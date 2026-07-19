La più grande delusione a Wimbledon 2026? Per Boris Becker è Iga Swiatek

Il torneo femminile di Wimbledon è stato a dir poco sorprendente, con una finale tutta ceca che ha visto la prima affermazione in uno Slam della 21enne Linda Noskova. Una dopo l’altra tutte le principali favorite si sono perse per strada, con alcuni risultati sorprendenti. La numero uno del mondo Aryna Sabalenka è stata eliminata negli ottavi di finale da Naomi Osaka, sconfitta in due set dalla campionessa giapponese, 4 volte vincitrice Slam (ma mai a Wimbledon). L’avventura dell’ex vincitrice di Wimbledon e testa di serie numero 2 Elena Rybakina si è invece conclusa al terzo turno, con la kazaka battuta da Elise Mertens. Anche Coco Gauff, che prima dell’edizione di quest’anno non era mai andata oltre gli ottavi di finale sull’erba di Church Road, ha raggiunto le semifinali, arrivando a un passo dalla qualificazione per la finale, ma restava una delle favorite, ancor più con l’uscita prematura di diverse top player, e il titolo sui prati non è arrivato. Vista la sua storia, non è comunque una grande sorpresa, semmai opportunità non sfruttata.

Ma la sorpresa più clamorosa è stata probabilmente la prematura uscita di scena della campionessa in carica Iga Swiatek, eliminata al terzo turno da Alexandra Eala. Così la pensa anche Boris Becker, che intervenuto nel podcast di Andrea Petkovic, è tornato sull’edizione femminile di Wimbledon affermando che la sconfitta della polacca, campionessa in carica, è stata a sua dire la maggior sorpresa del torneo.

“Pensando a chi ha deluso a Wimbledon, se parliamo di chi avrebbe dovuto fare molta più strada nel torneo, tra le donne direi Iga Swiatek, perché l’ho vista giocare decisamente meglio in passato” afferma seccamente Becker, tre volte campione sull’erba di Londra e tutt’ora detentore del titolo di campione al maschile più giovane di sempre. “Deve capire a che punto si trova della sua carriera in questo momento. Da vincitrice di Wimbledon ed ex numero uno del mondo, quello che sta mostrando non è più sufficiente. Qualcosa deve cambiare”.

“Non la conosco nei dettagli. Ha sempre nuovi allenatori al suo fianco, nuovi stili di gioco, mentre la sua psicologa è rimasta la stessa… Credo che sia arrivato il momento di staccare la spina e riflettere seriamente su tutto” continua Boris. “È una giovane donna, è soltanto a metà della sua carriera — che è ancora ben lontana dall’essere finita — ma è necessario un cambiamento radicale se vuole tornare sul cammino delle vittorie”.

“Questa è la mia opinione, anche perché il tennis femminile non è cambiato poi così tanto da quando lei vinceva i grandi tornei. Quindi, al momento, c’è chiaramente qualcosa che non va”.

Mario Cecchi