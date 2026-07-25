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Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati di Sabato 25 Luglio 2026
25/07/2026 09:08 4 commenti
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Kursumlijska Banja 10 (Serbia), terra battuta – Semifinali
11:30 Vives Marcos P. vs Comino L.
ITF M15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Pedro Vives Marcos
0
6
0
Lorenzo Comino•
15
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lorenzo Comino
15-0
0-2
Pedro Vives Marcos
15-0
15-15
15-30
15-40
0-1 → 0-2
Lorenzo Comino
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-4
Pedro Vives Marcos
15-0
30-0
40-0
40-15
5-4 → 6-4
Lorenzo Comino
15-0
15-15
30-15
40-15
5-3 → 5-4
Pedro Vives Marcos
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Lorenzo Comino
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Pedro Vives Marcos
15-0
30-0
30-15
40-15
2-3 → 3-3
Lorenzo Comino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-2 → 2-3
Pedro Vives Marcos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Lorenzo Comino
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Pedro Vives Marcos
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Lorenzo Comino
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
ITF UOMINI – SINGOLARE: M15 Segrate (Italia), terra battuta – Semifinali
15:00 Martin Manzano J. C. vs Van Der Meerschen M.
Il match deve ancora iniziare
ITF UOMINI – SINGOLARE: M25 Ollersbach (Austria), terra battuta – Semifinali
11:00 Planinsek F. J. vs Compagnucci T.
ITF M25 Ollersbach - 2026-07-20T00:00:00Z
Filip Jeff Planinsek
0
6
2
Tommaso Compagnucci•
15
2
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tommaso Compagnucci
15-0
2-2
Filip Jeff Planinsek
15-0
30-0
40-0
40-15
1-2 → 2-2
Tommaso Compagnucci
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Filip Jeff Planinsek
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Tommaso Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Filip Jeff Planinsek
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Tommaso Compagnucci
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
Filip Jeff Planinsek
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
4-1 → 4-2
Tommaso Compagnucci
30-40
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
3-1 → 4-1
Filip Jeff Planinsek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
Tommaso Compagnucci
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Filip Jeff Planinsek
0-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
Tommaso Compagnucci
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
ITF DONNE – SINGOLARE: W100 Evansville, IN (USA), cemento – Semifinali
18:30 Stefanini L. vs Ku Y.
Il match deve ancora iniziare
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Kursumlijska Banja 10 (Serbia), terra battuta – Semifinali
10:00 Geerlings Martinez A. vs Sacco F.
ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Federica Sacco
2
3
Ariana Geerlings
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
3-6
Ariana Geerlings
0-15
15-15
30-15
40-15
3-5 → 3-6
Federica Sacco
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Ariana Geerlings
0-15
0-30
0-40
2-4 → 3-4
Federica Sacco
0-15
0-30
15-30
15-40
2-3 → 2-4
Ariana Geerlings
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Federica Sacco
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
2-6
10:00 Ghirardato E. O. vs Radovanovic N.
ITF W15 Kursumlijska Banja - 2026-07-19T00:00:00Z
Emma Ottavia Ghirardato
4
5
Nina Radovanovic
6
7
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
5-6 → 5-7
Nina Radovanovic
15-0
30-0
40-0
5-5 → 5-6
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-4 → 5-5
Nina Radovanovic
0-15
0-30
15-30
15-40
4-4 → 5-4
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
15-30
15-40
4-3 → 4-4
Nina Radovanovic
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
3-2 → 4-2
Nina Radovanovic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Emma Ottavia Ghirardato
0-15
0-30
0-40
3-0 → 3-1
Nina Radovanovic
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Nina Radovanovic
15-0
30-0
40-0
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
4-6
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-5 → 4-6
Nina Radovanovic
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 4-5
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
4-3 → 4-4
Nina Radovanovic
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Emma Ottavia Ghirardato
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-3 → 3-3
Nina Radovanovic
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Nina Radovanovic
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Emma Ottavia Ghirardato
15-0
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Nina Radovanovic
15-0
30-0
40-0
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W15 Las Palmas de Gran Canaria (Spagna), terra battuta – Semifinali
11:30 Novak K. vs Maines N.
ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria - 2026-07-19T00:00:00Z
Noemi Maines
40
3
4
Kristina Novak•
40
6
4
Servizio
Svolgimento
Set 2
Kristina Novak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
4-4
Noemi Maines
0-15
0-30
0-40
15-40
4-3 → 4-4
Kristina Novak
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
3-3 → 4-3
Noemi Maines
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Kristina Novak
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-3 → 2-3
Noemi Maines
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Kristina Novak
15-0
30-0
40-0
40-15
1-1 → 1-2
Noemi Maines
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Kristina Novak
0-15
15-15
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
Noemi Maines
0-15
0-30
15-30
15-40
3-5 → 3-6
Kristina Novak
0-15
15-15
30-15
40-15
3-4 → 3-5
Noemi Maines
0-15
15-15
15-30
15-40
3-3 → 3-4
Kristina Novak
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
Noemi Maines
0-15
15-15
30-15
40-15
2-2 → 3-2
Kristina Novak
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 2-2
Noemi Maines
0-15
15-15
15-30
15-40
1-1 → 1-2
Kristina Novak
0-15
0-30
0-40
0-1 → 1-1
Noemi Maines
0-15
0-30
15-30
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
ITF DONNE – SINGOLARE: W75 Cordenons (Italia), terra battuta – Finale
18:00 Brancaccio N. vs Ristic M.
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiane nei tornei ITF, Italiani nei Future
4 commenti
Trasferta americana sublime per Stefanini. Una vittoria nel 125k in Usa, quarti a Newport su erba e ora una semi tutta da giocare.
@ Alain (#4658353)
Finale, errore nostro. Un abbraccio
Brancaccio Nuria è semifinale o finale ?
Forza Lucrezia. Andiamoci a prendere un altro ITF 100