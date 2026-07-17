Brad Gilbert frena Alcaraz e Sinner: “Non sono ancora tra i dieci migliori di sempre”
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno riscrivendo numerosi record, ma per Brad Gilbert non hanno ancora fatto abbastanza per entrare tra i dieci migliori giocatori della storia. L’ex allenatore di campioni come Andre Agassi, Andy Roddick e Andy Murray ritiene che lo spagnolo e l’italiano debbano conquistare altri titoli e, soprattutto, confermarsi ai massimi livelli per un periodo più lungo.
Intervistato da Tennis Channel, Gilbert ha comunque riconosciuto il potenziale dei due principali protagonisti del tennis contemporaneo: “Se Alcaraz e Sinner resteranno in salute e continueranno a ottenere risultati, arriveranno ai vertici di questa classifica. Al momento, però, non sono nella top 10”.
Djokovic davanti a Nadal e Federer
Il tecnico statunitense ha collocato Novak Djokovic al primo posto della propria graduatoria, seguito da Rafael Nadal e Roger Federer. Alle loro spalle ha inserito Pete Sampras, Björn Borg e Rod Laver.
“Il numero uno è ovviamente Djokovic, Nadal è secondo, Federer terzo, Sampras quarto, Borg quinto e Laver sesto”, ha spiegato Gilbert, mostrando pochi dubbi sulle prime sei posizioni.
La discussione, secondo lui, diventa più aperta dal settimo posto in avanti. Gilbert ha scelto Andre Agassi al numero sette, John McEnroe all’ottavo posto, anche per gli straordinari risultati ottenuti in doppio, Jimmy Connors al nono e Ivan Lendl al decimo.
Sinner e Alcaraz fuori anche dalla top 15?
Per Gilbert, al momento sarebbe difficile collocare Sinner e Alcaraz persino tra i primi quindici giocatori della storia. Prima di loro prenderebbe infatti in considerazione altri campioni come Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ken Rosewall e John Newcombe.
“Quando entrambi raggiungeranno gli otto o dieci titoli del Grande Slam e avranno costruito una carriera duratura, saliranno in questa classifica. Se invece non dovessero vincere più nulla, non potrei inserirli”, ha precisato.
Alcaraz ha già conquistato sette titoli Slam, mentre Sinner è arrivato a cinque dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Considerando la loro età, entrambi hanno ancora molto tempo per aggiungere nuovi trofei e avvicinarsi ai numeri delle più grandi leggende.
Un criterio non del tutto coerente
La graduatoria di Gilbert presta comunque il fianco a qualche obiezione. Il tecnico richiede ad Alcaraz e Sinner almeno otto o dieci titoli Slam, ma include nella propria top 10 giocatori che non hanno raggiunto quella soglia.
Il suo giudizio sembra dunque fondarsi non soltanto sul numero dei Major, ma anche sulla durata della carriera, sull’influenza esercitata nelle rispettive epoche e, nel caso di McEnroe, sui risultati ottenuti in doppio.
La prudenza di Gilbert può essere comprensibile quando si confrontano carriere già concluse con quelle di due giocatori ancora molto giovani. Sinner e Alcaraz non possono vantare la stessa longevità delle leggende citate, ma i risultati ottenuti finora li hanno già messi sulla strada giusta. Se continueranno con questo ritmo, il loro ingresso tra i più grandi di sempre potrebbe diventare soltanto una questione di tempo.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Brad Gilbert, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner
Premesso che le classifiche lasciano il tempo che trovano, che ancora di più è vero se si parla di giocatori ancora in attività, che ancora di più è vero se si parla di giovanissimi che hanno almeno otto o dieci anni buoni, forse anche di più.
Però, premesso tutto questo, non contano solo i numeri di fine carriera, ma anche il dominio durante periodi brevi e, francamente, io non ho mai visto Becker o Lendl, solo per fare due nomi dei citati, essere manco un po’ dominante quanto Alcaraz e Jannik
Alcaraz se starà bene e non avrà grandi infortuni arriverà a 30 slam
Nove su dieci della Top Ten di Gilbert sono quelli effettivamente davanti a Sinner per settimane al Numero Uno.
Il decimo è Laver che nella classifica non ci può essere.
Diciamo che fin qui non ha detto niente di rivoluzionario. Magari possiamo discutere di Wilander e Edberg davanti ai nostri due ragazzi, ma secondo me Brad aveva una fidanzata svedese
Sino talmente tante le cose che possono essere giudicate come me “mai fatto prima….mai così giovane” che mi pare abbiano già surclassato molti dei citati nella top 10.
Alcaraz, poi, augurandosi che si riprenda, ha tutta la vita tennistica davanti, e ha già 7 Slam, mica pizza e fichi!
Comunque….forza Jannik!
Si vedrà, ad oggi ha ragione Gilbert, ma non è che ci voglia una laurea….
Per durata da numero 1 Sinner è già fra i primi 10. In questa lista poi escluderei, a parte Rod Laver che, comunque è stato l’unico a fare il Grande Slam, tennisti come Newcombe e Rosewall che giocavano 3 slam su 4 sull’erba. Piuttosto avrei inserito Nastase. Rispetto a Becker, Edberg e Wilander i nostri due sono già ora superiori.
A me sembra già impressionante e degno di nota che dedichino un podcast a chiederselo, è già di per sé un ricconoscimento di grandezza, il resto sono chiacchiere
Non si può dargli torto parla di tennisti con carriera finita, tranne Nole che c’è quasi, rifacciamo lo stesso discorso a fine carriera di Alcaraz e Sinner, che credo proprio che 10 slam a testa ce li avranno, probabilmente supereranno almeno i 15 slam a testa
Aria fritta Brad:
uno ha 23, l’altro 24.
Devono certo ancora far molto…
Come pretendere che siano in top 10 ?
Bah.
“Dar aria alla bocca”,
e in tempi di stanca, gli articoli basati su “poco” abbondano… 😉
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