WTA 1000 Toronto: Il Tabellone Principale. Elisabetta Cocciaretto presente
WTA 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Qualifier vs Cristina Bucsa
Yulia Putintseva vs Shuai Zhang
Bye vs (26) Jelena Ostapenko
(18) Maja Chwalinska vs Bye
Talia Gibson vs Elisabetta Cocciaretto
Qualifier vs Camila Osorio
Bye vs (16) Ekaterina Alexandrova
(9) Elina Svitolina vs Bye
Jessica Bouzas Maneiro vs (WC) Ariana Arseneault
Elena-Gabriela Ruse vs Peyton Stearns
Bye vs (24) Anastasia Potapova
(27) Clara Tauson vs Bye
Nikola Bartunkova vs (WC) Bianca Andreescu
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (8) Amanda Anisimova
(3) Jessica Pegula vs Bye
Magdalena Frech vs Qualifier
Kamilla Rakhimova vs (WC) Venus Williams
Bye vs (32) Katerina Siniakova
(17) Anna Kalinskaya vs Bye
McCartney Kessler vs (WC) Cadence Brace
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (15) Diana Shnaider
(10) Marta Kostyuk vs Bye
Qualifier vs (WC) Katherine Sebov
Qualifier vs Antonia Ruzic
Bye vs (19) Madison Keys
(31) Donna Vekic vs Bye
Kimberly Birrell vs Viktorija Golubic
Xiyu Wang vs Sara Bejlek
Bye vs (7) Iga Swiatek
WTA 1000 Toronto – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(6) Linda Noskova vs Bye
Qualifier vs Caty McNally
Qualifier vs Alycia Parks
Bye vs (25) Alexandra Eala
(21) Marie Bouzkova vs Bye
Tereza Valentova vs Taylor Townsend
Solana Sierra vs Qualifier
Bye vs (12) Belinda Bencic
(13) Iva Jovic vs Bye
(WC) Carol Zhao vs Magda Linette
Qualifier vs Qualifier
Bye vs (23) Emma Navarro
(29) Maria Sakkari vs Bye
(WC) Rebecca Marino vs Zeynep Sonmez
Diane Parry vs Qualifier
Bye vs (4) Coco Gauff
(5) Mirra Andreeva vs Bye
Oleksandra Oliynykova vs Karolina Pliskova
Renata Zarazua vs Tamara Korpatsch
Bye vs (30) Leylah Fernandez
(20) Elise Mertens vs Bye
Anhelina Kalinina vs Anna Bondar
Panna Udvardy vs Eva Lys
Bye vs (11) Naomi Osaka
(14) Sorana Cirstea vs Bye
Yuliia Starodubtseva vs Qualifier
Janice Tjen vs Liudmila Samsonova
Bye vs (22) Barbora Krejcikova
(28) Ann Li vs Bye
Katie Boulter vs (WC) Kayla Cross
Xinyu Wang vs Daria Kasatkina
Bye vs (2) Elena Rybakina
TAG: WTA 1000 Toronto, WTA 1000 Toronto 2026
2 commenti
Rybakina
Sabalenka
Swiatek
Noskova
Svitolina
Pegula
Navarro
Fernandez
Cocciaretto
Andreescu
Kalinskaya
Keys
Bencic
Gauff
Osaka
Krejcikova
Gauff
Sabalenka
Kostyuk
Andreeva
Anisimova
Pegula
Eala
Rybakina
Cocciaretto
Potapova
Q
Swiatek
Valentova
Jovic
Osaka
Samsonova