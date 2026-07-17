Brad Gilbert frena Alcaraz e Sinner: “Non sono ancora tra i dieci migliori di sempre”

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner stanno riscrivendo numerosi record, ma per Brad Gilbert non hanno ancora fatto abbastanza per entrare tra i dieci migliori giocatori della storia. L’ex allenatore di campioni come Andre Agassi, Andy Roddick e Andy Murray ritiene che lo spagnolo e l’italiano debbano conquistare altri titoli e, soprattutto, confermarsi ai massimi livelli per un periodo più lungo.

Intervistato da Tennis Channel, Gilbert ha comunque riconosciuto il potenziale dei due principali protagonisti del tennis contemporaneo: “Se Alcaraz e Sinner resteranno in salute e continueranno a ottenere risultati, arriveranno ai vertici di questa classifica. Al momento, però, non sono nella top 10”.

Djokovic davanti a Nadal e Federer

Il tecnico statunitense ha collocato Novak Djokovic al primo posto della propria graduatoria, seguito da Rafael Nadal e Roger Federer. Alle loro spalle ha inserito Pete Sampras, Björn Borg e Rod Laver.

“Il numero uno è ovviamente Djokovic, Nadal è secondo, Federer terzo, Sampras quarto, Borg quinto e Laver sesto”, ha spiegato Gilbert, mostrando pochi dubbi sulle prime sei posizioni.

La discussione, secondo lui, diventa più aperta dal settimo posto in avanti. Gilbert ha scelto Andre Agassi al numero sette, John McEnroe all’ottavo posto, anche per gli straordinari risultati ottenuti in doppio, Jimmy Connors al nono e Ivan Lendl al decimo.

Sinner e Alcaraz fuori anche dalla top 15?

Per Gilbert, al momento sarebbe difficile collocare Sinner e Alcaraz persino tra i primi quindici giocatori della storia. Prima di loro prenderebbe infatti in considerazione altri campioni come Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ken Rosewall e John Newcombe.

“Quando entrambi raggiungeranno gli otto o dieci titoli del Grande Slam e avranno costruito una carriera duratura, saliranno in questa classifica. Se invece non dovessero vincere più nulla, non potrei inserirli”, ha precisato.

Alcaraz ha già conquistato sette titoli Slam, mentre Sinner è arrivato a cinque dopo il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon. Considerando la loro età, entrambi hanno ancora molto tempo per aggiungere nuovi trofei e avvicinarsi ai numeri delle più grandi leggende.

Un criterio non del tutto coerente

La graduatoria di Gilbert presta comunque il fianco a qualche obiezione. Il tecnico richiede ad Alcaraz e Sinner almeno otto o dieci titoli Slam, ma include nella propria top 10 giocatori che non hanno raggiunto quella soglia.

Il suo giudizio sembra dunque fondarsi non soltanto sul numero dei Major, ma anche sulla durata della carriera, sull’influenza esercitata nelle rispettive epoche e, nel caso di McEnroe, sui risultati ottenuti in doppio.

La prudenza di Gilbert può essere comprensibile quando si confrontano carriere già concluse con quelle di due giocatori ancora molto giovani. Sinner e Alcaraz non possono vantare la stessa longevità delle leggende citate, ma i risultati ottenuti finora li hanno già messi sulla strada giusta. Se continueranno con questo ritmo, il loro ingresso tra i più grandi di sempre potrebbe diventare soltanto una questione di tempo.





Francesco Paolo Villarico