Italiani e Italiane nei tornei ITF Copertina, Future

Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 25 Luglio 2026

25/07/2026 09:08 4 commenti
Juan Cruz Martin Manzano (foto Antonio Burruni)
Juan Cruz Martin Manzano (foto Antonio Burruni)

ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 10 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Vives Marcos P. ESP vs Comino L. ITA

ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Pedro Vives Marcos
0
6
0
Lorenzo Comino
15
4
2
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ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Segrate (Italia), terra battuta – Semifinali
15:00 Martin Manzano J. C. ITA vs Van Der Meerschen M. BEL
Il match deve ancora iniziare




ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Ollersbach (Austria), terra battuta – Semifinali
11:00 Planinsek F. J. SLO vs Compagnucci T. ITA
ITF M25 Ollersbach - 2026-07-20T00:00:00Z
Filip Jeff Planinsek
0
6
2
Tommaso Compagnucci
15
2
2
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ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Evansville, IN (USA), cemento – Semifinali
18:30 Stefanini L. ITA vs Ku Y. KOR
Il match deve ancora iniziare




ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 10 (Serbia), terra battuta – Semifinali
10:00 Geerlings Martinez A. ESP vs Sacco F. ITA
ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Federica Sacco
2
3
Ariana Geerlings
6
6
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10:00 Ghirardato E. O. ITA vs Radovanovic N. FRA

ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Emma Ottavia Ghirardato
4
5
Nina Radovanovic
6
7
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ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), terra battuta – Semifinali
11:30 Novak K. SLO vs Maines N. ITA
ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria - 2026-07-19T00:00:00Z
Noemi Maines
40
3
4
Kristina Novak
40
6
4
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ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Cordenons (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Brancaccio N. ITA vs Ristic M. SRB
Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

Andreas Seppi 25-07-2026 12:52

Trasferta americana sublime per Stefanini. Una vittoria nel 125k in Usa, quarti a Newport su erba e ora una semi tutta da giocare.

 4
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LiveTennis.it Staff 25-07-2026 11:57

@ Alain (#4658353)

Finale, errore nostro. Un abbraccio

 3
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Alain 25-07-2026 11:52

Brancaccio Nuria è semifinale o finale ?

 2
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Riku Naito (Guest) 25-07-2026 09:39

Forza Lucrezia. Andiamoci a prendere un altro ITF 100

 1
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