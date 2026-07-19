Muchova si è sottoposta a un piccolo intervento chirurgico

Dalla finale a Wimbledon a… i ferri della sala chirurgica. Karolina Muchova poco dopo aver concluso la sua splendida corsa ai Championships si è recata in ospedale per sottoporsi ad una operazione. L’ha annunciato attraverso una breve clip postata sulla propria pagina Instagram, dove passa letteralmente dalla pista dell’aeroporto all’ospedale, un video curioso con allegato un messaggio breve, ma rassicurante sulle proprie condizioni.

“Ho dovuto sottopormi a un piccolo intervento chirurgico che mi terrà lontano dal campo per qualche settimana. È andato tutto bene e sto già lavorando al mio recupero. Grazie a tutti per i vostri messaggi e il vostro supporto. Tornerò presto” scrive la top 10 ceca. Non ha comunicato che tipo di intervento è stato eseguito, nemmeno i tempi di recupero. L’annuncio conferma la sua assenza al WTA 1000 di Toronto, al via tra due settimane. Se la operazione è stata di lieve entità forse proverà a rientrare a Cincinnati, torneo mille immediatamente successivo a quello canadese.

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La finale a Wimbledon, persa in tre set contro la connazionale Noskova, è stata la seconda a livello Slam per Muchova, dopo quella a Roland Garros 2023. La speranza è che possa tornare al massimo della condizione per US Open, torneo dove in carriera vanta due semifinali (2023 – 2024). Attualmente n.6 del ranking WTA, Karolina è una delle tenniste più apprezzate per la qualità del suo tennis, ricco di talento e soluzioni. Auguriamo a Muchova un pronto recupero.

Mario Cecchi