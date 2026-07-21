Philippoussis in ansia per Alcaraz: “Il tennis ha bisogno di lui”

Mark Philippoussis attende con impazienza il ritorno in campo di Carlos Alcaraz. L’ex numero 8 del mondo e due volte finalista in un torneo del Grande Slam ha parlato a Tennis365 dell’infortunio al polso destro che tiene fermo lo spagnolo dall’ATP 500 di Barcellona, disputato lo scorso aprile.

Il problema fisico ha già costretto Alcaraz a rinunciare a diversi appuntamenti importanti e lo terrà fuori anche dal Masters 1000 del Canada, in programma all’inizio di agosto. La priorità resta recuperare completamente, evitando un rientro affrettato che potrebbe compromettere il resto della stagione.

“Spero che possa tornare in piena salute. Il mondo del tennis ha bisogno di lui”, ha dichiarato Philippoussis. “Adoro guardarlo giocare: è straordinario per questo sport. Mi auguro semplicemente che riesca a recuperare”.

La prudenza necessaria per un problema delicato

L’australiano è convinto che il murciano e il suo staff stiano gestendo la situazione con la massima attenzione. Gli infortuni al polso, infatti, possono rivelarsi particolarmente insidiosi per un tennista, influenzando non soltanto la potenza dei colpi, ma anche la fiducia nei movimenti.

“Alcaraz non è una persona che forza i tempi. Quando si tratta del polso, la situazione è complicata. Sono sicuro che stia facendo tutto il possibile e spero di rivederlo presto”, ha aggiunto Philippoussis.

Il possibile obiettivo dello spagnolo rimane il Masters 1000 di Cincinnati, ultima grande tappa prima dello US Open. La sua presenza dipenderà però dalle condizioni del polso e dalle indicazioni dello staff medico. Per Alcaraz, come sottolineato dall’ex campione australiano, tornare qualche settimana più tardi ma senza correre rischi sarà molto più importante che accelerare il recupero.





Marco Rossi