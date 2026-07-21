Philippoussis in ansia per Alcaraz: “Il tennis ha bisogno di lui”
Mark Philippoussis attende con impazienza il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. L’ex numero 8 del mondo e due volte finalista in un torneo del Grande Slam ha parlato a Tennis365 dell’infortunio al polso destro che tiene fermo lo spagnolo dall’ATP 500 di Barcellona, disputato lo scorso aprile.
Il problema fisico ha già costretto Alcaraz a rinunciare a diversi appuntamenti importanti e lo terrà fuori anche dal Masters 1000 del Canada, in programma all’inizio di agosto. La priorità resta recuperare completamente, evitando un rientro affrettato che potrebbe compromettere il resto della stagione.
“Spero che possa tornare in piena salute. Il mondo del tennis ha bisogno di lui”, ha dichiarato Philippoussis. “Adoro guardarlo giocare: è straordinario per questo sport. Mi auguro semplicemente che riesca a recuperare”.
La prudenza necessaria per un problema delicato
L’australiano è convinto che il murciano e il suo staff stiano gestendo la situazione con la massima attenzione. Gli infortuni al polso, infatti, possono rivelarsi particolarmente insidiosi per un tennista, influenzando non soltanto la potenza dei colpi, ma anche la fiducia nei movimenti.
“Alcaraz non è una persona che forza i tempi. Quando si tratta del polso, la situazione è complicata. Sono sicuro che stia facendo tutto il possibile e spero di rivederlo presto”, ha aggiunto Philippoussis.
Il possibile obiettivo dello spagnolo rimane il Masters 1000 di Cincinnati, ultima grande tappa prima dello US Open. La sua presenza dipenderà però dalle condizioni del polso e dalle indicazioni dello staff medico. Per Alcaraz, come sottolineato dall’ex campione australiano, tornare qualche settimana più tardi ma senza correre rischi sarà molto più importante che accelerare il recupero.
Marco Rossi
TAG: Carlos Alcaraz, Mark Philippoussis
La cosa “divertente” (non me la sono presa io, figuriamoci Jannik) è accaduta agli ESPY Awards 2026, dove Alcaraz – pur fermo da 3 mesi per il suo infortunio al polso – ha ricevuto il riconoscimento di “tennista dell’anno”.
Poi are che sia Corsera che Gazza abbiano criticato (al loro interno) gli americani di ESPN…
…appunto per i media italici il premio sarebbe dovuto andare – per diritto – all’azzurro Musetti.
Ahahahah 😀
@ Meera (#4657092)
Sciocchezza senza limiti.
Immeritevole di altri commenti.
…kouamè,Prizmic…
… dimenticavo
Shelton ,Blocx,Buse e Landaluce
Alcaraz manca a tutti.
Rilevante che invece quando stette fuori Sinner non mancò a nessuno e non mancherebbe neppure se si fermasse di nuovo, anzi, verrebbe salutato come un bene per il tennis, altro che articoli quotidiani su quando torna a salvare lo sport
Ma come con i campioni come Fonseca, Fils, Rune,Mensik, Jodar, Musetti e Cobolli….??
@ Dr Ivo (#4657069)
Vero e allora retifico con ancora bisogno di lui?
@ JannikUberAlles (#4657073)
Al momento tutti aspettano di capire se e come rientrerà a Cincinnati, nelle ultime settimane non si hanno immagini o notizie di allenamento intensivo e la vacanza in Campania sul suo yacht o la presenza alla finale dei mondiali direi che confermano quantomeno la serenità del ragazzo, noi possiamo solo aspettare e direi augurarci che rientri in forma cone prima per goderci finali e finali tra lui ed il nostro.
Nessuno mai? Odisseo?
Ma si che torna.
Dai Carlos, un bel Sinnaraz a Cincinnati e via.
Vogliamo ASSOLUTAMENTE il ritorno di Alcaraz ma la situazione resta ancora incomprensibile, almeno finché non potremo vedere un “vero” allenamento e magari una partitella.
Nessuno può sostituirlo….mi sembra ovvio….
Se non fosse stato per Alcaraz e per le finali perse con lui, Sinner forse non avrebbe fatto quei due step che lo hanno reso ormai imbattibile, cioè i miglioramenti al servizio e quelli su terra battuta…
Giusto per fare un esempio di come uno come lui sia necessario per il tennis in generale e per i diretti rivali
Sicuro: non ci dorme la notte!
Il tennis ha veramente bisogno di Alcaraz o ci potrtebbe essere chi potrebbe sostituirlo?