Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Aspettando le qualificazioni con un italiano sicuro nel Md. Bublik guida il seeding

18/07/2026 15:48 5 commenti
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images
Alexander Bublik nella foto - Foto Getty Images

AUT ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra
(1) Alexander Bublik KAZ vs Bye
Facundo Diaz Acosta ARG vs Qualifier
Alex Molcan SVK vs Sebastian Ofner AUT
Daniel Altmaier GER vs (7) Raphael Collignon BEL

(4) Tomas Martin Etcheverry ARG vs Bye
(WC) Joel Schwaerzler AUT vs Qualifier
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Qualifier
Vit Kopriva CZE vs (5) Ignacio Buse PER

(8) Juan Manuel Cerundolo ARG vs Marco Trungelliti ARG
(WC) Lukas Neumayer AUT vs Yannick Hanfmann GER
Sebastian Baez ARG vs Miomir Kecmanovic SRB
Bye vs (3) Arthur Rinderknech FRA

(6) Jan-Lennard Struff GER vs Aleksandr Shevchenko KAZ
(WC) Alexandre Muller FRA vs Mariano Navone ARG
Qualifier vs Quentin Halys FRA
Bye vs (2) Valentin Vacherot MON

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5 commenti

pablito 18-07-2026 16:45

Scritto da Sky
Strana la cancellazione di sonego

Sarà stanco… 🙁

 5
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patrick 18-07-2026 16:36

BUBLIK

RINDERKNECH

ETCHEVERRY
NAVONE

COLLIGNON
VALLEJO
HANFMANN
VACHEROT

 4
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piet64 18-07-2026 16:18

bublik

struff

buse
rinderknech

altmaier
etcheverry
hanfmann
vacherot

 3
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Sky (Guest) 18-07-2026 16:11

Strana la cancellazione di sonego

 2
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brizz 18-07-2026 15:55

bublik

vacherot

vallejo
cerundolo

altmaier
etcheverry
rinderknech
navone

 1
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