Il bettibecco è accaduto a fine match Copertina, Video

Roland Garros: duro faccia a faccia tra Martinez e Sakamoto (video)

20/05/2026 12:08 8 commenti
Pedro Martinez e Rei Sakamoto
Pedro Martinez e Rei Sakamoto

Nervi tesi nelle qualificazioni di Roland Garros. Il fatto è avvenuto al termine dell’incontro tra Pedro Martinez e il giapponese Rei Sakamoto. Dopo la stretta di meno, successiva al match point sfruttato dallo spagnolo, è volata qualche parola di troppo tra i due, tanto che la situazione è degenerata in un alterco che, pur senza contatto fisico, ha costretto l’arbitro John Bloom ad alzarsi dalla sedia per separare i giocatori che si stavano scambiando insulti. Secondo testimoni presenti a bordo campo, ci sarebbe stata persino una sfida a “risolvere la questione fuori dal campo”.

 

A Martinez, vincitore per 6-2 7-5, non è piaciuto l’atteggiamento del giapponese nella parte finale del match, da qua il battibecco che è sfociato nel duro confronto a bordo campo. Niente di grave per fortuna, con la situazione è che tornata alla normalità una volta che i due sono usciti dal campo.

Mario Cecchi

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8 commenti

pablito 20-05-2026 13:21

Scritto da Lorenzo
Vorrei vedere Darderi in una situazione del genere

Sarebbe… succoso ! 😉

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+1: walden
magilla 20-05-2026 13:19

torero camomillo vs kung fu panda

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+1: Detuqueridapresencia, walden
Lorenzo (Guest) 20-05-2026 13:17

Vorrei vedere Darderi in una situazione del genere 🙂

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Giampi 20-05-2026 13:15

Scritto da walden
Chi era quello che scriveva che i giapponesi sono tutti educati e contenuti? Fra l’altro Martinez è uno dei giocatori spagnoli più “posati”, non urla come fanno di solito (a dire il vero anche i giovani Jodar e Landaluce lo sono) i suoi compatrioti. Va a capire cosa sia successo.

Non ci sono più i giapponesi di una volta…

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Greg (Guest) 20-05-2026 12:57

@ walden (#4620194)

Munar il peggiore di tutti

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+1: Squalo_Bianco97
walden 20-05-2026 12:41

Chi era quello che scriveva che i giapponesi sono tutti educati e contenuti? Fra l’altro Martinez è uno dei giocatori spagnoli più “posati”, non urla come fanno di solito (a dire il vero anche i giovani Jodar e Landaluce lo sono) i suoi compatrioti. Va a capire cosa sia successo.

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+1: Detuqueridapresencia
Aio051174 20-05-2026 12:37

Hanno avuto un’ alterco alla Lino Banfi alla stretta di meno

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Golden Shark 20-05-2026 12:29

Occhio sempre a ” promettersele ” con un orientale … che non si sa mai provenga da qualche dinastia di ninja , shaolin , samurai e chi piu’ ne ha piu’ ne metta …

:mrgreen:

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+1: Inox, Detuqueridapresencia, Scolaretto, Squalo_Bianco97