Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

17/07/2026 08:24 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  17 Luglio 2026

28°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
09:00
29°
10:00
32°
11:00
34°
12:00
35°
13:00
36°
14:00
36°
15:00
37°
17:00
35°
20:00
32°
23:00
27°
⚠  Allerta arancione per temperature massime estreme fino alle 19:59: quarti di finale sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
☀  Soleggiato
⚠  Allerta arancione
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 16:00
Rutuja Bhosale IND / Yu-Yun Li TPE vs (2) Lucija Ciric Bagaric CRO / (2) Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

Elizara Yaneva BUL vs Martina Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare

Deborah Chiesa ITA vs (4) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
(3) Francesca Jones GBR vs (6) Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Julia Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

(1) Estelle Cascino FRA / (1) Shuo Feng CHN vs Nuria Brancaccio ITA / Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  17 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 31°C
CIELO Prevalentemente soleggiato nelle ore centrali, poi nuvole intermittenti in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
10:00
26°
11:00
27°
12:00
29°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
30°
16:00
31°
19:00
29°
21:00
26°
23:00
23°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
⛅  Prevalentemente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:00
(9) Yulia Putintseva KAZ vs Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

(3) Oleksandra Oliynykova UKR vs Clara Burel FRA

Il match deve ancora iniziare

(5) Panna Udvardy HUN vs Paula Badosa ESP Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Tamara Zidansek SLO vs (2) Petra Marcinko CRO

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  17 Luglio 2026

30°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 35°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 17 Luglio
10:00
31°
11:00
32°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
34°
15:00
35°
16:00
34°
18:00
34°
21:00
31°
23:00
28°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: quarti di finale con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  Quarti
🏸  Cemento

Center Court – ore 15:30
(3) Barbora Krejcikova CZE vs Qinwen Zheng CHN Inizio 15:30

Il match deve ancora iniziare

Alycia Parks USA vs (4) Maria Sakkari GRE Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

(1) Clara Tauson DEN vs (5) Sara Bejlek CZE

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:30
(7) Tereza Valentova CZE vs Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Ingrid Neel EST vs (4) Maia Lumsden GBR / (4) Qianhui Tang CHN

Il match deve ancora iniziare

(1) Hao-Ching Chan TPE / (1) Miyu Kato JPN vs (3) Eudice Chong HKG / (3) Katarzyna Piter POL

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  17 Luglio 2026

26°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 32°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato e sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 17 Luglio
10:00
28°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
32°
16:00
32°
18:00
30°
21:00
26°
23:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: quarti di finale sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Cemento
QF
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  Quarti
🏸  Cemento

Center Court – ore 14:00
Vera Zvonareva RUS vs (2) Lanlana Tararudee THA

Il match deve ancora iniziare

(3) Hanne Vandewinkel BEL vs Harmony Tan FRA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Ena Shibahara JPN / (1) Vera Zvonareva RUS vs Aliona Falei BLR / Polina Iatcenko RUS

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 14:00
(1) Anastasia Zakharova RUS vs (8) Tatiana Prozorova RUS

Il match deve ancora iniziare

Vendula Valdmannova CZE vs Aliona Falei BLR

Il match deve ancora iniziare

Priska Nugroho INA / Varvara Panshina RUS vs Tatiana Prozorova RUS / Alexandra Shubladze RUS

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  17 Luglio 2026

🌧
17°C
Nuvoloso, rovesci al mattino e temporali in serata  ·  Picco 26°C
CIELO Rovesci al mattino, poi sole e nuvole; temporali tra tardo pomeriggio e sera
PIOGGIA Rovesci alle 09:00, temporali indicati tra 18:00 e 19:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 17 Luglio
09:00
🌧
19°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
25°
15:00
25°
18:00
🌩
22°
19:00
🌩
21°
23:00
18°
⚠  Allerta gialla per caldo e rischio temporali in serata: quarti di finale sulla terra da monitorare
🎾  Programma del giorno — 17 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
Quarti di Finale · Terra Battuta
QF
🌧  Rovesci/temporali
⚠  Da monitorare
🎾  Quarti
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 11:00
Erika Andreeva RUS vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(4) Julia Grabher AUT vs (7) Jeline Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Veronika Erjavec SLO vs Gina Feistel POL

Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 12:30
Bassols Ribera (5) – Carle

Il match deve ancora iniziare

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