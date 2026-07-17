WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)
|☀
|
28°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
|
|
09:00
☀
29°
|
10:00
☀
32°
|
11:00
☀
34°
|
12:00
☀
35°
|
13:00
☀
36°
|
14:00
☀
36°
|
15:00
☀
37°
|
17:00
☀
35°
|
20:00
☀
32°
|
23:00
☀
27°
|
⚠ Allerta arancione
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 16:00
Rutuja Bhosale / Yu-Yun Li vs (2) Lucija Ciric Bagaric / (2) Nika Radisic
Elizara Yaneva vs Martina Trevisan
Deborah Chiesa vs (4) Lucia Bronzetti
Court 2 – ore 16:00
(3) Francesca Jones vs (6) Noma Noha Akugue
(7) Nuria Brancaccio vs Julia Riera
(1) Estelle Cascino / (1) Shuo Feng vs Nuria Brancaccio / Tyra Caterina Grant
|⛅
|
23°C
Soleggiato e asciutto · Picco 31°C
|
|
10:00
⛅
26°
|
11:00
⛅
27°
|
12:00
⛅
29°
|
13:00
⛅
30°
|
14:00
⛅
30°
|
15:00
☀
30°
|
16:00
☀
31°
|
19:00
⛅
29°
|
21:00
☁
26°
|
23:00
⛅
23°
|
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:00
(9) Yulia Putintseva vs Mayar Sherif
(3) Oleksandra Oliynykova vs Clara Burel
(5) Panna Udvardy vs Paula Badosa Non prima 16:30
Tamara Zidansek vs (2) Petra Marcinko
|☀
|
30°C
Soleggiato e caldo · Picco 35°C
|
|
10:00
☀
31°
|
11:00
☀
32°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
34°
|
15:00
⛅
35°
|
16:00
☀
34°
|
18:00
☀
34°
|
21:00
☀
31°
|
23:00
☀
28°
|
⚠ Caldo
🎾 Quarti
🏸 Cemento
Center Court – ore 15:30
(3) Barbora Krejcikova vs Qinwen Zheng Inizio 15:30
Alycia Parks vs (4) Maria Sakkari Non prima 17:30
(1) Clara Tauson vs (5) Sara Bejlek
Grandstand – ore 16:30
(7) Tereza Valentova vs Alina Korneeva
Catherine Harrison / Ingrid Neel vs (4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang
(1) Hao-Ching Chan / (1) Miyu Kato vs (3) Eudice Chong / (3) Katarzyna Piter
|⛅
|
26°C
Soleggiato e asciutto · Picco 32°C
|
|
10:00
⛅
28°
|
11:00
☀
30°
|
12:00
☀
31°
|
13:00
☀
31°
|
14:00
⛅
32°
|
15:00
⛅
32°
|
16:00
⛅
32°
|
18:00
☀
30°
|
21:00
☀
26°
|
23:00
☀
24°
|
✅ Asciutto
🎾 Quarti
🏸 Cemento
Center Court – ore 14:00
Vera Zvonareva vs (2) Lanlana Tararudee
(3) Hanne Vandewinkel vs Harmony Tan Non prima 16:00
(1) Ena Shibahara / (1) Vera Zvonareva vs Aliona Falei / Polina Iatcenko
Court A – ore 14:00
(1) Anastasia Zakharova vs (8) Tatiana Prozorova
Vendula Valdmannova vs Aliona Falei
Priska Nugroho / Varvara Panshina vs Tatiana Prozorova / Alexandra Shubladze
|🌧
|
17°C
Nuvoloso, rovesci al mattino e temporali in serata · Picco 26°C
|
|
09:00
🌧
19°
|
10:00
⛅
21°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
25°
|
13:00
☁
26°
|
14:00
☁
25°
|
15:00
⛅
25°
|
18:00
🌩
22°
|
19:00
🌩
21°
|
23:00
☀
18°
|
⚠ Da monitorare
🎾 Quarti
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 11:00
Erika Andreeva vs (2) Sinja Kraus
(4) Julia Grabher vs (7) Jeline Vandromme
(1) Veronika Erjavec vs Gina Feistel
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Laura Pigossi
Grandstand – ore 12:30
Bassols Ribera (5) – Carle
TAG: Circuito WTA, WTA 125
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit