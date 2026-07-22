Federer e Nadal insieme a Maiorca: una giornata di golf riaccende la nostalgia per il “Fedal”
Roger Federer e Rafael Nadal sono tornati a regalare un’immagine capace di andare oltre il tennis. I due ex campioni sono stati avvistati al Golf Santa Ponsa, a Maiorca, dove hanno trascorso insieme una giornata all’insegna del relax e del golf.
Le fotografie diffuse dal circolo maiorchino hanno immediatamente suscitato l’entusiasmo degli appassionati, confermando ancora una volta la profonda amicizia costruita dai due nel corso di oltre vent’anni di rivalità nel circuito ATP.
RF & RN #fedal
🏌️♂️ 🇪🇸
golf_santaponsa IG pic.twitter.com/gxtyuoLfuZ
— Brian🇨🇭 (@camerlengo73_2) July 21, 2026
Una rivalità fondata sul rispetto
Federer e Nadal hanno rappresentato per anni due modi differenti di interpretare il tennis. Lo svizzero ha conquistato il pubblico con la sua eleganza, mentre lo spagnolo ha fatto della combattività e dell’intensità i tratti distintivi della propria carriera.
Le loro sfide hanno caratterizzato un’intera epoca, ma la forte competizione non ha mai compromesso il rispetto e l’ammirazione reciproci. Proprio la capacità di separare il confronto sportivo dal rapporto personale ha trasformato il “Fedal” in una delle rivalità più apprezzate nella storia dello sport.
Un rapporto rimasto intatto dopo il ritiro
Ora che entrambi hanno concluso la carriera professionistica, il loro legame continua lontano dai campi da tennis. Ogni apparizione congiunta alimenta inevitabilmente le speranze di rivederli protagonisti di qualche esibizione, iniziativa benefica o progetto condiviso.
Federer e Nadal hanno lasciato un’eredità che non si misura soltanto attraverso titoli Slam, record e settimane trascorse al vertice della classifica mondiale. La loro storia ha dimostrato che una rivalità durissima può convivere con un’amicizia autentica.
La giornata trascorsa insieme a Maiorca non ha rappresentato quindi soltanto una semplice partita di golf, ma una nuova pagina di un rapporto speciale, capace di continuare a emozionare gli appassionati anche dopo la fine delle rispettive carriere.
Marco Rossi
TAG: Curiosità, Rafael Nadal, Roger Federer
@ Annie3 (#4657334)
Dovresti fare un piccolo sforzo per accettare la realtà e riconoscere ciò che è senza opporti inutilmente. Questo esercizio riduce stress e ansia, favorisce il benessere e aiuta ad affrontare ogni cosa con maggiore serenità ed equilibrio
Ovviamente del medioevo del tennis non parlo neanche…parlo dall era open in poi….anche perché prima tre slam su 4 si giocavano su erba dove erano nettamente favoriti gli australiano…..troppo facile x loro….è come se ci fossero stati 3 slam su 4 su terra rossa….nadal avrebbe 40 slam …borg una ventina …tutto falsato ….
@ Rovescio a una mano (#4657308)
Il Goat? Qui nella foto vedo “due” ex tennisti che ingannano piacevolmente il tempo libero del loro pensionamento, ma il Goat non c’è, è ancora impegnato a preparare il finale di stagione, non sui prati del golf ma sul cemento americano
In effetti è sempre il dubbio che mi sono posto anche io….è vero che nadal ha 2 slam in piu e 8 master1000 in piu,però Finals 6 a zero x roger….è impossibile stabilire chi è il secondo e chi il terzo di tutti i tempi…..io lo farei decidere al GOAT Dkokovic….. 😛
Oppure al quarto di tutti i tempi, cioè sampras….sarebbe interessante
Secondo me il vicegoat è federer perché è stato piu forte di nadal su 2 superfici su 3 ….nadal il goat su terra ,ma su erba e cemento è dietro nettamente anche a sampras….troppo sbilanciato
In effetti è sempre il dubbio che mi sono posto anche io….è vero che nadal ha 2 slam in piu e 8 master1000 in piu,però Finals 6 a zero x roger….è impossibile stabilire chi è il secondo e chi il terzo di tutti i tempi…..io lo farei decidere al GOAT Dkokovic….. 😛
Oppure al quarto di tutti i tempi, cioè sampras….sarebbe interessante
Secondo me il vicegoat è federer perché è stato piu forte di nadal su 2 superfici su 3 ….nadal il goat su terra ,ma su erba e cemento è dietro nettamente anche a sampras….troppo sbilanciato
Inzomma… uno è anche spelacchiato
C H E. U O M I N I
@ Sudtyrol (#4657304)
Il secondo probabilmente è Björn Borg. Considerando il valore simbolico, rappresentativo e di impatto sull’immaginario collettivo del tennis, Roger Federer e Rafael Nadal possono essere considerati indubbiamente i due massimi riferimenti della storia di questo sport. La loro rivalità ha segnato un’epoca, ha ampliato il pubblico del tennis e ha incarnato valori tecnici, umani e sportivi che hanno superato i confini del gioco. Alle loro spalle, per le stesse ragioni, trova posto Borg: pioniere della moderna popolarità del tennis, icona globale degli anni Settanta e Ottanta e figura che ha rivoluzionato lo stile e l’immagine del campione. In questa prospettiva, Federer e Nadal rappresentano il vertice assoluto, con Borg immediatamente dietro come terza grande icona della storia del tennis
A me non mancano, mi manca di più wayne ferriera
@ Sudtyrol (#4657304)
Chi sarebbe il primo? Se intendi Laver ci può anche stare ma se alludi a Djokovic sei fuori strada
Il GOAT
Ancora non è chiaro chi, fra loro, sia il secondo migliore di tutti i tempi. Secondo me tre Atp Finals valgono uno Slam. Quindi pari?
Potrebbero forse ancora difendersi nel doppio.
😆
A me Federer da quando si è ritirato da sempre l’idea di uno che si sta annoiando a morte. Se fra lui e Nadal avessero una gamba sana secondo me tornerebbe veramente per i tour senior o qualcosa di simile