ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Aspettando le qualificazioni con un italiano sicuro nel Md. Bublik guida il seeding
ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra
(1) Alexander Bublik vs Bye
Facundo Diaz Acosta vs Qualifier
Alex Molcan vs Sebastian Ofner
Daniel Altmaier vs (7) Raphael Collignon
(4) Tomas Martin Etcheverry vs Bye
(WC) Joel Schwaerzler vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo vs Qualifier
Vit Kopriva vs (5) Ignacio Buse
(8) Juan Manuel Cerundolo vs Marco Trungelliti
(WC) Lukas Neumayer vs Yannick Hanfmann
Sebastian Baez vs Miomir Kecmanovic
Bye vs (3) Arthur Rinderknech
(6) Jan-Lennard Struff vs Aleksandr Shevchenko
(WC) Alexandre Muller vs Mariano Navone
Qualifier vs Quentin Halys
Bye vs (2) Valentin Vacherot
TAG: ATP 250 KItzbuhel, ATP 250 Kitzbuhel 2026
5 commenti
Sarà stanco… 🙁
BUBLIK
RINDERKNECH
ETCHEVERRY
NAVONE
COLLIGNON
VALLEJO
HANFMANN
VACHEROT
bublik
struff
buse
rinderknech
altmaier
etcheverry
hanfmann
vacherot
Strana la cancellazione di sonego
bublik
vacherot
vallejo
cerundolo
altmaier
etcheverry
rinderknech
navone