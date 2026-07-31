Presente Elisabetta Copertina, WTA

WTA 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. Elisabetta Cocciaretto presente

31/07/2026 21:30 2 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images

CAN WTA 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa ESP
Yulia Putintseva KAZ vs Shuai Zhang CHN
Bye vs (26) Jelena Ostapenko LAT

(18) Maja Chwalinska POL vs Bye
Talia Gibson AUS vs Elisabetta Cocciaretto ITA
Qualifier vs Camila Osorio COL
Bye vs (16) Ekaterina Alexandrova RUS

(9) Elina Svitolina UKR vs Bye
Jessica Bouzas Maneiro ESP vs (WC) Ariana Arseneault CAN
Elena-Gabriela Ruse ROU vs Peyton Stearns USA
Bye vs (24) Anastasia Potapova AUT

(27) Clara Tauson DEN vs Bye
Nikola Bartunkova CZE vs (WC) Bianca Andreescu CAN
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (8) Amanda Anisimova USA

(3) Jessica Pegula USA vs Bye
Magdalena Frech POL vs Qualifier
Kamilla Rakhimova UZB vs (WC) Venus Williams USA
Bye vs (32) Katerina Siniakova CZE

(17) Anna Kalinskaya RUS vs Bye
McCartney Kessler USA vs (WC) Cadence Brace CAN
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (15) Diana Shnaider RUS

(10) Marta Kostyuk UKR vs Bye
Qualifier vs (WC) Katherine Sebov CAN
Qualifier vs Antonia Ruzic CRO
Bye vs (19) Madison Keys USA

(31) Donna Vekic CRO vs Bye
Kimberly Birrell AUS vs Viktorija Golubic SUI
Xiyu Wang CHN vs Sara Bejlek CZE
Bye vs (7) Iga Swiatek POL


CAN WTA 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(6) Linda Noskova CZE vs Bye
Qualifier vs Caty McNally USA
Qualifier vs Alycia Parks USA
Bye vs (25) Alexandra Eala PHI

(21) Marie Bouzkova CZE vs Bye
Tereza Valentova CZE vs Taylor Townsend USA
Solana Sierra ARG vs Qualifier
Bye vs (12) Belinda Bencic SUI

(13) Iva Jovic USA vs Bye
(WC) Carol Zhao CAN vs Magda Linette POL
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (23) Emma Navarro USA

(29) Maria Sakkari GRE vs Bye
(WC) Rebecca Marino CAN vs Zeynep Sonmez TUR
Diane Parry FRA vs Qualifier
Bye vs (4) Coco Gauff USA

(5) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Oleksandra Oliynykova UKR vs Karolina Pliskova CZE
Renata Zarazua MEX vs Tamara Korpatsch GER
Bye vs (30) Leylah Fernandez CAN

(20) Elise Mertens BEL vs Bye
Anhelina Kalinina UKR vs Anna Bondar HUN
Panna Udvardy HUN vs Eva Lys GER
Bye vs (11) Naomi Osaka JPN

(14) Sorana Cirstea ROU vs Bye
Yuliia Starodubtseva UKR vs Qualifier
Janice Tjen INA vs Liudmila Samsonova RUS
Bye vs (22) Barbora Krejcikova CZE

(28) Ann Li USA vs Bye
Katie Boulter GBR vs (WC) Kayla Cross CAN
Xinyu Wang CHN vs Daria Kasatkina AUS
Bye vs (2) Elena Rybakina KAZ

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2 commenti

Lollo99 31-07-2026 22:48

Rybakina

Sabalenka

Swiatek
Noskova

Svitolina
Pegula
Navarro
Fernandez

Cocciaretto
Andreescu
Kalinskaya
Keys
Bencic
Gauff
Osaka
Krejcikova

 2
Replica | Quota | 0
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miky85 31-07-2026 22:25

Gauff

Sabalenka

Kostyuk
Andreeva

Anisimova
Pegula
Eala
Rybakina

Cocciaretto
Potapova
Q
Swiatek
Valentova
Jovic
Osaka
Samsonova

 1
Replica | Quota | 0
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