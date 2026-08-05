WTA 125 Varsavia: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

WTA 125 Varsavia
Varsavia, Polonia · 5 Agosto 2026
|☀
|
24°C
Soleggiato e molto caldo · Picco 38°C
|
|CIELO
|Soleggiato fino al primo pomeriggio, poi parzialmente soleggiato e nuvoloso
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 5 Agosto
|
10:00
☀
30°
|
11:00
☀
31°
|
12:00
☀
33°
|
13:00
☀
34°
|
14:00
☀
35°
|
15:00
⛅
38°
|
16:00
⛅
36°
|
17:00
☁
36°
|
19:00
☁
33°
|
21:00
⛅
30°
⚠ Allarme rosso per caldo fino a giovedì alle 20:00 CEST: 2° turno sulla terra con temperature estreme
🎾 Programma del giorno — 5 Agosto
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
⚠ Caldo estremo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(5) Katarzyna Kawa vs Justina Mikulskyte Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Katarzyna Kawa [5]•
0
5
Justina Mikulskyte
0
5
Servizio
Svolgimento
Set 1
Justina Mikulskyte
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Katarzyna Kawa
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-4 → 4-4
Justina Mikulskyte
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 3-4
Katarzyna Kawa
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
3-2 → 3-3
Justina Mikulskyte
2-2 → 3-2
Justina Mikulskyte
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Justina Mikulskyte
0-0 → 0-1
Martyna Kubka vs Mona Barthel
Il match deve ancora iniziare
Weronika Falkowska vs (7) Noma Noha Akugue
Il match deve ancora iniziare
Vendula Valdmannova vs Zuzanna Pawlikowska Non prima 16:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Weronika Ewald
/ Daria Gorska
vs Naima Karamoko
/ Lara Salden Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Weronika Ewald / Daria Gorska
0
4
0
Naima Karamoko / Lara Salden•
0
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Naima Karamoko / Lara Salden
Naima Karamoko / Lara Salden
0-1 → 0-2
Weronika Ewald / Daria Gorska
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Naima Karamoko / Lara Salden
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
Weronika Ewald / Daria Gorska
4-4 → 4-5
Naima Karamoko / Lara Salden
4-3 → 4-4
Weronika Ewald / Daria Gorska
3-3 → 4-3
Naima Karamoko / Lara Salden
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-2 → 3-3
Weronika Ewald / Daria Gorska
2-2 → 3-2
Naima Karamoko / Lara Salden
2-1 → 2-2
Weronika Ewald / Daria Gorska
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-0 → 2-1
Naima Karamoko / Lara Salden
1-0 → 2-0
Weronika Ewald / Daria Gorska
0-0 → 1-0
Gabriela Knutson vs (2) Ella Seidel
Il match deve ancora iniziare
(1) Estelle Cascino / (1) Nika Radisic vs Momoko Kobori / Ayano Shimizu
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 11:00
Carol Young Suh Lee
vs Aliona Falei Inizio 11:00
WTA Warsaw 125
Carol Young Suh Lee•
0
2
0
Aliona Falei
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carol Young Suh Lee
2-5 → 2-6
Carol Young Suh Lee
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-4 → 1-5
Aliona Falei
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-3 → 1-4
Carol Young Suh Lee
1-2 → 1-3
Aliona Falei
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
Carol Young Suh Lee
0-1 → 1-1
Aliona Falei
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Elizara Yaneva vs (3) Yue Yuan
Il match deve ancora iniziare
Susan Bandecchi vs (6) Veronika Podrez
Il match deve ancora iniziare
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