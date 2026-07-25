WTA 500 Washington, WTA 250 Praga, Amburgo, Memphis, WTA 125 Palermo e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

WTA 125 Palermo
Palermo, Italia · 25 Luglio 2026
|☀
|
28°C
Soleggiato e caldo · Picco 33°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
09:00
☀
28°
|
10:00
☀
30°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
☀
32°
|
13:00
☀
32°
|
14:00
☀
32°
|
15:00
☀
33°
|
17:00
☀
32°
|
21:00
☀
29°
|
23:00
☀
27°
⚠ Allarme giallo per temperature massime estreme fino alle 19:59: semifinali sulla terra con caldo da monitorare
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
☀ Soleggiato
⚠ Allerta caldo
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Centrale – ore 17:00
Rasheeda McAdoo / Adrienn Nagy vs Anastasia Tikhonova / Tamara Zidansek
Il match deve ancora iniziare
(1) Francesca Jones vs Alevtina Ibragimova Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Fiona Ferro vs (2) Lucia Bronzetti
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca · 25 Luglio 2026
|☀
|
16°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio e sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
☀
17°
|
11:00
☀
20°
|
12:00
☀
23°
|
13:00
☀
26°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
17:00
☀
30°
|
21:00
☀
27°
|
23:00
☀
23°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Cemento
|
SF
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏸 Cemento
LIVESPORT ARENA – ore 11:30
(3) Hao-Ching Chan / (3) Miyu Kato vs Lucie Havlickova / Laura Samson
WTA Prague
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
0
7
3
0
Lucie Havlickova / Laura Samson•
0
5
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Lucie Havlickova / Laura Samson
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucie Havlickova / Laura Samson
3-5 → 3-6
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
2-5 → 3-5
Lucie Havlickova / Laura Samson
2-4 → 2-5
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
2-3 → 2-4
Lucie Havlickova / Laura Samson
1-3 → 2-3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
Lucie Havlickova / Laura Samson
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova / Laura Samson
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
6-5 → 7-5
Lucie Havlickova / Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 6-5
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
4-5 → 5-5
Lucie Havlickova / Laura Samson
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-5 → 4-5
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
2-5 → 3-5
Lucie Havlickova / Laura Samson
2-4 → 2-5
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
2-3 → 2-4
Lucie Havlickova / Laura Samson
1-3 → 2-3
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
Lucie Havlickova / Laura Samson
1-1 → 1-2
Hao-Ching Chan / Miyu Kato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
0-1 → 1-1
Lucie Havlickova / Laura Samson
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
(5) Tereza Valentova vs (8) Daria Snigur Non prima 13:30
Il match deve ancora iniziare
Lilli Tagger vs (2) Barbora Krejcikova
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania · 25 Luglio 2026
|⛅
|
17°C
Sole e nuvole, asciutto · Picco 27°C
|
|CIELO
|Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
09:00
☀
15°
|
10:00
☀
16°
|
11:00
☀
18°
|
12:00
⛅
21°
|
13:00
⛅
23°
|
14:00
⛅
25°
|
15:00
⛅
26°
|
17:00
⛅
27°
|
21:00
⛅
21°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
|
SF
⛅ Sole e nuvole
✅ Asciutto
🎾 Semifinali
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:30
Dalila Jakupovic / Nika Radisic vs Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
6
0
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja•
0
2
1
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Servizio
Svolgimento
Set 3
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
Servizio
Svolgimento
Set 2
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
5-1 → 6-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
4-1 → 5-1
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
3-1 → 4-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-0 → 2-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
5-1 → 5-2
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
3-1 → 4-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0-1 → 1-1
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
0-0 → 0-1
(1) Magali Kempen / (1) Alexandra Panova vs (3) Anastasia Detiuc / (3) Irina Khromacheva
WTA Hamburg
Magali Kempen / Alexandra Panova [1]•
40
6
5
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva [3]
30
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Magali Kempen / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 5-3
Magali Kempen / Alexandra Panova
4-2 → 5-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-2 → 4-2
Magali Kempen / Alexandra Panova
3-1 → 3-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Magali Kempen / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
1-0 → 2-0
Magali Kempen / Alexandra Panova
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
Magali Kempen / Alexandra Panova
4-4 → 5-4
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
3-4 → 4-4
Magali Kempen / Alexandra Panova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-4 → 3-4
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Magali Kempen / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
1-2 → 1-3
Magali Kempen / Alexandra Panova
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-1 → 1-2
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 1-1
Magali Kempen / Alexandra Panova
0-0 → 1-0
Elina Avanesyan vs (4) Anna Bondar Non prima 14:00
Il match deve ancora iniziare
Mayar Sherif vs (5) Tamara Korpatsch
Il match deve ancora iniziare
WTA 500 Washington
Washington, USA · 25 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato · Picco 28°C
|
|CIELO
|Rovesci nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
|PIOGGIA
|Rovesci indicati alle 03:00, poi assenti nelle ore successive disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
07:00
⛅
21°
|
08:00
⛅
22°
|
09:00
⛅
23°
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
26°
|
13:00
⛅
27°
|
14:00
⛅
28°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
✅ Dopo i rovesci notturni, qualificazioni sul cemento in condizioni generalmente buone
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
⛅ Parz. soleggiato
✅ Migliora
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Stadium – ore 15:00
Julieta Pareja vs (6) Polina Iatcenko Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
Clervie Ngounoue vs (7) Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 15:00
(3) Kamilla Rakhimova
vs Heather Watson Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Polina Kudermetova vs Mei Yamaguchi
Il match deve ancora iniziare
(2) Daria Kasatkina vs Mariam Bolkvadze
Il match deve ancora iniziare
Lea Ma vs (8) Katie Swan
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 15:00
Carolyn Ansari vs (5) Rebecca Sramkova
Il match deve ancora iniziare
(1) Shuai Zhang vs Gabriela Knutson
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 25 Luglio 2026
|🌩
|
24°C
Nuvoloso, rischio temporali · Picco 28°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 03:00, 05:00, 08:00 e 12:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
07:00
☁
24°
|
08:00
🌩
24°
|
09:00
☁
25°
|
10:00
☁
26°
|
11:00
☁
26°
|
12:00
🌩
27°
|
13:00
☁
28°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rischio temporali tra mattina e ora di pranzo: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Court 1 – ore 17:00
(6) Katherine Sebov vs Camila Soares
Il match deve ancora iniziare
Anna Frey vs (8) Aran Teixido Garcia
Il match deve ancora iniziare
Kennedy Drenser-Hagmann vs (11) Bella Payne
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Astra Sharma vs (7) Aoi Ito
Il match deve ancora iniziare
Eri Hozumi vs (12) Mariia Kozyreva Non prima 19:30
Il match deve ancora iniziare
Ankita Raina vs (10) Ekaterina Ovcharenko
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 25 Luglio 2026
|⛅
|
20°C
Sole e nuvole, rovesci in tarda mattinata · Picco 20°C
|
|CIELO
|Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente nuvoloso e nuvoloso in mattinata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati intorno alle 11:00
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 25 Luglio
|
06:00
⛅
17°
|
07:00
⛅
17°
|
08:00
☁
17°
|
09:00
☁
18°
|
10:00
☁
18°
|
11:00
🌧
18°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci in tarda mattinata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾 Programma del giorno — 25 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
|
Q1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 Qualificazioni
🏸 Cemento
Centre Court – ore 19:00
(3) Sijia Wei vs Havana Kadi
Il match deve ancora iniziare
(4) Ena Shibahara vs Emma Si Yu Dong Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Dasha Plekhanova vs (8) Hong Yi Cody Wong
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 19:00
Ellie Schoppe vs (6) Ana Grubor
Il match deve ancora iniziare
Mia Kupres vs (7) Valeria Savinykh Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
(2) Miho Kuramochi vs Hiroko Kuwata
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 19:00
(1) Katrina Scott
vs Sabastiani Leon
Il match deve ancora iniziare
Avery Alexander vs (5) Martina Okalova
Il match deve ancora iniziare
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