghi periodi lontano da casa.

«Non è molto semplice, perché naturalmente vorresti trascorrere più tempo a casa. A volte viaggi e altre volte no. Inoltre, con due bambine, l’organizzazione non è facile», ha riconosciuto.

Il calendario di un professionista lascia pochissimo spazio alla vita privata: «Bisogna sfruttare l’esperienza e fare tutto il possibile per trovare un equilibrio. Tra tennis e allenamenti puoi essere impegnato dalle dieci del mattino alle otto di sera, quindi non rimane molto tempo libero. Poi c’è la famiglia, perché vuoi stare con loro».

«È un equilibrio che bisogna trovare e io provo a farlo ogni giorno. A volte ci riesco, altre volte no», ha concluso.

La tournée che può cambiare la sua stagione

Medvedev arriva dunque in Canada con una prospettiva diversa, una maggiore consapevolezza e la necessità di ritrovare il proprio tennis. Il ritorno sul cemento rappresenta l’occasione ideale per recuperare le certezze smarrite e ricordare al circuito quanto possa ancora essere pericoloso nelle condizioni che preferisce.

Il russo è cambiato, dentro e fuori dal campo, ma la voglia di competere per i grandi titoli è rimasta intatta. Montreal sarà il primo esame di una tournée che può rilanciarlo oppure confermare le difficoltà emerse nell’ultimo anno.





Francesco Paolo Villarico