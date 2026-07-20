ITF Amstetten e Evansville: I Main Draw
ITF AMSTETTEN(Aut 100k terra)
Grabher [1] vs Perelygina [WC]
Adams vs Primorac
Glushko vs Wobker [WC]
Zelnickova vs Wolff [8]
Fita Boluda [4] vs Qualificata [Q]
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Lukas vs Herrero Linana
Qualificata [Q] vs Mikulskyte [7]
Siskova [6] vs Schueller [WC]
Mair vs Kucmova
Buyukakcay vs Qualificata [Q]
Dittmann vs Sobolieva [3]
Friedsam [5] vs Paštiková
Qualificata [Q] vs Qualificata [Q]
Serban vs Qualificata [Q]
Koller [WC] vs Kostovic [2]
ITF EVANSVILLE(Usa 100k cemento outdoor)
In attesa…
TAG: Tornei ITF
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