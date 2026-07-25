Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Praga, Amburgo, Memphis, WTA 125 Palermo e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

25/07/2026 08:51 Nessun commento
Lucia Bronzetti
Lucia Bronzetti

🇮🇹
WTA 125 Palermo
Palermo, Italia  ·  25 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
09:00
28°
10:00
30°
11:00
32°
12:00
32°
13:00
32°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
32°
21:00
29°
23:00
27°
⚠  Allarme giallo per temperature massime estreme fino alle 19:59: semifinali sulla terra con caldo da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Centrale – ore 17:00
Rasheeda McAdoo USA / Adrienn Nagy HUN vs Anastasia Tikhonova RUS / Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

(1) Francesca Jones GBR vs Alevtina Ibragimova RUS Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Fiona Ferro FRA vs (2) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare





🇨🇿
WTA 250 Prague Open
Praga, Repubblica Ceca  ·  25 Luglio 2026

16°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato al mattino, prevalentemente soleggiato nel pomeriggio e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
09:00
15°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
28°
15:00
29°
17:00
30°
21:00
27°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Cemento
SF
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏸  Cemento

LIVESPORT ARENA – ore 11:30
(3) Hao-Ching Chan TPE / (3) Miyu Kato JPN vs Lucie Havlickova CZE / Laura Samson CZE

WTA Prague
Hao-Ching Chan / Miyu Kato [3]
0
7
3
0
Lucie Havlickova / Laura Samson
0
5
6
0
Mostra dettagli

(5) Tereza Valentova CZE vs (8) Daria Snigur UKR Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare

Lilli Tagger AUT vs (2) Barbora Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
WTA 250 Amburgo
Amburgo, Germania  ·  25 Luglio 2026

17°C
Sole e nuvole, asciutto  ·  Picco 27°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi nuvole intermittenti nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 25 Luglio
09:00
15°
10:00
16°
11:00
18°
12:00
21°
13:00
23°
14:00
25°
15:00
26°
17:00
27°
21:00
21°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: semifinali sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Semifinali · Terra Battuta
SF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Semifinali
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:30
Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Zhibek Kulambayeva KAZ / Darja Semenistaja LAT

WTA Hamburg
Dalila Jakupovic / Nika Radisic
0
6
6
0
Zhibek Kulambayeva / Darja Semenistaja
0
2
1
0
Vincitore: Jakupovic / Radisic
Mostra dettagli

(1) Magali Kempen BEL / (1) Alexandra Panova RUS vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Irina Khromacheva RUS

WTA Hamburg
Magali Kempen / Alexandra Panova [1]
40
6
5
Anastasia Detiuc / Irina Khromacheva [3]
30
4
3
Mostra dettagli

Elina Avanesyan ARM vs (4) Anna Bondar HUN Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif EGY vs (5) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  25 Luglio 2026

22°C
Nuvoloso, poi parzialmente soleggiato  ·  Picco 28°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi parzialmente soleggiato dalla mattina
PIOGGIA Rovesci indicati alle 03:00, poi assenti nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
07:00
21°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
✅  Dopo i rovesci notturni, qualificazioni sul cemento in condizioni generalmente buone
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 500 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
⛅  Parz. soleggiato
✅  Migliora
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Stadium – ore 15:00
Julieta Pareja USA vs (6) Polina Iatcenko RUS Inizio 15:00

Il match deve ancora iniziare

Clervie Ngounoue USA vs (7) Varvara Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare




John Harris – ore 15:00
(3) Kamilla Rakhimova UZB vs Heather Watson GBR Inizio 15:00
Il match deve ancora iniziare

(4) Polina Kudermetova UZB vs Mei Yamaguchi JPN

Il match deve ancora iniziare

(2) Daria Kasatkina AUS vs Mariam Bolkvadze GEO

Il match deve ancora iniziare

Lea Ma USA vs (8) Katie Swan GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 15:00
Carolyn Ansari USA vs (5) Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

(1) Shuai Zhang CHN vs Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  25 Luglio 2026

🌩
24°C
Nuvoloso, rischio temporali  ·  Picco 28°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Temporali indicati alle 03:00, 05:00, 08:00 e 12:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
07:00
24°
08:00
🌩
24°
09:00
25°
10:00
26°
11:00
26°
12:00
🌩
27°
13:00
28°
⚠  Rischio temporali tra mattina e ora di pranzo: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 250 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Court 1 – ore 17:00
(6) Katherine Sebov CAN vs Camila Soares PER

Il match deve ancora iniziare

Anna Frey USA vs (8) Aran Teixido Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

Kennedy Drenser-Hagmann USA vs (11) Bella Payne USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Astra Sharma AUS vs (7) Aoi Ito JPN

Il match deve ancora iniziare

Eri Hozumi JPN vs (12) Mariia Kozyreva RUS Non prima 19:30

Il match deve ancora iniziare

Ankita Raina IND vs (10) Ekaterina Ovcharenko RUS

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  25 Luglio 2026

20°C
Sole e nuvole, rovesci in tarda mattinata  ·  Picco 20°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi prevalentemente nuvoloso e nuvoloso in mattinata
PIOGGIA Rovesci indicati intorno alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 25 Luglio
06:00
17°
07:00
17°
08:00
17°
09:00
18°
10:00
18°
11:00
🌧
18°
⚠  Rovesci in tarda mattinata: 1° turno di qualificazione sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 25 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Cemento
Q1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🏸  Cemento

Centre Court – ore 19:00
(3) Sijia Wei CHN vs Havana Kadi CAN

Il match deve ancora iniziare

(4) Ena Shibahara JPN vs Emma Si Yu Dong CAN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

Dasha Plekhanova CAN vs (8) Hong Yi Cody Wong HKG

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 19:00
Ellie Schoppe USA vs (6) Ana Grubor CAN

Il match deve ancora iniziare

Mia Kupres CAN vs (7) Valeria Savinykh RUS Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare

(2) Miho Kuramochi JPN vs Hiroko Kuwata JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 19:00
(1) Katrina Scott USA vs Sabastiani Leon MEX
Il match deve ancora iniziare

Avery Alexander CAN vs (5) Martina Okalova SVK

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,