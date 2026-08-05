WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

05/08/2026 08:03 Nessun commento
Katarzyna Kawa
Katarzyna Kawa

🇵🇱
WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia  ·  5 Agosto 2026

24°C
Soleggiato e molto caldo  ·  Picco 38°C
CIELO Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi parzialmente soleggiato e nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Agosto
10:00
30°
11:00
31°
12:00
33°
13:00
34°
14:00
35°
15:00
38°
16:00
36°
17:00
36°
19:00
33°
21:00
30°
⚠  Allarme rosso per caldo fino a giovedì alle 20:00 CEST: 2° turno sulla terra con temperature estreme
🎾  Programma del giorno — 5 Agosto
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo estremo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(5) Katarzyna Kawa POL vs Justina Mikulskyte LTU Inizio 11:00

WTA Warsaw 125
Katarzyna Kawa [5]
0
5
Justina Mikulskyte
0
5
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Martyna Kubka POL vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

Weronika Falkowska POL vs (7) Noma Noha Akugue GER

Il match deve ancora iniziare

Vendula Valdmannova CZE vs Zuzanna Pawlikowska POL Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Weronika Ewald POL / Daria Gorska POL vs Naima Karamoko SUI / Lara Salden BEL Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Weronika Ewald / Daria Gorska
0
4
0
Naima Karamoko / Lara Salden
0
6
2
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Gabriela Knutson CZE vs (2) Ella Seidel GER

Il match deve ancora iniziare

(1) Estelle Cascino FRA / (1) Nika Radisic SLO vs Momoko Kobori JPN / Ayano Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 11:00
Carol Young Suh Lee USA vs Aliona Falei BLR Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Carol Young Suh Lee
0
2
0
Aliona Falei
0
6
0
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Elizara Yaneva BUL vs (3) Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Susan Bandecchi SUI vs (6) Veronika Podrez UKR

Il match deve ancora iniziare

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