Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Luglio 2026

Andrea Pellegrino nella foto
CH 125 San Marino – terra
R32 Diaz Acosta – Compagnucci 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Cecchinato – Agamenone 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Romano – Virtanen Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Caniato – Pellegrino Non prima 20:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Poljicak – Dalla Valle Inizio 11:00
ATP San Marino
Mili Poljicak
30
2
Enrico Dalla Valle•
40
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
M. Poljicak
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-2 → 2-2
R32 Coria – Forti 2° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Vasami – Varillas 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Maestrelli – Neumayer 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Bonn – terra
R32 Rehberg – Travaglia Non prima 17:00
Il match deve ancora iniziare
R32 Wallin – Giustino 2° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
R32 Bailly – Pieri 3° inc. ore 10:30
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Liberec – terra
R32 Ribecai – Torres Inizio 10:00
ATP Liberec
Michele Ribecai
0
6
2
Juan Bautista Torres•
0
3
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-2 → 2-2
J. Bautista Torres
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
M. Ribecai
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-A
A-40
40-A
1-0 → 1-1
J. Bautista Torres
0-15
15-15
30-15
30-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
J. Bautista Torres
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
J. Bautista Torres
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
A-40
2-2 → 3-2
J. Bautista Torres
2-1 → 2-2
J. Bautista Torres
1-0 → 1-1
M. Ribecai
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
WTA 500 Washington Dc – hard
1T Errani /Melichar-Martinez – Boulter /Iatcenko ore 17:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Targu Mures 125 – terra
1T Tona – Bronzetti 2 incontro dalle 10:00
Il match deve ancora iniziare
1T Kotliar – Spiteri ore 10:00
WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
2
Dalila Spiteri•
0
7
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Dalila Spiteri
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Dalila Spiteri
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
Yelyzaveta Kotliar
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 5-5
Dalila Spiteri
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-3 → 5-4
Yelyzaveta Kotliar
4-3 → 5-3
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Yelyzaveta Kotliar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Dalila Spiteri
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Yelyzaveta Kotliar
0-1 → 1-1
Dalila Spiteri
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
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