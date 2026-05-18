Tutti italiani i sei promossi dalle qualificazioni della “CAME Cup – Città di Cervia”, con i romagnoli Forti e Dalla Valle. In arrivo un martedì da leccarsi i baffi alla Pol. 2000: in campo ben 15 azzurri, con 4 derby tricolore e alle 18 la sfida Next Gen Vasamì-Kouamè

Si tinge sempre più di tricolore la “CAME Cup – Città di Cervia”, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) in svolgimento fino a sabato 23 maggio sui campi in terra battuta del Circolo Polisportiva 2000 Tennis (finale trasmessa in diretta tv su SuperTennis), negli ultimi due anni teatro di un torneo Future ITF maschile accompagnato da successo tecnico e di pubblico.

Sono tutti italiani infatti i sei giocatori promossi dalle qualificazioni (nella fattispecie i romagnoli Francesco Forti ed Enrico Dalla Valle, Tommaso Compagnucci, Federico Arnaboldi, Giovanni Oradini e Federico Iannaccone), così da portare a 15 il numero complessivo di azzurri in gara nel tabellone principale di singolare, fra l’altro tutti impegnati nella giornata di martedì, con un menu davvero da leccarsi i baffi, di quelli assolutamente da non perdere (in cartellone 12 match individuali, di cui 4 derby tricolore), che culminerà alle ore 18 – match clou sul Centrale – con una sfida intrigante più che mai con protagonisti il 18enne romano Jacopo Vasamì (wild card), vincitore proprio un anno fa del Trofeo Bonfiglio – Internazionali d’Italia Junior e grande promessa nazionale (insieme a Federico Cinà) e il 2009 francese Moise Kouame (arrivato al 313° posto del ranking e ottava testa di serie), già un beniamino del pubblico in patria dopo che in marzo a Miami con il successo sullo statunitense Zachary Svajda è diventato a 17 anni e 13 giorni il settimo giocatore più giovane di sempre a vincere una partita in un Masters 1000 e il più giovane dai tempi di Nadal nel 2003. Come dire, una prima volta di un confronto che nel prossimo futuro si ripeterà poi su palcoscenici assai più prestigiosi.

Forti, 26enne di Cesenatico, ha ribadito di essere tornato in questa stagione su buoni livelli di competitività dopo un lungo stop per problemi fisici imponendosi alla distanza sul sardo Lorenzo Carboni così da meritarsi un posto in main draw, dove sfiderà il 24enne statunitense Stefan Dostanic (n.266 del ranking e terza testa di serie) nel secondo incontro previsto sul Centrale. Dal canto suo Dalla Valle, pure lui allievo della Galimberti Tennis Academy a Cattolica come Forti, ha superato in due set lottati il siciliano Luca Potenza: al debutto in tabellone il 28enne di Ravenna affronta il ligure Filippo Romano per provare a prendersi la rivincita per lo stop patito nei quarti del Challenger di Cesenatico a febbraio (cemento indoor). Nel rispetto delle classifiche si sono guadagnati l’accesso al tabellone principale anche Tommaso Compagnucci e Federico Arnaboldi, i due giocatori di miglior classifica presenti nelle qualificazioni: il 26enne di Macerata (n.398) ha sbarrato la strada al 23enne cervese Daniel Bagnolini (wild card) e ora proverà a sgambettare l’australiano Li Tu, presentatosi in riva all’Adriatico con Pat Cash come coach, mentre il 25enne lombardo ha regolato il siciliano Giorgio Tabacco (wild card) ed è stato sorteggiato come avversario di Carlo Alberto Caniato, 20enne ferrarese che fa base all’Accademia del Villa Carpena Forlì (ore 15.30 sul Centrale). Giovanni Oradini nel turno decisivo ha saputo imporsi in rimonta sul riminese Manuel Mazza: il mancino di Rovereto è chiamato a misurarsi con l’argentino Guido Ivan Justo (n.249), secondo favorito del torneo. Il molisano Federico Iannaccone ha lasciato quattro game al bulgaro Petr Nesterov e al 1° turno del main draw deve vedersela con l’italo-argentino Juan Martin Manzano nel match che alle 10 apre il programma sul Centrale.

In contemporanea alle 10 sul campo 1 il toscano Michele Ribecai, n.7 del seeding, fa il suo esordio contro il greco Ioannis Xilas, a seguire occhi puntati sul testa a testa tricolore fra Lorenzo Rottoli (wild card) e il siciliano Gabriele Piraino, finalista domenica nel torneo ITF M25 di Reggio Emilia cedendo ad Andrea Guerrieri. Anche il mancino di Correggio (n.252), prima testa di serie e il mese scorso vincitore al Garden Roma del suo primo titolo Challenger, tra i protagonisti più attesi a Cervia, comincia il suo cammino trovando dall’altra parte della rete l’ucraino Oleg Prihodko, da queste parti trionfatore a febbraio a Cesenatico, nel secondo match sul campo 3, dove alle 10 debutta il mancino ravennate Federico Bondioli, atteso alla prova dagli appassionati locali dopo i recenti buoni risultati, affrontando il francese Lilian Marmousez. Completa il quadro il confronto fra il bulgaro Ivan Ivanov, n.1 del mondo junior lo scorso anno, e l’uruguaiano Franco Roncadelli, quinta forza del tabellone, salito al 227° posto del ranking con la finale sabato nel Challenger argentino di Cordoba.

Intanto nell’evento che vede come direttore del torneo il brasiliano Carlos Bernardes (volto noto a chi segue il tennis per i quarant’anni sulla sedia di arbitro ATP, carriera chiusa a fine 2024) che torna in Romagna dopo aver esordito in questo ruolo al Challenger di Cesenatico di inizio febbraio, i primi giocatori ad approdare al 2° turno del tabellone principale sono stati il belga Buvaysar Gadamauri (n.280 Atp e 6 del seeding) regolando con un periodico 6-4 il rumeno Cezar Cretu (n.343), lo spagnolo Max Alcala Gurri, a segno sull’austriaco Sandro Kopp, e l’altro rumeno Adrian Boitan, che ha eliminato l’argentino Santiago Rodriguez Taverna.

RISULTATI

1° turno tabellone principale: Buvaysar Gadamauri (Bel, n.6) b. Cezar Cretu (Rom) 6-4 6-4, Max Alcala Gurri (Spa) b. Sandro Kopp (Aut) 6-1 7-6(6), Adrian Boitan (Rom) b. Santiago Rodriguez Taverna (Arg) 6-4 7-5.

Turno di qualificazione: Francesco Forti (Ita, n.3) b. Lorenzo Carboni (Ita) 5-7 7-6(5) 6-1, Enrico Dalla Valle (Ita) b. Luca Potenza (Ita) 7-6(3) 6-4, Tommaso Compagnucci (Ita, n.1) b. Daniel Bagnolini (Ita, wc) 6-4 6-0, Giovanni Oradini (Ita) b. Manuel Mazza (Ita) 6-7(5) 6-4 6-4, Federico Arnaboldi (Ita, n.2) b. Giorgio Tabacco (Ita, wc) 6-3 6-4, Federico Iannaccone (Ita) b. Petr Nesterov (Bul, n.5) 6-1 6-3.