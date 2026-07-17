Polemiche sulle modifiche al doppio, ma l’ATP lo sostiene davvero? Dalla presenza sui media ufficiali…

Il doppio è una specialità che può regalare spettacolo. Ogni volta che il pubblico in uno stadio segue gli incontri dal vivo si diverte, tanto che il vero problema del doppio non è la specialità in sé quanto la mancanza di una adeguata promozione verso il pubblico, che a malapena conosce i protagonisti a meno che non siano anche singolaristi (o ex singolaristi). Questa in estrema sintesi è la posizione espressa più volte – anche nel recente torneo di Roma – dalla coppia italiana Bolelli – Vavassori, con il torinese molto attivo anche a livello politico in ATP cercando una maggior attenzione da parte della sezione media del tour, una linea seguita da tutti i suoi colleghi “specialisti”. Tuttavia l’ATP pare si stia muovendo in direzione del tutto opposta, con una proposta di modifiche importanti dal 2028 che andrebbero a penalizzare la specialità, invece di valorizzarla. Si è acceso un importante dibattito sul tema, con anche i gemelli Bryan, ex grandi specialisti, a puntare il dito contro la governance del tennis visto che il doppio è sempre più nell’angolo, lontanissimo dalle priorità per quello che sarà la stagione dal 2028 quando molte novità verranno introdotte, calendario e oltre.

Proprio tra due anni i tabelloni e i montepremi del doppio dovrebbero essere ridotti e questo è stato l’innesco di un incendio che sta animando un discreto dibattito. I giocatori restano fermi sulla propria posizione: il doppio non è in crisi, manca la promozione, l’ATP non fa abbastanza. Per questo è interessante uno studio condotto dal media australiano The First Serve che è andato dritto al punto della discussione: quanto realmente l’ATP investe sulla promozione del doppio producendo contributi video, social, ecc? Dai dati raccolti, davvero poco, anzi quasi niente. Il media australiano – con grande pazienza… – ha analizzato tutti i contenuti ufficiali pubblicati dall’ATP nel 2026 fino al termine di Wimbledon. “Abbiamo esaminato tutti i video long-form pubblicati sul canale YouTube dell’ATP Tour, ogni YouTube Short, gli ultimi 1.000 post Instagram del circuito e tutti i video long-form e gli Short pubblicati da Tennis TV, la piattaforma ufficiale di streaming dell’ATP” si legge nel contributo. “Tra YouTube, Shorts e Instagram dell’ATP Tour, il doppio è comparso soltanto in 11 dei 1.768 contenuti analizzati, pari ad appena lo 0,6% della produzione complessiva. Il dato più sorprendente riguarda il principale canale YouTube dell’ATP Tour, che quest’anno non ha pubblicato nemmeno un video long-form dedicato al doppio sui 270 caricati. Gli Shorts hanno proposto soltanto tre video sul doppio su 498 pubblicati (0,6%), mentre appena otto degli ultimi 1.000 post Instagram (0,8%) erano dedicati alla specialità”.

Dati davvero interessanti che perorano totalmente la causa dal lato specialisti del doppio: non c’è alcun investimento reale nella promozione della specialità, per far conoscere i giocatori, gli incontri, i momenti più divertenti (e spesso non mancano) dei match. Tennis TV ha riservato una quota leggermente superiore dei propri contenuti al doppio: 20 degli 863 video long-form pubblicati (2,3%) e sei dei 937 Shorts (0,6%) erano incentrati su questa disciplina.

Il campione di Wimbledon Henry Patten ritiene che la promozione rappresenti oggi uno dei problemi più importanti del doppio. “La realtà è che devi vincere uno Slam o almeno arrivare in finale per finire sul loro profilo Instagram”, afferma mestamente il giocatore. “Non capisco perché non potrebbero promuovere otto giocatori”. A spingere la causa dei doppisti anche il coach britannico Calvin Betton, che ha lavorato a lungo nel doppio, anche al fianco dello stesso Patten. “Non fanno assolutamente nulla per promuovere il doppio, e questa sembra essere la loro posizione. Sommando i canali ufficiali dell’ATP Tour e Tennis TV, il doppio rappresenta appena 37 dei 3.568 video e contenuti social analizzati, vale a dire circa l’1% del totale. Un dato “enorme”, ovviamente in negativo, che evidenza quanta importanza viene data dallo stesso tour ai suoi protagonisti.

C’è una discreta differenza invece nei tornei dello Slam, autonomi rispetto all’ATP. Sempre riprendendo i dati dello studio australiano relativo al 2026,“il doppio ha rappresentato 43 dei 1.491 video long-form pubblicati quest’anno dagli Australian Open su YouTube (2,9%), mentre Wimbledon ha dedicato alla specialità 14 dei 358 video caricati (3,9%), escludendo il doppio junior e il doppio in carrozzina. Pur trattandosi ancora di percentuali contenute, il dato evidenzia un impegno superiore rispetto a quello mostrato dall’ATP Tour”. Secondo Patten, Wimbledon dimostra che esiste un reale interesse per il doppio quando viene adeguatamente valorizzato. “Continuano a ripetere questa sorta di mantra secondo cui nessuno guarda il doppio, ma questa settimana Wimbledon è riuscito a riempire gli spalti praticamente su tutti i campi anche per le partite di doppio”, racconta Henry con filo di amarezza. “Loro direbbero che non fa testo perché è Wimbledon e tutti sono già lì, ma di cosa stiamo parlando? Certo che fa testo. L’obiettivo dovrebbe essere quello di rendere i vostri tornei altrettanto vincenti”.

Un nodo della questione è il seguente: gli appassionati vedono i contenuti digitali relativi al doppio oppure no? “Dei nove video di highlights interamente dedicati al doppio pubblicati da Tennis TV nel periodo analizzato, quattro hanno superato le 100.000 visualizzazioni, collocandosi nel miglior 40% dei video long-form della piattaforma. All’estremo opposto, il video meno visto ha raccolto comunque 34.000 visualizzazioni, senza rientrare nemmeno nel peggior 20% dei contenuti pubblicati. La maggior parte dei video si è attestata nella fascia standard di Tennis TV, compresa tra le 50.000 e le 150.000 visualizzazioni” afferma lo studio. La tendenza è risultata ancora più evidente nei contenuti brevi di YouTube. I quattro veri e propri Shorts dedicati al doppio ATP hanno registrato una media di 145.000 visualizzazioni, collocandosi tutti nel miglior 26% dei 930 Shorts pubblicati da Tennis TV. Il video con il miglior risultato è rientrato addirittura nel miglior 18%, mentre nessuno è sceso al di sotto della metà della classifica complessiva del canale”. Un’analisi che suggerisce come il doppio, in realtà, è seguito dal pubblico, ma… mancano i contenuti prodotti.

Promozione ma non solo. Il doppio dovrebbe comunque cambiare secondo uno ex specialista “doc”, Mark Woodforde, diciassette volte campione Slam nel doppio e parte dei mitici “Woodies”. “Comprendo assolutamente le esigenze di maggior presenza sui media, ma allo stesso tempo sono favorevole all’idea che il doppio debba cambiare” afferma l’australiano. Secondo Woodford, il doppio dovrebbe diventare meno specialistico, permettendo a un maggior numero di giocatori di crescere disputando sia il singolare sia il doppio prima di scegliere definitivamente il proprio percorso. Tuttavia Mark è assolutamente contrario alla riforma presentata, secondo la quale gli specialisti del doppio finirebbero ricevere una quota sensibilmente inferiore del montepremi. “Ho la sensazione che continuare su questa strada contribuirebbe alla morte del doppio”.

Tirando le somme, è corretto studiare possibili novità e innovazioni nella disciplina del doppio, visto che i cambiamenti introdotti anni fa (come le regole che hanno ridotto della durata degli incontri) non sono sufficienti ad un vero rilancio. Spingere i migliori a giocarlo di più difficile, visto che tutti più o meno si lamentano che si gioca già “troppo”. Ma se agli appassionati non verranno offerte maggiori occasioni per seguire il doppio, per conoscere i suoi protagonisti e creare un legame con loro anche oltre la presenza fisica sugli spalti di un torneo, questa disciplina continuerà a restare nell’ombra indipendentemente dalle riforme che saranno introdotte. E vivendo in un mondo ormai trainato dai social, da contenuti brevi e immediati, una mancanza del genere rende ogni ipotesi di cambiamento inefficace. Come per molti temi che spesso trattiamo sul tour (condizioni di gioco, calendario, ecc), per veri cambiamenti serve una volontà politica.

Marco Mazzoni