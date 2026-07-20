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ITF Amstetten e Evansville: I Main Draw

20/07/2026 19:53 Nessun commento
Laura Mair nella foto
Laura Mair nella foto

ITF AMSTETTEN(Aut 100k terra)
Grabher [1] AUT vs Perelygina [WC] ---
Adams USA vs Primorac CRO
Glushko ISR vs Wobker [WC] GER
Zelnickova SVK vs Wolff [8] USA

Fita Boluda [4] ESP vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Lukas CRO vs Herrero Linana ESP
Qualificata [Q] vs Mikulskyte [7] LTU

Siskova [6] CZE vs Schueller [WC] AUT
Mair ITA vs Kucmova CZE
Buyukakcay TUR vs Qualificata [Q]
Dittmann GER vs Sobolieva [3] UKR

Friedsam [5] GER vs Paštiková CZE
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Serban CYP vs Qualificata [Q]
Koller [WC] AUT vs Kostovic [2] SRB



ITF EVANSVILLE(Usa 100k cemento outdoor)
In attesa…

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