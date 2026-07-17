WTA 125 Roma: Trevisan vince un altro derby: «La classifica non è un problema». Anche Bronzetti ai quarti di finale

Martina Trevisan torna ai quarti di finale di un torneo WTA 125. Un anno dopo il rientro in campo, arrivato dopo l’operazione a un piede, l’ex numero 18 del mondo sta gradualmente tornando a esprimere il suo miglior tennis. Dopo aver esordito battendo Tyra Grant, sui campi del Circolo Antico Tiro a Volo, Martina ha sconfitto anche Aurora Zantedeschi con il punteggio di 6-1 7-6(1). Una grande prestazione che le vale il quarto di finale odierno contro la diciannovenne bulgara Elizara Yaneva. Ai quarti di finale anche Lucia Bronzetti, che si è presa la vittoria su Teodora Kostovic per 6-4 6-4. Per lei domani derby contro Deborah Chiesa, che ieri ha battuto un’altra serba, Radivojevic per 6-2 6-2.

Trevisan e Bronzetti ai quarti di finale

“Giocare contro un’italiana ha qualche insidia in più rispetto a quando affronti un’altra giocatrice. Da parte mia però c’è anche una voglia di vincere ancora più forte, non per presunzione ma per orgoglio personale”. Martina Trevisan sorride ed è tornata ad esprimere un grande tennis, ne ha dato prova nel derby vinto 6-1 7-6(1) contro Aurora Zantedeschi. Attualmente numero 405 del mondo, l’azzurra ha giocato una partita di una grande intelligenza tattica, dimostrando il grande potenziale: “Sto ritrovando la percezione di poter gestire molto bene le partite. In questi mesi ho lavorato tanto per ritrovare questa sensazione ed effettivamente la sto ritrovando”. La classifica è bugiarda se Trevisan sta al meglio, ma al momento non si mette fretta: “Sinceramente la classifica non è più un problema, è stata un problema in passato. È ciò che purtroppo o per fortuna ci rappresenta nel nostro lavoro, però noi non siamo quel numero, nel bene e nel male, e quando impari questa cosa poi vivi un po’ meglio. In questo momento so qual è la mia classifica, so che posso provare a rientrare più avanti e a salire ancora, però adesso sono focalizzata sul mio gioco: sulla parte tattica, sulla parte fisica e sulla parte mentale”.