Challenger 175 Bordeaux e Valencia, Oeiras 4, Tunis, Zagreb, Bengaluru 2,Córdoba: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER
WEEK 19
11-17 MAGGIO • ENTRY LIST
ATP CHALLENGER 175
🇫🇷 BORDEAUX
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Etcheverry 🇦🇷 (29) • Griekspoor 🇳🇱 (33) • Atmane 🇫🇷 (47) • Quinn 🇺🇸 (48) • van de Zandschulp 🇳🇱 (52) • Mpetshi Perricard 🇫🇷 (53) • Popyrin 🇦🇺 (56) • Burruchaga 🇦🇷 (59) • Brooksby 🇺🇸 (61) • Sonego 🇮🇹 (62) • J.M. Cerundolo 🇦🇷 (67) • Opelka 🇺🇸 (70) • Collignon 🇧🇪 (71) • Giron 🇺🇸 (76) • Bellucci 🇮🇹 (78) • Shevchenko 🇰🇿 (82) • Vukic 🇦🇺 (89) • Halys 🇫🇷 (91) • Muller 🇫🇷 (95) • Van Assche 🇫🇷 (98) • Wu 🇨🇳 (100)
ALTERNATES
1. Hijikata 🇦🇺 (101) • 2. Bonzi 🇫🇷 (104) • 3. Comesana 🇦🇷 (105) • 4. Molcan 🇸🇰 (107) • 5. Shimabukuro 🇯🇵 (108) • 6. de Jong 🇳🇱 (109) • 7. Fearnley 🇬🇧 (110) • 8. Droguet 🇫🇷 (113) • 9. Gaston 🇫🇷 (115) • 10. Basilashvili 🇬🇪 (120)
ATP CHALLENGER 175
🇪🇸 VALENCIA
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Mensik 🇨🇿 (27) • Nakashima 🇺🇸 (32) • Munar 🇪🇸 (38) • Tabilo 🇨🇱 (43) • Bergs 🇧🇪 (44) • Navone 🇦🇷 (45) • Fucsovics 🇭🇺 (54) • Altmaier 🇩🇪 (55) • Ugo Carabelli 🇦🇷 (57) • Baez 🇦🇷 (64) • Kecmanovic 🇷🇸 (65) • Blockx 🇧🇪 (69) • Majchrzak 🇵🇱 (74) • Struff 🇩🇪 (81) • Dzumhur 🇧🇦 (84) • Berrettini 🇮🇹 (92) • Bautista Agut 🇪🇸 (93) • Carreno Busta 🇪🇸 (94) • Vallejo 🇵🇾 (96) • Kovacevic 🇺🇸 (97) • Landaluce 🇪🇸 (99)
ALTERNATES
1. Merida 🇪🇸 (102) • 2. Arnaldi 🇮🇹 (103) • 3. Comesana 🇦🇷 (105) • 4. Molcan 🇸🇰 (107) • 5. Shimabukuro 🇯🇵 (108) • 6. de Jong 🇳🇱 (109) • 7. Fearnley 🇬🇧 (110) • 8. Basilashvili 🇬🇪 (120) • 9. Virtanen 🇫🇮 (121) • 10. McDonald 🇺🇸 (125)
ATP CHALLENGER 100
🇵🇹 OEIRAS
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Garin 🇨🇱 (85) • Maestrelli 🇮🇹 (112) • Schoolkate 🇦🇺 (114) • Nava 🇺🇸 (116) • Rocha 🇵🇹 (118) • Barrios Vera 🇨🇱 (123) • Gaubas 🇱🇹 (124) • Dellien 🇧🇴 (132) • Pinnington Jones 🇬🇧 (135) • Faria 🇵🇹 (136) • Llamas Ruiz 🇪🇸 (145) • Bolt 🇦🇺 (147) • Mejia 🇨🇴 (152) • Harris 🇬🇧 (153) • Zheng 🇺🇸 (154) • Draxl 🇨🇦 (158) • Rodionov 🇦🇹 (162) • Heide 🇧🇷 (175) PR • Safiullin 🏳️ (176) • Blanch 🇺🇸 (244) NG • Brunclik 🇨🇿 (318) NG
ALTERNATES
1. Basavareddy 🇺🇸 (177) • 2. Diaz Acosta 🇦🇷 (181) • 3. Kolar 🇨🇿 (182) • 4. Smith 🇺🇸 (190) • 5. Olivieri 🇦🇷 (199) • 6. Grenier 🇫🇷 (210) • 7. Heide 🇧🇷 (211) • 8. Midon 🇦🇷 (215) • 9. Guillen Meza 🇪🇨 (226) • 10. Cadenasso 🇮🇹 (232)
ATP CHALLENGER 75
🇹🇳 TUNIS
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Svrcina 🇨🇿 (127) • Echargui 🇹🇳 (144) • Barrena 🇦🇷 (170) • Schwaerzler 🇦🇹 (172) • Kym 🇨🇭 (173) • Glinka 🇪🇪 (178) • Chidekh 🇫🇷 (179) • Mayot 🇫🇷 (183) • Gomez 🇦🇷 (187) • Tomic 🇦🇺 (192) • Den Ouden 🇳🇱 (193) • Clarke 🇬🇧 (197) • Cina 🇮🇹 (205) • Bailly 🇧🇪 (208) • Giustino 🇮🇹 (209) • Added 🇫🇷 (216) • Zhou 🇨🇳 (219) • Simakin 🏳️ (227) • McDonald 🇩🇪 JR (8) • Bernet 🇨🇭 JR (11) • Mrva 🇨🇿 (307) NG
ALTERNATES
1. Coppejans 🇧🇪 (229) • 2. Cadenasso 🇮🇹 (232) • 3. Houkes 🇳🇱 (233) • 4. Broom 🇬🇧 (235) • 5. Uchida 🇯🇵 (241) • 6. Boyer 🇺🇸 (249) • 7. Kozlov 🇺🇸 (256) • 8. Butvilas 🇱🇹 (261) • 9. Gueymard Wayenburg 🇫🇷 (262) • 10. Gakhov 🏳️ (263)
ATP CHALLENGER 75
🇭🇷 ZAGREB
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Prizmic 🇭🇷 (87) • Choinski 🇬🇧 (119) • Mochizuki 🇯🇵 (128) • Piros 🇭🇺 (148) • Fery 🇬🇧 (161) • Moller 🇩🇰 (169) • Rodesch 🇱🇺 (171) • Holmgren 🇩🇰 (185) • Engel 🇩🇪 (186) • Cecchinato 🇮🇹 (188) • Mikrut 🇭🇷 (189) • Sachko 🇺🇦 (191) • Neumayer 🇦🇹 (195) • Reis Da Silva 🇧🇷 (196) • Dodig 🇭🇷 (206) • Ficovich 🇦🇷 (207) • Andrade 🇪🇨 (217) • Pavlovic 🇫🇷 (220) • Dostanic 🇺🇸 CO (7) • Alexandrescou 🇫🇷 JR (4) • Dedura 🇩🇪 (304) NG
ALTERNATES
1. Boscardin Dias 🇧🇷 (222) • 2. Wendelken 🇬🇧 (224) • 3. Guillen Meza 🇪🇨 (226) • 4. Coppejans 🇧🇪 (229) • 5. Cadenasso 🇮🇹 (232) • 6. Broom 🇬🇧 (235) • 7. Seyboth Wild 🇧🇷 (238) • 8. Fatic 🇧🇦 (239) • 9. Zhang 🇨🇳 (245) • 10. Mmoh 🇺🇸 (248)
ATP CHALLENGER 50
🇮🇳 BENGALURU
11-17 MAGGIO • HARD
MAIN DRAW
Pacheco Mendez 🇲🇽 (266) • Smith 🇺🇸 (302) • Bar Biryukov 🏳️ (343) • Sekulic 🇦🇺 (355) • Matsuoka 🇯🇵 (366) • Stewart 🇬🇧 (391) • Milic 🇷🇸 (407) • Singh 🇮🇳 (420) • Jones 🇹🇭 (434) • Winter 🇦🇺 (446) • Hernandez 🇲🇽 (456) • Jasika 🇦🇺 (463) • Ratti 🇦🇷 (468) • Zhukov 🏳️ (471) • Borg 🇸🇪 (476) • Kachmazov 🏳️ (494) • Marrero Curbelo 🇪🇸 (495) • Palan 🇨🇿 (518) • Sasikumar 🇮🇳 (520) • Rawat 🇮🇳 (537) • Catry 🇫🇷 (543)
ALTERNATES
1. Lee 🇹🇼 (548) • 2. Isomura 🇯🇵 (550) • 3. Takahashi 🇯🇵 (552) • 4. Singh 🇮🇳 (563) • 5. Matsuda 🇯🇵 (568) • 6. Ivashka 🏳️ (631) • 7. Dev 🇮🇳 (638) • 8. Leong 🇲🇾 (640) • 9. Kawahashi 🇯🇵 (643) • 10. Hazawa 🇯🇵 (725)
ATP CHALLENGER 50
🇦🇷 CORDOBA
11-17 MAGGIO • CLAY
MAIN DRAW
Collarini 🇦🇷 (253) • Rodriguez Taverna 🇦🇷 (255) • Justo 🇦🇷 (257) • Roncadelli 🇺🇾 (273) • Soto 🇨🇱 (284) • Dellien 🇧🇴 (286) • Mena 🇦🇷 (290) • Varillas 🇵🇪 (295) • Torres 🇦🇷 (311) • Kicker 🇦🇷 (344) • La Serna 🇦🇷 (362) • Olivo 🇦🇷 (363) PR • Villanueva 🇦🇷 (374) • Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (377) • Ambrogi 🇦🇷 (381) • Dutra da Silva 🇧🇷 (382) • Ribeiro 🇧🇷 (387) • Bagnis 🇦🇷 (397) • Estevez 🇦🇷 (400) • Casanova 🇦🇷 (401) • Sakamoto 🇧🇷 (424)
ALTERNATES
1. Schiessl 🇧🇷 (442) • 2. Aboian 🇦🇷 (452) • 3. Rodriguez 🇦🇷 (459) • 4. Tobon 🇨🇴 (507) • 5. Zarate 🇦🇷 (528) • 6. Orlov 🇺🇦 (530) • 7. Alves 🇧🇷 (544) • 8. Bennani 🇲🇦 (575) • 9. Hardt 🇩🇴 (588) • 10. Dickerson 🇺🇸 (619)
🇮🇹 Giocatori italiani evidenziati in verde
PR = protected ranking • JR = junior • NG = Next Gen • CO = college
ATP Challenger Week 19 • 11-17 Maggio • Superfici indicate nei singoli tornei
