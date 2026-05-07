WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

07/05/2026 08:04 Nessun commento
Laura Pigossi nella foto
Laura Pigossi nella foto

🇨🇳
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina  ·  3 Maggio 2026
🌧
24°C
Pioggia moderata  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvoloso
PIOGGIA Temporali – Incontri rinviati a domani
CAMPO Cemento

CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
16:00
24°
17:00
24°
18:00
24°
19:00
25°
20:00
24°
21:00
24°
22:00
22°
23:00
22°
00:00
21°
01:00
21°
⚠  Temporali possibili tra sera e notte
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
QF
🌧  Pioggia moderata
⛈  Temporali
🎾  Quarti di Finale
🏀  Cemento

Center Court – ore 04:00
Lizette Cabrera AUS vs Zhuoxuan Bai CHN Inizio 04:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Lanlana Tararudee THA vs Xinxin Yao CHN

Il match deve ancora iniziare

Yiming Dang CHN / Xiaodi You CHN vs Lizette Cabrera AUS / Heather Watson GBR

Il match deve ancora iniziare





Court 1 – ore 04:00
Heather Watson GBR vs (5) Xiaodi You CHN Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare

Hayu Kinoshita JPN vs En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

Gabriella Da Silva Fick AUS / Tenika McGiffin AUS vs (4) Alexandra Osborne AUS / (4) Wushuang Zheng CHN

Il match deve ancora iniziare





Court 2 – ore 04:00
(1) Momoko Kobori JPN / (1) Ayano Shimizu JPN vs Elena Micic AUS / Eri Shimizu JPN Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare

Yu-Yun Li TPE / Zongyu Li CHN vs Ya Hsin Lee TPE / Qiu Yu Ye CHN

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🇹🇷
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia  ·  3 Maggio 2026
18°C
Soleggiato  ·  Picco 24°C
CIELO Soleggiato
PIOGGIA Assente
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
10:00
18°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
23°
16:00
24°
17:00
24°
18:00
23°
19:00
22°
🎾  Programma del giorno — 3 Maggio
🎾
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
R2
☀  Soleggiato
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
(4) Linda Fruhvirtova CZE vs Laura Pigossi BRA

WTA Istanbul 125
Linda Fruhvirtova [4]
2*
6
Laura Pigossi
6
6
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Carole Monnet FRA vs (2) Francesca Jones GBR

Il match deve ancora iniziare

(4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Laura Pigossi BRA vs Katherine Sebov CAN / Raluka Serban CYP

Il match deve ancora iniziare

Polina Kudermetova UZB / Maria Timofeeva UZB vs (3) Isabelle Haverlag NED / (3) Maia Lumsden GBR

WTA Istanbul 125
Polina Kudermetova / Maria Timofeeva
0
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [3]
0
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
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Grandstand – ore 10:00
(6) Maria Timofeeva UZB vs Adelina Lachinova LAT
WTA Istanbul 125
Maria Timofeeva [6]
40
6
2
Adelina Lachinova
A
4
2
Mostra dettagli

Xinran Sun CHN vs Mia Ristic SRB

Il match deve ancora iniziare

Madeleine Brooks GBR / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah FRA vs (2) Anastasia Detiuc CZE / (2) Makoto Ninomiya JPN

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Erin Routliffe NZL vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

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