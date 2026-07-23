US Open 2026, definito il formato del doppio misto. Ma le stelle minacciano il boicottaggio

Lo US Open 2026 intende riproporre il nuovo formato del doppio misto introdotto nella passata edizione. Il torneo dovrebbe svolgersi nella settimana precedente all’inizio dei tabelloni di singolare e sarà composto da 16 coppie, con l’obiettivo di coinvolgere alcune delle principali stelle dei circuiti ATP e WTA.

La USTA ha comunicato i criteri previsti per l’accesso al tabellone principale, per la fase di qualificazione e per la definizione delle teste di serie. Sul progetto, però, incombe la protesta di diversi giocatori, che chiedono premi più elevati e una maggiore partecipazione ai ricavi generati dal torneo.

Il ranking di singolare sarà determinante

Per stabilire le coppie ammesse e l’ordine delle teste di serie verranno utilizzate le classifiche pubblicate dopo i tornei canadesi. Dei sedici posti disponibili nel tabellone principale, sei saranno assegnati direttamente in base al ranking di singolare dei componenti delle coppie.

Lo stesso criterio determinerà anche il seeding. La scelta punta a favorire la partecipazione dei nomi più importanti e la formazione di coppie capaci di attirare l’interesse del pubblico, anche quando i giocatori coinvolti non disputano abitualmente il doppio.

Il formato ridotto e concentrato in pochi giorni dovrebbe garantire incontri rapidi e una maggiore intensità, trasformando la competizione in uno degli eventi principali della settimana che precede l’ultimo Slam della stagione.

Sinner, Sabalenka e Gauff sostengono la protesta

La presenza delle stelle, tuttavia, non può ancora essere considerata certa. Jannik Sinner, Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula e Ben Shelton figurano tra i giocatori che sostengono la richiesta di una quota maggiore degli introiti generati dallo US Open.

Il messaggio rivolto alla USTA sarebbe molto chiaro: senza un aumento significativo del montepremi e un accordo più favorevole sulla distribuzione dei ricavi, diversi protagonisti potrebbero rinunciare al doppio misto.

I tennisti ritengono che il loro coinvolgimento sia determinante per il successo commerciale del nuovo evento. La formula, infatti, acquista valore soprattutto grazie alla presenza di campioni normalmente impegnati in singolare, capaci di attirare pubblico, sponsor e attenzione televisiva.

La USTA apre al dialogo, ma manca un accordo

L’organizzazione dello US Open si è dichiarata disponibile ad avviare un confronto attraverso un consiglio dei giocatori. Sul tavolo sono state poste anche questioni relative al sistema pensionistico, ma non sarebbe ancora arrivato un impegno concreto sulla condivisione dei ricavi.

La controversia si inserisce in un dibattito sempre più rilevante nel tennis professionistico. I giocatori sostengono di essere il principale motore economico dei grandi tornei e chiedono quindi di ricevere una percentuale più consistente dei guadagni generati dalla vendita dei biglietti, dalle sponsorizzazioni e dai diritti televisivi.

Il doppio misto dello US Open dispone dunque di un formato, di criteri di ammissione e di una collocazione nel calendario, ma il successo dell’iniziativa dipenderà dalla capacità della USTA di raggiungere un’intesa con le stelle. Senza un accordo economico, quello che dovrebbe essere uno dei principali spettacoli della vigilia rischia di perdere proprio i protagonisti per i quali è stato ripensato.





Francesco Paolo Villarico