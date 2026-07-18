ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Aspettando le qualificazioni con un italiano sicuro nel Md. Bublik guida il seeding

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra

(1) Alexander Bublik vs Bye

Facundo Diaz Acosta vs Qualifier

Alex Molcan vs Sebastian Ofner

Daniel Altmaier vs (7) Raphael Collignon

(4) Tomas Martin Etcheverry vs Bye

(WC) Joel Schwaerzler vs Qualifier

Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier

Vit Kopriva vs (5) Ignacio Buse

(8) Juan Manuel Cerundolo vs Marco Trungelliti

(WC) Lukas Neumayer vs Yannick Hanfmann

Sebastian Baez vs Miomir Kecmanovic

Bye vs (3) Arthur Rinderknech

(6) Jan-Lennard Struff vs Aleksandr Shevchenko

(WC) Alexandre Muller vs Mariano Navone

Qualifier vs Quentin Halys

Bye vs (2) Valentin Vacherot