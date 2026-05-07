WTA 125 Jiujiang, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

|
🇨🇳
|
WTA 125 Jiujiang
Jiujiang, Cina · 3 Maggio 2026
|
|
🌧
|
24°C
Pioggia moderata · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvoloso
|PIOGGIA
|Temporali – Incontri rinviati a domani
|CAMPO
|Cemento
|
CEMENTO
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
16:00
☁
24°
|
17:00
☁
24°
|
18:00
⛈
24°
|
19:00
⛈
25°
|
20:00
⛈
24°
|
21:00
☁
24°
|
22:00
⛈
22°
|
23:00
☁
22°
|
00:00
☁
21°
|
01:00
☁
21°
⚠ Temporali possibili tra sera e notte
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
Quarti di Finale · Cemento
|
QF
🌧 Pioggia moderata
⛈ Temporali
🎾 Quarti di Finale
🏀 Cemento
Center Court – ore 04:00
Lizette Cabrera vs Zhuoxuan Bai Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
(1) Lanlana Tararudee vs Xinxin Yao
Il match deve ancora iniziare
Yiming Dang / Xiaodi You vs Lizette Cabrera / Heather Watson
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 04:00
Heather Watson
vs (5) Xiaodi You Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
Hayu Kinoshita vs En-Shuo Liang
Il match deve ancora iniziare
Gabriella Da Silva Fick / Tenika McGiffin vs (4) Alexandra Osborne / (4) Wushuang Zheng
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 04:00
(1) Momoko Kobori
/ (1) Ayano Shimizu
vs Elena Micic
/ Eri Shimizu Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare
Yu-Yun Li / Zongyu Li vs Ya Hsin Lee / Qiu Yu Ye
Il match deve ancora iniziare
|
🇹🇷
|
WTA 125 Istanbul
Istanbul, Turchia · 3 Maggio 2026
|
|
☀
|
18°C
Soleggiato · Picco 24°C
|
|CIELO
|Soleggiato
|PIOGGIA
|Assente
|CAMPO
|Terra Battuta
|
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 3 Maggio
|
10:00
☀
18°
|
11:00
☀
20°
|
12:00
☀
21°
|
13:00
☀
22°
|
14:00
☀
23°
|
15:00
☀
23°
|
16:00
☀
24°
|
17:00
☀
24°
|
18:00
☀
23°
|
19:00
⛅
22°
🎾 Programma del giorno — 3 Maggio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Tabellone Principale
2° Turno · Terra Battuta
|
R2
☀ Soleggiato
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
(4) Linda Fruhvirtova vs Laura Pigossi
WTA Istanbul 125
Linda Fruhvirtova [4]
2*
6
Laura Pigossi
6
6
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0-2*
0-3*
1*-3
2*-3
2-4*
2-5*
2*-6
Linda Fruhvirtova
5-5 → 5-6
Linda Fruhvirtova
3-5 → 4-5
Laura Pigossi
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
2-5 → 3-5
Linda Fruhvirtova
2-4 → 2-5
Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-3 → 2-4
Linda Fruhvirtova
2-2 → 2-3
Laura Pigossi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Linda Fruhvirtova
1-1 → 1-2
Laura Pigossi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
0-1 → 1-1
Linda Fruhvirtova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-0 → 0-1
Carole Monnet vs (2) Francesca Jones
Il match deve ancora iniziare
(4) Mariia Kozyreva / (4) Laura Pigossi vs Katherine Sebov / Raluka Serban
Il match deve ancora iniziare
Polina Kudermetova / Maria Timofeeva vs (3) Isabelle Haverlag / (3) Maia Lumsden
WTA Istanbul 125
Polina Kudermetova / Maria Timofeeva
0
0
Isabelle Haverlag / Maia Lumsden [3]
0
0
Vincitore: Haverlag / Lumsden
Grandstand – ore 10:00
(6) Maria Timofeeva
vs Adelina Lachinova
WTA Istanbul 125
Maria Timofeeva [6]
40
6
2
Adelina Lachinova•
A
4
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Adelina Lachinova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
Maria Timofeeva
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Adelina Lachinova
1-1 → 1-2
Maria Timofeeva
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Adelina Lachinova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Adelina Lachinova
4-4 → 5-4
Adelina Lachinova
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
Adelina Lachinova
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Maria Timofeeva
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Adelina Lachinova
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Adelina Lachinova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Xinran Sun vs Mia Ristic
Il match deve ancora iniziare
Madeleine Brooks / Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs (2) Anastasia Detiuc / (2) Makoto Ninomiya
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Erin Routliffe vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
Il match deve ancora iniziare
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit