Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Liberec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md

26/07/2026 00:21 Nessun commento
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

CZE Challenger 75 Liberec – Tabellone Principale – terra
(1) Zdenek Kolar CZE vs (WC) Jan Kumstat CZE
Qualifier vs Thiago Seyboth Wild BRA
(Alt) Luciano Emanuel Ambrogi ARG vs Oliver Crawford GBR
Maks Kasnikowski POL vs (8) Frederico Ferreira Silva POR

(3) Joel Schwaerzler AUT vs (Alt) Maxim Mrva CZE
Martin Krumich CZE vs Philip Henning RSA
Qualifier vs (WC) Petr Brunclik CZE
Inaki Montes-De La Torre ESP vs (7) Sumit Nagal IND

(6) Franco Roncadelli URU vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Matyas Cerny CZE
Duje Ajdukovic CRO vs Qualifier
Kilian Feldbausch SUI vs (4) Harold Mayot FRA

(5) Guido Ivan Justo ARG vs Sascha Gueymard Wayenburg FRA
Michele Ribecai ITA vs Juan Bautista Torres ARG
Hynek Barton CZE vs Andrej Nedic BIH
Qualifier vs (2) Gonzalo Bueno PER




CZE Challenger 75 Liberec – Tabellone Qualificazione – terra
Nicolas Kicker [1] [ALT] ARG vs Aleksandr Braynin UKR
Dominik Recek [ALT] CZE vs Khumoyun Sultanov [7] UZB

Norbert Gombos [2] SVK vs Samir Hamza Reguig ALG
Dominik Kellovsky [ALT] CZE vs Tomasz Berkieta [10] POL

Georgii Kravchenko [3] UKR vs Leo Raquillet FRA
Jakub Nicod CZE vs Gerard Campana Lee [9] KOR

Andrej Martin [4] SVK vs Tommy Luxa [WC] CZE
Jakub Kusy [WC] CZE vs Alec Beckley [8] RSA

Daniel Siniakov [5] CZE vs Jonas Kucera [WC] CZE
William Rejchtman Vinciguerra [WC] SWE vs S D Prajwal Dev [12] IND

Rudolf Molleker [6] GER vs Jakub Vrba [CO] CZE
Peter Fajta HUN vs Pablo Martinez Gomez [11] ESP

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