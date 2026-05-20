Roland Garros: duro faccia a faccia tra Martinez e Sakamoto (video)
Nervi tesi nelle qualificazioni di Roland Garros. Il fatto è avvenuto al termine dell’incontro tra Pedro Martinez e il giapponese Rei Sakamoto. Dopo la stretta di meno, successiva al match point sfruttato dallo spagnolo, è volata qualche parola di troppo tra i due, tanto che la situazione è degenerata in un alterco che, pur senza contatto fisico, ha costretto l’arbitro John Bloom ad alzarsi dalla sedia per separare i giocatori che si stavano scambiando insulti. Secondo testimoni presenti a bordo campo, ci sarebbe stata persino una sfida a “risolvere la questione fuori dal campo”.
Casi llegan a las manos… 😳💥
El encontronazo entre Pedro Martínez y Rei Sakamoto tras el punto de partido que clasifica al español para la segunda ronda de la previa.#RolandGarros pic.twitter.com/9W6TPZeZRv
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 19, 2026
A Martinez, vincitore per 6-2 7-5, non è piaciuto l’atteggiamento del giapponese nella parte finale del match, da qua il battibecco che è sfociato nel duro confronto a bordo campo. Niente di grave per fortuna, con la situazione è che tornata alla normalità una volta che i due sono usciti dal campo.
Mario Cecchi
TAG: Pedro Martinez, Rei Sakamoto, Roland Garros 2026, Video
8 commenti
Sarebbe… succoso ! 😉
torero camomillo vs kung fu panda
Vorrei vedere Darderi in una situazione del genere 🙂
Non ci sono più i giapponesi di una volta…
@ walden (#4620194)
Munar il peggiore di tutti
Chi era quello che scriveva che i giapponesi sono tutti educati e contenuti? Fra l’altro Martinez è uno dei giocatori spagnoli più “posati”, non urla come fanno di solito (a dire il vero anche i giovani Jodar e Landaluce lo sono) i suoi compatrioti. Va a capire cosa sia successo.
Hanno avuto un’ alterco alla Lino Banfi alla stretta di meno
Occhio sempre a ” promettersele ” con un orientale … che non si sa mai provenga da qualche dinastia di ninja , shaolin , samurai e chi piu’ ne ha piu’ ne metta …