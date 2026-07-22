Alcaraz, rientro a Cincinnati a rischio? Dalla Spagna affermano che “si sta allenando, ma ancora a bassa intensità”

Il mondo del tennis sente l’assenza di Carlos Alcaraz e con la pubblicazione delle entry list di Cincinnati e US Open è scattato il count down per il suo rientro in attività. Tuttavia dalla Spagna arriva una voce non rassicurante in merito ai tempi di recupero del 7 volte campione Slam, fermo dal “crack” al polso patito a Barcellona. Secondo quanto riporta il collega Nacho Encabo, cronista ben accreditato sulle faccende di Alcaraz e del tennis spagnolo in generale, il lavoro di Carlos per tornare in torneo è in pieno svolgimento ma i tempi restano incerti perché si prosegue senza forzare minimamente le tappe, anzi con totale cautela. “Carlos si sta allenando, ma ancora a un’intensità molto bassa” hanno dichiarato al giornalista fonti vicine al murciano. “Niente set, niente partite, niente di tutto ciò. Il suo recupero sta procedendo bene, ma se c’è una cosa che Alcaraz ha chiarito fin dall’inizio, è che non avrebbe affrettato i tempi per cercare di recuperare qualche settimana. Non vuole compromettere il resto della stagione tornando con qualche settimana di anticipo”.

Quindi nessun ulteriore problema, non ci sono ricadute ma si segue alla lettera una tabella di marcia che mette al primo posto la cautela e un recupero totale, per non incorrere in rischi e problemi già vissuti da illustri e sfortunati colleghi come Del Potro e Thiem, per citare due campioni gravemente infortunati al polso e incappati in un percorso di recupero non del tutto soddisfacente.

In rete girano dei video che ritraggono Carlos in blandi movimenti con il polso svolti con una banda elastica, probabilmente nel corso delle sue vacanze, trascorse tra l’altro Sud Italia e poi Stati Uniti, dove ha presenziato alla finale dei Mondiali di Calcio, vinti della sua Spagna. Non è dato a sapere a quando si riferissero quei filmati (dal taglio di capelli visto a New York nel corso della finale Spagna – Argentina, sembrano recenti) ma in effetti gli esercizi non sembrano quelli di chi è già avanti in un percorso di fisioterapia, ma ovviamente restano solo supposizioni visto che il diretto interessato dallo scorso aprile ha solo comunicato via social, una manciata di post per annunciare i forfait a Roland Garros e Wimbledon, oltre a qualche sessione di allenamento anche con la racchetta ma mai con impatti alla palla di una certa consistenza. Puri movimenti di riscaldamento, per non perdere l’attitudine al gesto.

Il Masters 1000 di Cincinnati scatta col primo turno il 13 agosto, quindi un eventuale debutto di Alcaraz nel torneo sarebbe il 15 o il 16, essendo esentato dal primo turno in un tabellone da 96. 24 giorni per il rientro in attività: saranno sufficienti? Abbiamo rivisto Carlos sorridente a New York mentre portava la Coppa del Mondo in campo, e poi gioire con i suoi connazionali dopo il meritato successo contro l’Argentina. La speranza di tutti coloro che amano il tennis è rivederlo altrettanto felice sul campo da tennis, recuperato al 100%.

Marco Mazzoni