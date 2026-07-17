Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 17 Luglio 2026
ATP 250 Bastad – terra
QF Vallejo – Travaglia Inizio 11:00
QF Borges – Darderi 2° inc. ore 11:00
CH 75 Cordenons – terra
QF Nagal – Bondioli Inizio 13:30
QF Napolitano – Villanueva 2° inc. ore 13:30
SF Bondioli /Caniato – Jecan /Poljak 3° inc. ore 13:30
WTA Roma 125 – terra
QF Yaneva – Trevisan 2 incontro dalle 16:00
QF Chiesa – Bronzetti 3 incontro dalle 16:00
QF Brancaccio – Riera 2 incontro dalle 16:00
SF Cascino /Feng – Brancaccio /Grant 3 incontro dalle 16:00
TAG: Italiani in campo
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