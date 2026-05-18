ITF Kosice e Portoroz: I Main Draw

18/05/2026 20:09 6 commenti
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008 - Foto FITP

ITF W50 Portoroz (Slovenia) – 1° Turno, terra battuta
Vedder [1] NED vs Novak [WC] SLO
Matoula GRE vs [Q]
Mcadoo USA vs [Q]
Struplova [5] CZE vs Ce BRA

Ibragimova [4] WRL vs [Q]
Serban CYP vs [Q]
Oz TUR vs [Q]
Morvayova [7] SVK vs Shinikova BUL

Toth [6] HUN vs Najzer [WC] SLO
Urgesi ITA vs [Q]
Martinez Cirez ESP vs Senica [WC] SLO
Ristic [3] SRB vs Pieri ITA

Granwehr [8] SUI vs [Q]
Curmi MLT vs Mair ITA
Jakupovic SLO vs [Q]
Tikhonova [2] WRL vs Lovric [WC] SLO

ITF W75 Kosice (Slovacchia) – 1° Turno, terra battuta
Grant [1] ITA vs Strakhova UKR
Adams [Q] USA vs Depesova [WC] SVK
Hodzic GER vs Andreeva WRL
Wolff [6] USA vs Zelnickova SVK

Mintegi Del Olmo [4] ESP vs Tona ITA
Kubka POL vs Popa [Q] ROU
Roura Llaverias [Q] ESP vs Vargova [WC] SVK
Brockmann [5] GER vs Ovcharenko [Q] WRL

Rinaldo Persson [8] SWE vs Vrancken Peeters BEL
Buyukakcay TUR vs Sobolieva UKR
Drugdova [Q] SVK vs Otzipka [Q] BEL
Mikulskyte [3] LTU vs Nguyen Tan [Q] FRA

Aksu [7] TUR vs Supova [WC] SVK
Ciric Bagaric CRO vs Niemeier GER
Bertea ROU vs Farkasova [WC] SVK
Werner [2] GER vs Bulatova [Q] WRL

6 commenti

Arnaldo (Guest) 18-05-2026 21:35

Non.sono d accordo..ne.deve fare ancora tanti di match a questi.livelli. e’un.po’ cruda

Angelo (Guest) 18-05-2026 21:27

Ancora itf..così non crescerà mai

l Occhio di Sauron 18-05-2026 21:22

PIERI

VEDDER

SERBAN
TIKHONOVA

STRUPLOVA
MORVAYOVA
URGESI
MAIR

GRANT

WERNER

MINTEGI
RINALDO

HODZIC
BROCKMANN
MIKULSKYTE
AKSU

Mats 18-05-2026 21:18

Scritto da Salem 90
Certo è strano vedere un talento come la Grant fare un ITF 75.
Del resto è l’unico modo per guadagnare posizioni nel ranking.

Ma perchè.. ancora non ha la classifica per fare le quali nei 250?

Salem 90 (Guest) 18-05-2026 20:35

Certo è strano vedere un talento come la Grant fare un ITF 75.
Del resto è l’unico modo per guadagnare posizioni nel ranking.

