Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 28 Luglio 2026

28/07/2026 08:22 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

SMR CH 125 San Marino – terra
R32 Diaz Acosta ARG – Compagnucci ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Cecchinato ITA – Agamenone ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Romano ITA – Virtanen FIN Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Caniato ITA – Pellegrino ITA Non prima 20:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Poljicak CRO – Dalla Valle ITA Inizio 11:00

ATP San Marino
Mili Poljicak
30
2
Enrico Dalla Valle
40
2
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R32 Coria ARG – Forti ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Vasami ITA – Varillas PER 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Maestrelli ITA – Neumayer AUT 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH 75 Bonn – terra
R32 Rehberg GER – Travaglia ITA Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare

R32 Wallin SWE – Giustino ITA 2° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare

R32 Bailly BEL – Pieri ITA 3° inc. ore 10:30

Il match deve ancora iniziare



CZE CH 75 Liberec – terra
R32 Ribecai ITA – Torres ARG Inizio 10:00

ATP Liberec
Michele Ribecai
0
6
2
Juan Bautista Torres
0
3
2
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USA WTA 500 Washington Dc – hard
1T Errani ITA/Melichar-Martinez USA – Boulter GBR/Iatcenko RUS ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



ROU WTA Targu Mures 125 – terra
1T Tona ITA – Bronzetti ITA 2 incontro dalle 10:00

Il match deve ancora iniziare

1T Kotliar UKR – Spiteri ITA ore 10:00

WTA Targu Mures 125
Yelyzaveta Kotliar
0
5
2
Dalila Spiteri
0
7
1
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