Challenger 75 Liberec: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Un azzurro nel Md
Challenger 75 Liberec – Tabellone Principale – terra
(1) Zdenek Kolar vs (WC) Jan Kumstat
Qualifier vs Thiago Seyboth Wild
(Alt) Luciano Emanuel Ambrogi vs Oliver Crawford
Maks Kasnikowski vs (8) Frederico Ferreira Silva
(3) Joel Schwaerzler vs (Alt) Maxim Mrva
Martin Krumich vs Philip Henning
Qualifier vs (WC) Petr Brunclik
Inaki Montes-De La Torre vs (7) Sumit Nagal
(6) Franco Roncadelli vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Matyas Cerny
Duje Ajdukovic vs Qualifier
Kilian Feldbausch vs (4) Harold Mayot
(5) Guido Ivan Justo vs Sascha Gueymard Wayenburg
Michele Ribecai vs Juan Bautista Torres
Hynek Barton vs Andrej Nedic
Qualifier vs (2) Gonzalo Bueno
Challenger 75 Liberec – Tabellone Qualificazione – terra
Nicolas Kicker [1] [ALT] vs Aleksandr Braynin
Dominik Recek [ALT] vs Khumoyun Sultanov [7]
Norbert Gombos [2] vs Samir Hamza Reguig
Dominik Kellovsky [ALT] vs Tomasz Berkieta [10]
Georgii Kravchenko [3] vs Leo Raquillet
Jakub Nicod vs Gerard Campana Lee [9]
Andrej Martin [4] vs Tommy Luxa [WC]
Jakub Kusy [WC] vs Alec Beckley [8]
Daniel Siniakov [5] vs Jonas Kucera [WC]
William Rejchtman Vinciguerra [WC] vs S D Prajwal Dev [12]
Rudolf Molleker [6] vs Jakub Vrba [CO]
Peter Fajta vs Pablo Martinez Gomez [11]
TAG: Circuito Challenger
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