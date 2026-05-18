ITF Kosice e Portoroz: I Main Draw
ITF W50 Portoroz (Slovenia) – 1° Turno, terra battuta
Vedder [1] vs Novak [WC]
Matoula vs [Q]
Mcadoo vs [Q]
Struplova [5] vs Ce
Ibragimova [4] vs [Q]
Serban vs [Q]
Oz vs [Q]
Morvayova [7] vs Shinikova
Toth [6] vs Najzer [WC]
Urgesi vs [Q]
Martinez Cirez vs Senica [WC]
Ristic [3] vs Pieri
Granwehr [8] vs [Q]
Curmi vs Mair
Jakupovic vs [Q]
Tikhonova [2] vs Lovric [WC]
ITF W75 Kosice (Slovacchia) – 1° Turno, terra battuta
Grant [1] vs Strakhova
Adams [Q] vs Depesova [WC]
Hodzic vs Andreeva
Wolff [6] vs Zelnickova
Mintegi Del Olmo [4] vs Tona
Kubka vs Popa [Q]
Roura Llaverias [Q] vs Vargova [WC]
Brockmann [5] vs Ovcharenko [Q]
Rinaldo Persson [8] vs Vrancken Peeters
Buyukakcay vs Sobolieva
Drugdova [Q] vs Otzipka [Q]
Mikulskyte [3] vs Nguyen Tan [Q]
Aksu [7] vs Supova [WC]
Ciric Bagaric vs Niemeier
Bertea vs Farkasova [WC]
Werner [2] vs Bulatova [Q]
6 commenti
Non.sono d accordo..ne.deve fare ancora tanti di match a questi.livelli. e’un.po’ cruda
Ancora itf..così non crescerà mai
PIERI
VEDDER
SERBAN
TIKHONOVA
STRUPLOVA
MORVAYOVA
URGESI
MAIR
GRANT
WERNER
MINTEGI
RINALDO
HODZIC
BROCKMANN
MIKULSKYTE
AKSU
Ma perchè.. ancora non ha la classifica per fare le quali nei 250?
Certo è strano vedere un talento come la Grant fare un ITF 75.
Del resto è l’unico modo per guadagnare posizioni nel ranking.