Kitzbuhel 250 | Clay | e612620 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Classifica ATP Italiani: La situazione aggiornata di questa settimana
27/07/2026 08:30 2 commenti
Classifica Atp Entry System Singolo (27-07-2026)
1
Best: 1
--
0
Jannik Sinner
ITA, 16-08-2001
13450
Punti
17
Tornei
9
Best: 9
--
0
Flavio Cobolli
ITA, 06-05-2002
3420
Punti
26
Tornei
15
Best: 5
--
0
Lorenzo Musetti
ITA, 03-03-2002
2315
Punti
21
Tornei
23
Best: 16
▼
-2
Luciano Darderi
ITA, 14-02-2002
1975
Punti
30
Tornei
35
Best: 29
▼
-2
Matteo Arnaldi
ITA, 22-02-2001
1349
Punti
21
Tornei
41
Best: 6
▲
1
Matteo Berrettini
ITA, 12-04-1996
1075
Punti
23
Tornei
80
Best: 35
▼
-3
Lorenzo Sonego
ITA, 11-05-1995
758
Punti
25
Tornei
81
Best: 63
▼
-2
Mattia Bellucci
ITA, 01-06-2001
751
Punti
29
Tornei
137
Best: 109
▲
1
Andrea Pellegrino
ITA, 23-03-1997
446
Punti
19
Tornei
142
Best: 60
▲
1
Stefano Travaglia
ITA, 18-12-1991
429
Punti
29
Tornei
149
Best: 108
--
0
Francesco Maestrelli
ITA, 21-12-2002
391
Punti
24
Tornei
165
Best: 67
▼
-1
Luca Nardi
ITA, 06-08-2003
346
Punti
19
Tornei
174
Best: 16
▼
-1
Marco Cecchinato
ITA, 30-09-1992
330
Punti
30
Tornei
181
Best: 174
▲
3
Federico Cina
ITA, 30-03-2007
318
Punti
28
Tornei
198
Best: 190
▼
-2
Gianluca Cadenasso
ITA, 29-09-2004
289
Punti
28
Tornei
201
Best: 127
--
0
Lorenzo Giustino
ITA, 10-09-1991
283
Punti
32
Tornei
215
Best: 213
▼
-2
Andrea Guerrieri
ITA, 03-12-1998
261
Punti
27
Tornei
220
Best: 118
▼
-20
Francesco Passaro
ITA, 01-01-1900
258
Punti
23
Tornei
229
Best: 121
--
0
Stefano Napolitano
ITA, 11-04-1995
245
Punti
19
Tornei
231
Best: 151
▼
-11
Giulio Zeppieri
ITA, 07-12-2001
243
Punti
13
Tornei
236
Best: 230
▼
-5
Raul Brancaccio
ITA, 04-05-1997
237
Punti
29
Tornei
265
Best: 108
▼
-1
Franco Agamenone
ITA, 15-04-1993
210
Punti
29
Tornei
267
Best: 259
--
0
Michele Ribecai
ITA, 04-02-2003
209
Punti
30
Tornei
291
Best: 290
▼
-1
Federico Bondioli
ITA, 16-05-2005
186
Punti
33
Tornei
300
Best: 298
--
0
Filippo Romano
ITA, 07-07-2005
180
Punti
26
Tornei
323
Best: 315
▲
2
Enrico Dalla Valle
ITA, 21-03-1998
162
Punti
28
Tornei
358
Best: 358
--
0
Tommaso Compagnucci
ITA, 01-01-1900
140
Punti
26
Tornei
362
Best: 335
▲
2
Jacopo Vasami
ITA, 01-01-1900
137
Punti
15
Tornei
371
Best: 371
▲
5
Francesco Forti
ITA, 26-07-1999
131
Punti
23
Tornei
389
Best: 351
▲
2
Carlo Alberto Caniato
ITA, 31-10-2005
126
Punti
26
Tornei
400
Best: 398
▼
-2
Samuele Pieri
ITA, 28-02-2002
121
Punti
30
Tornei
402
Best: 341
▼
-34
Gabriele Piraino
ITA, 12-11-2003
120
Punti
24
Tornei
418
Best: 418
▲
7
Massimo Giunta
ITA, 09-07-2004
113
Punti
28
Tornei
438
Best: 437
▼
-1
Juan Cruz Martin Manzano
ITA, 15-12-2004
106
Punti
25
Tornei
447
Best: 357
▼
-1
Luca Potenza
ITA, 28-07-2000
103
Punti
25
Tornei
452
Best: 387
▲
2
Gianmarco Ferrari
ITA, 04-10-2000
101
Punti
20
Tornei
470
Best: 415
▲
2
Lorenzo Carboni
ITA, 27-02-2006
95
Punti
26
Tornei
478
Best: 433
▼
-45
Pietro Fellin
ITA, 02-08-2001
93
Punti
25
Tornei
479
Best: 368
▼
-3
Alexander Binda
ITA, 22-09-2001
93
Punti
26
Tornei
493
Best: 357
▼
-2
Andrea Picchione
ITA, 01-01-1900
90
Punti
7
Tornei
497
Best: 485
▲
1
Giuseppe La Vela
ITA, 16-10-2000
89
Punti
24
Tornei
504
Best: 288
--
0
Fabrizio Andaloro
ITA, 31-01-2001
87
Punti
19
Tornei
524
Best: 183
▲
2
Federico Arnaboldi
ITA, 18-06-2000
81
Punti
22
Tornei
531
Best: 285
▲
56
Alexander Weis
ITA, 24-04-1997
80
Punti
15
Tornei
545
Best: 542
▼
-3
Fausto Tabacco
ITA, 01-01-1900
76
Punti
28
Tornei
560
Best: 298
▼
-13
Jacopo Berrettini
ITA, 27-11-1998
71
Punti
16
Tornei
571
Best: 571
▲
4
Lorenzo Angelini
ITA, 0
69
Punti
25
Tornei
597
Best: 597
▲
24
Lorenzo Bocchi
ITA, 29-11-1997
64
Punti
23
Tornei
599
Best: 561
▲
10
Leonardo Rossi
ITA, 05-08-2002
64
Punti
32
Tornei
600
Best: 128
▼
-37
Andrea Vavassori
ITA, 05-05-1995
63
Punti
3
Tornei
623
Best: 623
▲
112
Pierluigi Basile
ITA, 0
58
Punti
16
Tornei
635
Best: 443
▲
3
Federico Iannaccone
ITA, 26-03-1999
57
Punti
27
Tornei
636
Best: 540
▲
3
Giovanni Oradini
ITA, 14-09-1997
57
Punti
30
Tornei
671
Best: 599
▲
12
Giorgio Tabacco
ITA, 06-08-2003
52
Punti
24
Tornei
685
Best: 685
▲
31
Gabriele Bosio
ITA, 25-11-2000
50
Punti
26
Tornei
692
Best: 439
▼
-4
Samuel Vincent Ruggeri
ITA, 22-05-2002
49
Punti
19
Tornei
715
Best: 125
▼
-8
Matteo Gigante
ITA, 04-01-2002
46
Punti
5
Tornei
730
Best: 617
▼
-10
Lorenzo Sciahbasi
ITA, 04-11-2005
44
Punti
11
Tornei
734
Best: 734
▲
70
Daniele Rapagnetta
ITA, 03-12-2006
44
Punti
27
Tornei
736
Best: 456
▼
-2
Alessandro Pecci
ITA, 23-03-2001
43
Punti
13
Tornei
751
Best: 751
▲
2
Matteo Covato
ITA, 0
42
Punti
25
Tornei
756
Best: 509
▲
2
Manuel Mazza
ITA, 16-04-1999
41
Punti
19
Tornei
780
Best: 470
▼
-8
Filippo Moroni
ITA, 01-02-2001
38
Punti
12
Tornei
784
Best: 575
▲
61
Luca Castagnola
ITA, 14-06-2002
38
Punti
28
Tornei
796
Best: 402
▼
-4
Gabriele Pennaforti
ITA, 14-09-2000
36
Punti
14
Tornei
813
Best: 813
▲
12
Andrea De Marchi
ITA, 0
35
Punti
23
Tornei
836
Best: 784
▲
12
Stefano D\'Agostino
ITA, 03-11-2003
32
Punti
14
Tornei
847
Best: 828
▲
5
Andrea Fiorentini
ITA, 02-02-2001
31
Punti
26
Tornei
855
Best: 855
▲
4
Gabriele Maria Noce
ITA, 29-10-1995
30
Punti
23
Tornei
868
Best: 868
▲
1
Lorenzo Claverie
ITA, 28-09-2002
28
Punti
2
Tornei
873
Best: 858
▲
10
Manuel Plunger
ITA, 13-07-2002
28
Punti
6
Tornei
885
Best: 523
▲
1
Facundo Juarez
ITA, 23-09-1997
27
Punti
7
Tornei
895
Best: 895
▲
101
Giulio Perego
ITA, 09-04-2003
27
Punti
18
Tornei
896
Best: 403
▼
-1
Lorenzo Rottoli
ITA, 19-02-2002
27
Punti
20
Tornei
897
Best: 666
▼
-1
Niccolo Catini
ITA, 09-12-1997
27
Punti
22
Tornei
900
Best: 900
▲
270
Davide Tortora
ITA, 01-01-1900
26
Punti
9
Tornei
905
Best: 866
▼
-2
Lorenzo Gagliardo
ITA, 27-06-2000
26
Punti
15
Tornei
923
Best: 922
▼
-1
Giannicola Misasi
ITA, 12-09-2000
25
Punti
28
Tornei
947
Best: 372
▼
-4
Giovanni Fonio
ITA, 07-05-1998
23
Punti
10
Tornei
952
Best: 931
▼
-21
Rocco Piatti
ITA, 02-08-2004
23
Punti
19
Tornei
982
Best: 982
▼
-1
Michele Mecarelli
ITA, 0
21
Punti
17
Tornei
987
Best: 827
▲
43
Pietro Marino
ITA, 03-06-2001
21
Punti
23
Tornei
988
Best: 906
▼
-2
Niccolò Ciavarella
ITA, 19-03-2004
21
Punti
24
Tornei
1048
Best: 1048
▲
19
Andrea Colombo
ITA, 04-11-2002
17
Punti
20
Tornei
1071
Best: 1071
▲
19
Filippo Mazzola
ITA, 0
16
Punti
19
Tornei
1091
Best: 1091
--
0
Pietro Romeo Scomparin
ITA, 0
15
Punti
20
Tornei
1095
Best: 1048
▲
2
Jacopo Bilardo
ITA, 04-11-2004
15
Punti
24
Tornei
1107
Best: 1107
--
0
Denis Spiridon
ITA, 01-01-1900
14
Punti
14
Tornei
1128
Best: 1128
▼
-3
Edoardo cherie Ligniere
ITA, 0
13
Punti
12
Tornei
1133
Best: 1133
▼
-2
Giacomo Crisostomo
ITA, 0
13
Punti
17
Tornei
1134
Best: 1134
▲
51
Sebastiano Cocola
ITA, 0
13
Punti
18
Tornei
1136
Best: 709
▼
-258
Iannis Miletich
ITA, 27-08-2005
13
Punti
20
Tornei
1160
Best: 377
▼
-74
Marcello Serafini
ITA, 25-08-2002
12
Punti
15
Tornei
1165
Best: 1165
▼
-6
Leonardo Primucci
ITA, 0
12
Punti
19
Tornei
1166
Best: 967
▼
-30
Lorenzo Lorusso
ITA, 06-01-2000
12
Punti
23
Tornei
1167
Best: 1167
▲
21
Maximilian Figl
ITA, 0
12
Punti
24
Tornei
1178
Best: 1178
▼
-1
Lorenzo Comino
ITA, 0
11
Punti
14
Tornei
1182
Best: 1182
▲
2
Tobia Costanzo Baragiola Mordini
ITA, 0
11
Punti
17
Tornei
1183
Best: 1183
▲
4
Nicolo Toffanin
ITA, 0
11
Punti
23
Tornei
1187
Best: 1040
▼
-22
Niccolo Baroni
ITA, 04-12-2003
10
Punti
5
Tornei
1246
Best: 1246
▲
92
Filiberto Fumagalli
ITA, 28-06-2002
9
Punti
11
Tornei
1247
Best: 1247
--
0
Leonardo Borrelli
ITA, 0
9
Punti
12
Tornei
1251
Best: 1251
▲
1
Gabriele Crivellaro
ITA, 0
9
Punti
13
Tornei
1283
Best: 1283
▲
43
William Mirarchi
ITA, 0
8
Punti
8
Tornei
1285
Best: 1069
▼
-41
Leonardo Malgaroli
ITA, 07-08-2002
8
Punti
10
Tornei
1288
Best: 1288
--
0
Matteo Sciahbasi
ITA, 0
8
Punti
11
Tornei
1296
Best: 1296
▲
119
Lorenzo Beraldo
ITA, 0
8
Punti
14
Tornei
1332
Best: 1332
▼
-11
Felipe Virgili
ITA, 0
7
Punti
7
Tornei
1345
Best: 1345
▼
-3
Alessandro Battiston
ITA, 0
7
Punti
10
Tornei
1362
Best: 1037
▲
49
Francesco Ferrari
ITA, 22-06-1997
7
Punti
13
Tornei
1366
Best: 1231
▲
53
Matteo Fondriest
ITA, 10-09-2004
7
Punti
15
Tornei
1393
Best: 1393
▼
-9
Lorenzo Berto
ITA, 0
6
Punti
7
Tornei
1397
Best: 739
▼
-9
Mariano Tammaro
ITA, 27-02-2004
6
Punti
8
Tornei
1410
Best: 1407
▼
-3
Giammarco Gandolfi
ITA, 24-01-2004
6
Punti
10
Tornei
1413
Best: 873
▼
-12
Daniel Bagnolini
ITA, 13-02-2003
6
Punti
11
Tornei
1418
Best: 942
▼
-211
Gian Marco Ortenzi
ITA, 03-02-2000
6
Punti
12
Tornei
1422
Best: 1422
▼
-3
Vito Dell\'Elba
ITA, 0
6
Punti
14
Tornei
1427
Best: 1405
▼
-2
Andrea Bacaloni
ITA, 03-04-2002
6
Punti
17
Tornei
1449
Best: 1449
▲
9
Gabriele Vulpitta
ITA, 0
5
Punti
7
Tornei
1459
Best: 1459
▲
2
Filippo Francesco Garbero
ITA, 0
5
Punti
9
Tornei
1480
Best: 1170
▲
15
Alessandro Coccioli
ITA, 05-08-2002
5
Punti
12
Tornei
1486
Best: 1486
▼
-69
Samuele Seghetti
ITA, 0
5
Punti
13
Tornei
1492
Best: 1492
▲
6
Gilberto Ravasio
ITA, 0
5
Punti
15
Tornei
1496
Best: 812
▲
8
Noah Perfetti
ITA, 15-06-2001
5
Punti
19
Tornei
1504
Best: 1504
--
0
Guglielmo Verdese
ITA, 0
4
Punti
2
Tornei
1519
Best: 1519
▲
3
Ludovico Vaccari
ITA, 0
4
Punti
4
Tornei
1527
Best: 811
▲
3
Davide Pontoglio
ITA, 02-07-1992
4
Punti
5
Tornei
1537
Best: 1537
▲
6
Nicola Rispoli
ITA, 0
4
Punti
6
Tornei
1548
Best: 906
--
0
Alessandro Bellifemine
ITA, 24-06-2001
4
Punti
8
Tornei
1568
Best: 1568
▼
-1
Silvio Mencaglia
ITA, 0
4
Punti
11
Tornei
1576
Best: 1576
▲
122
Leonardo Cattaneo
ITA, 0
4
Punti
13
Tornei
1621
Best: 1621
▲
3
Lorenzo Balducci
ITA, 01-01-1900
3
Punti
4
Tornei
1630
Best: 1484
▲
5
Marco Furlanetto
ITA, 02-03-2001
3
Punti
4
Tornei
1641
Best: 1641
▲
4
Simone Massellani
ITA, 0
3
Punti
5
Tornei
1654
Best: 1156
▲
10
Andrea Paolini
ITA, 09-11-2002
3
Punti
6
Tornei
1666
Best: 1666
▼
-114
Gabriele Volpi
ITA, 0
3
Punti
7
Tornei
1680
Best: 1680
▲
1
Edoardo Zanada
ITA, 0
3
Punti
8
Tornei
1702
Best: 1702
▲
2
Federico Valle
ITA, 0
3
Punti
13
Tornei
1709
Best: 1695
--
0
Pietro Ricci
ITA, 01-01-1900
2
Punti
1
Tornei
1735
Best: 1735
▲
3
Gianluca Carlini
ITA, 0
2
Punti
2
Tornei
1755
Best: 1714
▲
8
Raffaele Ciurnelli
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1764
Best: 1764
▲
31
Simone Agostini
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1764
Best: 1764
▼
-241
Antonio Caruso
ITA, 0
2
Punti
3
Tornei
1764
Best: 1757
▲
5
Massimo Pizzigoni
ITA, 01-01-1900
2
Punti
3
Tornei
1789
Best: 938
▲
6
Alberto Bronzetti
ITA, 05-05-1998
2
Punti
4
Tornei
1832
Best: 1832
▲
11
Daniel Aleksandar Amarandei
ITA, 0
2
Punti
6
Tornei
1832
Best: 1215
▲
11
Alessandro Spadola
ITA, 05-03-2003
2
Punti
6
Tornei
1851
Best: 1851
▼
-8
Leonardo Angeloni
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1851
Best: 1851
▲
8
Mattia Nannelli
ITA, 0
2
Punti
7
Tornei
1865
Best: 1865
▲
7
Gregorio Biondolillo
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1865
Best: 1865
▼
-6
Giovanni Ciocca
ITA, 0
2
Punti
8
Tornei
1876
Best: 1705
▲
17
Luca Parenti
ITA, 10-08-2003
2
Punti
9
Tornei
1886
Best: 1886
▲
7
Lorenzo Ferri
ITA, 0
2
Punti
10
Tornei
1905
Best: 1905
--
0
Filippo Alfano
ITA, 0
1
Punti
1
Tornei
1905
Best: 910
▲
9
Filippo Speziali
ITA, 24-04-2000
1
Punti
1
Tornei
1984
Best: 1984
--
0
Federico Bove
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
--
0
Gabriele Brancatelli
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
--
0
Alessandro Dragoni
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
▼
-762
Andrea Meduri
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1163
--
0
Daniele Minighini
ITA, 15-07-2004
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
--
0
Fabrizio Karol Pio Osti
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
1984
Best: 1984
--
0
Luigi Valletta
ITA, 0
1
Punti
2
Tornei
2077
Best: 1119
▲
4
Enrique Bogo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
3
Tornei
2077
Best: 2077
▼
-93
Leonardo Iemmi
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2077
Best: 2077
▲
4
Marco Migliorati
ITA, 0
1
Punti
3
Tornei
2147
Best: 1903
▲
8
Flavio Bocci
ITA, 01-01-1900
1
Punti
4
Tornei
2147
Best: 2147
--
0
Filippo Callerio
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2147
Best: 2147
▲
53
Edoardo De Filippo
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2147
Best: 2147
▼
-66
Mattias Pisanu
ITA, 0
1
Punti
4
Tornei
2196
Best: 2196
--
0
Vito Antonio Darderi
ITA, 0
1
Punti
5
Tornei
2196
Best: 1892
▲
4
Matteo Gribaldo
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2196
Best: 2123
▲
4
Matteo Mura
ITA, 01-01-1900
1
Punti
5
Tornei
2230
Best: 2230
▲
6
Filippo Alberti
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
2230
Best: 2230
▲
6
Matteo Mesaglio
ITA, 0
1
Punti
6
Tornei
TAG: Italiani
2 commenti
@ Overrule (#4659320)
Era presente nella pagine delle partite live atp. Un abbraccio
Redazione,sbaglio o zero notizie sulla vittoria di Luca VA, di madre bergamasca, all’Estoril?