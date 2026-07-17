Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Luglio 2026

17/07/2026 07:45 Nessun commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

SWE ATP 250 Bastad – terra
QF Vallejo PAR – Travaglia ITA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Borges POR – Darderi ITA 2° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare




ITA CH 75 Cordenons – terra
QF Nagal IND – Bondioli ITA Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

QF Napolitano ITA – Villanueva ARG 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

SF Bondioli ITA/Caniato ITA – Jecan ROU/Poljak CZE 3° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Roma 125 – terra
QF Yaneva BUL – Trevisan ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Chiesa ITA – Bronzetti ITA 3 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Brancaccio ITA – Riera ARG 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

SF Cascino FRA/Feng CHN – Brancaccio ITA/Grant ITA 3 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

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